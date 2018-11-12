«Манчестер Сити» - лучший в среде чемпионов

12 ноября 2018, 10:45

Можно ли говорить уже сейчас о главном фаворите в Лиге чемпионов? «Соккер.ру» считает, что «Манчестер Сити» достаточно убедителен в этой роли.

Дерби Манчестера должно было получиться упорным противостоянием принципиальных соперников, а на деле одна команда значительно превзошла другую, не встретив достойного сопротивления. Можно много рассуждать по поводу того, что является первопричиной подобного результата, при котором «Манчестер Сити» побеждает «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1, позволяя противнику нанести всего один удар в створ, нанося в принципе в три раза больше ударов, владея мячом почти две трети игрового времени и с точностью передач свыше 90 процентов.

Движение на «Этихаде» было односторонним, и эта игра среди прочего укрепляет «Манчестер Сити» в статусе одного из главных фаворитов в Лиге чемпионов. Конечно, до решающих стадий этого турнира еще далеко, но «горожане» набрали такую потрясающую форму, что она, кажется, не будет подвержена большим перепадам. Сглаживать эти возможные перепады сможет хороший подбор исполнителей, возможность дублировать игроков на одних и тех же позициях.

Большие траты прошлого не прошли даром – «Манчестер Сити» остается одной из наиболее укомплектованных топ-команд в Европе. И это – один из факторов, которые могут способствовать победе подопечных Хосепа Гвардиолы в Лиге чемпионов. Сезон очень длинный, играть приходится на несколько фронтов, играть интенсивно. И достойная глубина состава – обязательная программа для клуба, который хочет стать успешным. Более вариативного и глубокого кадрового ресурса ни у кого не найти.

Еще один фактор – настрой игроков. Все топ-клубы сталкиваются с тем, что пресыщаются своими успехами, победами. Им все сложнее настраиваться на отдельные матчи, на некоторых соперников. Этим много лет страдает ПСЖ , например, да и другим зачастую не хватает злости, агрессии и подвижности, что обусловлено именно отсутствием настроя. Причем порой даже в Лиге чемпионов, что справедливо для больших команд, привыкших к победам и не чувствующих свежесть их вкуса.

Но у «Манчестер Сити» есть Гвардиола, который умеет настраивать команду так, что та бьется даже в тех случаях, когда уже решена судьба матча, когда можно было бы и не биться вовсе. Запредельная требовательность Гвардиолы уже стала предметом легенд в тех клубах, где он работал. Все сходятся во мнении о том, что тренер не дает расслабиться ни на минуту. Даже при счете 6:0 он может быть чем-то недоволен и выскажет это прямо во время игры своей команде.

Эта полная выкладка должна быть у него и в тренировках. Некоторые из бывших игроков Гвардиолы даже жаловались на то, что тренер помешан на дисциплине. И во многом именно она позволяла командам испанца добиваться успехов. Да, это создает постоянное напряжение, давление, но постепенно к нему игроки привыкают, как привыкают и к полнейшей самоотдаче. И это мы еще не говорим о том, насколько в принципе талантлив сам Гвардиола, какие у него есть тактические наработки, подходы к ведению игры. Подразумевается, что у топовых клубов, которые претендуют на победу в Лиге чемпионов, в принципе тренеры непростые, но даже в этой компании сильных специалистов Гвардиола – один из лучших.

Дани Алвес (защитник ПСЖ ):

Гвардиола сделал меня лучше, он многому научил, поэтому во всех интервью, когда меня спрашивают о лучшем тренере, с которым я работал, я говорю одно и то же. Гвардиола проявляет гениальность в ключевые моменты, он точно знает, что должны делать его подопечные. Было много случаев, когда матчи «Барселоны» выигрывал именно Пеп. Нам же нужно было только выполнять его рекомендации.

Еще один аспект будущей победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов – привычка бороться с сильными соперниками. Умение держать себя в тонусе за счет похлопывания по щекам, конечно, дело полезное и эффективное, но все-таки не дает такого эффекта, как хорошая здоровая конкуренция. И в Англии этого полно.

Можно привести пример Италии и Франции, где «Ювентусу» и ПСЖ дается все достаточно легко. Это таит в себе угрозы, поскольку клубы отучаются играть с равными себе или даже превосходящими по силе, хотя понятно, что таковых и нет практически. Есть группа топовых клубов, которые по своей мощи равны. А дальше в дело вступают разные нюансы наподобие того, как команда переключается с внутренних турниров на еврокубки.

«Сити» такое переключение дастся проще всего, поскольку и в самом чемпионате Англии борьба постоянно ведется интенсивная, все соперники оказывают сопротивление, не говоря уже о тех, кто составляет группу лидеров, топов: «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм». Есть ли у ПСЖ такой «тренировочный» пул, такие спарринг-партнеры? Нет. Поэтому парижанам приходится играть все время с зевотой, а потом как-то сразу настраиваться на мощного противника. То же самое касается и многих других команд-претендентов на победу в Лиге чемпионов. Но «Сити» - в меньшей степени. Чемпионат Англии расслабленности не простит.

Нельзя забывать и о факторе конкурентной среды. Всегда следует оценивать то окружение, в котором команда стремится стать первой. Здесь тоже есть предпосылки к победе «Манчестер Сити». У многих традиционных фаворитов есть очевидные проблемы. «Бавария» хромает на обе ноги и насыщается кризисами, страдает атмосфера.

«Реал» в одночасье сдулся и ищет себя заново после ухода Зинедина Зидана и Криштиану Роналду. Даже «Барселона» периодически пробуксовывает, хотя в Лиге чемпионов ей еще удается держать статус. «Ювентусу» не хватает тонуса, но он делает все, чтобы настраиваться на Лигу чемпионов. Все равно есть осечки. ПСЖ просто будет сложно играть один серьезный матч в две-три недели, когда остальные – проходные.

Есть еще сильные английские конкуренты, но «Сити» пока их в очной гонке обходит, так что тут тоже аргументы в пользу «горожан». И это только речь о тех, которые не зависят от конкретного игрового стиля и игровых свойств команды. Это все нужно будет оценивать постепенно, по мере приближения к финалу. На данный момент у «Сити» одна из лучших позиций для долгожданной победы в Лиге чемпионов.