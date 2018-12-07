Народное мнение. Глушаков должен уйти, Дзюба – лучший форвард России

07 декабря 2018, 19:30

В РПЛ подступает период отпусков, а европейские чемпионаты только раскочегариваются. Самое время поинтересоваться мнением читателей «Соккер.ру» по важным вопросам.

РПЛ и наши клубы в еврокубках. Сверяемся с предсказаниями

Кто станет зимним чемпионом? В сентябре абсолютное большинство опрошенных (56%) отдало свои голоса «Зениту». Второе место занял «Спартак» (22%), все остальные клубы набрали < 10%. В том числе «Краснодар», в чье лидерство перед зимней паузой три месяца назад верили только 2% респондентов. Между тем, именно «быки» могут сместить «Зенит» с первой строчки турнирной таблицы по итогам 17-го тура. Интрига! Интрига! В зависимости от результатов 17-го раунда РПЛ либо большинство окажется право, либо получим маленькую группу элитных пророков.

Сколько российских клубов окажется в весенней стадии еврокубков? Перед стартом групповых раундов 24% пользователей «Соккер.ру» проголосовали за вариант «три клуба». И здесь тоже сохраняется интрига: перед заключительными турами Лиги чемпионов и Лиги Европы только «Зенит» обеспечил себе участие в плей-офф, все остальные четыре клуба сохраняют шансы на продолжение борьбы, но только в Лиге Европы: ЦСКА и «Локомотив» в лучшем случае смогут занять третьи места в своих лигочемпионских группах. Мы повторили опрос в ноябре, и снова победил вариант «Три клуба», за который голосовали даже убедительней – 34%.

Кто раньше покинет «Спартак»? Вопрос был задан в момент эскалации конфликта между Денисом Глушаковым и Массимо Каррерой. 10% респондентов затруднились ответить на этот вопрос, а большинство ошиблось: 54% высказались за то, что Каррера продержится в «Спартаке» дольше Глушакова, но правы оказались 36%, высказавшиеся за противоположную точку зрения.

Кто виноват в последних неудачах «Спартака»? Опрос состоялся незадолго до отставки Массимо Карреры. Три варианта набрали по 31% голосов: виноваты игроки, руководство или все вместе (игроки + руководство + тренер). Сам главный тренер отделался всего лишь 5% в личном зачете.

Чего ждать от «Ростова» Валерия Карпина? 48% считают, что «Ростов» завоюет путевку в Лигу Европы, 29% - за сползание «желто-синих» в середину таблицы после удачного старта, 13% верят, что Карпин вернет «Ростов» в Лигу чемпионов, а еще 7% ставили на активную борьбу за чемпионство. Проверить, кто оказался прав, сможем в конце чемпионата, но пока складывается ощущение, что «Ростов» пошел по пути, предложенному 29%.

Чего ждать от «Спартака» с Кононовым? 44% считают, что «Спартак» будет довольствоваться Лигой Европы, 28% - за финиш в середине таблицы, 14% верят, что Олег Георгиевич сможет вернуть «Спартак» в гонку за путевку в Лигу чемпионов, а 7% проголосовали за вариант «Станет чемпионом!»

Судьбы Глушакова и Кононова в «Спартаке». Что касается Дениса, то 72% пользователей «Соккер.ру» выступили за его уход из клуба зимой. Только 20% считают, что Глушакова надо оставить капитаном и строить вокруг него команду. Кононову 48% прочат год-полтора у руля «красно-белых» без особых достижений. Почти одинаковое количество голосов (22% и 23% соответственно) набрали полярные варианты «Он будет тренером команды как минимум 3-4 года и приведет ее к большим победам» и «Карьера Кононова в „Спартаке“ будет короткой. Команда провалится по полной программе».

Сборная России

Кого бы Вы хотели видеть основным вратарем сборной России после ухода из команды Игоря Акинфеева? После объявления о завершении Акинфеевым международной карьеры мы устроили выборы нового первого номера для сборной. Победил с большим отрывом Андрей Лунев, набравший 49% голосов. За ним расположились: Селихов – 20%, Гильерме – 10%, Крицюк – 8%, другой вратарь – 6%, Шунин – 3%.

Как завершится для сборной России групповой этап Лиги Наций? Перед ноябрьскими матчами интересовались, как завершится групповой этап Лиги Наций для России. 64% бодро отрапортовали: победой в группе! И промазали. 22%, пессимистично ожидавшие второго места, оказались правы.

Как Вы относитесь к Лиге Наций? Кстати, о Лиге Наций у вас сложилось скорее положительное впечатление. 63% высказались за то, что этот турнир нужен, с ним стало интереснее смотреть матчи сборных. Но 29% против этого турнира: «Бесполезное соревнование, в котором игроки могут получить травмы».

Кто лучший российский нападающий на данный момент? 39% за Артема Дзюбу, 32% отдали голоса Федору Чалову. Дальше идут Кокорин (8%), Ари (6%) и Смолов (3%).

Как вы относитесь к вызову Ари в сборную России? 36% отрицательно, потому что уже перебор легионеров, но 34% положительно, потому что игрок хороший. А еще 26% вообще все равно, кто играет за сборную России, лишь бы она побеждала.

Кокорин и Мамаев

Как завершится «дело Кокорина и Мамаева»? Опрос по горячим следам убедил, что читатели «Соккер.ру» не верили в строгость российского правосудия. 28% опрошенных отдали голоса варианту «Заплатят штраф и продолжат карьеру в РПЛ ». 21% уже устал от новостей о Кокорине и Мамаеве за пару дней, прошедшую с момента инцидентов со стулом и водителем. 18% были за длительные дисквалификации, 14% - за тюрьму, а 15% отшутились (или нет?), заявив, что Саша и Паша станут депутатами.

Как Вы относитесь к решению оставить Кокорина и Мамаева под стражей до 8 февраля? Большинство – 58% респондентов, положительно отнеслись к продлению ареста провинившихся футболистов, а вот 34% считают это наказание чересчур суровым.

Весь мир

Кто наиболее достоин «Золотого мяча» в 2018 году? 30% читателей «Соккер.ру» назвали самым достойным Криштиану Роналду, Лука Модрич, в итоге выигравший престижный индивидуальный трофей, отстал незначительно – второе место и 28% голосов.

Как вы относитесь к идее проводить некоторые матчи европейских чемпионатов и еврокубков в США или Китае? Инициатива испанской Ла Лиги проводить некоторые матчи за океаном вызвала бурные обсуждения, не остались в стороне и вы. Две трети опрошенных (67%) проголосовали за консервативный вариант: «Отрицательно. Турниры европейские, и матчи должны играться в Европе!» 22% «пофигистов» выбрали «Мне все равно, хоть на Марсе. Лишь бы по телевизору показывали». И только 10% выбрали «Положительно. Это поспособствует популяризации футбола и росту доходов».

Как скоро «Манчестер Юнайтед» расстанется с главным тренером Жозе Моуриньо? Вопрос был задан в конце сентября после вылета из Кубка Лиги и поражения от «Вест Хэма». 31% проголосовал за смещение Моуриньо «в ближайшие дни» и промахнулись. 20% давали Жозе месяц-полтора – и снова мимо. 22% ждали увольнение португальца ближе к Новому году – сейчас наступает их время, а еще 20% считают, что Моуриньо доработает до конца сезона.

Должна ли «Барселона» возвращать Неймара? Мнения разделились. 47% - «за», 40% - «против». Остальные воздержались.