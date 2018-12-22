Роналду в «Ювентусе». Как впечатлил и что не получается

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1:2 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1.85 2.95 5.2
Албания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Эвертон -:-  Тоттенхэм - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 2.35 3.45 2.82
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 1.55 4.2 5.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 6.5 4.8 1.4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.45 3.2 2.85
Германия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Вольфсбург 2.6 3.2 2.8
20:00 сегодня  Хоффенхайм -:-  Майнц 1.5 4.7 5.7
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 3.7 3.1 2.1
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 2.45 3.2 2.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 3.3 3.3 2.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 1.75 3.6 4.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 2.05 3.3 3.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.18 6.5 13.5
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 1.85 3.1 4.7
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.15 6.5 17
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.8 2.8 2.7
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС 1.15 6.5 17
Испания. Примера 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Валенсия -:-  Уэска 1.35 4.7 9.7
18:15 сегодня  Леганес -:-  Севилья 3.1 3.15 2.4
20:30 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леванте 2.15 3.65 3.15
Испания. Сегунда 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 4.55 2.95 1.92
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 1.63 3.35 5.95
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1.75 3.1 5.35
Италия. Серия B 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.4 3.07 3.05
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2.15 2.95 3.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 1.72 3.27 5.4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла -:- Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 2 3.1 4
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 2.85 2.85 2.72
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 1.95 3.12 4.2
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 2.85 3.5 2.25
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 5.9 4.45 1.48
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 5.25 4.45 1.53
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 2.4 3.45 2.75
Португалия. Примейра 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 1.17 7 14
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг 3.5 3.7 1.95
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 2.2 3.1 3.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор -:- Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 1.55 4 5.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 1.7 3.9 4.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Бордо -:-  Амьен 1.65 3.35 6.5
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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Роналду в «Ювентусе». Как впечатлил и что не получается

вчера, 19:00

Слишком старый. Слишком эгоистичный. Слишком зависим от напарников по «Реалу». «Соккер.ру» изучает игру Криштиану перед матчем против «Ромы».

Криштиану задавил авторитетом. Уже тридцать три года – а тридцать четыре исполнится в феврале 2019-го, но Роналду за 16 матчей смог стать главной звездой Серии А по игре в футбол.

11 забитых мячей – ведет борьбу за приз лучшему снайперу дивизиона. Также есть 5 голевых пасов – лучший ассистент «Ювентуса», Канселу и Пьянич собрали меньше ассистов (по 2).

Криштиану находит по 6.9 удара каждые 90 минут – абсолютно лучшие данные во всем чемпионате Италии. Следом из игроков со стабильной практикой идет Инсинье с показателем 5.4.

Даже в рамках топ-5 очень мало нападающих, которые приблизились к Роналду по количеству ударов. Месси в этом списке всего на восьмой строчке, и разница с португальцем большая – 6.9 против 5.4.

Роналду стал дорожить мячом. Надо отдать должное Массимилиано Аллегри – не позволил Криштиану играть эгоистично и подавить «Ювентус» как машину. Обратите внимание, какая у португальца точность пасов.

В Серии А брак всего 14.2 %, в ЛЧ – 14.6 %. За все время в «Реале» только один раз в одном турнире Роналду бережнее относился к переадресации мяча напарникам – в ЛЧ 2016/17.

Но разница с нынешними показателями маленькая, а обычно у Криштиану точность передач была куда хуже, чем сейчас – от 75 до 81 %. Сейчас уверенно идет выше 85 %, и этому есть объяснение.

В «Ювентусе» есть главный диспетчер – Пьянич, а есть группа поддержки – Дибала, Канселу, Сандро и Роналду. У Криштиану по 1.6 паса под удар за матч. Форвард не только замечает напарников, но и сменил амплуа.

Аллегри придумал Криштиану новую роль. В «Ювентусе» Роналду можно увидеть с мячом на позиции правого вингера, левого инсайда, плеймейкера, центрального форварда. Португалец постоянно в поисках мяча и в отличной форме.

Бентанкур вспомнил, как впервые увидел, как Криштиану тренируется – словно зверь, вкалывал больше всех, даже молодых. Эту одержимость Массимилиано направил на пользу «Ювентусу».

Роналду успешнее всех находит удачные ударные позиции – по xG опередил всех в Серии А, и Пёнтека, и Иммобиле, и Икарди. В «Реале» был одним из двух форвардов, а сейчас Криштиану и нападающий, и вингер, и инсайд.

Кроме того, в «Ювентусе» он намного чаще уводит за собой соперников, тогда как в «Реале» все плясали под его дудку. У Манджукича, как у Бензема, есть смещения на фланг, но в штрафной Марио открывается под удар, а Криштиану отвлекает внимание.  

Разучился бить штрафные. Парадокс, ведь многие думают, что здесь как с ездой на велосипеде – трудно забыть. Но сейчас Криштиану ужасен каждый раз, когда подходит к «точке» и старается вспомнить молодость.

В Серии А Криштиану пробил уже 13 штрафных. 1 раз просто не попал в ворота, 3 раза его удары отразили голкиперы, но 9 раз попадал в стенки. Невероятно низкая эффективность, особенно на фоне Месси.

Лионель ставит рекорды, а у Криштиану не получается. Скорее всего, Аллегри пора запретить Роналду бить штрафные. Дибала и Пьянич намного круче, Криштиану испортил 13 попыток, три из которых из шикарных позиций.

Злоупотребляет дальними ударами. Если посмотреть на карту ударов Роналду в Серии А, то становится понятно – форвард в полном порядке. А если посмотреть внимательнее, то хочется поругать португальца за стратегический прокол.

Роналду в «Ювентусе». Как впечатлил и что не получается

Когда находится по центру вдали от ворот, то явно злоупотребляет ударами вместо пасов. Фиолетовыми кружками отмечены заблокированные выстрелы, а промахи – оранжевыми. Криштиану неудачно завершает атаки, когда выбирает дальние удары.

В Серии А плотнее встречают форварда на последней трети поля, чем в Ла Лиге. Физически Роналду сложнее искать пустые зоны. И португалец решил, что надо бить издали, если тяжело заходить с флангов к линии штрафной. Но, как показывает статистика, это плохая тактика.

У Роналду 109 ударов, из которых 43 – из-за пределов штрафной площади, 39 % ото всех. При этом забил дальним ударом только один раз, в ворота «Эмполи». 39 % ударов, но лишь 9 % голов – Аллегри нужно просить португальца дорожить мячом в атаках.

Приносит «Ювентусу» очки и победы. У Роналду есть привычка доминировать у чужих ворот, невзирая на позицию и стиль команды, за которую играет. Приобрел навык в «Реале», ведь в «Манчестер Юнайтед» играл иначе и не так часто был главным при завершении атак.

Крайне любопытно сейчас сравнить, как изменилось качество атак «Реала» и «Ювентуса» по сравнению с тем, что было с Роналду и без него. 44 % моментов туринцев – у Криштиану. В прошлом сезоне на его совести было всего 29 % хороших шансов «сливочных».

Роналду в «Ювентусе». Как впечатлил и что не получается

Сразу видно, как сбавил «Реал» в атаке без Роналду – падение очень большое, даже акцент на Бензема впереди ничего не исправил, поскольку самый острый в атаке игрок «сливочных» лишь повторяет результат Дибалы в прошлом сезоне. Роналду влияет на игру намного сильнее.

Если учитывать только голы и результативные передачи, изменившие результат матча «Ювентуса» в Серии А, то Роналду заработал для команды 20 пунктов, если придираться - 17. 50-60 % очков – с его прямым участием, причем последние голы в победных матчах здесь не учтены. А старик умеет!

Умнее защитников Серии А. «Ювентус» лидирует не только по очкам, а почти всем параметрам. Больше всего голов (33), ударов (18.8), лучший процент владения мячом (56.8 %), точность передач (87.5), мало ударов соперников (9.5) и пропущенных (8 – тоже рекорд).

И во многом такую уверенность помогает сохранять Роналду, ведь он хитрее защитников соперников. Португалец не сомневается, что «Ювентус» способен пройти сезон в Серии А без поражений, и приложит все силы, даже когда будет уставшим, чтобы рациональные победы остались.

Впрочем, чем дальше – тем сложнее. «Рома», невзирая на 1 победу в 6 последних играх во всех турнирах, является интересным соперником. Но Флоренци, Фасио и Маноласу не завидуем. Сегодня им играть против главного футболиста Серии А. Роналду дебютировал 4 месяца назад, но сразу доказал класс.

Уникальный футболист, мгновенно адаптировался к новым условиям, напарникам, роли на поле и незнакомым соперникам. Понятно, что в без малого 34 года не может быть таким свежим, как десять лет назад. Но «Ювентус» приобрел одного из самых эффективных игроков на планете.

И что бросается в глаза – работа в коллективе Аллегри, где есть порядок на поле и за его пределами, меняет Роналду в лучшую сторону. Попал в дивизион, где всегда уважали ветеранов, но форвардам всегда было сложно. И в третьей подряд большой лиге Криштиану как рыба в воде.

«Ювентус» в этом сезоне одержал не одну победу, когда не клеилась игра, когда сложно давались по-настоящему опасные моменты, когда соперники играли здорово – как «Торино» в дерби, например. Но теперь у Аллегри есть козырь в лице Роналду. Из 33 голов «Ювентуса» в Серии А сразу 16 создал португалец – впечатляющий дебют.

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Все комментарии
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   138 / 858
сегодня в 11:38
Посмотрим, как Юве пройдет Атлетико:)
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   525 / 858
сегодня в 09:12
красавчик
амурец
амурец
   131 / 858
сегодня в 08:45
да конечно Роналду уже не тот, ну вот если опять брать его сравнение с Месси, то Роналду то не боится нового вызова, а Месси то не уйдёт из Барселоны, потому как в другом клубе надо доказать своб уникальность, а Месси сейчас просто балласт
RamonCSKA
RamonCSKA
   364 / 858
вчера в 21:41
Роналду крут, считаю что он лучший в мире на данный момент
Месси конечно более талантливый, но роналду более целеустремлённый, победитель по жизни
saint1978
saint1978
   784 / 858
вчера в 20:00
Всё ОК молодец!
борька
борька
   57 / 858
вчера в 19:38
Парень пашет, талант,трудолюбие, звезда футбола. Труженник!
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