Срезанный букет фиалок. «Фиорентина» Джанкарло Де Систи. Сезон 1981/82

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Клубный чемпионат мира 2018, 1/4 финала 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эсперанс (Тунис)Эсперанс -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.75 3.75 4.3
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней 3.25 3.5 2.1
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 3.4 3.3 2.05
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 1.37 4.2 7.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 1.27 4.9 9.4
Албания. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб ТиранаТирана - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 3.55 3.5 1.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.4 4.2 7.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.6 3.2 2.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2 3.2 3.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.05 3.1 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.15 3.3 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2 3.3 3.55
Англия. Лига Один 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.68 3.8 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.35 3.25 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2.2 3.1 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.05 3.3 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.8 3.6 4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.15 3.25 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 2.4 3.3 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Бертон Альбион (Бартон эпон Трент)Бертон Альбион 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.3 3.4 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 1.95 3.3 3.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2.65 3.2 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Манчестер Сити -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Ньюкасл 2.5 3 3.1
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Лестер Сити - - -
18:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Борнмут 1.9 3.5 4.1
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Кардифф 1.62 3.8 5.7
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Бернли 1.17 7.5 14
20:30 сегодня  Фулхэм -:-  Вест Хэм 2.85 3.45 2.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2 3.4 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.75 3.5 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.75 3.15 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 3 3.1 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.65 3.2 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 4.9 3.6 1.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.35 3.15 2.95
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.75 3.2 2.45
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 3.8 3.6 1.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 3.6 3.5 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 2 3.4 3.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.3 4.6 9
Болгария. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 4.7 3.5 1.72
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.7 3.4 5
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 2.65 2.95 2.75
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 4 3.45 1.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2.2 3.2 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1.82 3.55 4
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 2.55 3.05 2.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Фортуна -:-  Фрайбург 2.75 3.3 2.55
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Бавария 10.2 6.25 1.25
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Шальке-04 2.5 3.25 2.85
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Герта 2.75 3.4 2.5
17:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Боруссия М 1.95 4.15 3.3
20:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Вердер 1.37 5.2 7.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.8 3.65 4
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.68 3.5 5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 2 3.2 3.75
Германия. Третья лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.95 3.45 3.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 2.45 3.05 2.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.5 3.2 2.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.75 3.5 4.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.1 3.35 3.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.35 3.3 2.75
Греция. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2.15 3.15 3.35
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.43 3.95 7.8
Дания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
Испания. Примера 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Хетафе -:-  Реал Сосьедад - - -
18:15 сегодня  Вальядолид -:-  Атлетико М 5.8 3.4 1.7
20:30 сегодня  Реал -:-  Райо Вальекано 1.12 9 17
22:45 сегодня  Эйбар -:-  Валенсия 2.7 3.2 2.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 2.1 3 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.95 3.1 4
Италия. Серия B 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.6 2.9 2.85
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.1 2.95 3.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.38 4.25 8.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 2.9 2.9 2.55
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня  Интер -:-  Удинезе 1.32 5.1 9.8
22:30 сегодня  Торино -:-  Ювентус - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 3.5 3.7 1.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.7 3.6 4.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.63 3.65 5.2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 6.7 5 1.35
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.22 5.4 10.4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.35 4.5 8
Польша. Экстракласса 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.55 3.1 2.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2.65 3.05 2.65
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 1.57 3.8 5.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4:0 Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.1 3.2 3.3
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.2 3.2 3.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.1 3.2 2.25
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 10 5 1.27
Румыния. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 4 3.4 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 3.1 3.2 2.25
Сербия. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
15:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.6 3.9 5
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 2.1 3.35 3.25
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2 3.5 3.4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 1.95 3.4 3.7
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
Матч перенесен  Дижон -:-  ПСЖ 13.8 7.2 1.18
Матч перенесен  Кан -:-  Тулуза 2.55 3.15 2.9
Матч перенесен  Амьен -:-  Анже 2.75 3.05 2.75
22:00 сегодня  Реймс -:-  Страсбур 2.2 3.2 3.45
Матч перенесен  Нант -:-  Монпелье 2.5 3.1 3
Франция. Лига 2 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 2.45 2.9 3.05
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.35 4.5 8.4
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Срезанный букет фиалок. «Фиорентина» Джанкарло Де Систи. Сезон 1981/82

вчера, 16:42

«Соккер.ру» рассказывает о том, как клуб из Флоренции упустил свой третий Скудетто в одном из самых интересных и драматичных сезонов в Серии А. 

В 1980 году владельцем «Фиорентины» стал строительный магнат Флавио Понтелло, который ретиво взялся за дело. Не было дня без придумок босса. Далеко не все из них были удачными. Например, новый логотип клуба болельщики сочли безвкусным. Так же, как его размещение на животе. Зато идея сделать форму полностью фиолетовой имела успех.

По прозвищу «Дятел»

Но главным было не изменение символики, а большие кадровые перемены. Понтелло купил сразу нескольких сильных футболистов. Летом 1981 года фиолетовые футболки примерили защитники Пьетро Верховод («Сампдория»), Антонелло Кукуредду («Ювентус»), полузащитники Эральдо Печчи («Торино»), Лучиано Миани («Удинезе»), нападающие Франческо Грациани («Торино»), Даниэле Массаро («Монца»), Даниэль Бертони («Севилья»). Последний, чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины, стал единственным легионером в составе «фиалок». Тогда в Серии А действовал жёсткий лимит - не более одного иностранца. Новобранцы быстро нашли общий язык с теми, кто уже был в команде - вратарём Джованни Галли, защитником Роберто Гальбьятти, полузащитниками Филиппо Казагранде и Луиджи Саккетти, и, конечно же, с главной звездой тосканцев - полузащитником Джанкарло Антониони. Но самым удачным ходом Флавио Понтелло стало приглашение на должность старшего тренера Джанкарло Де Систи.

В бытность футболистом Де Систи заработал прозвище Picchio - Дятел. За трудолюбие и упорство. Невысокий, но очень настойчивый и выносливый футболист, немало поигравший в родной «Роме». Но наибольшего успеха Дятел добился во Флоренции, где он провёл девять лет. Джанкарло был ключевым игроком легендарной «Фиорентины Йе-йе», команды конца 60-х - первой половины 70-х. Эта команды во второй раз в истории клуба стала чемпионом Италии, взяла Кубок страны и приобрела массу поклонников благодаря красивой игре. Де Систи был мотором и мозгом одновременно. Дятел был востребован и в сборной Италии. В 1968 году он стал чемпионом Европы, а ещё через два года вернулся из Мексики с позолоченной медалью чемпионата мира. В середине 70-х Де Систи уступил свой дирижёрский пульт своему тёзке Джанкарло Антониони, которому суждено было стать символом Флоренции. Один из премьер-министров Италии выдал такую фразу: «Джанкарло Антониони является более значимым для Флоренции, чем все полотна эпохи Возрождения». Даже сегодня пожилому человеку с гривой рыжих волос не дают спокойно пройти по улицам одного из красивейших городов Италии. Джанкарло был не только гениальным игроком, он ещё и не будучи флорентийцем по рождению оказался патриотом клуба. Его столько раз пытались перетащить то в «Ювентус», то в «Милан», то в «Интер». А он оставался верен своей команде и был готов отдать за неё жизнь. Это не пафос. В сезоне, о котором идёт рассказ, Джанкарло пережил клиническую смерть прямо на поле.

Отличный центральный защитник Пьетро Верховод обижался на журналистов, которые избегали делать с ним интервью. Оказывается, они боялись сделать ошибку в такой неитальянской фамилии Петра. Да-да, Петра, ибо отец футболиста -красноармеец Иван Лукьянович Верховод. Во время Великой Отечественной войны Верховод-старший был ранен, попал в плен и был переправлен в лагерь, находившийся в Италии. Когда узников освободили, Иван Лукьянович встретил итальянскую девушку, полюбил её и на родину уже не вернулся. Франческо Грациани, хоть и носил прозвище Чиччо - Толстяк, был весьма подвижен. Журнал «Крокодил», посвятивший чемпионам мира-1982 стихотворения, не ошибся, написав «мчит с мячом быстрее лани сам Франческо Грациани». Это с Алессандро Альтобелли главный сатирический журнал СССР погорячился, назвав того юным. Грациани в схеме Де Систи стал связующим звеном между Антониони и парой нападающих. А её составили два почти тёзки - Даниэле Массаро и Даниэль Бертони. Итальянец находился только в начале своего славного пути, а аргентинец итальянского происхождения к 26 годам успел выиграть чемпионат мира, забить гол в финале и взять три Кубка Либертадорес.

Джанкарло Де Систи хорошо помнил «команду молодости нашей» и хотел воссоздать «Йе-йе». Времени у него было мало, «Фиорентина» сыгрывалась по ходу турнира. На «фиалок» никто не ставил. В предыдущем первенстве они заняли пятое место. Главными претендентами на Скудетто считались чемпион «Ювентус», его предшественник в этой роли «Интер» и «Рома», где уже трудился Нильс Лидхольм. «Милан», где Лидхольм блистал в качестве нападающего, вернулся в Серию А после годичной ссылки и в качестве фаворита рассматриваться не мог.

Сорок секунд на том свете

Чемпионат Италии, в котором соревновались 16 клубов, стартовал аж в середине сентября.«Фиорентина» довольствовалась малым, - гол Казагранде принёс скромную победу над «Комо». «Ювентус» же сыграл по-чемпионски, разгромив «Чезену» 6:1. «Фиалки» выстояли на «Сан-Сиро» против «Милана», не смогли дожать дома «Авеллино» - два раза по 0:0. А потом уверенная победа над «Катанзаро». Оба мяча на счету новичков - Верховода и Бертони. «Юве» к тому времени взял 10 очков из 10 с разницей мячей 12:2. В шестом туре чемпион победил своих земляков из «Торино». «Фиорентина» рухнула в Риме - тогда столицу в Серии А представляла только «Рома». Сухая серия Джованни Галли кончилась на 470-й минуте.

Но как говорил товарищ Саахов из «Кавказской пленницы», «тот, кто нам мешает, тот нам и поможет». «Рома» вслед за «Фиорентиной» приложила и «Ювентус». Гола Фалькао оказалось достаточно. «Фиалки» у себя на «Коммунале» (имя Артемио Франко получил через несколько лет, после трагической гибели президента УЕФА) взяли два очка у «Торино». И четырёхочкового отрыва «старой синьоры» больше нет. Но тут же последовал проигрыш «Чезене». «Рома» вырвалась вперёд, ибо и «Ювентус» вернулся на щите из Генуи.

В девятом туре едва не произошла трагедия. 22 ноября «Фиорентина» принимала «Дженоа». После первого тайма - 1:1. В начале второго Антониони реализовал пенальти и вывел «фиалок» вперёд. А через несколько минут он же мог забить третий.  Джанкарло в прыжке пытался дотянуться до летящего низко мяча. Но и генуэзский вратарь Сильвано Мартина вовсе не собирался пропускать. Он бил по мячу, этот Сильвано Мартина, но попал в голову игрока «Фиоринтины». Мощнейший удар пришёлся в висок Джанкарло. Полузащитник рухнул замертво. Сердце не билось. Футбольная Италия потеряла в середине 70-х двух звёзд -  Лучано Ре Чеккони («Лацио») и Ренато Кури («Перуджа»). Одного застрелили по ошибке, у второго не выдержало сердце. Неужели мартиролог будет продолжен? Спасибо флорентийским врачам, которые вывели капитана из состояния клинической смерти прямо на поле. Сердце не работало 40 секунд, а без сознания футболист находился 15 минут. Жизнь Антониони спасли, но лидер «фиалок» выбыл на продолжительный срок. И победа над «Дженоа» особой радости не вызвала. Тем более, что следующим в календаре значился матч с «Ювентусом».

Луиджи Саккетти старался сделать потерю Антонионе как можно менее болезненной. Отчасти это получилось. Хотя сравнивать игрока сборной Италии и его дублёра было тяжело. Но «фиалки» выдали четыре победы подряд. Особенно лихо разобрались с «Интером» - 4:2. Да и победа над «Наполи» стала лыком в строку. И первый круг завершился победой флорентинцев. Преимущество над «Ювентусом» - всего очко.

Мы не покупали Скудетто

«Бьянконери» совершили обгон в 18-м туре, воспользовавшись гостевой ничьей соперника с «Асколи». И то обгон условный, по дополнительным показателям. Потом, правда, туринцы вышли вперёд на очко. Но что такое очко. Финиш обещал стать горячим.

В марте вернулся Джанкарло Антониони. Появление капитана стадион приветствовал стоя. Тем более что вскоре «Фиорентине» предстояло принимать лидера. Но как и в первом круге, соперники разошлись с двумя нулями. Каждый остался при своём. 38 очков у «старой синьоры», 37 у «фиалок». В следующем туре флорентийцы выиграли у «Болоньи», а «Ювентус» поделил очки с «Асколи». Равенство очков, но туринцы чуть равнее.

27-й тур. Оба претендента поклевали по зёрнышку - 1:0. «Юве» одолел дома «Интер», а «Фиорентина» покорила Неаполь с тем же счётом. Но тот же «Интер» не позволил «фиалкам» обыграть себя в Милане, а «бьянконери» разобрали на запчасти «Удинезе» (5:1). Но тот же «Удинезе» рассыпался во Флоренции (0:3), а «Наполи» отобрал очко у чемпиона. Перед заключительным туром у двух претендентов на Скудетто по 44 очка.

«Фиорентина» не смогла обыграть на Сардинии слабенький «Кальяри» (0:0). А «Ювентусу» не удалось одолеть в гостях середняка «Катандзаро» благодаря более чем сомнительному пенальти. Мяч на счету единственного в ту пору неитальянца в рядах «Юве» Лайами Брейди. Поэтому чемпионом снова стал «Ювентус», а «Фиорентина» отстала на очко. Судья матча «Кальяри» - «Фиорентина» явно благоволил островитянам, не засчитав гол Грациани и не назначив пенальти за снос Массаро.

Несложно догадаться, что во Флоренции узрели руку Турина. Слоган «мы не покупали Скудетто» появился на майках и полиэтиленовых пакетах. И без того сложные отношения двух клубов испортились ещё сильнее. И когда в конце 80-х Понтелло продал лидера «Фиорентины» Роберто Баджо в Турин, его офис был разгромлен возмущёнными болельщиками. Даром, что владелец клуба сделал для «фиалок» столько всего хорошего.

Четыре футболиста «Фиорентины» в составе сборной Италии отправились на чемпионат мира и вернулись оттуда с золотыми медалями. Джанкарло Антониони и Франческо Грациани были игроками основы (Франческо забил важнейший гол камерунцам), а Джованни Галли и Пётр (Пьетро) Верховод просидели весь мундиаль на лавочке.  Верховод оказался единственным слегка нашим человеком, становившимся чемпионом мира. Даниэль Бертони был лучшим в составе сборной Аргентины, даром что уже играл Диего Марадона. Но аргентинцы сложили чемпионские полномочия во многом благодаря итальянцам.

Итальянским клубам разрешили заявлять второго игрока, и во Флоренцию прибыл капитан сборной Аргентины Даниэль Пассарелла. Который пришёлся ко двору. Но улучшить свой результат и даже повторить его команда Джанкарло Де Систи не смогла. Третье место, девятое, после чего Дятел уехал в «Удинезе». Славная страница в истории клуба была перевёрнута.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Олег Лыткин
   90 / 1027
вчера в 23:03
Эту Фиорентину я помню.Имел ввиду новый век.Будет интересно ждать)
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответил Правдин Семён
   117 / 1027
вчера в 21:11
Читаешь и веришь,что в мафиозной Италии Фиорентина лишилась чемпионства из-за продажного судьи.Был у них всплеск, когда появился в составе Йоветич.Но стоило их путям разойтись,как завяли фиалки и погас талант Йоветича..
У них в середине 90-х была очень симпатичная команда, которую тренировал Клаудио Раньери. Потом пришёл Джованни Трапаттони и вывел фиалок в Лигу чемпионов. Когда играли Батистута, Тольдо, Руй Кошта, Канчельскис. Про эту Фиорентину тоже будет обязательно.
Правдин Семён
Правдин Семён
   90 / 1027
вчера в 21:04
Читаешь и веришь,что в мафиозной Италии Фиорентина лишилась чемпионства из-за продажного судьи.Был у них всплеск, когда появился в составе Йоветич.Но стоило их путям разойтись,как завяли фиалки и погас талант Йоветича..
RUSTY8
RUSTY8
   680 / 1027
вчера в 18:18
Гоббы, Аньелли, админресурс порева)))
Олег Лыткин
Олег Лыткин
   117 / 1027
вчера в 17:59
Думаю, что Фиалки будут ещё и не раз. Но наверное в новом году.
DVL
DVL
   857 / 1027
вчера в 17:57
За Фиалок отдельный респект. Давно симпатизирую им
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