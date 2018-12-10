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Сборная 17-го тура. «Рубин», «Динамо» и одиночки

10 декабря 2018, 21:46
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Зе Луиш
Зе Луиш
Нападающий
Фарфан Джефферсон
Фарфан Джефферсон
Полузащитник
Навас Сесар
Навас Сесар
Защитник

Последний перед зимней паузой тур РПЛ ознаменовался первым домашним поражением «Зенита» и крупной победой «Динамо». «Соккер.ру» раздает лавровые венки декабрьским героям.

Вратарь

Сергей Рыжиков («Крылья Советов»)

В пламенном матче «Крыльев Советов» и «Ростова» Рыжиков был редким футболистом, которому удалось сохранить хладнокровие. Во многом благодаря тому, что Сергей проявил это качество вкупе с самоотверженностью (не щадил ни своих, ни чужих – Виталия Денисова отправил в нокаут), волжанам и удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности после того, как Паул Антон открыл счет в дебюте встречи. «Ростов» нанес пять ударов в створ ворот Рыжикова, и вратарь справился со всеми, а сэйв после попытки Сигурдарсона – пожалуй, лучший в туре.

Защитники

Алексей Козлов («Динамо»)

Разве что огонь не вырывался из-под шипов защитника «Динамо», который порвал левую бровку так, словно в него вселился Дани Алвес или Дани Карвахаль. Работал от ворот до ворот, «сжигал» попадавшихся на пути футболистов «Урала» и непосредственным образом поучаствовал в двух голах: незадолго до перерыва выдал результативную передачу на Луценко, а в середине второго тайма установил окончательный счет – 4:0.

Сесар Навас («Рубин»)

Пока Егор Сорокин геройствовал у ворот «Зенита», Навас взял на себя привычную миссию по организации обороны собственных владений. «Зенит» гнал волну, но Сесар в первом матче на стадионе с названием «Газпром-Арена» был непоколебимым волнорезом: разбивал атаки хозяев и помогал «Рубину» держать линию защиты на правильной высоте.

Егор Сорокин («Рубин»)

Разве нужны какие-то пояснения, когда центральный защитник забивает два мяча в центральном матче тура и помогает своей команде обыграть лидера чемпионата, который до этого матча в 12 встречах на своем поле одержал 11 побед и лишь разок сыграл вничью?! Егор Сорокин – уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник футбольной школы «Смена», в свое время не пригодился «Зениту», а теперь спустя годы наказал «сине-бело-голубых» за такую недальновидность. 

Игорь Калинин («Рубин»)

Калинин - словно герой русских сказок: Игорь сидел «на печи» в «Краснодаре», на лавочке начал свою карьеру в «Рубине», только в конце ноября впервые сыграл за казанцев в РПЛ, зато сразу отметился голом в ворота «Анжи». А уж в Санкт-Петербурге левый защитник и исполнитель стандартов «Рубина» стал одним из главных героев сенсационной победы: Егор Сорокин оба раза отличился с передач Калинина.

Полузащитники

Никола Влашич (ЦСКА)

Матч против «Енисея» заставил ЦСКА попотеть, ведь аутсайдер показал зубы и после двух быстро пропущенных мячей был близок к тому, чтобы сделать счет 2:2. Можно сказать, армейцы выиграли матч на качестве своих футболистов, в частности, Влашич выигрышно выделялся, причем не только на фоне соперников, но и среди своих товарищей. Никола забил гол, полдесятка раз успешно пускался в дриблинг, показал эффектное и эффективное взаимодействие с Чаловым, тем самым вновь напомнив, кто сегодня лидер ЦСКА.

Жоаозиньо («Динамо»)

Изумительный матч в исполнении, на минутку, кандидата в сборную России. Во-первых, Жоаозиньо на 12-й минуте забил гол, который пустил матч по выгодному для «Динамо» сценарию, во-вторых, он разрезал оборону «Урала» предголевой передачей в эпизоде с третьим голом, а потом еще и Козлову помог отличиться, приняв тонкое решение покатить мяч партнеру в касание. Супер!

Оливье Тилль («Уфа»)

Дебютный гол в РПЛ люксембуржец Тилль забил на одном из красивейших стадионов России в Краснодаре. И забитый мяч – это не единственное доброе дело в списке Оливье. Полузащитник, которого родители назвали в честь русского новогоднего салата, проявил завидную цепкость в отборе (6 удачных действий), вытаскивал мяч из опасных зон на дриблинге, самоотверженно боролся. Человек идет к своей мечте: хочет быть профессиональным футболистом. И на уровне РПЛ он выглядит весьма и весьма достойно.

Нападающие

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

«Локомотив» пропустил от «Оренбурга» в самом начале, а в следующий час игры мог увидеть в своих воротах еще три-четыре мяча: Гильерме, штанги и невезение гостей оставили железнодорожников в игре. А потом Джефферсон Фарфан с разницей в пять минут заковырял два гола и принес «Локомотиву» волевую победу.

Евгений Луценко («Динамо»)

Шикарный матч удался форварду «Динамо»: Луценко совершил три результативных действия. Евгений начал с того, что вовремя пустил в прорыв за первым голом Жоаозиньо, потом забил сам, а после перерыва еще и Тетте помог отличиться.

Зе Луиш («Спартак»)

В матче с «Анжи» форвард «Спартака» отметился дублем: один мяч провел с пенальти, другой – с игры, после своевременного паса Джано, который словно вернул Зе должок. В чемпионском сезоне «Спартака» сам Ананидзе в Каспийске забил с передачи африканца пяткой, а тут выкатил мяч партнеру так, что тот не имел права промахнуться. Мог Зе Луиш и хет-трик оформить, но право исполнить второй пенальти уступил Луису Адриано. В этом чемпионате у Зе уже 7 забитых мячей, это второй показатель в РПЛ после Федора Чалова (9 голов), хотя бомбардирская гонка откровенно слабая. Раньше хоть Квинси со Смоловым зажигали.

Тренер

Курбан Бердыев («Рубин»)

Курбан Бердыев и его команда стали первыми, кто обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге в нынешнем сезоне. Неудачным для питерцев стал 13-й домашний матч и первый, в котором их стадион назывался «Газпром Ареной». Семь номинальных защитников в составе (согласно данным сайта РПЛ), два 18-летних парня на поле с первых минут, воспитанник «Зенита» Бабурин в воротах (номинально третий вратарь), защитник родом из Санкт-Петербурга, забивающий два мяча, - и все это сложилось в победу «Рубина». Сергей Семак в этот вечер понял, что ему еще очень многому предстоит научиться. Сенсей заботливо указал на ошибки.

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Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Семьнуль команда
   289 / 907
вчера в 21:05
Скажи зачем ты его заказал
denmig
denmig ответил makkie
   18 / 907
вчера в 17:30
Денис, по-моему, Ломовицкого больше пиарят - его игра не улучшается. Да, заработал пенальти, но больше ничем не отметился. Паса нет, удар хромает, партнеров не всегда понимает... Желание есть - похвально, но надо прогрессировать!
Немного аванса присутствует! Но ведь первый гол - определяющий , и он его заработал!))) Да и вообще однообразие в полузащите здесь - можно чуть-чуть разбавить! ;)
makkie
makkie ответил denmig
   57 / 907
вчера в 17:21
Джикии и Ломовицкого нет! При крупных счетах 4-0 и 0-3 в гостях было бы объективно включить их в список! Рубиновые, конечно сильно порадовали, но там их чересчур! Хотя , зато не обидно! - лазурятник раззорили на баклан-арене! )))))))
Денис, по-моему, Ломовицкого больше пиарят - его игра не улучшается.
Да, заработал пенальти, но больше ничем не отметился.
Паса нет, удар хромает, партнеров не всегда понимает...
Желание есть - похвально, но надо прогрессировать!
denmig
denmig
   18 / 907
вчера в 14:27
Джикии и Ломовицкого нет! При крупных счетах 4-0 и 0-3 в гостях было бы объективно включить их в список! Рубиновые, конечно сильно порадовали, но там их чересчур! Хотя , зато не обидно! - лазурятник раззорили на баклан-арене! )))))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Jum13
   53 / 907
вчера в 14:18
Безбородов с Гиннером ждут своей очереди в принмной у Федуна.)
шацк
шацк
   372 / 907
вчера в 12:31
Справедливая сборная, со всеми можно согласиться.
112910415
112910415
   76 / 907
вчера в 12:01
надо согласиться
Jum13
Jum13 ответил Владимир_Спартак
   49 / 907
вчера в 11:16
А где Чалов) 😊
А где Безбородов)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   53 / 907
вчера в 09:36
А где Чалов) 😊
25процентный клоун
25процентный клоун ответил mikysss
   25 / 907
вчера в 08:58
ждем антисборную,там все скопом будут и капитан дырка на банке
kastites
kastites
   103 / 907
вчера в 08:43
Парасенок ,что забыл тут
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   229 / 907
вчера в 08:05
Всё по делу, Сборная подобрана качественно. Особенно Влашич. Не удивлюсь заслуженному появлению в Антисборной некоторых игроков атаки ЦСКА - Колян, сам забив, ещё и, как минимум, три паса под "гол" выдал еще в первом тайме. Коллеги недоработали. А потом и вообще расслабились... Блин, в который раз, показав красивую атакующую игру в первом тайме, уходим "на покой" во втором.
Надеюсь, Михалыч в ЗП проведёт внушительную "работу над ошибками", и весной мы уже увидим более зрелую игру обновлённого ЦСКА.
Фата лист
Фата лист
   61 / 907
вчера в 06:23
И что с такой полузащитой делать? Где разрушители?
papic337
papic337 ответил spartach n1
   74 / 907
вчера в 05:53
А где эти голубые львы,покорители Рубина,где эти Смешарики ?))
Обтекают.
cska plus
cska plus
   8 / 907
вчера в 04:03
Какая несправедливость, почему нет безбородова.
Родериго Великолепный
Родериго Великолепный ответил 25процентный клоун
   36 / 907
вчера в 02:11
В плохой игре Лунёва виноват дыркинфеев. Мотивация быть вторым вратарём сгубила целое поколение голкиперов России.
d_fincher
d_fincher
   51 / 907
вчера в 01:17
Воют лазуревые, оглушая всю округу. Молодцы казанцы - бить коррупционеров в их же логове!
mikysss
mikysss
   184 / 907
вчера в 00:32
а где бомжи???
Serg3.12
Serg3.12
   16 / 907
10 декабря в 23:32
Дзюба напрасно не включен
genirini
genirini
   833 / 907
10 декабря в 23:29
заковырял два гола
ковыряют вообще-то в носу, а голы забивают....
25процентный клоун
25процентный клоун
   25 / 907
10 декабря в 23:24
Да уж ,ждем Лунева в антисборной капитаном
SHMEL
SHMEL
   46 / 907
10 декабря в 23:23
Наверное объективно.
Правдин Семён
Правдин Семён
   133 / 907
10 декабря в 23:21
Трудно придраться. Зачетная сборная.Можно было ещё кого-нибудь из Терека взять.
Gahi
Gahi
   236 / 907
10 декабря в 23:08
13 число которое Бердыев не когда не использывает как для футболистов свой команды так и номиров гостиниц. Семаку это известно, осталось это взять ему на вооружения.
spartach n1
spartach n1
   2 / 907
10 декабря в 22:51
А где эти голубые львы,покорители Рубина,где эти Смешарики ?))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил FILL3286
   13 / 907
10 декабря в 22:44
не одного бомжа( ахахха
Они в полном составе войдут в антисборную, начиная с "первого номера" сборной и завершая супер-заболотным. Это деревянное чудо спасло ворота Рубина.
амурец
амурец
   62 / 907
10 декабря в 22:10
Нормально
Расул Манаев
Расул Манаев ответил FILL3286
   112 / 907
10 декабря в 22:08
Они в другой сборной костяком будут)))
Bullкин
Bullкин
   189 / 907
10 декабря в 22:08
Наличие футболера сборной Люксембурга говорит об исключительно высочайшем уровне нашего чемпионата!
МКС
МКС
   54 / 907
10 декабря в 22:08
Чистяков красавчик. Я удивлен, что он Безбородова в сборную не включил.
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