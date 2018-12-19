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Такой тяжёлый Кубок. СКА (Ростов-на-Дону) Владимира Федотова. Сезон 1981

вчера, 06:14

Как в одном сезоне уместились и триумф, и провал – в материале «Соккер.ру».

Зимой 1981 года в ростовском СКА произошли перемены. Покинул коллектив тренер Герман Зонин, а его место занял 38-летний Владимир Федотов. Сын выдающегося нападающего ЦДКА Григория Федотова, зять Константина Бескова, да и сам являвшийся отличным футболистом. 

С Дона выдачи нет 

Владимир Григорьевич закончил играть в 32 года, успев забить сто мячей и стать членом клуба бомбардиров, носящего имя его отца. Был помощником Всеволода Боброва, Сергея Шапошникова и Олега Базилевича в ЦСКА, входил в тренерский штаб сборной СССР, когда им руководил Бесков. Но Федотов мечтал о самостоятельной практике и получил её в Ростове-на-Дону. При этом Владимир Григорьевич продолжал помогать тестю в сборной. 

Помощником Федотова стал Анатолий Николаевич Иванов. Если Федотов был любимцем болельщиков ЦСКА, то Иванов по праву считался кумиром ростовской публики. Легендарный Иванчик, вратарь серебряного состава СКА-1966. В середине 60-х Иванов отказался от перехода в киевское «Динамо» прямо в кабинете Владимира Щербицкого. 

Ростовчанам удалось сохранить в команде свою главную звезду, нападающего Сергея Андреева. Лучшего бомбардира чемпионата-80 и самого меткого игрока московской Олимпиады хотели видеть у себя «Спартак» и ЦСКА. Газета «Красная звезда» даже поспешила сообщить о переводе младшего лейтенанта Андреева в главный армейский коллектив. Сам Сергей Васильевич хотел играть у Бескова не только в сборной. Но в начале 1981 года в семье Андреевых разыгралась трагедия. У жены футболиста начались преждевременные роды. Врачи спасли женщину, но новорожденная дочь погибла. Сергею было не до перехода, и он остался в Ростове. Но эти подробности стали известны позже. А тогда спартаковские и армейские болельщики, готовые с радостью встретить бомбардира, вспоминали старинную поговорку – «с Дона выдачи нет». 

Другой ведущий футболист СКА, полузащитник Курбан Бердыев (тот самый) покинул коллектив задолго до прихода Федотова. Как только закончился срок армейской службы. Курбан Бекиевич ненадолго задержался в Ростове, поиграл в «Ростсельмаше», а потом перебрался в алматинский «Кайрат».

Они были солдатами 

СКА был довольно неплохо укомплектован. Ворота защищал Виктор Радаев, чемпион Европы среди юношей. Заиграть в ЦСКА огромный, за метр девяносто, голкипер не сумел, зато нашёл применение своим силам на Дону. При внушительных габаритах Виктор был очень подвижен и хорошо играл ногами за пределами штрафной. Как Мануэль Нойер в наши дни. Виктор был одним из самых талантливых вратарей нашей страны, но ему не хватало стабильности и уважительного отношения к режиму. Радаев мог вытащить несколько безнадёжных не мячей, матчей, а потом взять и пропустить всё, что можно и нельзя. При этом он оставался неформальным лидером коллектива, особенно для тех футболистов, что несли срочную службу. 

Ключевой фигурой в обороне был Александр Андрющенко, кандидат в сборную, поигравший вместе с Федотовым в ЦСКА. Рядом с ним действовал бывший киевский динамовец Валерий Зуев. Хорошими мастерами считались и другие игроки обороны: Валерий Гончаров, Вячеслав Дектерев, Сергей Яшин, Александр Баркетов. В середине поля действовали, как опытные футболисты – капитан Павел Гусев, чемпион СССР в составе «Зари» Виктор Кузнецов, так и молодёжь – Николай Романчук, Игорь Гамула, Александр Заваров. Гамула и Заваров считались сколь невероятно талантливыми, столь и такими же неуправляемыми игроками. Их вечные приключения доставляли немало хлопот Зонину, а теперь укрощать строптивцев предстояло Федотову. В атаке рядом с Андреевым действовал светловолосый мальчик, больше напоминавший футболиста из «Кожаного мяча» - 18-летний Александр Воробьёв. Коренной ростовчанин, считавшийся восходящей звездой местного футбола. 

Коллектив не был однородным. Радаев и Андреев, мягко говоря, были не в лучших отношениях. Часть игроков тянулась к Сергею, часть к Виктору. Авторитета капитана Гусева не хватало, чтобы устранить противоречия. Поэтому сильный подбор игроков еще не гарантировал наличие спаянной команды. Владимир Федотов часто отлучался в Москву, то по личным делам, то в сборную. Поэтому на хозяйстве оставался Иванов, а взгляды и методы двух тренеров не всегда совпадали. 

Реванш десять лет спустя 

Чемпионату СССР предшествовали матчи группового этапа Кубка страны. Ростовчане оказались в группе с четырьмя командами из Средней Азии и Казахстана – ташкентский «Пахтакор», душанбинский «Памир», павлодарский «Трактор», самаркандское «Динамо» и «Бустон» из Джизака. Ростовчане вышли из группы с трудом, заняв второе место благодаря выигрышу в заключительном туре у «Пахтакора». В 1/8 финала СКА обыграл другой армейский коллектив – смоленскую «Искру» 3:1. Четвертьфинал с «Араратом» затянулся до 120 минут. Победу принёс удар крепыша Гамулы в дополнительное время. 

Первенство СКА начал с победы в Одессе. Единственный мяч в ворота «Черноморца» отправил Гусев. Интересно сложился матч в Киеве. Забив к середине второго тайма три мяча (Вадим Евтушенко и дважды Олег Блохин), чемпионы успокоились. А гости показали зубы. Сначала юный Воробьёв огорчил Юрия Роменского, а в конце встречи Андреев с пенальти едва не поставил победу динамовцев под сомнение. Проиграли, но проиграли красиво со счётом 2:3. 

А дома ростовчане сыграли так себе. Невыразительная ничья с «Торпедо», а потом увесистая оплеуха от ЦСКА 1:4. Три мяча в ворота одноклубников положил Юрий Чесноков. Ничья в Симферополе, и какой-то дикий ужас в Краснодаре. Федотов решил в воспитательных целях оставить в запасе Радаева, выпустил против кубанцев их земляка Алексея Чистякова. Тот и пропустил четыре штуки. СКА тем временем сполз на 15-е место. 

Здесь стоит оговориться. Согласно регламенту, высшую лигу покидали две команды. Но «Пахтакор» обладал иммунитетом от вылета, поэтому роковым могло стать и 16-е место. Тем более что ташкентцы выглядели откровенно слабо и прочно застряли в самом хвосте таблицы. 

Не в самом лучшем настроении СКА приехал в Москву на полуфинал Кубка с московским «Динамо». Москвичи, провалившие предыдущий сезон, провели работу над ошибками. Опытный тренер Вячеслав Соловьёв сумел привести динамовцев в боевое состояние. Вырисовывался финал «Спартак» - «Динамо». Мало кто сомневался, что «красно-белые» осилят игравший в первой лиге «Металлист», а «бело-голубые» справятся с бледными пока дончанами. 

Не справились. Игорь Гамула на 8-й минуте поразил ворота хозяев, в потом все атаки «Динамо» свели на нет защитники Ростова и поймавший кураж Радаев. В другом полуфинале «Спартак» в серии пенальти прошёл харьковчан. В финале Кубка страны предстояло сразиться «Спартаку» и СКА

За десять лет до описываемых событий, в 1971 году спартаковцы и ростовские «армейцы» уже составляли пару финалистов. Дончанам тогда не хватило считанных секунд до победы, удар Геннадия Логофета принёс москвичам ничью 2:2 и переигровку, в которой победил «Спартак», выигравший свой девятый и последний на тот момент Кубок. Весной 1981-го спартаковцы играли нестабильно, теряли много очков на ровном месте. Однако именно они считались фаворитами в решающем матче, запланированном на 9 мая в «Лужниках». 

Перед поездкой в Москву СКА дважды сыграл вничью дома – с взявшим слабый старт «Араратом» и тбилисским «Динамо», вышедшим в финал Кубка Кубков. СКА с 6 очками занимал 15-е место. А «Спартак», у которого было на очко больше, располагался тремя строчками выше. 

Дополнительную интригу матчу придавало родство тренеров. Владимиру Федотову предстояло сдать экзамен на зрелость своему начальнику по сборной и тестю Константину Бескову, который, в свою очередь, ставил интерес «Спартака» выше родственных. «Спартак» 10 лет не выигрывал Кубок, и победа в турнире помогла скрасить впечатления от невыразительной весны. 

Перед игрой в «Лужниках» Константин Иванович сменил капитана «красно-белых». Точнее, его первого заместителя, основной капитан Олег Романцев был травмирован. Повязка перекочевала с плеча Александра Мирзояна к Ринату Дасаеву. Может, это обстоятельство и отразилось на психологическом состоянии Мирзояна. 

На 35-й минуте в ворота ростовчан был назначен 11-метровый. Никогда не знавший промахов с точки Мирзоян перехитрил Радаева, но угодил в штангу. «Спартак» много и остро атаковал, но мяч не шёл в ворота. Ни в первом тайме, ни во втором. 

Фёдор Черенков оставил не у дел ростовскую оборону, но не стал бить сам, а выкатил мяч на линию вратарской под удар Виктору Самохину. Мяч просвистел над перекладиной. Эдгар Гесс со своей левой выстрелил как из пушки. Огромный Радаев сложился и отразил мяч, летевший в угол. Время шло, СКА гнулся, но не ломался. Замаячила перспектива дополнительной 30-минутки. 

И вот, на 84-й минуте Заваров получил мяч и выложил его под удар Андрееву. Сергей пробил низом точно в угол. Новый капитан «Спартака» был пойман на противоходе и не смог отразить удар. 

Повторить свой подвиг 10-летней давности спартаковцы не смогли. Хрустальный Кубок был вручён ростовчанам. Впервые в истории клуб с берегов Дона выиграл трофей. Сделал то, что не удалось ни СКВО – любимому детищу маршала Ерёменко, ни блистательному СКА шестидесятых. И сделали это молодой тренер Федотов с вверенным ему коллективом. 

Чёрная метка 

Но после этого успеха Владимир Григорьевич мог ощутить себя героем романа Стивенсона «Остров сокровищ» –капитаном Смоллеттом на «Эспаньоле». Команда и без того не слишком управляемая долго отмечала выигрыш Кубка. На матч с «Зенитом» «армейцы» вышли еле живыми и проиграли. Но в игре с московским «Динамо» команда пришла в тонус и снова выиграла 2:1. А там подоспела игра со «Спартаком» в Ростове. Две недели после финала. 

На 13-й минуте Андреев вернул должок Заварову в виде точной передачи, и двадцатилетний полузащитник заставил Дасаева капитулировать. Но не прошло и двух минут, как достиг цели удар Юрия Гаврилова. Однако солдатик Заваров опять же после паса Андреева вывел Ростов вперёд. Минуло шесть минут. Гесс, не сумевший пробить Радаева в «Лужниках», на этот раз добился своего – 2:2. Именно с таким счётом команды отправились отдыхать и выслушивать тренеров. 

Через 10 минут после возобновления игры СКА снова вышел вперёд. И снова Заваров, и снова Андреев в роли ассистента. Больше 20 минут ростовчане вели в счёте, но Гаврилов и Черенков сделали своё дело. При этом Юрий и Фёдор сами не забивали, а помогли отличиться сначала Александру Калашникову, а потом Сергею Родионову. Бесков взял реванш у зятя с результатом 4:3. «Спартак» устремился в погоню за киевским «Динамо», а Ростов согласился на роль участника в борьбе за выживание, где он выглядел серьёзнее других потенциальных неудачников высшей лиги. 

СКА был непредсказуем для всех. И для себя в том числе. Хорошие матчи чередовались с откровенно слабыми. Например, в июле ростовчане дважды встречались с «Шахтёром». Дома «армейцы» смотрелись превосходно, и итоговый счёт 2:1 не отражал их преимущества. Через четыре дня в Донецке «горняки» делали с командой Федотова всё, что хотели. Оборона совершала детские ошибки, а у Радаева мяч выпадал из рук. В итоге 4:0. Окрепший при Емце «Днепр» обыгран на «Метеоре» 1:0, да ещё и Гамула не забил пенальти. Разгромлены «Таврия» 3:0 и «Кубань» 6:1. А потом кошмарный выезд в Ереван и Тбилиси – 0:4 и 0:3. Комфортные 2:0 в домашней игре с Минском превратились в 2:3. А борьба за выживание всё отчаяннее и отчаяннее – сразу семь коллективов находились в опасной зоне. Потом сдалась «Таврия». Но судьба второй «чёрной метки» должна была решиться на самом финише. 

Ростовчане тем временем дебютировали в еврокубках. «Анкарагюджю» хлопот не доставил – 3:0 на берегах Дона и 2:0 в столице Турции. А в 1/8 жребий определил в соперники «Айнтрахт» из Франкфурта. 

СКА обыграл крепкий немецкий клуб у себя 1:0. Сергей Яшин подобрал мяч на линии чужой штрафной и не стал медлить с ударом. Голевых моментов было создано немало. Армейская атака задала немало проблем обороне гостей, где играли такие мастера, как Чарли Кербель и Бруно Пеццай. Несколько раз Радаев показал свой высокий класс. Особенно когда парировал удар немецкого корейца Ча Бум Куна. В конце встречи Андреев не попал в пустые ворота. А ведь забей он, и в ответной игре всё могло выйти иначе. 

Никто не знает, что произошло перед ответной встречей. Заваров и Гамула были в числе отправившихся во Франкфурт, но на поле они не вышли. Их команде и не хватило. «Айнтрахт» побелил с нужным ему счётом 2:0 и прошёл дальше. А СКА вернулся доигрывать чемпионат СССР

Заваров и Гамула вдруг превратились в Кокорина и Мамаева того времени. Нет, телепередачи, посвящённые им, не выходили. Но пара-тройка грозных статей в прессе появилась. Проводить параллели между футболистами нашего времени и двумя ростовчанами, наверное, некорректно. Александр и Игорь никого не били, не замахивались стульями. Но они были солдатами, и их шалости выходили за рамки устава. И всё могло кончиться печально. Например, дисбатом. Но с ними поступили мудро, – отправили дослуживать в обычную воинскую часть. Тем более, что до демобилизации оставалось недолго. К счастью, и Заваров, и Гамула сделали выводы, остепенились, взялись за ум. Заваров вообще стал едва ли не главной звездой 80-х. И сейчас Александр Анатольевич и Игорь Васильевич – уважаемые, достойные люди. 

Но вернёмся к СКА. За тур до финиша сумели обезопасить себя от вылета «Зенит», «Кубань» и «Кайрат». Симферопольская «Таврия», как было сказано выше, прекратила сопротивление и обосновалась на 17-м месте. «Армейцы» на 16-й строчке, у них 26 очков. Однако выработан лимит ничьих - 10, и следующий мирный исход не приносил бы и очка. У «Арарата» 17-е место и 27 очков. Однако ереванцы заканчивали чемпионат домашней игрой с «Таврией», и два очка были почти в кармане. А СКА предстояло сыграть в Баку, где тогда мало кто побеждал. 

«Арарат» был скромен, но победил крымчан 2:1. Ереванцы не только обезопасили себя от вылета, но и обошли «Зенит». «Армейцы» без Заварова, Гамулы и Радаева пропустили в столице Советского Азербайджана два безответных мяча. А это означало ссылку в первую лигу. Вот такой невесёлый конец оказался у развесёлого сезона. Драгоценный хрустальный сосуд оказался слишком тяжёлым. 

Владимир Григорьевич Федотов выполнил историческую миссию – выиграл первый в истории ростовского футбола Кубок и вывел донскую команду в Европу. Но этому интеллигентному тренеру не хватило опыта и жёсткости, чтобы удержать команду в руках. Слишком громкими оказались медные трубы. И коллектив, способный бороться за призовые места и достойно представлять страну в Европе, вместо этого провалился. Ссылка длилась два года. СКА вернулся обновлённым – с Андреевым и возмужавшим Воробьёвым. Но под руководством другого тренера – Петра Шубина.

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Все комментарии
Олег Лыткин
Олег Лыткин
   81 / 928
вчера в 21:16
Тбилисское Динамо будет обязательно. Причём не раз. Спасибо за добрые слова!
ASerega
ASerega
   846 / 928
вчера в 20:41
Чуть меньше 7 лет было на момент матча - до сих пор его помню.
И не забитый пенальти, и гол Андреева.

Эххх
Правдин Семён
Правдин Семён
   60 / 928
вчера в 20:30
В футбол играли не ради денег,а потому талантов было больше, а борьба была более страстной-любой мог взять трофей.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   43 / 928
вчера в 20:29
И географически, и по болельщицким пристрастиям ростовский футбольный клуб для меня интереса не представляет, но материал изложен настолько интересно, что оторваться невозможно. 5+ и думаю, любителей истории футбола меня поддержат. Очень было-бы интересно почитать про Динамо Тбилиси времён Нодара Ахалкаци (1976-1983), честно говоря лень рыться самому)), да и приятней читается материал в профессиональном исполнении, чем сухие статистические выкладки.
борька
борька ответил Олег Лыткин
   75 / 928
вчера в 14:47
Спасибо, есть такое желание написать про ту Зарю Зонина.
Ждем,это будет очень интересно!
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответил борька
   81 / 928
вчера в 12:48
Замечательная статья, интересно читать, есть что вспомнить.Когда проезжаю стадион СКА, то вспоминаю былую мощь команды,игроков, кумиров .Стадион шумел! Жду ,что нибудь про Зорьку чемпиона!
Спасибо, есть такое желание написать про ту Зарю Зонина.
амурец
амурец
   86 / 928
вчера в 12:22
хорошая статья
борька
борька
   75 / 928
вчера в 10:30
Замечательная статья, интересно читать, есть что вспомнить.Когда проезжаю стадион СКА, то вспоминаю былую мощь команды,игроков, кумиров .Стадион шумел! Жду ,что нибудь про Зорьку чемпиона!
rawer
rawer
   290 / 928
вчера в 09:42
Светлая память Владимиру Григорьевичу, отличный тренер, жаль в Спартаке не выиграл трофей, да и не хорошо с ним обошлись Федун и Шавло с осетином.
sir_Alex
sir_Alex
   28 / 928
вчера в 06:56
Интересный был чемпионат.
Гуливер
Гуливер
   271 / 928
вчера в 06:41
самый настоящий Ростов,а не его жалкая пародия 21 века
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