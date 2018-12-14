Символическая сборная группового этапа Лиги Европы 2018/2019

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Клубный чемпионат мира 2018, 1/4 финала 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эсперанс (Тунис)Эсперанс -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.75 3.75 4.3
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней 3.25 3.5 2.1
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 3.4 3.3 2.05
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 1.37 4.2 7.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 1.27 4.9 9.4
Албания. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб ТиранаТирана - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 3.55 3.5 1.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.4 4.2 7.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.6 3.2 2.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2 3.2 3.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.05 3.1 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.15 3.3 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2 3.3 3.55
Англия. Лига Один 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.68 3.8 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2.2 3.1 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.35 3.25 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.05 3.3 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.8 3.6 4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.15 3.25 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 2.4 3.3 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Бертон Альбион (Бартон эпон Трент)Бертон Альбион 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.3 3.4 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 1.95 3.3 3.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2.65 3.2 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Манчестер Сити -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Ньюкасл 2.5 3 3.1
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Лестер Сити - - -
18:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Борнмут 1.9 3.5 4.1
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Кардифф 1.62 3.8 5.7
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Бернли 1.17 7.5 14
20:30 сегодня  Фулхэм -:-  Вест Хэм 2.85 3.45 2.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2 3.4 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.75 3.5 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.75 3.15 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 3 3.1 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.65 3.2 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 4.9 3.6 1.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.35 3.15 2.95
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.75 3.2 2.45
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 3.8 3.6 1.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 3.6 3.5 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 2 3.4 3.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.3 4.6 9
Болгария. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 4.7 3.5 1.72
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.7 3.4 5
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 2.65 2.95 2.75
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 4 3.45 1.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2.2 3.2 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1.82 3.55 4
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 2.55 3.05 2.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Фортуна -:-  Фрайбург 2.75 3.3 2.55
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Бавария 10.2 6.25 1.25
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Шальке-04 2.5 3.25 2.85
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Герта 2.75 3.4 2.5
17:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Боруссия М 1.95 4.15 3.3
20:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Вердер 1.37 5.2 7.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.8 3.65 4
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.68 3.5 5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 2 3.2 3.75
Германия. Третья лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.95 3.45 3.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 2.45 3.05 2.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.5 3.2 2.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.75 3.5 4.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.1 3.35 3.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.35 3.3 2.75
Греция. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2.15 3.15 3.35
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.43 3.95 7.8
Дания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
Испания. Примера 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Хетафе -:-  Реал Сосьедад - - -
18:15 сегодня  Вальядолид -:-  Атлетико М 5.8 3.4 1.7
20:30 сегодня  Реал -:-  Райо Вальекано 1.12 9 17
22:45 сегодня  Эйбар -:-  Валенсия 2.7 3.2 2.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 2.1 3 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.95 3.1 4
Италия. Серия B 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.6 2.9 2.85
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.1 2.95 3.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.38 4.25 8.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 2.9 2.9 2.55
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня  Интер -:-  Удинезе 1.32 5.1 9.8
22:30 сегодня  Торино -:-  Ювентус - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 3.5 3.7 1.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.7 3.6 4.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.63 3.65 5.2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 6.7 5 1.35
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.22 5.4 10.4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.35 4.5 8
Польша. Экстракласса 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.55 3.1 2.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2.65 3.05 2.65
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 1.57 3.8 5.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4:0 Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.1 3.2 3.3
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.2 3.2 3.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.1 3.2 2.25
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 10 5 1.27
Румыния. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 4 3.4 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 3.1 3.2 2.25
Сербия. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
15:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.6 3.9 5
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 2.1 3.35 3.25
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2 3.5 3.4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 1.95 3.4 3.7
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
Матч перенесен  Дижон -:-  ПСЖ 13.8 7.2 1.18
Матч перенесен  Кан -:-  Тулуза 2.55 3.15 2.9
Матч перенесен  Амьен -:-  Анже 2.75 3.05 2.75
22:00 сегодня  Реймс -:-  Страсбур 2.2 3.2 3.45
Матч перенесен  Нант -:-  Монпелье 2.5 3.1 3
Франция. Лига 2 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 2.45 2.9 3.05
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.35 4.5 8.4
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Символическая сборная группового этапа Лиги Европы 2018/2019

вчера, 16:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Лунёв Андрей
Лунёв Андрей
Вратарь
Банега Эвер
Банега Эвер
Полузащитник
Лофтус-Чик Рубен
Лофтус-Чик Рубен
Полузащитник

Героев нужно знать в лицо! «Соккер.ру» составил символическую сборную сильнейших игроков группового этапа Лиги Европы. Скоро вы узнаете, кто отличился и как именно.

Вратарь

Андрей Лунёв («Зенит»; Россия)

В конце года Лунёв допустил несколько ошибок, стоивших «Зениту» очков в РПЛ, но в Лиге Европы голкипер сделал существенный вклад в досрочный выход «сине-бело-голубых» в плей-офф. Андрей занимает третье место в ЛЕ по среднему количеству сэйвов – 4.8 за игру, выше него только представители «Дюделанжа» и «Русенборга». Эти клубы набрали по одному очку за групповой турнир, а их вратари подвергались неконтролируемым обстрелам. У Лунёва тоже было много работы: в каждом матче соперники создавали больше моментов, чем «Зенит», но Андрей спасал, спасал и спасал. Особенно показательна домашняя игра со «Славией», в которой страж ворот клуба из Санкт-Петербурга совершил 12 спасений.

Защитники

Йоаким Мехле («Генк»; Дания)

21-летний правый защитник из «Генка» оставил сильное впечатление, а его команда выиграла не самую простую группу. Для Мехле этот сезон может получиться прорывным, воспитанник «Ольборга» громко заявляет о себе и рассчитывает на скорый вызов в сборную Дании. В Лиге Европы сыграл от звонка до звонка во всех шести матчах группового этапа, а ярче всего выступил в Стамбуле, где «Генк» одолел «Бешикташ» 4:2, а Йоаким записал на свой счет два «ассиста».

Сидней («Бетис»; Бразилия)

Будет преступлением не отметить оборону «Бетиса», которая в шести матчах пропустила всего лишь два мяча, хотя в соперниках был «Милан» и горячий «Олимпиакос». Сидней и Бартра отлично справились со своей работой, причем здесь мог оказаться каждый из них, бразилец просто провел чуть больше времени на поле и немного опередил напарника по ряду статистических компонентов.

Сократис Папастатопулос («Арсенал»; Греция)

«Арсенал» тоже уверенно отыграл в обороне, что нетрадиционно для этого клуба из Лондона. Сократис работал качественно, надежно и аккуратно, точность собственных передач поддерживал на уровне 95%, да еще и гол забил в ворота «Карабаха». Да, соперники по группе вас могут не впечатлять, но индивидуально грек выглядел круто, при нем «канониры» сыграли четыре матча на ноль.

Андреас Ульмер («Зальцбург»; Австрия)

У «Зальцбурга» очень сильные фланги, соперники не нашли противоядия от атак австрийской команды широким фронтом, а крайние защитники Штефан Лайнер и Андреас Ульмер по три раза ассистировали партнерам. Лайнер претендовал на позицию справа в обороне, но решено было поставить молодого Мехле из «Генка», а вот 33-летний Ульмер своего не упустил. Благодаря напору и точным передачам Андреаса «Зальцбург» одержал шесть побед в шести матчах и дважды прихлопнул своего вроде как «старшего брата» из Лейпцига.

Полузащитники

Рубен Лофтус-Чик («Челси»; Англия)

В матчах АПЛ Лофтус-Чику не всегда находится место на поле, зато в Лиге Европы этот парень – один из лидеров «Челси». И дело даже не в хет-трике в ворота БАТЭ, а в том, как Рубен работает с мячом и ведет игру, как влияет на облик своей команды, делая определяющий выбор между векторами атак, скоростью продвижения к чужим воротам и даже формацией «Челси» в тот или иной момент.

Джовани Ло Чельсо («Бетис»; Аргентина)

Молодой аргентинец выступает за «Бетис» на правах аренды из ПСЖ, и у него отлично получается в Испании. Джовани – лучший игрок «бело-синих» в Лиге Европы, это он расправился с «Миланом», поучаствовав во всех трех голах в ворота «россонери» (дважды забил сам и разок отметился результативным пасом).

Эвер Банега («Севилья»; Аргентина)

А этот более известный аргентинец выступает в том же городе, что и Ло Чельсо, но за другую команду. И репутация у Банеги известная: Эвер – сложный парень, но классный футболист, что постоянно доказывает. Хавбек забил четыре мяча за «Севилью» на групповой стадии, в том числе отличился в решающей схватке с «Краснодаром». Эвер и его команда продолжают борьбу за трофей, который Банега дважды выигрывал с «Севильей».

Нападающие

Лука Йович («Айнтрахт»; Сербия)

Один из лучших бомбардиров Бундеслиги (по 10 голов с Пако Алькасером из «Боруссии») не забывает забивать и в Лиге Европы. Лука отличился пять раз в непростой группе, где «Айнтрахт» обыграл по два раза финалиста предыдущего розыгрыша Лиги Европы «Марсель», римский «Лацио» и клуб с Кипра. При этом Йович в половине случаев выходил на замены максимум на 15 минут, свои голы отгрузил за 232 минуты. Чудесная скорострельность: один футбольный тайм на гол!

Себастьен Аллер («Айнтрахт»; Франция)

Ярко проявляет себя и напарник Йовича. Себастьен Аллер забил три мяча и трижды ассистировал партнерам, только в одном матче из шести он ушел с поля без результативного действия. Француз второй в индивидуальном зачете игроков, выступавших на групповом этапе Лиги Европы, по версии «Whoscored».

Мунас Даббур («Зальцбург»; Израиль)

А первый – Даббур из «Зальцбурга», который с шестью голами является лучшим бомбардиром Лиги Европы после осенней стадии турнира. Этого форварда несколько лет назад из швейцарского «Грассхоппера» хотел купить ЦСКА, а в начале года им якобы интересовался «Локомотив». Пару лет назад Мунас даже прилетал в Москву и собирался подписать контракт с армейцами, но в последний момент возникли разногласия между клубами, и сделка сорвалась. В 2018-м Даббур добился мощного достижения: он стал лучшим бомбардиром еврокубков в календарном году. Много лет этим достижением попеременно владели Месси и Роналду, а тут – Даббур!

Тренеры

Марко Розе («Зальцбург»; Германия) и Адольф Хюттер («Айнтрахт»; Австрия)

Выделю тренеров, чьи команды прошли групповой этап со стопроцентными показателями: 6 побед в 6 матчах, 18 очков. И ведь квартеты не были простыми: у «Айнтрахта» в соперниках «Лацио» и «Марсель», «Зальцбург» играл с «РБ Лейпциг» и «Селтиком» в одной группе. Но бывший и нынешний наставники «Зальцбурга» справились (Хюттер тренировал австрийский «Ред Булл» в сезоне 2014/2015 и приводил его к чемпионству). Учитывая успехи на групповом этапе, мы должны рассматривать «Айнтрахт» и «Зальцбург» в числе соискателей Кубка УЕФА.

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Все комментарии
jobss
jobss ответил Xtraz
   253 / 1027
вчера в 22:49
Марко Розе («Зальцбург»; Германия) и Адольф Хюттер («Айнтрахт»; Австрия) Со странами клубов не ошиблись часом?
клуб; национальность тренера/игрока
Xtraz
Xtraz
вчера в 22:47
Марко Розе («Зальцбург»; Германия) и Адольф Хюттер («Айнтрахт»; Австрия)

Со странами клубов не ошиблись часом?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил kyxy
   13 / 1027
вчера в 20:44
Конечно, все решения о продажах лидеров во главе с Мбаппе принимал лично Головин!
kyxy
kyxy ответил Scuderia Ferrari
вчера в 20:42
Во-первых, Головин играл в ЛЧ. Во-вторых, сопоставлять иностранца промеса и игрока сборной России Головина - некорректно. В-третьих, заступаться за соперника российского клуба - тоже некорректно. В-четвёртых, уж если на то пошло, матч, отправивший Монако на 4 место в группе, был без Головина.
а где головка раньше был? развалил неплохую команду
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   825 / 1027
вчера в 18:42
Самое интересное что Розе 2 сезон с не самым смльным клубом всех имеет.
Но в топ-10 тренеров вместо него Черчесов...
МКС
МКС ответил Scuderia Ferrari
   29 / 1027
вчера в 18:23
Во-первых, Головин играл в ЛЧ. Во-вторых, сопоставлять иностранца промеса и игрока сборной России Головина - некорректно. В-третьих, заступаться за соперника российского клуба - тоже некорректно. В-четвёртых, уж если на то пошло, матч, отправивший Монако на 4 место в группе, был без Головина.
Ты прям Эраст Фандорин. Этто Раз, Этто двас)))

Извини мой армянский друг, но эти правила выдумал ты. Вот и придерживайся их.

Я привык играть и жить по своим собственным правилам.
Фата лист
Фата лист
   61 / 1027
вчера в 18:08
Три позиции слабы.
Правдин Семён
Правдин Семён
   90 / 1027
вчера в 18:02
Хорошая команда.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил МКС
   13 / 1027
вчера в 17:32
Видимо там же где и почитаемый тобой Головин.
Во-первых, Головин играл в ЛЧ.
Во-вторых, сопоставлять иностранца промеса и игрока сборной России Головина - некорректно.
В-третьих, заступаться за соперника российского клуба - тоже некорректно.
В-четвёртых, уж если на то пошло, матч, отправивший Монако на 4 место в группе, был без Головина.
Медив
Медив
   233 / 1027
вчера в 17:28
Лофтус-Чик! Спасибо, за объективную оценку:)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   67 / 1027
вчера в 17:21
Питерской дыре здесь не место
Bullкин
Bullкин
   133 / 1027
вчера в 17:17
А Лунев здесь - как лакмусовая бумажка беспомощности Зенитовской защиты.
МКС
МКС ответил Scuderia Ferrari
   29 / 1027
вчера в 16:50
А где великий квинси? Стыдно за федуновский ширпотреб!
Видимо там же где и почитаемый тобой Головин.
МКС
МКС
   29 / 1027
вчера в 16:49
Лунев вовремя вчера Кержа подставил, не стал себе рейтинг портить.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   13 / 1027
вчера в 16:36
А где великий квинси?

Стыдно за федуновский ширпотреб!
Nickless
Nickless ответил greck
   558 / 1027
вчера в 16:23
Марко Розе («Зальцбург»; Германия) и Адольф Хюттер («Айнтрахт»; Австрия) Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1084861/hyutter-adolf-red-bull-zalcburg попутали местами страны ...
Страны в скобках - это откуда они родом. Так что всё верно
kilativ
kilativ
   693 / 1027
вчера в 16:17
огласите антисборную, хочется посмотреть на героев Рапида
Конопляных Дел Мастер
Конопляных Дел Мастер
   124 / 1027
вчера в 16:16
Лунь в этом турнире заслужил.
greck
greck
вчера в 16:14
Марко Розе («Зальцбург»; Германия) и Адольф Хюттер («Айнтрахт»; Австрия)
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1084861/hyutter-adolf-red-bull-zalcburg
попутали местами страны ...
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