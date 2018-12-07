Народное мнение. Глушаков должен уйти, Дзюба – лучший форвард России

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.05 3.4 3.4
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер 1.95 3.5 3.6
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 2.9 3.3 2.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 2.15 3.5 3
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗираЗира -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи -:- Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Вулверхэмптон 2.8 3.1 2.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2:1 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 1.15 6.4 24
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3:0 Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1.02 - -
03:30 49’ Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.85 2.35 2.65
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 3.7 3.5 1.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 1.8 3.5 4.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.4 4.5 6.5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 2.2 3.2 3.2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 15 7 1.15
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 1.18 6.3 13.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Майнц -:-  Ганновер-96 1.95 3.5 3.9
20:00 сегодня  Боруссия М -:-  Штутгарт 1.47 4.4 6.8
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 3.2 3.3 2.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.45 3.4 2.65
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 2.2 3.2 3.15
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.05 3.4 2.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 2.1 3.25 3.3
Греция. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 5.1 3.75 1.62
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 2.85 2.9 2.6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.2 6 12.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1.6 3.8 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 5.3 3.8 1.57
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Эйбар -:-  Леванте 1.7 3.9 4.4
18:15 сегодня  Уэска -:-  Реал 8.5 5.5 1.3
20:30 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Вальядолид - - -
22:45 сегодня  Бетис -:-  Райо Вальекано 1.5 4.5 5.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 1.35 4.3 9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 1.47 3.8 7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.4 2.9 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 2.6 3 2.75
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 1.8 3.3 4.5
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.85 3.1 2.45
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.35 3.1 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Сассуоло -:-  Фиорентина 2.8 3.25 2.55
17:00 сегодня  Парма -:-  Кьево 2.05 3.25 3.85
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Болонья 1.93 3.5 4
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Аталанта 4.5 3.6 1.8
20:00 сегодня  Дженоа -:-  СПАЛ 1.95 3.35 4.1
22:30 сегодня  Милан -:-  Торино 1.85 3.4 4.5
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.3 4.85 9.5
Кубок Либертадорес 2018, Финал 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
04:00 37’ Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 0:0 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 2.1 2.85 4.2
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 1.57 3.9 5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.65 3.35 2.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 6.7 4.7 1.38
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 4.9 3.6 1.65
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 2.15 3.35 3.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия 2.85 3.2 2.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 1.95 3.3 3.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 2 3.3 3.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1.23 5.7 10
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Динамо М -:-  Урал 2 3.2 4.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Уфа 1.38 4.65 8.4
19:00 сегодня  Зенит -:-  Рубин 1.5 4 7.1
Румыния. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 1.8 3.3 4.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 1.75 3.35 4.7
Сербия. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав 1.52 4.1 5.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий -:- Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле - - -
США. МЛС 2018, Финал 1 X 2
04:00 29’ Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн 0:0 Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
18:00 сегодня  Йемен -:-  Таджикистан - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор 1.72 3.5 4.7
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче - - -
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Олимпик Дн -:-  Десна 2.35 3.05 3.05
18:00 сегодня  Александрия -:-  Львов - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 8-й раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анеси-ле-ВьеАнеси-ле-Вье -:- Логотип футбольный клуб АндрезьеАндрезье - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нуази-ле-ГранНуази-ле-Гран -:- Логотип футбольный клуб Леге Кап-ФерретЛеге Кап-Феррет - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шапель МонжерионШапель Монжерион -:- Логотип футбольный клуб Орийяк АрпажонОрийяк Арпажон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик (Страсбур)Олимпик -:- Логотип футбольный клуб ЭпинальЭпиналь - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шаритуаз (Ла Шарите-Сюр-Луар)Шаритуаз -:- Логотип футбольный клуб Бург ФутБург Фут - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛонгоЛонго -:- Логотип футбольный клуб ЛанньонЛанньон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб При-ле-МезьерПри-ле-Мезьер -:- Логотип футбольный клуб Сен-Кантен Сен-Кантен - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб УассельУассель -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пэй Нелуа (Нель)Пэй Нелуа -:- Логотип футбольный клуб ГравлинГравлин - - -
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВаннВанн -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб Сент-ОмерСент-Омер - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КретельКретель -:- Логотип футбольный клуб ЛимонестЛимонест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТанТан -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб РодезРодез - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаланШалан -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Страсбур -:-  Кан 1.75 3.4 5.2
19:00 сегодня  Лилль -:-  Реймс - - -
23:00 Матч перенесен  Сент-Этьен -:-  Марсель 2.7 3.3 2.6
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 10 4.75 1.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 3.5 3.2 2.07
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 1.4 4.15 8
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 2.35 3.3 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.7 3.6 4.6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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Народное мнение. Глушаков должен уйти, Дзюба – лучший форвард России

07 декабря 2018, 19:30
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В РПЛ подступает период отпусков, а европейские чемпионаты только раскочегариваются. Самое время поинтересоваться мнением читателей «Соккер.ру» по важным вопросам.

РПЛ и наши клубы в еврокубках. Сверяемся с предсказаниями

Кто станет зимним чемпионом? В сентябре абсолютное большинство опрошенных (56%) отдало свои голоса «Зениту».  Второе место занял «Спартак» (22%), все остальные клубы набрали < 10%. В том числе «Краснодар», в чье лидерство перед зимней паузой три месяца назад верили только 2% респондентов. Между тем, именно «быки» могут сместить «Зенит» с первой строчки турнирной таблицы по итогам 17-го тура. Интрига! Интрига! В зависимости от результатов 17-го раунда РПЛ либо большинство окажется право, либо получим маленькую группу элитных пророков. 

Сколько российских клубов окажется в весенней стадии еврокубков? Перед стартом групповых раундов 24% пользователей «Соккер.ру» проголосовали за вариант «три клуба». И здесь тоже сохраняется интрига: перед заключительными турами Лиги чемпионов и Лиги Европы только «Зенит» обеспечил себе участие в плей-офф, все остальные четыре клуба сохраняют шансы на продолжение борьбы, но только в Лиге Европы: ЦСКА и «Локомотив» в лучшем случае смогут занять третьи места в своих лигочемпионских группах. Мы повторили опрос в ноябре, и снова победил вариант «Три клуба», за который голосовали даже убедительней – 34%. 

Кто раньше покинет «Спартак»? Вопрос был задан в момент эскалации конфликта между Денисом Глушаковым и Массимо Каррерой. 10% респондентов затруднились ответить на этот вопрос, а большинство ошиблось: 54% высказались за то, что Каррера продержится в «Спартаке» дольше Глушакова, но правы оказались 36%, высказавшиеся за противоположную точку зрения.

Кто виноват в последних неудачах «Спартака»? Опрос состоялся незадолго до отставки Массимо Карреры. Три варианта набрали по 31% голосов: виноваты игроки, руководство или все вместе (игроки + руководство + тренер). Сам главный тренер отделался всего лишь 5% в личном зачете.

Чего ждать от «Ростова» Валерия Карпина? 48% считают, что «Ростов» завоюет путевку в Лигу Европы, 29% - за сползание «желто-синих» в середину таблицы после удачного старта, 13% верят, что Карпин вернет «Ростов» в Лигу чемпионов, а еще 7% ставили на активную борьбу за чемпионство. Проверить, кто оказался прав, сможем в конце чемпионата, но пока складывается ощущение, что «Ростов» пошел по пути, предложенному 29%. 

Чего ждать от «Спартака» с Кононовым? 44% считают, что «Спартак» будет довольствоваться Лигой Европы, 28% - за финиш в середине таблицы, 14% верят, что Олег Георгиевич сможет вернуть «Спартак» в гонку за путевку в Лигу чемпионов, а 7% проголосовали за вариант «Станет чемпионом!»

Судьбы Глушакова и Кононова в «Спартаке». Что касается Дениса, то 72% пользователей «Соккер.ру» выступили за его уход из клуба зимой. Только 20% считают, что Глушакова надо оставить капитаном и строить вокруг него команду. Кононову 48% прочат год-полтора у руля «красно-белых» без особых достижений. Почти одинаковое количество голосов (22% и 23% соответственно) набрали полярные варианты «Он будет тренером команды как минимум 3-4 года и приведет ее к большим победам» и «Карьера Кононова в „Спартаке“ будет короткой. Команда провалится по полной программе».

Сборная России

Кого бы Вы хотели видеть основным вратарем сборной России после ухода из команды Игоря Акинфеева? После объявления о завершении Акинфеевым международной карьеры мы устроили выборы нового первого номера для сборной. Победил с большим отрывом Андрей Лунев, набравший 49% голосов. За ним расположились: Селихов – 20%, Гильерме – 10%, Крицюк – 8%, другой вратарь – 6%, Шунин – 3%.

Как завершится для сборной России групповой этап Лиги Наций? Перед ноябрьскими матчами интересовались, как завершится групповой этап Лиги Наций для России. 64% бодро отрапортовали: победой в группе! И промазали. 22%, пессимистично ожидавшие второго места, оказались правы.

Как Вы относитесь к Лиге Наций? Кстати, о Лиге Наций у вас сложилось скорее положительное впечатление. 63% высказались за то, что этот турнир нужен, с ним стало интереснее смотреть матчи сборных. Но 29% против этого турнира: «Бесполезное соревнование, в котором игроки могут получить травмы».

Кто лучший российский нападающий на данный момент? 39% за Артема Дзюбу, 32% отдали голоса Федору Чалову. Дальше идут Кокорин (8%), Ари (6%) и Смолов (3%).

Как вы относитесь к вызову Ари в сборную России? 36% отрицательно, потому что уже перебор легионеров, но 34% положительно, потому что игрок хороший. А еще 26% вообще все равно, кто играет за сборную России, лишь бы она побеждала.

Кокорин и Мамаев

Как завершится «дело Кокорина и Мамаева»? Опрос по горячим следам убедил, что читатели «Соккер.ру» не верили в строгость российского правосудия. 28% опрошенных отдали голоса варианту «Заплатят штраф и продолжат карьеру в РПЛ». 21% уже устал от новостей о Кокорине и Мамаеве за пару дней, прошедшую с момента инцидентов со стулом и водителем. 18% были за длительные дисквалификации, 14% - за тюрьму, а 15% отшутились (или нет?), заявив, что Саша и Паша станут депутатами. 

Как Вы относитесь к решению оставить Кокорина и Мамаева под стражей до 8 февраля? Большинство – 58% респондентов, положительно отнеслись к продлению ареста провинившихся футболистов, а вот 34% считают это наказание чересчур суровым. 

Весь мир

Кто наиболее достоин «Золотого мяча» в 2018 году? 30% читателей «Соккер.ру» назвали самым достойным Криштиану Роналду, Лука Модрич, в итоге выигравший престижный индивидуальный трофей, отстал незначительно – второе место и 28% голосов.

Как вы относитесь к идее проводить некоторые матчи европейских чемпионатов и еврокубков в США или Китае? Инициатива испанской Ла Лиги проводить некоторые матчи за океаном вызвала бурные обсуждения, не остались в стороне и вы. Две трети опрошенных (67%) проголосовали за консервативный вариант: «Отрицательно. Турниры европейские, и матчи должны играться в Европе!» 22% «пофигистов» выбрали «Мне все равно, хоть на Марсе. Лишь бы по телевизору показывали». И только 10% выбрали «Положительно. Это поспособствует популяризации футбола и росту доходов».

Как скоро «Манчестер Юнайтед» расстанется с главным тренером Жозе Моуриньо? Вопрос был задан в конце сентября после вылета из Кубка Лиги и поражения от «Вест Хэма». 31% проголосовал за смещение Моуриньо «в ближайшие дни» и промахнулись. 20% давали Жозе месяц-полтора – и снова мимо. 22% ждали увольнение португальца ближе к Новому году – сейчас наступает их время, а еще 20% считают, что Моуриньо доработает до конца сезона. 

Должна ли «Барселона» возвращать Неймара? Мнения разделились. 47% - «за», 40% - «против». Остальные воздержались.

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Все комментарии
Zoigen47
Zoigen47
   843 / 937
вчера в 18:50
Дзюба нескладный урод. Считать его лучшим могут только уроды. Дзюба из подзаборных 14ков типа Аршавина, Кержакова, Заболотного.
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков ответил cska1948
   743 / 937
вчера в 18:46
Вот и я говорю, что в последних неудачах СпаМа виновата Фратрия.
По мне дружище - жила бы СТРАНА РОДНАЯ(ЦСКА) и нету других забот!
Юрий Ляпкин
Юрий Ляпкин
вчера в 14:32
Денис остаётся. Дзюба хороший парень, но похож на дюбеля...
cska1948
cska1948 ответил Виктор Лошаков
   54 / 937
вчера в 10:54
Мне конечно фиолетовоо том в каком состоянии прибывают эти торгаши, но Глушаков отменный игрок слегка подрастерявший форму! Ну если идиоты из числа болельщиков рулят командой, то 66 с ними пусть рулят!
Вот и я говорю, что в последних неудачах СпаМа виновата Фратрия.
самуил кац 1
самуил кац 1
   168 / 937
вчера в 10:31
Вот и ответ на вопрос - есть ли у нас футбол. Дзюба - лучший российский нападающий.
ndedov
ndedov
   177 / 937
вчера в 06:32
Всё правильно.
chubuka
chubuka
   542 / 937
вчера в 01:47
???????????????????????????Это о чем?
parallels
parallels ответил 25процентный клоун
   4 / 937
вчера в 00:38
Арсенал не лондонский уже вбил гвоздь)))))
давно ты на премодерации?) соболезную))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил parallels
   44 / 937
вчера в 00:36
Арсенал не лондонский уже вбил гвоздь)))))
25процентный клоун
25процентный клоун
   44 / 937
вчера в 00:35
Дзюба покинет Зенит ,Локо потеряет Смолова
mat73
mat73
   56 / 937
вчера в 00:08
Лучший нападающий - Кокорин Сашка!
Это он ещё сколько не играл, а про него столько говорят, и всё в сборную зовут и в основу Зенита! Нападать он умеет)))
kts
kts
   408 / 937
07 декабря в 22:56
Три очка от лигачемпионского места - сползание Ростова ?? Господа, вы 56ы.
nik9373
nik9373
   305 / 937
07 декабря в 22:28
Все эти опросы не отображают мнения большинства,потому как не все голосуют.Пример опросов ВЦИОМ и Левада-центр: Как вы относитесь к президенту России?

Положительно-90%

Отрицательно-10%

(было опрошено тысяча человек).И вывод в СМИ: Ура,президента поддерживает большинство населения России!
борька
борька
   105 / 937
07 декабря в 22:25
Нужно опрос провести, по проведению декабрьских и февральских матчей в Сан Марино или там где тепло!
spartach n1
spartach n1
   2 / 937
07 декабря в 21:12
Зюпо-лучший клован,два одинаковых изделия с глушаком и только ихарь может оспорить с ними первенство !
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков
   743 / 937
07 декабря в 20:51
Мне конечно фиолетовоо том в каком состоянии прибывают эти торгаши, но Глушаков отменный игрок слегка подрастерявший форму! Ну если идиоты из числа болельщиков рулят командой, то 66 с ними пусть рулят!
d_fincher
d_fincher ответил parallels
   49 / 937
07 декабря в 20:30
а где опрос: когда расформируют спартак?)
Никогда. Ведь тебе не о чем будет писать. Во что превратится твоя жизнь без Спартака?
parallels
parallels
   4 / 937
07 декабря в 20:21
а где опрос: когда расформируют спартак?)
Faustello
Faustello ответил Литейный 4
   3 / 937
07 декабря в 20:06
Зенит чемпион. Гыгыгы
Faustello
Faustello
   3 / 937
07 декабря в 20:04
Прям какой то поток измененного сознания сегодня от Чистякова ))
Озеров
Озеров
   61 / 937
07 декабря в 19:51
Лучший нападающий, все таки Чалов. Человек действительно выполняет свои основные обязаности, а не роль столба в чужой штрафной как Дзюба.

все остальное списано с постов глоров, коим все до фени лишь бы против Спартака.
Аксинья
Аксинья
   141 / 937
07 декабря в 19:50
С каких это пор на Соккере появилось народное мнение...Я заметил что вы привыкли повторять мнение "авторитетных" ж...полизов со спортивных каналов
Балтийский
Балтийский
   138 / 937
07 декабря в 19:40
Народное мнение никогда не совпадает с тарасовским.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 937
07 декабря в 19:24
Зенит чемпион. Гыгыгы
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