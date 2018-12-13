Левандовски, Месси и другие. Символическая сборная группового этапа ЛЧ

13 декабря 2018, 15:15

Групповой этап Лиги чемпионов завершен, турнирные таблицы показали героев среди команд, а «Соккер.ру» публикует свой взгляд на индивидуальный зачет футболистов.

Вратарь

Роман Бюрки («Боруссия Дортмунд»; Швейцария)

Как это часто бывает, больше всего сэйвов у вратарей из команд, занявших четвертые места в квартетах. На этот раз отличились Милан Борьян из «Црвены Звезды» (39 спасений) и Йерун Зут из ПСВ (37). Но они и пропустили много, и проигрывали часто, и, в конце концов, вылетели. Одним из моих фаворитов был Самир Ханданович, он очень много сделал для того, чтобы «Интер» сыграл в плей-офф Лиги чемпионов, но стараний словенца оказалось недостаточно. В сложившихся обстоятельствах будет правильно отметить Бюрки, чья «Боруссия» пропустила лишь два гола в шести матчах, оба в выездном матче с «Атлетико». Роман собрал четыре «сухаря», а в последнем туре отдыхал, уступив место в воротах своему сменщику и соотечественнику Марвину Хитцу.

Защитники

Йозуа Киммих («Бавария»; Германия)

Никто из правых защитников не произвел столь же мощного впечатления, как Киммих. Правда, свой ярчайший матч на групповой стадии Йозуа провел на позиции опорного полузащитника и отметился двумя результативными передачами, но справа в обороне тоже был исключительно хорош, точен и практически безгрешен. Достойный преемник Филиппа Лама.

Фелипе («Порту»; Бразилия)

Опытный защитник, который большую часть карьеры провел на родине, в этом сезоне становится настоящим лидером обороны «Порту». «Драконы» на групповой стадии Лиги чемпионов набрали больше очков, чем любой другой клуб в нынешнем розыгрыше, а Фелипе сыграл надежно, качественно и ярко, пусть даже среди соперников по группе не было суперфорвардов, кроме Смолова. Шутка. А если серьезно, бразилец привлек внимание, интересно будет последить за его успехами в плей-офф.

Матс Хуммельс («Бавария»; Германия)

Речь идет об игроках, которые индивидуально выделялись среди коллег, а Хуммельс на групповой стадии Лиги чемпионов был королем среди центральных защитников. Матс – настоящая скала, у него выдающаяся статистика отборов, выигранных единоборств и точности передач. С Хуммельсом на поле «Бавария» пропустила всего лишь один мяч, «Whoscored» наделяет немца высшим рейтингом среди футболистов его амплуа.

Жорди Альба («Барселона»; Испания)

Вторую часть группового этапа провел не так ярко, как первую, ну так и «Барселона» досрочно гарантировала себе выход в 1/8 финала, свои лучшие матчи Альба приберег на весну. Хотя ему будет непросто повторить хет-трик из «ассистов», который удался Жорди в выездном матче с «Тоттенхэмом», кроме того, лучший левый защитник осени в Лиге чемпионов забил в ворота «Интера». И это только успехи, записанные в протоколах.

Полузащитники

Аксель Витсель («Боруссия Дортмунд»; Бельгия)

Летний трансфер Витселя в «Боруссию» будет претендовать на лучшую сделку года по соотношению «цена-качество». Бельгиец стал системообразующим игроком дортмундского клуба, который лидирует в Бундеслиге, а также выиграл группу в ЛЧ у «Атлетико». Аксель изумительно работает с мячом и является архитектором игры «Боруссии», при этом антропометрические данные позволяют и мышцами играть в центре поля. «Шмели» вытащили счастливый билет, заполучив мотивированного после Китая футболиста с таким широким набором полезных качеств.

Набиль Фекир («Лион»; Франция)

Летом Фекира забраковал «Ливерпуль», поэтому Набиль остался в «Лионе», но не расстроился и показал классную игру в Лиге чемпионов. В трудной группе, где «ткачи» стартовали с выездной победы над «Манчестер Сити», а потом пять раз сыграли вничью (этого хватило для выхода в плей-офф), Фекир принял участие в пяти матчах, и лишь в одном обошелся без результативных действий. Чемпион мира показал топ-игру, наверняка еще увидим его в более мощном клубе и чемпионате.

Душан Тадич («Аякс»; Сербия)

Если Фекир прошедшим летом не попал в Англию, то Тадич вернулся из АПЛ в Нидерланды и вряд ли жалеет об этом, ведь сейчас он лидер боевого «Аякса», с которым пробился в плей-офф Лиги чемпионов, ни разу не проиграв в группе, где была «Бавария». Душан забил пять мячей и отметился двумя «ассистами», причем три результативных действия пришлись на игры с мюнхенским грандом. Сильные соперники мотивируют? Замечательное качество для футболиста, и оно очень пригодится Тадичу и «Аяксу» в Лиге чемпионов по весне.

Нападающие

Неймар ( ПСЖ ; Бразилия)

Такие же цифры результативных действий, как у Неймара, у того же Эдина Джеко – тоже 5 голов и 2 «ассиста», но если босниец сделал себе статистику в двух домашних матчах с «Викторией» и ЦСКА , то бразилец в каждом матче был лидером ПСЖ и помог парижанам выиграть сложнейшую группу.

Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

Из-за травмы принял участие не во всех матчах группового этапа, но Лео сделал результат и помог «Барселоне» стать первой командой, которая пробилась в 1/8 финала. Хет-трик в матче с ПСВ , дубль в ворота «Тоттенхэма», гол и пас в ответной игре с ПСВ – Лео выглядел шикарно, когда выходил на поле.

Роберт Левандовски («Бавария»; Польша)

Да, «Бавария» не была идеальна в матчах Лиги чемпионов, но вас не должно смущать присутствие сразу трех игроков мюнхенского клуба в символической сборной, ведь здесь говорим о личных успехах. Разве плохи были Киммих и Хуммельс? А Левандовски так и вовсе забил больше всех в Лиге чемпионов – 8 голов. Только в домашнем матче с «Аяксом» поляк не смог отличиться, в других пяти забивал, а во втором круге группового этапа взял моду стрелять дуплетами.

Тренер

Эрик тен Хаг («Аякс»)

Отмечу успехи наставника, который впервые за 13 лет вывел «Аякс» в плей-офф Лиги чемпионов. И это действительно сильнейший «Аякс» в XXI веке, у него есть шансы пошуметь в плей-офф. Команда тен Хага не проиграла в обоих матчах «Баварии» и могла даже с первого места выскочить в 1/8 финала. Хладнокровия амстердамцам, конечно, не хватает, но это и сила, и слабость одновременно. «Аякс» очень понравился и, думаю, возбудил в болельщиках со стажем ностальгию по 90-м.