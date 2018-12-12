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Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
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Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
Копа Судамерикана 2018, Финал 1 X 2
02:45 14’ Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 0:0 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
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20:55 сегодня  Марсель -:-  Аполлон 1.45 5 5.8
20:55 сегодня  Акхисар Бел -:-  Стандард - - -
20:55 сегодня  Види -:-  Челси - - -
20:55 сегодня  Севилья -:-  Краснодар 1.37 5.1 7.5
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20:55 сегодня  Рапид В -:-  Рейнджерс - - -
20:55 сегодня  Вильярреал -:-  Спартак М 1.51 4.3 6
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20:55 сегодня  Динамо К -:-  Яблонец 1.57 3.9 6
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20:55 сегодня  Лацио -:-  Айнтрахт Ф 2.1 3.6 3.3
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23:00 сегодня  Дюделанж -:-  Бетис 8.3 5.3 1.33
23:00 сегодня  АЕК -:-  Байер 4.05 3.7 1.85
23:00 сегодня  Арсенал -:-  Карабах - - -
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Ворскла 1.28 5.6 10
23:00 сегодня  Динамо Зб -:-  Андерлехт 1.6 4.2 5.2
23:00 сегодня  Спартак Тр -:-  Фенербахче 3.1 3.4 2.25
23:00 сегодня  Славия П -:-  Зенит 1.7 3.6 5.3
23:00 сегодня  Копенгаген -:-  Бордо - - -
23:00 сегодня  Селтик -:-  Зальцбург 2.45 3.25 2.9
23:00 сегодня  Олимпиакос -:-  Милан 2.75 3.15 2.65
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ЦСКА разгромил «Реал» в Мадриде

вчера, 23:30

Уникальный случай – футболисты, дважды обыгравшие «Реал» в ЛЧ, не вышли из группы. Что не мешает «Соккер.ру» восхититься игрой «армейцев». 

А давайте ломать тенденцию. Ведь сейчас, когда российский клуб заслуженно завоевывает крутую международную победу – сборной тоже касается, хотя у нее успехи реже, часть болельщиков других команд зачем-то становятся адвокатами проигравшей стороны. 

«Реал» «никакой», оказывается. Ну да, дворовая команда, клуб без успехов. Про состав скажут. Про Солари и его тренерские бездарности. А какая разница? Есть «Сантьяго Бернабеу». Есть Куртуа, Марсело, Асенсио, Иско и Бензема в основе. Кроос и Бэйл вышли на замену. Один молодой Винисус стоит, как вся основа ЦСКА.

Не лучше ли просто насладиться тем, что после унылого провала «Локомотива» в матче, в котором хватало минимальной победы – хвала «Порту», увидели в Мадриде, как третья команда РПЛ разнесла «Реал» с крупным счетом? Много примеров, когда мадридцы проигрывали одной команде два раза за год, и чтобы эта команда была не «Барселоной»? 

ЦСКА ведь сыграл грамотно, качественно, четко и идеально – как требовала ситуация. Широкая линия из пяти защитников, правильное расстояние между обороной и полузащитой, грамотный прессинг нужной интенсивности, хорошая работа Бекао в дебюте – первые причины, почему «Реал» тридцать минут давил на гостей, но Акинфеев не пропустил.

Поначалу был только один стопроцентный момент – когда Асенсио оказался прямо перед вратарем, но пробил точно в Игоря. А следом Чалов поступил в атаке намного умнее, поскольку взял паузу, переложил мяч с ноги на ногу и пробил в дальний угол ворот Куртуа. Забавно, что Федор даже не праздновал гол забегом, словно мяч «Реалу» - будничное событие. 

Щенников отреагировал иначе – была эмоциональная реакция на второй мяч в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Приятно, что у ЦСКА пошли атаки в последней трети первого тайма, еще приятнее, что во втором тайме «армейцы» тоже вели игру, как в концовке первой половины роскошного для гостей матча. 

Любопытные подробности разгрома «Реала»

5 побед одержал ЦСКА над испанцами в Европе. Девять поединков – по два с «Барселоной» и  «Севильей», один с «Депортиво» и уже четыре против «Реала», и только одно поражение. Зато 5 побед и 3 мировые. С «Реалом» теперь 2 победы, 1 ничья и 1 поражение. 

9 лет «Реал» не проигрывал дома в группах ЛЧ – с 2009 года. ЦСКА первым в истории обыграл «Реал» в турнире на «Сантьяго Бернабеу» с такой разницей. «Спартак» выиграл в свое время 1:3, «армейцы» не пропускали.

44 матча подряд «Реал» забивал в Лиге чемпионов. Впечатляющая серия на много-много сезонов прервалась в поединке против Акинфеева. Игорь не пропускал от обладателя трофея в двух матчах подряд, причем сегодня по его воротам пробили шесть раз, но у голкипера всего три сэйва, остальные эпизоды – легкие для вратаря.

81 % точных передач на «Сантьяго Бернабеу» - космический показатель для любого российского клуба в выездной игре против соперника такого статуса. Кто не знает, новый состав ЦСКА собрали этим летом, потратив 12.2 млн евро. Серхио Рамос, сегодня не игравший, столько получает за год. 

3 удара из 5 реализовали «армейцы» в Мадриде. Как было сказано до матча – успех могли получить только в случае шикарной работы в завершении. Куртуа смог отразить один удар, а во втором случае мяч просто прикатился к нему в руки. Не так бельгиец представлял себе карьеру в «Реале». 

7 игроков основы потерял ЦСКА летом – это к разговору о составе «Реала». Ушли Игнашевич и Березуцкие, Натхо, Вернблум, Витиньо и Головин. Получается, что Обляков, Сигурдссон, Магнуссон, Бистрович, Бекао Влашич это как аналог резерва «Реала» со стороны ЦСКА. Просто у «армейцев» не было выбора оставить старых звезд, но их смена сработала куда лучше, чем у «сливочных». 

Герои матча. ЦСКА и Ганчаренко

Акинфеев – за пасы ногами и спокойствие. Магнуссон – за выбор позиции. Бекао – за подстраховку напарников. Набабкин – за две пары легких. Фернандес – за доминирование на фланге с Марсело и Винисиусом. Щенников – за гол и закрытый край. Бистрович – за цепкость. 

Влашич – за здоровую наглость в обращении с «королями». Обляков – за грамотную игру без мяча. Сигурдссон – за идеальные проходы, тащил мяч шикарно. Чалов – за хладнокровие, когда забил, и пас во второй голевой атаке. Ганчаренко – за то, что за один сезон не просто дважды переиграл «Реал», а обставил двух разных тренеров, выбранных Пересом. 

Опыт таких побед не хуже плей-офф Лиги Европы?

Хотелось всего и сразу, но не срослось. В следующий раз надо лучше сыграть с соперниками уровня «Виктории» и «Ромы», а не только против «Реала», который вынес этих оппонентов, но проиграл ЦСКА с общим счетом двух матчей 4:0. 

Что ж, Бэйл был прав – без Роналду в «Реале» дышится легче. Настолько легко, что «Эйбар» и ЦСКА переигрывают команду Солари со счетом 3:0. Только у «армейцев» победа круче, ведь обыграли обладателей ЛЧ в их коронном турнире на их поле, и сыграли качественнее. 
    
Учитываем, что в основе «Реала» не было Карвахаля, Рамоса, Варана, Модрича, Крооса и Бэйла – шестерых многократных победителей Лиги чемпионов. Но были другие футболисты основы, а молодые игроки Солари не смотрелись слабыми. ЦСКА пришлось непросто, но они морально сломали сам «Реал». 

Соперник залил глаза керосином, а Чалов поднес фитилек, чтобы Куртуа чаще снились кошмары. Все могло сложиться иначе, как в любой игре фаворита и аутсайдера. Но у ЦСКА есть Ганчаренко – сегодня как раз ровно два года, как Виктор Михайлович назначен главным тренером команды. 

Удачная ставка! Под его руководством неплохо перестраивается состав после массового исхода почти всех ветеранов за исключением Акинфеева, Набабкина, Щенникова и Дзагоева, а в 85 поединках одержали 46 побед, и проигрывают редко. А у «Реала» главный тренер, который мог сегодня обыграть ЦСКА, сейчас дома в Италии или Испании. 

Зидан ушел вовремя, поскольку отдал «сливочным» всё, что мог. Роналду правильно сменил клуб, в «Ювентусе» ему хорошо. Как видите, так качественно заменить ушедших, как получилось у ЦСКА, не смогли даже в Мадриде. Причем надо понимать, что в случае промахов с новичками сейчас бы «армейцы» проиграли бы 5-6 матчей, как «Локомотив». 

А в чемпионате шли бы в районе 10 места. Есть в нестабильных, но броских успехах ЦСКА – победах над «Реалом», «Зенитом» или другими соперниками, какой-то шик и драйв. Шаль, Шик из «Ромы» не стал Джеко и не разбил «Викторию», но разгром «сливочных» российским клубом в гостях случается так редко, что не стоит гневаться на судьбу. 

После двух матчей против «Реала» есть не две, а три победы. ЦСКА ведь выяснил, что у них есть главный тренер. Важная деталь, стратегическая ставка, которая в будущем выручит команду не раз. Молодая команда не всегда выполняет установку – иначе обыграли бы дома «Викторию», а «Реал» громили в свое удовольствие, но и так здорово получилось. 

Чувства смешанные, но обидный, трагикомичный турнирный исход не мешает понять – две победы над таким соперником дали молодой команде в моральном плане не меньше, чем подарил бы плей-офф Лиги Европы. Пусть ЦСКА весной грамотно распорядиться уверенностью и легкостью, которую продемонстрировали, ведь ждем царскую зарубу за путевки в ЛЧ

А сегодня они большие молодцы. Обыграть «Реал» второй раз подряд не каждый сможет, а Ганчаренко и его подопечные сумели, еще и с сухим счетом. Красавцы! 

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МКС
МКС ответил Ильшат Утеев
   40 / 962
сегодня в 02:57
Написано ж "в основе"
Кросс и Бейл не играли? пересмотри игру, не читай дешевых газетенок.
Ильшат Утеев
Ильшат Утеев ответил МКС
сегодня в 02:34
Написано ж "в основе"
буду краток
буду краток
сегодня в 02:13

"Опыт таких побед не хуже плей-офф Лиги Европы?"
viv
viv
   313 / 962
сегодня в 02:12
Проиграл Реал, а стыдно за Спартак
МКС
МКС
   40 / 962
сегодня в 02:05
Учитываем, что в основе «Реала» не было Карвахаля, Рамоса, Варана, Модрича, Крооса и Бэйла – шестерых многократных победителей Лиги чемпионов. Но были другие футболисты основы, а молодые игроки Солари не смотрелись слабыми. ЦСКА пришлось непросто, но они морально сломали сам «Реал».
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1084594/real-cska

Автор игру смотрел?
theGinsburgh
theGinsburgh
   962 / 962
сегодня в 02:02
Хрена ли радоваться?! Толку с этой победы-НИКАКОГО! Как ЦСКА вообще умудрились проиграть этой днищенской «Виктории»,которая даже по меркам РПЛ плелась бы где-нибудь в середине таблицы,и,скорее всего,вылетит в первом же раунде плей-офф ЛЕ?!Молодцы,конечно,но...Я разочарован...Эта победа вхолостую-она,по сути,ничего не значит,что играли,что нет-один хрен,последнее место в группе,а в ЛЕ будет играть команда уровня какого-нибудь «Урала» или «Арсенала» из Тулы-уж их то кони ОБЯЗАНЫ были обходить,но даже с этим не справились! Да хоть бы со счётом 10:0 они б «Реал» этот обыграли,но если этот евросезон для них уже окончен,то какой с этого толк? Не разделяю всеобщей радости. От слова ВООБЩЕ. Это пздц,товарищи!
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   594 / 962
сегодня в 01:51
ЦСКА играл смело ибо терять было не чего, плюс уверенности еще придавала первая победа...
И как часто бывает последние матчи ни чего не решаю для одни, но решают для других, а иногда второе плюс зависит от второй игры, хотя для Реала даже в этой ситуации поражение 0-3 это крупный позор, но Реал уже не тот и факты доказыват...
Что мешало ЦСКА также играть остальные матчи? Мандраж, расчет или неопытность - загадка.

Вот и Результат кони дважды выиграли у "уже не торт" Реала и остались последними.
Те же дважды проиграли аутсайдеру(по факту) и вышли с первого места.

Когнитивный диссонанс однако)))
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответил DDT
   705 / 962
сегодня в 01:47
Лооооол. С каких пор победа в де-факто ТОВАРИЩЕСКОМ матче вызывает такой восторг? Ну ей богу, лошадки такие лалки, у меня для вас новость - Ла Лига в зимнюю спячку не уходит, и там Реалу надо быстро исправлять турнирное положение. А в товарищеских матчах и наша сборная бразилов с итальянцами дрючила.....
Ну давай Спартак отправим и посмотрим что с ним будет
parallels
parallels
   6 / 962
сегодня в 01:42
трусость.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил Hypnoz
   205 / 962
сегодня в 01:40
За статью - кол ! Опозорить Россию, заняв четвёртое место - это гинеровцы делают из года в год !
Опозорить Россию это антирекорд 0:7
Delight
Delight ответил parallels
   444 / 962
сегодня в 01:38
просто нереально стыдно за спартак и его выезд в ливерпуль!
    Delight
    Delight
       444 / 962
    сегодня в 01:36
    Можно похлопать! Попинали мёртвый Реал, но кого это волнует?)))
    Это уже историческая **йня!!!))))))))))))))))))))))))))))
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил d_fincher
       16 / 962
    сегодня в 01:31
    Я тебя понимаю. Ты ожидал пасквиля с пожеланиями удачи Славии и Севилье и рикошетом по Локомотиву.

    Но не будут же авторы Соккера постоянно такое писать. Плак плак
    VasyaOblomov
    VasyaOblomov ответил d_fincher
       756 / 962
    сегодня в 01:29
    Очень люблю статьи Горина о ЦСКА. Чувствуется, что человек всем сердцем за любимый клуб. Наверное ничто не говорит об уровне нашего футбола так, как искренняя, детская радость армейцев, вылетающих из ЛЧ, но ощущающих себя победителями.
    зачем ощущуать если на самом длеле победили , и да не у сах же так бомбит
    Hypnoz
    Hypnoz
       105 / 962
    сегодня в 01:22
    За статью - кол ! Опозорить Россию, заняв четвёртое место - это гинеровцы делают из года в год !
    d_fincher
    d_fincher
       52 / 962
    сегодня в 01:18
    Очень люблю статьи Горина о ЦСКА. Чувствуется, что человек всем сердцем за любимый клуб.

    Наверное ничто не говорит об уровне нашего футбола так, как искренняя, детская радость армейцев, вылетающих из ЛЧ, но ощущающих себя победителями.
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва
       205 / 962
    сегодня в 01:15
    Великая победа ЦСКА
    DDT
    DDT
       814 / 962
    сегодня в 01:15
    Лооооол. С каких пор победа в де-факто ТОВАРИЩЕСКОМ матче вызывает такой восторг? Ну ей богу, лошадки такие лалки, у меня для вас новость - Ла Лига в зимнюю спячку не уходит, и там Реалу надо быстро исправлять турнирное положение. А в товарищеских матчах и наша сборная бразилов с итальянцами дрючила.....
    milan-f
    milan-f ответил parallels
       652 / 962
    сегодня в 01:06
    просто нереально стыдно за спартак и его выезд в ливерпуль!
    Завтра пупсят отливерпулят, снова отрапидят, и отвиляпидят. Так что все норм)
    milan-f
    milan-f
       652 / 962
    сегодня в 01:02
    Очень жаль мне ЦСКА.дрюкнуть реал дома да и в гостях с разгромом. Это красота.жаль, что не вышли.пупсята наверное радуются сейчас. Но ничего, рапид их отрапидил нормально, завтра Вильяреал отрапидил ахаха
    MIvan
    MIvan
       620 / 962
    сегодня в 00:24
    ЦСКА с победой!!! Гончаренко молодец, правильно выстраивает игру. Еще не все получается, порой силенок не хватает, но направление правильное. Рад за ЦСКА, что не скажешь о Зените.
    parallels
    parallels
       6 / 962
    сегодня в 00:23
      Великолепный
      Великолепный
         59 / 962
      сегодня в 00:15
      ЦСКА сегодня был просто великолепен!
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014
         518 / 962
      сегодня в 00:02
      Болельщиков ЦСКА, конечно с победой))) Такие матчи всегда в памяти, и не важно, что ничего не решали...а для страны...Локо вылетел, ЦСКА проиграл дома чехам....жаль, реально могли пройти в Евровесну...а так закончили...и опять четвёртые...
      Василий Иванов 1
      Василий Иванов 1
         866 / 962
      вчера в 23:41
      Малыши Ганчаренко (Басби)
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