Топ-10 разочарований первой части российского сезона

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1:2 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1.85 2.95 5.2
Албания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Эвертон -:-  Тоттенхэм - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 2.35 3.45 2.82
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 1.55 4.2 5.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 6.5 4.8 1.4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.45 3.2 2.85
Германия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Вольфсбург 2.6 3.2 2.8
20:00 сегодня  Хоффенхайм -:-  Майнц 1.5 4.7 5.7
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 3.7 3.1 2.1
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 2.45 3.2 2.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 3.3 3.3 2.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 1.75 3.6 4.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 2.05 3.3 3.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.18 6.5 13.5
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 1.85 3.1 4.7
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.15 6.5 17
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.8 2.8 2.7
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС 1.15 6.5 17
Испания. Примера 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Валенсия -:-  Уэска 1.35 4.7 9.7
18:15 сегодня  Леганес -:-  Севилья 3.1 3.15 2.4
20:30 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леванте 2.15 3.65 3.15
Испания. Сегунда 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 4.55 2.95 1.92
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 1.63 3.35 5.95
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1.75 3.1 5.35
Италия. Серия B 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.4 3.07 3.05
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2.15 2.95 3.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 1.72 3.27 5.4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла -:- Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 2 3.1 4
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 2.85 2.85 2.72
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 1.95 3.12 4.2
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 2.85 3.5 2.25
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 5.9 4.45 1.48
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 5.25 4.45 1.53
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 2.4 3.45 2.75
Португалия. Примейра 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 1.17 7 14
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг 3.5 3.7 1.95
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 2.2 3.1 3.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор -:- Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 1.55 4 5.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 1.7 3.9 4.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Бордо -:-  Амьен 1.65 3.35 6.5
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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Топ-10 разочарований первой части российского сезона

вчера, 13:00

Кто разочаровал вас в российском футболе? «Соккер.ру» находит игроков, наставников и команды, которые подвели себя и болельщиков.

Поведение футболистов за полем

Такой пример молодежи подали, что «Кровостоку» пора писать песню о криминальной жизни футболистов? Капитан большого клуба ненавидел главного тренера. Личная жизнь немудрого парня - пища Малахова, брак с обоюдными изменами и односторонними угрозами. Жена с зависимостями другого видного хавбека тоже обвиняет его в неверности. А сам он в тюрьме.

Два кандидата в сборную России участвовали в двух нападениях. Раньше драки футболистов «понимали и прощали», теперь сидят в СИЗО. В Самаре один игрок пьяным сел за руль, а второй, по мнению полиции, был под веществами. Анализы позже оказались чистыми, но футбольные звезды точно охамели. Уже и тренеры пьяными за руль садятся. Нет, российские игроки не заслужили песню, вели себя мерзко.  

Выступления клубов в еврокубках

До весны дожило 2 клуба из 6. «Уфа» не может переиграть «Рейнджерс» - ладно. Но когда «Спартак» не просто вылетает из квалификации, а и становится четвертым в группе ЛЕ – видим полный провал клуба с деньгами, именем и амбициями. Но без чемпионства, как у «Локомотива». Железнодорожники полтора десятилетия ждали возвращения в ЛЧ

И едва не проиграли шесть раз в средней по составу группе, повторив худший показатель в истории российского футбола. А когда «Порту» буквально на блюдечке с голубой каемочкой поднес путевку в плей-офф ЛЕ – Семин с подопечными влетел немотивированному «Шальке». ЦСКА тоже пролетел, финишировав ниже «Виктории». Две победы над «Реалом» не спасли. «Зенит» чудом прошел «Динамо» из Минска. «Краснодар» выступил хорошо, но дважды оступался. Растеряли уйму очков.

Стартовый провал чемпиона РПЛ

«Локомотив» не проявил себя. Оказался командой, у которой есть все, кроме яркой игры. Не сказать, что это сенсация – весну провели тоже странно, когда больше терпели и сражались, чем играли в футбол. Но летом им привезли сильных исполнителей, вроде Крыховяка и Смолова, надеялись на успех. А на деле оказалось, что «железнодорожники» готовы только к поражениям.

Одновременно в команде собраны настолько опытные мастера – от Семина до Гильерме, от Кверквелии до Фарфана, что при помощи братьев Миранчуков умудрились провести первую часть сезона наравне со «Спартаком» и оказались в двух пунктах от ЦСКА. Но после восьмого тура чемпионы России были на 11-м месте и играли так тошно, что пропустили 10 раз, а забили всего 8. Если бы не такой унылый старт – могли снова претендовать на титул, ведь состав сильный и люди опытные.

Тренерская работа Сергея Семака

«Зенит» сыграл не лучше, чем при Манчини и Луческу. А когда спрашивают всех о тренерских достижениях Семака, то сразу добавляют, какой хороший человек. Культурный дядька, дома восемь детей, в «Уфе» получалось. Но это не ответ на вопрос о работе в «Зените».

Без багажа Ганчаренко в Санкт-Петербурге забуксовал. Как постоянный главный тренер «Зенита» Семак выступил спорно. Много поражений в разных турнирах, три осечки в последних четырех турах РПЛ. Уверенное лидерство растаяло на глазах. У Сергея Богдановича будет возможность заслужить титул, но в первой части сезона разочаровал.  

Процесс расставания с Каррерой

Массимо не справился и ушел, обычное для тренера дело. Но давайте по пунктам. Тренеру-чемпиону привезли летом дерзкого дублера Рианчо. Кто адекватный так поступает? «Красно-белые» снова провалили трансферную кампанию – подставили тренера. Отставку проиллюстрировали фото стадиона, а позже появились «обличительные» статьи нулевой актуальности.

Менеджеры «Спартака» приложили усилия, чтобы выставить себя и футболистов белыми и пушистыми, а Карреру – агентом «Зенита». Не хотели поддержать? Могли расстаться с Массимо как профессионалы, по-человечески, сохранив репутацию клуба и фанатов на трибунах. Тут не просто разочарование, а грубейший прокол, за который никто не заплатил. Измайлов получил повышение, а Родионов занял место спортивного директора.

Странные выступления динамовцев

«Рубин», тоже собрав коллекцию ничьих, на шестой строчке, а москвичи дома проиграли «Енисею». Вся разница в фигуре тренера? Динамовцы, хотя было полно шансов обыграть в первой части не только «Зенит», на 12 строчке в трех пунктах от зоны стыковых матчей. Между «Рубином» и «Динамо» пять пунктов, и москвичи сами виноваты.  

Одновременно по многим параметрам команда Хохлова в первой шестерке. Например, пропустили меньше «Зенита» и «Спартака», забили больше «Ростова». «Динамо» выигрывает в номинации «Самая странная команда РПЛ». Понятно, почему «Енисей» или «Анжи» в хвосте. Понятен провал «Уфы» - отвлеклись на Европу. Но у «Динамо» потенциал для шестой строчки, а по результатам есть повод подумать о смене наставника.

Глупые осечки фаворитов дивизиона

Судя по количеству осечек, лидеры не оторвались от остальных. Круто, когда результаты непредсказуемые. Но ужасно, если в лиге с низкой результативностью все сводится к тому, что очки набирает каждый середняк, что просто не сдался фавориту. У пятерки самых богатых нет никаких причин, чтобы так часто допускать осечки. Особенно глупые по содержанию.

У пяти первых команд РПЛ после 17 туров 40 ничьих или поражений. Идут по графику прошлого сезона – тогда было 69 таких игр в 30 турах, но с поправкой, что «Зенит» потерял очки в 16 турах из 30. У «Спартака» уже 4 домашних поражения и ни одного от прямых конкурентов. «Зенит» в гостях так играет, что уступил «Анжи». «Локомотив» проиграл «Оренбургу». «Краснодар» - «Ахмату». Только ЦСКА уступал конкурентам.

Уровень готовности основы «Зенита»

Почему не пользуются шансами игроки первой команды лидера? Один Нобоа играл качественно, и тот в лазарете. Заболотный мог лучше подменять Дзюбу, чаще давать Артему передышку. И «Зенит» в итоге проиграл бы меньше, чем пять поединков из 17 в первой части сезона в РПЛ. Хотя не стоит вешать всех собак на одного Антона.

«Армеец» не заявлял о гениальности. Хотя именно из-за наличия в «Зените» футболистов, которые не готовы драться за основу и показывать класс, вместо отрыва в 10 пунктов петербуржцы ограничились лидерством в одно очко. Из 25 футболистов, сыгравших в РПЛ нового сезона, 19 человек выступили ниже собственных пиковых возможностей, показанных ранее.

Противоречивый футбол от звезд

РПЛ теряла звезд, хотя есть и удачные подписания. Влашич, Бекао или Крыховяк сделали все, чтобы было о чем поговорить, когда дойдем до очарований первой части сезона. Но Клаудио Маркизио – большое разочарование первой части сезона. У итальянца 20 % брака, ни одного ассиста, очень низкое вовлечение в игру. А Фернандеш, умеющий выдать яркий матч, больше ссорился с «Локомотивом», чем помогал команде.

Непонятно сыграл Чорлука. У многих вице-чемпионов мира осень не удалась. Гильерме грубо ошибался, хотя и спасал порой. Перейра из «Краснодара» потерял место в основе. Противоречиво выступил Дзюба – у игрока года голов, как у юного Сулейманова. Паредес работал с перепадами и мыслями то на финале Кубка Либертадорес, то в Милане. Игра Фернандо в опорной зоне, футбол Глушакова, форма Игнатьева и Денисова – полно разочарований от тех, на кого рассчитывали. И Смолов в «Локомотиве» не прижился…  

Игра лимитного костяка «Спартака»

Разочарование не только первой части нового сезона, а всего года. У «Зенита», «Краснодара», ЦСКА и «Локомотива» в силу разных причин нет поводов заявить, что потеряли явные шансы на сразу три трофея за год. Только «Спартак» все и всюду испортил сам. Ведь не было объективных преград, как необходимость создать новый ЦСКА за лето или тогда же поменять тренера, как «Зенит».

Глушаков, Комбаров, Ещенко, Самедов, Ребров, Кутепов, да и Джикия тоже в ряде матчей, откровенно подставили «Спартак». Ломовицкому и Ташаеву без Промеса доверяли, а сейчас подумывают отдать в аренду. Из всех российских футболистов «Спартака» неплохо сыграл только Зобнин. Но Роману часто мешали травмы. Остальные прямо виноваты, что «красно-белые» не чемпионы России-2018, обладатели Кубка и Суперкубка того же года. И что не они сыграли с «Реалом» в «Лужниках».

К сожалению, первая часть сезона стала богатой на разочарования не только для одной команды. У каждого точно есть свой персональный фаворит в таком списке.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   20 / 858
сегодня в 10:47
Радость всей России: глушаков капитан и легенда Спартака!
Это радует всех!!!
Деникин_А
Деникин_А ответил Leningrad 84
   390 / 858
сегодня в 10:22
Коротко: "Все плохо!" Улыбнуло: "Каррера - агент Зенита!" А вот на Сергея Богдановича - нечего бочку катить. Ушел на зимний перерыв на 1-ом месте в ЧР, и вышел из группы в ЛЕ также с первого места!
...Лаудруп, Карпин, Эмери, Якин, Аленичев, Каррера... - агенты Зенита, а ...Адвокат, Спалетти, Виллаш Боаш, Манчини, Луческу... - агенты Спартака
амурец
амурец
   131 / 858
сегодня в 09:04
для меня лично гласное разочарование выступление Локомотива в ЛЧ
mikysss
mikysss
   533 / 858
сегодня в 08:54
    akku
    akku
    вчера в 22:39
    Статья ни о чём. Хотя заголовок-сила.
    Zoigen47
    Zoigen47
       524 / 858
    вчера в 19:44
    Забыли запланировать увольнение Глушакова.
    Артем Сальников
    Артем Сальников
    вчера в 16:56
    Спартак фигурирует в шести пунктах из десяти. Совпадение? Не думаю
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       220 / 858
    вчера в 16:18
    Коротко: "Все плохо!"
    Улыбнуло: "Каррера - агент Зенита!"
    А вот на Сергея Богдановича - нечего бочку катить. Ушел на зимний перерыв на 1-ом месте в ЧР, и вышел из группы в ЛЕ также с первого места!
    d_fincher
    d_fincher
       62 / 858
    вчера в 15:01
    Коротко: "Спартак всё и всюду испортил". (с) Горин
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       120 / 858
    вчера в 14:19
    Жду финала ЛЕ Зенит - Краснодар!
    cska.78
    cska.78 ответил Scuderia Ferrari
       3 / 858
    вчера в 14:09
    Теперь представители клубов, играющих в ЛЕ, на себе познают, чтО такое федуновцы. Ведь они так страстно желали ЦСКА получить 8:0 от Реала, а Локомотиву - набрать 0 очков. Так что теперь очередь их желаний, чтобы кто-нибудь занял 4 место в группе ЛЕ. Стыдно за флагоносца и филла.
    Хряки все желают другим, а на деле еще больше позорятся сами :)
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил cska.78
       11 / 858
    вчера в 14:08
    Теперь представители клубов, играющих в ЛЕ, на себе познают, чтО такое федуновцы. Ведь они так страстно желали ЦСКА получить 8:0 от Реала, а Локомотиву - набрать 0 очков. Так что теперь очередь их желаний, чтобы кто-нибудь занял 4 место в группе ЛЕ. Стыдно за флагоносца и филла.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       11 / 858
    вчера в 14:04
    Дадада, клоун, слабый чемпионат))))))) Конечно, нету следующих персонажей - Хонда, лучший бомбардир Японии на ЧМ Муса, забивавший Аргентине дубль на ЧМ Думбия, чемпион Африки Витсель, с которым сб. Бельгии выходила в 1/4 Финала ЧМ и Евро, признавался Игроком матча на Евро-2016 Гранквист, капитан Швеции, вышедшей в 1/4 Финала ЧМ-2018 Фарфан, выведший Перу на ЧМ впервые за 36 лет Этого всего они добились, выступая за РОССИЙСКИЕ клубы. Получается, что поставщиками игроков, добивавшихся серьёзных успехов на международной арене, прославлявших РФПЛ, являлись с 2014 по 2018 ЦСКА, Зенит, Краснодар, Локомотив. А чем за этот же период отметился Великий Спартак? Чем блеснули великие Промесы, Де Луиши, Поповы, Ханни, Адрианы? Нынче за рубежом по-настоящему серьёзный экс-представитель РФПЛ - это Витсель, играющий в основе лидера Бундеслиги. И что-то наши доблестные СМИ молчок об этом футболисте, бронзовом призёре ЧМ и чемпионе России, выходившем с российским клубом в плей-офф ЛЧ. Зато участник 1/16 Финала ЛЕ промес, занимавший 4 место в группе с великой Исландией и 3 место в группе с грозной Болгарией, который в Испании больше сидит, чем играет, он легенда, Антоха, каждая секунда, проведённая им на поле, - подвиг. Настоящий тащер Севильи! Стыдно за спартак и федунботов!
    cska.78
    cska.78 ответил Литейный 4
       3 / 858
    вчера в 13:59
    Разочарование, это Спартак не побивший антирекорд в Европе, хоть и душевно смешил болельщиков. гыгыгы
    Так новый антирекорд пищевик установил :)
    parallels
    parallels
       7 / 858
    вчера в 13:47
    как же стыдно за спартак! просто позор!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       10 / 858
    вчера в 13:09
    Спартак набрал на 2.5 очка меньше лошадей в европе и на 0.5 больше Локо,так что все опрофукались и не надо мне про всемогущий Реал))
    Но Зенит Семака гораздо хуже чем при Манчини и уж тем более цыганской модели ..
    Главное разочарование ,что в этом году пожалуй самый слабый чемпионат за все время,одни Крыховяки да Мевли
    sihafazatron
    sihafazatron
       35 / 858
    вчера в 13:03
    Российский футбол - одно большое разочаровние
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 858
    вчера в 13:01
    Разочарование, это Спартак не побивший антирекорд в Европе, хоть и душевно смешил болельщиков. гыгыгы
    СЫН ДЕДА
    СЫН ДЕДА
       359 / 858
    вчера в 12:59
    Поменяйте Егорова с его Ивановым-Лапочкиным. Последних двух нужно под следствие отдать, за явный сговор - проследить, кто из их круга общения на какие результаты ставил перед матчами. Страну ведь не обманешь. Это видят миллионы. Тут и Спартак заиграет может быть. А авторитета среди любителей футбола у него точно прибавится. Сейчас стараниями вышеуказанных лиц и Глушакова с их банями, с Каррерой - у команды очень хреновый имидж.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       81 / 858
    вчера в 12:58
    выступления пупсиков нельзя назвать разочарованием, все таки они каждый год позорятся - все привыкли уже
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