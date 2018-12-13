Почему футбольный бог смеется над Газпромом

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Клубный чемпионат мира 2018, 1/4 финала 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эсперанс (Тунис)Эсперанс -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.75 3.75 4.3
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней 3.25 3.5 2.1
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 3.4 3.3 2.05
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 1.37 4.2 7.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 1.27 4.9 9.4
Албания. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб ТиранаТирана - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 3.55 3.5 1.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.4 4.2 7.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.6 3.2 2.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2 3.2 3.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.05 3.1 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.15 3.3 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2 3.3 3.55
Англия. Лига Один 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.68 3.8 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.35 3.25 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2.2 3.1 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.05 3.3 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.8 3.6 4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.15 3.25 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 2.4 3.3 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Бертон Альбион (Бартон эпон Трент)Бертон Альбион 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.3 3.4 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 1.95 3.3 3.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2.65 3.2 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Манчестер Сити -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Ньюкасл 2.5 3 3.1
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Лестер Сити - - -
18:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Борнмут 1.9 3.5 4.1
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Кардифф 1.62 3.8 5.7
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Бернли 1.17 7.5 14
20:30 сегодня  Фулхэм -:-  Вест Хэм 2.85 3.45 2.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2 3.4 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.75 3.5 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.75 3.15 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 3 3.1 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.65 3.2 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 4.9 3.6 1.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.35 3.15 2.95
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.75 3.2 2.45
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 3.8 3.6 1.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 3.6 3.5 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 2 3.4 3.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.3 4.6 9
Болгария. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 4.7 3.5 1.72
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.7 3.4 5
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 2.65 2.95 2.75
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 4 3.45 1.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2.2 3.2 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1.82 3.55 4
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 2.55 3.05 2.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Фортуна -:-  Фрайбург 2.75 3.3 2.55
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Бавария 10.2 6.25 1.25
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Шальке-04 2.5 3.25 2.85
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Герта 2.75 3.4 2.5
17:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Боруссия М 1.95 4.15 3.3
20:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Вердер 1.37 5.2 7.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.8 3.65 4
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.68 3.5 5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 2 3.2 3.75
Германия. Третья лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.95 3.45 3.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 2.45 3.05 2.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.5 3.2 2.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.75 3.5 4.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.1 3.35 3.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.35 3.3 2.75
Греция. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2.15 3.15 3.35
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.43 3.95 7.8
Дания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
Испания. Примера 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Хетафе -:-  Реал Сосьедад - - -
18:15 сегодня  Вальядолид -:-  Атлетико М 5.8 3.4 1.7
20:30 сегодня  Реал -:-  Райо Вальекано 1.12 9 17
22:45 сегодня  Эйбар -:-  Валенсия 2.7 3.2 2.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 2.1 3 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.95 3.1 4
Италия. Серия B 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.6 2.9 2.85
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.1 2.95 3.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.38 4.25 8.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 2.9 2.9 2.55
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня  Интер -:-  Удинезе 1.32 5.1 9.8
22:30 сегодня  Торино -:-  Ювентус - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 3.5 3.7 1.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.7 3.6 4.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.63 3.65 5.2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 6.7 5 1.35
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.22 5.4 10.4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.35 4.5 8
Польша. Экстракласса 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.55 3.1 2.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2.65 3.05 2.65
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 1.57 3.8 5.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4:0 Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.1 3.2 3.3
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.2 3.2 3.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.1 3.2 2.25
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 10 5 1.27
Румыния. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 4 3.4 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 3.1 3.2 2.25
Сербия. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
15:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.6 3.9 5
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 2.1 3.35 3.25
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2 3.5 3.4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 1.95 3.4 3.7
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
Матч перенесен  Дижон -:-  ПСЖ 13.8 7.2 1.18
Матч перенесен  Кан -:-  Тулуза 2.55 3.15 2.9
Матч перенесен  Амьен -:-  Анже 2.75 3.05 2.75
22:00 сегодня  Реймс -:-  Страсбур 2.2 3.2 3.45
Матч перенесен  Нант -:-  Монпелье 2.5 3.1 3
Франция. Лига 2 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 2.45 2.9 3.05
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.35 4.5 8.4
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Почему футбольный бог смеется над Газпромом

13 декабря 2018, 13:36

 

В этом посте я постараюсь объяснить, что в нашем футболе совершенно разные подходы к набору формы  приводят к одному плачевному результату. Речь идет о Лиге Чемпионов, которая уже помахала нашим клубам ручкой.

Намеренно делаю акцент на физической форме, хотя сейчас модно говорить об успехах или неудачах тактических построений («Гончаренко переиграл Семака тактически»). Оказалось, что переиграть тактически вымотанный плотным графиком «Зенит» намного проще, чем простую «Викторию», не обремененную большими нагрузками в чешском чемпионате. Тактика и физика - две равноценные составляющие современного футбола, а писать о преимуществах схемы 3-2-4-1 перед 4-3-3 достаточно опасно в том плане, что после интервью с тренером оказывается, что у него изначально другие цифры...

Надо оговориться, что в случае с ЦСКА адекватные эксперты и не ждали ничего серьезного, речь была только о Лиге Европы. "По ЦСКА все более-менее ясно – попробовать отнять очко-другое у двух грандов («Реал» и «Рома»), а в основном поспорить за третье место с Пльзеньской «Викторией»"(конец цитаты). 

Теперь уже можно констатировать, что в армейском коллективе все сделали шиворот-навыворот - отняли одно очко у Пльзеня и первенствовали в споре с самим Мадридом.Споры наших клубов с грандами хорошо не кончаются, особенно если за ними забываешь свою основную цель - поделить очки с равным по силе соперником. Тут надо отдать должное пиар-компании, которую развернули причастные к СМИ люди из окружения Гинера. 

ЦСКА  смог совершить, казалось, невозможное - дважды обыграл  королевский клуб! Все добропорядочные болельщики, заполнявшие московский стадион, были уверены, что с командами классом пониже красно-синие сыграют еще лучше, тем полнее было разочарование. По итогам еврокубковых выступлений теперь уже можно утверждать, что возглавляемый злополучным коучем Лопетеги «Реал» на тот момент был самым слабым соперником ЦСКА, а в последней игре «Реал» выставил полурезервный состав. Поддерживая средне-хорошую форму на протяжении всего турнира, молодые армейские дарования громко заявили о себе, хлопнув напоследок дверью в Мадиде, но еврокубки уплыли. 

Основная вина в этом лежит, конечно, на тренере Гончаренко, но минимум на треть виноваты и вышеупомянутые пиарщики - перестарались. То есть, они привычно хорошо выполнили свою работу, привлекая зрителей и повышая рейтинг игроков для будущих продаж, но не учли того факта, что молодежи свойственна некритичная оценка своих сил, а уж если их захваливать, то «звездняк», пусть и временный,  обеспечен. Рискну предположить, что Чернов,Обляков, Чалов, Власов, хорват Кристиан Бистрович еще не раз оступятся во второй половине чемпионата, так что само попадание в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона видится проблематичным.
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Если ЦСКА наступил на чешские грабли, то «Локомотив» - на португезские. Многие «аналитики» от футбола часто приводят в пример лиссабонские клубы, которые иезуитски чередуют умение а)зарабатывать на продаже игроков и б)строить команды, способные порой выигрывать Лигу Чемпионов. Тот факт, что клубы-эталоны ведут отсчет где-то с 90-х годов позапрошлого века,  второе столетие пробивая каналы в португалоязычную бразильскую футбольную общину, как-то уходит от внимания экспертов. 

Ю.П.Семин, сторонник постепенного набора физических кондиций, вчистую проиграл два первых матча с примерно равными соперниками - «Галатасараем» и «Шальке», и такое начало не редкость для «Локомотива» в еврокубках. Далее команда обычно выходит на свои лучшие кондиции и выгрызает очки в оставшихся баталиях. Однако на сей раз календарь свел железнодорожников с «Порту», который раз в пять-семь лет становится грандом европейского уровня, чтоб затем выгодно продать своих звезд и снова стать середняком. Никакой наш клуб, кроме разве что бердыевского «Рубина-Ростова», не способен отнимать очки у лучших футбольных команд мира в их сильный период выступлений.

В итоге «Локомотив», не сумевший зацепиться хотя бы за одно очко в двух матчах с примерно равными соперниками на старте турнира, был вынужден бороться только за Лигу Европы. И если в случае с ЦСКА вину за содеянное должен разделить с Гончаренко клубный информационный отдел, то здесь есть серьезные претензии к селекционному отделу. А именно, к немецкому специалисту Штоффельсхаусу, о котором сам Семин в своей книге высказался предельно жестко.
  
«Для меня до сих пор загадка, почему, каким образом, за какие заслуги спортивным директором „Локомотива“ стал Эрик Штоффельсхаус, по своей основной специальности экономист по сбыту и снабжению, которого в Европе мало кто знает. В „Шальке 04“ немец был помощником менеджера, то есть на вторых, если не на третьих ролях, а должность спортивного директора осваивал в канадских клубах Оттавы и Торонто, о каких-то весомых достижениях которых ничего не слышно...Приглашение в „Локомотив“ Штоффельсхауса объясняли намерением изменить направление работы в детско-юношеском секторе, поскольку немец вроде бы тренировал в „Шальке“ какие-то юношеские команды. Но эта идея повисла в воздухе, по-прежнему остается нереализованной. А направление у Штоффельсхауса одно - решение вопросов трансферов игроков. Причем его сужденеие в этом вопросе непререкаемо для президента. Непонятно, где и когда он обзавелся таким авторитетом. Немец любит рассказывать о своих широких связях в мировом футболе, только почему же приводит в „Локомотив“ только прежних игроков „Шальке 04“? Видимо, этим клубом его широкие связи и ограничиваются».

Теперь уже можно согласиться с Семиным, ибо селекционный ход с отказом от Пейчиновича и подписанием на его место экс-чемпиона мира защитника Бенедикта Хёведеса - явная ошибка. Немецкий футболист при всех своих достоинствах не смог встроиться в защитные порядки «Локо», поскольку привык работать с высоким прессингом, а подчищать внизу его провалы сейчас некому. Левый фланг обороны регулярно вскрывается разными соперниками. Несыгранность всей защитной линии, выдержавшей чемпионскую поступь в прошлом сезоне, стала основной причиной блеклого и натужного выступления «Локомотива» не только в еврокубках, но и во внутреннем первенстве. 


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Говоря о неудачах ЦСКА и «Локомотива», я как-то позабыл, что в нынешнем сезоне от нашей страны в Лиге Чемпионов могли выступить аж три клуба. Увы, шансы московского «Спартака», давно мучущегося в Лиге Европы после проигрыша ПАОКу, в предстоящей игре с «Вильярреалом» чрезвычайно малы, так что можно прогнозировать и его вылет из еврокубков. Или же Кононов исправит ошибки Карреры и разгромит испанский клуб, продлив очарование для красно-белых?Сомнительно.

А теперь давайте спросим: если три тренера самого разного плана, возраста, национальности и т.д. вылетают из Лиги Чемпионов, кто в этом виноват?
Помнится, перед изменением системы розыгрыша на осень-весна некоторые причастные к футбольным (читай «газпромовским») верхам люди убеждали нас, что теперь-то еврокубковые битвы будут выигрываться намного чаще!

Любопытный штрих: перед последней игрой «Локомотива» с «Шальке» сразу три специалиста, Бышовец, Нигматуллин и Сенников, предсказывали ничью, как наиболее логичный исход. Футбольный бог в очередной раз посмеялся над прогнозами.  На 91 добавленной минуте жирную точку в воротах Гилерме поставил игрок с рекламой Газпрома на футболке.
 

Lokoll
АВТОР
Lokoll
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Источник: Soccer.Ru
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unoejk
unoejk ответил Lokoll
   487 / 1027
13 декабря в 14:02
Здравствуйте. Я убрал эту статью с другого сайта
Вижу. Опубликовал. Спасибо за статью.
Lokoll
Lokoll
13 декабря в 13:48
Здравствуйте. Я убрал эту статью с другого сайта
unoejk
unoejk
   487 / 1027
13 декабря в 13:46
Здравствуйте. К сожалению мы не можем опубликовать вашу статью, так как он скопирована с другого сайта.
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