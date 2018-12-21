Нас не догонят. «Атлетико» Радомира Антича. Сезон 1995/96

вчера, 06:31

«Соккер.ру» рассказывает о том, как мадридский «Атлетико» сорвал банк.

Для мадридского «Атлетико» 90-е начались весьма неплохо. «Матрасники» занимали высокие места в чемпионате (4-е в 1989/90, 2-е в 1990/91, 3-е в 1991/92), были завоёваны два Кубка - в 1990 и 1991. Но затем последовал спад – 6 место, 12, 14. Клуб деградировал и скатывался по наклонной.

Добро пожаловать на эшафот

Президент «Атлетико» Хесус Хиль, человек весьма вздорный и нетерпеливый, то и дело менял тренеров. Сезон 1994/95 мадридцы начинали под руководством колумбийца Франсиско Матураны, продолжали с аргентинцем Хорхе Д'Алессандро, а заканчивали с другим специалистом из Аргентины Альфио Басиле. Никому из них поработать толком не дали. «Атлетико» превратился в эшафот для тренеров. Хесус Хиль рвал контракты, не считаясь с неустойками. Легче было зайти в клетку к тигру или льву, чем в кабинет бесноватого Дона Чучо.

Но нашёлся смельчак в лице серба Радомира Антича, который согласился работать в Мадриде. Его отговаривали от столь опрометчивого поступка, не советовали уходить из пусть не звёздного, но вполне благополучного «Овьедо». Однако Радди (это имя приклеилось к Античу во время выступлений за английский «Лутон») рискнул и принял предложение Хиля.

Радомир Антич был вполне добротным защитником. Отыграв восемь лет за «Партизан», он уехал в «Фенербахче», потом выступал за «Сарагосу» и английский «Лутон». Завершив карьеру футболиста, Радомир вернулся в «Сарагосу» в качестве тренера. Вывел арагонцев в Кубок УЕФА и был замечен «Реалом». Когда «сливочные» решили расстаться главным тренером Альфредо Ди Стефано, то временно исполняющим обязанности был назначен Антич. Серб отработал на финише сезона, вывел «Реал» на третье место и был утверждён в качестве полноправного тренера.

В сезоне 91/92 «Реал» взял отличный старт в чемпионате и Кубке УЕФА , выиграл первый круг. Поэтому увольнение югослава на экваторе сезона стало неожиданностью. Мадридцы решили вернуть голландца Лео Беенхаккера. В итоге «Королевский клуб» пришёл на финиш вслед за «Барселоной». После творческой паузы Радомир отправился тренировать «Овьедо». Там его и нашли люди Дона Чучо.

Антич и Пантич

Летом в «Атлетико» произошли большие перемены. Команду покинула целая группа игроков, включая знаменитого вратаря Абеля Ресино и олимпийского чемпиона Игоря Добровольского. Новичков тоже было немало. Вратарь «Альбасете» Хосе Франсиско Молина и его одноклубник, защитник Санти Дения. Из «Валенсии» пришёл один из героев ЧМ -94, сын тренера сборной Болгарии Любослав Пенев. Из греческого «Паниониоса» прибыл соотечественник тренера Миленко Пантич. Добавились два молодых нападающих из Южной Америки – аргентинец Леонардо Бьяджини и уругваец Фернандо Корреа. Четверо из рекрутов – Молина, Санти, Пантич и Пенев стали игроками стартового состава.

Вот, как выглядел «Атлетико» в описываемом сезоне. В воротах Молина, крепкий вратарь с отменной реакцией. Правда, в его игре был один пробел. Хосе мог далеко отойти от своего поста, чем иногда пользовались соперники. Молина неоднократно получал мячи «за шиворот». Не только в этом сезоне, а вообще в карьере. Справа в обороне – каталонец Дельфи Хели, не заигравший в «Барселоне», слева – Тони. Пару центральных составляли Санти и олимпийский чемпион Барселоны Роберто. Опорный полузащитник Хуан Вискаино, знакомый Антича по «Сарагосе». Диего Симеоне, которого удалось удержать от отъезда в Италию, выступал в непривычной для себя роли правого полузащитника, а на противоположной стороне разместился Пантич. Позицию атакующего полузащитника занимал Хосе Луис Каминеро, вызывающийся в сборную Испании. И сдвоенный центр нападения – Любослав Пенев и Кико Нарваес. На первый взгляд однотипные, здоровые форварды. Но Антич придумал, как совместить их в одной связке, и получил впереди мощный таран.

И об одном несостоявшемся переходе. Радомир Антич давно приметил спартаковца Виктора Онопко. Серб видел в Викторе второго Фернандо Йерро, которому, кстати, именно он доверил место в основе «Реала». Антич хотел видеть капитана сборной России в «Овьедо», о чём говорил руководству клуба. Став тренером «Атлетико», Радомир не изменил отношения к Онопко. И тут два клуба Антича, бывший и тогдашний, вступили в борьбу за полузащитника «Спартака». Летом Онопко не достался никому, а зимой борьбу за него выиграл более скромный «Овьедо». Какой могла быть карьера Виктора при ином варианте развития событий, пусть рассуждают любители альтернативной истории.

Время перемен

Немного о самом первенстве Испании 1995/96, которое вышло особенным. Летом не прошли лицензирование «Севилья» и «Сельта». Оба коллектива были переведены в Сегунду, а «Альбасете» и «Вальядолид» подобной участи избежали. Но «Севилья» и «Сельта» не сдались, а сумели оспорить своё право играть в компании сильнейших. Руководство Лиги решила сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Поэтому все четыре проблемных коллектива оставили в Примере, которая увеличилась до 22 команд. А количество туров выросло с 38 до 42.

Гегемония «Барселоны» Йохана Кройфа, существовавшая на протяжении четырёх лет, близилась к концу. Летом в «Барсе» произошло много перемен. Уехал в «Валенсию» многолетний страж ворот Андони Субисаррета. На его место был куплен у «Логроньоса» другой вратарь сборной Испании Хулен Лопетеги. Забегая вперёд, баск оказался на «Камп Ноу» столь же успешен, как много лет спустя в роли тренера «Реала». Большую часть сезона ворота находились в ведении Карлеса Бускетса. Закончил играть Рональд Куман, вернулся в Бразилию Ромарио, перешёл в «Парму» Христо Стоичков. Были и новички. В том числе и Луиш Фигу. Но большого желания проводить перестройку у Кройфа не наблюдалось. «Реал» Хорхе Вальдано, несмотря на звёздный состав, оказался «бумажным тигром». Грозной силой представлялась «Валенсия» Луиса Арагонеса, которая и стала главным соперником «Атлетико» в чемпионате.

И нет нам покоя, гори, но живи

«Матрасники» взяли мощный старт. В четырёх первых матчах четыре победы с общим счётом 12:1. Нулевая ничья с «Севильей» на «Рамон Санчес Писхуан», а потом ещё три победы. После 10 туров «Атлетико» лидировал, опережая «Барсу» на три очка. Радомир Антич оценил преимущество календаря и сделал ставку на отрыв. Конечно, убегать ещё в первом круге было рискованно. Ведь сил может не хватить, тогда пелотон догонит и съест. Но «Атлетико» отважился.

Однако лидерство пошатнулось в 13 туре. «Реал» выиграл Дерби мадриленьо, чем помог своим недругам из «Барселоны». Команда Антича впервые утратила первое место. Но в следующем туре «Барса» потеряла два очка в Сан-Себастьяне, а «Атлетико» жёстко обошёлся с бывшей командой своего тренера – 3:0.

Первая встреча «Атлетико» и «Барселоны» пришлась на 16 тур. Любослав Пенев к 12 минуте дважды заставил Хулена Лопетеги вытащить мяч из сетки. Счёт 2:0 держался примерно минут 70, пока Хосе Луис Каминеро не завершил «контрольный выстрел» по воротам «сине-гранатовых». Антонио Веласаман не позволил Молине сыграть «на ноль», однако этот гол повлиял только на статистику. Победа 3:1 мадридцев, отрыв +4 от «Барселоны» и +2 от второго представителя каталонской столицы «Эспаньола». «Реал» тем временем отстал на 11 очков. Следующей жертвой «матрасников» оказалась «Валенсия», обыгранная на «Месталье».

После первого круга «Атлетико» уверенно лидировал с семиочковым отрывом от… «Компостелы». Вот такой неожиданный преследователь беглеца. Но довольно быстро обозначилась другие участники погони – оба барселонских клуба и «Валенсия». «Реал», как вы успели заметить, плёлся в пелотоне. А сами беглецы уходили всё дальше и дальше. После 25 тура «Барселона» отставала на 11 очков.

Бывало, «матрасники» оступались. Причём на старом добром «Висенте Кальдерон». То «Севилье» проигрывали, то «Вальядолиду». Но «Барса» тоже оступалась, как и «Эспаньол», не говоря уже о «Компостеле». А «Валенсия» потихоньку подтягивались к главной группе преследователей. В 34 туре «Атлетико» принимал «Реал» и был готов взять реванш за проигрыш на «Сантьяго Бернабеу». Но два почти тёзки Мигель Солер и Микаэль Лаудруп всё перечеркнули. Пантич с пенальти сделал поражение не столь крупным, но не менее обидным, ведь «Реал» тогда ни на что не претендовал. Отрыв от «сине-гранатовых» сократился на 5 очков. А после ничьей с «Овьедо» и вовсе до трёх. Расстояние выстрела, которое могло быть преодолено в 37 туре, когда «Барселона» и «Атлетико» играли на «Камп Ноу».

Кубок едет в Мадрид

Но давайте отвлечёмся от первенства. Параллельно с гонкой за чемпионством, «Атлетико» вёл борьбу за Кубок страны. Украшением кубковой кампании стали полуфинальные встречи с «Валенсией». Первая игра проходила на «Месталье» и развивалась под диктовку команды Луиса Арагонеса. К перерыву «летучие мыши» вели 2:0. Вскоре после возобновления встречи Пантич отыграл один гол. В середине второго тайма Винсенте Энгонга оставил хозяев в меньшинстве, и мячи посыпались в ворота Субисарреты один за другим. Пантич счёт сравнял, а потом по голу провели футболисты, вышедшие на замену. Роберто, Хан Карлос и Леонардо Бьяджини. Лишь в самом конце Предраг Миятович избавил «Валенсию» от крупного домашнего проигрыша – 3:5. В столице «летучие мыши» победили 2:1, но для суммарной победы этого было мало.

10 апреля, за десять дней до матча Примеры, «Атлетико» и «Барселона» встретились в финале Кубка короля в Сарагосе. За девяносто минут соперники не смогли забить ни одного мяча. Развязка наступила на исходе первого из дополнительных таймов. Гол Миленко Пантича принёс трофей столичному коллективу. Сезон уже был прожит не зря.

В матче чемпионата сработала скамейка мадридцев. Роберто, Бьяджини и примкнувший к ним Вискаино по разу расписались в воротах Бускетса. Жорди Кройф забил за отцовскую команду, но этого было мало. Для «Барсы», разумеется, а для «Атлетико» в самый раз. Снова просвет вырос до 6 очков. Но последовало домашнее поражение от «Валенсии», и этой победы словно не бывало.

Фотофиниш не понадобился

За четыре тура до финиша положение дел было таково. «Атлетико» – 77 очков. «Барселона» – 74. «Валенсия» – 73. «Матрасники» явно устали, сказывается короткая скамейка запасных. Но лидер держался и не падал. За два тура до финиша «Валенсия» выскочила из-за спины каталонцев и забралась на второе место. Чемпион выбыл из гонки, а огорчённый Кройф подал в отставку. Тогда ещё никто не знал, что тренерская карьера великого голландца подошла к концу.

В предпоследний игровой день «Атлетико» чудом спасся на Канарских островах. За полторы минуты до финального свистка мадридцы уступали 0:1, но добились ничьей благодаря автоголу Сесара Гомеса. «Валенсия» выиграла у «Эспаньола» 1:0, приблизившись к беглецам на два очка.

Итак, что мы имеем. У «Атлетико» 84 очка, у «Валенсии» 82. Разница мячей соответственно +41 и +26. «Летучие мыши» заканчивали чемпионат выездной встречей с «Сельтой», а «матрасники» играли дома с «Альбасете». Несложно догадаться, что мадридцам при таком раскладе труднее было не стать чемпионом, чем финишировать первыми. Но в футболе всякое бывало.

Диего Симеоне, проводивший один из лучших, если ни лучший сезон в карьере, забил свой 12-й гол в чемпионате. Затем успех развил Кико. Сопротивление «Альбасете» было сломлено. «Валенсия» выиграла первый тайм в Виго благодаря голу Предрага Миятовича. Но игроки были в курсе, как развивались события в Мадриде. Поэтому «летучие мыши» смирились с тем, что чемпионства им не видать, и пропустили мяч в концовке.

Не догнали. «Атлетико», не становившийся чемпионом 19 лет, выиграл заветный титул. В девятый раз в истории. Также это был первый в истории дубль «матрасников». Всем этим столичный клуб был обязан в первую очередь Радомиру Античу, не испугавшемуся пойти на «кладбище тренеров».

Прекрасно провёл свой первый по сути сезон Хосе Франсиско Молина, получивший Самору – приз, вручаемый вратарю, пропустившему наименьшее количество мячей. Успешно отработала оборона, ставшая самой прочной в Лиге. Диего Симеоне, никогда не отличавшийся высокой результативностью, забил 12 мячей, - второй результат в команде. Хорош был ветеран Вискаино, Каминеро стал чаще привлекаться в сборную. Пантич, особенно после его кубковых подвигов, получил прекрасную прессу. А сколько пришлось выслушать Античу за то, что тренер тащил в состав соотечественника. Любослав Пенев с 16 голами стал самым метким, а Кико попал в заявку сборной Испании на Евро-06.



Конечно, оставалось ощущение, что «Атлетико» воцарился ненадолго. Что это калиф на час, поселившийся в доме, построенном на песке. Два следующих сезона Антича в Мадриде были не столь успешны. Пятое и седьмое места. Но дебют в Лиге чемпионов стоит признать удачным – «матрасники» дошли до четвертьфинала.

Радомир продержался у руля команды три года. Но потом он ещё дважды приходил в «Атлетико». Подчищать за итальянскими коллегами, - сначала за Арриго Сакии, потом за Клаудио Раньери. Именно ему пришлось выполнить печальную миссию – констатировать вылет «матрасников» в Сегунду.

А в феврале 2003 года серба пригласили в «Барселону», срочно заменить отставленного Луи ван Гала. И хотя пребывание на «Камп Ноу» ограничилось всего несколькими месяцами, Античу удалось установить уникальное достижение. Никому, кроме него, не удавалось поработать с «Реалом», Атлетико» и «Барселоной».