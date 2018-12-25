Случайности не случайны. ЦСКА – чемпион сезона-2018/2019

25 декабря 2018, 15:45

Перед началом чемпионата ЦСКА расстался с легендами и сильными легионерами, сделав ставку на молодежь и «ноунеймов», которые к удивлению «Соккер.ру» ведут борьбу за титул.

Впрочем, про удивление – это всего лишь жалкий кликбейт-ход, чтобы сыграть на вашем возмущении. Извините. Лично для меня нет никакого сюрприза в том, что армейцы так высоко в турнирной таблице, что они претендуют на самое высокое место. У болельщиков не должно было быть страха, а у недоброжелателей – иллюзий, будто клуб с лучшим менеджментом в России вдруг развалится из-за обширных кадровых перестановок в составе. Хаос маловероятен, когда выстроены две системы: первая – клубная вертикаль, вторая – тренерская (внутри непосредственно команды).

Конечно, уход многолетних лидеров и резкое омоложение состава неизбежно ведет к возникновению определенного рода проблем и, в частности, к проявлениям болезней роста. И ЦСКА испытывает на себе все полагающиеся проблемы и синдромы, без этого никак. Тем не менее, сами армейцы выступают вполне на уровне ожиданий, все остальное за них делает текущий уровень РПЛ , где нет ярко выраженных лидеров, и поэтому даже молодая и только что собранная команда может претендовать на чемпионство. ЦСКА в четырех очках от первой строчки, а вся борьба за «золото» для «красно-синих» впереди.

Турнирное положение. ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ , лидирующий «Зенит» опережает армейцев на четыре очка, между этими командами расположился «Краснодар», от которого «красно-синие» отстают на дистанцию одной победы. Худший отрезок ЦСКА пришелся на старт сезона, когда в первых трех турах команда Виктора Ганчаренко набрала только 2 очка, после этого армейцы еще только раз не сумели выиграть в двух турах кряду: после поражения от «Краснодара» сыграли вничью с «Динамо». Я бы сказал, что, несмотря на грандиозные кадровые перестановки в составе, ЦСКА не утратил фирменной стабильности. Любопытный факт: ЦСКА – чемпион России 2018 года. Такой титул не вручается, но это факт. Если суммировать результаты всех матчей РПЛ в календарном году (конец сезона 2017/2018 и старт кампании 2018/2019), то выяснится, что больше всего очков набрали армейцы:

1. ЦСКА – 53 балла

2. «Краснодар» - 51

3. «Зенит» - 50

4. «Спартак» - 47

5. «Локомотив» - 43

Командные показатели. У армейцев самая надежная оборона в РПЛ – всего лишь 8 пропущенных мячей, а по забитым голам ЦСКА делит третье место с еще двумя командами. По количеству ударов и выигранным верховым единоборствам армейцы занимают третье место, по владению мячом они пятые, а вот по точности передач – только шестые, что выдает желание Виктора Ганчаренко быстро переходить из обороны в атаку. При этом только «Ростов» допускает меньше ударов по своим воротам, и только «Краснодар» делает больше обостряющих передач, а по качественно-количественным показателям игры в отборе ЦСКА – лидер РПЛ . Резюмируя, имеем сбалансированную команду с неслучайно выраженными сильными сторонами. ЦСКА – команда тренерская, а в статистике видим тактические требования Виктора Михайловича Ганчаренко: прессинг, агрессивная игра в отборе, нацеленность на ворота, скорость перехода из обороны в атаку.

Тренерский опыт. Ганчаренко – по-прежнему очень молодой, но уже очень опытный тренер. К 41 году Виктор Михайлович шесть раз выигрывал чемпионат Беларуси, дважды становился вице-чемпионом России, на его счету несколько сезонов и ряд громких побед в Лиге чемпионов. Всем людям свойственно ошибаться, иногда Ганчаренко принимает неверные решения, но чаще ЦСКА побеждает благодаря его тактике, выдумкам, умению подмечать неявные, но важные детали. Тренер – козырь армейцев в разрезе чемпионской гонки РПЛ .

Наличие чемпионов. Вот эти ряды поредели с уходом братьев Березуцких, Игнашевича, Натхо и Вернблума, но ведь носители чемпионских традиций остались: Акинфеев, Набабкин, Марио Фернандес, Щенников, Дзагоев. В ЦСКА по-прежнему достаточно опытных людей, державших в руках золото и знающих ему цену. А преимущество молодых – их голод до побед.

Кубковые помехи. Весной ЦСКА полностью сосредоточится на чемпионате России. Армейцы вылетели из Кубка России, проиграв «Тюмени» в серии пенальти, а также заняли последнее место в группе Лиги чемпионов, несмотря на две победы над «Реалом». Весной у ЦСКА будет только 13 официальных матчей, и нет сомнений, что команда Виктора Ганчаренко выложится в них полностью. На самом деле возможность готовиться к встречам в недельном цикле для тренерских команд – серьезное преимущество, ведь в плотном графике часто не хватает времени, чтобы снабдить футболистов необходимыми знаниями, а во второй части чемпионата у ЦСКА будет идеальная тактическая готовность к каждому сопернику.

Календарь и конкуренты. Со всеми четырьмя конкурентами ЦСКА еще сыграет, причем все матчи предстоит провести на выезде: со «Спартаком», «Локомотивом», «Краснодаром» и «Зенитом». До матчей с этими командами будет время втянуться в сезон, с «Зенитом» и «Краснодаром» играть надо будет в конце апреля и в мае. Завершит сезон ЦСКА двумя домашними матчами против «Ахмата» и «Крыльев Советов», это может стать преимуществом, если армейцы будут оставаться в гонке до самого конца. И вообще, много путешествовать «красно-синим» не придется: из 13 встреч семь будут домашними, плюс матчи в Москве со «Спартаком» и «Локомотивом», плюс выезд в Тулу на автобусе. Из выездов: Екатеринбург, где ЦСКА чувствует себя предельно комфортно, а также Санкт-Петербург и Краснодар. В календаре есть неизбежные трудности в виде гостевых матчей с конкурентами, но в целом расписание – за ЦСКА .

Команда Ганчаренко включит форсаж и финиширует на первом месте?

Помните, как ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого в кампании-2013/2014 совершил весенний спурт, выиграв десять матчей кряду, защитив чемпионский титул, хотя перед возобновлением сезона ЦСКА был пятым и вроде бы без шансов на «золото»? Чисто с турнирной точки зрения у армейцев есть все шансы выиграть чемпионство, по качеству игры, мотивации, тактической выучке, прогрессу игроков команда Виктора Ганчаренко ничем не уступает другим претендентам на трон. Главное, чтобы не было травм, чтобы у Влашича не закончился запал вместе с Лигой чемпионов, а у Федора Чалова – голы.