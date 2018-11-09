Париж в осаде

09 ноября 2018, 22:23

Безоблачное существование ПСЖ оказалось под угрозой. Против богатого клуба начата настоящая информационная война. «Соккер.ру» - об осадном положении столицы Франции.

Быть ПСЖ – это не такая уж и синекура. У тебя много денег, но как говорится в одной изъезженной поговорке не в них счастье. По уровню негативного восприятия ПСЖ один из ведущих клубов Европы. К нему мало кто относится нейтрально. Его либо ненавидят, либо любят. Причем любят как правило даже не сам клуб, а талант, мастерство и игру отдельных его игроков наподобие Неймара и Мбаппе.

Но в последнее время уровень негатива в сторону ПСЖ кажется запредельным. Очень уж грамотно ведется кампания против парижского клуба. В информационной среде. В современном мире можно легко накрыть этой волной ненависти кого угодно, используя только информационные ресурсы. Причем в данной истории все проходит довольно плавно, но с усилием.

Смотрите сами. Сначала появляются обещания, что Football Leaks вывалит на суд публики целую тонну расследований, основанных на утечке информации, документов, переписок. Обещали, что вскрытая информация потрясет все устои мирового футбола. И первый залп действительно предназначался всем грандам. Речь о тайном сговоре топ-клубов по поводу создания европейской Суперлиги.

Последовали сумбурные ответы, в клубах назвали информацию чушью, в УЕФА погрозили пальчиком, запретив даже думать в этом направлении. Так себе залп вышел. Потом был более точечный удар. Направленный против «Манчестер Сити» и ПСЖ – грандов новой волны, искусственных грандов, как их называют, поскольку величие основано не на каких-то исторических ценностях и традициях, а на вливаниях невероятного количества денег с Ближнего Востока.

Удар касался тайных переговоров между чиновниками УЕФА и «Сити» с ПСЖ о том, как бы этим клубам хитро уйти от ограничений финансового фэйр-плей. В УЕФА опровергли, разумеется, заподозрив, что кто-то просто дискредитирует организацию. В ПСЖ тоже начихали на эти обвинения, утверждавшие еще, что спонсорские контракты клуба нарочно завышены.

Эту мысль, кстати, высказывал главный противник парижан эксцентричный глава испанской лиги Хавьер Тебас. Вот после этого появились подозрения, что все это неспроста, что подача идет из Испании. Причем Тебас в одном из своих интервью так рьяно пытался убедить, что «Реал» и «Барселона» его не просили заниматься этими обвинениями, что невольно поверишь в обратное.

Именно Тебас настаивает на том, чтобы УЕФА разобрался с ПСЖ , он делает это при каждом удобном случае. Причем хитро замечает еще, что при нынешней системе и регулировании призвать парижан к ответу, к сожалению, тяжело. Вот и появилась мысль: что если Тебас решил пойти другим путем? По модели, которую опробовали ВАДА и ИААФ в допинговом скандале с Россией.

Ведь там тоже обещали многое вывалить, но просто обрушить все и сразу было бы слишком легко и неэффективно. Даже большой взрыв забылся бы через какое-то время. Информация вливается порционно, растягивается. Вот уже четыре года тянутся эти бесконечные вливания, которые не дают забывать, что в России все плохо с антидопинговой работой, что тут вообще все плохо.

С каждым таким вбросом, которые и не новы вовсе, создается все большее ощущение, что поток нарушений неиссякаем, масштаб трагедии преувеличивается за счет этого распределения давно известной информации. Сторонний читатель смотрит очередную новость про допинговый скандал, пусть и пятилетней давности, и говорит: «Ну вот опять они». И так – каждый месяц, каждые полгода, старая рана ворошится палочкой, чтобы не затягивалась.

Похожая схема работает и против ПСЖ . Мы уже сказали о первых двух залпах, где прицел сужался, задерживаясь именно на парижанах. Сначала вроде всех накрыло, потом их с «Сити», а теперь пошли точечные удары именно по ПСЖ , об остальных Football Leaks, который хвалился миллионами страниц документов, как-то позабыл.

После Суперлиги, сговора с УЕФА , увиливания от фэйр-плей стала развиваться история с расизмом – очень модная и популярная на Западе, благодатная почва. Покажи пальцем на любого, скажи «расист», и его разорвут, не разбираясь. Утверждалось, что скауты парижан отбирали игроков в команду по этническому и расовому признаку. Надо заметить, что тут ПСЖ предпочел не связываться с взбешенными гипертолерантными ребятами, а сразу все разъяснил:

«Да, ранее такие недопустимые параметры использовались при отборе ребят. Скауты указывали расу игроков. Таково было желание главы скаутинговой службы. Узнав об этом, вышестоящее руководство провело расследование, и впредь такие вещи исключены. Сегодня мы принимаем футболистов вне зависимости от их происхождения. Основа деятельности клуба – борьба с разного рода дискриминацией».

Но даже как-то смехотворно выглядит обвинение в адрес французской команды в том, что там расисты отвечают за отбор игроков. Уж большего разнообразия в расе и этносах, чем у французских команд, не найти. Скорее всего речь шла просто о пункте в анкете, где указывалось происхождение. Как будто само по себе это что-то плохое. Но главное – поднять волну. Даже вот министерство спорта Франции возбудилось, не говоря уже о всяких правозащитниках.

Дальше пошли точечные удары. Причем по самому ценному для парижских фанатов – по Мбаппе и Неймару. Сначала вскрыли, что идеальный весь такой Килиан, оказывается, имеет крокодильи запросы. Он якобы ставил невероятные условия для ПСЖ , ведя переговоры по контракту. И 5 миллионов подписных, 50 миллионов зарплата за пять лет, оплату трех помощников, оплату аренды частного самолета, бонусы за «Золотой мяч», компенсацию налогов. И многое другое. Тут даже молчаливому и терпеливому Мбаппе пришлось говорить:

«Хочу уточнить, что все свои налоги во Франции я плачу сам. Я плачу налоги со всего своего дохода. А что касается моего перехода в ПСЖ , то я выбирал клуб, в котором я мог бы максимально раскрыться и вырасти как футболист».

Посыл ясен и четок: сколько бы ни зарабатывал – все мое, а с государством щедро делюсь согласно налоговому законодательству. Чем больше доход, тем больше налог в казну. Чего плохого, если эти деньги ему платят катарцы?

Затем был произведен выстрел в Неймара. Оказалось, что в контракте у бразильца есть секретные пункты для премий за этику и лояльность. Туда входит много параметров: не критиковать тренера, общаться мило с журналистами и даже аплодировать болельщикам после матчей. Причем у Неймара там баснословные 370 с лишним тысяч евро, тогда как у других игроков ПСЖ бонусы поскромнее.

Только интересно, что такие бонусы – это распространенная практика в топовых клубах, где очень пекутся по поводу статуса, имиджа, репутации и готовы щедро платить или штрафовать за любое отклонение от корпоративной этики. Но и этот аспект никто не учитывает. Важно поднять волну и направить ее снова на ПСЖ .