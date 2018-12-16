Промес, Головин, Гарай. Как футболисты РПЛ играют в топ-5?

В России были звездами, занимали высокие места, но как живется в элитных западных лигах? «Соккер.ру» собирает актуальные истории.
Думбия, Жонатас, Муса, Н’Дойе, Хурадо, Шуньич, Пареха, Тино Коста и Вальбуэна отправлялись из РПЛ в клубы топ-5. Но по разным причинам уже там не играют.
Зато этим летом уехали Промес и Головин – звезды «Спартака» и ЦСКА присоединились к остальным старым знакомым. Проверим, как у них дела, ведь в каком-то смысле представляют РПЛ.
Стивен Цубер (ЦСКА – «Хоффенхайм»)
Запасной игрок «Хоффенхайма». В Бундеслиге у швейцарца 8 матчей (5 в основе). Не пускают играть на фланге, ищут зону в центре. Однако у молодого тренера набравшийся опыта Стивен не блещет. Ни голов, ни ассистов, только в Лиге чемпионов дела чуть лучше – отличился против «Шахтера».
Но тот поединок «Хоффенхайм» проиграл. Заняли последнее место в группе с «горожанами» и «ткачами», пустили «горняков» в плей-офф Лиги Европы. Туда же пробуют попасть через Бундеслигу, но сказке приходит конец. Нагельсманн давно подписал контракт с «Лейпцигом», а новый тренер может не видеть Цубера в заявке.
Умар Ниасс («Локомотив» - «Эвертон»)
Отдавали в аренду в «Халл Сити», но не заиграл так, чтобы найти себе команду, где сенегальца видят в основе. В «Эвертоне» пожалели, что снова пришли в «Локомотив» за футболистом. В прошлый раз с Билялетдиновым получилось лучше, ведь Динияр и пасовал, и забивал.
А сенегальский форвард не стал своим Мане для «ирисок» - Ниасс вышел на поле в четырех матчах со скамейки, провел на поле 48 минут и, понятное дело, ничем полезным не отметился. Вчера против «Сити» Умара не было в заявке, Бернард, Сигурдссон и Ришарлисон без него справляются.
Хосе Саломон Рондон («Зенит» - ВБА)
Венесуэлец достаточно успешно играл за ВБА, чтобы после вылета клуба из АПЛ получить приглашение от «Ньюкасла». Хосе Саломон в «Зените» провел последний полноценный сезон результативнее, чем любой в Англии, но это редкий случай, когда футболист хотя бы играет в основе довольно часто.
Десять матчей в старте, два выхода на замену – за 815 минут забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Рондон остается мастеровитым нападающим, а поскольку «Ньюкасл» не блещет стабильностью, то не удивительно, что именно он и самый результативный, и самый щедрый в составе «сорок». Но это не тот успех, которым можно хвастаться.
Эсекьель Гарай («Зенит» - «Валенсия»)
«Валенсия» обыграла «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов в туре, который уже ничего не значил в турнирном смысле для соперника, и вышла в плей-офф Лиги Европы. Но в чемпионате полный провал – команда Черышева и Гарая занимает 14-е место из 20, до зоны вылета рукой подать.
Зато пропускают мало - заслуга, в том числе, Эсекьеля. «Зенит» потерял качественного защитника. Жена Тамара не захотела жить в Санкт-Петербурге, климат в Валенсии больше располагает к селфи для Инстаграма. Но Гарай на своем месте: «Реал» и «Барселона» пропускают чаще. Еще бы Черышев был здоров и вместе с Родриго забивал победные мячи – все сложилось бы удачнее.
Бартоломеу Баштуш («Ростов» - «Лацио»)
Анголец не сумел вырасти в Серии А, хотя в «Ростове» порой играл феноменально. Именно поэтому на него обратили внимание в «Лацио», забрали себе, однако основного центрального защитника не получили. Зато Баштуш появлялся в Лиге Европы в этом сезоне – сыграл так себе, хотя «орлы» и прошли в плей-офф.
А вот в Серии А про этого центрального защитника почти не слышат – три выхода на замену и 73 минуты на поле. Баштуш мог бы приносить больше пользы, но Симоне Индзаги считает, что Ачерби, Раду и Уоллес больше подходят для игры в центре. Экс-игрок «Ростова» не в основе, где три центральных, и даже не четвертый в очереди.
Кристиан Ансальди («Зенит» - «Дженоа»)
После аренд в «Атлетико» и «Дженоа» оказался в «Интере», поскольку «грифоны» выкупили контракт аргентинца у «Зенита», и сразу же отдали его миланцам. А после сезона в составе легендарного клуба нашел себя в «Торино». Вчера проиграл дерби «Ювентусу», но в основе не всегда.
Сказывается возраст, порой мешают травмы, но и выдающийся футбол Кристиан не показывает. Как нередко бывает с подопечными Бердыева – если не попадают к тренеру, который настолько хорош в мотивации. Ансальди не стал на старости лет играть, как Мальдини в 32 года. Хотя даже гол забил в ворота «Дженоа», а против «Милана» нормально отбегал.
Александр Зинченко («Уфа» - «Манчестер Сити»)
Редкий случай – игрок середняка РПЛ оказался в гранде. Понятно, что Зинченко купили, поскольку Гвардиола обожает футболистов с быстрым умом. Весельчак успел поссориться с «Шахтером», поиграть за ПСВ в аренде, а теперь цепляется за игровое время в «Манчестер Сити», хотя каждый месяц ему находят новый клуб.
Во многих командах играл бы чаще, но пока хочет быть частью «Сити» - после победы в АПЛ и Кубке Лиги хочется еще трофеев с «акулами». А поскольку Делф не левый защитник, Менди – нестабильный и не радует Гвардиолу, то Зинченко пока остается одним из трех левых беков «горожан». Но играет катастрофически редко, в этом сезоне хорош был лишь в нескольких матчах.
Налдо («Краснодар» - «Эспаньол»)
Сегодня «Эспаньол» играет против «Бетиса» - еще одной команды, где есть футболист из РПЛ, но шансы увидеть Налдо и Хави Гарсию в основе очень низкие. Бразильский защитник, который ушел из «Краснодара», получив предложение из топ-5, оказался не в лучшем положении, чем Сигурдссон в свое время, когда уехал в Чемпионшип.
Налдо имел опыт игры в известных лигах до приезда в Россию – выступал за «Болонью», «Удинезе» и «Хетафе», хотя только в последнем случае был основным. Теперь в «Эспаньоле» почти не появляется. В новом сезоне дважды вышел на поле – против «Реала» и «Райо Вальекано», но было это еще в сентябре месяце. Сейчас, хотя защита «канареек» не всегда блещет надежностью, сидит на скамейке.
Хави Гарсия («Зенит» - «Бетис»)
Пожалуй, лучше бы остался в «Зените» - в опорной зоне российского клуба без него лучше не стало (хотя помним, как Хави сбавил в последнем сезоне в России), а «Бетис» чаще всего обходится в середине поля без ветерана. 31-летний испанец сыграл за севильский клуб всего 2 матча в основе и 3 раза вышел на замену.
Чем отличился за 151 минуту в Ла Лиге? Точностью передач – 96 %, но в целом выступает бледно. Более того, не подходит под концепцию команды, которую для себя создает Кике Сетьен. Например, «Бетис» забил 4 мяча на «Камп Ноу», что мало кому удавалось, в матче, когда каталонцы владели мячом всего 54 % времени. Когда здоровы Карвальо и Гуадрадо, Хави Гарсия просто не нужен «Бетису».
Эмилиано Ригони («Зенит» - «Аталанта»)
Оценим эту аренду, ведь Паредес и Дриусси явно мечтают играть в Серии А в ближайшее время. Как видим по примеру Ригони, после «Зенита» аргентинцы не всегда стабильные, хотя могут блеснуть – хавбек забил три мяча за «Аталанту», которая ведет борьбу за зону Лиги Европы.
Вот только новичок не всегда в основе. Эмилиано ставили на позицию центрального нападающего, отличился голом против «Милана», но этот удар в конце сентября пока последний результативный для футболиста «Зенита». Ригони не покорил Серию А, и в своей команде далеко не первый аргентинец – Алехандро Гомес намного круче.
Рубен Рочина («Рубин» - «Леванте»)
Сегодня несколько игроков в списке играют против крутых соперников. «Леванте» принимает «Барселону», а у бывшего атакующего хавбека «Рубина» все шансы сыграть против Видаля, Бускетса и Ракитича, поскольку он основной в команде, которая претендует на место в Лиге Европы.
Более того, Рубен – лучший игрок «Леванте» по средним оценкам. В команде есть Хосе Моралес, который забил пять мячей, а у Марти вообще 8 голов, но Рочина свои семь матчей в основе и два со скамейки провел так, что его сумели выделить. Не сказать, что испанец показывает невероятный футбол, но на родине ему не хуже, чем в Казани.
Александр Головин (ЦСКА – «Монако»)
Все печально, а после назначения Анри главным тренером лучше не стало. Похоже, над «Монако» висит гильотина правосудия – тень от той, где угрожают российскому олигарху и владельцу клуба в Монте-Карло. Понятно, что миллиардеры в этом мире редко не выходят сухими из воды, но клуб в подвешенном состоянии.
Головин – участник команды, которая плохо борется за выживание в Лиге 1, провалилась в ЛЧ, а сегодня сыграет с «Лионом» в гостях. И вряд ли получится удачно, ведь список травмированных у монегасков насчитывает 12 фамилий, а Головин и Шадли только-только оправились. Анри не завидуем, как и Александру – неудачным получились первые полгода за рубежом. Хотя парень молодой, дождется успехов.
Квинси Промес («Спартак» - «Севилья»)
Головину не повезло – оказался на тонущем корабле. Но Промес куда опытнее и пошел в клуб, который выше «Реала» в таблице. Но Квинси не играет, «Севилья» побеждает без него, в «Спартаке» за столько лет не подготовили основного футболиста для команды Ла Лиги.
С учетом, что стоил вингер целых 20 млн евро – немалые для Белой Андалусии деньги, этот трансфер может оказаться ошибкой. В таком случае Промеса отправят куда-то в Китай, или в лучшем случае во Францию поближе к его другу Депаю. Или к другому другу – Вейналдуму, но в АПЛ голландца заберет себе только середняк с деньгами и надеждой, что Квинси в Англии разыграется.
Звезды РПЛ ужасно играют в топ-5?
Собрали тринадцать показательных примеров. В восьми случаях футболисты почти без игровой практики. Еще несколько парней выходят время от времени. Никто не сыграл все матчи, даже Гарай.
В основном футболисты, которые прилично смотрелись – как Баштуш, Рочина, Налдо или Зинченко, или были звездами лиги – как Гарай, Головин или Промес, за рубежом не выдерживают конкуренцию и давление. Раскрывается одна из проблем лиги.
Как правильно сказал помощник Карреры: футболисты в РПЛ не готовы страдать, чтобы побеждать. Тому же Роналду почти 34 года, а Криштиану пашет, как молодой. Поэтому в 20 матчах за «Ювентус» создал 19 голов. А бывшие звезды российского футбола часто сдаются, оказавшись в конкурентной среде.
Очень плохой вывод, но неудачи такого количества футболистов не совпадение. Фактически сейчас один выпускник РПЛ крут в топ-5 – Аксель Витсель. Бельгиец рационально заработал в Китае денег для правнуков. А теперь играет в основе «Боруссии» и опережает «Баварию» на девять пунктов в таблице.
Представленные выше игроки подобным похвастаться не могут.
мля, интеллектуал из тарасовки выискался, который простое слово не может написать без ошибки. блещат, ёпта!
мля, интеллектуал из тарасовки выискался, который простое слово не может написать без ошибки. блещат, ёпта!
Монако 0:4 Брюгге было без Головина
Стандард 1:0 Севилья было с промесом
Монако 0:4 Брюгге было без Головина
Стандард 1:0 Севилья было с промесом