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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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Сборная 15-го тура. «Спартак» вернулся!

сегодня, 21:52

«Спартак» одержал долгожданную домашнюю победу, и 15-й тур стал первым за долгое время, когда «красно-белые» вошли в символическую сборную «Соккер.ру» и не попали в антисборную.

Вратарь

Ярослав Годзюр («Урал»)

Нельзя просто так взять и выиграть в гостях у действующего чемпиона России без подвигов своего вратаря. Возможно, Годзюр занял немного неверную позицию в эпизоде с голом Федора Смолова, но он сполна «отмазался» в других моментах, собрав к финальному свистку внушительную коллекцию из семи сэйвов. Можно сказать, что Ярослав просто выполнил свою работу, но с учетом объема и давления он стал необходимым элементом сенсационной победы «Урала» в Черкизове.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

За позицию правого защитника в символической сборной 15-го тура разыгралась нешуточная конкуренция: бек «Урала» Кулаков забил красивый гол в ворота «Локомотива», Ятченко из «Енисея» реализовал штрафной в игре с «Динамо», умнейшая передача Петрова на Вандерсона позволила «Краснодару» открыть счет незадолго до перерыва и пустить матч по нужному сценарию. Можно выбрать любого и не ошибиться, мои предпочтения на стороне Сергея из-за дополнительных показателей: он чудесно действовал в отборе (5 удачных действий) и принимал деятельное участие в комбинационной игре, выполнив 91% точных передач.

Хордур Магнуссон (ЦСКА)

Исландец стал первым армейцем в этом сезоне, сумевшим забить гол после розыгрыша стандарта. Игра против «Ахмата» была такая – до забитого мяча, Хордур вовремя откликнулся на подачу Облякова. Кроме того, Магнуссон владел мячом чаще, чем любой другой игрок в поединке на «Ахмат-Арене». Исландец техничный, хорошо видит поле, партнеры часто доверяют ему мяч и выход из обороны. 

Иван Новосельцев («Анжи»)

Давненько не приходилось видеть настолько сильных матчей в исполнении Новосельцева. Символично, что Иван мощно выступил против команды Курбана Бердыева, под руководством которого в «Ростове» провел лучшее время в своей карьере. Как будто «попросился» снова под крыло Курбана Бекиевича, показав себя во всей красе. Без такого рассудительного и всегда оказывающегося в нужной точке Новосельцева «Анжи», скорее всего, уступил бы, тем более именно защитник, а не вратарь Дюпин совершил сэйв матча, ловко сыграв на линии ворот.

Валерий Кичин («Енисей»)

Кичин тоже разок помог Давиду Юрченко не пропустить, да и в целом левый защитник провел игру на высоком уровне, закрыв свою зону на замок. Кичин выиграл шесть верховых единоборств, пять раз успешно вступал в отбор, и пусть креатив не его конек, зато своими разрушительными действиями по-настоящему заставил «Динамо» страдать.

Полузащитники

Леандро Паредес («Зенит»)

Лучший полузащитник чемпионата, когда дружит с головой и дисциплиной. «Зенит» с Паредесом и без него – две разные команды, тот же матч с ЦСКА, который аргентинец пропускал из-за дисквалификации, создал серьезный контрастный фон. Против «Ростова» Леандро был четок, грамотен и точен: идеальное управление игрой команды в центре поля, 93% точных передач, не меньший вклад в победу, чем у соотечественника Дриусси.

Иван Обляков (ЦСКА)

Иван старательно играет за ЦСКА, но скопил уже целый ворох матчей, по которым было сложно заметить его сильные креативные качества, на которые рассчитывает Виктор Ганчаренко. В Грозном Обляков провел, возможно, свой лучший матч за армейцев. Выгрызал мячи в центре поля (5 отборов), продвигал атаку за счет дриблинга и управляемых передач, выполнил «ассист» на Магнуссона с корнера. Заслужил место в символической сборной.

Софьян Ханни («Спартак»)

Ханни точно не скучает по Массимо Каррере, который так и не придумал, как использовать таланты алжирского полузащитника. В первом матче под руководством Кононова Софьян вышел слева в атаке и сыграл ярко. Оказывается, если включать его в игру короткими и средними передачами, а не забросами, создавать опции продолжения атак после получения мяча, то у Ханни отлично получается и на левом фланге. Алжирец забил важный гол, а если удастся подтянуть ему «физику», чтобы хватало на полный матч, то вокруг креативности Софьяна вполне можно строить игру в атаке, о которой мечтает Кононов.

Нападающие

Алексей Сутормин («Оренбург»)

Человек, который больше всех хотел победить. Сутормин заработал на себе первую карточку для Павла Аликина, который впоследствии уйдет с поля досрочно, Алексей же заработал пенальти, получив по ноге от того же Аликина. Сутормину пробить не дали, а Попович проиграл дуэль Беленову, но кое-кто не собирался в этот вечер играть вничью. В концовке матча Сутормин нанес неотразимый удар из-за пределов штрафной и принес «Оренбургу» победу – 1:0.

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Превосходная игра Себастьяна Дриусси в центральном матче тура! Аргентинец поучаствовал в обоих забитых мячах: оригинально пробил в прыжке по недостижимой для Песьякова траектории, а во втором тайме ассистировал Ерохину. Что совсем не укладывается в каноны, так это 100% точных передач. Речь о форварде, напомню. Все 24 паса Дриусси нашли адресатов в лице партнеров.

Луис Адриано («Спартак»)

И быть бы Себастьяну единолично лучшим игроком тура, если бы не роскошное выступление Луиса Адриано в матче с «Крыльями Советов». Бразильский форвард, которого всю неделю наперебой изгоняли из «Спартака» и продавали в Китай, набрал три очка по системе «гол плюс пас»: помог отличиться Ханни и Мельгарехо изумительными передачами и сам забил в концовке.

Тренеры

Дмитрий Парфенов («Урал»)/Дмитрий Аленичев («Енисей»)

На тренерском мостике – тандем. Трудно выделить кого-то одного из них, оба одержали победы в матчах, где от них не ждали успехов. «Урал» и «Енисей» обыграли «Локомотив» и «Динамо» соответственно, да еще и в гостях, и это чисто тренерские истории. Тот случай, когда главные герои были не на поле, а на скамейках.

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Все комментарии
saha100
saha100 ответил parallels
   350 / 881
сегодня в 22:31
Хагену расскажи
DAD81
DAD81
   630 / 881
сегодня в 22:27
Спартаковцы бессовестно попрали дух Игоря Нетто. Нет в их рядах рыцарей от футбола. Хотя откуда им взяться, ведь со времён всяких Ловчевых, Спартак превратился в шайку бездырей, катающих договорняки и "заряжающих" нечистых на руку арбитров.
parallels
parallels
   5 / 881
сегодня в 22:27
это шутка такая - включать в сборную хряков только за то, что они купили игру?
МКС
МКС
   231 / 881
сегодня в 22:21
Кто о чем а свиньи все кабыл с бомжами хвалят.

Мангусон конечно хорош, вот только угловой арбитр дал нарушая не только принципы, а устои футбола. Такогй левейшей трактовки правил земля Российская не видела с момента прихода футбола в нашу страну.

Гол Паредаса конечно красив, ничего не скажешь, в отличии от предвзятого судейства Вилкова. Надо кому то напоминать, что присудействе этого свиноподобного борова, бомжи на своем поле не проигрывали НИКОГДА.
Ну и 2 раза не поставленных пенальти тому лишнее доказательство.
serh62
serh62
   122 / 881
сегодня в 22:21
куда он вернулся??? уже смешно стало это выражение. с прошлого года писаки каждые 2-3 тура играли в ромашку. вернулся- не вернулся....успокойтесь, конечно вернулся и помог ему москалев.
Serg3.12
Serg3.12
   16 / 881
сегодня в 22:20
В сборной тура должен быть весь Зенит с Семаком!
Они прыгнули выше головы!
saha100
saha100
   350 / 881
сегодня в 22:20
Опять конебомжи завыли.
Lu4nik
Lu4nik ответил Ваня лучший
   434 / 881
сегодня в 22:20
Даже Егоров признал, что и пенальти в ворота хряков был чистый и КС забили совершенно правильный гол. Ста бы счет , как и положено 2:0 в пользу КС, посмотрел бы где хряков было больше в этой сборной, или в антисборной.
1) а кто такой Егоров?
2) где у него глаза, если гол из офсайда он считает "правильным"?
Serg3.12
Serg3.12
   16 / 881
сегодня в 22:12
...и здесь пока одни слёзы и сопли...)
Evgen44
Evgen44
сегодня в 22:11
    Nikola45
    Nikola45
       187 / 881
    сегодня в 22:10
    Хани и Луиску можно было не ставить! А вот лучшего из Тарасни Москалева нужно было включить ))
    Abordage
    Abordage
       71 / 881
    сегодня в 22:09
    Стыдобище от спартака.
    viv
    viv
       78 / 881
    сегодня в 22:09
    Пенальти в ворота „пупсиков“ видели даже космонавты станции „Мир“
    А нам тут будут заливать, что хрюндели вернулись. позорище.
    denmig
    denmig
       87 / 881
    сегодня в 22:08
    Все практически по делу, кроме передеса с дрис...ёй! Из-за одного момента вход в лучших тура зря отдали!
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил vistory
       2 / 881
    сегодня в 22:05
    Спартак не вернулся, спартак вытащили коррупционеры и бессовестный судья.
    Все правильно. Спартак вернулся к своим наглым подкупам. Гыгыгы
    Jum13
    Jum13
       9 / 881
    сегодня в 22:03
    Что-то не вижу Зе Луиша - его "рука Вицли-Пуцли" не попала в этот список? Да он должен быть минимум и в защите, и в нападении! Ну вместе с Москалёвым разумеется
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 881
    сегодня в 22:02
    От свиней Москалёв на почетном месте.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Almazny
       36 / 881
    сегодня в 22:01
    Удивительное свинство спартак включать в сборную тура, Если бы не иуда Москалев, бывать им всем в антисборной.
    Даже Егоров признал, что и пенальти в ворота хряков был чистый и КС забили совершенно правильный гол. Ста бы счет , как и положено 2:0 в пользу КС, посмотрел бы где хряков было больше в этой сборной, или в антисборной.
    vistory
    vistory
       39 / 881
    сегодня в 21:59
    Спартак не вернулся, спартак вытащили коррупционеры и бессовестный судья.
    Almazny
    Almazny
       33 / 881
    сегодня в 21:58
    Удивительное свинство спартак включать в сборную тура, Если бы не иуда Москалев, бывать им всем в антисборной.
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