Рыболовлев посетил тренировку «Монако»

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев посетил тренировку команды.
Недавно бизнесмена обвинили в коррупции и торговле влиянием, вследствие чего он был помещен под стражу, а затем был освобожден.
|Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур
|1
|X
|2
|16:30
|Матч завершен
|Борнмут
|1:2
|Арсенал
|Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Наполи
|0:0
|Кьево
|20:00
|сегодня
|Лацио
|-:-
|Милан
|Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Спартак М
|3:1
|Крылья Советов
|16:30
|Матч завершен
|Краснодар
|3:0
|Арсенал Т
|19:00
|Идет первый тайм, 7’
|Зенит
|0:0
|Ростов
Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев посетил тренировку команды.
Недавно бизнесмена обвинили в коррупции и торговле влиянием, вследствие чего он был помещен под стражу, а затем был освобожден.