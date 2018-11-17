Занимательная математика. Топ-лиги Европы в цифрах

Сравниваем топ-чемпионаты Европы по статистическим показателям. Где лучше играют в пас, где чаще бьют по воротам и где совсем не умеют обыгрывать один в один? Разбираемся на «Соккер.ру».
В современном мире существует множество сайтов с футбольной статистикой и информация в них не всегда совпадает. В данном материале была использована статистика с сайта Whoscored, которая у меня вызывает максимальное доверие. Для удобства считывания информации будут приведены таблицы отдельно по каждому пункту. Все значения для чемпионатов брались усредненными, то есть показатели команд в среднем за игру складывались и делились на количество команд в чемпионате. Полученные результаты не всегда отражают истинное положение дел в турнире, но нередко по ним можно разглядеть пропасть между топ-клубами и аутсайдерами лиги, а также определить стилистический выбор большинства команд чемпионата. Довольно прелюдии - к делу.
Точность передач (в процентах)
|Чемпионат
|Туры
|Кол-во команд
|Точность передач
|Италия
|12
|20
|81,9
|Франция
|13
|20
|79,4
|Испания
|12
|20
|79,2
|Германия
|11
|18
|78,6
|Россия
|14
|16
|76,6
|Португалия
|10
|18
|75,5
|Англия
|12
|20
|74,5
Удивительно высокий средний показатель точности передач зафиксирован в Серии А. Беспросветный аутсайдер в чемпионате Италии играет при показателе в 81% точности передач, в России аналогичный показатель у идущего на первом месте «Зенита», а выше точность передач только у «Краснодара» - 82,3% в среднем за игру. Впрочем, точность передач решает далеко не все, хотя лидеры в этом компоненте зачастую ведут борьбу за высокие места, а вот высокий брак в действиях не всегда приводит к поражениям. Так, «Парма», имеющая худшую статистику в лиге, 74,2% (почти средняя точность передач в АПЛ), достаточно уверенно идет на 9-м месте. Низкую точность передач в Англии можно оправдать стилистикой команд. В Английской Премьер-Лиге предпочитают играть в вертикальный футбол при высоком темпе, оттуда и высокий процент брака. Также стоит отметить, что статистику лиге солидно подпортили две команды, «Кардифф Сити» и «Ньюкасл», имеющие 64,9% и 69,1% соответственно. В России худшей командой в данном компоненте оказался «Анжи» (72,9%).
Удары по воротам за игру (количество)
|Чемпионат
|Удары за игру
|Удары в створ
|Точность ударов (%)
|Италия
|13,9
|4,3
|31,1
|Германия
|13,3
|4,7
|35,4
|Испания
|13,2
|4,3
|32,6
|Англия
|12,7
|4
|31,3
|Португалия
|12,7
|4,2
|32,8
|Россия
|12,5
|3,9
|31,4
|Франция
|12,4
|4,1
|33,7
По числу ударов за игру также лидирует Серия А. Огромный вклад в конечный результат внесли «Ювентус» и «Наполи» - 19,9 и 19 ударов в среднем за игру соответственно. А вот чемпионат Англии не спас даже «Манчестер Сити», самая бьющая команда в Европе, наносящая 20,5 удара в среднем за матч. Чемпионат России незначительно отстал от ведущих лиг в данном компоненте, хотя качество ударов удручает, лишь 3,9 приходятся в створ. Лидирует по количеству ударов по воротам в России «Краснодар» - 16,9 в среднем за игру, а вот у «Анжи» худший показатель среди всех лиг, всего лишь 7 ударов.
Дриблинг (количество предпринимаемых попыток обыграть соперника в среднем за игру)
|Чемпионат
|Дриблинг
|Лучший показатель среди команд
|Худший показатель среди команд
|Франция
|8,1
|12 («Ницца»)
|5 («Кан»)
|Испания
|7,9
|12,6 («Райо Вальекано»)
|5,7 («Леганес»)
|Англия
|7,4
|11,2 («Манчестер Сити»)
|3,9 («Бернли»)
|Германия
|6,9
|9,7 («Шальке-04»)
|4,9 («Аугсбург»)
|Италия
|6,8
|9,6 («Ювентус»)
|3,5 («Болонья»)
|Португалия
|5,1
|8,7 («Порту»)
|3 («Тондела»)
|Россия
|3,8
|5,3 («Арсенал»)
|1,8 («Енисей», «Оренбург»)
А вот здесь отставание российского чемпионата катастрофично. Даже тульский «Арсенал», чьи футболисты чаще других вступают в дриблинг, вчистую уступает средним показателям европейских чемпионатов. Футболисты в нашем чемпионате совершенно не пускаются в слаломные проходы, отсюда и все проблемы в Европе. Ведь без опыта не только обыгрывать один в один, но и обороняться против соперников идущих на пролом, трудно рассчитывать на положительный исход подобных дуэлей, а если еще и подстраховка не сработает, то быть беде. Необходимо тренерам работать над технической оснащенностью парней, думаю, подтянув данный показатель, удастся солидно повысить уровень российского первенства.
Голы со стандартных положений
|Чемпионат
|Всего голов
|Голов в среднем на команду
|Голов с пенальти
|Россия
|55
|3,4
|18
|Англия
|67
|3,3
|27
|Германия
|53
|2,9
|30
|Франция
|58
|2,9
|37
|Италия
|54
|2,7
|23
|Португалия
|47
|2,6
|28
|Испания
|50
|2,5
|28
Большое внимание стандартным положениям уделяют в России и Англии. Лидеры по этим показателям «Спартак» и «Локомотив» - по 8 голов. У «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» по 6 мячей. В России судьи реже всего указывают на точку, а чаще всего это делают в матчах с «Анжи». У махачкалинского клуба 4 удачных подхода к одиннадцатиметровой отметке. В целом этот показатель несет мало в себе информации, значимость стандартных положений в футболе трудно переоценить, а потому к этой детали игры все подходят ответственно и мы видим достаточно равные цифры.
Голы в позиционном нападении
|Чемпионат
|Всего голов
|Голов в среднем на команду
|Италия
|231
|11,5
|Германия
|203
|11,2
|Франция
|215
|10,7
|Англия
|208
|10,4
|Испания
|204
|10,2
|Россия
|144
|9
|Португалия
|142
|7,8
Данная статистика немного искажается разным числом сыгранных матчей в чемпионатах, показатели португальской лиги, скорее всего, будут чуть выше российской при равных условиях, но что имеем, то и считаем. По таблице видно, что наиболее комбинационный футбол в Серии А, «Наполи» на своем счету имеет 21 забитый гол после атакующих комбинаций, но равных в Европе по этому компоненту нет ПСЖ. Французский клуб забил 30 мячей в позиционных атаках, впечатляет. В России же лучшая команда «Краснодар» (22 гола), а меньше всех в осмысленных атаках забил «Спартак» - всего 2 мяча.
Голы в контратаках
|Чемпионат
|Всего голов
|Голов в среднем на команду
|Франция
|24
|1,2
|Германия
|21
|1,1
|Англия
|17
|0,8
|Россия
|13
|0,8
|Испания
|16
|0,8
|Италия
|15
|0,7
|Португалия
|10
|0,5
Достаточно сложное оружие в футболе, как видно из таблицы, далеко не все могут реализовывать свои контрвыпады. Лучше всех с задачей справляется реактивная атака ПСЖ, на их счету 6 забитых мячей. В России в контратаках сильны «Арсенал» и «Зенит» - по 3 забитых мяча, что почти половина от общего количества голов, забитых в контратаках.
Как видно по статистическим выкладкам, российский чемпионат во многом не уступает ведущим европейским лигам, катастрофична ситуация лишь с дриблингом. Удивила Серия А, захватившая лидерство в большинстве компонентов игры. В целом ситуация по лигам примерно равная, ни у кого нет подавляющего статистического преимущества над другими лигами.
А статья годная,отличная работа!
А статья годная,отличная работа!