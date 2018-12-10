Сборная 17-го тура. «Рубин», «Динамо» и одиночки

Последний перед зимней паузой тур РПЛ ознаменовался первым домашним поражением «Зенита» и крупной победой «Динамо». «Соккер.ру» раздает лавровые венки декабрьским героям.
Вратарь
Сергей Рыжиков («Крылья Советов»)
В пламенном матче «Крыльев Советов» и «Ростова» Рыжиков был редким футболистом, которому удалось сохранить хладнокровие. Во многом благодаря тому, что Сергей проявил это качество вкупе с самоотверженностью (не щадил ни своих, ни чужих – Виталия Денисова отправил в нокаут), волжанам и удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности после того, как Паул Антон открыл счет в дебюте встречи. «Ростов» нанес пять ударов в створ ворот Рыжикова, и вратарь справился со всеми, а сэйв после попытки Сигурдарсона – пожалуй, лучший в туре.
Защитники
Алексей Козлов («Динамо»)
Разве что огонь не вырывался из-под шипов защитника «Динамо», который порвал левую бровку так, словно в него вселился Дани Алвес или Дани Карвахаль. Работал от ворот до ворот, «сжигал» попадавшихся на пути футболистов «Урала» и непосредственным образом поучаствовал в двух голах: незадолго до перерыва выдал результативную передачу на Луценко, а в середине второго тайма установил окончательный счет – 4:0.
Сесар Навас («Рубин»)
Пока Егор Сорокин геройствовал у ворот «Зенита», Навас взял на себя привычную миссию по организации обороны собственных владений. «Зенит» гнал волну, но Сесар в первом матче на стадионе с названием «Газпром-Арена» был непоколебимым волнорезом: разбивал атаки хозяев и помогал «Рубину» держать линию защиты на правильной высоте.
Егор Сорокин («Рубин»)
Разве нужны какие-то пояснения, когда центральный защитник забивает два мяча в центральном матче тура и помогает своей команде обыграть лидера чемпионата, который до этого матча в 12 встречах на своем поле одержал 11 побед и лишь разок сыграл вничью?! Егор Сорокин – уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник футбольной школы «Смена», в свое время не пригодился «Зениту», а теперь спустя годы наказал «сине-бело-голубых» за такую недальновидность.
Игорь Калинин («Рубин»)
Калинин - словно герой русских сказок: Игорь сидел «на печи» в «Краснодаре», на лавочке начал свою карьеру в «Рубине», только в конце ноября впервые сыграл за казанцев в РПЛ, зато сразу отметился голом в ворота «Анжи». А уж в Санкт-Петербурге левый защитник и исполнитель стандартов «Рубина» стал одним из главных героев сенсационной победы: Егор Сорокин оба раза отличился с передач Калинина.
Полузащитники
Никола Влашич (ЦСКА)
Матч против «Енисея» заставил ЦСКА попотеть, ведь аутсайдер показал зубы и после двух быстро пропущенных мячей был близок к тому, чтобы сделать счет 2:2. Можно сказать, армейцы выиграли матч на качестве своих футболистов, в частности, Влашич выигрышно выделялся, причем не только на фоне соперников, но и среди своих товарищей. Никола забил гол, полдесятка раз успешно пускался в дриблинг, показал эффектное и эффективное взаимодействие с Чаловым, тем самым вновь напомнив, кто сегодня лидер ЦСКА.
Жоаозиньо («Динамо»)
Изумительный матч в исполнении, на минутку, кандидата в сборную России. Во-первых, Жоаозиньо на 12-й минуте забил гол, который пустил матч по выгодному для «Динамо» сценарию, во-вторых, он разрезал оборону «Урала» предголевой передачей в эпизоде с третьим голом, а потом еще и Козлову помог отличиться, приняв тонкое решение покатить мяч партнеру в касание. Супер!
Оливье Тилль («Уфа»)
Дебютный гол в РПЛ люксембуржец Тилль забил на одном из красивейших стадионов России в Краснодаре. И забитый мяч – это не единственное доброе дело в списке Оливье. Полузащитник, которого родители назвали в честь русского новогоднего салата, проявил завидную цепкость в отборе (6 удачных действий), вытаскивал мяч из опасных зон на дриблинге, самоотверженно боролся. Человек идет к своей мечте: хочет быть профессиональным футболистом. И на уровне РПЛ он выглядит весьма и весьма достойно.
Нападающие
Джефферсон Фарфан («Локомотив»)
«Локомотив» пропустил от «Оренбурга» в самом начале, а в следующий час игры мог увидеть в своих воротах еще три-четыре мяча: Гильерме, штанги и невезение гостей оставили железнодорожников в игре. А потом Джефферсон Фарфан с разницей в пять минут заковырял два гола и принес «Локомотиву» волевую победу.
Евгений Луценко («Динамо»)
Шикарный матч удался форварду «Динамо»: Луценко совершил три результативных действия. Евгений начал с того, что вовремя пустил в прорыв за первым голом Жоаозиньо, потом забил сам, а после перерыва еще и Тетте помог отличиться.
Зе Луиш («Спартак»)
В матче с «Анжи» форвард «Спартака» отметился дублем: один мяч провел с пенальти, другой – с игры, после своевременного паса Джано, который словно вернул Зе должок. В чемпионском сезоне «Спартака» сам Ананидзе в Каспийске забил с передачи африканца пяткой, а тут выкатил мяч партнеру так, что тот не имел права промахнуться. Мог Зе Луиш и хет-трик оформить, но право исполнить второй пенальти уступил Луису Адриано. В этом чемпионате у Зе уже 7 забитых мячей, это второй показатель в РПЛ после Федора Чалова (9 голов), хотя бомбардирская гонка откровенно слабая. Раньше хоть Квинси со Смоловым зажигали.
Тренер
Курбан Бердыев («Рубин»)
Курбан Бердыев и его команда стали первыми, кто обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге в нынешнем сезоне. Неудачным для питерцев стал 13-й домашний матч и первый, в котором их стадион назывался «Газпром Ареной». Семь номинальных защитников в составе (согласно данным сайта РПЛ), два 18-летних парня на поле с первых минут, воспитанник «Зенита» Бабурин в воротах (номинально третий вратарь), защитник родом из Санкт-Петербурга, забивающий два мяча, - и все это сложилось в победу «Рубина». Сергей Семак в этот вечер понял, что ему еще очень многому предстоит научиться. Сенсей заботливо указал на ошибки.
Да, заработал пенальти, но больше ничем не отметился.
Паса нет, удар хромает, партнеров не всегда понимает...
Желание есть - похвально, но надо прогрессировать!
Да, заработал пенальти, но больше ничем не отметился.
Паса нет, удар хромает, партнеров не всегда понимает...
Желание есть - похвально, но надо прогрессировать!
Надеюсь, Михалыч в ЗП проведёт внушительную "работу над ошибками", и весной мы уже увидим более зрелую игру обновлённого ЦСКА.
Надеюсь, Михалыч в ЗП проведёт внушительную "работу над ошибками", и весной мы уже увидим более зрелую игру обновлённого ЦСКА.
ковыряют вообще-то в носу, а голы забивают....
ковыряют вообще-то в носу, а голы забивают....