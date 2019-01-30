А кто будет третьим?

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 45’ Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:2 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 56’ Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 0:0 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 54’ Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:1 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 90’ Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 59’ Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 3:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 55’ Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:1 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 87’ Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 89’ Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 45’ Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:0 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор -:- Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 43’ Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 0:3 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса -:- Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
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14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
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Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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А кто будет третьим?

вчера, 11:31

Незадолго до Кубка «Матч Премьер» из Швейцарии пришла интересная информация. Международный центр спортивных исследований (CIES), подсчитав такие показатели, как «...количество ударов в створ, владение мячом, количество пасов в последнюю треть соперника, удары соперника в створ ворот из пределов штрафной площади» и проч., заявили, что в ПФЛ не совсем «правильная» таблица первенства. По их мнению, «Зенит» набрал на 14% очков больше, чем должен был бы сделать в идеальном мире. Еще больше очков перебрали «Оренбург» – плюс 17%, «Локомотив» – плюс 25% и махачкалинский «Анжи» – плюс 44%. Другие, наоборот, недобрали очков. «Енисей» – на ужасающие 53% меньше, чем должно было бы быть (второй показатель в Европе). Дальше идет «Уфа» – минус 23%, и «Динамо» – минус 20%.

Пересчитав в сторону справедливости, швейцарские ученые спрогнозировали, что во второй половине сезона в Российском первенстве поменяется лидер:«Краснодар» в итоге станет чемпионом, а «Зенит» займет второе место. «Локомотив» уступит даже «Ростову» и финиширует шестым. ЦСКА спокойно возьмет третью строчку, оставив «Спартак» без надежд на Лигу чемпионов.

Эти сногосшибательные выводы английские ученые сделали на ожидании того, что после зимней паузы в медвежьем чемпионате все вдруг встанет на свои места. Лично я в этом сильно сомневаюсь, но какие-то изменения, конечно, произойдут. Чтоб прогнозировать - какие? - необходимо перечислить те самые неучтенные факторы, которые повлияли и будут влиять на выступление команд во второй части чемпионата.

Я выделил шесть таковых.

а)Админресурс

б)Глубина состава

в)Сыгранность и класс

г)Календарь

д)Тренер

е)Промежуточное место в таблице

Сразу оговорюсь, что критерии, характеризующие каждый фактор, скажем, «а)админресурс», включают в себя не только то, что у нас обычно понимают под админресурсом, но и вообще любые контакты с фискальными, управленческими и прочими органами, влияющими на возможное усиление команды. То есть, если по информации журналистов, ищущих приколы в работе антидопинговых агенств, некий футболист ЦСКА, будучи заведомо травмированным длительное время, проверяется на допинг четыре раза, это трактуется, как плюс армейским управленцам, работающим с РУСАДА или другими проверяющими игроков на допинг организациями - если проверяют заведомо чистого игрока, значит, не проверяют того, кого бы надо. Если я ставлю тренеру «Краснодара» в графе оценок д) ноль, то это не означает, что он на самом деле «ноль», а отражает только мое сомнение в опытности Мусаева, то есть, в этом компоненте он отстает от получивших плюсики матерых коучей.

Оценим по вышеприведенным параметрам команды, претендующие в чемпионате на золото.

Зенит а0, б+, в0, г-, д+, е+

Краснодар а-, б-, в+, г-, д0, е+

ЦСКА а+, б-, в0, г+, д+, е0

Спартак а+, б+, в0, г0, д+, е-

Локомотив а0, б+, в0, г0, д+, е-

 

Итак, получается, что «Краснодар», которому Международный центр спортивных исследований отвел 1 место, вообще не попадает в тройку призеров. А распределение по местам в этой тройке довольно смутно, но вырисовывается. Если трансферная кампания «Зенита» не закончится на Ракицком, то нолик в графе в) (сыгранность и класс) может превратиться в плюс. Вполне возможно, что включится и админресурс в лице Дюкова. Тогда «Зенит» может стать чемпионом.

Второе-третье место возьмут «Спартак» с ЦСКА. «Локомотив» переживает сезонный спад: с возможным уходом Фернандеша в Турцию клуб теряет не только ценного игрока, но и всю связку по вертикали, обеспечившую прошлогоднее чемпионство (я говорю о связке Квирквелия-Денисов-Фернандеш-Фарфан).

Что до «Краснодара», с которого мы начали, главная его проблема, как видится, в Галицком, который упорно не желает работать с судьями и любит только «красивый» футбол, как бальзаковская дама кошечек.

 

Оговорюсь, что расчеты эти сделаны до матчей Кубка МП, итоги которого, впрочем, не повлияли на изначальный прогноз.Разве что московский «Спартак» подтвердил свой имидж непредсказуемой команды, которая могла проиграть «Ростову» и посыпаться, но за пару минут все перевернула с ног на голову. И с учетом последнего фактора можно сделать оговорку: непредсказуемость «Спартака» дает шанс «Краснодару», «Локомотиву» и даже «Рубину», тихой сапой подбирающемуся к лидерам, заменить красно-белых в итоговой таблице чемпионата и попасть в Лигу Чемпионов. Но шанс, будем реалистами, маленький.

Lokoll
АВТОР
Lokoll
Долгосрочный прогноз
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Долгосрочный прогноз
Источник: Soccer.Ru
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