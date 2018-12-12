ЦСКА разгромил «Реал» в Мадриде

вчера, 23:30

Уникальный случай – футболисты, дважды обыгравшие «Реал» в ЛЧ , не вышли из группы. Что не мешает «Соккер.ру» восхититься игрой «армейцев».

А давайте ломать тенденцию. Ведь сейчас, когда российский клуб заслуженно завоевывает крутую международную победу – сборной тоже касается, хотя у нее успехи реже, часть болельщиков других команд зачем-то становятся адвокатами проигравшей стороны.

«Реал» «никакой», оказывается. Ну да, дворовая команда, клуб без успехов. Про состав скажут. Про Солари и его тренерские бездарности. А какая разница? Есть «Сантьяго Бернабеу». Есть Куртуа, Марсело, Асенсио, Иско и Бензема в основе. Кроос и Бэйл вышли на замену. Один молодой Винисус стоит, как вся основа ЦСКА .

Не лучше ли просто насладиться тем, что после унылого провала «Локомотива» в матче, в котором хватало минимальной победы – хвала «Порту», увидели в Мадриде, как третья команда РПЛ разнесла «Реал» с крупным счетом? Много примеров, когда мадридцы проигрывали одной команде два раза за год, и чтобы эта команда была не «Барселоной»?

ЦСКА ведь сыграл грамотно, качественно, четко и идеально – как требовала ситуация. Широкая линия из пяти защитников, правильное расстояние между обороной и полузащитой, грамотный прессинг нужной интенсивности, хорошая работа Бекао в дебюте – первые причины, почему «Реал» тридцать минут давил на гостей, но Акинфеев не пропустил.

Поначалу был только один стопроцентный момент – когда Асенсио оказался прямо перед вратарем, но пробил точно в Игоря. А следом Чалов поступил в атаке намного умнее, поскольку взял паузу, переложил мяч с ноги на ногу и пробил в дальний угол ворот Куртуа. Забавно, что Федор даже не праздновал гол забегом, словно мяч «Реалу» - будничное событие.

Щенников отреагировал иначе – была эмоциональная реакция на второй мяч в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Приятно, что у ЦСКА пошли атаки в последней трети первого тайма, еще приятнее, что во втором тайме «армейцы» тоже вели игру, как в концовке первой половины роскошного для гостей матча.

Любопытные подробности разгрома «Реала»

5 побед одержал ЦСКА над испанцами в Европе. Девять поединков – по два с «Барселоной» и «Севильей», один с «Депортиво» и уже четыре против «Реала», и только одно поражение. Зато 5 побед и 3 мировые. С «Реалом» теперь 2 победы, 1 ничья и 1 поражение.

9 лет «Реал» не проигрывал дома в группах ЛЧ – с 2009 года. ЦСКА первым в истории обыграл «Реал» в турнире на «Сантьяго Бернабеу» с такой разницей. «Спартак» выиграл в свое время 1:3, «армейцы» не пропускали.

44 матча подряд «Реал» забивал в Лиге чемпионов. Впечатляющая серия на много-много сезонов прервалась в поединке против Акинфеева. Игорь не пропускал от обладателя трофея в двух матчах подряд, причем сегодня по его воротам пробили шесть раз, но у голкипера всего три сэйва, остальные эпизоды – легкие для вратаря.

81 % точных передач на «Сантьяго Бернабеу» - космический показатель для любого российского клуба в выездной игре против соперника такого статуса. Кто не знает, новый состав ЦСКА собрали этим летом, потратив 12.2 млн евро. Серхио Рамос, сегодня не игравший, столько получает за год.

3 удара из 5 реализовали «армейцы» в Мадриде. Как было сказано до матча – успех могли получить только в случае шикарной работы в завершении. Куртуа смог отразить один удар, а во втором случае мяч просто прикатился к нему в руки. Не так бельгиец представлял себе карьеру в «Реале».

7 игроков основы потерял ЦСКА летом – это к разговору о составе «Реала». Ушли Игнашевич и Березуцкие, Натхо, Вернблум, Витиньо и Головин. Получается, что Обляков, Сигурдссон, Магнуссон, Бистрович, Бекао Влашич это как аналог резерва «Реала» со стороны ЦСКА . Просто у «армейцев» не было выбора оставить старых звезд, но их смена сработала куда лучше, чем у «сливочных».

Герои матча. ЦСКА и Ганчаренко

Акинфеев – за пасы ногами и спокойствие. Магнуссон – за выбор позиции. Бекао – за подстраховку напарников. Набабкин – за две пары легких. Фернандес – за доминирование на фланге с Марсело и Винисиусом. Щенников – за гол и закрытый край. Бистрович – за цепкость.

Влашич – за здоровую наглость в обращении с «королями». Обляков – за грамотную игру без мяча. Сигурдссон – за идеальные проходы, тащил мяч шикарно. Чалов – за хладнокровие, когда забил, и пас во второй голевой атаке. Ганчаренко – за то, что за один сезон не просто дважды переиграл «Реал», а обставил двух разных тренеров, выбранных Пересом.

Опыт таких побед не хуже плей-офф Лиги Европы?

Хотелось всего и сразу, но не срослось. В следующий раз надо лучше сыграть с соперниками уровня «Виктории» и «Ромы», а не только против «Реала», который вынес этих оппонентов, но проиграл ЦСКА с общим счетом двух матчей 4:0.

Что ж, Бэйл был прав – без Роналду в «Реале» дышится легче. Настолько легко, что «Эйбар» и ЦСКА переигрывают команду Солари со счетом 3:0. Только у «армейцев» победа круче, ведь обыграли обладателей ЛЧ в их коронном турнире на их поле, и сыграли качественнее.



Учитываем, что в основе «Реала» не было Карвахаля, Рамоса, Варана, Модрича, Крооса и Бэйла – шестерых многократных победителей Лиги чемпионов. Но были другие футболисты основы, а молодые игроки Солари не смотрелись слабыми. ЦСКА пришлось непросто, но они морально сломали сам «Реал».

Соперник залил глаза керосином, а Чалов поднес фитилек, чтобы Куртуа чаще снились кошмары. Все могло сложиться иначе, как в любой игре фаворита и аутсайдера. Но у ЦСКА есть Ганчаренко – сегодня как раз ровно два года, как Виктор Михайлович назначен главным тренером команды.

Удачная ставка! Под его руководством неплохо перестраивается состав после массового исхода почти всех ветеранов за исключением Акинфеева, Набабкина, Щенникова и Дзагоева, а в 85 поединках одержали 46 побед, и проигрывают редко. А у «Реала» главный тренер, который мог сегодня обыграть ЦСКА , сейчас дома в Италии или Испании.

Зидан ушел вовремя, поскольку отдал «сливочным» всё, что мог. Роналду правильно сменил клуб, в «Ювентусе» ему хорошо. Как видите, так качественно заменить ушедших, как получилось у ЦСКА , не смогли даже в Мадриде. Причем надо понимать, что в случае промахов с новичками сейчас бы «армейцы» проиграли бы 5-6 матчей, как «Локомотив».

А в чемпионате шли бы в районе 10 места. Есть в нестабильных, но броских успехах ЦСКА – победах над «Реалом», «Зенитом» или другими соперниками, какой-то шик и драйв. Шаль, Шик из «Ромы» не стал Джеко и не разбил «Викторию», но разгром «сливочных» российским клубом в гостях случается так редко, что не стоит гневаться на судьбу.

После двух матчей против «Реала» есть не две, а три победы. ЦСКА ведь выяснил, что у них есть главный тренер. Важная деталь, стратегическая ставка, которая в будущем выручит команду не раз. Молодая команда не всегда выполняет установку – иначе обыграли бы дома «Викторию», а «Реал» громили в свое удовольствие, но и так здорово получилось.

Чувства смешанные, но обидный, трагикомичный турнирный исход не мешает понять – две победы над таким соперником дали молодой команде в моральном плане не меньше, чем подарил бы плей-офф Лиги Европы. Пусть ЦСКА весной грамотно распорядиться уверенностью и легкостью, которую продемонстрировали, ведь ждем царскую зарубу за путевки в ЛЧ .

А сегодня они большие молодцы. Обыграть «Реал» второй раз подряд не каждый сможет, а Ганчаренко и его подопечные сумели, еще и с сухим счетом. Красавцы!