Сборная 15-го тура. «Спартак» вернулся!

сегодня, 21:52

«Спартак» одержал долгожданную домашнюю победу, и 15-й тур стал первым за долгое время, когда «красно-белые» вошли в символическую сборную «Соккер.ру» и не попали в антисборную.

Вратарь

Ярослав Годзюр («Урал»)

Нельзя просто так взять и выиграть в гостях у действующего чемпиона России без подвигов своего вратаря. Возможно, Годзюр занял немного неверную позицию в эпизоде с голом Федора Смолова, но он сполна «отмазался» в других моментах, собрав к финальному свистку внушительную коллекцию из семи сэйвов. Можно сказать, что Ярослав просто выполнил свою работу, но с учетом объема и давления он стал необходимым элементом сенсационной победы «Урала» в Черкизове.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

За позицию правого защитника в символической сборной 15-го тура разыгралась нешуточная конкуренция: бек «Урала» Кулаков забил красивый гол в ворота «Локомотива», Ятченко из «Енисея» реализовал штрафной в игре с «Динамо», умнейшая передача Петрова на Вандерсона позволила «Краснодару» открыть счет незадолго до перерыва и пустить матч по нужному сценарию. Можно выбрать любого и не ошибиться, мои предпочтения на стороне Сергея из-за дополнительных показателей: он чудесно действовал в отборе (5 удачных действий) и принимал деятельное участие в комбинационной игре, выполнив 91% точных передач.

Хордур Магнуссон ( ЦСКА )

Исландец стал первым армейцем в этом сезоне, сумевшим забить гол после розыгрыша стандарта. Игра против «Ахмата» была такая – до забитого мяча, Хордур вовремя откликнулся на подачу Облякова. Кроме того, Магнуссон владел мячом чаще, чем любой другой игрок в поединке на «Ахмат-Арене». Исландец техничный, хорошо видит поле, партнеры часто доверяют ему мяч и выход из обороны.

Иван Новосельцев («Анжи»)

Давненько не приходилось видеть настолько сильных матчей в исполнении Новосельцева. Символично, что Иван мощно выступил против команды Курбана Бердыева, под руководством которого в «Ростове» провел лучшее время в своей карьере. Как будто «попросился» снова под крыло Курбана Бекиевича, показав себя во всей красе. Без такого рассудительного и всегда оказывающегося в нужной точке Новосельцева «Анжи», скорее всего, уступил бы, тем более именно защитник, а не вратарь Дюпин совершил сэйв матча, ловко сыграв на линии ворот.

Валерий Кичин («Енисей»)

Кичин тоже разок помог Давиду Юрченко не пропустить, да и в целом левый защитник провел игру на высоком уровне, закрыв свою зону на замок. Кичин выиграл шесть верховых единоборств, пять раз успешно вступал в отбор, и пусть креатив не его конек, зато своими разрушительными действиями по-настоящему заставил «Динамо» страдать.

Полузащитники

Леандро Паредес («Зенит»)

Лучший полузащитник чемпионата, когда дружит с головой и дисциплиной. «Зенит» с Паредесом и без него – две разные команды, тот же матч с ЦСКА , который аргентинец пропускал из-за дисквалификации, создал серьезный контрастный фон. Против «Ростова» Леандро был четок, грамотен и точен: идеальное управление игрой команды в центре поля, 93% точных передач, не меньший вклад в победу, чем у соотечественника Дриусси.

Иван Обляков ( ЦСКА )

Иван старательно играет за ЦСКА , но скопил уже целый ворох матчей, по которым было сложно заметить его сильные креативные качества, на которые рассчитывает Виктор Ганчаренко. В Грозном Обляков провел, возможно, свой лучший матч за армейцев. Выгрызал мячи в центре поля (5 отборов), продвигал атаку за счет дриблинга и управляемых передач, выполнил «ассист» на Магнуссона с корнера. Заслужил место в символической сборной.

Софьян Ханни («Спартак»)

Ханни точно не скучает по Массимо Каррере, который так и не придумал, как использовать таланты алжирского полузащитника. В первом матче под руководством Кононова Софьян вышел слева в атаке и сыграл ярко. Оказывается, если включать его в игру короткими и средними передачами, а не забросами, создавать опции продолжения атак после получения мяча, то у Ханни отлично получается и на левом фланге. Алжирец забил важный гол, а если удастся подтянуть ему «физику», чтобы хватало на полный матч, то вокруг креативности Софьяна вполне можно строить игру в атаке, о которой мечтает Кононов.

Нападающие

Алексей Сутормин («Оренбург»)

Человек, который больше всех хотел победить. Сутормин заработал на себе первую карточку для Павла Аликина, который впоследствии уйдет с поля досрочно, Алексей же заработал пенальти, получив по ноге от того же Аликина. Сутормину пробить не дали, а Попович проиграл дуэль Беленову, но кое-кто не собирался в этот вечер играть вничью. В концовке матча Сутормин нанес неотразимый удар из-за пределов штрафной и принес «Оренбургу» победу – 1:0.

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Превосходная игра Себастьяна Дриусси в центральном матче тура! Аргентинец поучаствовал в обоих забитых мячах: оригинально пробил в прыжке по недостижимой для Песьякова траектории, а во втором тайме ассистировал Ерохину. Что совсем не укладывается в каноны, так это 100% точных передач. Речь о форварде, напомню. Все 24 паса Дриусси нашли адресатов в лице партнеров.

Луис Адриано («Спартак»)

И быть бы Себастьяну единолично лучшим игроком тура, если бы не роскошное выступление Луиса Адриано в матче с «Крыльями Советов». Бразильский форвард, которого всю неделю наперебой изгоняли из «Спартака» и продавали в Китай, набрал три очка по системе «гол плюс пас»: помог отличиться Ханни и Мельгарехо изумительными передачами и сам забил в концовке.

Тренеры

Дмитрий Парфенов («Урал»)/Дмитрий Аленичев («Енисей»)

На тренерском мостике – тандем. Трудно выделить кого-то одного из них, оба одержали победы в матчах, где от них не ждали успехов. «Урал» и «Енисей» обыграли «Локомотив» и «Динамо» соответственно, да еще и в гостях, и это чисто тренерские истории. Тот случай, когда главные герои были не на поле, а на скамейках.