Сборная легенд. Футболисты, повесившие бутсы на гвоздь в 2018 году

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 2 3.6 3.4
Англия. Лига Два 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб БериБери - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Фулхэм -:-  Вулверхэмптон 3.15 3.27 2.35
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Борнмут 1.36 4.95 8.8
18:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Хаддерсфилд 1.22 6.5 12.7
18:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Ньюкасл - - -
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Манчестер Сити 8.4 5.2 1.35
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Кардифф - - -
18:00 сегодня  Бернли -:-  Эвертон - - -
20:15 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Арсенал - - -
22:30 сегодня  Уотфорд -:-  Челси 5.4 3.9 1.65
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.1 3.32 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2.67 3.15 2.67
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.75 3.4 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 1.9 3.4 4.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.72 3.9 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.5 4.05 6.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.58 3.87 5.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.55 4.05 5.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.3 3.4 2.97
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.57 3.52 2.52
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.5 4 6.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 2.25 3.5 2.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 2.8 3.5 2.35
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 2 3.6 3.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 2.75 3.05 2.65
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб ГентГент 1.55 4.2 5.3
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 1.95 3.45 3.75
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.05 3.35 3.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АшдодАшдод -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3.7 3.5 1.95
Италия. Серия B 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2.35 2.9 3.35
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 1.95 3.1 4.3
Италия. Серия А 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Фрозиноне -:-  Милан 5.5 3.87 1.63
17:00 сегодня  Сампдория -:-  Кьево 1.72 3.7 5
17:00 сегодня  Фиорентина -:-  Парма 1.57 3.97 6
17:00 сегодня  Кальяри -:-  Дженоа 2.5 3 3.1
17:00 сегодня  Болонья -:-  Лацио 4.75 3.85 1.7
17:00 сегодня  Аталанта -:-  Ювентус - - -
20:00 сегодня  Торино -:-  Эмполи 1.7 3.75 5
20:00 сегодня  Рома -:-  Сассуоло 1.53 4.35 5.8
20:00 сегодня  СПАЛ -:-  Удинезе 2.45 3.15 3.05
22:30 сегодня  Интер -:-  Наполи 2.8 3.27 2.65
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 5.8 4.3 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
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Сборная легенд. Футболисты, повесившие бутсы на гвоздь в 2018 году

вчера, 13:25
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Аршавин Андрей
Аршавин Андрей
Полузащитник
Березуцкий Василий
Березуцкий Василий
Защитник
Игнашевич Сергей
Игнашевич Сергей
Защитник

Отечественные герои, чемпион мира, клубные легенды и волшебник на все времена. «Соккер.ру» напоминает о самых важных футболистах, завершивших карьеры в 2018 году.

Вратарь

Жулио Сезар (Бразилия)

Бразильский вратарь, принявший участие в 87 поединках в составе национальной команды, завершил карьеру в родном «Фламенго» - одном из двух главных клубов в своей карьере. Со вторым – миланским «Интером», Жулио выигрывал Лигу чемпионов, Серию A и клубный чемпионат мира. Сезар – легенда бразильского футбола, «нерадзурри» и любимый вратарь Моуриньо. Португалец говорил, что Жулио даже с одной рукой будет играть лучше Касильяса – перченый комплимент в стиле Жозе! 

Защитники

Сергей Игнашевич (Россия)

Решение об уходе из футбола не было спонтанным, но эндшпиль карьеры Сергей Николаевич уговорился увенчать выступлением на домашнем чемпионате мира, откликнувшись на «SOS» Черчесова, который остался без основных центральных защитников после травм Васина и Джикии. Где Игнашевич – там успех, и многолетний столп обороны ЦСКА помог сборной России добиться исторического успеха – попадания в четвертьфинал чемпионата мира.

Василий и Алексей Березуцкие (Россия)

У Василия и Алексея одно место в символической сборной на двоих, но это не потому, что мы их не ценим как личности по отдельности, просто иначе в защиту не пролезет чемпион мира. Братья Березуцкие остались без таких приключений, как Игнашевич, на финише карьеры, они просто не продлили завершившиеся контракты с ЦСКА и отправились в «о, дивный новый мир». Посвятили себя семьям, бизнесу, а также получению тренерских лицензий. В январе должны войти в штаб Леонида Слуцкого в «Витессе».

Пер Мертезакер (Германия)

Прошлым летом «Арсенал» объявил, что в конце сезона 2017/2018 Мертезакер завершит карьеру футболиста и возглавит клубную академию. Этот план был воплощен в реальность, а сам Пер в прощальном сезоне провел 12 матчей и забил 2 гола. Воспитанник «Ганновера» разделил свою карьеру между тремя клубами: собственно, воспитавшими его «96-ми», «Вердером» и «Арсеналом». А вершиной стала, конечно же, победа со сборной Германии на ЧМ-2014.

Полузащитники

Рафаэль Маркес (Мексика)

Маркес выступил на ЧМ-2018, а после этого решил повесить бутсы на гвоздь. Мундиаль в России стал для Рафы пятым в карьере! Таких футболистов в истории всего четверо: Антонио Карвахаль, Лотар Маттеус, Джанлуиджи Буффон и Рафаэль Маркес. Мексиканец начал карьеру в 1995 году, тянул лямку 23 года, за сборную сыграл полторы сотни матчей, отыграл больше десяти лет в Европе, где брал титулы высшей пробы с «Барселоной».

Тиаго Мотта (Италия)

Урожденный бразилец, принявший итальянское гражданство, как и Жулио Сезар, во весь голос заявил о себе в Милане, где добился успехов с «Интером», особенно ярким получился период под руководством Жозе Моуриньо. В 2012-м Мотта перебрался в ПСЖ, где и провел последние шесть лет своей карьеры. Повесив бутсы на гвоздь, Тиаго возглавил юношескую команду ПСЖ.

Майкл Кэррик (Англия)

После ухода Руни в прошлом году Кэррик принял на себя титул «последней легенды „Юнайтед“», именно Майкл был связующим звеном с золотой эпохой имени Фергюсона. Но никто не вечен, и Кэррик после 12 лет верной службы МЮ сложил полномочия футболиста, чтобы тут же войти в тренерский штаб Жозе Моуриньо. После увольнения португальца Майкл даже успел несколько часов побыть «исполняющим обязанности», но теперь будет помогать Сульшеру.

Рафаэль ван дер Варт (Нидерланды)

За свою карьеру ван дер Варт поиграл за «Аякс», «Гамбург», «Реал» и «Тоттенхэм», становился вице-чемпионом мира и много страдал из-за травм. Собственно, из-за этих злодеек и закончил раньше срока, а ведь собирался играть до преклонных лет. Как бы то ни было, мы тебя запомнили, Рафа. За ВДВ!

Нападающие

Андрей Аршавин (Россия)

Лучший футболист России в XXI веке честно доработал свой контракт с казахстанским «Кайратом» и решил не продолжать. Профессиональной карьере 37-летнего Андрея Сергеевича – капут. В его истории было много всего интересного: Кубок УЕФА, победа над голландцами в четвертьфинале Евро, покер на «Энфилде» и многое другое.

Роналдиньо (Бразилия)

Де-факто это грустное событие случилось уже больше двух лет назад, но официально о расставании Роналдиньо с большим футболом было объявлено именно в 2018 году. Сделал это его брат и агент Роберто де Ассиш: «Все, конец. Роналдиньо завершил карьеру». Как много Волшебник сделал для футбола и одновременно как мало!

Дидье Дрогба (Кот-дИвуар)

Легенда «Челси», Кот-д’Ивуара и всей Африки доигрывал во второй североамериканской лиге в составе «Финикса», но все-таки в 40 лет Дидье решил, что пора остановиться. Большой Вождь выиграл кучу трофеев, привел «Челси» к победе в Лиге чемпионов, остановил войну на родине и «никогда не позволял личным проблемам влиять на свою игру». Один из лучших форвардов начала века и человек с огромным сердцем. До свидания, Дидье!

Запасные

Роман Вайденфеллер (Германия). Легенда «Боруссии», последние 16 лет карьеры Роман провел в Дортмунде.

Владимир Габулов (Россия). Вратарь сборной России, участник памятного матча с Англией (2:1), Евро-2008 и ЧМ-2018.

Алессандро Лукарелли (Италия). Пару месяцев не доиграл до своего 41 дня рождения. Лукарелли – единственный футболист, который остался в «Парме» после ее списания в Серию D, несмотря на массу возможностей остаться в Серии A. Вернувшись с «крестоносцами» в элиту, Лукарелли не стеснялся в выражениях: «Мы жрали дерьмо ради этого момента!» Сам Алессандро в Серию A с командой не пошел, скромно завершив карьеру. «Парма» в награду за верность вывела из обращения 6-й номер.

Алу Диарра (Франция). 45 матчей в составе сборной Франции, серебряный призер ЧМ-2006.

Хаби Прието (Испания). Человек – «Реал Сосьедад». Больше 20 лет в структуре баскского клуба, полтора десятилетия профессиональной карьеры в составе «бело-голубых». На прощальный матч Прието «Реал Сосьедад» сменил свою эмблему на лицо Прието.

Гекдениз Карадениз (Турция). Легенда «Трабзонспора» и «Рубина», один из лучших легионеров в истории РПЛ.

Штефан Кисслинг (Германия). Штефан дюжину сезонов провел в составе «Байера», становился лучшим бомбардиром Бундеслиги и забил памятный гол-фантом.

Микаэль Форселл (Финляндия). За 21 год карьеры финский нападающий сменил 10 клубов, в числе которых «Челси», «Бирмингем», «Лидс», «Кристал Пэлас», гладбахская «Боруссия» и «Ганновер».

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
   185 / 755
вчера в 19:38
В 2019 году скорее всего завершат карьеру: Буффон, Писарро, Гиньясу (помните за Сатурн играл?), Маколи, Соррентино, Тим Кэхилл, Жуан, Дайнилли, Маккароне, Боруц, Сальсидо, Бруно, Эшли Коул, Белезоглу, Валиани, Габби, Адурис
Самедов Агил
Самедов Агил
вчера в 18:13
Дрогба дрогба вождь эхх....как жаль но иньеста хави пирло рони дрогба роналдо зидан лэмпард джерард рауль тотти анри инзаги ...мы наблюдали наверное за самой лучшей футбольной поклонеией!!! А шевченко мальдини ...многих можно перечислять ..а что сейчас...месси роналдо роналдо месси...ни то все это
Аnдrюhа
Аnдrюhа
   566 / 755
вчера в 17:09
Дидье Дрогба был лучшим нападающим
Don trambon
Don trambon
   16 / 755
вчера в 17:06
Лучше бы спам исчез с футбольной карты, чем эти футболисты закончили карьеру(
Klassе
Klassе
   755 / 755
вчера в 15:30
пахахахах это самый огненный троллинг.

ван дер варт, маркес, дрогба и БЕРЕЗУЦКИЕ.

аааааааааа)))) хотя, глумёжь над кобылятником уже дело привычное))
BenderBender
BenderBender
   434 / 755
вчера в 14:53
Что тут делают лошадиные деревья и габулов?!
dimagas1
dimagas1
   86 / 755
вчера в 14:34
Кислинг даже завершил,вроде еще не так и стар.
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил parallels
   184 / 755
вчера в 14:29
Ухххахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
oFANATo
oFANATo
   46 / 755
вчера в 14:29
И КАК ВСЕГДА ЛУЧШИЕ СБОРНЫЕ БЕЗ СПАРТАЧЕЙ
номер 12
номер 12
   342 / 755
вчера в 14:27
А где великий Ротенберг?
parallels
parallels
   5 / 755
вчера в 14:26
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 755
вчера в 14:07
Березуцкие завершили карьеру ,но в обороне у армейцев так и остался проходной двор
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 755
вчера в 14:06
Жаль не увидим больше красивых автоголов от Сергея
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   15 / 755
вчера в 13:53
Отличные были футболисты! Удачи им по жизни!!!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Jum13
   8 / 755
вчера в 13:52
Просто он, кроме Паредеса, Молло, Гойло и Акинфеева, никого не знает
parallels
parallels
   5 / 755
вчера в 13:46
о спартачах либо хорошо - либо ничего. позор!
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   6 / 755
вчера в 13:40
Я думал пред паредасам,да заболотным!!!
Он же не спартач
FILL3286
FILL3286 ответил Литейный 4
   32 / 755
вчера в 13:37
Снимаю шляпу перед Рональдиньо!
Я думал пред паредасам,да заболотным!!!
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 755
вчера в 13:27
Снимаю шляпу перед Рональдиньо!
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