Сборная 16-го тура. Команда друзей Олега Кононова

вчера, 21:30

Большинство членов символической сборной «Соккер.ру» – подопечные Олега Кононова: либо бывшие – представители тульского «Арсенала», либо нынешние – московские спартаковцы.

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

В 16-м туре три пенальти было не забито, и если спартаковца Артема Реброва в дуэли с Федором Смоловым выручила целованная штанга, то два экс-голкипера «Спартака» справились с ударами соперников сами. Для Александра Беленова сэйв после удара Владислава Кулика с «точки» стал чуть ли не единственным, пусть и ярким, спасением в матче с «Анжи», а вот у Песьякова, справившегося с одиннадцатиметровым в исполнении Николы Влашича, хватало и другой работы, хотя это редкость для стражей ворот «Ростова». Почти все удары армейцев таили в себе опасность, но Сергей справился со всеми и не пропустил.

Защитники

Тони Шунич («Динамо»)

Тони «Король воздуха» Шунич занял позицию правого центрального защитника в тройке «бело-голубых» центрбеков и по-царски сыграл на втором этаже в матче с «Рубином», выиграв 9 верховых единоборств. Сам Сесар Навас позавидовал, ведь именно он долгие годы владел этим титулом в РПЛ . Шунич и Шунин не позволили игрокам «Рубина» забить, гол в динамовские ворота соорудили свои – Козлов и Луценко.

Илья Кутепов («Спартак»)

Впервые после чемпионата мира Кутепов выдал по-настоящему мощный матч. Да, и в игре против «Локомотива» не обошлось без локальных огрехов, но в целом Илья сработал надежно и на земле, и в воздухе. Хороший симптом, который нельзя не отметить: Кутепов снова начал успешно выдергиваться из линии, атаковать игроков средней линии соперника в момент приема мяча. Этот трюк Илья эффективно применял во время чемпионского сезона «Спартака», похоже, Олег Кононов напомнил защитнику об этом ценном умении.

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

Первый тайм Крыховяк провел в центре полузащиты, после перерыва сместился в оборону, где занял место замененного Чорлуки. При центральном защитнике Гжегоше «Локомотив» не пропустил и играл с чувствительным преимуществом, а в концовке встречи даже доминировал над «Спартаком». Статистика утверждает, что поляк провел очень качественный матч, несмотря на поражение своей команды: 82% точных передач, 3 успешных обводки, 5 отборов, 6 перехватов, 2 удара.

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Атакующий защитник «Краснодара» хорош в матчах, где «быки» получают в свое распоряжение мяч, время и территорию. Рамирес активно помогал взламывать редуты «Урала», отметился тремя ударами, парой успешных обводок и обостряющими пасами. Из левых защитников можно еще вспомнить Милада Мохаммади, который забил «дурачка» в матче с «Енисеем», но иранский защитник «Ахмата» играл в непростых условиях в игру, лишь отдаленно напоминающую футбол.

Полузащитники

Денис Глушаков («Спартак»)

Первый гол в 2018 году Глушаков забил в ворота своей бывшей команды. Спартаковские фанаты подвергают капитана обструкции и настаивают на том, чтобы он отказался от повязки, но Денис хочет доказать свою преданность «Спартаку» и что еще не закончился как футболист. В матче против «Локо», где Глушаков не только забил, но и сражался достойно, он сделал маленький шажок в этом направлении.

Зелимхан Бакаев («Арсенал»)

Молодой полузащитник принадлежит «Спартаку», а за тульский «Арсенал» выступает на правах аренды. И раскрылся в этой команде Зелимхан с самой положительной стороны. Матч против «Зенита» удался Бакаеву: его пас привел к первому голу в ворота гостей из Санкт-Петербурга, Зелимхан выводил Кангву на рандеву с Луневым, а в концовке встречи забил сам, предварительно уложив на промозглый газон всю оборону «Зенита». Неудивительно, что сейчас идут разговоры о досрочном возвращении Бакаева в «Спартак» из аренды, тем более Олег Кононов не понаслышке знаком с сильными качествами хавбека.

Виктор Классон («Краснодар»)

Швед – удивительно стабильный футболист, он редко опускается ниже заявленного уровня, и это выдает в нем мастера. А уж если вспомнить, за какие смешные деньги Классон переходил в «Краснодар»… В очередной победе «быков» Виктор принял самое деятельное участие, и хотя сам голом не отметился, уступив радость двум юным воспитанникам клуба, именно швед определял ритм, скорость и направления атак «Краснодара». Классный «ассист» Виктора помог Сулейманову открыть счет в матче.

Софьян Ханни («Спартак»)

С приходом Кононова игра Софьяна Ханни засверкала новыми красками. Алжирец становится ключевым звеном в созидательной игре «Спартака», вот и в матче с «Локомотивом» Софьян много возился с мячом, имел право на креативные решения и сделал своими передачами с левого фланга два гола.

Нападающие

Эванс Кангва («Арсенал»)

Забил два мяча на грубых ошибках «Зенита», но ведь оказался же в нужное время в нужном месте, добежал! В первом случае ткнул мяч вдоль ворот и позволил Андрею Луневу занести его за ленточку, во втором – воспользовался щедрой скидкой Михи Мевли и забил победный мяч. Мог забить и больше, ведь запорол выход один на один.

Иван Игнатьев («Краснодар»)

Место в символической сборной заслуживают оба молодых краснодарца: и Сулейманов, и Игнатьев. Но Магомед-Шапи здорово справился с ролью джокера, это специфической задание, а Иван отыграл в основном составе и забил красивый гол, поймав мяч на подъем прямо в воздухе. Отличная работа!

Тренер

Игорь Черевченко («Арсенал»)