Сборная 16-го тура. Команда друзей Олега Кононова

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Ньюкасл - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Челси 4.8 3.6 1.75
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Лестер Сити 2.9 3.4 2.4
22:45 сегодня  Бернли -:-  Ливерпуль - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Саутгемптон 1.35 4.9 9
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Арсенал - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.75 3.8 4.1
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 8 5 1.32
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 2.05 3.3 3.45
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.45 3.25 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 2.05 3.4 3.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес 2.05 3.3 3.5
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Сант Андреу (Барселона)Сант Андреу - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.37 4.4 7.9
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Вильяновенсе (Вильянуэва-де-ла-Серена)Вильяновенсе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ЛеонесаЛеонеса - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолид -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.65 3.4 5.5
Италия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб НовараНовара -:- Логотип футбольный клуб ПизаПиза - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб КатанияКатания - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево -:- Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 2.9 3.05 2.45
Копа Судамерикана 2018, Финал 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П -:- Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 2 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра - - -
Россия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 1.75 3.4 5.2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1.8 3.4 4.75
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2 3.05 4.3
Румыния. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 2.85 2.9 2.6
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Сент-Этьен 2.55 3.1 2.9
21:00 сегодня  Реймс -:-  Тулуза 1.8 3.4 4.75
21:00 сегодня  Нант -:-  Марсель 3.25 3.3 2.25
21:00 сегодня  Лион -:-  Ренн 1.55 4.3 5.6
21:00 сегодня  Дижон -:-  Генгам 2.25 3.25 3.3
21:00 сегодня  Кан -:-  Ним 2.75 3.15 2.65
23:00 сегодня  Страсбур -:-  ПСЖ 8 5.3 1.35
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.83 3.45 4.1
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин - - -
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Сборная 16-го тура. Команда друзей Олега Кононова

вчера, 21:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник
Кутепов Илья
Кутепов Илья
Защитник
Крыховяк Гжегош
Крыховяк Гжегош
Полузащитник

Большинство членов символической сборной «Соккер.ру» – подопечные Олега Кононова: либо бывшие – представители тульского «Арсенала», либо нынешние – московские спартаковцы.

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

В 16-м туре три пенальти было не забито, и если спартаковца Артема Реброва в дуэли с Федором Смоловым выручила целованная штанга, то два экс-голкипера «Спартака» справились с ударами соперников сами. Для Александра Беленова сэйв после удара Владислава Кулика с «точки» стал чуть ли не единственным, пусть и ярким, спасением в матче с «Анжи», а вот у Песьякова, справившегося с одиннадцатиметровым в исполнении Николы Влашича, хватало и другой работы, хотя это редкость для стражей ворот «Ростова». Почти все удары армейцев таили в себе опасность, но Сергей справился со всеми и не пропустил.

Защитники 

Тони Шунич («Динамо»)

Тони «Король воздуха» Шунич занял позицию правого центрального защитника в тройке «бело-голубых» центрбеков и по-царски сыграл на втором этаже в матче с «Рубином», выиграв 9 верховых единоборств. Сам Сесар Навас позавидовал, ведь именно он долгие годы владел этим титулом в РПЛ. Шунич и Шунин не позволили игрокам «Рубина» забить, гол в динамовские ворота соорудили свои – Козлов и Луценко.

Илья Кутепов («Спартак»)

Впервые после чемпионата мира Кутепов выдал по-настоящему мощный матч. Да, и в игре против «Локомотива» не обошлось без локальных огрехов, но в целом Илья сработал надежно и на земле, и в воздухе. Хороший симптом, который нельзя не отметить: Кутепов снова начал успешно выдергиваться из линии, атаковать игроков средней линии соперника в момент приема мяча. Этот трюк Илья эффективно применял во время чемпионского сезона «Спартака», похоже, Олег Кононов напомнил защитнику об этом ценном умении.

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

Первый тайм Крыховяк провел в центре полузащиты, после перерыва сместился в оборону, где занял место замененного Чорлуки. При центральном защитнике Гжегоше «Локомотив» не пропустил и играл с чувствительным преимуществом, а в концовке встречи даже доминировал над «Спартаком». Статистика утверждает, что поляк провел очень качественный матч, несмотря на поражение своей команды: 82% точных передач, 3 успешных обводки, 5 отборов, 6 перехватов, 2 удара.

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Атакующий защитник «Краснодара» хорош в матчах, где «быки» получают в свое распоряжение мяч, время и территорию. Рамирес активно помогал взламывать редуты «Урала», отметился тремя ударами, парой успешных обводок и обостряющими пасами. Из левых защитников можно еще вспомнить Милада Мохаммади, который забил «дурачка» в матче с «Енисеем», но иранский защитник «Ахмата» играл в непростых условиях в игру, лишь отдаленно напоминающую футбол.

Полузащитники

Денис Глушаков («Спартак»)

Первый гол в 2018 году Глушаков забил в ворота своей бывшей команды. Спартаковские фанаты подвергают капитана обструкции и настаивают на том, чтобы он отказался от повязки, но Денис хочет доказать свою преданность «Спартаку» и что еще не закончился как футболист. В матче против «Локо», где Глушаков не только забил, но и сражался достойно, он сделал маленький шажок в этом направлении.

Зелимхан Бакаев («Арсенал»)

Молодой полузащитник принадлежит «Спартаку», а за тульский «Арсенал» выступает на правах аренды. И раскрылся в этой команде Зелимхан с самой положительной стороны. Матч против «Зенита» удался Бакаеву: его пас привел к первому голу в ворота гостей из Санкт-Петербурга, Зелимхан выводил Кангву на рандеву с Луневым, а в концовке встречи забил сам, предварительно уложив на промозглый газон всю оборону «Зенита». Неудивительно, что сейчас идут разговоры о досрочном возвращении Бакаева в «Спартак» из аренды, тем более Олег Кононов не понаслышке знаком с сильными качествами хавбека.

Виктор Классон («Краснодар»)

Швед – удивительно стабильный футболист, он редко опускается ниже заявленного уровня, и это выдает в нем мастера. А уж если вспомнить, за какие смешные деньги Классон переходил в «Краснодар»… В очередной победе «быков» Виктор принял самое деятельное участие, и хотя сам голом не отметился, уступив радость двум юным воспитанникам клуба, именно швед определял ритм, скорость и направления атак «Краснодара». Классный «ассист» Виктора помог Сулейманову открыть счет в матче.

Софьян Ханни («Спартак»)

С приходом Кононова игра Софьяна Ханни засверкала новыми красками. Алжирец становится ключевым звеном в созидательной игре «Спартака», вот и в матче с «Локомотивом» Софьян много возился с мячом, имел право на креативные решения и сделал своими передачами с левого фланга два гола.

Нападающие

Эванс Кангва («Арсенал»)

Забил два мяча на грубых ошибках «Зенита», но ведь оказался же в нужное время в нужном месте, добежал! В первом случае ткнул мяч вдоль ворот и позволил Андрею Луневу занести его за ленточку, во втором – воспользовался щедрой скидкой Михи Мевли и забил победный мяч. Мог забить и больше, ведь запорол выход один на один.

Иван Игнатьев («Краснодар»)

Место в символической сборной заслуживают оба молодых краснодарца: и Сулейманов, и Игнатьев. Но Магомед-Шапи здорово справился с ролью джокера, это специфической задание, а Иван отыграл в основном составе и забил красивый гол, поймав мяч на подъем прямо в воздухе. Отличная работа!

Тренер

Игорь Черевченко («Арсенал»)

Выбор стоял между нынешним тренером «Тулы» и бывшим. Но если бывший в упорной борьбе переиграл равного соперника, а его футболистам пришлось собрать все терпение в кулак в концовке, то Игорь Черевченко «на багаже» Кононова в ярком матче разбил «Зенит», лидирующий в РПЛ. Кто мог ожидать такое? Да и если в нашем чемпионате середняки и аутсайдеры обыгрывают фаворитов, то обычно ставят «автобусы» и отбиваются, а тут четыре забитых мяча и безжалостно выпотрошенный «Зенит»

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Все комментарии
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 11:38
Кто состовлял от куда здесь мясо, они локо не победили, а федю подкупили. Арсенал вот сборная тура
Colonist
Colonist
   173 / 973
сегодня в 11:37
Не зря Артем штанги целует, вот и помогла! )
yasukuni
yasukuni
   345 / 973
сегодня в 11:16
Безголовая курица как лучший игрок? Знаете, часто говорят: мы рождены. чтобы Кафку сделать былью.
шацк
шацк
   428 / 973
сегодня в 10:47
Так и не понял при чем тут Кононов...
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил turist82
   359 / 973
сегодня в 10:25
Он у меня подключен,но в обычном качестве.А хочется смотреть в HD качестве.
Расул Манаев
Расул Манаев
   552 / 973
сегодня в 10:12
Отлитейных 4 раза не наблюдаю)))
112910415
112910415
   92 / 973
сегодня в 09:36
ну, сойдёт
makkie
makkie
   166 / 973
сегодня в 09:05
Кутепов очень спорно - много ошибается в последних матчах, а в матче с Локо выложил мяч на блюдечке Смолову... хорошо тот скержаковил.

Глушаков кроме гола ничем не запомнился... 2 перехвата всего и 0 отборов.
Ну куда это годиться?
Центр поля нужно укреплять зимой, иначе так и будем минус одного игрока иметь в составе.
Я обиделся
Я обиделся
   365 / 973
сегодня в 08:32
че за херь внизу сайта стала высвечиваться ? Даже блокировка рекламы это 62о не берет
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 973
сегодня в 07:52
Банщик и Софья в сборной. Куда катится мир. Гыгыгы
FILL3286
FILL3286
   25 / 973
сегодня в 07:48
Слезы и паника конебомжей
turist82
turist82 ответил Евгений Быстров
   360 / 973
сегодня в 07:37
А меня больше всего огорчает то,что по общедоступному каналу не показывают футбол.Максимум одну встречу покажут может быть.Все что угодно,только не футбол.Вот так вы "популяризуете",особенно это дико после проведения ЧМ в РФ.Канделака,гори в аду
Два матча показывают в неделю на МАТЧТВ, и это нормальная практика. Хотите больше - подключайте МАТЧ Премьер, он копейки стоит.
rawer
rawer
   464 / 973
сегодня в 06:58
Автор сборной смотрел матч Спартак - Локомотив? Не понимаю что делает в сборной Кутепов с его привозами, да и Глушаков ничем кроме гола не отметился, по статистике передач, отборов и единоборств его лучше даже Фернандо который провел 40 минут на поле
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   359 / 973
сегодня в 06:43
А меня больше всего огорчает то,что по общедоступному каналу не показывают футбол.Максимум одну встречу покажут может быть.Все что угодно,только не футбол.Вот так вы "популяризуете",особенно это дико после проведения ЧМ в РФ.Канделака,гори в аду
mikysss
mikysss
   472 / 973
сегодня в 06:43
    Великолепный камерунец
    Великолепный камерунец ответил Jum13
    сегодня в 05:32
    Отрапиженые во всей красе. Кононов пускай ещё расскажет как великолепен Глушаков )))
      kastites
      kastites
         124 / 973
      сегодня в 05:02
      Очередной бред
      Спагетти
      Спагетти
         137 / 973
      сегодня в 04:31
      Нужно срочно покидать эту ветку, тут можно будет утонуть в море лазурных слез, соплёй и желчи:))
      амурец
      амурец
         43 / 973
      сегодня в 02:43
      нормально
      Jum13
      Jum13
         45 / 973
      сегодня в 01:35
      Отрапиженые во всей красе. Кононов пускай ещё расскажет как великолепен Глушаков )))
      mugik1973
      mugik1973 ответил 11-и метровый
         358 / 973
      сегодня в 00:21
      Действительно, Волгарь ведь не выиграли, как так
      mugik1973
      mugik1973 ответил spartach n1
         358 / 973
      сегодня в 00:19
      Как выдают эти титулы фк 51ик и пегас когда спартак в антисборной
      spartach n1
      spartach n1
         2 / 973
      сегодня в 00:14
      И снова море слёз ))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         34 / 973
      вчера в 23:49
      А где Марио Фернандес,Бекао,Чиди Одиа???))))))))
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил Faustello
         10 / 973
      вчера в 23:47
      Несправедливая сборная! Должна состоять только из боевых вепрей, Тарасовских секачей! Вообще надо Спартак перевести в ранг пожизненных чемпионов, вывести их в отдельную более высокую лигу! А то как то непорядок получается, телевидение Чердак-Спартак ТВ есть, а отдельной лиги футбольной нет, пусть создадут СФЛЧ (Спартаковская футбольная лига чемпиона) и выступают в ней одни занимая каждый тур и каждый год заслуженное первое место. А мы все остальные грешные и недостойные уж как нибудь будем влачится в РПЛ в низах так сказать, выясняя кто из нас более не достойней Спартака!
      И выдавать им Копа Дель Соль, пока всякие Баварии, Реалы, Барселоны берут навозочашки в виде ЛЧ!
      Faustello
      Faustello
         1 / 973
      вчера в 23:29
      Несправедливая сборная!
      Должна состоять только из боевых вепрей, Тарасовских секачей!
      Вообще надо Спартак перевести в ранг пожизненных чемпионов, вывести их в отдельную более высокую лигу!
      А то как то непорядок получается, телевидение Чердак-Спартак ТВ есть, а отдельной лиги футбольной нет, пусть создадут СФЛЧ (Спартаковская футбольная лига чемпиона) и выступают в ней одни занимая каждый тур и каждый год заслуженное первое место.
      А мы все остальные грешные и недостойные уж как нибудь будем влачится в РПЛ в низах так сказать, выясняя кто из нас более не достойней Спартака!
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
         36 / 973
      вчера в 22:40
      Радует концовка статьи... выпотрошенный зенит...)) а все остальное согласно штатного расписания).
      Serg3.12
      Serg3.12
         9 / 973
      вчера в 22:36
      Кутепов тут совсем не по делу
      11-и метровый
      11-и метровый
         86 / 973
      вчера в 21:45
      Один спартак, который только из-за кэшбэка еле выиграл.
      saha100
      saha100
         69 / 973
      вчера в 21:44
      А хде конебомжи? А ну да они в антисборной)))))))
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