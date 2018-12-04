Антисборная 16-го тура: чемпионы, лидеры и немного ЦСКА

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Ньюкасл - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Челси 4.8 3.6 1.75
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Лестер Сити 2.9 3.4 2.4
22:45 сегодня  Бернли -:-  Ливерпуль - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Саутгемптон 1.35 4.9 9
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Арсенал - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.75 3.8 4.1
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 8 5 1.32
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 2.05 3.3 3.45
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.45 3.25 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 2.05 3.4 3.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес 2.05 3.3 3.5
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Сант Андреу (Барселона)Сант Андреу - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.37 4.4 7.9
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Вильяновенсе (Вильянуэва-де-ла-Серена)Вильяновенсе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ЛеонесаЛеонеса - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолид -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.65 3.4 5.5
Италия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб НовараНовара -:- Логотип футбольный клуб ПизаПиза - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб КатанияКатания - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево -:- Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 2.9 3.05 2.45
Копа Судамерикана 2018, Финал 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П -:- Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 2 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра - - -
Россия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 1.75 3.4 5.2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1.8 3.4 4.75
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2 3.05 4.3
Румыния. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 2.85 2.9 2.6
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Сент-Этьен 2.55 3.1 2.9
21:00 сегодня  Реймс -:-  Тулуза 1.8 3.4 4.75
21:00 сегодня  Нант -:-  Марсель 3.25 3.3 2.25
21:00 сегодня  Лион -:-  Ренн 1.55 4.3 5.6
21:00 сегодня  Дижон -:-  Генгам 2.25 3.25 3.3
21:00 сегодня  Кан -:-  Ним 2.75 3.15 2.65
23:00 сегодня  Страсбур -:-  ПСЖ 8 5.3 1.35
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.83 3.45 4.1
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин - - -
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Антисборная 16-го тура: чемпионы, лидеры и немного ЦСКА

вчера, 16:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Денисов Игорь
Денисов Игорь
Полузащитник
Лунёв Андрей
Лунёв Андрей
Вратарь

Богатый выбор для антисборной «Соккер.ру» предоставили «Зенит» и «Локомотив»: лидеры РПЛ проиграли в Туле, а чемпионы уступили «Спартаку» в дерби с ошибками и промахами.

Вратарь

Андрей Лунев («Зенит»)

Грубейшую результативную ошибку допустил Давид Юрченко в матче «Енисей» - «Ахмат», но Лунев все-таки оказывается более ценным кадром для антисборной. «Зенит» за весь первый круг пропустил только 11 голов, а тут сразу 4 в первом матче второго круга. Андрей не помешал тулякам забить быстрый мяч, более того - сам занес его за линию, не сориентировавшись, что нужно отбросить мяч от себя. Кангва оформит дубль после циркового трюка Мевли, еще по голу Лунев пропустит от Мирзова и Бакаева.

Защитники

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

С поля был удален за фол последней надежды правый защитник «Спартака» Николай Рассказов, но молодой парень принес себя в жертву не зря: Федор Смолов не забил пенальти. Провалил же матч коллега Рассказова по амплуа из команды напротив. Владислав Игнатьев ничего не смог поделать с пронырливым Софьяном Ханни и позволил алжирцу сделать результат двумя «ассистами». 

Александр Анюков («Зенит»)

В обороне «Зенита» провалились все, на кого ни глянь. Во-первых, показалось, что не сработала схема с тремя защитниками, у команды Семака в обороне не было выстроено четкой подстраховки, ради которой стоило бы применять такую тактику. Во-вторых, для Анюкова при всем его опыте играть не на бровке не совсем обычно и непривычно, следствием чего становятся позиционные ошибки, которые Александр не может запросто компенсировать стартовой скоростью, как в молодости. В-третьих, это был просто не день «Зенита» в целом, а также Анюкова лично.

Миха Мевля («Зенит»)

На Мевле висят коллективные грехи, которые он делит с Анюковым и Ивановичем, за провальные действия центра обороны. Апофеозом игры «Зенита» в защите стал четвертый гол «Арсенала», когда Зелимхан Бакаев ложными замахами укладывал соперников штабелями на газон. Но Миха виновен не только за компанию, есть на нем и личный грех: словенский защитник допустил результативную ошибку, скинув грудью мяч на Эванса Кангва. Именно этот гол туляков оказался победным и психологически надломил «Зенит», уже дважды отыгрывавшийся в этом матче.

Роберт Мак («Зенит»)

Не спрашивайте, что номинальный крайний форвард Мак забыл слева в защите. Вернее, спросите об этом у Семака. В схеме 3-5-2 Роберт должен был работать по всей бровке, но, естественно, в атаке у него получалось лучше, чем в обороне, куда словак в силу отсутствия навыка, желания или сил систематически не успевал возвращаться. Аналогичным образом был нарушен баланс на другом фланге, где в зеркальной позиции действовал Далер Кузяев. «Зенит» был чересчур самонадеян – и тактически, и по настрою. Все это и привело к плачевному результату. 

Полузащитники

Леандро Паредес («Зенит»)

В Туле было предъявлено очередное доказательство зависимости «Зенита» от Паредеса. У аргентинца не пошла игра, не смог он связать команду воедино, выбирая не всегда оптимальные решения, но нужно отметить и вот какое обстоятельство: Леандро был заменен при счете 2:2, а сразу после его ухода «Арсенал» забил два мяча. Кажется, на Семака уже давит ситуация, когда у Паредеса есть желтая карточка (получил за бурное проявление эмоций в концовке первого тайма), ведь хавбек ранее подводил команду. Впрочем, и это взаимосвязанные вещи: когда у Лео не идет игра, он начинает грубить и дерзить. 

Игорь Денисов («Локомотив»)

Один из вожаков «Локомотива» тоже неудачно выступил. В матче со «Спартаком» Денисов быстро получил желтую карточку, после чего неправильно встречал атаки «красно-белых» и недостаточно активно участвовал в созидательной игре железнодорожников. Юрий Семин красноречиво оценил игру полузащитника: на второй тайм «Локо» вышел уже без Денисова. 

Иван Обляков (ЦСКА)

В прошлом туре Обляков провел свой самый яркий матч за ЦСКА, став лучшим игроком встречи с «Ахматом», но испытания медными трубами с первой попытки не выдержал. В Ростове-на-Дону Иван не успевал к эпизодам и уступал мячи соперникам, допускал много брака в передачах (78% точность передач в игре с «Ахматом», 66% - в матче с «Ростовом») и, наконец, досрочно покинул поле с красной карточкой. 

Антон Миранчук («Локомотив»)

Кто был самым слабым звеном в дерби? Кто сделал подарок «Спартаку»? Кто тащил «Локомотив» вниз? Об этом человеке ниже, но Антон Миранчук тоже мало что может сказать в свое оправдание. Отыграл на чистых мячах, обострял мало, решения принимал медленно. Есть мнение, что Юрий Павлович затянул с заменой Антона, нужно было раньше упрощать игру и бросать в бой Эдера.

Нападающие

Такума Нисимура (ЦСКА)

Если Чалову был необходим отдых, Федор никак не мог сыграть в стартовом составе – это один разговор, но если Виктор Ганчаренко вкладывал какой-то высший замысел в появление японца в стартовом составе, то его план явно не сработал. Нисимура был инородным телом в игре ЦСКА: за час Такума дюжину раз встретился с мячом и отдал 5 передач. Нужно добавить, что и Арнор Сигурдссон недалеко ушел по степени вовлеченности в игру, но исландец создал самый опасный эпизод в матче для своей команды, заработав пенальти.

Федор Смолов («Локомотив»)

Это был явно не матч Смолова. Как и не год Смолова. Игра против «Спартака» - как весь 2018-й для Федора в миниатюре: тут и сомнения, и дикий промах с двух метров, и пенальти, отношения с которым не сложились. Реализуй форвард два момента – и «Локомотив» мог бы выиграть, ведь ни в чем не уступил «Спартаку». Промахи Смолова сделали разницу в этом матче, а разница эта оказалась не в пользу его команды.

Тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Такие поражения всегда на совести тренера, а тут уж точно нет недостатка в стрелах критики, которые можно выпустить в Семака. Сергею Богдановичу можно предъявить бардак в обороне, провалы «Зенита» в тех зонах, где футболисты действовали не по профилю, скатывание на примитивную игру в атаке в любой непонятной ситуации (бей на Дзюбу - он зацепится, а если не цепляется, то Заболотный ему в помощь), а также систематические неудачи питерцев в выездных встречах. И это уже история для отдельного разговора. 

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Все комментарии
MAUS
MAUS
   103 / 973
сегодня в 12:22
Самое интересное это, то что Карась 2 раза Федота подставил:
назначь Карась офсайд - и Федя бы не промахнулся с 1,5 метра и
второй - не придумай Карась пенальти - Федя бы его вообще не пробивал !
А так получается ,что Федя 2 раза спас Карася!
mugik1973
mugik1973 ответил pomor45
   358 / 973
сегодня в 10:11
    Bullкин
    Bullкин
       609 / 973
    сегодня в 09:36
    Питерская и московская санта-барбара и разовый провал облякова. Все по справедливости.
    dinoel
    dinoel
    сегодня в 08:06
    Зачем Рассказова на фото поместили вместе со Смоловым?! Невиноватый он
    mikysss
    mikysss
       472 / 973
    сегодня в 06:45
    да ладно? паровоз конюшня и бакланы? ))) Соккер спасибо вы начали мое утро)))
    MAUS
    MAUS ответил Фата лист
       103 / 973
    сегодня в 00:18
    Выиграй матч Локо и в сборной было бы 4 спартача, очевидно же.
    если бы да кабы)))))
    MAUS
    MAUS ответил SHMEL
       103 / 973
    сегодня в 00:16
    Только свинья не увидит руку в очевиднейшем эпизоде...Сколько раз смотрел-чистейшая рука,очевиднейший пенальти.
    где ты жжужунчик смотрел , по тв?
    я увеличил и сделал -стопкадр там гололова приняла удар!
    все остальное от тебя и твоих собратье собчья чушь!
    пора уже быть адекватными - а не распылять на воздух, с КС -пенальти был, с Локо- придуманный карасём!

    и на последок: «Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что арбитр Сергей Карасёв ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:2) в эпизоде с защитником красно-белых Николаем Рассказовым.

    «Видел запись и не стану говорить, что чёрное — это белое. Пенальти назначен ошибочно, но упрекнуть арбитра Карасёва не могу, потому что в ходе прямой трансляции ни у кого не возникло сомнений даже после просмотра повторов. Хорошо, что появилось новое видео, справедливость восторжествует — парень не пропустит одну игру. «Спартак» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку, комитет вышел на экспертно-судейскую комиссию. Ещё раз повторю: на мой взгляд, 11-метровый назначен ошибочно», — приводит слова Егорова «Спорт-экспресс».
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Colonist
       10 / 973
    вчера в 23:42
    6 зенитовцев, лашатки и локо! Хорошая сблрная!:)
    Федуноавторы всё сделают, чтобы вашим хорошо было, випок по доносам лишают, одну команду в антисборную почти полностью пихают!
    SHMEL
    SHMEL ответил MAUS
       89 / 973
    вчера в 22:22
    не поленись -зайди на сайт Спартака и посмотри ролик , только ишак там может увидеть руку! только не говори что это фейк и тд и тп! я еще во время самого матча сказал что там была голова а не рука, ибо там голова приняла удар и получилась отдача головы, а на руки! так что карась просто 8 назначив пенальти и показав карточку!
    Только свинья не увидит руку в очевиднейшем эпизоде...Сколько раз смотрел-чистейшая рука,очевиднейший пенальти.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       113 / 973
    вчера в 22:06
    В целом, придраться не к чему.
    MAUS
    MAUS ответил Jum13
       103 / 973
    вчера в 21:56
    Игра рукой и красная карточка. Но в спартаке же в штрафной играть руками можно. Ну - до введения VAR
    не поленись -зайди на сайт Спартака и посмотри ролик , только ишак там может увидеть руку! только не говори что это фейк и тд и тп!
    я еще во время самого матча сказал что там была голова а не рука, ибо там голова приняла удар и получилась отдача головы, а на руки!
    так что карась просто 8 назначив пенальти и показав карточку!
    denmig
    denmig
       16 / 973
    вчера в 21:39
    Хохохох! - пол лазурито в состав вошло! 4 разка хватило! Все по делу!!!
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответил Jum13
       75 / 973
    вчера в 20:49
    Конифееву ведь тоже позволено играть рукой вне штрафной
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW
       75 / 973
    вчера в 20:44
    Примитивные вызывают только стыд
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Serg3.12
       182 / 973
    вчера в 20:44
    Японец из третьего местного дивизиона, что тут делает? Он вне конкурса по определению Вот его коллега из Исландии вполне подходит Кроме неоднозначного падения на рубеже штрафной, ничем не отметился Федора занесли в состав, а чего про Влашича забыли?
    Так автор аргументирует своё видение . И вообще,каждый из нас напишет свой вариант,и он будет столь же подвержен критике,как и этот.
    Союзник противников
    Союзник противников
       182 / 973
    вчера в 20:40
    Ваньку Обла(я)кова не трогайте,это "тотемное животное" Гончаренко,сладкое напоминание о его весёлой жизни в Уфе.
    112910415
    112910415
       92 / 973
    вчера в 20:16
    перспективная сборная, сыгранная!
    Colonist
    Colonist ответил Литейный 4
       173 / 973
    вчера в 19:44
    Или лазурные передасы!
    Colonist
    Colonist
       173 / 973
    вчера в 19:43
    6 зенитовцев, лашатки и локо! Хорошая сблрная!:)
    pomor45
    pomor45
       74 / 973
    вчера в 19:32
    Я уверен, что Семак не ошибался, а пробовал ребят не на родных позициях, чтобы посмотреть их возможности при выборе вариантов вынужденной ротации: карточки, травмы, усталость и пр. Он имел на это право, имея некоторый запас очков. Примечательно, что Оздоева уже не пробует ни в какой роли: похоже первый кандидат на отсев.
    Лунёва в первом быстром голе, который и скорректировал все построения Семака, я бы винить не стал. Он с мячом почти метр юзом по ледяному полю проехал: где ему на тренировках опыта игры на катке с деревянным от стужи мячом набираться. Всегда было, есть, и будет так, что экстремальные условия всегда в пользу менее квалифицированных игроков. Эти условия просто съедают технические преимущества более классных игроков, уравнивая их с менее классными, играющими просто, как только и умеют, в любых условиях.
    shu
    shu
       613 / 973
    вчера в 18:52
    Автор, если можно так назвать, только 2 матча смотрел? И про третий где-то услышал? Странно, что Маркизио не вписал... Мог бы и за его счёт попиариться.
    papic337
    papic337 ответил FILL3286
       91 / 973
    вчера в 18:49
    ХАХАХААХХА ОДНИ БАКЛАНЫ!!!
    Мало армейцев.
    papic337
    papic337
       91 / 973
    вчера в 18:46
    Маловато армейцев!
    saha100
    saha100
       69 / 973
    вчера в 18:38
    Бакланы просто космос. Бомжи рулят в ФНЛ.
    Фата лист
    Фата лист ответил Александр Кузнецов 5
       14 / 973
    вчера в 18:38
    Выиграй матч Локо и в сборной было бы 4 спартача, очевидно же.
    mugik1973
    mugik1973 ответил Александр Кузнецов 5
       358 / 973
    вчера в 18:25
    Тоже самое мог бы быть дедушкой
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
       21 / 973
    вчера в 18:22
    По делу все...
    mugik1973
    mugik1973 ответил parallels
       358 / 973
    вчера в 18:21
    А что игроки зенита здесь не по заслуге
    mugik1973
    mugik1973 ответил Jum13
       358 / 973
    вчера в 18:19
    Если введут ВАР, то табун будет в пердиве
    mugik1973
    mugik1973 ответил Литейный 4
       358 / 973
    вчера в 18:15
    Да хорошь, один раз не было так герои
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