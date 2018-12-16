Доказательства, что ЛЧ стала ещё мощнее

16 декабря 2018, 20:13

Классный футбол в Европе показывают не только самые богатые. «Соккер.ру» покажет, что популярный турнир стал круче, отмечая проигравших.

Представляем сборную из тех, кто на этой неделе покинул Лигу чемпионов. Насколько хорошие футболисты собрались в турнире и какие новые имена открыл групповой этап?

Вратари

Милан Борян («Црвена Звезда»)

Вратарь сборной Канады зажег! У Помазуна 9 сэйвов в единственной игре, но у голкипера «Црвены Звезды» всего 39 спасений, больше нет ни у кого. Акинфеев за 90 минут совершал по 4.2 сэйва – и не пропустил дважды от «Реала», что круто, но Борян брал по 6.5 удара в группе с ПСЖ , «Ливерпулем» и «Наполи». Герой!

Альтернатива: Игорь Акинфеев ( ЦСКА ).

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

В тройке лучших правых беков ЛЧ с Киммихом и Канселу. Флоренци, Пищек и Александер-Арнольд не сыграли ярче. Бабаев сразу просек пользу от побед над «Реалом» – состав ЦСКА стал вдвое дороже. Фернандес не обязательно уедет, но показал класс и после ЧМ -18 – по 13 отборов и перехватов за игру, 9 созданных моментов.

Альтернатива: Павел Кадержабек («Хоффейнхайм»).

Озан Кабак («Галатасарай»)

18 лет, а играет так, словно годится Игнашевичу в братья, а не в сыновья. Невероятно умный – 4.3 отбора за матч, лучший результат всей ЛЧ для центрбеков. Не удивительно, что Моуриньо разыскал номер Терима и на общем для них итальянском языке обсудили уровень Озана. Не исключено, что защитник «Галатасарая» окажется в МЮ или другом гранде топ-5.

Альтернатива: Родриго Бекао ( ЦСКА ).

Кулиду Кулибали («Наполи»)

Неплохо получилось у защитников «Брюгге», неплохо смотрелся в некоторых матчах Габриэль из «Валенсии», Рауль Альбиоль – опытнейший, однако на космический уровень вышел его коллега Кулибали. В группе с ПСЖ , «Ливерпулем» и «Црвеной Звездой» у Кулибали больше отборов и перехватов, чем у Ван Дейка.

Альтернатива: Брэндон Мехеле («Брюгге»).

Исмаили («Шахтер»)

«Лион» сыграл успешнее на киевском снегу, чем «Шахтер». Но Исмаилии проявил себя – 28-летний бразилец, будучи левым защитником, успел забить два мяча и отдал три голевые передачи. Многие нападающие в этой ЛЧ таким похвастаться не могут. По работе с мячом и цепкости тоже вопросов нет.

Альтернатива: Алехандро Гримальдо («Бенфика»).

Полузащитники

Карлос Солер (Валенсия)

Испанец был полезен – помог набрать четыре очка против «Янг Бойз», а потом обыграть «Манчестер Юнайтед» в последнем туре. У Солера нет той вычурности и изящности, которой радовал Давид Сильва, но Хуан Мата в молодости умел быть таким настырным, как Карлос. Два гола, 2 ассиста, хорошая культура работы с мячом – 21-летний хавбек порадовал.

Альтернатива: Марко Марин («Црвена Звезда»).

Аллан («Наполи»)

После ухода Жоржиньо бразильцу приходится пахать за двоих? У Аллана 6.3 отбора за матч – феноменальный показатель. У опорника команды Анчелотти 90 % точных передач, умудряется время от времени атаковать и полностью соответствует уровню Кулибали в общей вертикали «Наполи». Просто группа попалась слишком сложная.

Альтернатива: Марвелус Накамба («Брюгге»).

Никола Влашич ( ЦСКА )

По средним оценкам выше только Месси, Джеко, Неймар и Левандовски – впечатляет! Три забитых мяча, два ассиста. Хорвата теперь будет сложно вырвать из цепких лап «Эвертона». Влашич получил сумасшедшую рекламу благодаря двум победам над «Реалом». Был не единственным героем, но важным. Жаль, что «Викторию» в «Лужниках» не обули, но это уже другой разговор…

Альтернатива: Тайсон («Шахтер»).

Ирвинг Лосано ( ПСВ )

В новом сезоне у мексиканца уже 12 голов и 7 ассистов в чемпионате Нидерландов и Лиге чемпионов. Конечно, ПСВ не выступил так, чтобы о нем говорила вся Европа – пропустили вперед и «Тоттенхэм», и «Интер». Зато Ирвинг огорчал и первых, и вторых при личных встречах. Скауты знают его давно, и точно рады, что 23-летний вингер результативен.

Альтернатива: Дрис Мертенс («Наполи»).

Нападающие

Андрей Крамарич («Хоффенхайм»)

Пять мячей в Лиге чемпионов забил Андрей Крамарич, но выделим не только хорвата – хотя он тоже красавец, но и его напарника Жоэлинтона. Оба форварда «Хоффенхайма» себя показывают, и хотя один молодой, а второй – опытнее, одновременно описывают принцип работы Нагельсманна. «Хоффенхайм» - умная команда, хоть и стали четвертыми в группе.

Альтернатива: Жоэлинтон («Хоффенхайм»).

Мауро Икарди («Интер»)

Перерос «Интер» или не перерос? Вот в чем вопрос, как и в том, хочет ли Ванда Нара, чтобы на Мауро заглядывались молодые бездетные мадридские модели? Агент и жена форварда «Интера» пока не перевела его на контракт с «Реалом», но Икарди радует – снова результативен, пускай его усилий для плей-офф ЛЧ не хватило. Но хорош, ведь забил 4 раза, как Кейн.

Альтернатива: Люк де Йонг ( ПСВ ).

Здесь есть представители клубов, которые сыграют в ЛЕ . Но даже на четвертых местах оказывались победители «Реала», как известно. Не случайно затевается новый международный турнир, хватает команд для представительного состава нескольких плей-офф.

В Лиге Европы в понедельник узнают соперников «Наполи», «Интер», «Бенфика», «Валенсия», «Шахтер», «Брюгге», «Виктория» и «Галатасарай» - набор играющих команд из Лиги чемпионов. А рядом ждут «Арсенал», «Челси» и «Севилья» - все три клуба мечтают о финале.

Когда в будущем сеяные будут играть между собой, возможны пары вроде «Интер» - «Арсенал» или «Наполи» - «Челси», то есть запредельного уровня и увлекательности. Из Лиги чемпионов в этом году вылетели мощные команды, всем достойным попросту не хватает мест в плей-офф.

Названия клубов, оказавшихся за бортом, и фамилии звезд подсказывают, что ЛЧ не стоит на месте – стала еще сильнее. Причем не устает открывать новые имена и дарить шанс себя проявить футболистам, о которых вчера никто не знал. А завтра все поймут, что Мбаппе был не единственным, кого футбольный мир узнал при помощи ЛЧ .

Это уже Суперлига, ведь второе место в квартете не заняла команда с Икарди в основе или состав, который согласился тренировать победитель шести еврокубковых финалов Анчелотти.