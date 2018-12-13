Почему футбольный бог смеется над Газпромом

13 декабря 2018, 13:36

В этом посте я постараюсь объяснить, что в нашем футболе совершенно разные подходы к набору формы приводят к одному плачевному результату. Речь идет о Лиге Чемпионов, которая уже помахала нашим клубам ручкой.

Намеренно делаю акцент на физической форме, хотя сейчас модно говорить об успехах или неудачах тактических построений («Гончаренко переиграл Семака тактически»). Оказалось, что переиграть тактически вымотанный плотным графиком «Зенит» намного проще, чем простую «Викторию», не обремененную большими нагрузками в чешском чемпионате. Тактика и физика - две равноценные составляющие современного футбола, а писать о преимуществах схемы 3-2-4-1 перед 4-3-3 достаточно опасно в том плане, что после интервью с тренером оказывается, что у него изначально другие цифры...

Надо оговориться, что в случае с ЦСКА адекватные эксперты и не ждали ничего серьезного, речь была только о Лиге Европы. "По ЦСКА все более-менее ясно – попробовать отнять очко-другое у двух грандов («Реал» и «Рома»), а в основном поспорить за третье место с Пльзеньской «Викторией»"(конец цитаты).

Теперь уже можно констатировать, что в армейском коллективе все сделали шиворот-навыворот - отняли одно очко у Пльзеня и первенствовали в споре с самим Мадридом.Споры наших клубов с грандами хорошо не кончаются, особенно если за ними забываешь свою основную цель - поделить очки с равным по силе соперником. Тут надо отдать должное пиар-компании, которую развернули причастные к СМИ люди из окружения Гинера.

ЦСКА смог совершить, казалось, невозможное - дважды обыграл королевский клуб! Все добропорядочные болельщики, заполнявшие московский стадион, были уверены, что с командами классом пониже красно-синие сыграют еще лучше, тем полнее было разочарование. По итогам еврокубковых выступлений теперь уже можно утверждать, что возглавляемый злополучным коучем Лопетеги «Реал» на тот момент был самым слабым соперником ЦСКА , а в последней игре «Реал» выставил полурезервный состав. Поддерживая средне-хорошую форму на протяжении всего турнира, молодые армейские дарования громко заявили о себе, хлопнув напоследок дверью в Мадиде, но еврокубки уплыли.

Основная вина в этом лежит, конечно, на тренере Гончаренко, но минимум на треть виноваты и вышеупомянутые пиарщики - перестарались. То есть, они привычно хорошо выполнили свою работу, привлекая зрителей и повышая рейтинг игроков для будущих продаж, но не учли того факта, что молодежи свойственна некритичная оценка своих сил, а уж если их захваливать, то «звездняк», пусть и временный, обеспечен. Рискну предположить, что Чернов,Обляков, Чалов, Власов, хорват Кристиан Бистрович еще не раз оступятся во второй половине чемпионата, так что само попадание в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона видится проблематичным.

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Если ЦСКА наступил на чешские грабли, то «Локомотив» - на португезские. Многие «аналитики» от футбола часто приводят в пример лиссабонские клубы, которые иезуитски чередуют умение а)зарабатывать на продаже игроков и б)строить команды, способные порой выигрывать Лигу Чемпионов. Тот факт, что клубы-эталоны ведут отсчет где-то с 90-х годов позапрошлого века, второе столетие пробивая каналы в португалоязычную бразильскую футбольную общину, как-то уходит от внимания экспертов.

Ю.П.Семин, сторонник постепенного набора физических кондиций, вчистую проиграл два первых матча с примерно равными соперниками - «Галатасараем» и «Шальке», и такое начало не редкость для «Локомотива» в еврокубках. Далее команда обычно выходит на свои лучшие кондиции и выгрызает очки в оставшихся баталиях. Однако на сей раз календарь свел железнодорожников с «Порту», который раз в пять-семь лет становится грандом европейского уровня, чтоб затем выгодно продать своих звезд и снова стать середняком. Никакой наш клуб, кроме разве что бердыевского «Рубина-Ростова», не способен отнимать очки у лучших футбольных команд мира в их сильный период выступлений.

В итоге «Локомотив», не сумевший зацепиться хотя бы за одно очко в двух матчах с примерно равными соперниками на старте турнира, был вынужден бороться только за Лигу Европы. И если в случае с ЦСКА вину за содеянное должен разделить с Гончаренко клубный информационный отдел, то здесь есть серьезные претензии к селекционному отделу. А именно, к немецкому специалисту Штоффельсхаусу, о котором сам Семин в своей книге высказался предельно жестко.



«Для меня до сих пор загадка, почему, каким образом, за какие заслуги спортивным директором „Локомотива“ стал Эрик Штоффельсхаус, по своей основной специальности экономист по сбыту и снабжению, которого в Европе мало кто знает. В „Шальке 04“ немец был помощником менеджера, то есть на вторых, если не на третьих ролях, а должность спортивного директора осваивал в канадских клубах Оттавы и Торонто, о каких-то весомых достижениях которых ничего не слышно...Приглашение в „Локомотив“ Штоффельсхауса объясняли намерением изменить направление работы в детско-юношеском секторе, поскольку немец вроде бы тренировал в „Шальке“ какие-то юношеские команды. Но эта идея повисла в воздухе, по-прежнему остается нереализованной. А направление у Штоффельсхауса одно - решение вопросов трансферов игроков. Причем его сужденеие в этом вопросе непререкаемо для президента. Непонятно, где и когда он обзавелся таким авторитетом. Немец любит рассказывать о своих широких связях в мировом футболе, только почему же приводит в „Локомотив“ только прежних игроков „Шальке 04“? Видимо, этим клубом его широкие связи и ограничиваются».

Теперь уже можно согласиться с Семиным, ибо селекционный ход с отказом от Пейчиновича и подписанием на его место экс-чемпиона мира защитника Бенедикта Хёведеса - явная ошибка. Немецкий футболист при всех своих достоинствах не смог встроиться в защитные порядки «Локо», поскольку привык работать с высоким прессингом, а подчищать внизу его провалы сейчас некому. Левый фланг обороны регулярно вскрывается разными соперниками. Несыгранность всей защитной линии, выдержавшей чемпионскую поступь в прошлом сезоне, стала основной причиной блеклого и натужного выступления «Локомотива» не только в еврокубках, но и во внутреннем первенстве.



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Говоря о неудачах ЦСКА и «Локомотива», я как-то позабыл, что в нынешнем сезоне от нашей страны в Лиге Чемпионов могли выступить аж три клуба. Увы, шансы московского «Спартака», давно мучущегося в Лиге Европы после проигрыша ПАОКу, в предстоящей игре с «Вильярреалом» чрезвычайно малы, так что можно прогнозировать и его вылет из еврокубков. Или же Кононов исправит ошибки Карреры и разгромит испанский клуб, продлив очарование для красно-белых?Сомнительно.

А теперь давайте спросим: если три тренера самого разного плана, возраста, национальности и т.д. вылетают из Лиги Чемпионов, кто в этом виноват?

Помнится, перед изменением системы розыгрыша на осень-весна некоторые причастные к футбольным (читай «газпромовским») верхам люди убеждали нас, что теперь-то еврокубковые битвы будут выигрываться намного чаще!

Любопытный штрих: перед последней игрой «Локомотива» с «Шальке» сразу три специалиста, Бышовец, Нигматуллин и Сенников, предсказывали ничью, как наиболее логичный исход. Футбольный бог в очередной раз посмеялся над прогнозами. На 91 добавленной минуте жирную точку в воротах Гилерме поставил игрок с рекламой Газпрома на футболке.

