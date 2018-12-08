Багаж Карреры. «Спартак» наступающего года

вчера, 22:45

«Спартак» в двух очках от места в Лиге чемпионов и повторил старт прошлого сезона. «Соккер.ру» рассуждает о кадрах странного футбольного коллектива.

Первый вратарь

Кандидаты: Селихов, Ребров, Максименко.

Молодой Артем Поплевченков был в заявке против «Анжи», но пока борьба между тремя равноценными голкиперами. Селихов чуточку сильнее, у Максименко – время, у Реброва – опыт, но в конечном итоге тут один кандидат в сборную России, но и он долго был травмирован.

Кто будет в основе в 2019-м? Селихов вернется, но не факт, что таким успешным, как ушел.

Левый защитник

Кандидаты: Комбаров, Мельгарехо, Петкович, Джикия.

Тут должен быть еще один кандидат – если подпишут бразильца Аиртона, который якобы интересовал «Зенит». Но проблема остается, поскольку этот парень примерно как Фернандес в начале своей российской карьеры – плохо оглядывается. Хотя более цепкий, чем Комбаров и Мельгарехо в защите.

Кто будет в основе в 2019-м? Новичок, если Федун и Кононов желают «Спартаку» добра. Или же Мельгарехо, если его игра в защите устраивает Кононова.

Правый защитник

Кандидаты: Рассказов, Петкович.

Здоровья Андрею Ещенко – учитывая, что повредил «кресты» в солидном для футбола возрасте, может завершить карьеру вскоре после возвращения на поле. Весну точно пропустит, так что здесь выбор небольшой. Быть может, новичок будет играть на двух флангах? Не исключено, хотя и лимит помним – Петкович для количества, в основе будет свой.

Кто будет в основе в 2019-м? Рассказов, хотя это вряд ли успех для «Спартака», поскольку молодой игрок пока без изюминки – безликий, как и Петкович.

Второй центрхав

Кандидаты: Зобнин, Глушаков, Попов, Игнатов, Тимофеев.

Первый центральный – Фернандо, ведь это ключевой игрок, без которого «Спартаку» сложно правильно работать с мячом. Первую часть сезона бразилец провел слабо, хотя и помогал штрафными. Но когда выздоровеет, то Кононову останется подобрать ему напарника. И для схемы «4-4-2», как сегодня, и для «4-2-3-1» выбирают одного. Прозрачный намек, что Глушакову светит лавка, когда Зобнин и Фернандо будут на поле.

Кто будет в основе в 2019-м? Зобнин, когда восстановится, в противном случае – Глушаков, поскольку молодые старались и не блистали.

Плеймейкер

Кандидаты: Ханни, Попов, Еременко, Глушаков, Роша, Джано.

Может, Джано выстрелит? Но это не точно. А вот у Еременко завершается контракт и финн, скорее всего, покинет «Спартак», ведь его пригласили, как сказал Каррера, по предложению Федуна. А ведь мог заиграть! Но на его месте будет Ханни, которому Кононов очевидно доверяет. Французский алжирец очень долго привыкал к игре в РПЛ , но у него светлая голова – пригодится, если новый тренер поставит атакующий комбинационный футбол.

Кто будет в основе в 2019-м? Ханни, ставить Глушакова как плеймейкера не в стиле Кононова – Денис не тянет по технической оснащенности.

Вингеры

Кандидаты: Самедов, Мельгарехо, Ломовицкий, Л. Адриано, Роша, Ташаев,

Раньше тут был Промес, и не сильно волновало, кто занимал противоположный фланг. Тем более, когда не было Ломовицкого и Ташаева, частенько играл Самедов. А теперь сильнее всех, пожалуй, разочаровали представители этой позиции. Таких мертвых флангов в атаке у «Спартака» не было давно. Старина Самедов не был готов, а остальные провалились. Только Адриано дергался, хотя у него была пограничная позиция – между центром атаки и флангом.

Кто будет в основе в 2019-м? Россиянин и Луис Адриано, если бразилец не уедет на родину зимой.

Каким получится весенний «Спартак»?

По именам идентичным осеннему. Только чуть живее физически и стройнее тактически. Было слишком много глупых домашних поражений, чтобы их повторять. Одновременно с конкурентами по ходу гражданской войны в клубе сыграли успешно.

«Футбол вернулся в Тарасовку», - так пафосно говорят в «Спартаке» по версии комментатора матча против «Анжи». Ну да, всем же известно, что когда банда Карреры в прошлом чемпионате забила больше всех в РПЛ , то играли от обороны.

В «Спартаке» серьезно думают, что почти неизменный с ранней осени состав весной покажет другой футбол? Надежда скорее на лазарет. Например, когда вернется Зобнин, и если Фернандо не покинет Москву зимой, у Глушакова не будет места в основе.

Ханни в схеме «4-2-3-1» намного уместнее, и для «4-4-2», когда есть Роман и Фернандо, Денис тоже не нужен. Интересно, как Глушаков отнесется к тренеру Кононову, сидя на скамейке? Но это не единственная интрига, ведь народу много, а баланса нет.

По уму надо покупать флангового защитника и яркого вингера высокого класса, чтобы тащил команду, как Промес. Но Федун может верить в слова о кадровом «переборе», и тогда изменения окажутся символическими, вроде покупки игроков из ФНЛ .

Каррера оставил Кононову «багаж» из футболистов, которые Массимо не поддержали, хотя на прощальный ужин пришли все, кроме одного. Итальянец на трансферном поле объективно проиграл, не собрал четкую основу – перебор по количеству есть, как и недобор по качеству.

Но Кононов уже сказал недавно: «Не думаю, что зимой произойдут серьезные изменения. Могут состояться один-два трансфера. У нас сейчас достаточно игроков, которые могут провести сезон на высоком уровне». Вот такая позиция.

Посмотрим, как получится, ведь пока было три разных тренера, а «Спартак» плюс-минус оставался одинаковым. Но даже скомканный футбол позволил прийти к финишу на четвертом месте, отставая от третьей строчки и путевки в Лигу чемпионов всего на два очка.

Благодаря преимуществу по личным матчам «красно-белые» выше «Локомотива», и хотя «Зенит» далеко – «Спартак» из серьезной борьбы не выпал. Зато фанатам пора свыкаться с мыслью, что 13 решающих матчей РПЛ , ответный четвертьфинал Кубка, как и матчи плей-офф Лиги Европы – если будут, проведут в знакомом составе.

С Комбаровым, Глушаковым, Рассказовым, Кутеповым и Джикией в основе. Интересно только, какие именно две позиции хотел бы усилить Кононов? Вряд ли ключевые места, ведь формально поводов для паники нет. В 17 турах набрали 28 пунктов, как и в прошлом сезоне, только забили 21 раз против 29 голов в прошлом году.

И проиграли пять раз, тогда как при Каррере было три поражения. Так что надежда явно на то, что Селихов, Жиго и Зобнин весной будут в строю и скрутят провалы на минимум. Зимой Кононову пора определиться, каким является стартовый состав «Спартака»? Пока такого нет, есть только футболисты, набранные до Олега Георгиевича.

Хорошо, что «Анжи» очень слаб и что арбитр Безбородов щедрый на пенальти – очевидные и непонятные, но «Урал», «Рапид» и «Уфу» не обыграли те же футболисты «Спартака», что будут весной. Хватит внутренних резервов? Вопрос к тренерам, руководству и самим игрокам. И к фанатам, ведь снова вопрос веры в «Спартак».

В Москве предлагают слепо поверить, что конкуренты сделают много подарков, как осенью, а нестабильные футболисты в большом количестве – в чемпионате уже использовали 29 человек, совместными усилиями финишируют в тройке. И такое возможно, поскольку багаж Карреры его предал, но он ведь чемпионский.

Был таким весной 2017-го – взяли титул, был весной 2018-го – упустили «золото» и Кубок России, и может оказаться таковым весной следующего года. «Спартак» настолько странная команда, что им ничего не стоит в этом же составе с Жиго, Селиховым и двумя новичками сыграть намного успешнее, чем в первой части сезона.