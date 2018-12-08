Лауреаты «Первой пятерки». Как сложились карьеры талантов?

вчера, 17:10

Один стал легендой, другой – за решеткой, а третий за границей. И всех их на «Соккер.ру» объединяет звание лучшего молодого игрока года в России.

Молодежные премии в футболе – особый вид гадания. Но когда посмотрите на лауреатов известной итальянской премии «Golden Boy», то рядом с одаренными Андерсоном, Пато и Балотелли, не реализовавшими потенциал, обнаружите Руни, Месси и Агуэро.

«France Football» не просто так учредил приз имени Раймона Копа и отдал его Килиану Мбаппе. Вес молодых ребят растет, выделить будущую звезду рано все проще, ведь все на виду. А в таком маленьком футбольном мирке, как российский, круг еще уже.

Награду «Первая пятерка», вручаемую под эгидой РФС и Детской футбольной Лиги лучшему молодому игроку календарного года, выигрывали будущие звезды. Но любопытно структурировать информацию о победителях.

- по 2 раза праздновали победы футболисты «Зенита», «Спартака» и «Динамо». По одному разу выиграли игроки «Рубина» и «Локомотива». Также Яковлев выступал за «Крылья Советов» после «Спартака», когда был награжден в 2010 году, а Ахметов до лета числился игроком «Рубина»;

- 7 наград из 16 завоевали футболисты ЦСКА . Как начали с Акинфеева - успокоиться не могут. Дзагоев, Щенников, Базелюк, Головин, Чалов и Ахметов назывались лучшими молодыми игроками страны в разные годы;

- Головин – участник самого дорогого трансфера российского игрока в истории, в 2016 году победил в опросе, чем начал серию из трех побед «армейцев» подряд. Раньше подобного не было никогда;

- из 16 победителей всего один голкипер – Акинфеев, четыре игрока с опытом в обороне, хотя и с матчами на других позициях – Шишкин, Кирилл Комбаров, Щенников и Набиуллин. А в основном выигрывали игроки группы атаки – 9 побед форвардов и вингеров;

- Ильзат Ахметов стал первым футболистом, рожденным за пределами России, кто удостоился подобной чести. Хавбек ЦСКА появился на свет в Бишкеке, но быстро поменял киргизский паспорт на российский;

- в 2012 году премия не вручалась, поскольку не нашлось ни одного молодого игрока, который стабильно выступал бы в основе клуба тогда еще РФПЛ . Как видите, шесть лет назад лимит тоже успешно работал;

- Дзагоев стал единственным за 16 лет лауреатом премии «Первая пятерка», у которого есть 100 % голосов экспертов, выбирающих победителя. Дзагоев в 2008 году поразил всех, но за десять лет, к сожалению, пережил больше десятка травм и стабильностью не отличался;

- первым лауреатом премии стал Кержаков – в 2002 году. Причем молодого форварда «Зенита» отметили после сезона, в котором его команда финишировала на 10-м месте. Александр в итоге реализовал потенциал – с 226 голами является самым результативным россиянином в истории;

- после Кержакова победу одержал Быстров, и это последний успех молодого футболиста «Зенита». Удивительная эффективность лимита – самая богатая команда не смогла за 15 лет воспитать ни одного лучшего молодого игрока страны;

- с 2015 года премия вручается не тем, кто не старше 20 лет, а футболистам не старше 21 года. Кроме того, есть ограничение по количеству сыгранных матчей – не менее трети. Например, Сулейманов и Игнатьев из «Краснодара» должны чаще быть в основе для участия в подобных конкурсах;

- «Локомотив» может похвастаться наградой Алексея Миранчука, но тоже не радует воспитанием молодых, которые выделяются сильнее всех сразу же. У «Динамо» есть примеры Кирилла Комбарова и Кокорина, но оба изначально крайних форварда не реализовались в футболе на 100 %. Александр сами знаете, где сейчас – самая невеселая судьба в списке;

- как часто премию вручали тем, кто не играл позже на высоком уровне? Очень редко. Только Кирилл Комбаров, Яковлев и Базелюк упустили возможность сыграть за сборную России. А вот у Чалова и Ахметова есть свежие вызовы, так что в итоге должны дебютировать 13 из 16 победителей – недурственно;

- можно разделить по опыту игры за сборную. Кержаков, Быстров, Акинфеев, Билялетдинов, Дзагоев и Кокорин провели от 46 до 110 матчей за национальную сборную. Игорь один из самых опытных в истории, Кержаков – лучший снайпер. А вот Шишкин и Щенников похожей статистикой похвастаться не могут, хотя они старше самых молодых в списке, у которых еще полно времени;

- бросается в глаза, что после Кержакова у всех форвардов с «Первой пятеркой» проблемы с реализацией и собиранием голов. У Кокорина за карьеру меньше голов, чем у бразильского голкипера Сени – даже с учетом разницы в сыгранных матчах, факт огорчающий. Базелюк в 25 лет пока тоже нестабилен. Надежда на Чалова, но показательно, что за 16 лет в России так редко самым талантливым является бомбардир. Проблема с ними, не впечатляют;

- на данный момент в этом списке два пенсионера – Кержаков и Быстров. Динияра Билялетдинова судьба занесла в Литву – играет за «Тракай», Базелюк выступает за « СКА -Хабаровск» в ФНЛ и даже забивает мячи, Головин во Франции, но остальные 11 победителей – участники заявок клубов РПЛ . Официально отмеченные таланты в основном домоседы;

- к сожалению, из 10 первых лауреатов премии – от Кержакова до Кокорина, не считая пока тех, кто только начал, полноценно реализовали потенциал всего два человека. Это сам Кержаков и Акинфеев, которые попали в историю российского футбола. У Билялетдинова, Комбарова или Быстрова карьера такой стройной, как могла, не получилась;

Получается, как в давней песне группы «Тараканы!» об одноклассниках «Я смотрю на них»: «Каждый выходил в мир через собственную дверь. Кто мог знать, что ждет снаружи нас». Судя по тому, что знаем о ветеранах в списке лауреатов, снаружи ждут не только победы.

Набиуллину, Алексею Миранчуку, Головину, Чалову и Ахметову надо многое сделать, чтобы не оказаться там, где сейчас Базелюк – в двадцать пять лет играет за « СКА -Хабаровск». Проблема не в том, что выделяют не тех или прячут больших талантов – в 2012-м, когда не было достойного, награду просто не вручили.

Дело в отношении многих лауреатов к футбольной карьере. Бывают случаи, когда мешают травмы, как Билялетдинову, Дзагоеву или Яковлеву. Очевидно, что вина на клубах – пока только один подводит молодых к основе, чтобы их выделили на общероссийском уровне. Но и у ЦСКА далеко не все получается.

А все потому, что укоренилось: таланты должны появляться вопреки обстоятельствам, как цветы сквозь асфальт. Ущербная тактика, ведь нереализованный потенциал почти всех – от Шишкина и Кирилла Комбарова до Кокорина и Базелюка, является также отражением успешности лимита как «фундамента развития» футбола, как его называют в РФС .

В год чемпионата мира наградили двадцатилетнего уроженца другой страны Ахметова. Наградили, в принципе, по делу, ведь Ильзат впервые в карьере играет во взрослый футбол осенью в ЦСКА . Но что с ним будет дальше? Вот Головину сложно в «Монако», в аутсайдере Лиги 1. А Чалов, невзирая на все голы в РПЛ , оказался пока не нужен главной сборной, где есть бразилец.

Талантливые люди есть – и Кокорин в юности, и Билялетдинов, и Дзагоев подавали большие надежды, намекали на приглашения в приличные клубы из топ-5, а Динияр даже побывал в АПЛ . Но пока в «Зените», «Спартаке», «Локомотиве» или «Рубине» молодым доверяют не всегда. Поэтому 7 из 16 победителей из ЦСКА .

Надеемся на перемену отношения со стороны «Спартака» - Шишкин и Яковлев не стали великими игроками, и на успехи молодежи «Краснодара». Но здесь важно не только выпускать 20-21-летних нужного уровня, а и уметь перевести их во взрослую жизнь. Дзагоев в 2008 году мог показать феноменальный футбол, но великим игроком не стал.

Алексею Миранчуку, Головину, Чалову и Ахметову будет еще сложнее. Но хочется пожелать им удачи, как и молодежи «быков» и «красно-белых». За ними будущее, и каждому полезно помнить, как важно правильно тренироваться, чтобы быть всегда в форме. Даже отличные игроки порой хулиганят – как игроки «Арсенала», но делают это не в разгар сезона.

Чтобы не угодить в передрягу и не перечеркнуть карьеру, всем будущим победителям нужно помнить – чтобы первым в истории поставить заметный рекорд, как Акинфеев с 300 «сухими» матчами в карьере, нужно много лет усердно работать. Из самых ярких молодых игроков России по годам далеко не все отличаются трудолюбием, и вот его нужно воспитывать в тех, кто придет за Головиным и Чаловым.

Конечно, в числе 16 победителей ни одного равного по таланту Месси и Роналду, но и ни одного, кто может заявить, что прыгнул выше головы, оказался победителем Лиги чемпионов или заиграл в великом зарубежном клубе. Самоуспокаиваются многие, воспитанные в командах РПЛ . Даже когда говорим о ЦСКА , знаем – как только их таланты покидают гнездо, обычно начинаются большие неприятности.

Полтора десятилетия попыток, но удачных ставок меньше, чем хотелось бы. Значит, поиски продолжаются - пора воспитывать стабильных игроков.