Красное на чёрном. «Милан» Арриго Сакки 1987/88

вчера, 06:49

«Соккер.ру» рассказывает о том, как возрождался великий итальянский клуб.

16 декабря исполнилось 119 лет со дня основания одного из самых славных клубов Италии - «Милана». Красные и чёрные полосы на футболках миланцев одной ширины. В истории клуба славных красных полос было намного больше. Но в конце 70-х - начале 80-х казалось, что чёрная полоса никогда не кончится.

Катастрофа по имени Тотонеро

Ничто не предвещало беды. В 1979 году «Милан» под руководством Нильса Лидхольма выиграл свой десятый скудетто. Но уже через год «россонери» были с позором изгнаны из Серии А. В 1980-м в итальянском футболе грянул коррупционный скандал, получивший имя Тотонеро-80. Выяснилось, что многие игроки подпольно играли на тотализаторе. Всё это привело к массовой фальсификации результатов чемпионата Италии. Началось расследование, а потом покатились головы. К счастью, виртуальные.

Досталось и «Милану». Президент клуба Феличе Коломбо был арестован. Потом его выпустили, но отстранили от футбола пожизненно. Ни заслуги, ни возраст не спасли от четырёхлетней дисквалификации 39-летнего вратаря Энрико Альбертози. Сам же «Милан» был изгнан из Серии А. Компанию ему составил «Лацио».

Миланцы вернулись через год и не смогли закрепиться в компании сильнейших. Пришлось провести ещё год в Серии В. После второго возвращения «россонери» ничем особым не выделялись – шестое место, пятое. Бледная тень некогда великого клуба.

В 1986 году президентом «Милана» и его главным акционером стал известный бизнесмен, в последствии политик Сильвио Берлускони, который решил возродить былую славу. Новый владелец приобрёл нескольких сильных футболистов, а также вернул на пост главного тренера Лидхольма. Но «Милан» снова пришёл на финиш пятым. Нужны были более радикальные меры.

Может быть, выйдет, а может быть, нет

Берлускони принял очень неожиданное решение, пригласив на должность тренера Арриго Сакки из «Пармы», выступавшей в Серии С. 41-летний Сакки не был знаком широкой общественности. Да и футболистом Арриго никогда не был. Сын сапожника, бухгалтер по специальности, но был влюблён в футбол и мечтал стать тренером. Для этого он окончил курсы и получил диплом. Сакки был поклонником голландца Ринуса Михелса и его тотального футбола. Также он изучал опыт работы Валерия Лобановского в киевском «Динамо».

Стоит сказать, что «Милан» увёл Сакки из-под носа у «Фиорентины». В начале 80-х Арриго работал с молодёжным составом «фиалок», оставил о себе хорошую память. Но перед тем как отправиться на переговоры во Флоренцию, Сакки услышал звонок из Милана. И позволил себя уговорить. Потом пришлось извиняться перед флорентийцами.

«Арриго, можешь тратить, сколько хочешь», - сказал вице-президент Адриано Галлиани после подписания контракта. И Сакки, переняв эстафету у Лидхольма, принялся формировать команду.

Не стали удерживать двух англичан – полузащитника Рэя Уилкинса и нападающего Марка Хейтели. Первый отправился в ПСЖ , второй – в «Монако». На два вакантных легионерских места были приобретены голландцы – нападающий «Аякса» Марко ван Бастен и универсал Руд Гуллит из ПСВ . Сакки расстался с защитниками Дарио Бонетти и Агостино Ди Бартоломео. Тренера не устраивало их отношение к режиму. Ушёл в «Лацио» нападающий Джузеппе Гальдеризи, а полузащитник Джованни Строппа был отдан в аренду подшефной «Монце». В обратном направлении проследовал защитник Алессандро Костакурта. Из «Пармы» Сакки привёз защитника Роберто Мусси. В «Удинезе» присмотрели игрока середины поля Анджело Коломбо.

И если все покупки были одобрены Берлускони, то за Карло Анчелотти новому тренеру пришлось побороться. Сакки считал, что полузащитник «Ромы» необходим миланцам. Но римлянам вовсе не хотелось продавать Карло, даром что тот долго лечил свои колени. Берлускони тоже не горел желанием переплачивать за не самого здорового футболиста. Но тренер убедил президента в целесообразности этого приобретения.

Всеобщее равенство

После трансферной кампании команда приобрела следующий вид. В воротах чемпион мира-1982 и участник ЧМ -86 Джованни Галли, ранее выступавший за «Фиорентину». Справа в обороне Мауро Тассотти, слева 18-летний Паоло Мальдини. Свободный центральный защитник – Франко Барези, прошедший с клубом все круги ада. Чуть впереди – однофамилец вратаря Филиппо Галли. Всегда были готовы помочь обороне Алессандро Костакурта и Роберто Мусси. В опорной зоне Арриго Сакки видел Карло Анчелотти, а выше, к линии нападения – Руда Гуллита. Справа Роберто Донадони, слева – Анджело Коломбо, которые могли сместиться в центр и поменяться местами. Одним из первых в очереди на замену был воспитанник «Милана» Альбериго Эвани. В атаке пару Марко ван Бастену составлял либо воспитанник «Ювентуса» Пьетропаоло Вирдис, либо известный по выступлениям за «Фиорентину» Даниэле Массаро.

Оба голландца оказались парнями проблемными. Особенно Марко, потребовавший особого статуса в команде. Но нападающий не нашёл поддержки у тренера. «Ты такой же как все, Марко. Отличаешься от итальянских игроков только зарплатой. У меня в команде все одинаковы. И требования одинаковы ко всем». Или другой пример. На выезде после ужина ван Бастен и Гуллит вышли из отеля и куда-то направились. Но голландцев остановил Сакки. «Команда отбой дана для всех. И для вас в том числе». Легионерам пришлось повиноваться.

Пускай сегодня я никто

«Милан» начал чемпионат гостевой победой над «Пизой» 3:1. Гуллит с ван Бастеном не стали тянуть с первым голами за новый клуб. Но уже в следующем туре, «Фиорентина» отомстила Сакки за вероломство, обыграв «россонери» на «Сан-Сиро» 2:0. Тут же ван Бастен что-то ляпнул, его неправильно перевели, и в итальянских газетах написали о конфликте голландца с тренером. Потом последовала ничья с «Чезеной».

Только начало получаться в чемпионате, как последовал вылет из Кубка УЕФА . От скромного «Эспаньола», дошедшего потом до финала. Пресса критикует «Милан», его тренера и Берлускони, обещавшего золотые горы. Сакки не выдержал и спросил президента – «я вам ещё нужен»? «Нужны», - был краток Берлускони.

Арриго собрал футболистов и выступил перед ними с речью. «Ладно, я в ваших глазах никто. Но ведь и вы заняли пятое место. Десять лет не выигрывали скудетто, а Кубок чемпионов все двадцать. Так давайте что-то сделаем. Я для этого и пришёл в команду».

Подействовало. Но получил травму ван Бастен, а тут на носу игра с «Вероной». Сакки передвинул Гуллита из середины поля в атаку. Получилась неплохая связка с Вирдисом, который и забил единственный мяч в той игре. После домашней ничьей с «Торино» последовало два выигрыша и выездная ничья с «Эмполи». Отлично работали оборона и вратарь. В 10 турах было пропущено всего три мяча.

Зимняя сказка

Джованни Галли сохранил свои ворота в неприкосновенности и в домашней игре с «Ромой». Единственный гол забил седеющий Вирдис. Но в протокол «Милану» было записано техническое поражение 0:2. С трибун «Сан-Сиро» была брошена петарда, разорвавшаяся рядом с вратарем римлян Франко Танкреди. Его унесли с поля на носилках в бессознательном состоянии. К счастью, всё обошлось. Танкреди выздоровел и вернулся в ворота. Но «Милан» был наказан и подходил к дерби с «Интером» в ужасном настроении. Да ещё Франко Барези пропускал встречу из-за перебора карточек. Противостояния братьев (Джузеппе Барези носил сине-чёрную футболку «Интера») не получилось.

В самом начале встречи Гуллит, ставший лидером «Милана», вынудил ошибиться Рикардо Ферри и отправить мяч в свои ворота. Вратарь Вальтер Дзенга не ожидал такой скидки. Как ни старались «нерадзурри», а пришлось им, номинальным хозяевам, покинуть поле побеждёнными. «Милан» – четвёртый после 12 туров. Отставание от лидера и чемпиона – «Наполи» составляло 5 очков. Как раз «Наполи» и должен был приехать на «Сан-Сиро» в 13-м туре, 2 января уже нового 1988 года.

«Наполи» второй половины 80-х это в первую очередь расцвет карьеры Диего Марадоны. Аргентинец вёл всю игру неаполитанцев, много забивал сам, не скупился на передачи. И на 10-й минуте он забросил мяч за спину Мальдини, а Карека обводящим ударом в касание положил мяч в дальний от Галли угол. Неудачное начало не сломало миланцев, напротив, разозлило их. Коломбо и Вирдис в первом тайме реализовали два из массы созданных у ворот Клаудио Гареллы моментов.

Во втором тайме Гуллит вышел один на один с Гареллой, уложил его и закатил мяч в сетку. Неаполитанский вратарь так расстроился, что выронил за линию ворот мяч после дальнего удара Донадони. Блестящая победа «Милана» 4:1 при 90-тысячной аудитории.

Долгих 17 лет не выигрывал «Милан» у «Ювентуса» в Турине. Но и эта серия кончилась благодаря единственному голу Гуллита. Впечатляющая серия – за месяц обыграны «Интер», «Наполи» и «Ювентус». Да и «Рома» тоже, если б не тот недоумок, швырнувший петарду в римского вратаря. Первый круг завершён яркой победой над «Комо» 5:0. «Милан» второй, но три очка отставания от Марадоны и товарищей не выглядят чем-то фатальным. Даже минус 4 и минус 5 после ничьих во Флоренции и Асколи ничего не значили. Не мог «Наполи» пройти всю дистанцию на одном дыхании. Должны были оступиться неаполитанцы.

Они захромали в марте, проиграв у себя «Роме». «Россонери» чуточку приблизились. И когда в середине апреля «Ювентус» положил на лопатки «Наполи», а «Милан» выиграл в Риме, расстояние между лидерами сократилось до минус два.

Второе миланское дерби было ещё более весомым, чем первое. Ибо оно приходилось на 27-й тур, а всего их насчитывалось 30. Потому так радовалась красно-чёрная часть Милана и очередному голу Гуллита, и тому, как Вирдис отобрал мяч у двукратного чемпиона мира Даниэля Пассареллы и разобрался с Дзенгой. Полюбуйтесь и вы.

Первомайский чемпион

«Наполи» тем временем потерял очко в Вероне, и отрыв иссох до минимума. В следующем туре двум претендентам на скудетто предстояло встретиться на «Сан-Паоло». Марадона, Карека, Гарелла помнили тот новогодний разгром. Весь Неаполь был готов помочь своей команде, а именно, не дать гостям отдохнуть. Поэтому миланцы разместились на 32 этаже самой высокой гостиницы Неаполя. И вот настал день игры, 1 мая 1988 года.

Начало было за гостями, да и весь первый тайм тоже. Доказательство тому – гол Вирдиса. Но перед самым перерывом Марадона виртуозно исполнил штрафной – 1:1. Всё начиналось сначала. Завёлся Гуллит, после долгой паузы вышел на поле ван Бастен. Руд играючи обыграл двух соперников и навесил так, что Вирдису оставалось подставить макушку – 1:2. А потом сработала голландская связка. Руд протащил мяч метров 30, выманил Гареллу из ворот и выложил мяч Марко – 1:3. Гол Кареки после розыгрыша углового уже не мог изменить исхода встречи. «Милан» выиграл 3:2 и впервые в сезоне вышел на первое место.

Но «Ювентус» едва не подложил свинью – нулевая ничья на «Сан-Сиро» давала шанс неаполитанцам. Однако те проиграли во Флоренции 2:3 и ещё больше отстали от лидера. Для победы в чемпионате миланцам нужно было не проиграть «Комо» в заключительном туре. И они не проиграли – ничья 1:1, которая принесла «россонери» скудетто. Неаполитанцы вовсе расклеились, проиграв дома «Сампдории» 1:2. На финише соперников разделили два очка.

«Россонери» после девятилетней паузы стали чемпионами. В 11-й раз. Оставили позади «Наполи» с его аргентинским гением, «Ювентус», «Рому», соседей из «Интера», стремительно наращивавшую мускулы «Сампдорию». Но главным был даже не сам факт чемпионства. За короткий срок «Милан» из чего-то аморфного превратился в мощный коллектив, способный побеждать не только в Серии А. И кто его таким сделал? Безызвестный тренер, бывший сапожник, чья фамилия означает Мешок. Арриго Сакки сумел собрать из игроков сбалансированную, сыгранную команду. Он смог укротить строптивца Гуллита, и Руд стал в «Милане» примой. Превратился из мальчика в мужчину Паоло Мальдини, очень полезно отработал в новой компании Анчелотти. Все постарались на славу.

В новом сезоне итальянский футбол ждали перемены. Серия А расширялась до 18 команд, кроме того, можно было использовать третьего иностранца. У Сакки не было сомнений в том, кому быть третьим. Конечно же им должен быть голландец. А если конкретно, то Франк Райкард. Нечего ему было делать в скромной «Сарагосе». В «Милане» Франка ждали Марко и Руд, а также большие дела.