Антисборная 16-го тура: чемпионы, лидеры и немного ЦСКА

вчера, 16:00

Богатый выбор для антисборной «Соккер.ру» предоставили «Зенит» и «Локомотив»: лидеры РПЛ проиграли в Туле, а чемпионы уступили «Спартаку» в дерби с ошибками и промахами.

Вратарь

Андрей Лунев («Зенит»)

Грубейшую результативную ошибку допустил Давид Юрченко в матче «Енисей» - «Ахмат», но Лунев все-таки оказывается более ценным кадром для антисборной. «Зенит» за весь первый круг пропустил только 11 голов, а тут сразу 4 в первом матче второго круга. Андрей не помешал тулякам забить быстрый мяч, более того - сам занес его за линию, не сориентировавшись, что нужно отбросить мяч от себя. Кангва оформит дубль после циркового трюка Мевли, еще по голу Лунев пропустит от Мирзова и Бакаева.

Защитники

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

С поля был удален за фол последней надежды правый защитник «Спартака» Николай Рассказов, но молодой парень принес себя в жертву не зря: Федор Смолов не забил пенальти. Провалил же матч коллега Рассказова по амплуа из команды напротив. Владислав Игнатьев ничего не смог поделать с пронырливым Софьяном Ханни и позволил алжирцу сделать результат двумя «ассистами».

Александр Анюков («Зенит»)

В обороне «Зенита» провалились все, на кого ни глянь. Во-первых, показалось, что не сработала схема с тремя защитниками, у команды Семака в обороне не было выстроено четкой подстраховки, ради которой стоило бы применять такую тактику. Во-вторых, для Анюкова при всем его опыте играть не на бровке не совсем обычно и непривычно, следствием чего становятся позиционные ошибки, которые Александр не может запросто компенсировать стартовой скоростью, как в молодости. В-третьих, это был просто не день «Зенита» в целом, а также Анюкова лично.

Миха Мевля («Зенит»)

На Мевле висят коллективные грехи, которые он делит с Анюковым и Ивановичем, за провальные действия центра обороны. Апофеозом игры «Зенита» в защите стал четвертый гол «Арсенала», когда Зелимхан Бакаев ложными замахами укладывал соперников штабелями на газон. Но Миха виновен не только за компанию, есть на нем и личный грех: словенский защитник допустил результативную ошибку, скинув грудью мяч на Эванса Кангва. Именно этот гол туляков оказался победным и психологически надломил «Зенит», уже дважды отыгрывавшийся в этом матче.

Роберт Мак («Зенит»)

Не спрашивайте, что номинальный крайний форвард Мак забыл слева в защите. Вернее, спросите об этом у Семака. В схеме 3-5-2 Роберт должен был работать по всей бровке, но, естественно, в атаке у него получалось лучше, чем в обороне, куда словак в силу отсутствия навыка, желания или сил систематически не успевал возвращаться. Аналогичным образом был нарушен баланс на другом фланге, где в зеркальной позиции действовал Далер Кузяев. «Зенит» был чересчур самонадеян – и тактически, и по настрою. Все это и привело к плачевному результату.

Полузащитники

Леандро Паредес («Зенит»)

В Туле было предъявлено очередное доказательство зависимости «Зенита» от Паредеса. У аргентинца не пошла игра, не смог он связать команду воедино, выбирая не всегда оптимальные решения, но нужно отметить и вот какое обстоятельство: Леандро был заменен при счете 2:2, а сразу после его ухода «Арсенал» забил два мяча. Кажется, на Семака уже давит ситуация, когда у Паредеса есть желтая карточка (получил за бурное проявление эмоций в концовке первого тайма), ведь хавбек ранее подводил команду. Впрочем, и это взаимосвязанные вещи: когда у Лео не идет игра, он начинает грубить и дерзить.

Игорь Денисов («Локомотив»)

Один из вожаков «Локомотива» тоже неудачно выступил. В матче со «Спартаком» Денисов быстро получил желтую карточку, после чего неправильно встречал атаки «красно-белых» и недостаточно активно участвовал в созидательной игре железнодорожников. Юрий Семин красноречиво оценил игру полузащитника: на второй тайм «Локо» вышел уже без Денисова.

Иван Обляков ( ЦСКА )

В прошлом туре Обляков провел свой самый яркий матч за ЦСКА , став лучшим игроком встречи с «Ахматом», но испытания медными трубами с первой попытки не выдержал. В Ростове-на-Дону Иван не успевал к эпизодам и уступал мячи соперникам, допускал много брака в передачах (78% точность передач в игре с «Ахматом», 66% - в матче с «Ростовом») и, наконец, досрочно покинул поле с красной карточкой.

Антон Миранчук («Локомотив»)

Кто был самым слабым звеном в дерби? Кто сделал подарок «Спартаку»? Кто тащил «Локомотив» вниз? Об этом человеке ниже, но Антон Миранчук тоже мало что может сказать в свое оправдание. Отыграл на чистых мячах, обострял мало, решения принимал медленно. Есть мнение, что Юрий Павлович затянул с заменой Антона, нужно было раньше упрощать игру и бросать в бой Эдера.

Нападающие

Такума Нисимура ( ЦСКА )

Если Чалову был необходим отдых, Федор никак не мог сыграть в стартовом составе – это один разговор, но если Виктор Ганчаренко вкладывал какой-то высший замысел в появление японца в стартовом составе, то его план явно не сработал. Нисимура был инородным телом в игре ЦСКА : за час Такума дюжину раз встретился с мячом и отдал 5 передач. Нужно добавить, что и Арнор Сигурдссон недалеко ушел по степени вовлеченности в игру, но исландец создал самый опасный эпизод в матче для своей команды, заработав пенальти.

Федор Смолов («Локомотив»)

Это был явно не матч Смолова. Как и не год Смолова. Игра против «Спартака» - как весь 2018-й для Федора в миниатюре: тут и сомнения, и дикий промах с двух метров, и пенальти, отношения с которым не сложились. Реализуй форвард два момента – и «Локомотив» мог бы выиграть, ведь ни в чем не уступил «Спартаку». Промахи Смолова сделали разницу в этом матче, а разница эта оказалась не в пользу его команды.

Тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Такие поражения всегда на совести тренера, а тут уж точно нет недостатка в стрелах критики, которые можно выпустить в Семака. Сергею Богдановичу можно предъявить бардак в обороне, провалы «Зенита» в тех зонах, где футболисты действовали не по профилю, скатывание на примитивную игру в атаке в любой непонятной ситуации (бей на Дзюбу - он зацепится, а если не цепляется, то Заболотный ему в помощь), а также систематические неудачи питерцев в выездных встречах. И это уже история для отдельного разговора.