«Спартак» ищет недостающее звено. Каборе подходит

07 декабря 2018, 17:25

Слух об интересе «Спартака» к Каборе вызывает оптимизм: Олег Кононов зрит в корень. «Соккер.ру» уверен, что косметические изменения в центре поля помогут преобразить команду.

«Спартак» в золотые годы эпохи Романцева славился именно средней линией, лицо команды определяли полузащитники, в то время как в нападении могли играть трудолюбивый Робсон и Ширко, реализовавший в хороший день один момент из пяти. И в чемпионский сезон под руководством Массимо Карреры определяющим фактором успеха стал образовавшийся треугольник Фернандо – Глушаков – Зобнин, пусть Роман и много путешествовал тогда по позициям. Дополняли это трио Попов и Джано, нацеленные на креатив. «Спартак» выиграл долгожданный титул во многом благодаря сбалансированной, гибкой, а в некоторых матчах просто выдающейся работе средней линии.

Вспоминаем выражение: «Покажи мне свою полузащиту, и я скажу, что у тебя за команда». Полузащита «Спартака» уже почти полтора года, за исключением локальных всплесков, пребывает в состоянии хаоса. За точку отсчета можно взять травму Романа Зобнина, полученную в начале лета-2017, в начале нового чемпионата Глушаков растерял форму и настроение во время торгов по новому контракту, Фернандо стал искусно бить штрафные, но регулярно проваливал опорную зону во время встречных атак противника. Джано увяз в новой серии травм, Попов допускает дикое количество потерь, если заставлять его смотреть не только на чужие ворота, но действовать с оглядкой на свои. Чемпионский состав спартаковских хавбеков все еще в сборе, но суммарно это далеко не та победная мощь, что два года назад.

Из этой пятерки не сбавил только Зобнин, но его так заездили в этом году в клубе и сборной, что поздней осенью Роман играл на фоне усталости и, в конце концов, «поломался». К счастью, не так серьезно, как показалось сразу: проблемы с мениском на не оперированном колене, месяц на восстановление. Фернандо после чемпионского сезона стал значительно больше обрезаться и оставлять соперников у себя за спиной, провалы в опорной зоне стали фирменным знаком «Спартака». Но бразилец остается классным футболистом, допускаю, что проблемы Фернандо в неправильном тактическом использовании его фигуры. А вот то, что Глушаков с Поповым деградировали – так же однозначно, что Джано в 2018-м году лечился чаще, чем был доступен для тренировок.

И это не все полузащитники центральной оси в «Спартаке». Есть еще Ханни (только АПЗ ), но его Кононов пока использует слева, Роман Еременко, у которого проблемы со здоровьем, а также Тимофеев и юный Игнатов. Девять человек, но в последнем матче тренерский штаб едва наскреб на стартовый состав: Фернандо, Еременко и Зобнин травмированы, Джано без игрового тонуса не внушает доверия, Игнатова Кононов пока не задействует, а Попов годится в лучшем случае для выходов на замены. Ханни креативит на левом фланге, в то время как ответственный плацдарм делят Глушаков и Тимофеев. Капитан Денис, вокруг которого бушуют страсти, неделю назад забил первый гол в 2018-м году, да и сыграл первый приличный матч, а Тимофеев старательно доказывает, что за его контракт уже зимой должны побороться «Шинник» и «Балтика». С такой культурой паса нечего делать в команде, стремящейся, согласно заветам нового тренера, играть в комбинационный футбол а-ля бесковский и романцевский «Спартак».

Наличие очереди из разношерстных, находящихся в неоптимальной форме и не подогнанных под один стиль футболистов порождает тот самый хаос, который царит у «Спартака» в центре поля. Поэтому прежде чем пригласить кого-нибудь нужного, «красно-белые» должны избавиться от ненужных и вносящих сумятицу ребят. Из упомянутых выше игроков бронь должна быть только у Ханни как нового креативного лидера, Зобнина с Фернандо и Игнатова в силу молодости. Тимофеев, Попов и Джано – стопроцентный балласт, по-хорошему чисто из футбольных соображений нужно расставаться и с Глушаковым, но в его истории все сложно, а тут еще и Кононов доверяет ветеранам. У Еременко подходит к концу тестовый контракт, и он не сыграл так, чтобы «Спартак» обязательно предложил ему полноценный договор. Шансы есть, но здесь клубу нужно тысячу раз подумать.

Но если предположить, что «Спартак» грамотно просеет состав и оставит только зерна, способные дать всходы побед, средней линии все равно нужно усиление, причем очевидного типа: нужен полузащитник, умело обращающийся с мячом, но при этом с хорошими оборонительными навыками. Известно, что москвичи засматривались на Швеца из «Ахмата», но появившийся вариант с Каборе, выглядит более внятным. Во-первых, этого футболиста хорошо знает по совместной работе в «Краснодаре» Олег Кононов, во-вторых, у Шарля одни из лучших в РПЛ показатели точности передач, в-третьих, он отбирает мячи и совершает перехваты почти в два раза чаще, чем Фернандо.

Кстати, по работе с мячом Каборе как раз похож на Фернандо, и это заставляет вас сейчас задаваться вопросом: а зачем «Спартаку» двойник бразильца? Ну, допустим, не вполне двойник – настаиваю, что прокачанный оборонительный скилл значительно отличает Шарля от Лукаса и позволяет использовать их на футбольном поле вместе и распределять обязанности. Кроме того, разве плохо иметь в опорной зоне двух игроков, умеющих начинать атаки шикарными передачами: не раз бывало, что «Спартак» терялся, когда соперники закрывали Фернандо. С Шарлем вариативность и эффективность переходных фаз из обороны в атаку может стать куда выше. Пока Каборе и «Спартак» - это всего лишь слух, но слух любопытный и требующий обсуждения, тем более поверить в такой трансфер можно, учитывая знакомство Кононова с африканцем и истекающий контракт Шарля в «Краснодаре».