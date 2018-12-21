Нас не догонят. «Атлетико» Радомира Антича. Сезон 1995/96

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Клубный чемпионат мира 2018, Матч за 3-е место 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Клубный чемпионат мира 2018, Финал 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин 13.5 7 1.18
Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.3 3.3 3
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 3.5 3.4 2.05
Албания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1.73 3.65 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.75 3.25 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 1.82 3.45 4.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2.02 3.4 3.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 3 3.6 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 1.62 4 4.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 3.15 3.07 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 1.85 3.4 4.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.77 3.15 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 1.77 3.65 4.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 1.62 3.77 5.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2 3.55 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.7 3.75 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.15 3.45 3.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2.12 3.5 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 2.3 3.3 3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 3.35 3.05 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.12 3.37 3.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.02 3.4 3.55
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Арсенал -:-  Бернли 1.21 6.35 14.5
18:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Уотфорд 2.32 3.42 3.02
18:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Фулхэм 1.92 3.55 3.95
18:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Кристал Пэлас - - -
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Саутгемптон 3 3.12 2.5
18:00 сегодня  Челси -:-  Лестер Сити 1.31 5.25 10.5
18:00 сегодня  Борнмут -:-  Брайтон энд Хоув 1.85 3.57 4.3
20:30 сегодня  Кардифф -:-  Ман Юнайтед 5.9 4.05 1.57
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1.75 3.55 4.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.5 3.27 1.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 2.1 3.37 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 4.75 3.4 1.77
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2.02 3.37 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.53 3.97 6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.87 3.3 2.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.37 3.2 2.97
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 2.55 3.3 2.67
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 4.5 3.5 1.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 1.9 3.6 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 2.05 3.5 3.3
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.35 5 7.2
Германия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Фрайбург 2.7 3.2 2.7
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Фортуна 2.25 3.5 3.1
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Шальке-04 3.15 3.15 2.4
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Вердер 1.5 4.7 5.7
17:30 сегодня  Байер -:-  Герта 1.55 4.7 5.1
20:30 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Бавария 5.7 4.7 1.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 1.9 3.5 3.8
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.15 3.4 3.1
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.05 3.4 3.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1.75 3.5 4.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.65 3.4 5.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 1.7 3.6 4.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.2 3.4 3
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 2.05 3.3 3.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.25 2.8 3.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 1.45 4.5 6
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 2.85 2.8 2.7
Испания. Примера 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Бетис -:-  Эйбар 1.78 3.65 4.5
18:15 сегодня  Атлетико М -:-  Эспаньол 1.4 4.05 10.5
20:30 сегодня  Барселона -:-  Сельта - - -
22:45 сегодня  Атлетик Б -:-  Вальядолид 1.7 3.55 5.35
Испания. Сегунда 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.55 2.9 2.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.8 3.2 4.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 2.1 3 3.7
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.4 2.8 3.25
Италия. Серия B 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.8 3.1 5.1
Италия. Серия А 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Лацио -:-  Кальяри 1.36 4.95 8.5
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Фрозиноне 1.72 3.75 4.9
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Торино 2.62 3.2 2.77
17:00 сегодня  Наполи -:-  СПАЛ 1.19 6.85 14
17:00 сегодня  Милан -:-  Фиорентина 2.27 3.23 3.3
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Аталанта 4.1 3.6 1.88
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Сампдория 2.27 3.45 3.1
20:00 сегодня  Кьево -:-  Интер 8 4.32 1.43
20:00 сегодня  Парма -:-  Болонья 2.55 3.1 2.95
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Рома - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 8.8 5.6 1.27
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.12 7.5 18
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.55 3.8 5.8
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.15 3.5 3.15
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 2.95 3.5 2.25
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 1.37 5 7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.85 3.7 2.2
Польша. Экстракласса 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 1.75 3.5 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 2.25 3.2 3.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З 1.55 3.8 5.8
Португалия. Примейра 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.45 3.1 2.9
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 1.9 3.4 3.8
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1.95 3.3 3.8
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 2.05 3.1 3.8
Румыния. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж 2.5 2.7 3.2
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 2.85 3.3 2.35
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 3.6 3.5 1.95
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 2.55 3.65 2.45
Франция. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  Дижон 1.5 4.5 6
23:00 сегодня  Ренн -:-  Ним 1.8 3.6 4.5
23:00 сегодня  Реймс -:-  Кан 1.72 3.35 5.7
23:00 сегодня  ПСЖ -:-  Нант 1.12 9 19
23:00 сегодня  Монпелье -:-  Лион 3.45 3.3 2.15
23:00 сегодня  Монако -:-  Генгам 1.9 3.3 4.4
23:00 сегодня  Лилль -:-  Тулуза - - -
23:00 сегодня  Анже -:-  Марсель 3.55 3.45 2.07
23:00 сегодня  Страсбур -:-  Ницца 2.45 3.1 3.05
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.55 3.6 6.3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 3.55 3.1 2.1
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1.65 3.3 5.8
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.8 3.5 4.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 1.95 3.4 3.75
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Нас не догонят. «Атлетико» Радомира Антича. Сезон 1995/96

вчера, 06:31

«Соккер.ру» рассказывает о том, как мадридский «Атлетико» сорвал банк.

Для мадридского «Атлетико» 90-е начались весьма неплохо. «Матрасники» занимали высокие места в чемпионате (4-е в 1989/90, 2-е в 1990/91, 3-е в 1991/92), были завоёваны два Кубка - в 1990 и 1991. Но затем последовал спад – 6 место, 12, 14. Клуб деградировал и скатывался по наклонной. 

Добро пожаловать на эшафот 

Президент «Атлетико» Хесус Хиль, человек весьма вздорный и нетерпеливый, то и дело менял тренеров. Сезон 1994/95 мадридцы начинали под руководством колумбийца Франсиско Матураны, продолжали с аргентинцем Хорхе Д'Алессандро, а заканчивали с другим специалистом из Аргентины Альфио Басиле. Никому из них поработать толком не дали. «Атлетико» превратился в эшафот для тренеров. Хесус Хиль рвал контракты, не считаясь с неустойками. Легче было зайти в клетку к тигру или льву, чем в кабинет бесноватого Дона Чучо. 

Но нашёлся смельчак в лице серба Радомира Антича, который согласился работать в Мадриде. Его отговаривали от столь опрометчивого поступка, не советовали уходить из пусть не звёздного, но вполне благополучного «Овьедо». Однако Радди (это имя приклеилось к Античу во время выступлений за английский «Лутон») рискнул и принял предложение Хиля. 

Радомир Антич был вполне добротным защитником. Отыграв восемь лет за «Партизан», он уехал в «Фенербахче», потом выступал за «Сарагосу» и английский «Лутон». Завершив карьеру футболиста, Радомир вернулся в «Сарагосу» в качестве тренера. Вывел арагонцев в Кубок УЕФА и был замечен «Реалом». Когда «сливочные» решили расстаться главным тренером Альфредо Ди Стефано, то временно исполняющим обязанности был назначен Антич. Серб отработал на финише сезона, вывел «Реал» на третье место и был утверждён в качестве полноправного тренера. 

В сезоне 91/92 «Реал» взял отличный старт в чемпионате и Кубке УЕФА, выиграл первый круг. Поэтому увольнение югослава на экваторе сезона стало неожиданностью. Мадридцы решили вернуть голландца Лео Беенхаккера. В итоге «Королевский клуб» пришёл на финиш вслед за «Барселоной». После творческой паузы Радомир отправился тренировать «Овьедо». Там его и нашли люди Дона Чучо. 

Антич и Пантич 

Летом в «Атлетико» произошли большие перемены. Команду покинула целая группа игроков, включая знаменитого вратаря Абеля Ресино и олимпийского чемпиона Игоря Добровольского. Новичков тоже было немало. Вратарь «Альбасете» Хосе Франсиско Молина и его одноклубник, защитник Санти Дения. Из «Валенсии» пришёл один из героев ЧМ-94, сын тренера сборной Болгарии Любослав Пенев. Из греческого «Паниониоса» прибыл соотечественник тренера Миленко Пантич. Добавились два молодых нападающих из Южной Америки – аргентинец Леонардо Бьяджини и уругваец Фернандо Корреа. Четверо из рекрутов – Молина, Санти, Пантич и Пенев стали игроками стартового состава. 

Вот, как выглядел «Атлетико» в описываемом сезоне. В воротах Молина, крепкий вратарь с отменной реакцией. Правда, в его игре был один пробел. Хосе мог далеко отойти от своего поста, чем иногда пользовались соперники. Молина неоднократно получал мячи «за шиворот». Не только в этом сезоне, а вообще в карьере. Справа в обороне – каталонец Дельфи Хели, не заигравший в «Барселоне», слева – Тони. Пару центральных составляли Санти и олимпийский чемпион Барселоны Роберто. Опорный полузащитник Хуан Вискаино, знакомый Антича по «Сарагосе». Диего Симеоне, которого удалось удержать от отъезда в Италию, выступал в непривычной для себя роли правого полузащитника, а на противоположной стороне разместился Пантич. Позицию атакующего полузащитника занимал Хосе Луис Каминеро, вызывающийся в сборную Испании. И сдвоенный центр нападения – Любослав Пенев и Кико Нарваес. На первый взгляд однотипные, здоровые форварды. Но Антич придумал, как совместить их в одной связке, и получил впереди мощный таран. 

И об одном несостоявшемся переходе. Радомир Антич давно приметил спартаковца Виктора Онопко. Серб видел в Викторе второго Фернандо Йерро, которому, кстати, именно он доверил место в основе «Реала». Антич хотел видеть капитана сборной России в «Овьедо», о чём говорил руководству клуба. Став тренером «Атлетико», Радомир не изменил отношения к Онопко. И тут два клуба Антича, бывший и тогдашний, вступили в борьбу за полузащитника «Спартака». Летом Онопко не достался никому, а зимой борьбу за него выиграл более скромный «Овьедо». Какой могла быть карьера Виктора при ином варианте развития событий, пусть рассуждают любители альтернативной истории.

Время перемен 

Немного о самом первенстве Испании 1995/96, которое вышло особенным. Летом не прошли лицензирование «Севилья» и «Сельта». Оба коллектива были переведены в Сегунду, а «Альбасете» и «Вальядолид» подобной участи избежали. Но «Севилья» и «Сельта» не сдались, а сумели оспорить своё право играть в компании сильнейших. Руководство Лиги решила сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Поэтому все четыре проблемных коллектива оставили в Примере, которая увеличилась до 22 команд. А количество туров выросло с 38 до 42.

Гегемония «Барселоны» Йохана Кройфа, существовавшая на протяжении четырёх лет, близилась к концу. Летом в «Барсе» произошло много перемен. Уехал в «Валенсию» многолетний страж ворот Андони Субисаррета. На его место был куплен у «Логроньоса» другой вратарь сборной Испании Хулен Лопетеги. Забегая вперёд, баск оказался на «Камп Ноу» столь же успешен, как много лет спустя в роли тренера «Реала». Большую часть сезона ворота находились в ведении Карлеса Бускетса. Закончил играть Рональд Куман, вернулся в Бразилию Ромарио, перешёл в «Парму» Христо Стоичков. Были и новички. В том числе и Луиш Фигу. Но большого желания проводить перестройку у Кройфа не наблюдалось. «Реал» Хорхе Вальдано, несмотря на звёздный состав, оказался «бумажным тигром». Грозной силой представлялась «Валенсия» Луиса Арагонеса, которая и стала главным соперником «Атлетико» в чемпионате. 

И нет нам покоя, гори, но живи 

«Матрасники» взяли мощный старт. В четырёх первых матчах четыре победы с общим счётом 12:1. Нулевая ничья с «Севильей» на «Рамон Санчес Писхуан», а потом ещё три победы. После 10 туров «Атлетико» лидировал, опережая «Барсу» на три очка. Радомир Антич оценил преимущество календаря и сделал ставку на отрыв. Конечно, убегать ещё в первом круге было рискованно. Ведь сил может не хватить, тогда пелотон догонит и съест. Но «Атлетико» отважился. 

Однако лидерство пошатнулось в 13 туре. «Реал» выиграл Дерби мадриленьо, чем помог своим недругам из «Барселоны». Команда Антича впервые утратила первое место. Но в следующем туре «Барса» потеряла два очка в Сан-Себастьяне, а «Атлетико» жёстко обошёлся с бывшей командой своего тренера – 3:0. 

Первая встреча «Атлетико» и «Барселоны» пришлась на 16 тур. Любослав Пенев к 12 минуте дважды заставил Хулена Лопетеги вытащить мяч из сетки. Счёт 2:0 держался примерно минут 70, пока Хосе Луис Каминеро не завершил «контрольный выстрел» по воротам «сине-гранатовых». Антонио Веласаман не позволил Молине сыграть «на ноль», однако этот гол повлиял только на статистику. Победа 3:1 мадридцев, отрыв +4 от «Барселоны» и +2 от второго представителя каталонской столицы «Эспаньола». «Реал» тем временем отстал на 11 очков. Следующей жертвой «матрасников» оказалась «Валенсия», обыгранная на «Месталье». 

После первого круга «Атлетико» уверенно лидировал с семиочковым отрывом от… «Компостелы». Вот такой неожиданный преследователь беглеца. Но довольно быстро обозначилась другие участники погони – оба барселонских клуба и «Валенсия». «Реал», как вы успели заметить, плёлся в пелотоне. А сами беглецы уходили всё дальше и дальше. После 25 тура «Барселона» отставала на 11 очков. 

Бывало, «матрасники» оступались. Причём на старом добром «Висенте Кальдерон». То «Севилье» проигрывали, то «Вальядолиду». Но «Барса» тоже оступалась, как и «Эспаньол», не говоря уже о «Компостеле». А «Валенсия» потихоньку подтягивались к главной группе преследователей. В 34 туре «Атлетико» принимал «Реал» и был готов взять реванш за проигрыш на «Сантьяго Бернабеу». Но два почти тёзки Мигель Солер и Микаэль Лаудруп всё перечеркнули. Пантич с пенальти сделал поражение не столь крупным, но не менее обидным, ведь «Реал» тогда ни на что не претендовал. Отрыв от «сине-гранатовых» сократился на 5 очков. А после ничьей с «Овьедо» и вовсе до трёх. Расстояние выстрела, которое могло быть преодолено в 37 туре, когда «Барселона» и «Атлетико» играли на «Камп Ноу».

Кубок едет в Мадрид 

Но давайте отвлечёмся от первенства. Параллельно с гонкой за чемпионством, «Атлетико» вёл борьбу за Кубок страны. Украшением кубковой кампании стали полуфинальные встречи с «Валенсией». Первая игра проходила на «Месталье» и развивалась под диктовку команды Луиса Арагонеса. К перерыву «летучие мыши» вели 2:0. Вскоре после возобновления встречи Пантич отыграл один гол. В середине второго тайма Винсенте Энгонга оставил хозяев в меньшинстве, и мячи посыпались в ворота Субисарреты один за другим. Пантич счёт сравнял, а потом по голу провели футболисты, вышедшие на замену. Роберто, Хан Карлос и Леонардо Бьяджини. Лишь в самом конце Предраг Миятович избавил «Валенсию» от крупного домашнего проигрыша – 3:5. В столице «летучие мыши» победили 2:1, но для суммарной победы этого было мало. 

10 апреля, за десять дней до матча Примеры, «Атлетико» и «Барселона» встретились в финале Кубка короля в Сарагосе. За девяносто минут соперники не смогли забить ни одного мяча. Развязка наступила на исходе первого из дополнительных таймов. Гол Миленко Пантича принёс трофей столичному коллективу. Сезон уже был прожит не зря. 

В матче чемпионата сработала скамейка мадридцев. Роберто, Бьяджини и примкнувший к ним Вискаино по разу расписались в воротах Бускетса. Жорди Кройф забил за отцовскую команду, но этого было мало. Для «Барсы», разумеется, а для «Атлетико» в самый раз. Снова просвет вырос до 6 очков. Но последовало домашнее поражение от «Валенсии», и этой победы словно не бывало. 

Фотофиниш не понадобился 

За четыре тура до финиша положение дел было таково. «Атлетико» – 77 очков. «Барселона» – 74. «Валенсия» – 73. «Матрасники» явно устали, сказывается короткая скамейка запасных. Но лидер держался и не падал. За два тура до финиша «Валенсия» выскочила из-за спины каталонцев и забралась на второе место. Чемпион выбыл из гонки, а огорчённый Кройф подал в отставку. Тогда ещё никто не знал, что тренерская карьера великого голландца подошла к концу. 

В предпоследний игровой день «Атлетико» чудом спасся на Канарских островах. За полторы минуты до финального свистка мадридцы уступали 0:1, но добились ничьей благодаря автоголу Сесара Гомеса. «Валенсия» выиграла у «Эспаньола» 1:0, приблизившись к беглецам на два очка. 

Итак, что мы имеем. У «Атлетико» 84 очка, у «Валенсии» 82. Разница мячей соответственно +41 и +26. «Летучие мыши» заканчивали чемпионат выездной встречей с «Сельтой», а «матрасники» играли дома с «Альбасете». Несложно догадаться, что мадридцам при таком раскладе труднее было не стать чемпионом, чем финишировать первыми. Но в футболе всякое бывало. 

Диего Симеоне, проводивший один из лучших, если ни лучший сезон в карьере, забил свой 12-й гол в чемпионате. Затем успех развил Кико. Сопротивление «Альбасете» было сломлено. «Валенсия» выиграла первый тайм в Виго благодаря голу Предрага Миятовича. Но игроки были в курсе, как развивались события в Мадриде. Поэтому «летучие мыши» смирились с тем, что чемпионства им не видать, и пропустили мяч в концовке. 

Не догнали. «Атлетико», не становившийся чемпионом 19 лет, выиграл заветный титул. В девятый раз в истории. Также это был первый в истории дубль «матрасников». Всем этим столичный клуб был обязан в первую очередь Радомиру Античу, не испугавшемуся пойти на «кладбище тренеров». 

Прекрасно провёл свой первый по сути сезон Хосе Франсиско Молина, получивший Самору – приз, вручаемый вратарю, пропустившему наименьшее количество мячей. Успешно отработала оборона, ставшая самой прочной в Лиге. Диего Симеоне, никогда не отличавшийся высокой результативностью, забил 12 мячей, - второй результат в команде. Хорош был ветеран Вискаино, Каминеро стал чаще привлекаться в сборную. Пантич, особенно после его кубковых подвигов, получил прекрасную прессу. А сколько пришлось выслушать Античу за то, что тренер тащил в состав соотечественника. Любослав Пенев с 16 голами стал самым метким, а Кико попал в заявку сборной Испании на Евро-06. 

Конечно, оставалось ощущение, что «Атлетико» воцарился ненадолго. Что это калиф на час, поселившийся в доме, построенном на песке. Два следующих сезона Антича в Мадриде были не столь успешны. Пятое и седьмое места. Но дебют в Лиге чемпионов стоит признать удачным – «матрасники» дошли до четвертьфинала.

Радомир продержался у руля команды три года. Но потом он ещё дважды приходил в «Атлетико». Подчищать за итальянскими коллегами, - сначала за Арриго Сакии, потом за Клаудио Раньери. Именно ему пришлось выполнить печальную миссию – констатировать вылет «матрасников» в Сегунду. 

А в феврале 2003 года серба пригласили в «Барселону», срочно заменить отставленного Луи ван Гала. И хотя пребывание на «Камп Ноу» ограничилось всего несколькими месяцами, Античу удалось установить уникальное достижение. Никому, кроме него, не удавалось поработать с «Реалом», Атлетико» и «Барселоной».

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Все комментарии
nick86
nick86
   746 / 865
вчера в 14:41
Спасибо за статью! Именно после того сезона стал внимательнее следить за Атлетико.
Единственное уточнение: как бы мне ни хотелось, чтобы Барса была чаще победителем, но в том сезоне чемпионских полномочий лишился как раз Реал. Именно он был чемпионом в сезоне 1994-1995, а гегемония Барсы закончилась вместе с финалом ЛЧ-1994, где влетели Милану. У Барсы было четыре победы подряд с 1990-91 по 1993-94.
Правдин Семён
Правдин Семён
   56 / 865
вчера в 13:37
За испанским чемпионатом слежу меньше всего , но этот материал завлек как и прочие.Спасибо!
Олег Лыткин
Олег Лыткин
   53 / 865
вчера в 10:07
Спасибо. Следующий материал будет посвящён одному из бывших тренеров сборной России.
борька
борька
   51 / 865
вчера в 10:05
Риск себя оправдал, Атлетоко стал чемпионом! Интересная статья!
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