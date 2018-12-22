Роналду в «Ювентусе». Как впечатлил и что не получается

вчера, 19:00

Слишком старый. Слишком эгоистичный. Слишком зависим от напарников по «Реалу». «Соккер.ру» изучает игру Криштиану перед матчем против «Ромы».

Криштиану задавил авторитетом. Уже тридцать три года – а тридцать четыре исполнится в феврале 2019-го, но Роналду за 16 матчей смог стать главной звездой Серии А по игре в футбол.

11 забитых мячей – ведет борьбу за приз лучшему снайперу дивизиона. Также есть 5 голевых пасов – лучший ассистент «Ювентуса», Канселу и Пьянич собрали меньше ассистов (по 2).

Криштиану находит по 6.9 удара каждые 90 минут – абсолютно лучшие данные во всем чемпионате Италии. Следом из игроков со стабильной практикой идет Инсинье с показателем 5.4.

Даже в рамках топ-5 очень мало нападающих, которые приблизились к Роналду по количеству ударов. Месси в этом списке всего на восьмой строчке, и разница с португальцем большая – 6.9 против 5.4.

Роналду стал дорожить мячом. Надо отдать должное Массимилиано Аллегри – не позволил Криштиану играть эгоистично и подавить «Ювентус» как машину. Обратите внимание, какая у португальца точность пасов.

В Серии А брак всего 14.2 %, в ЛЧ – 14.6 %. За все время в «Реале» только один раз в одном турнире Роналду бережнее относился к переадресации мяча напарникам – в ЛЧ 2016/17.

Но разница с нынешними показателями маленькая, а обычно у Криштиану точность передач была куда хуже, чем сейчас – от 75 до 81 %. Сейчас уверенно идет выше 85 %, и этому есть объяснение.

В «Ювентусе» есть главный диспетчер – Пьянич, а есть группа поддержки – Дибала, Канселу, Сандро и Роналду. У Криштиану по 1.6 паса под удар за матч. Форвард не только замечает напарников, но и сменил амплуа.

Аллегри придумал Криштиану новую роль. В «Ювентусе» Роналду можно увидеть с мячом на позиции правого вингера, левого инсайда, плеймейкера, центрального форварда. Португалец постоянно в поисках мяча и в отличной форме.

Бентанкур вспомнил, как впервые увидел, как Криштиану тренируется – словно зверь, вкалывал больше всех, даже молодых. Эту одержимость Массимилиано направил на пользу «Ювентусу».

Роналду успешнее всех находит удачные ударные позиции – по xG опередил всех в Серии А, и Пёнтека, и Иммобиле, и Икарди. В «Реале» был одним из двух форвардов, а сейчас Криштиану и нападающий, и вингер, и инсайд.

Кроме того, в «Ювентусе» он намного чаще уводит за собой соперников, тогда как в «Реале» все плясали под его дудку. У Манджукича, как у Бензема, есть смещения на фланг, но в штрафной Марио открывается под удар, а Криштиану отвлекает внимание.

Разучился бить штрафные. Парадокс, ведь многие думают, что здесь как с ездой на велосипеде – трудно забыть. Но сейчас Криштиану ужасен каждый раз, когда подходит к «точке» и старается вспомнить молодость.

В Серии А Криштиану пробил уже 13 штрафных. 1 раз просто не попал в ворота, 3 раза его удары отразили голкиперы, но 9 раз попадал в стенки. Невероятно низкая эффективность, особенно на фоне Месси.

Лионель ставит рекорды, а у Криштиану не получается. Скорее всего, Аллегри пора запретить Роналду бить штрафные. Дибала и Пьянич намного круче, Криштиану испортил 13 попыток, три из которых из шикарных позиций.

Злоупотребляет дальними ударами. Если посмотреть на карту ударов Роналду в Серии А, то становится понятно – форвард в полном порядке. А если посмотреть внимательнее, то хочется поругать португальца за стратегический прокол.

Когда находится по центру вдали от ворот, то явно злоупотребляет ударами вместо пасов. Фиолетовыми кружками отмечены заблокированные выстрелы, а промахи – оранжевыми. Криштиану неудачно завершает атаки, когда выбирает дальние удары.

В Серии А плотнее встречают форварда на последней трети поля, чем в Ла Лиге. Физически Роналду сложнее искать пустые зоны. И португалец решил, что надо бить издали, если тяжело заходить с флангов к линии штрафной. Но, как показывает статистика, это плохая тактика.

У Роналду 109 ударов, из которых 43 – из-за пределов штрафной площади, 39 % ото всех. При этом забил дальним ударом только один раз, в ворота «Эмполи». 39 % ударов, но лишь 9 % голов – Аллегри нужно просить португальца дорожить мячом в атаках.

Приносит «Ювентусу» очки и победы. У Роналду есть привычка доминировать у чужих ворот, невзирая на позицию и стиль команды, за которую играет. Приобрел навык в «Реале», ведь в «Манчестер Юнайтед» играл иначе и не так часто был главным при завершении атак.

Крайне любопытно сейчас сравнить, как изменилось качество атак «Реала» и «Ювентуса» по сравнению с тем, что было с Роналду и без него. 44 % моментов туринцев – у Криштиану. В прошлом сезоне на его совести было всего 29 % хороших шансов «сливочных».

Сразу видно, как сбавил «Реал» в атаке без Роналду – падение очень большое, даже акцент на Бензема впереди ничего не исправил, поскольку самый острый в атаке игрок «сливочных» лишь повторяет результат Дибалы в прошлом сезоне. Роналду влияет на игру намного сильнее.

Если учитывать только голы и результативные передачи, изменившие результат матча «Ювентуса» в Серии А, то Роналду заработал для команды 20 пунктов, если придираться - 17. 50-60 % очков – с его прямым участием, причем последние голы в победных матчах здесь не учтены. А старик умеет!

Умнее защитников Серии А. «Ювентус» лидирует не только по очкам, а почти всем параметрам. Больше всего голов (33), ударов (18.8), лучший процент владения мячом (56.8 %), точность передач (87.5), мало ударов соперников (9.5) и пропущенных (8 – тоже рекорд).

И во многом такую уверенность помогает сохранять Роналду, ведь он хитрее защитников соперников. Португалец не сомневается, что «Ювентус» способен пройти сезон в Серии А без поражений, и приложит все силы, даже когда будет уставшим, чтобы рациональные победы остались.

Впрочем, чем дальше – тем сложнее. «Рома», невзирая на 1 победу в 6 последних играх во всех турнирах, является интересным соперником. Но Флоренци, Фасио и Маноласу не завидуем. Сегодня им играть против главного футболиста Серии А. Роналду дебютировал 4 месяца назад, но сразу доказал класс.

Уникальный футболист, мгновенно адаптировался к новым условиям, напарникам, роли на поле и незнакомым соперникам. Понятно, что в без малого 34 года не может быть таким свежим, как десять лет назад. Но «Ювентус» приобрел одного из самых эффективных игроков на планете.

И что бросается в глаза – работа в коллективе Аллегри, где есть порядок на поле и за его пределами, меняет Роналду в лучшую сторону. Попал в дивизион, где всегда уважали ветеранов, но форвардам всегда было сложно. И в третьей подряд большой лиге Криштиану как рыба в воде.

«Ювентус» в этом сезоне одержал не одну победу, когда не клеилась игра, когда сложно давались по-настоящему опасные моменты, когда соперники играли здорово – как «Торино» в дерби, например. Но теперь у Аллегри есть козырь в лице Роналду. Из 33 голов «Ювентуса» в Серии А сразу 16 создал португалец – впечатляющий дебют.