А кто будет третьим?

вчера, 11:31

Незадолго до Кубка «Матч Премьер» из Швейцарии пришла интересная информация. Международный центр спортивных исследований ( CIES ), подсчитав такие показатели, как «...количество ударов в створ, владение мячом, количество пасов в последнюю треть соперника, удары соперника в створ ворот из пределов штрафной площади» и проч., заявили, что в ПФЛ не совсем «правильная» таблица первенства. По их мнению, «Зенит» набрал на 14% очков больше, чем должен был бы сделать в идеальном мире. Еще больше очков перебрали «Оренбург» – плюс 17%, «Локомотив» – плюс 25% и махачкалинский «Анжи» – плюс 44%. Другие, наоборот, недобрали очков. «Енисей» – на ужасающие 53% меньше, чем должно было бы быть (второй показатель в Европе). Дальше идет «Уфа» – минус 23%, и «Динамо» – минус 20%.

Пересчитав в сторону справедливости, швейцарские ученые спрогнозировали, что во второй половине сезона в Российском первенстве поменяется лидер:«Краснодар» в итоге станет чемпионом, а «Зенит» займет второе место. «Локомотив» уступит даже «Ростову» и финиширует шестым. ЦСКА спокойно возьмет третью строчку, оставив «Спартак» без надежд на Лигу чемпионов.

Эти сногосшибательные выводы английские ученые сделали на ожидании того, что после зимней паузы в медвежьем чемпионате все вдруг встанет на свои места. Лично я в этом сильно сомневаюсь, но какие-то изменения, конечно, произойдут. Чтоб прогнозировать - какие? - необходимо перечислить те самые неучтенные факторы, которые повлияли и будут влиять на выступление команд во второй части чемпионата.

Я выделил шесть таковых.

а)Админресурс

б)Глубина состава

в)Сыгранность и класс

г)Календарь

д)Тренер

е)Промежуточное место в таблице

Сразу оговорюсь, что критерии, характеризующие каждый фактор, скажем, «а)админресурс», включают в себя не только то, что у нас обычно понимают под админресурсом, но и вообще любые контакты с фискальными, управленческими и прочими органами, влияющими на возможное усиление команды. То есть, если по информации журналистов, ищущих приколы в работе антидопинговых агенств, некий футболист ЦСКА , будучи заведомо травмированным длительное время, проверяется на допинг четыре раза, это трактуется, как плюс армейским управленцам, работающим с РУСАДА или другими проверяющими игроков на допинг организациями - если проверяют заведомо чистого игрока, значит, не проверяют того, кого бы надо. Если я ставлю тренеру «Краснодара» в графе оценок д) ноль, то это не означает, что он на самом деле «ноль», а отражает только мое сомнение в опытности Мусаева, то есть, в этом компоненте он отстает от получивших плюсики матерых коучей.

Оценим по вышеприведенным параметрам команды, претендующие в чемпионате на золото.

Зенит а0, б+, в0, г-, д+, е+

Краснодар а-, б-, в+, г-, д0, е+

ЦСКА а+, б-, в0, г+, д+, е0

Спартак а+, б+, в0, г0, д+, е-

Локомотив а0, б+, в0, г0, д+, е-

Итак, получается, что «Краснодар», которому Международный центр спортивных исследований отвел 1 место, вообще не попадает в тройку призеров. А распределение по местам в этой тройке довольно смутно, но вырисовывается. Если трансферная кампания «Зенита» не закончится на Ракицком, то нолик в графе в) (сыгранность и класс) может превратиться в плюс. Вполне возможно, что включится и админресурс в лице Дюкова. Тогда «Зенит» может стать чемпионом.

Второе-третье место возьмут «Спартак» с ЦСКА . «Локомотив» переживает сезонный спад: с возможным уходом Фернандеша в Турцию клуб теряет не только ценного игрока, но и всю связку по вертикали, обеспечившую прошлогоднее чемпионство (я говорю о связке Квирквелия-Денисов-Фернандеш-Фарфан).

Что до «Краснодара», с которого мы начали, главная его проблема, как видится, в Галицком, который упорно не желает работать с судьями и любит только «красивый» футбол, как бальзаковская дама кошечек.

Оговорюсь, что расчеты эти сделаны до матчей Кубка МП, итоги которого, впрочем, не повлияли на изначальный прогноз.Разве что московский «Спартак» подтвердил свой имидж непредсказуемой команды, которая могла проиграть «Ростову» и посыпаться, но за пару минут все перевернула с ног на голову. И с учетом последнего фактора можно сделать оговорку: непредсказуемость «Спартака» дает шанс «Краснодару», «Локомотиву» и даже «Рубину», тихой сапой подбирающемуся к лидерам, заменить красно-белых в итоговой таблице чемпионата и попасть в Лигу Чемпионов. Но шанс, будем реалистами, маленький.