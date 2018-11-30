Волевой «Краснодар»

вчера, 10:40

«Краснодар» играет хорошо, но пропускает, а потом спасается. «Соккер.ру» - о стандартном сценарии, который разыграли быки в очередной раз.

От «Акхисара» в этом матче мало кто ожидал сопротивления. В самом деле, сложно было представить, что турки решат собраться с силами и продемонстрировать свой реальный потенциал, когда за четыре тура группового этапа Лиги Европы не набрали ни одного очка, а положение дел в чемпионате Турции плачевное. Тут не до Лиги Европы – не вылететь бы во второй дивизион, что вполне реально при 16-м текущем месте «Акхисара» в Суперлиге.

Но турецкий коллектив очень не хотел завершать свой европейский вояж совсем уж бесславно. Вооружившись верой в светлое будущее, а также большой порцией везения, гости смогли закончить первый тайм с преимуществом в счете – вот уж огромная неожиданность. Событие кажется еще более фантастическим, если учесть, с каким уверенным преимуществом «Краснодар» играл, атакуя очень часто и остро.

Но всякий раз «быкам» не хватало самой малости в завершении. Тут бы им, конечно, зенитовская прагматичность не помешала. Краснодарцы всегда много моментов создают, но результата добиваются на нервах, а «Зенит» при минимально затратном футболе шарашит впереди всех в своей группе и в чемпионате. И вроде как в каждом конкретном случае вольно или невольно рассуждают о везении или невезении, а в целом это все складывается в какую-то тенденцию. Так или иначе, «Краснодар» ушел на перерыв, неожиданно проигрывая в счете и полностью при этом переигрывая «Акхисар» в футбол.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 16 (7) – 4 (2)

Полнейшее превосходство «Краснодара». Оба удара в створ «Акхисар» нанес в середине первого тайма – один из ударов стал голевым. Еще два неточных удара случились уже после 80-й минуты, когда гостям нечего было терять. Это все, что нужно знать об атаке и напоре «Акхисара». По сути, ничего острого турки не создали (гол и сорванный в первом тайме Спайичем выход на ворота), а как заставили поволноваться. У «Краснодара» ударов было по традиции немало, но Стоцкому не повезло – мяч попал в штангу после красивого удара в первом тайме. Большая часть ударов «быков» была заблокирована, немало выручал гостей и вратарь.

Владение мячом (точность передач): 66,3% (86%) - 33,7% (72%)

А «Зенит» с такими показателями, как у «Акхисара», способен и выигрывать матчи, что показал в игре с тем же «Копенгагеном». Но это так, к слову. А тут отметим превосходство «Краснодара» по всем фронтам. Показатели, близкие к матчу гранда против аутсайдера. Ну, по меркам конкретной группы в Лиге Европы так оно и есть. Хозяева безоговорочно четко контролировали мяч, доводили его до завершающей фазы, а там, как уже говорилось ранее, чего-то не хватало очень часто.

«Краснодар» в нынешнем сезоне так часто оказывался в положении проигрывающего, что наверняка болельщики и зрители даже не слишком испугались, когда «Акхисар» вышел вперед. Все ждали, как на этот раз выкрутятся «быки». И те продемонстрировали мастер-класс по спасению результата в ситуации, когда контроль полностью у тебя, а счет не в твою пользу.

После перерыва «Краснодар» прибавил в агрессии, в давлении, в скорости, что очень важно. Для этого уже после перерыва сразу вышел Игнатьев вместо Стоцкого. И довольно быстро усилиями Газинского удалось сделать счет равным, что было вопросом времени. Тут очень ценно именно то, что забили в течение пяти минут после перерыва, сокрушив атакующей волной построения турок, не позволив им навязать тягучий футбол, хотя вряд ли это у них в принципе получилось бы – но лучше не рисковать.

Юрий Газинский (полузащитник «Краснодара»):

Начали игру неважно, первые 20-30 минут складывались неудачно, пропустили мяч. Но мы нашли силы, отыгрались и вышли вперёд. В итоге добились очень важной победы. Мой гол? Я вообще редко забиваю, но если это делаю, то головой. На самом деле, получилась хорошая комбинация. Петров по флангу прошёл, прострелил, я оказался в нужном месте в нужное время и забил. Системы в том, что пропускаем первыми, нет. Наверное, проще сказать, что можно встать в обороне и так играть. Но мы играем в атакующий футбол, это сложнее всего. Поэтому отсюда и появляются зоны, из которых пропускаем. Не вижу проблем в том плане, что пропускаем первыми. Плохо, что в принципе пропускаем. Надо, конечно, постараться это минимизировать, но мы находим силы, чтобы отыгрываться и выходить вперёд.

Не прошло и десяти минут после первого гола «Краснодара», а Ари уже вывел красивым ударом «быков» вперед, восстанавливая игровую справедливость. Курьез случился с нападающим уже после игры – он забыл, как называется команда, с которой только что играл:

В первом тайме мы играли очень плохо. Я расстроился, когда «Стандард» забил гол... «Стандард», да? Как называется эта команда, я забыл? «Акхисар»? (Улыбается) Извините. И потом наша команда сконцентрировалась, выполнила установки тренера. Я счастлив, что «Краснодар» победил. Хочу, чтобы победили «Севилью», и тогда всё будет хорошо. Если «Севилья» сыграет вничью, то есть шанс занять первое место. Посмотрим. Для нас это будет очень хороший результат.

Очевидно, что эта рассеянность скорее всего обусловлена большой усталостью и невероятным ритмом, в котором играет «Краснодар», работая во всех турнирах на одном дыхании, когда от работы перед глазами пелена и ты просто пашешь и пашешь, идешь вперед и идешь, не обращая ни на что внимание. И, конечно, нельзя не отметить в очередной раз оперативный анализ игры от тренера краснодарцев Мурада Мусаева, которого команда такой победой поздравила с рождением ребенка:

Долго раскачивались и входили в игру, не хватало движения, совершали много потерь. Пропустили со стандарта, далее улучшили свое движение. Считаю, на Ари был пенальти. После перерыва увеличили темп игры, прибавили в остроте, как следствие, забили два мяча. Удовлетворены вторым таймом, но игры нужно начинать лучше. Не хватало людей в фазе атаки, мало принимали мячей между линиями. Куэва играл низко, как и Ари, поэтому нам нужно было добавить людей впереди. Выпустили Игнатьева вместо Стоцкого. По позиции вышел Шапи, который традиционно хорошо выходит. Плюс поберегли Ари, который без замен играет в последних матчах. Команду могу только похвалить - мы же выигрываем. Другой момент - как мы играем вторые половины. Это высокий темп. Конечно, нужно сохранять свои ворота в неприкосновенности, но мы побеждаем - это главное.

Интересны расклады в группе перед заключительным туром. «Краснодар» лидирует с 12 очками, у «Севильи» и «Стандарда» по девять баллов. Если «Краснодар» проиграет в Испании, а «Стандард» победит «Акхисар», то у трех команд будет по 12 очков. Тогда придется считать результаты между ними. И тут имеем, что у «Севильи» сейчас разница мячей в этом мини-турнире «плюс 2», у «Краснодара» - «плюс 1», а у «Стандарда» - «минус 3». Игры с «Акхисаром» тогда учитываться не будут в этой разнице. Следовательно, не имеет значения, с каким счетом бельгийцы победят «Акхисар» в последнем туре. Но важно, с каким счетом проиграет «Краснодар», если это случится. Даже проигрыша с разницей в три мяча «быкам» хватит для выхода в плей-офф. Но, конечно, не хотелось бы доводить до такой арифметики – пусть «Краснодар» показывает себя во всей красе и в Севилье.