«Спартак» ищет недостающее звено. Каборе подходит

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.05 3.4 3.4
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер 1.95 3.5 3.6
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 2.9 3.3 2.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 2.15 3.5 3
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗираЗира -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи -:- Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Вулверхэмптон 2.8 3.1 2.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2:1 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 1.15 6.4 24
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3:0 Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1.02 - -
03:30 50’ Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.85 2.35 2.65
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 3.7 3.5 1.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 1.8 3.5 4.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.4 4.5 6.5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 2.2 3.2 3.2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 15 7 1.15
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 1.18 6.3 13.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Майнц -:-  Ганновер-96 1.95 3.5 3.9
20:00 сегодня  Боруссия М -:-  Штутгарт 1.47 4.4 6.8
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 3.2 3.3 2.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.45 3.4 2.65
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 2.2 3.2 3.15
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.05 3.4 2.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 2.1 3.25 3.3
Греция. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 5.1 3.75 1.62
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 2.85 2.9 2.6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.2 6 12.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1.6 3.8 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 5.3 3.8 1.57
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Эйбар -:-  Леванте 1.7 3.9 4.4
18:15 сегодня  Уэска -:-  Реал 8.5 5.5 1.3
20:30 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Вальядолид - - -
22:45 сегодня  Бетис -:-  Райо Вальекано 1.5 4.5 5.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 1.35 4.3 9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 1.47 3.8 7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.4 2.9 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 2.6 3 2.75
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 1.8 3.3 4.5
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.85 3.1 2.45
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.35 3.1 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Сассуоло -:-  Фиорентина 2.8 3.25 2.55
17:00 сегодня  Парма -:-  Кьево 2.05 3.25 3.85
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Болонья 1.93 3.5 4
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Аталанта 4.5 3.6 1.8
20:00 сегодня  Дженоа -:-  СПАЛ 1.95 3.35 4.1
22:30 сегодня  Милан -:-  Торино 1.85 3.4 4.5
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.3 4.85 9.5
Кубок Либертадорес 2018, Финал 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
04:00 38’ Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 0:0 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 2.1 2.85 4.2
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 1.57 3.9 5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.65 3.35 2.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 6.7 4.7 1.38
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 4.9 3.6 1.65
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 2.15 3.35 3.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия 2.85 3.2 2.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 1.95 3.3 3.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 2 3.3 3.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1.23 5.7 10
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Динамо М -:-  Урал 2 3.2 4.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Уфа 1.38 4.65 8.4
19:00 сегодня  Зенит -:-  Рубин 1.5 4 7.1
Румыния. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 1.8 3.3 4.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 1.75 3.35 4.7
Сербия. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав 1.52 4.1 5.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий -:- Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле - - -
США. МЛС 2018, Финал 1 X 2
04:00 31’ Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн 0:0 Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
18:00 сегодня  Йемен -:-  Таджикистан - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор 1.72 3.5 4.7
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче - - -
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Олимпик Дн -:-  Десна 2.35 3.05 3.05
18:00 сегодня  Александрия -:-  Львов - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 8-й раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анеси-ле-ВьеАнеси-ле-Вье -:- Логотип футбольный клуб АндрезьеАндрезье - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нуази-ле-ГранНуази-ле-Гран -:- Логотип футбольный клуб Леге Кап-ФерретЛеге Кап-Феррет - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шапель МонжерионШапель Монжерион -:- Логотип футбольный клуб Орийяк АрпажонОрийяк Арпажон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик (Страсбур)Олимпик -:- Логотип футбольный клуб ЭпинальЭпиналь - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шаритуаз (Ла Шарите-Сюр-Луар)Шаритуаз -:- Логотип футбольный клуб Бург ФутБург Фут - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛонгоЛонго -:- Логотип футбольный клуб ЛанньонЛанньон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб При-ле-МезьерПри-ле-Мезьер -:- Логотип футбольный клуб Сен-Кантен Сен-Кантен - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб УассельУассель -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пэй Нелуа (Нель)Пэй Нелуа -:- Логотип футбольный клуб ГравлинГравлин - - -
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВаннВанн -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб Сент-ОмерСент-Омер - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КретельКретель -:- Логотип футбольный клуб ЛимонестЛимонест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТанТан -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб РодезРодез - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаланШалан -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Страсбур -:-  Кан 1.75 3.4 5.2
19:00 сегодня  Лилль -:-  Реймс - - -
23:00 Матч перенесен  Сент-Этьен -:-  Марсель 2.7 3.3 2.6
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 10 4.75 1.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 3.5 3.2 2.07
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 1.4 4.15 8
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 2.35 3.3 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.7 3.6 4.6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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«Спартак» ищет недостающее звено. Каборе подходит

07 декабря 2018, 17:25

Слух об интересе «Спартака» к Каборе вызывает оптимизм: Олег Кононов зрит в корень. «Соккер.ру» уверен, что косметические изменения в центре поля помогут преобразить команду.

«Спартак» в золотые годы эпохи Романцева славился именно средней линией, лицо команды определяли полузащитники, в то время как в нападении могли играть трудолюбивый Робсон и Ширко, реализовавший в хороший день один момент из пяти. И в чемпионский сезон под руководством Массимо Карреры определяющим фактором успеха стал образовавшийся треугольник Фернандо – Глушаков – Зобнин, пусть Роман и много путешествовал тогда по позициям. Дополняли это трио Попов и Джано, нацеленные на креатив. «Спартак» выиграл долгожданный титул во многом благодаря сбалансированной, гибкой, а в некоторых матчах просто выдающейся работе средней линии.

Вспоминаем выражение: «Покажи мне свою полузащиту, и я скажу, что у тебя за команда». Полузащита «Спартака» уже почти полтора года, за исключением локальных всплесков, пребывает в состоянии хаоса. За точку отсчета можно взять травму Романа Зобнина, полученную в начале лета-2017, в начале нового чемпионата Глушаков растерял форму и настроение во время торгов по новому контракту, Фернандо стал искусно бить штрафные, но регулярно проваливал опорную зону во время встречных атак противника. Джано увяз в новой серии травм, Попов допускает дикое количество потерь, если заставлять его смотреть не только на чужие ворота, но действовать с оглядкой на свои. Чемпионский состав спартаковских хавбеков все еще в сборе, но суммарно это далеко не та победная мощь, что два года назад.

Из этой пятерки не сбавил только Зобнин, но его так заездили в этом году в клубе и сборной, что поздней осенью Роман играл на фоне усталости и, в конце концов, «поломался». К счастью, не так серьезно, как показалось сразу: проблемы с мениском на не оперированном колене, месяц на восстановление. Фернандо после чемпионского сезона стал значительно больше обрезаться и оставлять соперников у себя за спиной, провалы в опорной зоне стали фирменным знаком «Спартака». Но бразилец остается классным футболистом, допускаю, что проблемы Фернандо в неправильном тактическом использовании его фигуры. А вот то, что Глушаков с Поповым деградировали – так же однозначно, что Джано в 2018-м году лечился чаще, чем был доступен для тренировок. 

И это не все полузащитники центральной оси в «Спартаке». Есть еще Ханни (только АПЗ), но его Кононов пока использует слева, Роман Еременко, у которого проблемы со здоровьем, а также Тимофеев и юный Игнатов. Девять человек, но в последнем матче тренерский штаб едва наскреб на стартовый состав: Фернандо, Еременко и Зобнин травмированы, Джано без игрового тонуса не внушает доверия, Игнатова Кононов пока не задействует, а Попов годится в лучшем случае для выходов на замены. Ханни креативит на левом фланге, в то время как ответственный плацдарм делят Глушаков и Тимофеев. Капитан Денис, вокруг которого бушуют страсти, неделю назад забил первый гол в 2018-м году, да и сыграл первый приличный матч, а Тимофеев старательно доказывает, что за его контракт уже зимой должны побороться «Шинник» и «Балтика». С такой культурой паса нечего делать в команде, стремящейся, согласно заветам нового тренера, играть в комбинационный футбол а-ля бесковский и романцевский «Спартак».

Наличие очереди из разношерстных, находящихся в неоптимальной форме и не подогнанных под один стиль футболистов порождает тот самый хаос, который царит у «Спартака» в центре поля. Поэтому прежде чем пригласить кого-нибудь нужного, «красно-белые» должны избавиться от ненужных и вносящих сумятицу ребят. Из упомянутых выше игроков бронь должна быть только у Ханни как нового креативного лидера, Зобнина с Фернандо и Игнатова в силу молодости. Тимофеев, Попов и Джано – стопроцентный балласт, по-хорошему чисто из футбольных соображений нужно расставаться и с Глушаковым, но в его истории все сложно, а тут еще и Кононов доверяет ветеранам. У Еременко подходит к концу тестовый контракт, и он не сыграл так, чтобы «Спартак» обязательно предложил ему полноценный договор. Шансы есть, но здесь клубу нужно тысячу раз подумать. 

Но если предположить, что «Спартак» грамотно просеет состав и оставит только зерна, способные дать всходы побед, средней линии все равно нужно усиление, причем очевидного типа: нужен полузащитник, умело обращающийся с мячом, но при этом с хорошими оборонительными навыками. Известно, что москвичи засматривались на Швеца из «Ахмата», но появившийся вариант с Каборе, выглядит более внятным. Во-первых, этого футболиста хорошо знает по совместной работе в «Краснодаре» Олег Кононов, во-вторых, у Шарля одни из лучших в РПЛ показатели точности передач, в-третьих, он отбирает мячи и совершает перехваты почти в два раза чаще, чем Фернандо. 

Кстати, по работе с мячом Каборе как раз похож на Фернандо, и это заставляет вас сейчас задаваться вопросом: а зачем «Спартаку» двойник бразильца? Ну, допустим, не вполне двойник – настаиваю, что прокачанный оборонительный скилл значительно отличает Шарля от Лукаса и позволяет использовать их на футбольном поле вместе и распределять обязанности. Кроме того, разве плохо иметь в опорной зоне двух игроков, умеющих начинать атаки шикарными передачами: не раз бывало, что «Спартак» терялся, когда соперники закрывали Фернандо. С Шарлем вариативность и эффективность переходных фаз из обороны в атаку может стать куда выше. Пока Каборе и «Спартак» - это всего лишь слух, но слух любопытный и требующий обсуждения, тем более поверить в такой трансфер можно, учитывая знакомство Кононова с африканцем и истекающий контракт Шарля в «Краснодаре».

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Все комментарии
kingoffam
kingoffam ответил СЫН ДЕДА
   296 / 937
вчера в 16:58
Это твоё личное мнение и оно может не совпадать как с мнением других,так и с окружающей действительностью.
Правдин Семён
Правдин Семён
   126 / 937
вчера в 12:00
Пока это только слухи.И скоро они станут всё более фантастическими(судя по прошлым ТО).
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   429 / 937
вчера в 11:54
Странно, почему Спартак до сих пор называют футбольной командой. Футбол - честная игра, 11 на 11. Подключение еще кого-то - судей, пьяных болел, бегающих по полю и.т.д. - выводит команду за скобки. Поэтому что прошлые (недавние) чемпионства, что не дай Бог будущие - априори добыты мошенническим путём и таковыми фактически не являются. А Каборе - сам решит, что важнее - деньги или имя.
112910415
112910415
   86 / 937
вчера в 06:22
хорошим идеям - грамотное воплощение!
Faustello
Faustello
   3 / 937
вчера в 03:09
Бедные пупсики при слове каборе перевозбудились, бедные пупсики..
Alexfun94
Alexfun94
   216 / 937
вчера в 01:15
Каборе летом станет свободным агентом.Так,что фиолетово,что там думает себе Краснодар.
fcspartak
fcspartak ответил parallels
   114 / 937
07 декабря в 23:07
добавить нечего 😅
Когда там у каборе контракт истекает?
Озеров
Озеров
   61 / 937
07 декабря в 20:06
Спасибо автору!!! Как ни странно, но очень хорошая статья.
rawer
rawer
   425 / 937
07 декабря в 19:49
На самом деле Спартак не купит каборе он просто пустил слух чтобы Краснодар начал искать замену и перехватить её)))
jobss
jobss ответил Гуливер
   421 / 937
07 декабря в 19:46
одна и та же статья на чемпе и соккере
это статья на нашем сайте и еще на одном спортивном ресурсе, там указана ссыка на соккер
Гуливер
Гуливер
   166 / 937
07 декабря в 19:40
одна и та же статья на чемпе и соккере
Faustello
Faustello ответил Miaf
   3 / 937
07 декабря в 19:05
Глушак не даст, он теперь хозяин, а Каборе насколько я понимаю на его позиции играет.
Русская народная поговорка:
Глушак не выдаст - свинья не съест ))
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
07 декабря в 18:20
не плохой варик
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 937
07 декабря в 18:14
У Спартака зато есть Достающее звено. Весь судейский корпус. Гыгыгы
Egorium
Egorium
   95 / 937
07 декабря в 18:11
Спартак хочет превратить Краснодар или в рубин или в растов.
11-и метровый
11-и метровый
   39 / 937
07 декабря в 18:08
Затеряется в никчемном свинарнике.
Miaf
Miaf
   100 / 937
07 декабря в 17:51
Глушак не даст, он теперь хозяин, а Каборе насколько я понимаю на его позиции играет.
parallels
parallels
   4 / 937
07 декабря в 17:41

добавить нечего 😅
Groove000
Groove000
   134 / 937
07 декабря в 17:29
Хрен вам, а не Каборе
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