Большой шкаф громко падает

19 ноября 2018, 09:30

Сборная Бельгии под занавес группового турнира Лиги Наций громко опростоволосилась. «Соккер.ру» - о худшем матче лучшей команды в рейтинге ФИФА .

Ноябрь получается довольно жестоким, опускающим с небес на землю. Без каких-либо шансов проиграли чемпионы мира французы, были щелкнуты по носу задравшие его было испанцы, да и хорваты, которые занимались этим увлекательным процессом, тоже своего хапнули. И все это за несколько дней.

Но самый громкий, трескучий провал совершила сборная Бельгии, которая казалась непробиваемой машиной, смертоносным вихрем, сметающим все на своем пути. Остаются те, кто уверен, что чемпионат мира в России должны были выиграть бельгийцы, уступившие обидным образом как раз Франции. Матч со Швейцарией уверенности сторонникам бельгийского превосходства убавит.

Прелесть нынешнего формата Лиги Наций в том, что если ты не совсем мертвая и безнадежная Исландия, то у тебя до последнего будет шанс перевернуть все вверх дном. Вот Бельгия выиграла до этого все три матча в группе и к последнему туру подходила с максимумом очков, но при этом без гарантии выхода в плей-офф. А интрига – это всегда хорошо. Тут швейцарцам, конечно, пособили исландцы, которые проиграли не только Бельгии в одну калитку, но и Швейцарии. Так что альпийской сборной оставалось с нужным счетом справиться с бельгийцами, с лучшей командой мира, если верить рейтингу ФИФА .

Слишком легко, чтобы быть правдой

Самые скептические зрители могли выключить трансляцию уже после стартовых минут. Дрожь в ногах Эльведи привела к тому, что на второй минуте Бельгия открыла счет усилиями Торгана Азара. Еще через четверть часа Эльведи пора было проваливаться под газон, поскольку Азар-младший оформил дубль дальним ударом из-под него. Признайтесь себе, были ли оптимисты или уроженцы швейцарских Альп среди вас, которые верили в успех предприятия бригады Владимира Петковича? Им для выхода в плей-офф нужно было забивать четыре мяча, не пропуская. На таких планах смело можно было ставить крест, сворачивать лавочку и расходиться по домам перед рабочим понедельником. Даже Бельгия вряд ли ожидала, что все будет так легко. И попалась в ловушку.

Легковесная атака

На самом деле ошибка и потенциально тонкая зона в игре Бельгии была заложена еще в стартовом составе. Швейцарская сборная очень атлетичная, крепкая, против нее нужен боец, который сможет мять бока этому Эльведи и его напарнику Клозе. Лукаку бы там шишек и синяков всем набил, создав кучу моментов. Да даже его бледная копия в сборной Батшуайи пригодился бы. Ну загубил бы пяток моментов, но свой один-другой закатил бы. А Роберто Мартинес за неимением Лукаку оставил Миши на скамейке, выпустив слишком поздно. Зато впереди у него были шустрые, но отскакивающие горохом от стенки братья Азары и Мертенс. Можно было ставить на их скорость и технику, конечно, но два быстрых гола Бельгии сыграли против нее. И вот как.

Моральный допинг

Вряд ли нашелся бы кто-то в положении сборной Бельгии на 18-й минуте, кто продолжал бы играть с полной самоотдачей, без потери концентрации и без наплыва расслабленности. Ведь дело в шляпе. Можно сколько угодно говорить про профессионализм, про отвлеченность от счета, но все мы люди, даже бельгийцы. Не будет команда играть при таких условиях с максимальной интенсивностью. Некоторые наподобие Испании вообще начинают играть вразвалку. Бельгия хотя бы стала это делать после двух быстрых мячей, в ситуации, когда сопернику нужно было забивать четыре подряд. Имеем снижение внимательности, резкости, свежести мысли и скорости у Бельгии.

С другой стороны – злая и раздосадованная Швейцария. Тут важно было, чтобы эти эмоции появились, а не слезливая хандра. Швейцарцы правильным образом отреагировали, быстро спохватились и пошли натурально воевать, не теряя при этом голову и не совершая нелепых ошибок. Смелее принимались решения, с удвоенной энергией совершались действия. Швейцария получила такой могучий пинок. И этот эмоциональный допинг наложился на замедленность реакции Бельгии. В результате гости совершают одну помарку, другую неосторожность, третью осечку – а счет уже в пользу Швейцарии.

Гнуть свою линию

Это чистой воды психологические игры. Смотрите, мы отметили ключевые моменты в поведении команд после второго гола Бельгии. Но был еще один критический отрезок, эпизод. Это начало второго тайма. У Роберто Мартинеса был прекрасный шанс донести до своей команды всю серьезность положения, надавать ребятам по щекам, чтобы завести снова, вернуть в реальность. Но он сам оказался заложником уверенности в том, что так не может быть, потому что… так просто не может быть. Ну не верил он, что Швейцария забьет и четвертый, не пропустив. После провала ее на старте не верилось в это. Косвенно это настроение Мартинеса можно было поймать и по тому, что Бельгия не изменила никак подход к игре после перерыва, а также по тому, что Батшуайи так и не вышел.

Хотя Мартинес видел, что во второй части первого тайма его ставка на легких быстрых ребят не работает – злые швейцарцы их съедают, а те собраться с мыслями не могут после волны расслабленности. Важно и то, что Швейцария не перестала работать на повышенных оборотах, понимая, что такой победы мало. Многие команды в таких условиях пошли бы на более осторожную игру, потому что оставалось забить всего один, было что терять уже, опасно было рисковать пропущенным, идя в открытый бой. Но швейцарцы поняли, что именно такой подход дает результат, и продолжали мчаться. Так забили четвертый.

Беспомощность фаворита

После четвертого гола Швейцарии стратегически обстановка поменялась кардинально. В виртуальном режиме бельгийцы оказывались за бортом плей-офф Лиги Наций. Еще вчера это казалось невероятным. Да даже за полчаса до данной ситуации казалось нереальным. Нужно было проявлять свое чемпионское нутро, которое так хотят реализовать талантливые бельгийцы от турнира к турниру.

Но фаворит в данном случае ничего не контролировал, не мог управлять даже темпом, не мог управлять ситуацией. Это стало понятно очень скоро, когда Швейцария уже могла себе позволить отойти, но держа в уме контратаки. Бельгия же лишь приближалась по проценту времени контроля мяча – не более. Ну, Зоммер иногда еще неуверенной игрой после дальних ударов публике щекотал нервы. Все. Ничего хваленые бельгийцы не создали. Напротив даже, пропустили пятый в результате изумительной контратаки куражных швейцарцев. Те и шестой могли забить, но это было бы наглостью.

При этом статистически встреча выглядит равной. По ударам, по владению мячом, по точности передач – все показатели примерно равны. Однако насколько по-разному команды сыграли, и эта разница была видна не по статистике, а именно в живом футболе. Потому что ее определяли различия в командном духе сборных в конкретный вечер. А это неизмеримая величина.