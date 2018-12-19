Такой тяжёлый Кубок. СКА (Ростов-на-Дону) Владимира Федотова. Сезон 1981

вчера, 06:14

Как в одном сезоне уместились и триумф, и провал – в материале «Соккер.ру».

Зимой 1981 года в ростовском СКА произошли перемены. Покинул коллектив тренер Герман Зонин, а его место занял 38-летний Владимир Федотов. Сын выдающегося нападающего ЦДКА Григория Федотова, зять Константина Бескова, да и сам являвшийся отличным футболистом.

С Дона выдачи нет

Владимир Григорьевич закончил играть в 32 года, успев забить сто мячей и стать членом клуба бомбардиров, носящего имя его отца. Был помощником Всеволода Боброва, Сергея Шапошникова и Олега Базилевича в ЦСКА , входил в тренерский штаб сборной СССР , когда им руководил Бесков. Но Федотов мечтал о самостоятельной практике и получил её в Ростове-на-Дону. При этом Владимир Григорьевич продолжал помогать тестю в сборной.

Помощником Федотова стал Анатолий Николаевич Иванов. Если Федотов был любимцем болельщиков ЦСКА , то Иванов по праву считался кумиром ростовской публики. Легендарный Иванчик, вратарь серебряного состава СКА -1966. В середине 60-х Иванов отказался от перехода в киевское «Динамо» прямо в кабинете Владимира Щербицкого.

Ростовчанам удалось сохранить в команде свою главную звезду, нападающего Сергея Андреева. Лучшего бомбардира чемпионата-80 и самого меткого игрока московской Олимпиады хотели видеть у себя «Спартак» и ЦСКА . Газета «Красная звезда» даже поспешила сообщить о переводе младшего лейтенанта Андреева в главный армейский коллектив. Сам Сергей Васильевич хотел играть у Бескова не только в сборной. Но в начале 1981 года в семье Андреевых разыгралась трагедия. У жены футболиста начались преждевременные роды. Врачи спасли женщину, но новорожденная дочь погибла. Сергею было не до перехода, и он остался в Ростове. Но эти подробности стали известны позже. А тогда спартаковские и армейские болельщики, готовые с радостью встретить бомбардира, вспоминали старинную поговорку – «с Дона выдачи нет».

Другой ведущий футболист СКА , полузащитник Курбан Бердыев (тот самый) покинул коллектив задолго до прихода Федотова. Как только закончился срок армейской службы. Курбан Бекиевич ненадолго задержался в Ростове, поиграл в «Ростсельмаше», а потом перебрался в алматинский «Кайрат».

Они были солдатами

СКА был довольно неплохо укомплектован. Ворота защищал Виктор Радаев, чемпион Европы среди юношей. Заиграть в ЦСКА огромный, за метр девяносто, голкипер не сумел, зато нашёл применение своим силам на Дону. При внушительных габаритах Виктор был очень подвижен и хорошо играл ногами за пределами штрафной. Как Мануэль Нойер в наши дни. Виктор был одним из самых талантливых вратарей нашей страны, но ему не хватало стабильности и уважительного отношения к режиму. Радаев мог вытащить несколько безнадёжных не мячей, матчей, а потом взять и пропустить всё, что можно и нельзя. При этом он оставался неформальным лидером коллектива, особенно для тех футболистов, что несли срочную службу.

Ключевой фигурой в обороне был Александр Андрющенко, кандидат в сборную, поигравший вместе с Федотовым в ЦСКА . Рядом с ним действовал бывший киевский динамовец Валерий Зуев. Хорошими мастерами считались и другие игроки обороны: Валерий Гончаров, Вячеслав Дектерев, Сергей Яшин, Александр Баркетов. В середине поля действовали, как опытные футболисты – капитан Павел Гусев, чемпион СССР в составе «Зари» Виктор Кузнецов, так и молодёжь – Николай Романчук, Игорь Гамула, Александр Заваров. Гамула и Заваров считались сколь невероятно талантливыми, столь и такими же неуправляемыми игроками. Их вечные приключения доставляли немало хлопот Зонину, а теперь укрощать строптивцев предстояло Федотову. В атаке рядом с Андреевым действовал светловолосый мальчик, больше напоминавший футболиста из «Кожаного мяча» - 18-летний Александр Воробьёв. Коренной ростовчанин, считавшийся восходящей звездой местного футбола.

Коллектив не был однородным. Радаев и Андреев, мягко говоря, были не в лучших отношениях. Часть игроков тянулась к Сергею, часть к Виктору. Авторитета капитана Гусева не хватало, чтобы устранить противоречия. Поэтому сильный подбор игроков еще не гарантировал наличие спаянной команды. Владимир Федотов часто отлучался в Москву, то по личным делам, то в сборную. Поэтому на хозяйстве оставался Иванов, а взгляды и методы двух тренеров не всегда совпадали.

Реванш десять лет спустя

Чемпионату СССР предшествовали матчи группового этапа Кубка страны. Ростовчане оказались в группе с четырьмя командами из Средней Азии и Казахстана – ташкентский «Пахтакор», душанбинский «Памир», павлодарский «Трактор», самаркандское «Динамо» и «Бустон» из Джизака. Ростовчане вышли из группы с трудом, заняв второе место благодаря выигрышу в заключительном туре у «Пахтакора». В 1/8 финала СКА обыграл другой армейский коллектив – смоленскую «Искру» 3:1. Четвертьфинал с «Араратом» затянулся до 120 минут. Победу принёс удар крепыша Гамулы в дополнительное время.

Первенство СКА начал с победы в Одессе. Единственный мяч в ворота «Черноморца» отправил Гусев. Интересно сложился матч в Киеве. Забив к середине второго тайма три мяча (Вадим Евтушенко и дважды Олег Блохин), чемпионы успокоились. А гости показали зубы. Сначала юный Воробьёв огорчил Юрия Роменского, а в конце встречи Андреев с пенальти едва не поставил победу динамовцев под сомнение. Проиграли, но проиграли красиво со счётом 2:3.

А дома ростовчане сыграли так себе. Невыразительная ничья с «Торпедо», а потом увесистая оплеуха от ЦСКА 1:4. Три мяча в ворота одноклубников положил Юрий Чесноков. Ничья в Симферополе, и какой-то дикий ужас в Краснодаре. Федотов решил в воспитательных целях оставить в запасе Радаева, выпустил против кубанцев их земляка Алексея Чистякова. Тот и пропустил четыре штуки. СКА тем временем сполз на 15-е место.

Здесь стоит оговориться. Согласно регламенту, высшую лигу покидали две команды. Но «Пахтакор» обладал иммунитетом от вылета, поэтому роковым могло стать и 16-е место. Тем более что ташкентцы выглядели откровенно слабо и прочно застряли в самом хвосте таблицы.

Не в самом лучшем настроении СКА приехал в Москву на полуфинал Кубка с московским «Динамо». Москвичи, провалившие предыдущий сезон, провели работу над ошибками. Опытный тренер Вячеслав Соловьёв сумел привести динамовцев в боевое состояние. Вырисовывался финал «Спартак» - «Динамо». Мало кто сомневался, что «красно-белые» осилят игравший в первой лиге «Металлист», а «бело-голубые» справятся с бледными пока дончанами.

Не справились. Игорь Гамула на 8-й минуте поразил ворота хозяев, в потом все атаки «Динамо» свели на нет защитники Ростова и поймавший кураж Радаев. В другом полуфинале «Спартак» в серии пенальти прошёл харьковчан. В финале Кубка страны предстояло сразиться «Спартаку» и СКА .

За десять лет до описываемых событий, в 1971 году спартаковцы и ростовские «армейцы» уже составляли пару финалистов. Дончанам тогда не хватило считанных секунд до победы, удар Геннадия Логофета принёс москвичам ничью 2:2 и переигровку, в которой победил «Спартак», выигравший свой девятый и последний на тот момент Кубок. Весной 1981-го спартаковцы играли нестабильно, теряли много очков на ровном месте. Однако именно они считались фаворитами в решающем матче, запланированном на 9 мая в «Лужниках».

Перед поездкой в Москву СКА дважды сыграл вничью дома – с взявшим слабый старт «Араратом» и тбилисским «Динамо», вышедшим в финал Кубка Кубков. СКА с 6 очками занимал 15-е место. А «Спартак», у которого было на очко больше, располагался тремя строчками выше.

Дополнительную интригу матчу придавало родство тренеров. Владимиру Федотову предстояло сдать экзамен на зрелость своему начальнику по сборной и тестю Константину Бескову, который, в свою очередь, ставил интерес «Спартака» выше родственных. «Спартак» 10 лет не выигрывал Кубок, и победа в турнире помогла скрасить впечатления от невыразительной весны.

Перед игрой в «Лужниках» Константин Иванович сменил капитана «красно-белых». Точнее, его первого заместителя, основной капитан Олег Романцев был травмирован. Повязка перекочевала с плеча Александра Мирзояна к Ринату Дасаеву. Может, это обстоятельство и отразилось на психологическом состоянии Мирзояна.

На 35-й минуте в ворота ростовчан был назначен 11-метровый. Никогда не знавший промахов с точки Мирзоян перехитрил Радаева, но угодил в штангу. «Спартак» много и остро атаковал, но мяч не шёл в ворота. Ни в первом тайме, ни во втором.

Фёдор Черенков оставил не у дел ростовскую оборону, но не стал бить сам, а выкатил мяч на линию вратарской под удар Виктору Самохину. Мяч просвистел над перекладиной. Эдгар Гесс со своей левой выстрелил как из пушки. Огромный Радаев сложился и отразил мяч, летевший в угол. Время шло, СКА гнулся, но не ломался. Замаячила перспектива дополнительной 30-минутки.

И вот, на 84-й минуте Заваров получил мяч и выложил его под удар Андрееву. Сергей пробил низом точно в угол. Новый капитан «Спартака» был пойман на противоходе и не смог отразить удар.

Повторить свой подвиг 10-летней давности спартаковцы не смогли. Хрустальный Кубок был вручён ростовчанам. Впервые в истории клуб с берегов Дона выиграл трофей. Сделал то, что не удалось ни СКВО – любимому детищу маршала Ерёменко, ни блистательному СКА шестидесятых. И сделали это молодой тренер Федотов с вверенным ему коллективом.

Чёрная метка

Но после этого успеха Владимир Григорьевич мог ощутить себя героем романа Стивенсона «Остров сокровищ» –капитаном Смоллеттом на «Эспаньоле». Команда и без того не слишком управляемая долго отмечала выигрыш Кубка. На матч с «Зенитом» «армейцы» вышли еле живыми и проиграли. Но в игре с московским «Динамо» команда пришла в тонус и снова выиграла 2:1. А там подоспела игра со «Спартаком» в Ростове. Две недели после финала.

На 13-й минуте Андреев вернул должок Заварову в виде точной передачи, и двадцатилетний полузащитник заставил Дасаева капитулировать. Но не прошло и двух минут, как достиг цели удар Юрия Гаврилова. Однако солдатик Заваров опять же после паса Андреева вывел Ростов вперёд. Минуло шесть минут. Гесс, не сумевший пробить Радаева в «Лужниках», на этот раз добился своего – 2:2. Именно с таким счётом команды отправились отдыхать и выслушивать тренеров.

Через 10 минут после возобновления игры СКА снова вышел вперёд. И снова Заваров, и снова Андреев в роли ассистента. Больше 20 минут ростовчане вели в счёте, но Гаврилов и Черенков сделали своё дело. При этом Юрий и Фёдор сами не забивали, а помогли отличиться сначала Александру Калашникову, а потом Сергею Родионову. Бесков взял реванш у зятя с результатом 4:3. «Спартак» устремился в погоню за киевским «Динамо», а Ростов согласился на роль участника в борьбе за выживание, где он выглядел серьёзнее других потенциальных неудачников высшей лиги.

СКА был непредсказуем для всех. И для себя в том числе. Хорошие матчи чередовались с откровенно слабыми. Например, в июле ростовчане дважды встречались с «Шахтёром». Дома «армейцы» смотрелись превосходно, и итоговый счёт 2:1 не отражал их преимущества. Через четыре дня в Донецке «горняки» делали с командой Федотова всё, что хотели. Оборона совершала детские ошибки, а у Радаева мяч выпадал из рук. В итоге 4:0. Окрепший при Емце «Днепр» обыгран на «Метеоре» 1:0, да ещё и Гамула не забил пенальти. Разгромлены «Таврия» 3:0 и «Кубань» 6:1. А потом кошмарный выезд в Ереван и Тбилиси – 0:4 и 0:3. Комфортные 2:0 в домашней игре с Минском превратились в 2:3. А борьба за выживание всё отчаяннее и отчаяннее – сразу семь коллективов находились в опасной зоне. Потом сдалась «Таврия». Но судьба второй «чёрной метки» должна была решиться на самом финише.

Ростовчане тем временем дебютировали в еврокубках. «Анкарагюджю» хлопот не доставил – 3:0 на берегах Дона и 2:0 в столице Турции. А в 1/8 жребий определил в соперники «Айнтрахт» из Франкфурта.

СКА обыграл крепкий немецкий клуб у себя 1:0. Сергей Яшин подобрал мяч на линии чужой штрафной и не стал медлить с ударом. Голевых моментов было создано немало. Армейская атака задала немало проблем обороне гостей, где играли такие мастера, как Чарли Кербель и Бруно Пеццай. Несколько раз Радаев показал свой высокий класс. Особенно когда парировал удар немецкого корейца Ча Бум Куна. В конце встречи Андреев не попал в пустые ворота. А ведь забей он, и в ответной игре всё могло выйти иначе.

Никто не знает, что произошло перед ответной встречей. Заваров и Гамула были в числе отправившихся во Франкфурт, но на поле они не вышли. Их команде и не хватило. «Айнтрахт» побелил с нужным ему счётом 2:0 и прошёл дальше. А СКА вернулся доигрывать чемпионат СССР .

Заваров и Гамула вдруг превратились в Кокорина и Мамаева того времени. Нет, телепередачи, посвящённые им, не выходили. Но пара-тройка грозных статей в прессе появилась. Проводить параллели между футболистами нашего времени и двумя ростовчанами, наверное, некорректно. Александр и Игорь никого не били, не замахивались стульями. Но они были солдатами, и их шалости выходили за рамки устава. И всё могло кончиться печально. Например, дисбатом. Но с ними поступили мудро, – отправили дослуживать в обычную воинскую часть. Тем более, что до демобилизации оставалось недолго. К счастью, и Заваров, и Гамула сделали выводы, остепенились, взялись за ум. Заваров вообще стал едва ли не главной звездой 80-х. И сейчас Александр Анатольевич и Игорь Васильевич – уважаемые, достойные люди.

Но вернёмся к СКА . За тур до финиша сумели обезопасить себя от вылета «Зенит», «Кубань» и «Кайрат». Симферопольская «Таврия», как было сказано выше, прекратила сопротивление и обосновалась на 17-м месте. «Армейцы» на 16-й строчке, у них 26 очков. Однако выработан лимит ничьих - 10, и следующий мирный исход не приносил бы и очка. У «Арарата» 17-е место и 27 очков. Однако ереванцы заканчивали чемпионат домашней игрой с «Таврией», и два очка были почти в кармане. А СКА предстояло сыграть в Баку, где тогда мало кто побеждал.

«Арарат» был скромен, но победил крымчан 2:1. Ереванцы не только обезопасили себя от вылета, но и обошли «Зенит». «Армейцы» без Заварова, Гамулы и Радаева пропустили в столице Советского Азербайджана два безответных мяча. А это означало ссылку в первую лигу. Вот такой невесёлый конец оказался у развесёлого сезона. Драгоценный хрустальный сосуд оказался слишком тяжёлым.