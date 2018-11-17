Занимательная математика. Топ-лиги Европы в цифрах

17 ноября 2018, 23:05

Сравниваем топ-чемпионаты Европы по статистическим показателям. Где лучше играют в пас, где чаще бьют по воротам и где совсем не умеют обыгрывать один в один? Разбираемся на «Соккер.ру».

В современном мире существует множество сайтов с футбольной статистикой и информация в них не всегда совпадает. В данном материале была использована статистика с сайта Whoscored, которая у меня вызывает максимальное доверие. Для удобства считывания информации будут приведены таблицы отдельно по каждому пункту. Все значения для чемпионатов брались усредненными, то есть показатели команд в среднем за игру складывались и делились на количество команд в чемпионате. Полученные результаты не всегда отражают истинное положение дел в турнире, но нередко по ним можно разглядеть пропасть между топ-клубами и аутсайдерами лиги, а также определить стилистический выбор большинства команд чемпионата. Довольно прелюдии - к делу.

Точность передач (в процентах)

Чемпионат Туры Кол-во команд Точность передач Италия 12 20 81,9 Франция 13 20 79,4 Испания 12 20 79,2 Германия 11 18 78,6 Россия 14 16 76,6 Португалия 10 18 75,5 Англия 12 20 74,5

Удивительно высокий средний показатель точности передач зафиксирован в Серии А. Беспросветный аутсайдер в чемпионате Италии играет при показателе в 81% точности передач, в России аналогичный показатель у идущего на первом месте «Зенита», а выше точность передач только у «Краснодара» - 82,3% в среднем за игру. Впрочем, точность передач решает далеко не все, хотя лидеры в этом компоненте зачастую ведут борьбу за высокие места, а вот высокий брак в действиях не всегда приводит к поражениям. Так, «Парма», имеющая худшую статистику в лиге, 74,2% (почти средняя точность передач в АПЛ ), достаточно уверенно идет на 9-м месте. Низкую точность передач в Англии можно оправдать стилистикой команд. В Английской Премьер-Лиге предпочитают играть в вертикальный футбол при высоком темпе, оттуда и высокий процент брака. Также стоит отметить, что статистику лиге солидно подпортили две команды, «Кардифф Сити» и «Ньюкасл», имеющие 64,9% и 69,1% соответственно. В России худшей командой в данном компоненте оказался «Анжи» (72,9%).

Удары по воротам за игру (количество)

Чемпионат Удары за игру Удары в створ Точность ударов (%) Италия 13,9 4,3 31,1 Германия 13,3 4,7 35,4 Испания 13,2 4,3 32,6 Англия 12,7 4 31,3 Португалия 12,7 4,2 32,8 Россия 12,5 3,9 31,4 Франция 12,4 4,1 33,7

По числу ударов за игру также лидирует Серия А. Огромный вклад в конечный результат внесли «Ювентус» и «Наполи» - 19,9 и 19 ударов в среднем за игру соответственно. А вот чемпионат Англии не спас даже «Манчестер Сити», самая бьющая команда в Европе, наносящая 20,5 удара в среднем за матч. Чемпионат России незначительно отстал от ведущих лиг в данном компоненте, хотя качество ударов удручает, лишь 3,9 приходятся в створ. Лидирует по количеству ударов по воротам в России «Краснодар» - 16,9 в среднем за игру, а вот у «Анжи» худший показатель среди всех лиг, всего лишь 7 ударов.

Дриблинг (количество предпринимаемых попыток обыграть соперника в среднем за игру)

Чемпионат Дриблинг Лучший показатель среди команд Худший показатель среди команд Франция 8,1 12 («Ницца») 5 («Кан») Испания 7,9 12,6 («Райо Вальекано») 5,7 («Леганес») Англия 7,4 11,2 («Манчестер Сити») 3,9 («Бернли») Германия 6,9 9,7 («Шальке-04») 4,9 («Аугсбург») Италия 6,8 9,6 («Ювентус») 3,5 («Болонья») Португалия 5,1 8,7 («Порту») 3 («Тондела») Россия 3,8 5,3 («Арсенал») 1,8 («Енисей», «Оренбург»)

А вот здесь отставание российского чемпионата катастрофично. Даже тульский «Арсенал», чьи футболисты чаще других вступают в дриблинг, вчистую уступает средним показателям европейских чемпионатов. Футболисты в нашем чемпионате совершенно не пускаются в слаломные проходы, отсюда и все проблемы в Европе. Ведь без опыта не только обыгрывать один в один, но и обороняться против соперников идущих на пролом, трудно рассчитывать на положительный исход подобных дуэлей, а если еще и подстраховка не сработает, то быть беде. Необходимо тренерам работать над технической оснащенностью парней, думаю, подтянув данный показатель, удастся солидно повысить уровень российского первенства.

Голы со стандартных положений

Чемпионат Всего голов Голов в среднем на команду Голов с пенальти Россия 55 3,4 18 Англия 67 3,3 27 Германия 53 2,9 30 Франция 58 2,9 37 Италия 54 2,7 23 Португалия 47 2,6 28 Испания 50 2,5 28

Большое внимание стандартным положениям уделяют в России и Англии. Лидеры по этим показателям «Спартак» и «Локомотив» - по 8 голов. У «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» по 6 мячей. В России судьи реже всего указывают на точку, а чаще всего это делают в матчах с «Анжи». У махачкалинского клуба 4 удачных подхода к одиннадцатиметровой отметке. В целом этот показатель несет мало в себе информации, значимость стандартных положений в футболе трудно переоценить, а потому к этой детали игры все подходят ответственно и мы видим достаточно равные цифры.

Голы в позиционном нападении

Чемпионат Всего голов Голов в среднем на команду Италия 231 11,5 Германия 203 11,2 Франция 215 10,7 Англия 208 10,4 Испания 204 10,2 Россия 144 9 Португалия 142 7,8

Данная статистика немного искажается разным числом сыгранных матчей в чемпионатах, показатели португальской лиги, скорее всего, будут чуть выше российской при равных условиях, но что имеем, то и считаем. По таблице видно, что наиболее комбинационный футбол в Серии А, «Наполи» на своем счету имеет 21 забитый гол после атакующих комбинаций, но равных в Европе по этому компоненту нет ПСЖ . Французский клуб забил 30 мячей в позиционных атаках, впечатляет. В России же лучшая команда «Краснодар» (22 гола), а меньше всех в осмысленных атаках забил «Спартак» - всего 2 мяча.

Голы в контратаках

Чемпионат Всего голов Голов в среднем на команду Франция 24 1,2 Германия 21 1,1 Англия 17 0,8 Россия 13 0,8 Испания 16 0,8 Италия 15 0,7 Португалия 10 0,5

Достаточно сложное оружие в футболе, как видно из таблицы, далеко не все могут реализовывать свои контрвыпады. Лучше всех с задачей справляется реактивная атака ПСЖ , на их счету 6 забитых мячей. В России в контратаках сильны «Арсенал» и «Зенит» - по 3 забитых мяча, что почти половина от общего количества голов, забитых в контратаках.

Как видно по статистическим выкладкам, российский чемпионат во многом не уступает ведущим европейским лигам, катастрофична ситуация лишь с дриблингом. Удивила Серия А, захватившая лидерство в большинстве компонентов игры. В целом ситуация по лигам примерно равная, ни у кого нет подавляющего статистического преимущества над другими лигами.