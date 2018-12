Сборная легенд. Футболисты, повесившие бутсы на гвоздь в 2018 году

Отечественные герои, чемпион мира, клубные легенды и волшебник на все времена. «Соккер.ру» напоминает о самых важных футболистах, завершивших карьеры в 2018 году.

Вратарь

Жулио Сезар (Бразилия)

Бразильский вратарь, принявший участие в 87 поединках в составе национальной команды, завершил карьеру в родном «Фламенго» - одном из двух главных клубов в своей карьере. Со вторым – миланским «Интером», Жулио выигрывал Лигу чемпионов, Серию A и клубный чемпионат мира. Сезар – легенда бразильского футбола, «нерадзурри» и любимый вратарь Моуриньо. Португалец говорил, что Жулио даже с одной рукой будет играть лучше Касильяса – перченый комплимент в стиле Жозе!

Защитники

Сергей Игнашевич (Россия)

Решение об уходе из футбола не было спонтанным, но эндшпиль карьеры Сергей Николаевич уговорился увенчать выступлением на домашнем чемпионате мира, откликнувшись на «SOS» Черчесова, который остался без основных центральных защитников после травм Васина и Джикии. Где Игнашевич – там успех, и многолетний столп обороны ЦСКА помог сборной России добиться исторического успеха – попадания в четвертьфинал чемпионата мира.

Василий и Алексей Березуцкие (Россия)

У Василия и Алексея одно место в символической сборной на двоих, но это не потому, что мы их не ценим как личности по отдельности, просто иначе в защиту не пролезет чемпион мира. Братья Березуцкие остались без таких приключений, как Игнашевич, на финише карьеры, они просто не продлили завершившиеся контракты с ЦСКА и отправились в «о, дивный новый мир». Посвятили себя семьям, бизнесу, а также получению тренерских лицензий. В январе должны войти в штаб Леонида Слуцкого в «Витессе».

Пер Мертезакер (Германия)

Прошлым летом «Арсенал» объявил, что в конце сезона 2017/2018 Мертезакер завершит карьеру футболиста и возглавит клубную академию. Этот план был воплощен в реальность, а сам Пер в прощальном сезоне провел 12 матчей и забил 2 гола. Воспитанник «Ганновера» разделил свою карьеру между тремя клубами: собственно, воспитавшими его «96-ми», «Вердером» и «Арсеналом». А вершиной стала, конечно же, победа со сборной Германии на ЧМ -2014.

Полузащитники

Рафаэль Маркес (Мексика)

Маркес выступил на ЧМ -2018, а после этого решил повесить бутсы на гвоздь. Мундиаль в России стал для Рафы пятым в карьере! Таких футболистов в истории всего четверо: Антонио Карвахаль, Лотар Маттеус, Джанлуиджи Буффон и Рафаэль Маркес. Мексиканец начал карьеру в 1995 году, тянул лямку 23 года, за сборную сыграл полторы сотни матчей, отыграл больше десяти лет в Европе, где брал титулы высшей пробы с «Барселоной».

Тиаго Мотта (Италия)

Урожденный бразилец, принявший итальянское гражданство, как и Жулио Сезар, во весь голос заявил о себе в Милане, где добился успехов с «Интером», особенно ярким получился период под руководством Жозе Моуриньо. В 2012-м Мотта перебрался в ПСЖ , где и провел последние шесть лет своей карьеры. Повесив бутсы на гвоздь, Тиаго возглавил юношескую команду ПСЖ .

Майкл Кэррик (Англия)

После ухода Руни в прошлом году Кэррик принял на себя титул «последней легенды „Юнайтед“», именно Майкл был связующим звеном с золотой эпохой имени Фергюсона. Но никто не вечен, и Кэррик после 12 лет верной службы МЮ сложил полномочия футболиста, чтобы тут же войти в тренерский штаб Жозе Моуриньо. После увольнения португальца Майкл даже успел несколько часов побыть «исполняющим обязанности», но теперь будет помогать Сульшеру.

Рафаэль ван дер Варт (Нидерланды)

За свою карьеру ван дер Варт поиграл за «Аякс», «Гамбург», «Реал» и «Тоттенхэм», становился вице-чемпионом мира и много страдал из-за травм. Собственно, из-за этих злодеек и закончил раньше срока, а ведь собирался играть до преклонных лет. Как бы то ни было, мы тебя запомнили, Рафа. За ВДВ!

If there is one moment to use My Way, this is it. It wasn’t an easy decision to say goodbye to the game I love the most. But words can’t express how grateful I am for those 18 wonderful years of professional football. Thank you all! ❤️ pic.twitter.com/SDpmb5oSUV