Топ-10 разочарований первой части российского сезона

вчера, 13:00

Кто разочаровал вас в российском футболе? «Соккер.ру» находит игроков, наставников и команды, которые подвели себя и болельщиков.

Поведение футболистов за полем

Такой пример молодежи подали, что «Кровостоку» пора писать песню о криминальной жизни футболистов? Капитан большого клуба ненавидел главного тренера. Личная жизнь немудрого парня - пища Малахова, брак с обоюдными изменами и односторонними угрозами. Жена с зависимостями другого видного хавбека тоже обвиняет его в неверности. А сам он в тюрьме.

Два кандидата в сборную России участвовали в двух нападениях. Раньше драки футболистов «понимали и прощали», теперь сидят в СИЗО. В Самаре один игрок пьяным сел за руль, а второй, по мнению полиции, был под веществами. Анализы позже оказались чистыми, но футбольные звезды точно охамели. Уже и тренеры пьяными за руль садятся. Нет, российские игроки не заслужили песню, вели себя мерзко.

Выступления клубов в еврокубках

До весны дожило 2 клуба из 6. «Уфа» не может переиграть «Рейнджерс» - ладно. Но когда «Спартак» не просто вылетает из квалификации, а и становится четвертым в группе ЛЕ – видим полный провал клуба с деньгами, именем и амбициями. Но без чемпионства, как у «Локомотива». Железнодорожники полтора десятилетия ждали возвращения в ЛЧ …

И едва не проиграли шесть раз в средней по составу группе, повторив худший показатель в истории российского футбола. А когда «Порту» буквально на блюдечке с голубой каемочкой поднес путевку в плей-офф ЛЕ – Семин с подопечными влетел немотивированному «Шальке». ЦСКА тоже пролетел, финишировав ниже «Виктории». Две победы над «Реалом» не спасли. «Зенит» чудом прошел «Динамо» из Минска. «Краснодар» выступил хорошо, но дважды оступался. Растеряли уйму очков.

Стартовый провал чемпиона РПЛ

«Локомотив» не проявил себя. Оказался командой, у которой есть все, кроме яркой игры. Не сказать, что это сенсация – весну провели тоже странно, когда больше терпели и сражались, чем играли в футбол. Но летом им привезли сильных исполнителей, вроде Крыховяка и Смолова, надеялись на успех. А на деле оказалось, что «железнодорожники» готовы только к поражениям.

Одновременно в команде собраны настолько опытные мастера – от Семина до Гильерме, от Кверквелии до Фарфана, что при помощи братьев Миранчуков умудрились провести первую часть сезона наравне со «Спартаком» и оказались в двух пунктах от ЦСКА . Но после восьмого тура чемпионы России были на 11-м месте и играли так тошно, что пропустили 10 раз, а забили всего 8. Если бы не такой унылый старт – могли снова претендовать на титул, ведь состав сильный и люди опытные.

Тренерская работа Сергея Семака

«Зенит» сыграл не лучше, чем при Манчини и Луческу. А когда спрашивают всех о тренерских достижениях Семака, то сразу добавляют, какой хороший человек. Культурный дядька, дома восемь детей, в «Уфе» получалось. Но это не ответ на вопрос о работе в «Зените».

Без багажа Ганчаренко в Санкт-Петербурге забуксовал. Как постоянный главный тренер «Зенита» Семак выступил спорно. Много поражений в разных турнирах, три осечки в последних четырех турах РПЛ . Уверенное лидерство растаяло на глазах. У Сергея Богдановича будет возможность заслужить титул, но в первой части сезона разочаровал.

Процесс расставания с Каррерой

Массимо не справился и ушел, обычное для тренера дело. Но давайте по пунктам. Тренеру-чемпиону привезли летом дерзкого дублера Рианчо. Кто адекватный так поступает? «Красно-белые» снова провалили трансферную кампанию – подставили тренера. Отставку проиллюстрировали фото стадиона, а позже появились «обличительные» статьи нулевой актуальности.

Менеджеры «Спартака» приложили усилия, чтобы выставить себя и футболистов белыми и пушистыми, а Карреру – агентом «Зенита». Не хотели поддержать? Могли расстаться с Массимо как профессионалы, по-человечески, сохранив репутацию клуба и фанатов на трибунах. Тут не просто разочарование, а грубейший прокол, за который никто не заплатил. Измайлов получил повышение, а Родионов занял место спортивного директора.

Странные выступления динамовцев

«Рубин», тоже собрав коллекцию ничьих, на шестой строчке, а москвичи дома проиграли «Енисею». Вся разница в фигуре тренера? Динамовцы, хотя было полно шансов обыграть в первой части не только «Зенит», на 12 строчке в трех пунктах от зоны стыковых матчей. Между «Рубином» и «Динамо» пять пунктов, и москвичи сами виноваты.

Одновременно по многим параметрам команда Хохлова в первой шестерке. Например, пропустили меньше «Зенита» и «Спартака», забили больше «Ростова». «Динамо» выигрывает в номинации «Самая странная команда РПЛ ». Понятно, почему «Енисей» или «Анжи» в хвосте. Понятен провал «Уфы» - отвлеклись на Европу. Но у «Динамо» потенциал для шестой строчки, а по результатам есть повод подумать о смене наставника.

Глупые осечки фаворитов дивизиона

Судя по количеству осечек, лидеры не оторвались от остальных. Круто, когда результаты непредсказуемые. Но ужасно, если в лиге с низкой результативностью все сводится к тому, что очки набирает каждый середняк, что просто не сдался фавориту. У пятерки самых богатых нет никаких причин, чтобы так часто допускать осечки. Особенно глупые по содержанию.

У пяти первых команд РПЛ после 17 туров 40 ничьих или поражений. Идут по графику прошлого сезона – тогда было 69 таких игр в 30 турах, но с поправкой, что «Зенит» потерял очки в 16 турах из 30. У «Спартака» уже 4 домашних поражения и ни одного от прямых конкурентов. «Зенит» в гостях так играет, что уступил «Анжи». «Локомотив» проиграл «Оренбургу». «Краснодар» - «Ахмату». Только ЦСКА уступал конкурентам.

Уровень готовности основы «Зенита»

Почему не пользуются шансами игроки первой команды лидера? Один Нобоа играл качественно, и тот в лазарете. Заболотный мог лучше подменять Дзюбу, чаще давать Артему передышку. И «Зенит» в итоге проиграл бы меньше, чем пять поединков из 17 в первой части сезона в РПЛ . Хотя не стоит вешать всех собак на одного Антона.

«Армеец» не заявлял о гениальности. Хотя именно из-за наличия в «Зените» футболистов, которые не готовы драться за основу и показывать класс, вместо отрыва в 10 пунктов петербуржцы ограничились лидерством в одно очко. Из 25 футболистов, сыгравших в РПЛ нового сезона, 19 человек выступили ниже собственных пиковых возможностей, показанных ранее.

Противоречивый футбол от звезд

РПЛ теряла звезд, хотя есть и удачные подписания. Влашич, Бекао или Крыховяк сделали все, чтобы было о чем поговорить, когда дойдем до очарований первой части сезона. Но Клаудио Маркизио – большое разочарование первой части сезона. У итальянца 20 % брака, ни одного ассиста, очень низкое вовлечение в игру. А Фернандеш, умеющий выдать яркий матч, больше ссорился с «Локомотивом», чем помогал команде.

Непонятно сыграл Чорлука. У многих вице-чемпионов мира осень не удалась. Гильерме грубо ошибался, хотя и спасал порой. Перейра из «Краснодара» потерял место в основе. Противоречиво выступил Дзюба – у игрока года голов, как у юного Сулейманова. Паредес работал с перепадами и мыслями то на финале Кубка Либертадорес, то в Милане. Игра Фернандо в опорной зоне, футбол Глушакова, форма Игнатьева и Денисова – полно разочарований от тех, на кого рассчитывали. И Смолов в «Локомотиве» не прижился…

Игра лимитного костяка «Спартака»

Разочарование не только первой части нового сезона, а всего года. У «Зенита», «Краснодара», ЦСКА и «Локомотива» в силу разных причин нет поводов заявить, что потеряли явные шансы на сразу три трофея за год. Только «Спартак» все и всюду испортил сам. Ведь не было объективных преград, как необходимость создать новый ЦСКА за лето или тогда же поменять тренера, как «Зенит».

Глушаков, Комбаров, Ещенко, Самедов, Ребров, Кутепов, да и Джикия тоже в ряде матчей, откровенно подставили «Спартак». Ломовицкому и Ташаеву без Промеса доверяли, а сейчас подумывают отдать в аренду. Из всех российских футболистов «Спартака» неплохо сыграл только Зобнин. Но Роману часто мешали травмы. Остальные прямо виноваты, что «красно-белые» не чемпионы России-2018, обладатели Кубка и Суперкубка того же года. И что не они сыграли с «Реалом» в «Лужниках».

К сожалению, первая часть сезона стала богатой на разочарования не только для одной команды. У каждого точно есть свой персональный фаворит в таком списке.