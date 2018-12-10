Сборная 17-го тура. «Рубин», «Динамо» и одиночки

10 декабря 2018, 21:46

Последний перед зимней паузой тур РПЛ ознаменовался первым домашним поражением «Зенита» и крупной победой «Динамо». «Соккер.ру» раздает лавровые венки декабрьским героям.

Вратарь

Сергей Рыжиков («Крылья Советов»)

В пламенном матче «Крыльев Советов» и «Ростова» Рыжиков был редким футболистом, которому удалось сохранить хладнокровие. Во многом благодаря тому, что Сергей проявил это качество вкупе с самоотверженностью (не щадил ни своих, ни чужих – Виталия Денисова отправил в нокаут), волжанам и удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности после того, как Паул Антон открыл счет в дебюте встречи. «Ростов» нанес пять ударов в створ ворот Рыжикова, и вратарь справился со всеми, а сэйв после попытки Сигурдарсона – пожалуй, лучший в туре.

Защитники

Алексей Козлов («Динамо»)

Разве что огонь не вырывался из-под шипов защитника «Динамо», который порвал левую бровку так, словно в него вселился Дани Алвес или Дани Карвахаль. Работал от ворот до ворот, «сжигал» попадавшихся на пути футболистов «Урала» и непосредственным образом поучаствовал в двух голах: незадолго до перерыва выдал результативную передачу на Луценко, а в середине второго тайма установил окончательный счет – 4:0.

Сесар Навас («Рубин»)

Пока Егор Сорокин геройствовал у ворот «Зенита», Навас взял на себя привычную миссию по организации обороны собственных владений. «Зенит» гнал волну, но Сесар в первом матче на стадионе с названием «Газпром-Арена» был непоколебимым волнорезом: разбивал атаки хозяев и помогал «Рубину» держать линию защиты на правильной высоте.

Егор Сорокин («Рубин»)

Разве нужны какие-то пояснения, когда центральный защитник забивает два мяча в центральном матче тура и помогает своей команде обыграть лидера чемпионата, который до этого матча в 12 встречах на своем поле одержал 11 побед и лишь разок сыграл вничью?! Егор Сорокин – уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник футбольной школы «Смена», в свое время не пригодился «Зениту», а теперь спустя годы наказал «сине-бело-голубых» за такую недальновидность.

Игорь Калинин («Рубин»)

Калинин - словно герой русских сказок: Игорь сидел «на печи» в «Краснодаре», на лавочке начал свою карьеру в «Рубине», только в конце ноября впервые сыграл за казанцев в РПЛ , зато сразу отметился голом в ворота «Анжи». А уж в Санкт-Петербурге левый защитник и исполнитель стандартов «Рубина» стал одним из главных героев сенсационной победы: Егор Сорокин оба раза отличился с передач Калинина.

Полузащитники

Никола Влашич ( ЦСКА )

Матч против «Енисея» заставил ЦСКА попотеть, ведь аутсайдер показал зубы и после двух быстро пропущенных мячей был близок к тому, чтобы сделать счет 2:2. Можно сказать, армейцы выиграли матч на качестве своих футболистов, в частности, Влашич выигрышно выделялся, причем не только на фоне соперников, но и среди своих товарищей. Никола забил гол, полдесятка раз успешно пускался в дриблинг, показал эффектное и эффективное взаимодействие с Чаловым, тем самым вновь напомнив, кто сегодня лидер ЦСКА .

Жоаозиньо («Динамо»)

Изумительный матч в исполнении, на минутку, кандидата в сборную России. Во-первых, Жоаозиньо на 12-й минуте забил гол, который пустил матч по выгодному для «Динамо» сценарию, во-вторых, он разрезал оборону «Урала» предголевой передачей в эпизоде с третьим голом, а потом еще и Козлову помог отличиться, приняв тонкое решение покатить мяч партнеру в касание. Супер!

Оливье Тилль («Уфа»)

Дебютный гол в РПЛ люксембуржец Тилль забил на одном из красивейших стадионов России в Краснодаре. И забитый мяч – это не единственное доброе дело в списке Оливье. Полузащитник, которого родители назвали в честь русского новогоднего салата, проявил завидную цепкость в отборе (6 удачных действий), вытаскивал мяч из опасных зон на дриблинге, самоотверженно боролся. Человек идет к своей мечте: хочет быть профессиональным футболистом. И на уровне РПЛ он выглядит весьма и весьма достойно.

Нападающие

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

«Локомотив» пропустил от «Оренбурга» в самом начале, а в следующий час игры мог увидеть в своих воротах еще три-четыре мяча: Гильерме, штанги и невезение гостей оставили железнодорожников в игре. А потом Джефферсон Фарфан с разницей в пять минут заковырял два гола и принес «Локомотиву» волевую победу.

Евгений Луценко («Динамо»)

Шикарный матч удался форварду «Динамо»: Луценко совершил три результативных действия. Евгений начал с того, что вовремя пустил в прорыв за первым голом Жоаозиньо, потом забил сам, а после перерыва еще и Тетте помог отличиться.

Зе Луиш («Спартак»)

В матче с «Анжи» форвард «Спартака» отметился дублем: один мяч провел с пенальти, другой – с игры, после своевременного паса Джано, который словно вернул Зе должок. В чемпионском сезоне «Спартака» сам Ананидзе в Каспийске забил с передачи африканца пяткой, а тут выкатил мяч партнеру так, что тот не имел права промахнуться. Мог Зе Луиш и хет-трик оформить, но право исполнить второй пенальти уступил Луису Адриано. В этом чемпионате у Зе уже 7 забитых мячей, это второй показатель в РПЛ после Федора Чалова (9 голов), хотя бомбардирская гонка откровенно слабая. Раньше хоть Квинси со Смоловым зажигали.

Тренер

Курбан Бердыев («Рубин»)