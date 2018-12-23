В поисках нового Косты. Сарри нужен результативный форвард

вчера, 10:15

Азар - крутой, но Эден не всегда выручит. А Мората и Жиру словно насмешка над амбициями «Челси». «Соккер.ру» не сомневается, что лондонцы готовят большую сделку.

Жиру и Мората стали обузой для «Челси»?

У центральных форвардов Оливье и Альваро вместе 12 голов во всех турнирах, что на 5 меньше, чем у братьев Азаров только в АПЛ и Бундеслиге, хотя бельгийцы изначально вингеры. А самое главное – не помогают в таких играх, как против «Лестера».

При этом Жиру – чемпион мира. Мората не так давно играл за «Ювентус» и «Реал». Элитные недешевые форварды, но не подходят «Челси» Сарри. Хотя не стоит ограничиваться фамилией нового тренера, ведь вспомните историю.

В Лондоне заиграли Хассельбайнк, Дрогба и Гудйонсен. Но не получилось у Торреса, Шевченко, а теперь объективно не получается у Мораты. Причем для Альваро создавались идеальные условия, ведь Сарри умеет выжимать из форвардов максимум.

Именно под его руководством Игуаин побил рекорд «Наполи» по количеству голов за сезон. Гонсало играл за великие клубы, на его счету есть знаменитые промахи – даже в финале ЧМ , но по своим повадкам это скорее Диего Коста, чем Мората. Но необходимо уточнение по состоянию на декабрь 2018-го.

Нынешний Игуаин лучше Оливье и Альваро?

В прошлом Игуаин был тем, кому верили в «Реале». Раньше был форвардом «Наполи» - одним из самых успешных в истории клуба. Затем выступал за «Ювентус», и до прихода Роналду думал, что останется главным. Не исключено, что Криштиану не захотел играть в атаке с аргентинцем, который стал «черной меткой» по пути Месси к трофеям.

Очевидно, что мог повлиять финансовый «фэйр-плей». Игуаин прямо говорит – его вышвырнули из «Ювентуса», а «Милан» просто оказался тем, кто готов был заплатить немалые деньги за аренду немолодого и дорогущего игрока. Но при этом сейчас у самих «россонери» может возникнуть непонимание с УЕФА .

В таких условиях «Ювентус» не прочь пристроить нападающего. И хотя летом тоже могли отдать его в «Челси», зимой готовы рассмотреть все варианты. Им нужны деньги – возвращение Мораты не рассматривается, не нужен «Ювентусу» снова. А вот «Милан» мог бы заменить Игуаина на более молодого форварда, взяв в аренду.

Ведь еще и по зарплате Альваро дешевле, чем Гонсало. Но разве между ними сейчас есть футбольная разница? У Мораты 7 голов во всех турнирах, у Игуаина – тоже. Но у аргентинца намного больше сыгранных минут. А вот при сравнении Гонсало и Оливье победа не за форвардом «Челси» - отличился меньше раз.

Игуаина грузят моментами – у него 8 ударов, чтобы забить один гол. А у Мораты, хотя прославился тем, как относится к шансам у чужих ворот, на самом деле всего по 6.6 удара на гол. Но если сравнить с Кейном или Пентеком, то становится понятно, что Игуаин не в той форме, что нужна для серьезной борьбы в Италии или Англии.

Под руководством Сарри аргентинец покорит АПЛ ?

Когда анализируешь игроков перед трансферами, важно делать поправку – на новом месте футболист может продемонстрировать совсем другую игру по стилю, содержанию и эффективности. С другой стороны, по количеству умных передач под удар Сусо и Чалханоглу на уровне Азара и Виллиана, а «Милан» вчера проиграл «Фиорентине».

Игуаин не спасает в трудную минуту, сбавил в «Милане», часто нервничает. Накладываются проблемы команды – не просто так говорят о приезде Венгера или Конте вместо Гаттузо. Но у «Челси» свои «лишние». Сарри готов убедить «Челси» расстаться зимой с Оливье Жиру. До конца контракта 12 месяцев, уже летом француз сможет вести переговоры с другими клубами.

Также логично прощаться с Моратой. Альваро продать, учитывая ценник, в его нынешней форме невозможно. Зато можно отдать в аренду «Милану». Оттуда вытащить Игуаина – заплатив цену полугодичной аренды «Ювентусу» вместо «россонери». А дальше решать с менеджерами туринцев, как произойдет переход самого дорого центрфорварда в истории Серии А в АПЛ .

Игуаин поиграл за «Реал», поиграл за «Наполи», «Ювентус» и «Милан». Старый игрок? Даже чуточку моложе Месси, хотя того же года рождения. Возрастной, но не слишком старше Диего Косты. Вот с кем в «Челси» однозначно просчитались. Испанец в той форме, что был в лучших матчах при Конте, идеально подходил для лондонского клуба.

Но сейчас что Диего с его скромными голевыми показателями за «Атлетико», что Игуаин далеки от идеальной формы. Фактически Сарри просит зимой привезти человека, которого умеет мотивировать, и рассчитывает на эффект Косты – 58 голов в 120 матчах за «Челси», а не Торреса – гол каждые 244 минуты, а не 169, как у Диего.

Может, «Челси» лучше играть без нападающего?

Когда «Челси» собирается подписать форварда «Милана», уместно напомнить историю Шевченко. Но Гонсало – известный путешественник, и подходит командам Сарри. Над Игуаином принято подшучивать из-за веса и промахов, но в «Реале» у него 121 гол в 264 матчах, за «Наполи» забил 91 раз в 146 матчах, а «Ювентус» отдал форварда, который наколотил 55 мячей в 105 поединках.

У Жиру и Мораты даже близко нет гола в каждом втором матче за «Челси». А Игуаин даже в составе «Милана» близок к этому показателю. Умеет открываться на передовой – в составе «россонери» наносит 4.1 удара за 90 минут, а форварды «Ювентуса» и «Наполи» получают шансы чаще. В команде с Азаром может удивить, хотя нужно учитывать специфику лиги.

Но в АПЛ могут не понять привычку Гонсало играть стоя. Игуаин всегда был тяжеловатым нападающим во всех смыслах. Но поскольку Жиру немолодой и не результативный (помним, что даже на ЧМ в России за Францию ни разу не забил), а Мората перепуганный и точно нуждается в смене обстановки, Сарри мыслит рационально. Бывшему банкиру точно не нравится проигрывать 0:1 «Лестеру».

«Челси» нужен эффект Обамеянга – голы сразу же. Если Игуаин зимой переедет в Лондон и сразу сыграет так, как Пьер-Эмерик за «Арсенал», то «Челси» станет намного проще. Также знаем, что звезды уровня Серии А могут зажечь в АПЛ . И Жоржиньо, и Торрейра приехали из Италии, и сразу нашли себя. Причем возраст Игуаина вряд ли станет помехой.

Гонсало не превратит «Челси» из претендента на четвертое место в борца за титул – не того масштаба форвард и не в той форме. Однако «Челси» не может позволить себе сыграть весной без сильного, подходящего команде центрального нападающего. Игуаин точно хочет работать с Сарри, у «Милана» не исключена смена тренера. А новый наставник придет со своим пониманием, как закрывать атаки.

Самое время Игуаину подумать о воссоединении с тренером, под руководством которого выдал лучший сезон в карьере. Аргентинец сильнее, чем принято считать. «Челси» вряд ли проиграет, если вместо Мораты подхватит парня, у которого за карьеру более трехсот голов – показатель очень качественного нападающего.