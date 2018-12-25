Сборная легенд. Футболисты, повесившие бутсы на гвоздь в 2018 году

вчера, 13:25

Отечественные герои, чемпион мира, клубные легенды и волшебник на все времена. «Соккер.ру» напоминает о самых важных футболистах, завершивших карьеры в 2018 году.

Вратарь

Жулио Сезар (Бразилия)

Бразильский вратарь, принявший участие в 87 поединках в составе национальной команды, завершил карьеру в родном «Фламенго» - одном из двух главных клубов в своей карьере. Со вторым – миланским «Интером», Жулио выигрывал Лигу чемпионов, Серию A и клубный чемпионат мира. Сезар – легенда бразильского футбола, «нерадзурри» и любимый вратарь Моуриньо. Португалец говорил, что Жулио даже с одной рукой будет играть лучше Касильяса – перченый комплимент в стиле Жозе!

Защитники

Сергей Игнашевич (Россия)

Решение об уходе из футбола не было спонтанным, но эндшпиль карьеры Сергей Николаевич уговорился увенчать выступлением на домашнем чемпионате мира, откликнувшись на «SOS» Черчесова, который остался без основных центральных защитников после травм Васина и Джикии. Где Игнашевич – там успех, и многолетний столп обороны ЦСКА помог сборной России добиться исторического успеха – попадания в четвертьфинал чемпионата мира.

Василий и Алексей Березуцкие (Россия)

У Василия и Алексея одно место в символической сборной на двоих, но это не потому, что мы их не ценим как личности по отдельности, просто иначе в защиту не пролезет чемпион мира. Братья Березуцкие остались без таких приключений, как Игнашевич, на финише карьеры, они просто не продлили завершившиеся контракты с ЦСКА и отправились в «о, дивный новый мир». Посвятили себя семьям, бизнесу, а также получению тренерских лицензий. В январе должны войти в штаб Леонида Слуцкого в «Витессе».

Пер Мертезакер (Германия)

Прошлым летом «Арсенал» объявил, что в конце сезона 2017/2018 Мертезакер завершит карьеру футболиста и возглавит клубную академию. Этот план был воплощен в реальность, а сам Пер в прощальном сезоне провел 12 матчей и забил 2 гола. Воспитанник «Ганновера» разделил свою карьеру между тремя клубами: собственно, воспитавшими его «96-ми», «Вердером» и «Арсеналом». А вершиной стала, конечно же, победа со сборной Германии на ЧМ -2014.

Полузащитники

Рафаэль Маркес (Мексика)

Маркес выступил на ЧМ -2018, а после этого решил повесить бутсы на гвоздь. Мундиаль в России стал для Рафы пятым в карьере! Таких футболистов в истории всего четверо: Антонио Карвахаль, Лотар Маттеус, Джанлуиджи Буффон и Рафаэль Маркес. Мексиканец начал карьеру в 1995 году, тянул лямку 23 года, за сборную сыграл полторы сотни матчей, отыграл больше десяти лет в Европе, где брал титулы высшей пробы с «Барселоной».

Тиаго Мотта (Италия)

Урожденный бразилец, принявший итальянское гражданство, как и Жулио Сезар, во весь голос заявил о себе в Милане, где добился успехов с «Интером», особенно ярким получился период под руководством Жозе Моуриньо. В 2012-м Мотта перебрался в ПСЖ , где и провел последние шесть лет своей карьеры. Повесив бутсы на гвоздь, Тиаго возглавил юношескую команду ПСЖ .

Майкл Кэррик (Англия)

После ухода Руни в прошлом году Кэррик принял на себя титул «последней легенды „Юнайтед“», именно Майкл был связующим звеном с золотой эпохой имени Фергюсона. Но никто не вечен, и Кэррик после 12 лет верной службы МЮ сложил полномочия футболиста, чтобы тут же войти в тренерский штаб Жозе Моуриньо. После увольнения португальца Майкл даже успел несколько часов побыть «исполняющим обязанности», но теперь будет помогать Сульшеру.

Рафаэль ван дер Варт (Нидерланды)

За свою карьеру ван дер Варт поиграл за «Аякс», «Гамбург», «Реал» и «Тоттенхэм», становился вице-чемпионом мира и много страдал из-за травм. Собственно, из-за этих злодеек и закончил раньше срока, а ведь собирался играть до преклонных лет. Как бы то ни было, мы тебя запомнили, Рафа. За ВДВ!

If there is one moment to use My Way, this is it. It wasn’t an easy decision to say goodbye to the game I love the most. But words can’t express how grateful I am for those 18 wonderful years of professional football. Thank you all! ❤️ pic.twitter.com/SDpmb5oSUV — Rafael van der Vaart (@rafvdvaart) 5 ноября 2018 г.

Нападающие

Андрей Аршавин (Россия)

Лучший футболист России в XXI веке честно доработал свой контракт с казахстанским «Кайратом» и решил не продолжать. Профессиональной карьере 37-летнего Андрея Сергеевича – капут. В его истории было много всего интересного: Кубок УЕФА , победа над голландцами в четвертьфинале Евро, покер на «Энфилде» и многое другое.

Роналдиньо (Бразилия)

Де-факто это грустное событие случилось уже больше двух лет назад, но официально о расставании Роналдиньо с большим футболом было объявлено именно в 2018 году. Сделал это его брат и агент Роберто де Ассиш: «Все, конец. Роналдиньо завершил карьеру». Как много Волшебник сделал для футбола и одновременно как мало!

Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар)

Легенда «Челси», Кот-д’Ивуара и всей Африки доигрывал во второй североамериканской лиге в составе «Финикса», но все-таки в 40 лет Дидье решил, что пора остановиться. Большой Вождь выиграл кучу трофеев, привел «Челси» к победе в Лиге чемпионов, остановил войну на родине и «никогда не позволял личным проблемам влиять на свою игру». Один из лучших форвардов начала века и человек с огромным сердцем. До свидания, Дидье!

The legendary Didier Drogba has retired after an incredible career 🏆



1x Champions League

4x Premier League

4x FA Cup

3x League Cup

2x Community Shield

2x PL Golden Boot

1x Süper Lig

1x Turkish Cup

1x Turkish Super Cup

2x African POTY

1x Turkish POTY#PL pic.twitter.com/PjCRbIR4yg — Fan Antics 🇳🇬 (@FanAnticsFC) 9 ноября 2018 г.

Запасные

Роман Вайденфеллер (Германия). Легенда «Боруссии», последние 16 лет карьеры Роман провел в Дортмунде.

Владимир Габулов (Россия). Вратарь сборной России, участник памятного матча с Англией (2:1), Евро-2008 и ЧМ -2018.

Алессандро Лукарелли (Италия). Пару месяцев не доиграл до своего 41 дня рождения. Лукарелли – единственный футболист, который остался в «Парме» после ее списания в Серию D, несмотря на массу возможностей остаться в Серии A. Вернувшись с «крестоносцами» в элиту, Лукарелли не стеснялся в выражениях: «Мы жрали дерьмо ради этого момента!» Сам Алессандро в Серию A с командой не пошел, скромно завершив карьеру. «Парма» в награду за верность вывела из обращения 6-й номер.

Alessandro Lucarelli.



2008: Joins Parma

2009: Promoted to Serie A

2013: Made club captain

2014: 6th, can't compete in EL

2015: Demoted to Serie D, only one to stay

2016: Promoted to Serie C

2017: Promoted to Serie B

2018: Most Parma league appearances

2018: Promoted to Serie A pic.twitter.com/meDtOxcF3j — Santi Bauzá (@sbauza99) 18 мая 2018 г.

Алу Диарра (Франция). 45 матчей в составе сборной Франции, серебряный призер ЧМ -2006.

Хаби Прието (Испания). Человек – «Реал Сосьедад». Больше 20 лет в структуре баскского клуба, полтора десятилетия профессиональной карьеры в составе «бело-голубых». На прощальный матч Прието «Реал Сосьедад» сменил свою эмблему на лицо Прието.

Fitting tribute? Sociedad to wear Xabi Prieto's face as their crest for the upcoming game against Leganés, his last before retiring after 14 years. pic.twitter.com/BhTW4LuIId — Fabric of Football (@FabricOFootball) 10 мая 2018 г.

Гекдениз Карадениз (Турция). Легенда «Трабзонспора» и «Рубина», один из лучших легионеров в истории РПЛ .

Штефан Кисслинг (Германия). Штефан дюжину сезонов провел в составе «Байера», становился лучшим бомбардиром Бундеслиги и забил памятный гол-фантом.

Микаэль Форселл (Финляндия). За 21 год карьеры финский нападающий сменил 10 клубов, в числе которых «Челси», «Бирмингем», «Лидс», «Кристал Пэлас», гладбахская «Боруссия» и «Ганновер».