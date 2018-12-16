Промес, Головин, Гарай. Как футболисты РПЛ играют в топ-5?

16 декабря 2018, 16:15

В России были звездами, занимали высокие места, но как живется в элитных западных лигах? «Соккер.ру» собирает актуальные истории.

Думбия, Жонатас, Муса, Н’Дойе, Хурадо, Шуньич, Пареха, Тино Коста и Вальбуэна отправлялись из РПЛ в клубы топ-5. Но по разным причинам уже там не играют.

Зато этим летом уехали Промес и Головин – звезды «Спартака» и ЦСКА присоединились к остальным старым знакомым. Проверим, как у них дела, ведь в каком-то смысле представляют РПЛ .

Стивен Цубер ( ЦСКА – «Хоффенхайм»)

Запасной игрок «Хоффенхайма». В Бундеслиге у швейцарца 8 матчей (5 в основе). Не пускают играть на фланге, ищут зону в центре. Однако у молодого тренера набравшийся опыта Стивен не блещет. Ни голов, ни ассистов, только в Лиге чемпионов дела чуть лучше – отличился против «Шахтера».

Но тот поединок «Хоффенхайм» проиграл. Заняли последнее место в группе с «горожанами» и «ткачами», пустили «горняков» в плей-офф Лиги Европы. Туда же пробуют попасть через Бундеслигу, но сказке приходит конец. Нагельсманн давно подписал контракт с «Лейпцигом», а новый тренер может не видеть Цубера в заявке.

Умар Ниасс («Локомотив» - «Эвертон»)

Отдавали в аренду в «Халл Сити», но не заиграл так, чтобы найти себе команду, где сенегальца видят в основе. В «Эвертоне» пожалели, что снова пришли в «Локомотив» за футболистом. В прошлый раз с Билялетдиновым получилось лучше, ведь Динияр и пасовал, и забивал.

А сенегальский форвард не стал своим Мане для «ирисок» - Ниасс вышел на поле в четырех матчах со скамейки, провел на поле 48 минут и, понятное дело, ничем полезным не отметился. Вчера против «Сити» Умара не было в заявке, Бернард, Сигурдссон и Ришарлисон без него справляются.

Хосе Саломон Рондон («Зенит» - ВБА )

Венесуэлец достаточно успешно играл за ВБА , чтобы после вылета клуба из АПЛ получить приглашение от «Ньюкасла». Хосе Саломон в «Зените» провел последний полноценный сезон результативнее, чем любой в Англии, но это редкий случай, когда футболист хотя бы играет в основе довольно часто.

Десять матчей в старте, два выхода на замену – за 815 минут забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Рондон остается мастеровитым нападающим, а поскольку «Ньюкасл» не блещет стабильностью, то не удивительно, что именно он и самый результативный, и самый щедрый в составе «сорок». Но это не тот успех, которым можно хвастаться.

Эсекьель Гарай («Зенит» - «Валенсия»)

«Валенсия» обыграла «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов в туре, который уже ничего не значил в турнирном смысле для соперника, и вышла в плей-офф Лиги Европы. Но в чемпионате полный провал – команда Черышева и Гарая занимает 14-е место из 20, до зоны вылета рукой подать.

Зато пропускают мало - заслуга, в том числе, Эсекьеля. «Зенит» потерял качественного защитника. Жена Тамара не захотела жить в Санкт-Петербурге, климат в Валенсии больше располагает к селфи для Инстаграма. Но Гарай на своем месте: «Реал» и «Барселона» пропускают чаще. Еще бы Черышев был здоров и вместе с Родриго забивал победные мячи – все сложилось бы удачнее.

Бартоломеу Баштуш («Ростов» - «Лацио»)

Анголец не сумел вырасти в Серии А, хотя в «Ростове» порой играл феноменально. Именно поэтому на него обратили внимание в «Лацио», забрали себе, однако основного центрального защитника не получили. Зато Баштуш появлялся в Лиге Европы в этом сезоне – сыграл так себе, хотя «орлы» и прошли в плей-офф.

А вот в Серии А про этого центрального защитника почти не слышат – три выхода на замену и 73 минуты на поле. Баштуш мог бы приносить больше пользы, но Симоне Индзаги считает, что Ачерби, Раду и Уоллес больше подходят для игры в центре. Экс-игрок «Ростова» не в основе, где три центральных, и даже не четвертый в очереди.

Кристиан Ансальди («Зенит» - «Дженоа»)

После аренд в «Атлетико» и «Дженоа» оказался в «Интере», поскольку «грифоны» выкупили контракт аргентинца у «Зенита», и сразу же отдали его миланцам. А после сезона в составе легендарного клуба нашел себя в «Торино». Вчера проиграл дерби «Ювентусу», но в основе не всегда.

Сказывается возраст, порой мешают травмы, но и выдающийся футбол Кристиан не показывает. Как нередко бывает с подопечными Бердыева – если не попадают к тренеру, который настолько хорош в мотивации. Ансальди не стал на старости лет играть, как Мальдини в 32 года. Хотя даже гол забил в ворота «Дженоа», а против «Милана» нормально отбегал.

Александр Зинченко («Уфа» - «Манчестер Сити»)

Редкий случай – игрок середняка РПЛ оказался в гранде. Понятно, что Зинченко купили, поскольку Гвардиола обожает футболистов с быстрым умом. Весельчак успел поссориться с «Шахтером», поиграть за ПСВ в аренде, а теперь цепляется за игровое время в «Манчестер Сити», хотя каждый месяц ему находят новый клуб.

Во многих командах играл бы чаще, но пока хочет быть частью «Сити» - после победы в АПЛ и Кубке Лиги хочется еще трофеев с «акулами». А поскольку Делф не левый защитник, Менди – нестабильный и не радует Гвардиолу, то Зинченко пока остается одним из трех левых беков «горожан». Но играет катастрофически редко, в этом сезоне хорош был лишь в нескольких матчах.

Налдо («Краснодар» - «Эспаньол»)

Сегодня «Эспаньол» играет против «Бетиса» - еще одной команды, где есть футболист из РПЛ , но шансы увидеть Налдо и Хави Гарсию в основе очень низкие. Бразильский защитник, который ушел из «Краснодара», получив предложение из топ-5, оказался не в лучшем положении, чем Сигурдссон в свое время, когда уехал в Чемпионшип.

Налдо имел опыт игры в известных лигах до приезда в Россию – выступал за «Болонью», «Удинезе» и «Хетафе», хотя только в последнем случае был основным. Теперь в «Эспаньоле» почти не появляется. В новом сезоне дважды вышел на поле – против «Реала» и «Райо Вальекано», но было это еще в сентябре месяце. Сейчас, хотя защита «канареек» не всегда блещет надежностью, сидит на скамейке.

Хави Гарсия («Зенит» - «Бетис»)

Пожалуй, лучше бы остался в «Зените» - в опорной зоне российского клуба без него лучше не стало (хотя помним, как Хави сбавил в последнем сезоне в России), а «Бетис» чаще всего обходится в середине поля без ветерана. 31-летний испанец сыграл за севильский клуб всего 2 матча в основе и 3 раза вышел на замену.

Чем отличился за 151 минуту в Ла Лиге? Точностью передач – 96 %, но в целом выступает бледно. Более того, не подходит под концепцию команды, которую для себя создает Кике Сетьен. Например, «Бетис» забил 4 мяча на «Камп Ноу», что мало кому удавалось, в матче, когда каталонцы владели мячом всего 54 % времени. Когда здоровы Карвальо и Гуадрадо, Хави Гарсия просто не нужен «Бетису».

Эмилиано Ригони («Зенит» - «Аталанта»)

Оценим эту аренду, ведь Паредес и Дриусси явно мечтают играть в Серии А в ближайшее время. Как видим по примеру Ригони, после «Зенита» аргентинцы не всегда стабильные, хотя могут блеснуть – хавбек забил три мяча за «Аталанту», которая ведет борьбу за зону Лиги Европы.

Вот только новичок не всегда в основе. Эмилиано ставили на позицию центрального нападающего, отличился голом против «Милана», но этот удар в конце сентября пока последний результативный для футболиста «Зенита». Ригони не покорил Серию А, и в своей команде далеко не первый аргентинец – Алехандро Гомес намного круче.

Рубен Рочина («Рубин» - «Леванте»)

Сегодня несколько игроков в списке играют против крутых соперников. «Леванте» принимает «Барселону», а у бывшего атакующего хавбека «Рубина» все шансы сыграть против Видаля, Бускетса и Ракитича, поскольку он основной в команде, которая претендует на место в Лиге Европы.

Более того, Рубен – лучший игрок «Леванте» по средним оценкам. В команде есть Хосе Моралес, который забил пять мячей, а у Марти вообще 8 голов, но Рочина свои семь матчей в основе и два со скамейки провел так, что его сумели выделить. Не сказать, что испанец показывает невероятный футбол, но на родине ему не хуже, чем в Казани.

Александр Головин ( ЦСКА – «Монако»)

Все печально, а после назначения Анри главным тренером лучше не стало. Похоже, над «Монако» висит гильотина правосудия – тень от той, где угрожают российскому олигарху и владельцу клуба в Монте-Карло. Понятно, что миллиардеры в этом мире редко не выходят сухими из воды, но клуб в подвешенном состоянии.

Головин – участник команды, которая плохо борется за выживание в Лиге 1, провалилась в ЛЧ , а сегодня сыграет с «Лионом» в гостях. И вряд ли получится удачно, ведь список травмированных у монегасков насчитывает 12 фамилий, а Головин и Шадли только-только оправились. Анри не завидуем, как и Александру – неудачным получились первые полгода за рубежом. Хотя парень молодой, дождется успехов.

Квинси Промес («Спартак» - «Севилья»)

Головину не повезло – оказался на тонущем корабле. Но Промес куда опытнее и пошел в клуб, который выше «Реала» в таблице. Но Квинси не играет, «Севилья» побеждает без него, в «Спартаке» за столько лет не подготовили основного футболиста для команды Ла Лиги.

С учетом, что стоил вингер целых 20 млн евро – немалые для Белой Андалусии деньги, этот трансфер может оказаться ошибкой. В таком случае Промеса отправят куда-то в Китай, или в лучшем случае во Францию поближе к его другу Депаю. Или к другому другу – Вейналдуму, но в АПЛ голландца заберет себе только середняк с деньгами и надеждой, что Квинси в Англии разыграется.

Звезды РПЛ ужасно играют в топ-5?

Собрали тринадцать показательных примеров. В восьми случаях футболисты почти без игровой практики. Еще несколько парней выходят время от времени. Никто не сыграл все матчи, даже Гарай.

В основном футболисты, которые прилично смотрелись – как Баштуш, Рочина, Налдо или Зинченко, или были звездами лиги – как Гарай, Головин или Промес, за рубежом не выдерживают конкуренцию и давление. Раскрывается одна из проблем лиги.

Как правильно сказал помощник Карреры: футболисты в РПЛ не готовы страдать, чтобы побеждать. Тому же Роналду почти 34 года, а Криштиану пашет, как молодой. Поэтому в 20 матчах за «Ювентус» создал 19 голов. А бывшие звезды российского футбола часто сдаются, оказавшись в конкурентной среде.

Очень плохой вывод, но неудачи такого количества футболистов не совпадение. Фактически сейчас один выпускник РПЛ крут в топ-5 – Аксель Витсель. Бельгиец рационально заработал в Китае денег для правнуков. А теперь играет в основе «Боруссии» и опережает «Баварию» на девять пунктов в таблице.

Представленные выше игроки подобным похвастаться не могут.