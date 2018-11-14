ФК «Голливуд» для Зидана. «Баварию» пора реформировать

14 ноября 2018, 18:00

Поражения чемпиона Германии ведут к интриге в Бундеслиге. «Соккер.ру» ищет причины неудач «Баварии» и пути выхода из ситуации.

«Бавария» снова сходит с ума

Сначала Хенесс и Румменигге попутали страны, мысленно переместились во времена Штази. Заявили, что будут подавать в суд на СМИ в Германии, если те критикуют «Баварию». Испугали защищенных правом на свободу слова. Понятное дело, что неадекватность великих стариков высмеяли. Начали писать заметки о матчах «Баварии» из сотен повторений одного слова: «Игра „Баварии“ супер, супер, супер, супер, супер…»

А теперь Рибери избил бывшего футболиста и журналиста сразу после поражения от «Боруссии». Франк давно знаком с Патриком Гийю – рожденным в ФРГ французом, который играл за «Бохум» и «Сент-Этьенн», а теперь работает репортером на ТВ. Мужик оказался таким же дерзким, как сам бывший марсельский босяк Рибери, и по дороге Франка в клубный автобус обвинил хавбека в двух пропущенных мячах.

Два коротышки не дрались, как в ММА , французы выбрали манерный способ выяснения отношений. Франк выдал Гийю пару пощечин и толкнул в грудь. Но дерзкий репортер по сути прав – его давний знакомый Рибери отметился против «Боруссии» только выбритой семеркой на голове, которую позже использовали для шуток об отрыве Дортмунда от Мюнхена в таблице – там как раз семь пунктов.

Немцы сами себя уничтожают

История подсказывает – «переклинить» германцев может легко и быстро. Рациональность направляют против себя. Порядок заменяют беспорядком для других. Просыпается уловимая с помощью гениев, вроде Гете, Вагнера или Вернера Фассбиндера, мрачность. Черно-белая меланхоличность.

Безразличие к своей жизни и молчаливое пренебрежение к чужой. «Бавария» сейчас идеально вписывается в эстетику ошибок места, где базируется. Никаких прямых аналогий, только сходство характеров. Масштаб футбольной катастрофы в миллионы раз меньше, чем у прочих, но суть знакомая. Поэтому и не удивляет разобщенность в главном футбольном коллективе.

Германия была соткана из 22 монархий, 3 вольных городов и 1 земли. Немцы умеют наставить границ с соседями или разрушить чужие. Понятно, что все скандальные слухи, которые в «Баварии» пытались перекрыть заявлениями, что конституция якобы запрещает критиковать футбольную команду, могут быть правдивыми или выдуманными.

Но результаты на табло – так ужасно давно не стартовали. Впрочем, и врать несолидно – до начала сезона фаворитом смотрелась «Бавария». Многие эксперты указывали, что у Ковача начнутся проблемы, поскольку их еще со времен Анчелотти не решали, а только откладывали перемены. Но многие думали, что Хенесс и Румменигге снова выкрутятся. Как видите, не получилось, и мастера чемпионств могут допустить промашки.

Мюнхенцы до сих пор фавориты

Аналитики, которые создают математический аппарат для моделирования развязки немецкого сезона, не могут обнадежить «шмелей». После победы «Боруссии» Д над «Баварией» и отрыва в семь пунктов имеем неутешительный для фанатов интриги в Бундеслиге результат.

Цифры показывают, что шансы Дортмунда на титул всего 18 %, настолько низкие, исходя из качества футбола и сюжета игр. А у «Баварии» целых 82 %. Времени, чтобы исправить все, как умеют, у команды Ковача достаточно. Но в этот раз приглашение Хайнкеса будет надругательством над законным правом чемпиона на заслуженный отдых.

Впрочем, есть аргументы и в пользу «Баварии» как проекта. Ведь тут скорее ошибка стратегии, чем тактики. Даже в Дортмунде начали матч мощно, и проиграли во многом по собственной вине. Вот только коллектива чемпионского больше нет. Зато есть набор футболистов, уставших друг от друга, надоевших публике скандалами и разборками.

Что раньше смотрелось забавно, вроде драк на тренировках, что раньше прятали – не лучшие отношения между футболистами разного культурного багажа, то теперь явно мешает выигрывать. «Бавария», когда уступала в Лиге чемпионов на пороге финалов, казалась командой, что не может показать единство, хотя в футбольном смысле элитная.

Хенесс и Румменигге думали, что в Бундеслиге нет конкурентов? Они есть, сейчас даже у «Реала» и «Барселоны» цепкие соперники в Ла Лиге нарисовались, ведь телевизионные контракты в топ-5 уничтожают бедные клубы как класс. В «Баварии» считали, что можно играть одной левой? Даже «Ювентус» себе такого позволить не может.

В Германии не Лига 1, как у ПСЖ . Хотя и там разрыв образовался, поскольку парижане хорошо поработали над тем, чтобы не проигрывать «Монпелье» и «Монако», набили шишки. А «Бавария» слишком часто была чемпионом, чтобы не терять бдительность. И хотя они до сих пор фавориты, особенно если скрутят градус истерии и выберут железную основу, повеяло «Реалом» и скатыванием.

«Бавария» мечтает о своем Зидане

Команда может случайно неплохо завершить сезон, а что дальше? Старушку не вылечить пластическими операциями. Ведь есть системный прокол – нет коллектива, судя по тому, как играют. Рибери, Рафинья, Роббен, Боатенг, Мартинес, Вагнер, Левандовски и Мюллер могут не подходить на будущее. Или утратили интерес, или потеряли форму, но при этом разрушают атмосферу в раздевалке.

Мюнхенцы допустили возвращение ФК «Голливуд». Так называли команду времен Трапаттони из-за количества скандалов вокруг клуба. Но наличие Алькантары, Алабы, Зюле, Гнабри, Горецки и Киммиха указывает, что если вовремя расформировать нынешнюю «Баварию» и сформировать другую – может получиться. А вот если Ковач продолжит играть в Лопетеги, то «Баварии» будет нужен свой Зидан.

Или даже оригинальный Зинедин – его якобы мечтают пригласить. Пресытились легкими победами в Бундеслиге, часто полагаясь на глупые осечки слишком молодых по духу и рисковых соперников, а теперь страдают. Семь пунктов отрыва ничего не гарантируют «Боруссии» из Дортмунда, ведь легко могут смазать не только перед воротами Нойера. Но провал подсказывает «Баварии», что откладывать смену курса больше нельзя.

Если первая команда немецкого гранда не заиграет современно, не будет единства в раздевалке, у Киммиха, Зюле, Алабы и Алькантары найдутся предложения, от которых не откажутся. Прослыв клубом, за который не хочет играть крутая молодежь, «Бавария» потеряет преимущество, которое пока остается – очень сильный состав в плохом состоянии. А конфликты были еще при Гвардиоле, ведь Хосеп никогда не был мастером их решения.

Споры продолжились при Анчелотти. Можно даже сказать, что «Бавария» и так долго протянула. Ведь не исключено, что именно юный тренер Юлиан Нагельсманн, которого испугались назначить, отдали «Лейпцигу» (возглавит «быков» с будущего сезона), окажется самым передовым тренером Бундеслиги. И может так выйти, что «Боруссия» возьмет «серебряную салатницу».

Если все сложится плохо для гранда, «Баварию» выбьют из ЛЧ , посчитав морально слабой для финала. Разобщенные коллективы не выигрывали ЛЧ в 1999 году, когда немцы уступили на «Камп Ноу», не выиграют турнир и через двадцать лет. Сейчас «Бавария» попробует сделать ставку на еврокубки, ведь мечтают о финале много лет.

За последние годы немецкий клуб скорее терял возможности, чем их реализовывал. Чемпионства по накатанной дороге ничего не значат, если «Бавария» не первая команда Европы. А они точно не лучшие.