Срезанный букет фиалок. «Фиорентина» Джанкарло Де Систи. Сезон 1981/82

вчера, 16:42

«Соккер.ру» рассказывает о том, как клуб из Флоренции упустил свой третий Скудетто в одном из самых интересных и драматичных сезонов в Серии А.

В 1980 году владельцем «Фиорентины» стал строительный магнат Флавио Понтелло, который ретиво взялся за дело. Не было дня без придумок босса. Далеко не все из них были удачными. Например, новый логотип клуба болельщики сочли безвкусным. Так же, как его размещение на животе. Зато идея сделать форму полностью фиолетовой имела успех.

По прозвищу «Дятел»

Но главным было не изменение символики, а большие кадровые перемены. Понтелло купил сразу нескольких сильных футболистов. Летом 1981 года фиолетовые футболки примерили защитники Пьетро Верховод («Сампдория»), Антонелло Кукуредду («Ювентус»), полузащитники Эральдо Печчи («Торино»), Лучиано Миани («Удинезе»), нападающие Франческо Грациани («Торино»), Даниэле Массаро («Монца»), Даниэль Бертони («Севилья»). Последний, чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины, стал единственным легионером в составе «фиалок». Тогда в Серии А действовал жёсткий лимит - не более одного иностранца. Новобранцы быстро нашли общий язык с теми, кто уже был в команде - вратарём Джованни Галли, защитником Роберто Гальбьятти, полузащитниками Филиппо Казагранде и Луиджи Саккетти, и, конечно же, с главной звездой тосканцев - полузащитником Джанкарло Антониони. Но самым удачным ходом Флавио Понтелло стало приглашение на должность старшего тренера Джанкарло Де Систи.

В бытность футболистом Де Систи заработал прозвище Picchio - Дятел. За трудолюбие и упорство. Невысокий, но очень настойчивый и выносливый футболист, немало поигравший в родной «Роме». Но наибольшего успеха Дятел добился во Флоренции, где он провёл девять лет. Джанкарло был ключевым игроком легендарной «Фиорентины Йе-йе», команды конца 60-х - первой половины 70-х. Эта команды во второй раз в истории клуба стала чемпионом Италии, взяла Кубок страны и приобрела массу поклонников благодаря красивой игре. Де Систи был мотором и мозгом одновременно. Дятел был востребован и в сборной Италии. В 1968 году он стал чемпионом Европы, а ещё через два года вернулся из Мексики с позолоченной медалью чемпионата мира. В середине 70-х Де Систи уступил свой дирижёрский пульт своему тёзке Джанкарло Антониони, которому суждено было стать символом Флоренции. Один из премьер-министров Италии выдал такую фразу: «Джанкарло Антониони является более значимым для Флоренции, чем все полотна эпохи Возрождения». Даже сегодня пожилому человеку с гривой рыжих волос не дают спокойно пройти по улицам одного из красивейших городов Италии. Джанкарло был не только гениальным игроком, он ещё и не будучи флорентийцем по рождению оказался патриотом клуба. Его столько раз пытались перетащить то в «Ювентус», то в «Милан», то в «Интер». А он оставался верен своей команде и был готов отдать за неё жизнь. Это не пафос. В сезоне, о котором идёт рассказ, Джанкарло пережил клиническую смерть прямо на поле.

Отличный центральный защитник Пьетро Верховод обижался на журналистов, которые избегали делать с ним интервью. Оказывается, они боялись сделать ошибку в такой неитальянской фамилии Петра. Да-да, Петра, ибо отец футболиста -красноармеец Иван Лукьянович Верховод. Во время Великой Отечественной войны Верховод-старший был ранен, попал в плен и был переправлен в лагерь, находившийся в Италии. Когда узников освободили, Иван Лукьянович встретил итальянскую девушку, полюбил её и на родину уже не вернулся. Франческо Грациани, хоть и носил прозвище Чиччо - Толстяк, был весьма подвижен. Журнал «Крокодил», посвятивший чемпионам мира-1982 стихотворения, не ошибся, написав «мчит с мячом быстрее лани сам Франческо Грациани». Это с Алессандро Альтобелли главный сатирический журнал СССР погорячился, назвав того юным. Грациани в схеме Де Систи стал связующим звеном между Антониони и парой нападающих. А её составили два почти тёзки - Даниэле Массаро и Даниэль Бертони. Итальянец находился только в начале своего славного пути, а аргентинец итальянского происхождения к 26 годам успел выиграть чемпионат мира, забить гол в финале и взять три Кубка Либертадорес.

Джанкарло Де Систи хорошо помнил «команду молодости нашей» и хотел воссоздать «Йе-йе». Времени у него было мало, «Фиорентина» сыгрывалась по ходу турнира. На «фиалок» никто не ставил. В предыдущем первенстве они заняли пятое место. Главными претендентами на Скудетто считались чемпион «Ювентус», его предшественник в этой роли «Интер» и «Рома», где уже трудился Нильс Лидхольм. «Милан», где Лидхольм блистал в качестве нападающего, вернулся в Серию А после годичной ссылки и в качестве фаворита рассматриваться не мог.

Сорок секунд на том свете

Чемпионат Италии, в котором соревновались 16 клубов, стартовал аж в середине сентября.«Фиорентина» довольствовалась малым, - гол Казагранде принёс скромную победу над «Комо». «Ювентус» же сыграл по-чемпионски, разгромив «Чезену» 6:1. «Фиалки» выстояли на «Сан-Сиро» против «Милана», не смогли дожать дома «Авеллино» - два раза по 0:0. А потом уверенная победа над «Катанзаро». Оба мяча на счету новичков - Верховода и Бертони. «Юве» к тому времени взял 10 очков из 10 с разницей мячей 12:2. В шестом туре чемпион победил своих земляков из «Торино». «Фиорентина» рухнула в Риме - тогда столицу в Серии А представляла только «Рома». Сухая серия Джованни Галли кончилась на 470-й минуте.

Но как говорил товарищ Саахов из «Кавказской пленницы», «тот, кто нам мешает, тот нам и поможет». «Рома» вслед за «Фиорентиной» приложила и «Ювентус». Гола Фалькао оказалось достаточно. «Фиалки» у себя на «Коммунале» (имя Артемио Франко получил через несколько лет, после трагической гибели президента УЕФА ) взяли два очка у «Торино». И четырёхочкового отрыва «старой синьоры» больше нет. Но тут же последовал проигрыш «Чезене». «Рома» вырвалась вперёд, ибо и «Ювентус» вернулся на щите из Генуи.

В девятом туре едва не произошла трагедия. 22 ноября «Фиорентина» принимала «Дженоа». После первого тайма - 1:1. В начале второго Антониони реализовал пенальти и вывел «фиалок» вперёд. А через несколько минут он же мог забить третий. Джанкарло в прыжке пытался дотянуться до летящего низко мяча. Но и генуэзский вратарь Сильвано Мартина вовсе не собирался пропускать. Он бил по мячу, этот Сильвано Мартина, но попал в голову игрока «Фиоринтины». Мощнейший удар пришёлся в висок Джанкарло. Полузащитник рухнул замертво. Сердце не билось. Футбольная Италия потеряла в середине 70-х двух звёзд - Лучано Ре Чеккони («Лацио») и Ренато Кури («Перуджа»). Одного застрелили по ошибке, у второго не выдержало сердце. Неужели мартиролог будет продолжен? Спасибо флорентийским врачам, которые вывели капитана из состояния клинической смерти прямо на поле. Сердце не работало 40 секунд, а без сознания футболист находился 15 минут. Жизнь Антониони спасли, но лидер «фиалок» выбыл на продолжительный срок. И победа над «Дженоа» особой радости не вызвала. Тем более, что следующим в календаре значился матч с «Ювентусом».

Луиджи Саккетти старался сделать потерю Антонионе как можно менее болезненной. Отчасти это получилось. Хотя сравнивать игрока сборной Италии и его дублёра было тяжело. Но «фиалки» выдали четыре победы подряд. Особенно лихо разобрались с «Интером» - 4:2. Да и победа над «Наполи» стала лыком в строку. И первый круг завершился победой флорентинцев. Преимущество над «Ювентусом» - всего очко.

Мы не покупали Скудетто

«Бьянконери» совершили обгон в 18-м туре, воспользовавшись гостевой ничьей соперника с «Асколи». И то обгон условный, по дополнительным показателям. Потом, правда, туринцы вышли вперёд на очко. Но что такое очко. Финиш обещал стать горячим.

В марте вернулся Джанкарло Антониони. Появление капитана стадион приветствовал стоя. Тем более что вскоре «Фиорентине» предстояло принимать лидера. Но как и в первом круге, соперники разошлись с двумя нулями. Каждый остался при своём. 38 очков у «старой синьоры», 37 у «фиалок». В следующем туре флорентийцы выиграли у «Болоньи», а «Ювентус» поделил очки с «Асколи». Равенство очков, но туринцы чуть равнее.

27-й тур. Оба претендента поклевали по зёрнышку - 1:0. «Юве» одолел дома «Интер», а «Фиорентина» покорила Неаполь с тем же счётом. Но тот же «Интер» не позволил «фиалкам» обыграть себя в Милане, а «бьянконери» разобрали на запчасти «Удинезе» (5:1). Но тот же «Удинезе» рассыпался во Флоренции (0:3), а «Наполи» отобрал очко у чемпиона. Перед заключительным туром у двух претендентов на Скудетто по 44 очка.

«Фиорентина» не смогла обыграть на Сардинии слабенький «Кальяри» (0:0). А «Ювентусу» не удалось одолеть в гостях середняка «Катандзаро» благодаря более чем сомнительному пенальти. Мяч на счету единственного в ту пору неитальянца в рядах «Юве» Лайами Брейди. Поэтому чемпионом снова стал «Ювентус», а «Фиорентина» отстала на очко. Судья матча «Кальяри» - «Фиорентина» явно благоволил островитянам, не засчитав гол Грациани и не назначив пенальти за снос Массаро.

Несложно догадаться, что во Флоренции узрели руку Турина. Слоган «мы не покупали Скудетто» появился на майках и полиэтиленовых пакетах. И без того сложные отношения двух клубов испортились ещё сильнее. И когда в конце 80-х Понтелло продал лидера «Фиорентины» Роберто Баджо в Турин, его офис был разгромлен возмущёнными болельщиками. Даром, что владелец клуба сделал для «фиалок» столько всего хорошего.

Четыре футболиста «Фиорентины» в составе сборной Италии отправились на чемпионат мира и вернулись оттуда с золотыми медалями. Джанкарло Антониони и Франческо Грациани были игроками основы (Франческо забил важнейший гол камерунцам), а Джованни Галли и Пётр (Пьетро) Верховод просидели весь мундиаль на лавочке. Верховод оказался единственным слегка нашим человеком, становившимся чемпионом мира. Даниэль Бертони был лучшим в составе сборной Аргентины, даром что уже играл Диего Марадона. Но аргентинцы сложили чемпионские полномочия во многом благодаря итальянцам.

Итальянским клубам разрешили заявлять второго игрока, и во Флоренцию прибыл капитан сборной Аргентины Даниэль Пассарелла. Который пришёлся ко двору. Но улучшить свой результат и даже повторить его команда Джанкарло Де Систи не смогла. Третье место, девятое, после чего Дятел уехал в «Удинезе». Славная страница в истории клуба была перевёрнута.