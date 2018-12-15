Охота на зайцев. «Эвертон» Говарда Кендалла. Сезон-1984/85

вчера, 17:49

«Соккер.ру» рассказывает о триумфальном сезоне одного из старейших английских клубов

«Эвертон» был среди тех клубов, кто участвовал в самом первом чемпионате Англии. И хотя со временем успехи более молодого «Ливерпуля» затмили славу соседей, «ириски» всегда оставались именитым и уважаемым клубом на родине футбола. У него масса болельщиков, синие футболки носили многие знаменитые игроки.

Возвращение Гиганта

«Эвертон» девять раз становился чемпионом и шесть раз выигрывал Кубок Англии. Не так уж мало. Золотым же периодом принято считать восьмидесятые годы прошлого столетия, когда командой руководил её бывший полузащитник Говард Кендалл. Кем же был Говард до возвращения на «Гудисон Парк» и что представлял собой «Эвертон» в начале 80-х?

Кендалл, хоть и не обладал исполинским ростом, но уже в бытность футболистом стал обладателем прозвища Гигант. Или Великан, кому как больше нравится. Начинал он в родном «Престон Норт Энд», но лучшие годы провёл в «Эвертоне». Потом были «Бирмингем Сити», «Сток Сити» и «Блэкберн», где Гигант сначала играл, а потом совмещал выступления с тренерской работой. В Ливерпуль 35-летний Кендалл вернулся в качестве играющего тренера и успел провести несколько встреч на поле. Но потом окончательно сменил экипировку футболиста на костюм и обосновался на скамейке.

В качестве игрока Говард выиграл в составе «ирисок» чемпионат Англии в 1970-м, а потом взял и Черити Шилд. Тот титул оставался последним на тот момент, седьмым в истории клуба. В 70-е «Эвертон» один раз занимал третье место и дважды становился четвёртым. Однажды мерсисайдцы дошли до финала Кубка Лиги. Все выходы в Европу заканчивались, едва начавшись. Только в Кубке УЕФА -1978/79 команда дошла до 1/16 финала. Не ошибёмся, назвав «Эвертон» типичным середняком.

После Кендалла «Эвертон» занимал 8 и 7 места, и особого прогресса не чувствовалась. В сезоне-1983/84 «ириски» снова финишировали седьмыми, но зато «выстрелили» в Кубках. Взяли Кубок Англии, обыграв в финале «Уотфорд» 2:0. Ещё раньше команда Кендалла дошла до финала Кубка Лиги, где схлестнулась с очень сильными соседями из «Ливерпуля». Противостояние растянулось на две встречи. На «Уэмбли» два клуба из одного города обошлись без забитых мячей, а в Манчестере гол Грэма Сунесса рассудил спор земляков в пользу «красных». Сам же «Эвертон» показал себя крепким и зубастым коллективом.

Мешок, Психо Пат и два почти однофамильца

Вратарь Невилл Саутхолл, он же Большой Нев или Мешок, появился на «Гудисон Парк» одновременно с Кендаллом. Был куплен у «Бёри» за 150 тысяч. Путь валлийца был весьма тернист. Его признали профнепригодным сразу в нескольких клубах. Нев разносил почту, убирал мусор, укладывал асфальт, месил бетон на стройке, обслуживал клиентов в ресторане, пока не устроился в «Бёри». А в «Эвертоне» Саутхолл стал одним из сильнейших вратарей лиги и, наверное, в Уэльсе. Внешняя грузность сочеталась в нём с подвижностью. Его приняли с большим скепсисом, но Саутхолл сделал всё, чтобы унизительное «Мешок с дерьмом» сократилось до нейтрального «Мешок». Джим Эрнольд какое-то время пытался конкурировать с Большим Невом, но потом смирился с ролью второго вратаря.

При Кендалле заиграл и вырос в лучшего правого защитника страны Гари Стивенс. Гари не просто был мастером своего дела, но и активно помогал впереди своему почти однофамильцу Тревору Стивену. За левый фланг отвечал Пат Ван ден Хауве, пришедший летом 1984-го из «Бирмингем Сити». Он же Психо Пат. Несмотря на голландскую фамилию, этот уроженец Лондона играл за сборную Уэльса.

Пару центральных защитников составляли Ден Маунтфилд и Кевин Рэтклифф. Англичанин и валлиец. Более опытный Рэтклифф был в этой паре ведущим. Он превосходно читал игру, работал на перехватах. Ден же был силён в единоборствах и мастерски играл головой. Джон Бэйли долгое время был основным левым защитником, но после прихода Психо Пата присел на лавку. Алан Харпер - воспитанник «Ливерпуля» и фанат «красных» боролся за место с Маунтфилдом, но без особого успеха.

Переходим к средней линии. Очень вовремя перебрался из Сандерленда в Ливерпуль опорник Пол Брэйсуэлл, который составил с Питером Ридом отличную пару в центре поля. В «Болтоне» Рид играл ближе к нападению, Кендалл нагрузил Пола оборонительной работой. Пришлось повиноваться. Но именно на этой позиции Рид проявил свои лучшие качества, за которые и был приглашён в сборную Англии. Тревора Стивена частенько путали с Гари Стивенсом. И фамилии похожие, и играли рядом, представляя собой сыгранную пару на правой бровке. Тревор вообще быстро находил общий язык с новыми партнёрами. Например, вскоре после описываемых событий он сыгрался с Гари Линекером. Связка Стивенс - Стивен - Линекер стала главным оружием англичан на чемпионате мира 1986 года.

Действовавший на левом фланге ирландец Кевин Шиди четыре года стучался в состав «Ливерпуля», после чего быстроногий технарь перебрался с «Энфилда» на «Гудисон Парк». Шиди был не только самым скоростным в составе «ирисок», он считался мастером штрафных. Выбор полузащитников был весьма ограничен. Из опытных бойцов в резерве находился Кевин Ричардсон, который всегда мог подменить либо Брэйсуэлла, либо Рида. Остальные футболисты были довольно молоды и только мечтали о попадании в заявку.

В 1981-м «Эвертон» собирался расставаться с нападающим Грэмом Шарпом. Но пришедший Говард Кендалл дал шотландцу шанс, и тот стал главной ударной силой «ирисок». Шарп, наряду с Саутхоллом, Стивенсом, Стивеном и Ридом входит в состав символической сборной «Эвертона» всех времён. За право быть вторым нападающим боролись англичанин Эдриан Хит и шотландец Энди Грэй, некогда самый дорогой игрок первого дивизиона. Более молодой Хит забивал больше и выигрывал соперничество у Грэя. Но Энди славился умением забивать очень важные голы. Например, это его удар принёс Кубок Англии. Да и в чемпионском сезоне Грэй славно потрудился.

Скороспелый чемпион

Сезон начался матчем за Черити Шилд, совмещённым с мерсисайдским дерби. Грубая ошибка вратаря чемпионов Брюса Гроббеллара принесла первый трофей сезона «Эвертону». Но начало чемпионата выдалось ужасным, - увесистые 1:4 от «Тоттенхэма» на своём поле. Потом проигрыш в гостях «Вест Бромвичу» 1:2. Зато потом всё наладилось. Одна победа, ничья, снова победа. После эффектного выигрыша в гостях у «Уотфорда» 5:4 «ириски» пятые, в двух очках от лидера, обидевшего их «Тоттенхэма». Проигрыш «Арсеналу» не сбил дыхание у команды Кендалла. Последовал отрезок из пяти побед. В числе битых оказались и «Астон Вилла», и «Ливерпуль» на «Энфилде». Бедный «Манчестер Юнайтед» получил пять безответных голов на «Гудисоне». Потом, отгрузив три мяча «Лестеру», «ириски» вышли на первое место. В декабре последовал спад, который удалось преодолеть к Рождеству. А потом началось что-то фантастическое. «Эвертон» принялся выигрывать у всех, кто попадался на пути. С 26 декабря по 8 мая, 18 туров, 16 побед и только две ничьи. К тому времени «ириски» стали недосягаемы до преследователей. Еще 4 мая после победы над «Куинз Парк Рейнджерс» клуб из Ливерпуля обеспечил себе восьмой чемпионский титул. За четыре тура до финиша. Но и в оставшихся ничего не решавших встречах новый чемпион выглядел вполне достойно. Например, в третий раз в сезоне был обыгран «Ливерпуль».

Покорение Европы и проигрыш на «Уэмбли»

Но «Эвертону» было мало одной победы в лиге. Он успешно гнался ещё за двумя зайцами. На май пришлись два финала - Кубка Кубков и Кубка Англии. Поэтому «ириски» так торопились стать чемпионами, чтобы пополнить список трофеев. Про Кубок Лиги они забыли уже в ноябре после неожиданного проигрыша «Гримсби».

Осенняя часть Кубка Кубков выдалась лёгкой - ни «Дублин», ни словацкий «Интер Словнафт» не выглядели непреодолимыми соперниками. Правда, с ирландцами пришлось пободаться. Спасибо Шарпу, забившему единственный мяч в двух встречах. Со словаками проблем не возникло - 1:0 в Братиславе и 3:0 в Ливерпуле. Попавшаяся в четвертьфинале голландская «Фортуна», серьёзного сопротивления не оказала. Хет-трик Грэя на «Гудисон Парк» заложил фундамент суммарной победы. В Ситтарде Шарп и Рид оформили выход в полуфинал, где английский клуб ожидало серьёзное испытание. Из трёх имевшихся на тот момент соперников - московское «Динамо», венский «Рапид» и мюнхенская «Бавария» - команде Кендалла достался самый сложный вариант.

В Мюнхене «ириски» лишь изредка наведывались к чужим воротам, уделив всё внимание обороне. И выстояли. Ничья 0:0, а Саутхолл в седьмой раз подряд не пропустил в этом розыгрыше Кубка Кубков. Хороший результат для «Эвертона», но фаворитом в паре оставалась «Бавария»

В Ливерпуле сухая серия Большого Нева не устояла, рухнула после удара Дитера Хёнесса на 37-й минуте. Форвард «Баварии» обыграл вратаря и поразил пустые ворота. При счёте 0:1 команды ушли на перерыв, после которого Шарп, Грэй и Стивен положили по мячу в ворота Жан-Мари Пфаффа. Гари Стивенс из аута швырнул мяч в штрафную так, что оказалось опаснее углового. Грэм Шарп после касания Энди Грэя головой отправил мяч в угол. Потом ещё один аут в исполнении Стивенса, ошибся Пфафф, а Грэй был точен. «Бавария» устроила яростный штурм, но пропустила контратаку. Шарп и Стивен вдвоем устремились к воротам. Грэм выманил вратаря и выложил мяч Тревору. А тот не промахнулся.

«Эвертон», ранее боявшийся еврокубков как огня, добрался до финала, который был назначен на 14 мая. «Эвертону», никогда не владевшему Кубком Кубов, предстояло сыграть с венским «Рапидом», также не покорявшим подобную высоту.

А 18 мая на «Уэмбли» должен был состояться финал Кубка Англии. Тоже с участием нового чемпиона. Путь был не слишком сложен - «Лидс», «Донкастер», «Телфорд», «Ипсвич», «Лутон». Вторым финалистом стал «Манчестер Юнайтед».

Первый тайм финала Кубка Кубков прошёл без голов. Точнее, один мяч в воротах «Рапида» побывал, но итальянский судья Казарин гол не засчитал, усмотрев положение «вне игры» у Грэя. Зато во втором тайме вопросов по голу шотландца не возникло. Шиди ворвался в штрафную, дошёл до ворот и выкатил мяч под удар Грэю. Шла 58-я минута. На 73-й Стивен замкнул скидку после подачи углового. К тому времени в составе венского клуба появился едва залечивший травму Антонин Паненка. Он и помог другому ветерану Гансу Кранклю отыграть один гол. Но все надежды «Рапида» на ничью развеял Кевин Шиди обводящим ударом с линии штрафной - 3:1. Кубок Кубков отправился в Ливерпуль.

А вот поймать третьего зайца - Кубок Англии не получилось. На «Уэмбли» собралось сто тысяч человек, которые ждали гола 110 минут. Игравший в меньшинстве «Манчестер Юнайтед» взял трофей благодаря единственному голу Нормана Уайтсайда. Хет-трика не получилось. Элементарно не хватило сил. Но и дубль «Эвертона» стал грандиозным успехом.

Говард Кендалл мечтал о Кубке чемпионов. Специально под этот турнир был куплен у «Лестера» Гари Линекер. Но сыграть в главном европейском кубковом турнире не было суждено. По милости соседей, точнее их фанатов, признанных виновными в трагедии на брюссельском стадионе «Эйзель». Все английские клубы были на пять лет отстранены от еврокубков («Ливерпуль» - на шесть). Поэтому «ирискам» оставалось «гонять зайцев» на английских полях.