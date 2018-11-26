Пармезанские горки

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Сейчас довольно трудно кого-то удивить историей о том, как успешный клуб вдруг стал банкротом и лишился всего. За последнее время с этой проблемой пришлось столкнуться изрядному количеству команд, однако ни одна из этих историй не идет ни в какое сравнение с тем, что пришлось пережить «Парме». От двух кубков УЕФА до Серии D – такой трагедии позавидовал бы сам Шекспир.

Трудно поверить, но среди фанатов кальчо, в особенности молодого поколения, есть такие, которые понятия не имеют о том, что «Парма» является одним из самых успешных итальянских клубов по количеству трофеев, завоёванных под эгидой УЕФА , уступая лишь «Милану», «Ювентусу» и «Интеру». Однако ряд серьезных финансовых проблем, с которыми пришлось столкнуться «герцогам», больно ударил по клубу, вынудив болельщиков время от времени заслонять действительность пеленой воспоминаний по славным временам.

Долгое время среднестатистический житель развитых стран, услышав слово Парма, сразу ассоциировал его с ветчиной, сыром и колбасами. Кто-то добавлял в этот список родившегося неподалеку Джузеппе Верди. Но в девяностые у «пармезанцев» появилась еще одна «достопримечательность». 27 мая 1990 года, обыграв «Реджану» на своем поле, «Парма» впервые в своей истории вышла в элитный дивизион итальянского футбола. И не просто вышла, а сразу рванула с места в карьер, пройдясь ураганом по Европе и изрядно потрепав нервы местным гегемонам в лице «Милана» и «Ювентуса».

Всё началось в сезоне-1990/91. Поскольку для «желто-синих» это был первый сезон в высшем свете, мало кто даже из прожженных фанов мог предсказать их следующий шаг. Под предводительством Невио Скалы «крестоносцы» заняли шестую позицию в своем дебютном сезоне в Серии А, попутно обыграв на своем поле действующих чемпионов «Наполи» во главе с самим Диего Армандо Марадоной.

В следующем сезоне команда вышла на другой уровень, дебютировав в Кубке УЕФА , а в конце сезона ко всему перечисленному был добавлен и первый «взрослый» трофей – Кубок Италии.

Ключевую роль в этих успехах сыграли два сицилийских парня: нападающий Алессандро Мелли, трижды подряд становившийся лучшим бомбардиром команды, а также полузащитник Тарчизио Катанезе.

Вслед за Кубком Италии последовали бронзовые медали чемпионата, дополненные успехами в Кубке Обладателей Кубков и Суперкубке УЕФА , где в двухматчевом противостоянии был обыгран сам «Милан». Для команды, у которой за плечами было всего лишь три сезона в топ-дивизионе, это было поистине феноменальным успехом. Став реальной угрозой для признанных титанов итальянского футбола, «желто-синие» продолжали наращивать свой потенциал.

С прибытием из «Наполи» Джанфранко Дзолы в сезоне-1993/94, атака «Пармы» приобрела угрожающую силу. Вместе с Томасом Бролином и Фаустино Асприльей сардинец сформировал незабываемое атакующее трио и в первом же сезоне стал лучшим бомбардиром команды, а прибывший в следующем сезоне Дино Баджо придал средней линии креативности. Подобное усиление не могло пройти бесследно. В чемпионате вновь были завоеваны бронзовые медали, но главного успеха команда добилась на европейской арене, дойдя до финала Кубка УЕФА , где им противостоял не кто-нибудь, а сам «Ювентус». Однако сей факт «пармезанцам» был до фонаря, и в первом матче «жёлто-синие» у себя дома одержали победу с минимальным счётом благодаря голу Дино Баджо. В ответном матче «герцоги» вновь благодаря голу все того же Баджо добились ничьей со счётом 1:1 и к Кубку обладателей кубков двухлетней давности добавили Кубок УЕФА . Через месяц у «Старой Синьоры» появилась возможность взять реванш в Кубке Италии, что подопечные Липпи и сделали, уверенно обыграв «эмилианцев» и не дав им добавить в свою коллекцию еще один трофей.

Говоря о причине столь феноменальных успехов, нужно отдать должное скаутской службе «Пармы», имевшей исключительный нюх на таланты. В преддверии кампании-1995/96 клуб усилился небезызвестными ныне Фабио Каннаваро и Пиппо Индзаги, а также обладателем Золотого Мяча 1994 года Христо Стоичковым, решившим отдохнуть от «надоевшего» Кройфа. Кроме того, из молодежки был рекрутирован молодой человек, который в будущем впишет свое имя в историю футбола золотыми буквами. Речь, конечно же, идет о Джанлуиджи Буффоне, чей дебют пришелся на игру с чемпионским «Миланом», которую Джиджи отстоял на ноль и оставил с носом Робби Баджо и Джорджа Веа. Не обошлось и без потерь: Томас Бролин и Фаустино Асприлья отправились покорять Туманный Альбион. Несмотря на столь серьезное усиление, сезон для команды сложился не лучшим образом: 6-е место в чемпионате, вылет из Кубка Италии на ранней стадии, а в Кубке обладателей кубков команда была выбита на стадии четвертьфинала будущим победителем турнира «Пари Сен-Жермен». По окончании сезона в руководстве клуба произошли серьёзные изменения. Новым президентом клуба вместо Джорджо Педранески стал сын Калисто Танци - Стефано, а новым главным тренером вместо Невио Скалы стал бывший игрок клуба Карло Анчелотти.

Новое руководство дало скаутской службе соответствующую установку, и результат не заставил себя долго ждать. «Эмилиянцам» удалось завербовать в свои ряды Лилиана Тюрама, Энрико Кьезу и Эрнана Креспо – ключевых игроков, пожалуй, лучшей «Пармы», что видел футбольный мир. Талантливый состав вкупе с тогда еще молодым, но перспективным «Папой Карло» сходу запрыгнул на второе место в Серии А, весь сезон наступая «Ювентусу» на пятки.

Успех в сезоне-1996/97 позволил команде впервые испытать на себе магию Лиги чемпионов. Но несмотря на приличный состав и толкового тренера, «Парма» не сумела преодолеть групповой этап, а в чемпионате наиграла лишь на шестое место. Такой результат явно не устраивал руководство «герцогов», и пути клуба и Анчелотти разошлись.

А далее последовал сезон, о котором тиффози до сих пор вспоминают со слезами радости на глазах. Четвертое место в чемпионате, победа в Кубке Италии и Кубке УЕФА , невероятный рост популярности в стране и за её пределами – так для «Пармы» закончилась кампания 1998/99, ставшая знаковой не только для «пармезанцев», но и для всего итальянского футбола.

Культовая форма в желто-синюю полоску, Каннаваро и Тюрам в защите, Буффон на воротах и Креспо с Кьезой в атаке – компоненты, сделавшие «Парму» невероятно популярной среди фанатов футбола по всему миру.

Но после лучшего сезона в своей истории, «Парма» несколько сдала позиции и завершила 20 век на пятом месте, лишившись по окончании сезона своей главной звезды и ударной силы в лице Эрнана Креспо, перешедшего в «Лацио». Без аргентинца «герцоги» сумели-таки забраться на четвертую позицию в первом сезоне нового столетия, но больше они в топ-4 не появлялись.

Насилу удержав в своих рядах Буффона и Тюрама, «Парма», тем не менее, едва не лишилась места в высшем дивизионе, остановившись всего лишь в 5 очках от зоны вылета. Неудачи в чемпионате были несколько нивелированы победой в Кубке Италии, где в финале был обыгран «Ювентус». По злой иронии, вскоре в лагерь к побежденным отправились Буффон и Тюрам.

Тем не менее последовавший далее сезон-2002/03 дал фанатам надежду. Новый тренер Чезаре Пранделли придал команде свежий импульс, а талантливая и безбашенная парочка нападающих в лице бразильца Адриано и румына Муту изрядно потрепала нервы конкурентам, затащив «Парму» на пятую строчку итоговой турнирной таблицы.

Все надежды рухнули после скандала, разгоревшегося вокруг главного спонсора команды - компании Parmalat в 2003 году. Пришедший на пост председателя правления Энрико Бонди, подняв бухгалтерскую отчётность, обнаружил, что фирма в течение длительного времени (более 10 лет) скрывала убытки и завышала показатели прибыли. В конечном счете это привело к банкротству концерна, а вслед за ним и к банкротству «Пармы». Позднее бывший генеральный директор и основатель Parmalat Калисто Танци, доведший компанию до преднамеренного банкротства, был приговорён к 18 годам тюрьмы.

Кризис здорово ударил по позициям команды. В сезоне-2004/05 команда едва удержалась в Серии А. Это ярко контрастировало с выступлением в Кубке УЕФА , где благодаря Джилардино и Брешиано «эмильанцы» дошли аж до полуфинала.

Начиная с 2007 года «Парма» окончательно превращается в тусклого середняка, а в 2009 «крестоносцы» и вовсе вылетают из высшего дивизиона – впервые за 19 лет. Тем не менее уже через год «крестоносцы» возвращаются в Серию А, но только для того, чтобы на протяжении шести лет довольствоваться статусом середняка. За это время в рядах команды успели побывать ряд талантливых некогда игроков, вроде Антонио Кассано и Амаури. В январе 2010 года произошло знаковое для «Пармы» событие – в команду вернулся Эрнан Креспо, изъявивший провести последние годы своей карьеры в команде, в которой он когда-то сделал себе имя.

В своем последнем сезоне в Серии А «Парма» прочно оккупировала последнюю строчку в турнирной таблице. Но это было лишь началом беды. В марте 2015 года команда снова была признана банкротом. Для вынесения решения суду потребовалось всего 10 минут. Быстрый приговор положил конец многомесячным мучениям, сопровождавшихся снятием очков, уходом не получающих зарплату игроков и персонала, а иногда и вовсе отменой игр, потому что у клуба банально не было денег, чтобы заплатить стюардам.

К счастью, руководство лиги выделило «Парме» порядка 5 миллионов евро и команда смогла завершить сезон. Однако, когда клуб не сумел найти нового покупателя и оплатить долги на сумму 218 миллионов евро (63 из которых приходилось на зарплатные ведомости), ему было отказано в участии в Серии В. Команда была сослана в любительскую Серию D, попутно лишившись названия и эмблемы.

Вытаскивать команду из пропасти взялась группа местных предпринимателей. Для этих целей на пост президента клуба был приглашен живой символ «пармезанцев» Невио Скала, а тренерский мостик доверили бывшему игроку «эмильянцев» Луиджи Аполлони. Оба имели прямое отношение к «золотой эре» команды, что должно было положительно сказаться на духе команды.

Нельзя не удивляться преданности фанатов, скупивших на матчи Серии D больше абонементов, чем на последний сезон в Серии А. Помимо этого, болельщики начали активно вкладывать деньги в акции клуба, существенно поправив финансовое положение «эмилианцев». Такая поддержка не могла остаться незамеченной на поле: «герцоги» с первой попытки завоевали путевку в Серию C, не проиграв ни одной игры и установив рекорд Серии D по набранным очкам.

Следующее повышение далось труднее. После серии неудачных игр на старте сезона, Аполлини был отправлен в отставку. Команду принял Роберто Д’Аверса, для которого «Парма» стала лишь второй командой в его тренерской карьере. Под руководством нового наставника «крестоносцы» заняли второе место, а в раунд плей-офф были обыграны «Пяьченца», «Луччезе» и «Порденоне». В финале при поддержке присутствующего на матче Эрнана Креспо была бита «Алессандрия». Счет был открыт уже на 12-й минуте матча, когда Мануэль Скавоне ударом головой замкнул подачу партнера. Во втором тайме Ноччолини удвоил преимущество «герцогов», установив окончательный счет – 2:0.

В скором времени клуб привлек внимание китайского бизнесмена Цзяна Личжана, изъявившего приобрести контрольный пакет акций. Ударили по рукам, и в июне 2017 года Личжан занял место основного владельца и президента «Пармы». Новый хозяин не стал наводить свои порядки, а просто дал клубу финансовую стабильность и обеспечил всем необходимым, а также пригласил на место вице-президента Креспо, чем сразу пришелся по духу болельщикам.

И вот, наконец, сказка стала былью. Обыграв на выезде «Специю» в матче последнего тура, «Парма» заняла второе место в турнирной таблице, тем самым обеспечив себе столь желанную путевку в Серию А. Расположившийся на третьей строчке «Фрозиноне» набрал такое же количество очков, но уступил «Парме» по дополнительным показателям. Успех «крестоносцев» стал уникальным - «Парма» стала первым в истории итальянского футбола клубом, которому удалось пройти путь от низшей лиги до высшей всего за три года.

Во всей этой истории стоит отдельно отметить капитана «пармезанцев» Алессандро Лукарелли. Он был единственным, кто остался с командой после печальных событий трехлетней давности и прошел с ней весь путь от Серии D до Серии A, отклонив несколько предложений от представителей высшего дивизиона.

«Я дал обещание. Я сказал, что верну „Парму“ в Серию A, и я сдержал своё слово. Это что-то нереальное. Никто не мог представить себе такой финал сезона. С финальным свистком мы услышали радостный возглас трибун. Я не понимал, что произошло. Мы начали это путешествие три года назад вместе с нашими замечательными поклонниками. У нас были тяжёлые моменты, но мы всегда поднимались на ноги. Мы не сдавались, и я горжусь, что был капитаном этой команды. Теперь я могу остановиться. Не знаю, продолжу ли играть. Для начала всё это нужно как следует отпраздновать».

Спустя неделю 40-летний капитан со слезами на глазах попрощался со своими одноклубниками и объявил о завершении карьеры. В знак признания заслуг, клуб навечно закрепил шестой номер за Лукарелли.

В преддверии сезона многие фанаты кальчо предрекали «Парме» борьбу за выживание, однако после 13 туров «герцоги» идут в группе лидеров. История циклична, и кто знает, возможно совсем скоро имя «Пармы» снова будет греметь по всей Европе.