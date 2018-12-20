Возвращение блудного сына. ПСЖ Луиса Фернандеса. Сезон-1994/95

вчера, 11:00

«Соккер.ру» расскажет об одном из самых ярких сезонов в истории парижского клуба перед началом новой эпохи.

Он начинает сердиться

В 1994 году «Пари Сен-Жермен» во второй раз стал чемпионом Франции. Но португалец Артур Жорже, который был архитектором этого успеха, вскоре покинул Париж и вернулся домой. Пришло приглашение от «Бенфики». Артур выиграл много чего с «Порту» и, наверное, считал себя должником перед родным клубом. Поэтому усатый португалец собрал вещи и поспешил на родину.

Была и другая причина ухода тренера, которую можно было охарактеризовать двумя словами: довели мужика. Три года специалист трудился в Париже и каждый день слышал упрёки в том, что его команда играет уж больно скучно и трусливо. Даже в чемпионском сезоне его критиковали. Чаще всего за неправильное использование Раи. И как-то забывалось, что Артур Жорже выиграл с ПСЖ чемпионат, кубок страны, два раза сыграл в полуфиналах еврокубков. Клуб ни разу не опускался ниже третьего места в первенстве Франции. Вот и уехал Артур при первой же возможности.

Принять и простить

Замену Жорже нашли быстро. На «Парк де Пренс» вернулся самый знаменитый воспитанник клуба – Луис Фернандес. На этой фигуре стоит остановиться.

Сын переселенцев из Испании Луис Фернандес стал одним из самых ярких игроков в истории «Пари Сен-Жермен», да и сборная Франции стала одной из сильнейших в мире, когда сложился магический квадрат в центре поля. Мишель Платини, Ален Жиресс и Жан Тигана словно ждали появления этого испанца, чьё имя французы называли на свой лад – Луи Фернандез, с ударением на последний слог. Появление Фернандеса добавило «les blues» прочности в опорной зоне. Сам Луис не только был хорош в отборе, он начинал большинство атак. Да и завершать мог. Вспомните его гол в ворота сборной СССР на чемпионате мира 1986 года.

В «Пари Сен-Жермен» первой половины 80-х Луис был первой скрипкой. Он помог команде Жерара Улье выиграть свой первый чемпионский титул в сезоне-1985/86. Сам Фернандес был признан лучшим футболистом Франции. Но уже в статусе легенды «красно-синих» он совершил недостойный в глазах многих болельщиков поступок.

В середине восьмидесятых один французский бизнесмен по имени Жан-Люк Лягардер решил возродить некогда славный парижский «Расинг». Ради такого случая однофамилец главного героя фильма «Горбун» не жалел средств. Особенно в 1986 году, когда «Расинг» вернулся в первый дивизион. Были приглашены знаменитый немец Пьер Литтбарски из «Кёльна» и уругваец Энцо Франческоли из «Ривер Плейт». Но главным приобретением стала покупка капитана ПСЖ Луиса Фернандеса. Это усиление стало грамотной PR -акцией.

Капитан чемпиона страны, воспитанник «Пари Сен-Жермен», лучший футболист Франции, один из лидеров сборной позволил себя уговорить на переход в ряды внезапно разбогатевшего клуба. Большего унижения для болельщиков ПСЖ не придумаешь. С уходом Фернандеса игра команды Жерара Улье рухнула. После неплохого старта последовало отступление по всем фронтам. Из Кубка чемпионов вылетели на старте – уступили скромному чехословацкому клубу «Витковице», в Кубке Франции дорогу перебежал «Страсбур». В сезоне-1986/87 с первого места ПСЖ скатился на седьмое. В дерби с «Расингом» соседи обменялись победами, причём Луис Фернандес, видимо, забыл, где играл и в матче второго круга точным ударом по своим воротам принёс победу бывшему клубу.

На «Парк де Пренс» Фернандеса считали иудой, который погнался в скороспелый проект за длинным франком. И были рады, когда «Расинг» лопнул как мыльный пузырь, и выбыл из элиты. Возвращение изменника даже не рассматривалось, поэтому Луис вскоре уехал в «Канн». Где сначала просто играл, а потом занял нетипичную для Франции должность играющего тренера. Клуб с Лазурного берега играл довольно прилично, а лучшим тренером в сезоне-1993/94 был признан не Артур Жорже, а именно Фернандес.

И вот летом 1994 года Луис Фернандес снова появился в ПСЖ . И был прощён болельщиками. Авансом. Полное искупление нужно было заслужить. ПСЖ предстояло сражение уже не на трёх, а на четырёх фронтах, ибо Кубок Лиги получил официальный статус с причитающейся путёвкой в Кубок УЕФА .

Минимум перемен

Изменений в составе было немного. Строптивца Ксавье Гравлена отдали на прокат «Страсбуру», а весьма полезный Лоран Фурнье подался в «Бордо». Покинули команду не имевшие большой игровой практики Франсуа Кальдераро и Филипп Сассю. Помимо защитника «Лилля» Умара Дьенга, в команду влилась целая плеяда собственных воспитанников – полузащитник Бернар Аллю и Пьер Дюкро, защитник Дидье Доми, вратарь Венсан Фернандез. Еще двое - Паскаль Нума и Патрик Мбома вернулись из аренд. Были отшиты ушлые сваты, приезжавшие поговорить с Веа, Жинола и другими лидерами.

Луис Фернандес очень просил купить у «Бордо» Зинедина Зидана. Он хорошо знал возможности молодого полузащитника, ведь Зизу начинал у него в «Канне». Но получив первый отказ, парижане успокоились и не стали настаивать на дальнейших переговорах. Так Зинедин Зидан пополнил список звёзд, не пришедших в ПСЖ , в который входят Пеле, Кройф, Платини, Беккенбауэр и так вплоть до Месси и Криштиану Роналду. Проще перечислить выдающихся игроков, которых не пытались купить парижане.

Ворота по-прежнему защищал блистательный Бернар Лама. Слева в обороне действовал Жозе Кобос, правый фланг мог закрыть или Умар Дьенг, или кто-либо из номинальных центральных защитников – Патрик Коллетер или Антуан Комбуаре. В центре работала проверенная годами связка Ален Рош – Рикардо Гомес. За опорную зону отвечал Поль Ле Гуэн. Справа, как и при Артуре Жорже, играл Венсан Герен, слева - Даниэль Браво или Валдо. Последнего передвинули, чтобы использовать наиболее рационально Раи, который был младшим братом знаменитого бразильца Сократеса. Пару нападающих по-прежнему составляли Джордж Веа и Давид Жинола. Скамейка длиной не отличалась.

Заклёванные «канарейками»

Стартовали тяжело. После пяти туров два проигрыша и 15-е место. Игра была весьма унылой, а действия команды при критикуемом Артуре Жорже виделись чуть ли не карнавалом. Но в сентябре команда заиграла. И в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Особенно в Лиге чемпионов, где парижане в групповом турнире выиграли шесть матчей из шести – по два раза у «Баварии» (2:0 и 1:0), «Спартака» (2:1 и 4:1) и киевского «Динамо» (2:1 и 1:0). Однако в 13-м туре, который традиционно был несчастливым для парижан, Фернандес проиграл своему недавнему клубу – «Канну», которым руководил другой экс-игрок ПСЖ - Сафет Сушич.

Большая нагрузка в Лиге чемпионов давала о себе знать в играх чемпионата, да ещё «Нант» напирал. Бретонцы, руководимые Жаном-Клодом Сюодо, прошли первый круг с нулём в графе поражений. Только ближе к Новому году «красно-синие» обрели хороший ход. Заиграл Раи, эффективность атак сразу возросла. «Нант», хоть и оставался непобедимым, заметно устал и стал всё чаще подписывать мирные договора. В начале второго круга отставание сократилось до четырех очков. При трёх очках за победу этот отрыв можно было ликвидировать без особых хлопот. Многое могло измениться после очной встречи лидеров на «Парк де Пренс».

Всё сломалось на 24-й минуте, когда Даниэль Браво оставил парижан в меньшинстве. На реализацию численного преимущества ушло 11 минут. Отличился лидер снайперской гонки Патрис Локо. Все надежды парижан на спасение перечеркнул после перерыва Яфет Ндорам. Самый известный чадский футболист дважды оставил не у дел Бернара Лама. ПСЖ доигрывал встречу вдевятером. Компанию Браво составил Коллетер. Бретонцы торжествовали, серию продлили, к тому же положили на лопатки главного конкурента.

В следующем туре парижане проиграли в Монако и отставание стало критическим – десять очков. Стало ясно, что надо чем-то жертвовать. Поэтому в Париже решили не упираться в борьбе за продление чемпионских полномочий. Пусть «Нант» радуется дальше. После зимней паузы возобновлялась Лига чемпионов, где парижанам понравилось обыгрывать всех, кто попадался на пути.

Два Кубка из трёх возможных

В четвертьфинале Кубка чемпионов парижан ожидала «Барселона». На «Камп Ноу» пришлось отыгрываться – свой единственный гол в составе «сине-гранатовых» забил Игорь Корнеев. Веа довольно быстро забил ответный мяч. На «Парк де Пренс» волевая победа - 2:1 (отличились Раи и Герен). ПСЖ - в полуфинале Лиги чемпионов, где его ждёт действующий клубный чемпион Европы «Милан». После парижане успешно продвигались по сеткам обоих домашних кубков.

Перед играми с «Миланом» люди Сильвио Берлускони добрались до Веа и уговорили мистера Джорджа на переезд в «Сан-Сиро». В обеих встречах со своим будущим клубом на поле присутствовала лишь бледная тень либерийца. 0:1 дома и 0:2 в гостях. Парижане остановились в шаге от финала Лиги чемпионов. Команда смирилась с утратой чемпионского титула. Зато наконец-то обыгран «Марсель». Пусть в статусе клуба из второго дивизиона, но в полуфинале Кубка. Взят Кубок Лиги – в финале обыграна «Бастия» - 2:0. Забили Раи и Ален Рош. А через неделю Поль Ле Гуэн принёс ПСЖ победу в Кубке Франции, забив единственный мяч в ворота «Монако».

Чемпионат доиграли спустя рукава и довольствовались третьим местом. Чемпионский титул достался «Нанту», который однажды проиграл, но обошёл бывшего чемпиона на 12 очков. На второе место протиснулся «Лион». Но два Кубка стали утешением за сезон. Луис Фернандес был доволен, но при этом не скрывал, что хотел большего, особенно в свете 25-летия клуба. После Веа отправился в «Милан», а Жинола – в «Ньюкасл». Гвардейцы Артура Жорже – Рикардо и Валдо вернулись в «Бенфику». Подался в Швейцарию надёжный и скромный каледонец Антуан Комбуаре. Однако в сезоне-1995/96 «Пари Сен-Жермен» сумел сделать то, что ему не удавалось ранее. Клуб покорил европейскую вершину. Но об этом подвиге Луиса Фернандеса и его команды мы расскажем в другой раз.