Символическая сборная группового этапа Лиги Европы 2018/2019

вчера, 16:00

Героев нужно знать в лицо! «Соккер.ру» составил символическую сборную сильнейших игроков группового этапа Лиги Европы. Скоро вы узнаете, кто отличился и как именно.

Вратарь

Андрей Лунёв («Зенит»; Россия)

В конце года Лунёв допустил несколько ошибок, стоивших «Зениту» очков в РПЛ , но в Лиге Европы голкипер сделал существенный вклад в досрочный выход «сине-бело-голубых» в плей-офф. Андрей занимает третье место в ЛЕ по среднему количеству сэйвов – 4.8 за игру, выше него только представители «Дюделанжа» и «Русенборга». Эти клубы набрали по одному очку за групповой турнир, а их вратари подвергались неконтролируемым обстрелам. У Лунёва тоже было много работы: в каждом матче соперники создавали больше моментов, чем «Зенит», но Андрей спасал, спасал и спасал. Особенно показательна домашняя игра со «Славией», в которой страж ворот клуба из Санкт-Петербурга совершил 12 спасений.

Защитники

Йоаким Мехле («Генк»; Дания)

21-летний правый защитник из «Генка» оставил сильное впечатление, а его команда выиграла не самую простую группу. Для Мехле этот сезон может получиться прорывным, воспитанник «Ольборга» громко заявляет о себе и рассчитывает на скорый вызов в сборную Дании. В Лиге Европы сыграл от звонка до звонка во всех шести матчах группового этапа, а ярче всего выступил в Стамбуле, где «Генк» одолел «Бешикташ» 4:2, а Йоаким записал на свой счет два «ассиста».

Сидней («Бетис»; Бразилия)

Будет преступлением не отметить оборону «Бетиса», которая в шести матчах пропустила всего лишь два мяча, хотя в соперниках был «Милан» и горячий «Олимпиакос». Сидней и Бартра отлично справились со своей работой, причем здесь мог оказаться каждый из них, бразилец просто провел чуть больше времени на поле и немного опередил напарника по ряду статистических компонентов.

Сократис Папастатопулос («Арсенал»; Греция)

«Арсенал» тоже уверенно отыграл в обороне, что нетрадиционно для этого клуба из Лондона. Сократис работал качественно, надежно и аккуратно, точность собственных передач поддерживал на уровне 95%, да еще и гол забил в ворота «Карабаха». Да, соперники по группе вас могут не впечатлять, но индивидуально грек выглядел круто, при нем «канониры» сыграли четыре матча на ноль.

Андреас Ульмер («Зальцбург»; Австрия)

У «Зальцбурга» очень сильные фланги, соперники не нашли противоядия от атак австрийской команды широким фронтом, а крайние защитники Штефан Лайнер и Андреас Ульмер по три раза ассистировали партнерам. Лайнер претендовал на позицию справа в обороне, но решено было поставить молодого Мехле из «Генка», а вот 33-летний Ульмер своего не упустил. Благодаря напору и точным передачам Андреаса «Зальцбург» одержал шесть побед в шести матчах и дважды прихлопнул своего вроде как «старшего брата» из Лейпцига.

Полузащитники

Рубен Лофтус-Чик («Челси»; Англия)

В матчах АПЛ Лофтус-Чику не всегда находится место на поле, зато в Лиге Европы этот парень – один из лидеров «Челси». И дело даже не в хет-трике в ворота БАТЭ , а в том, как Рубен работает с мячом и ведет игру, как влияет на облик своей команды, делая определяющий выбор между векторами атак, скоростью продвижения к чужим воротам и даже формацией «Челси» в тот или иной момент.

Джовани Ло Чельсо («Бетис»; Аргентина)

Молодой аргентинец выступает за «Бетис» на правах аренды из ПСЖ , и у него отлично получается в Испании. Джовани – лучший игрок «бело-синих» в Лиге Европы, это он расправился с «Миланом», поучаствовав во всех трех голах в ворота «россонери» (дважды забил сам и разок отметился результативным пасом).

Эвер Банега («Севилья»; Аргентина)

А этот более известный аргентинец выступает в том же городе, что и Ло Чельсо, но за другую команду. И репутация у Банеги известная: Эвер – сложный парень, но классный футболист, что постоянно доказывает. Хавбек забил четыре мяча за «Севилью» на групповой стадии, в том числе отличился в решающей схватке с «Краснодаром». Эвер и его команда продолжают борьбу за трофей, который Банега дважды выигрывал с «Севильей».

Нападающие

Лука Йович («Айнтрахт»; Сербия)

Один из лучших бомбардиров Бундеслиги (по 10 голов с Пако Алькасером из «Боруссии») не забывает забивать и в Лиге Европы. Лука отличился пять раз в непростой группе, где «Айнтрахт» обыграл по два раза финалиста предыдущего розыгрыша Лиги Европы «Марсель», римский «Лацио» и клуб с Кипра. При этом Йович в половине случаев выходил на замены максимум на 15 минут, свои голы отгрузил за 232 минуты. Чудесная скорострельность: один футбольный тайм на гол!

Себастьен Аллер («Айнтрахт»; Франция)

Ярко проявляет себя и напарник Йовича. Себастьен Аллер забил три мяча и трижды ассистировал партнерам, только в одном матче из шести он ушел с поля без результативного действия. Француз второй в индивидуальном зачете игроков, выступавших на групповом этапе Лиги Европы, по версии «Whoscored».

Мунас Даббур («Зальцбург»; Израиль)

А первый – Даббур из «Зальцбурга», который с шестью голами является лучшим бомбардиром Лиги Европы после осенней стадии турнира. Этого форварда несколько лет назад из швейцарского «Грассхоппера» хотел купить ЦСКА , а в начале года им якобы интересовался «Локомотив». Пару лет назад Мунас даже прилетал в Москву и собирался подписать контракт с армейцами, но в последний момент возникли разногласия между клубами, и сделка сорвалась. В 2018-м Даббур добился мощного достижения: он стал лучшим бомбардиром еврокубков в календарном году. Много лет этим достижением попеременно владели Месси и Роналду, а тут – Даббур!

Тренеры

Марко Розе («Зальцбург»; Германия) и Адольф Хюттер («Айнтрахт»; Австрия)