Лауреаты «Первой пятерки». Как сложились карьеры талантов?

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Кубок
  • Украина. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Суперлига
  • Бельгия. Про-Лига
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Первая Лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.05 3.4 3.4
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер 1.95 3.5 3.6
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 2.9 3.3 2.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 2.15 3.5 3
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗираЗира -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи -:- Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Вулверхэмптон 2.8 3.1 2.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2:1 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 1.15 6.4 24
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3:0 Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1.02 - -
03:30 49’ Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.85 2.35 2.65
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 3.7 3.5 1.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 1.8 3.5 4.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.4 4.5 6.5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 2.2 3.2 3.2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 15 7 1.15
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 1.18 6.3 13.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Майнц -:-  Ганновер-96 1.95 3.5 3.9
20:00 сегодня  Боруссия М -:-  Штутгарт 1.47 4.4 6.8
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 3.2 3.3 2.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.45 3.4 2.65
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 2.2 3.2 3.15
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.05 3.4 2.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 2.1 3.25 3.3
Греция. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 5.1 3.75 1.62
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 2.85 2.9 2.6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.2 6 12.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1.6 3.8 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 5.3 3.8 1.57
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Эйбар -:-  Леванте 1.7 3.9 4.4
18:15 сегодня  Уэска -:-  Реал 8.5 5.5 1.3
20:30 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Вальядолид - - -
22:45 сегодня  Бетис -:-  Райо Вальекано 1.5 4.5 5.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 1.35 4.3 9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 1.47 3.8 7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.4 2.9 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 2.6 3 2.75
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 1.8 3.3 4.5
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.85 3.1 2.45
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.35 3.1 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Сассуоло -:-  Фиорентина 2.8 3.25 2.55
17:00 сегодня  Парма -:-  Кьево 2.05 3.25 3.85
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Болонья 1.93 3.5 4
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Аталанта 4.5 3.6 1.8
20:00 сегодня  Дженоа -:-  СПАЛ 1.95 3.35 4.1
22:30 сегодня  Милан -:-  Торино 1.85 3.4 4.5
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.3 4.85 9.5
Кубок Либертадорес 2018, Финал 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
04:00 37’ Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 0:0 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 2.1 2.85 4.2
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 1.57 3.9 5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.65 3.35 2.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 6.7 4.7 1.38
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 4.9 3.6 1.65
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 2.15 3.35 3.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия 2.85 3.2 2.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 1.95 3.3 3.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 2 3.3 3.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1.23 5.7 10
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Динамо М -:-  Урал 2 3.2 4.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Уфа 1.38 4.65 8.4
19:00 сегодня  Зенит -:-  Рубин 1.5 4 7.1
Румыния. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 1.8 3.3 4.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 1.75 3.35 4.7
Сербия. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав 1.52 4.1 5.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий -:- Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле - - -
США. МЛС 2018, Финал 1 X 2
04:00 29’ Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн 0:0 Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
18:00 сегодня  Йемен -:-  Таджикистан - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор 1.72 3.5 4.7
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче - - -
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Олимпик Дн -:-  Десна 2.35 3.05 3.05
18:00 сегодня  Александрия -:-  Львов - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 8-й раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анеси-ле-ВьеАнеси-ле-Вье -:- Логотип футбольный клуб АндрезьеАндрезье - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нуази-ле-ГранНуази-ле-Гран -:- Логотип футбольный клуб Леге Кап-ФерретЛеге Кап-Феррет - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шапель МонжерионШапель Монжерион -:- Логотип футбольный клуб Орийяк АрпажонОрийяк Арпажон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик (Страсбур)Олимпик -:- Логотип футбольный клуб ЭпинальЭпиналь - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шаритуаз (Ла Шарите-Сюр-Луар)Шаритуаз -:- Логотип футбольный клуб Бург ФутБург Фут - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛонгоЛонго -:- Логотип футбольный клуб ЛанньонЛанньон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб При-ле-МезьерПри-ле-Мезьер -:- Логотип футбольный клуб Сен-Кантен Сен-Кантен - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб УассельУассель -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пэй Нелуа (Нель)Пэй Нелуа -:- Логотип футбольный клуб ГравлинГравлин - - -
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВаннВанн -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб Сент-ОмерСент-Омер - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КретельКретель -:- Логотип футбольный клуб ЛимонестЛимонест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТанТан -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб РодезРодез - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаланШалан -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Страсбур -:-  Кан 1.75 3.4 5.2
19:00 сегодня  Лилль -:-  Реймс - - -
23:00 Матч перенесен  Сент-Этьен -:-  Марсель 2.7 3.3 2.6
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 10 4.75 1.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 3.5 3.2 2.07
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 1.4 4.15 8
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 2.35 3.3 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.7 3.6 4.6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
ГлавнаяБлогиЦифровое измерение

Лауреаты «Первой пятерки». Как сложились карьеры талантов?

вчера, 17:10

Один стал легендой, другой – за решеткой, а третий за границей. И всех их на «Соккер.ру» объединяет звание лучшего молодого игрока года в России.

Молодежные премии в футболе – особый вид гадания. Но когда посмотрите на лауреатов известной итальянской премии «Golden Boy», то рядом с одаренными Андерсоном, Пато и Балотелли, не реализовавшими потенциал, обнаружите Руни, Месси и Агуэро.

«France Football» не просто так учредил приз имени Раймона Копа и отдал его Килиану Мбаппе. Вес молодых ребят растет, выделить будущую звезду рано все проще, ведь все на виду. А в таком маленьком футбольном мирке, как российский, круг еще уже.

Награду «Первая пятерка», вручаемую под эгидой РФС и Детской футбольной Лиги лучшему молодому игроку календарного года, выигрывали будущие звезды. Но любопытно структурировать информацию о победителях.

- по 2 раза праздновали победы футболисты «Зенита», «Спартака» и «Динамо». По одному разу выиграли игроки «Рубина» и «Локомотива». Также Яковлев выступал за «Крылья Советов» после «Спартака», когда был награжден в 2010 году, а Ахметов до лета числился игроком «Рубина»;

-  7 наград из 16 завоевали футболисты ЦСКА. Как начали с Акинфеева - успокоиться не могут. Дзагоев, Щенников, Базелюк, Головин, Чалов и Ахметов назывались лучшими молодыми игроками страны в разные годы;

- Головин – участник самого дорогого трансфера российского игрока в истории, в 2016 году победил в опросе, чем начал серию из трех побед «армейцев» подряд. Раньше подобного не было никогда;

- из 16 победителей всего один голкипер – Акинфеев, четыре игрока с опытом в обороне, хотя и с матчами на других позициях – Шишкин, Кирилл Комбаров, Щенников и Набиуллин. А в основном выигрывали игроки группы атаки – 9 побед форвардов и вингеров;

- Ильзат Ахметов стал первым футболистом, рожденным за пределами России, кто удостоился подобной чести. Хавбек ЦСКА появился на свет в Бишкеке, но быстро поменял киргизский паспорт на российский;

- в 2012 году премия не вручалась, поскольку не нашлось ни одного молодого игрока, который стабильно выступал бы в основе клуба тогда еще РФПЛ. Как видите, шесть лет назад лимит тоже успешно работал;

- Дзагоев стал единственным за 16 лет лауреатом премии «Первая пятерка», у которого есть 100 % голосов экспертов, выбирающих победителя. Дзагоев в 2008 году поразил всех, но за десять лет, к сожалению, пережил больше десятка травм и стабильностью не отличался;

- первым лауреатом премии стал Кержаков – в 2002 году. Причем молодого форварда «Зенита» отметили после сезона, в котором его команда финишировала на 10-м месте. Александр в итоге реализовал потенциал – с 226 голами является самым результативным россиянином в истории;

- после Кержакова победу одержал Быстров, и это последний успех молодого футболиста «Зенита». Удивительная эффективность лимита – самая богатая команда не смогла за 15 лет воспитать ни одного лучшего молодого игрока страны;

- с 2015 года премия вручается не тем, кто не старше 20 лет, а футболистам не старше 21 года. Кроме того, есть ограничение по количеству сыгранных матчей – не менее трети. Например, Сулейманов и Игнатьев из «Краснодара» должны чаще быть в основе для участия в подобных конкурсах;

- «Локомотив» может похвастаться наградой Алексея Миранчука, но тоже не радует воспитанием молодых, которые выделяются сильнее всех сразу же. У «Динамо» есть примеры Кирилла Комбарова и Кокорина, но оба изначально крайних форварда не реализовались в футболе на 100 %. Александр сами знаете, где сейчас – самая невеселая судьба в списке;

- как часто премию вручали тем, кто не играл позже на высоком уровне? Очень редко. Только Кирилл Комбаров, Яковлев и Базелюк упустили возможность сыграть за сборную России. А вот у Чалова и Ахметова есть свежие вызовы, так что в итоге должны дебютировать 13 из 16 победителей – недурственно;

- можно разделить по опыту игры за сборную. Кержаков, Быстров, Акинфеев, Билялетдинов, Дзагоев и Кокорин провели от 46 до 110 матчей за национальную сборную. Игорь один из самых опытных в истории, Кержаков – лучший снайпер. А вот Шишкин и Щенников похожей статистикой похвастаться не могут, хотя они старше самых молодых в списке, у которых еще полно времени;

- бросается в глаза, что после Кержакова у всех форвардов с «Первой пятеркой» проблемы с реализацией и собиранием голов. У Кокорина за карьеру меньше голов, чем у бразильского голкипера Сени – даже с учетом разницы в сыгранных матчах, факт огорчающий. Базелюк в 25 лет пока тоже нестабилен. Надежда на Чалова, но показательно, что за 16 лет в России так редко самым талантливым является бомбардир. Проблема с ними, не впечатляют;

- на данный момент в этом списке два пенсионера – Кержаков и Быстров. Динияра Билялетдинова судьба занесла в Литву – играет за «Тракай», Базелюк выступает за «СКА-Хабаровск» в ФНЛ и даже забивает мячи, Головин во Франции, но остальные 11 победителей – участники заявок клубов РПЛ. Официально отмеченные таланты в основном домоседы;

- к сожалению, из 10 первых лауреатов премии – от Кержакова до Кокорина, не считая пока тех, кто только начал, полноценно реализовали потенциал всего два человека. Это сам Кержаков и Акинфеев, которые попали в историю российского футбола. У Билялетдинова, Комбарова или Быстрова карьера такой стройной, как могла, не получилась;

Получается, как в давней песне группы «Тараканы!» об одноклассниках «Я смотрю на них»: «Каждый выходил в мир через собственную дверь. Кто мог знать, что ждет снаружи нас». Судя по тому, что знаем о ветеранах в списке лауреатов, снаружи ждут не только победы.

Набиуллину, Алексею Миранчуку, Головину, Чалову и Ахметову надо многое сделать, чтобы не оказаться там, где сейчас Базелюк – в двадцать пять лет играет за «СКА-Хабаровск». Проблема не в том, что выделяют не тех или прячут больших талантов – в 2012-м, когда не было достойного, награду просто не вручили.

Дело в отношении многих лауреатов к футбольной карьере. Бывают случаи, когда мешают травмы, как Билялетдинову, Дзагоеву или Яковлеву. Очевидно, что вина на клубах – пока только один подводит молодых к основе, чтобы их выделили на общероссийском уровне. Но и у ЦСКА далеко не все получается.

А все потому, что укоренилось: таланты должны появляться вопреки обстоятельствам, как цветы сквозь асфальт. Ущербная тактика, ведь нереализованный потенциал почти всех – от Шишкина и Кирилла Комбарова до Кокорина и Базелюка, является также отражением успешности лимита как «фундамента развития» футбола, как его называют в РФС.

В год чемпионата мира наградили двадцатилетнего уроженца другой страны Ахметова. Наградили, в принципе, по делу, ведь Ильзат впервые в карьере играет во взрослый футбол осенью в ЦСКА. Но что с ним будет дальше? Вот Головину сложно в «Монако», в аутсайдере Лиги 1. А Чалов, невзирая на все голы в РПЛ, оказался пока не нужен главной сборной, где есть бразилец.

Талантливые люди есть – и Кокорин в юности, и Билялетдинов, и Дзагоев подавали большие надежды, намекали на приглашения в приличные клубы из топ-5, а Динияр даже побывал в АПЛ. Но пока в «Зените», «Спартаке», «Локомотиве» или «Рубине» молодым доверяют не всегда. Поэтому 7 из 16 победителей из ЦСКА.

Надеемся на перемену отношения со стороны «Спартака» - Шишкин и Яковлев не стали великими игроками, и на успехи молодежи «Краснодара». Но здесь важно не только выпускать 20-21-летних нужного уровня, а и уметь перевести их во взрослую жизнь. Дзагоев в 2008 году мог показать феноменальный футбол, но великим игроком не стал.

Алексею Миранчуку, Головину, Чалову и Ахметову будет еще сложнее. Но хочется пожелать им удачи, как и молодежи «быков» и «красно-белых». За ними будущее, и каждому полезно помнить, как важно правильно тренироваться, чтобы быть всегда в форме. Даже отличные игроки порой хулиганят – как игроки «Арсенала», но делают это не в разгар сезона.

Чтобы не угодить в передрягу и не перечеркнуть карьеру, всем будущим победителям нужно помнить – чтобы первым в истории поставить заметный рекорд, как Акинфеев с 300 «сухими» матчами в карьере, нужно много лет усердно работать. Из самых ярких молодых игроков России по годам далеко не все отличаются трудолюбием, и вот его нужно воспитывать в тех, кто придет за Головиным и Чаловым.

Конечно, в числе 16 победителей ни одного равного по таланту Месси и Роналду, но и ни одного, кто может заявить, что прыгнул выше головы, оказался победителем Лиги чемпионов или заиграл в великом зарубежном клубе. Самоуспокаиваются многие, воспитанные в командах РПЛ. Даже когда говорим о ЦСКА, знаем – как только их таланты покидают гнездо, обычно начинаются большие неприятности.

Полтора десятилетия попыток, но удачных ставок меньше, чем хотелось бы. Значит, поиски продолжаются - пора воспитывать стабильных игроков.

Поделиться
Другие материалы по теме
Багаж Карреры. «Спартак» наступающего года
Вчера, 22:45Станислав Горин в блоге "Спартаком" единымКомментарии14
«Балтика» предложила 11 игрокам начать самостоятельно искать новые команды
Вчера, 00:14 Комментарии18
Непродленные. Футболисты РПЛ с завершающимися контрактами
06 декабряАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии18
Ребров прокомментировал эпизод, в котором он получил травму
03 декабря Комментарии10
«Спартаковские» ветераны. Оценка без эмоций
01 декабряВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии23
СлухиАкинфеев, Жирков, Игнашевич и Самедов сыграют прощальный матч за сборную
29 ноября Комментарии62
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
BDA8181
BDA8181
   801 / 937
сегодня в 00:18
вообще вся беда в том что у нас не умеют работать с молодёжью. Да в принцепе во всей стране. Дай нам гения стразу. А чтоб учить и объяснить ума не хватает и не гожа господам. Все прям голубых кровей.
112910415
112910415
   86 / 937
вчера в 20:27
хотелось бы большего
nubom
nubom
   715 / 937
вчера в 20:08
Уважаемый Danila Selin! Назовите пожалуйста хоть один клуб "миллионерщик", где через сезон подавляющее количество игроков "скатываются, понижают к себе требования" (при этом ротация тренеров в клубе сопоставима с их зарплатой).
Danila Selin
Danila Selin ответил nubom
   615 / 937
вчера в 19:41
Желаю всем талантливым игрокам не попадать в нынешний "Зенит". Это единственное предприятие в мире, которое из красного дерева умудряется делать кухонные табуретки.
Виноват не Зенит, что придя к ним сдуваются. Виноваты сами что снижают к себе требования и скатываются, понижают к себе требования.
nubom
nubom
   715 / 937
вчера в 18:43
Желаю всем талантливым игрокам не попадать в нынешний "Зенит". Это единственное предприятие в мире, которое из красного дерева умудряется делать кухонные табуретки.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100