Волевой «Краснодар»

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1:2 Логотип футбольный клуб СиднейСидней 50 7.1 1.09
11:50 8’ Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 0:0 Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1.8 3.6 4
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 1.67 3.7 4.65
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 1.57 4.1 5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 1.35 5 7
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах -:- Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит -:- Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас -:- Логотип футбольный клуб КукесКукес - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Галифакс ТаунГалифакс Таун -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Стокпорт КаунтиСтокпорт Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мейдстон ЮнайтедМейдстон Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб РексхэмРексхэм -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Уотфорд 2.15 3.3 3.5
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Брайтон энд Хоув 2.35 3 3.45
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Бернли - - -
18:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Вест Хэм 2.5 3.25 2.9
18:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Борнмут 1.09 11 22
20:30 сегодня  Саутгемптон -:-  Ман Юнайтед 4.25 3.6 1.85
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1:1 Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 2 3.1 4.1
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 1.72 3.4 5.1
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес -:- Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2.15 3 3.55
Армения. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лори (Ванадзор)Лори -:- Логотип футбольный клуб Арарат-Ар (Ереван)Арарат-Ар - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бананц (Ереван)Бананц -:- Логотип футбольный клуб Ширак (Гюмри)Ширак - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.57 4 5.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.72 4 4.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.6 4.2 4.7
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 1.65 3.6 5.1
Болгария. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 7.6 4.7 1.35
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое 2.7 3.35 2.45
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 1.12 7 21
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш 2.75 3.2 2.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК -:- Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен 2.35 3.4 2.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 6 3.75 1.55
Германия. Бундеслига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Герта 2.7 3.35 2.6
17:30 сегодня  Вердер -:-  Бавария 7.7 4.8 1.4
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Аугсбург 2.55 3.3 2.8
17:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Фрайбург 1.3 5.3 10.5
20:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Шальке-04 1.8 3.95 4.1
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.8 7.5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.95 3.2 3.9
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 3.2 3.3 2.15
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 1.7 3.4 5
Германия. Третья лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1.7 3.6 4.6
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.85 3.5 3.9
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер 2.55 3.2 2.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 2 3.4 3.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 2.45 3.2 2.75
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 1.55 4.2 5.1
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 14 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.35 5 7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 3.6 3.6 1.9
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 1.37 4.85 6.8
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 2.1 3.5 3.1
Греция. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2.45 2.95 2.95
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 2 3.05 4
Дания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 11 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб АшдодАшдод -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
Испания. Примера 2018/2019, 14 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Сельта -:-  Уэска 1.6 4 5.6
18:15 сегодня  Вальядолид -:-  Леганес 2.4 3 3.3
20:30 сегодня  Хетафе -:-  Эспаньол 2.45 3 3.2
22:45 сегодня  Реал -:-  Валенсия 1.48 4.5 6.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 2.2 3 3.45
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 3.45 3 2.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 2 3.1 3.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.82 3.2 4.6
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 1.92 3 4.45
Италия. Серия B 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 2.35 2.9 3.2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 1.95 3.1 4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 1.95 3.1 4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.45 3 2.9
Италия. Серия А 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня  СПАЛ -:-  Эмполи 2.45 3.3 2.9
20:00 сегодня  Фиорентина -:-  Ювентус - - -
22:30 сегодня  Сампдория -:-  Болонья 1.9 3.3 4.4
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби -:- Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 5.55 3.85 1.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 2.05 3.45 3.35
Польша. Экстракласса 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З 1.63 3.75 5.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 2.6 3.5 2.45
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 1.67 3.65 4.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 11 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 2.4 3.05 2.95
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 1.35 4.7 8
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 16 тур 1 X 2
11:30 34’ Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) 1:0 Логотип футбольный клуб Уфа (мол)Уфа (мол) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Краснодар (мол)Краснодар (мол) -:- Логотип футбольный клуб Урал (мол) (Екатеринбург)Урал (мол) 1.3 5.5 7.7
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Енисей -:-  Ахмат 2.7 3.2 2.7
16:30 сегодня  Оренбург -:-  Крылья Советов 2.1 3.05 4
19:00 сегодня  Анжи -:-  Уфа 3.85 3.1 2.1
Румыния. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт -:- Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул -:- Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух 2.05 3.25 3.5
Сербия. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ДомжалеДомжале -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 3.4 3.6 2
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб КршкоКршко -:- Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 2.35 3.2 2.9
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 1.45 4.2 6.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 3.33 3.5 2.05
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Десна -:-  Заря 3.6 3.1 2.1
18:00 сегодня  Арсенал К -:-  Карпаты 3.2 3.2 2.25
Франция. Лига 1 2018/2019, 15 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Лилль -:-  Лион - - -
22:00 сегодня  Ним -:-  Амьен 1.95 3.4 4
22:00 сегодня  Монако -:-  Монпелье 2.6 3.35 2.7
22:00 сегодня  Генгам -:-  Ницца 2.8 3.2 2.6
22:00 сегодня  Анже -:-  Кан 1.75 3.7 4.75
Франция. Лига 2 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.6 2.85 2.85
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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Волевой «Краснодар»

вчера, 10:40

«Краснодар» играет хорошо, но пропускает, а потом спасается. «Соккер.ру» - о стандартном сценарии, который разыграли быки в очередной раз.

От «Акхисара» в этом матче мало кто ожидал сопротивления. В самом деле, сложно было представить, что турки решат собраться с силами и продемонстрировать свой реальный потенциал, когда за четыре тура группового этапа Лиги Европы не набрали ни одного очка, а положение дел в чемпионате Турции плачевное. Тут не до Лиги Европы – не вылететь бы во второй дивизион, что вполне реально при 16-м текущем месте «Акхисара» в Суперлиге.

Но турецкий коллектив очень не хотел завершать свой европейский вояж совсем уж бесславно. Вооружившись верой в светлое будущее, а также большой порцией везения, гости смогли закончить первый тайм с преимуществом в счете – вот уж огромная неожиданность. Событие кажется еще более фантастическим, если учесть, с каким уверенным преимуществом «Краснодар» играл, атакуя очень часто и остро.

Но всякий раз «быкам» не хватало самой малости в завершении. Тут бы им, конечно, зенитовская прагматичность не помешала. Краснодарцы всегда много моментов создают, но результата добиваются на нервах, а «Зенит» при минимально затратном футболе шарашит впереди всех в своей группе и в чемпионате. И вроде как в каждом конкретном случае вольно или невольно рассуждают о везении или невезении, а в целом это все складывается в какую-то тенденцию. Так или иначе, «Краснодар» ушел на перерыв, неожиданно проигрывая в счете и полностью при этом переигрывая «Акхисар» в футбол.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 16 (7) – 4 (2)

Полнейшее превосходство «Краснодара». Оба удара в створ «Акхисар» нанес в середине первого тайма – один из ударов стал голевым. Еще два неточных удара случились уже после 80-й минуты, когда гостям нечего было терять. Это все, что нужно знать об атаке и напоре «Акхисара». По сути, ничего острого турки не создали (гол и сорванный в первом тайме Спайичем выход на ворота), а как заставили поволноваться. У «Краснодара» ударов было по традиции немало, но Стоцкому не повезло – мяч попал в штангу после красивого удара в первом тайме. Большая часть ударов «быков» была заблокирована, немало выручал гостей и вратарь.

Владение мячом (точность передач): 66,3% (86%) - 33,7% (72%)

А «Зенит» с такими показателями, как у «Акхисара», способен и выигрывать матчи, что показал в игре с тем же «Копенгагеном». Но это так, к слову. А тут отметим превосходство «Краснодара» по всем фронтам. Показатели, близкие к матчу гранда против аутсайдера. Ну, по меркам конкретной группы в Лиге Европы так оно и есть. Хозяева безоговорочно четко контролировали мяч, доводили его до завершающей фазы, а там, как уже говорилось ранее, чего-то не хватало очень часто.

«Краснодар» в нынешнем сезоне так часто оказывался в положении проигрывающего, что наверняка болельщики и зрители даже не слишком испугались, когда «Акхисар» вышел вперед. Все ждали, как на этот раз выкрутятся «быки». И те продемонстрировали мастер-класс по спасению результата в ситуации, когда контроль полностью у тебя, а счет не в твою пользу.

После перерыва «Краснодар» прибавил в агрессии, в давлении, в скорости, что очень важно. Для этого уже после перерыва сразу вышел Игнатьев вместо Стоцкого. И довольно быстро усилиями Газинского удалось сделать счет равным, что было вопросом времени. Тут очень ценно именно то, что забили в течение пяти минут после перерыва, сокрушив атакующей волной построения турок, не позволив им навязать тягучий футбол, хотя вряд ли это у них в принципе получилось бы – но лучше не рисковать.

Юрий Газинский (полузащитник «Краснодара»):

Начали игру неважно, первые 20-30 минут складывались неудачно, пропустили мяч. Но мы нашли силы, отыгрались и вышли вперёд. В итоге добились очень важной победы. Мой гол? Я вообще редко забиваю, но если это делаю, то головой. На самом деле, получилась хорошая комбинация. Петров по флангу прошёл, прострелил, я оказался в нужном месте в нужное время и забил.

Системы в том, что пропускаем первыми, нет. Наверное, проще сказать, что можно встать в обороне и так играть. Но мы играем в атакующий футбол, это сложнее всего. Поэтому отсюда и появляются зоны, из которых пропускаем. Не вижу проблем в том плане, что пропускаем первыми. Плохо, что в принципе пропускаем. Надо, конечно, постараться это минимизировать, но мы находим силы, чтобы отыгрываться и выходить вперёд.

Не прошло и десяти минут после первого гола «Краснодара», а Ари уже вывел красивым ударом «быков» вперед, восстанавливая игровую справедливость. Курьез случился с нападающим уже после игры – он забыл, как называется команда, с которой только что играл:

В первом тайме мы играли очень плохо. Я расстроился, когда «Стандард» забил гол... «Стандард», да? Как называется эта команда, я забыл? «Акхисар»? (Улыбается) Извините. И потом наша команда сконцентрировалась, выполнила установки тренера. Я счастлив, что «Краснодар» победил. Хочу, чтобы победили «Севилью», и тогда всё будет хорошо.

Если «Севилья» сыграет вничью, то есть шанс занять первое место. Посмотрим. Для нас это будет очень хороший результат.

Очевидно, что эта рассеянность скорее всего обусловлена большой усталостью и невероятным ритмом, в котором играет «Краснодар», работая во всех турнирах на одном дыхании, когда от работы перед глазами пелена и ты просто пашешь и пашешь, идешь вперед и идешь, не обращая ни на что внимание. И, конечно, нельзя не отметить в очередной раз оперативный анализ игры от тренера краснодарцев Мурада Мусаева, которого команда такой победой поздравила с рождением ребенка:

Долго раскачивались и входили в игру, не хватало движения, совершали много потерь. Пропустили со стандарта, далее улучшили свое движение. Считаю, на Ари был пенальти. После перерыва увеличили темп игры, прибавили в остроте, как следствие, забили два мяча. Удовлетворены вторым таймом, но игры нужно начинать лучше.

Не хватало людей в фазе атаки, мало принимали мячей между линиями. Куэва играл низко, как и Ари, поэтому нам нужно было добавить людей впереди. Выпустили Игнатьева вместо Стоцкого. По позиции вышел Шапи, который традиционно хорошо выходит. Плюс поберегли Ари, который без замен играет в последних матчах.

Команду могу только похвалить - мы же выигрываем. Другой момент - как мы играем вторые половины. Это высокий темп. Конечно, нужно сохранять свои ворота в неприкосновенности, но мы побеждаем - это главное.

Интересны расклады в группе перед заключительным туром. «Краснодар» лидирует с 12 очками, у «Севильи» и «Стандарда» по девять баллов. Если «Краснодар» проиграет в Испании, а «Стандард» победит «Акхисар», то у трех команд будет по 12 очков. Тогда придется считать результаты между ними. И тут имеем, что у «Севильи» сейчас разница мячей в этом мини-турнире «плюс 2», у «Краснодара» - «плюс 1», а у «Стандарда» - «минус 3». Игры с «Акхисаром» тогда учитываться не будут в этой разнице. Следовательно, не имеет значения, с каким счетом бельгийцы победят «Акхисар» в последнем туре. Но важно, с каким счетом проиграет «Краснодар», если это случится. Даже проигрыша с разницей в три мяча «быкам» хватит для выхода в плей-офф. Но, конечно, не хотелось бы доводить до такой арифметики – пусть «Краснодар» показывает себя во всей красе и в Севилье.

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Все комментарии
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Scuderia Ferrari
   18 / 998
вчера в 14:52
Выходить на поле с мотивацией "не проиграть с разницей больше трёх мячей" - это плохая мотивация!)
Зато у Севильи - мотивация "Победа и только победа!"...
Верю в лучшее, но будет, ой как не просто!)
ckori
ckori ответил Groove000
   393 / 998
вчера в 13:54
Есть такие. Тут на Соккере одного наблюдаю постоянно
Признание есть!Многие смотрят игру быков с удовольствием!Ну а недоброжелателей всегда много!Вот я к примеру очень кайфую когда проигрывает Спартак!Это бальзам!И не потому что они плохие,просто писаки так много глупостей пишут про игру Спартака,что хочется при очередном проигрыше почитать что они напишут!Читаю Гершкович пишет ,что плохо что у Кононова все помощники иностранцы!Смех да грех!Ведь главное результат,а там хоть будут инопланетяне!Вообщем весело!,а это хорошо!
ckori
ckori
   393 / 998
вчера в 13:45
Да ,Севилья ,помогла и думается что быкам не прийдётся поиграть в плей-офф!Потому что в Испании будет не реально даже ничья!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил 25процентный клоун
   12 / 998
вчера в 13:10
Вот пока что Севилья промеса позорит Испанию в еврокубках. ))))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Котэ в тельняжке
   12 / 998
вчера в 13:06
Да нормально всё. Краснодар останется без ЕК, только если проиграет очень крупно. Сейчас у Краснодара 12, Севильи и Стандарда по 9.
Если Стандард не победит - Краснодар автоматом в Евровесне. Также Краснодар автоматом в Евровесне в случае победы или ничьей с Севильей.
Неприятности возникнут в случае побед обоих клубов на букву С. Но тогда по личным встречам Краснодар, Севилья и Стандард будут абсолютно равны (12 очков), более того, каждый успеет обыграть каждого. Сравниваться будет разница мячей между собой. И тогда победа Севильи 5:1 над Стандардом решает всё. В данный момент разница мячей в этой минигруппе:
Севилья 5:1, 1:2, 0:1 => 6:4 (+2)
Краснодар 2:1, 1:2, 2:1 => 5:4 (+1)
Стандард 1:5, 2:1, 1:2, 1:0 => 5:8 (-3), и это окончательный результат
ВЫВОД: Краснодару достаточно проиграть с разницей в 3 мяча (будет разница мячей -2); ИЛИ в 4 мяча, но не 4:0 (тогда по количеству забитых мячей Краснодар превзойдёт Стандард: например, проиграв 5:1, Краснодар будет иметь разницу 6:9 с Севильей и Стандардом).
На грани катастрофы сейчас как раз Севилья: если не обыграют Краснодар, а Стандард победит турецкого аутсайдера, то будут третьими. И я в этом, ммм, ничего плохого не вижу ;)

По-моему, это неплохо, когда тебя устроит поражение 5:1. Но я вас умоляю, не играйте на него, пожааалуйста.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Faustello
   18 / 998
вчера в 12:55
Мы берем не количеством, а качеством;)
Groove000
Groove000 ответил Faustello
   210 / 998
вчера в 12:50
За Краснодар болеют мало, но потихонечку болельщиков прибавляется. Но до клубов с большой и долгой историей, тех же ЦСКА, Зенит, Спартак, нам ещё наверное лет 50 как минимум идти )) Ну или выиграть в ближайшее время пару раз подряд ЛЧ )))
проще ЛЕ, мне кажется)
Groove000
Groove000 ответил Jey7
   210 / 998
вчера в 12:50
Многие в России болеют и за одну команду и хейтят другую, яркие примеры это ЦСКА, Спартак, Зенит. Вопрос, много ли в в России людей которые явно относятся с неприязнью к ФК Краснодар? Или, возможно, Краснодар уже становится клубом с самой лучшей репутацией и как следствие наибольшей армией болельщиков?
Есть такие. Тут на Соккере одного наблюдаю постоянно
Faustello
Faustello
   1 / 998
вчера в 12:04
Ари прикалывается по поводу знания русского языка (с ним не переводчик, которого он с удовольствием и потролил)
https://twitter.com/twitter/statuses/1068271794132533251
Faustello
Faustello ответил Jey7
   1 / 998
вчера в 11:50
Многие в России болеют и за одну команду и хейтят другую, яркие примеры это ЦСКА, Спартак, Зенит. Вопрос, много ли в в России людей которые явно относятся с неприязнью к ФК Краснодар? Или, возможно, Краснодар уже становится клубом с самой лучшей репутацией и как следствие наибольшей армией болельщиков?
За Краснодар болеют мало, но потихонечку болельщиков прибавляется.
Но до клубов с большой и долгой историей, тех же ЦСКА, Зенит, Спартак, нам ещё наверное лет 50 как минимум идти ))
Ну или выиграть в ближайшее время пару раз подряд ЛЧ )))
Jey7
Jey7
   817 / 998
вчера в 11:47
Многие в России болеют и за одну команду и хейтят другую, яркие примеры это ЦСКА, Спартак, Зенит.
Вопрос, много ли в в России людей которые явно относятся с неприязнью к ФК Краснодар?
Или, возможно, Краснодар уже становится клубом с самой лучшей репутацией и как следствие наибольшей армией болельщиков?
Faustello
Faustello ответил Котэ в тельняжке
   1 / 998
вчера в 11:47
Нет, я сейчас взорвусь:) Краснодар набрал 12 очков и еще не гарантировал себе евровесну.... Севилья так подставила...
Надо за это выносить ишпашек с их свинси!
makkie
makkie ответил Котэ в тельняжке
   133 / 998
вчера в 11:34
Нет, я сейчас взорвусь:) Краснодар набрал 12 очков и еще не гарантировал себе евровесну.... Севилья так подставила...
Это чтобы вы не расслаблялись... как и мы)
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   18 / 998
вчера в 11:30
Нет, я сейчас взорвусь:) Краснодар набрал 12 очков и еще не гарантировал себе евровесну.... Севилья так подставила...
valt134
valt134
   127 / 998
вчера в 11:19
Краснодар-как хороший коньяк. С каждым годом становится крепче и изысканней. Спасибо за красивую игру!!! И УДАЧИ!!!
Фата лист
Фата лист
   27 / 998
вчера в 11:07
Краснодар был ближе к третьему голу, чем турки ко второму.
25процентный клоун
25процентный клоун
   33 / 998
вчера в 10:52
Севилья Промеса сейчас сильнейший клуб испании ,но я желаю удачи быкам ,они уважения заслуживают точно,не то что Архисар(.енит)
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   18 / 998
вчера в 10:44
Севилья - нехорошая команда!( Не Реал одним словом!)
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