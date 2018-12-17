Нежданный чемпион. «Днепр» Владимира Емца. Сезон-1983

вчера, 10:00

«Соккер.ру» рассказывает о случившемся 35 лет назад чудесном преображении скромной команды.

Если бы весной 1983 года кто-то сказал, что «Днепр» станет призёром союзного первенства, то этого человека сочли бы за чудака. Или неисправимого фантазёра. Но скромная до сих пор команда из Днепропетровска не только попала в тройку сильнейших, она выиграла чемпионат СССР , показав при этом красивую, результативную игру.

Зёрнышки из «Колоса»

«Днепр» вернулся в высшую лигу чемпионата СССР осенью 1980 года в компании с симферопольской «Таврией». Но если крымчане уверенно выиграли соревнования во втором по силе дивизионе нашего футбола, то клуб из Днепропетровска заскочил на подножку уходящего поезда, обойдя на финише харьковский «Металлист». «Вышли в шутку», - говорили про «Днепр», который тренировал Виктор Аврамович Лукашенко.

«Днепр», собранный с бору по сосенке, действительно напоминал случайного гостя в высшей лиге. Старт был провален. Команда Лукашенко проигрывала всем подряд, много пропускала и выглядела главным кандидатом на выход с вещами. Старалась молодёжь - 20-летний вратарь Сергей Краковский, 19-летний нападающий Владимир Лютый, еще более юный полузащитник Геннадий Литовченко, да несколько опытных игроков – защитники Сергей Мотуз и Александр Лысенко, вернувшийся из «Зенита» полузащитник Александр Дамин, чемпион СССР в составе московского «Динамо» нападающий Олег Крамаренко.

Тем временем в первой лиге хорошо смотрелся другой представитель Днепропетровской области – никопольский «Колос». Уникальный проект, созданный благодаря первому секретарю Никопольского горкома, Герою Социалистического труда Владимиру Остапченко. Владимир Иванович очень любил футбол и очень хотел видеть в Никополе сильную команду. Представлявший индустриальный город «Трубник» был преобразован в межколхозный коллектив «Колос», в котором могли играть и воспитанники местной спортшколы, и талантливая сельская молодёжь. Тренировать «Колос» было доверено бывшему игроку «Трубника» Владимиру Емцу. Владимир Иванович рекомендовал на должность начальника команды Геннадия Афанасьевича Жиздика, ветерана Великой Отечественной войны, потерявшего на полях сражений правую руку. Так появился один из самых эффективных в нашем футболе тандемов. Емец руководил тренировочным процессом, а энергичный Жиздик решал все остальные проблемы. За короткое время своего существования «Колос» успел вырастить нескольких сильных игроков. Например, Сергей Шавло стал видной фигурой в московском «Спартаке» и чемпионом СССР . Младший из братьев Яковенко – Павел отправился учиться в харьковский спортинтернат. Потом ему суждено будет стать звездой киевского «Динамо» и сборной СССР .

За считанные годы «Колос» вырос из межколхозного клуба в коллектив первой лиги. В том году, когда «Днепр» зашёл в высшую лигу со второго места, новичок «Колос» пришёл на финиш пятым. Возможно, по итогам чемпионата -81 произошла бы рокировка. Но для властей области было куда важнее видеть в элите клуб из областного центра. Поэтому Емца и Жиздика вызвали в обком, где поручили отправиться спасать тонущий «Днепр». Конечно, Владимиру Александровичу и Геннадию Афанасьевичу было нелегко оставить созданную ими команду. Но партия сказала «надо».

В мае 1981-го Лукашенко был отправлен в отставку, а на тренерской скамейке «Днепра» появились два простых мужика, менее всего напоминавших руководителей команды высшей лиги. Крупный Емец и невысокий, седовласый, с заправленным в карман пустым рукавом пиджака Жиздик. Оба были просто одеты, курили сигареты без фильтра и производили впечатление выходцев из народа. Чем заметно добавляли симпатии к аутсайдеру высшей лиги.

Жиздик и Емец пришли не одни. Вместе с ними из Никополя в областной центр перебрались три ведущих игрока «Колоса». Невысокий, смуглый, черноволосый полузащитник Борис Шуршин не был известен широкой публике. Зато Александр Погорелов и Игорь Надеин напомнили о себе после некоторого перерыва. Нападающий Погорелов был известен по выступлениям за «Черноморец» и ЦСКА , потом играл за «Памир». Уже в Никополе он установил рекорд чемпионатов СССР , забив шесть мячей в одной встрече. Полузащитник Надеин много лет был лидером кишинёвского «Нистру», становился самым метким в первой лиге.

«Днепр» ожил не сразу. До конца первого круга коллектив из Днепропетровска продолжали бить. Но потом команда вдруг заставила с собой считаться. Пришли победы, а вместе с ними и очки. Подопечные Емца финишировали на восьмом месте. Что для новичка высшей лиги, провалившего первый круг, не просто хорошо, а отлично.

Во втором сезоне «Днепр» усилили несколько опытных игроков – защитник Валерий Зуев и полузащитник Олег Серебрянский когда-то прошли школу киевского «Динамо», ещё один игрок средней линии Владимир Устимчик был видной фигурой в «Черноморце». Место в воротах занял Виктор Консевич. Пришёл из «Шахтёра» нападающий Николай Федоренко, успевший поиграть в сборной СССР . Всё более важными фигурами становились выпускники школы «Днепр»-75 Лютый, Литовченко и примкнувший к ним светловолосый полузащитник Виктор Кузнецов. Уже проявил себя с наилучшей стороны на мемориале Гранаткина и был на подходе к основе 18-летний Олег Протасов.

Но в 1982 году «Днепр» опустился на ступеньку ниже – на девятое место. Более того, «Днепр»-82 оказался едва ли не самой скучной командой чемпионата. Брал свои очки на стадионе «Метеор», пытался что-то зацепить в гостях, но крутился где-то в серединке, не помышляя о большем.

Скромный старт

Это, как вы догадались, была присказка. Переходим к сказке. В составе команды произошли минимальные изменения. Из «Черноморца» пришёл опытный центральный полузащитник Николай Павлов. Сам киевлянин, но больше известный по выступлениям за Минск. Демобилизовался из ЦСКА и вернулся в родные края Олег Таран. У талантливого нападающего не получилось заиграть ни в киевском «Динамо», ни в «Черноморце», ни в ЦСКА . 23-летний футболист предпринимал очередную попытку доказать, что он способен блистать не только на юношеском уровне и не только в первой лиге. Вернулся в Никополь Шуршин. Ушли Зуев и Дамин. Пожалуй, и все перемены.

В ворота снова вернулся Краковский. Уроженец Николаева начинал карьеру в Киеве и даже сыграл за «Динамо» один матч. Но в 1980-м две команды из Советской Украины обменялись вратарями. В Киев уехал Михаил Михайлов, а Сергей проследовал в обратном направлении. В обороне – справа Пётр Кутузов, слева Андрей Дилай. В центре защиты хладнокровный пенальтист Александр Лысенко и Николай Павлов. Среднюю линию составили Виктор Кузнецов, Олег Серебрянский, Геннадий Литовченко и Владимир Устимчик. В атаке Таран и Лютый. Ветеран Погорелов, Федоренко и юный Протасов обычно начинали на скамейке запасных.

В Кубке СССР «Днепр» дошёл до четвертьфинала. Выбил «Торпедо», но споткнулся на ЦСКА . Чемпионат для днепрян начинался с матчей в московских манежах. Динамовцам «Днепр» проиграл 0:1, а против «Спартака» выстоял – 1:1. На гол Сергея Родионова хитрым ударом с линии штрафной ответил Устимчик.

Затем «Днепр» без куража, но уверенно выиграл у себя на «Метеоре» у «Зенита» и «Пахтакора», добился ничьей в Баку, но проиграл по всем статьям в Тбилиси. После 6 игр 6 очков и 10-е место. Особой разницы с предыдущим сезоном не ощущалось. Разве что Таран обрёл уверенность, да выдвинулся в бомбардиры игрок средней линии Кузнецов. Разгром «Арарата» (4:0) тоже никого не удивил. Слишком бледен был той весной ереванский клуб. Три мяча пришлись на долю Погорелова, Устимчика и Павлова, которым на троих было больше 90 лет. Только Павлов не перешагнул 30-летний барьер, а лишь подобрался к нему. Проигрыши киевлянам и ЦСКА только навели на мысль, что «Днепр» и далее будет барахтаться в серединке. Команда менее всего напоминала будущего чемпиона.

Реве та стогне Дніпр широкий

Никто не заметил тот момент, когда днепряне вдруг пошли вперёд. Как стал забивать Таран, как заработала связка Литовченко – Протасов и как сразу возросла результативность. Внимание зрителей было приковано к герою первого круга «Черноморцу», смелому новичку «Жальгирису», к чемпиону – минскому «Динамо». «Спартак» в который раз слабо провёл первый круг, а киевское «Динамо» при Юрии Морозове утратило силу, присущую коллективу Валерия Лобановского. Сам Валерий Васильевич тренировал сборную СССР , которая боролась за путёвку на чемпионат Европы. «Днепр» заметили, когда на финише первого круга он выдал серию из трёх побед – над «Шахтёром» (3:2), «Черноморцем» (2:0) и «Нистру» (6:0). Три мяча в ворота молдавской команды отправил Олег Протасов, освоившийся во взрослом футболе. Но несмотря на серию, «Днепр» завершил первый круг только пятым, «Спартак» и того хуже – девятым. А первым на промежуточный финиш пришёл «Жальгирис», ещё год назад игравший в первой лиге.

Перерыва между первым и вторым кругами не было, но чемпионат, по сути, стартовал заново. Обозначились два претендента на золото. Задорный, привыкший к победам «Днепр» и вышедший из спячки «Спартак», одна из лучших, если не лучшая версия команды Константина Бескова. Игра в пять защитников и без номинальных нападающих (и Сергей Родионов, и Сергей Швецов были травмированы) не мешала «красно-белым» показывать красивый и результативный футбол. Но о том «Спартаке» как-нибудь в другой раз. Статья посвящена «Днепру».

По ходу чемпионата в составе днепропетровской команды произошли некоторые перемены. Очень вовремя отслужил в армии центральный защитник Сергей Пучков. Его приход не только укрепил оборону, но и позволил Павлову вернуться в опорную зону. Погорелов и Устимчик стали чаще оставаться в запасе. Зато расцвёл Литовченко с его пушечным ударом. Безошибочно действовал в воротах Краковский.

Команда Емца показала, что сильна не только на «Метеоре». Ей было всё равно, где и с кем играть. После ничьей в Ленинграде «Днепр» выдал серию из восьми побед. Обыграны дома «Нефтчи», тбилисское и киевское «Динамо», «Металлист», в гостях положены на лопатки «Пахтакор», «Арарат», кутаисское «Торпедо», ЦСКА . «Днепр» уверенно лидировал, опережая минчан на четыре очка, а «Спартак» на все 6. Но у москвичей было на две игры меньше, и минус 6 могли превратиться в минус 2. У чемпионов же сменился тренер. Эдуард Малофеев возглавил олимпийскую сборную страны, передав минчан Вениамину Арзамасцеву. «Днепр» и «Спартак» забивали больше всех – 47 и 44 гола.

Серия «Днепра» прервалась в Москве, на улице Восточной. «Торпедо» отгрузило лидеру три мяча. «Спартак» же подтянул хвосты и за семь туров до финиша сравнялся с «Днепром» по потерянным очкам. Осень обещала быть горячей. Спартаковцы играли в Кубке УЕФА – с финским ХИКом, потом с английской «Астон Виллой». Кроме того, немало футболистов столичного клуба были задействованы в сборных – Фёдор Черенков был лидером и в первой, и в олимпийской. У Лобановского в первой играли Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, оправившийся от травмы Родионов, Малофеев помимо Черенкова вызывал Бориса Позднякова, Евгения Кузнецова, Евгения Милешкина. Кроме того, украинские команды, возможно по указаниям свыше, не особенно упирались в игре с «Днепром». Поэтому шансы днепрян были несколько выше. Однако «Спартак» постоянно попадал в число призёров. А команда из Днепропетровска впервые залезла так высоко. Могли закружиться головы.

Не закружились. Три уверенные победы над минчанами, «Жальгирисом» и «Шахтёром». И только потом 0:1 в Одессе. У «Днепра» и «Спартака» по 43 очка. А составители календаря подгадали так, что оба претендента завершали чемпионат очной встречей в Днепропетровске. Матч, запланированный на 6 ноября, обещал стать кульминацией борьбы за золото.

«Днепр» обыграл и «Нистру» в гостях, и московское «Динамо» дома. А «Спартак» оступился – проиграл холодным октябрьским вечером у себя минскому «Динамо». С «Шахтёром» спартаковцы разобрались 4:0, но в Днепропетровске им нужно было играть на победу. Только выигрыш давал шанс на переигровку – дополнительный, «золотой» матч.

2 ноября «Спартак» одержал одну из ярчайших побед во времена Бескова – одолел в Бирмингеме «Астон Виллу» 2:1 благодаря дублю Фёдора Черенкова. А уже 6 ноября «красно-белым» предстояло выйти на поле стадиона «Метеор». У «Днепра» было на подготовку больше недели.

Тараном по «Спартаку»

То, что москвичи находятся не в лучшем состоянии после тяжёлого матча в Англии и перелёта, стало понятно в начале встречи. Более свежий и энергичный «Днепр» уже к 22-й минуте успел забить два мяча. Оба раза отличился Олег Таран. Сначала он замкнул прострел своего тёзки Протасова, а потом оказался первым у мяча, отскочившим от защитника.

Но «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы бросил борьбу. Самый старший в рядах гостей, 32-летний Валерий Гладилин, вогнал мяч в девятку. В начале второго тайма он же в падении забил второй мяч в ворота Краковского. Спартаковцы почувствовали, что у них идёт игра, и устремились вперёд. И попались на контратаке. Геннадий Литовченко протащил мяч по правому флангу и навесил в штрафную. На передачу выпрыгнули сразу два Олега. Пробил Таран, точно в угол - 3:2.

Оставалось играть ещё полчаса, но тут как раз и сказалась лучшая физическая готовность хозяев поля. «Днепр» не только удержал победный счёт, он забил четвёртый мяч. Владимир Сочнов руками остановил ворвавшегося в штрафную Виктора Кузнецова, и судья Владимир Кузнецов указал на точку. Ринат Дасаев был близок к тому, чтобы отбить 11-метровый, он даже коснулся мяча рукой. Но Александр Лысенко был одним из лучших пенальтистов первой половины восьмидесятых - 4:2. «Днепр» - чемпион! В первый, но, как выяснилось, не в последний раз. Второе чемпионство было ещё более неожиданным.

Но Владимир Александрович Емец не увидел второй победы Днепра» в чемпионате. Он не дожил до неё год. 9 ноября 1987 года он, в то время старший тренер кишинёвского «Нистру», умер в раздевалке от сердечного приступа. Как солдат на боевом посту.