Багаж Карреры. «Спартак» наступающего года

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.05 3.4 3.4
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер 1.95 3.5 3.6
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 2.9 3.3 2.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 2.15 3.5 3
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗираЗира -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи -:- Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Вулверхэмптон 2.8 3.1 2.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2:1 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 1.15 6.4 24
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3:0 Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1.02 - -
03:30 46’ Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.85 2.35 2.65
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 3.7 3.5 1.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 1.8 3.5 4.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.4 4.5 6.5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 2.2 3.2 3.2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 15 7 1.15
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 1.18 6.3 13.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Майнц -:-  Ганновер-96 1.95 3.5 3.9
20:00 сегодня  Боруссия М -:-  Штутгарт 1.47 4.4 6.8
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 3.2 3.3 2.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.45 3.4 2.65
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 2.2 3.2 3.15
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.05 3.4 2.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 2.1 3.25 3.3
Греция. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 5.1 3.75 1.62
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 2.85 2.9 2.6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.2 6 12.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1.6 3.8 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 5.3 3.8 1.57
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Эйбар -:-  Леванте 1.7 3.9 4.4
18:15 сегодня  Уэска -:-  Реал 8.5 5.5 1.3
20:30 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Вальядолид - - -
22:45 сегодня  Бетис -:-  Райо Вальекано 1.5 4.5 5.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 1.35 4.3 9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 1.47 3.8 7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.4 2.9 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 2.6 3 2.75
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 1.8 3.3 4.5
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.85 3.1 2.45
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.35 3.1 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Сассуоло -:-  Фиорентина 2.8 3.25 2.55
17:00 сегодня  Парма -:-  Кьево 2.05 3.25 3.85
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Болонья 1.93 3.5 4
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Аталанта 4.5 3.6 1.8
20:00 сегодня  Дженоа -:-  СПАЛ 1.95 3.35 4.1
22:30 сегодня  Милан -:-  Торино 1.85 3.4 4.5
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.3 4.85 9.5
Кубок Либертадорес 2018, Финал 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
04:00 34’ Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 0:0 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 2.1 2.85 4.2
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 1.57 3.9 5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.65 3.35 2.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 6.7 4.7 1.38
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 4.9 3.6 1.65
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 2.15 3.35 3.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия 2.85 3.2 2.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 1.95 3.3 3.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 2 3.3 3.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1.23 5.7 10
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Динамо М -:-  Урал 2 3.2 4.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Уфа 1.38 4.65 8.4
19:00 сегодня  Зенит -:-  Рубин 1.5 4 7.1
Румыния. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 1.8 3.3 4.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 1.75 3.35 4.7
Сербия. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав 1.52 4.1 5.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий -:- Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле - - -
США. МЛС 2018, Финал 1 X 2
04:00 27’ Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн 0:0 Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
18:00 сегодня  Йемен -:-  Таджикистан - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор 1.72 3.5 4.7
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче - - -
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Олимпик Дн -:-  Десна 2.35 3.05 3.05
18:00 сегодня  Александрия -:-  Львов - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 8-й раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анеси-ле-ВьеАнеси-ле-Вье -:- Логотип футбольный клуб АндрезьеАндрезье - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нуази-ле-ГранНуази-ле-Гран -:- Логотип футбольный клуб Леге Кап-ФерретЛеге Кап-Феррет - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шапель МонжерионШапель Монжерион -:- Логотип футбольный клуб Орийяк АрпажонОрийяк Арпажон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик (Страсбур)Олимпик -:- Логотип футбольный клуб ЭпинальЭпиналь - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шаритуаз (Ла Шарите-Сюр-Луар)Шаритуаз -:- Логотип футбольный клуб Бург ФутБург Фут - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛонгоЛонго -:- Логотип футбольный клуб ЛанньонЛанньон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб При-ле-МезьерПри-ле-Мезьер -:- Логотип футбольный клуб Сен-Кантен Сен-Кантен - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб УассельУассель -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пэй Нелуа (Нель)Пэй Нелуа -:- Логотип футбольный клуб ГравлинГравлин - - -
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВаннВанн -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб Сент-ОмерСент-Омер - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КретельКретель -:- Логотип футбольный клуб ЛимонестЛимонест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТанТан -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб РодезРодез - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаланШалан -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Страсбур -:-  Кан 1.75 3.4 5.2
19:00 сегодня  Лилль -:-  Реймс - - -
23:00 Матч перенесен  Сент-Этьен -:-  Марсель 2.7 3.3 2.6
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 10 4.75 1.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 3.5 3.2 2.07
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 1.4 4.15 8
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 2.35 3.3 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.7 3.6 4.6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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Багаж Карреры. «Спартак» наступающего года

вчера, 22:45

«Спартак» в двух очках от места в Лиге чемпионов и повторил старт прошлого сезона. «Соккер.ру» рассуждает о кадрах странного футбольного коллектива.

Первый вратарь

Кандидаты: Селихов, Ребров, Максименко.

Молодой Артем Поплевченков был в заявке против «Анжи», но пока борьба между тремя равноценными голкиперами. Селихов чуточку сильнее, у Максименко – время, у Реброва – опыт, но в конечном итоге тут один кандидат в сборную России, но и он долго был травмирован.

Кто будет в основе в 2019-м? Селихов вернется, но не факт, что таким успешным, как ушел.

Левый защитник

Кандидаты: Комбаров, Мельгарехо, Петкович, Джикия.

Тут должен быть еще один кандидат – если подпишут бразильца Аиртона, который якобы интересовал «Зенит». Но проблема остается, поскольку этот парень примерно как Фернандес в начале своей российской карьеры – плохо оглядывается. Хотя более цепкий, чем Комбаров и Мельгарехо в защите.

Кто будет в основе в 2019-м? Новичок, если Федун и Кононов желают «Спартаку» добра. Или же Мельгарехо, если его игра в защите устраивает Кононова.

Правый защитник

Кандидаты: Рассказов, Петкович.

Здоровья Андрею Ещенко – учитывая, что повредил «кресты» в солидном для футбола возрасте, может завершить карьеру вскоре после возвращения на поле. Весну точно пропустит, так что здесь выбор небольшой. Быть может, новичок будет играть на двух флангах? Не исключено, хотя и лимит помним – Петкович для количества, в основе будет свой.

Кто будет в основе в 2019-м? Рассказов, хотя это вряд ли успех для «Спартака», поскольку молодой игрок пока без изюминки – безликий, как и Петкович.

Второй центрхав

Кандидаты: Зобнин, Глушаков, Попов, Игнатов, Тимофеев.

Первый центральный – Фернандо, ведь это ключевой игрок, без которого «Спартаку» сложно правильно работать с мячом. Первую часть сезона бразилец провел слабо, хотя и помогал штрафными. Но когда выздоровеет, то Кононову останется подобрать ему напарника. И для схемы «4-4-2», как сегодня, и для «4-2-3-1» выбирают одного. Прозрачный намек, что Глушакову светит лавка, когда Зобнин и Фернандо будут на поле.

Кто будет в основе в 2019-м? Зобнин, когда восстановится, в противном случае – Глушаков, поскольку молодые старались и не блистали.

Плеймейкер

Кандидаты: Ханни, Попов, Еременко, Глушаков, Роша, Джано.

Может, Джано выстрелит? Но это не точно. А вот у Еременко завершается контракт и финн, скорее всего, покинет «Спартак», ведь его пригласили, как сказал Каррера, по предложению Федуна. А ведь мог заиграть! Но на его месте будет Ханни, которому Кононов очевидно доверяет. Французский алжирец очень долго привыкал к игре в РПЛ, но у него светлая голова – пригодится, если новый тренер поставит атакующий комбинационный футбол.

Кто будет в основе в 2019-м? Ханни, ставить Глушакова как плеймейкера не в стиле Кононова – Денис не тянет по технической оснащенности.

Вингеры

Кандидаты: Самедов, Мельгарехо, Ломовицкий, Л. Адриано, Роша, Ташаев,

Раньше тут был Промес, и не сильно волновало, кто занимал противоположный фланг. Тем более, когда не было Ломовицкого и Ташаева, частенько играл Самедов. А теперь сильнее всех, пожалуй, разочаровали представители этой позиции. Таких мертвых флангов в атаке у «Спартака» не было давно. Старина Самедов не был готов, а остальные провалились. Только Адриано дергался, хотя у него была пограничная позиция – между центром атаки и флангом.

Кто будет в основе в 2019-м? Россиянин и Луис Адриано, если бразилец не уедет на родину зимой.

Каким получится весенний «Спартак»?

По именам идентичным осеннему. Только чуть живее физически и стройнее тактически. Было слишком много глупых домашних поражений, чтобы их повторять. Одновременно с конкурентами по ходу гражданской войны в клубе сыграли успешно.

«Футбол вернулся в Тарасовку», - так пафосно говорят в «Спартаке» по версии комментатора матча против «Анжи». Ну да, всем же известно, что когда банда Карреры в прошлом чемпионате забила больше всех в РПЛ, то играли от обороны.

В «Спартаке» серьезно думают, что почти неизменный с ранней осени состав весной покажет другой футбол? Надежда скорее на лазарет. Например, когда вернется Зобнин, и если Фернандо не покинет Москву зимой, у Глушакова не будет места в основе.

Ханни в схеме «4-2-3-1» намного уместнее, и для «4-4-2», когда есть Роман и Фернандо, Денис тоже не нужен. Интересно, как Глушаков отнесется к тренеру Кононову, сидя на скамейке? Но это не единственная интрига, ведь народу много, а баланса нет.

По уму надо покупать флангового защитника и яркого вингера высокого класса, чтобы тащил команду, как Промес. Но Федун может верить в слова о кадровом «переборе», и тогда изменения окажутся символическими, вроде покупки игроков из ФНЛ.

Каррера оставил Кононову «багаж» из футболистов, которые Массимо не поддержали, хотя на прощальный ужин пришли все, кроме одного. Итальянец на трансферном поле объективно проиграл, не собрал четкую основу – перебор по количеству есть, как и недобор по качеству.

Но Кононов уже сказал недавно: «Не думаю, что зимой произойдут серьезные изменения. Могут состояться один-два трансфера. У нас сейчас достаточно игроков, которые могут провести сезон на высоком уровне». Вот такая позиция.

Посмотрим, как получится, ведь пока было три разных тренера, а «Спартак» плюс-минус оставался одинаковым. Но даже скомканный футбол позволил прийти к финишу на четвертом месте, отставая от третьей строчки и путевки в Лигу чемпионов всего на два очка.

Благодаря преимуществу по личным матчам «красно-белые» выше «Локомотива», и хотя «Зенит» далеко – «Спартак» из серьезной борьбы не выпал. Зато фанатам пора свыкаться с мыслью, что 13 решающих матчей РПЛ, ответный четвертьфинал Кубка, как и матчи плей-офф Лиги Европы – если будут, проведут в знакомом составе.

С Комбаровым, Глушаковым, Рассказовым, Кутеповым и Джикией в основе. Интересно только, какие именно две позиции хотел бы усилить Кононов? Вряд ли ключевые места, ведь формально поводов для паники нет. В 17 турах набрали 28 пунктов, как и в прошлом сезоне, только забили 21 раз против 29 голов в прошлом году.

И проиграли пять раз, тогда как при Каррере было три поражения. Так что надежда явно на то, что Селихов, Жиго и Зобнин весной будут в строю и скрутят провалы на минимум. Зимой Кононову пора определиться, каким является стартовый состав «Спартака»? Пока такого нет, есть только футболисты, набранные до Олега Георгиевича.  

Хорошо, что «Анжи» очень слаб и что арбитр Безбородов щедрый на пенальти – очевидные и непонятные, но «Урал», «Рапид» и «Уфу» не обыграли те же футболисты «Спартака», что будут весной. Хватит внутренних резервов? Вопрос к тренерам, руководству и самим игрокам. И к фанатам, ведь снова вопрос веры в «Спартак».

В Москве предлагают слепо поверить, что конкуренты сделают много подарков, как осенью, а нестабильные футболисты в большом количестве – в чемпионате уже использовали 29 человек, совместными усилиями финишируют в тройке. И такое возможно, поскольку багаж Карреры его предал, но он ведь чемпионский.

Был таким весной 2017-го – взяли титул, был весной 2018-го – упустили «золото» и Кубок России, и может оказаться таковым весной следующего года. «Спартак» настолько странная команда, что им ничего не стоит в этом же составе с Жиго, Селиховым и двумя новичками сыграть намного успешнее, чем в первой части сезона. 

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Все комментарии
Alexfun94
Alexfun94 ответил parallels
   216 / 937
сегодня в 03:04
за меня не волнуйся, у меня всё ок) кстати, заметил, какое фото, приятное для любого спартача, возглавило эту статью? ты доволен?))
Да мне по барабану.Главное,чтобы мир во всём мире.Станут твои бакланы шампиньёнами-не переживай.А я со Спартаком ЛЧ возьму в ПЕС.
parallels
parallels ответил Alexfun94
   4 / 937
сегодня в 02:42
Тебе бы отдохнуть надо,развеяться.С девчонкой на природу сгонять.Успокойся ты уже со Спартаком.Кто вас,отмороженных читает?Только такие же отмороженные.)))Без обид.
за меня не волнуйся, у меня всё ок) кстати, заметил, какое фото, приятное для любого спартача, возглавило эту статью? ты доволен?))
Alexfun94
Alexfun94 ответил parallels
   216 / 937
сегодня в 02:32
🐷
Тебе бы отдохнуть надо,развеяться.С девчонкой на природу сгонять.Успокойся ты уже со Спартаком.Кто вас,отмороженных читает?Только такие же отмороженные.)))Без обид.
parallels
parallels ответил Alexfun94
   4 / 937
сегодня в 02:15
Бедолаги,совсем вы головой поехали...
🐷
Alexfun94
Alexfun94 ответил parallels
   216 / 937
сегодня в 01:35
готово. а кто такой рокки?)
Бедолаги,совсем вы головой поехали...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил parallels
   16 / 937
сегодня в 00:46
готово. а кто такой рокки?)
У тебя шедеврище, конечно! Аплодирую стОя ))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил parallels
   16 / 937
сегодня в 00:45
готово. а кто такой рокки?)
Это я был:)

Рокки - это федуноарбитор, судивший спартак - Севилья и не удаливший наработавшего на красную Фернандо.
parallels
parallels ответил Оливье Гpуйяp
   4 / 937
сегодня в 00:41
Состав спартака на матч с Вильярреалом Кукуян Левников, Еськов, Лапочкин, Николаев Москалёв, Хусаинов, Будогосский Сельдяков, Рокки, Безбородов
готово. а кто такой рокки?)
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp
   295 / 937
сегодня в 00:30
Состав спартака на матч с Вильярреалом

Кукуян
Левников, Еськов, Лапочкин, Николаев
Москалёв, Хусаинов, Будогосский
Сельдяков, Рокки, Безбородов
papic337
papic337
   72 / 937
сегодня в 00:02
Дурь с претензией на аналитику.
ABir
ABir
   255 / 937
вчера в 23:21
По любому за Лигу чемпионов поборемся
nik9373
nik9373
   305 / 937
вчера в 23:10
Автор,куда Зе Луиша дел?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   16 / 937
вчера в 23:04
В этом составе не хватает москалёва, бизбородова, лапочкина, левникова, еськова!
ПА - ЗОР!
shalim
shalim
   808 / 937
вчера в 22:56
чем тебе Рассказов-то не угодил? Мельгарехо нужно прописать на бровку не важно в каком амплуа - парень легкий...
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