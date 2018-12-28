Месси или Роналду? Лучшие бомбардиры ведущих первенств Европы

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Шотландия. Премьер-Лига
Австралия. А-Лига 2018/2019, 10 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб СиднейСидней 2:1 Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 1.11 6.7 50
Англия. Лига Два 2018/2019, 25 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 3.25 3.15 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб БериБери - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 2.8 3.25 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 1.75 3.65 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2.15 3.27 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.58 3.75 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 3.05 3.23 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 1.8 3.55 4.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 2.97 3.05 2.45
Англия. Лига Один 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:00 35’ Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 0:1 Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 1.73 3.8 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.8 3.2 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.1 3.37 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.77 3.5 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.4 3.2 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 2.72 3.37 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 1.72 3.85 4.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 3.6 3.4 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 3.55 3.2 2.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 2.02 3.3 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.6 4.05 5
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Кардифф 1.52 4.05 8.2
18:00 сегодня  Фулхэм -:-  Хаддерсфилд 2.05 3.3 4.25
18:00 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Ньюкасл 1.68 3.85 5.8
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Вулверхэмптон 1.43 4.7 8.6
20:30 сегодня  Ливерпуль -:-  Арсенал - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 25 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2.55 3.17 2.77
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.45 4.05 7.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 1.5 4.15 6.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.57 3.9 5.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 4.5 3.2 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.45 4.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.55 4.15 5.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.23 3.3 3.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.62 3.97 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.15 3.45 3.2
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 10.4 5.7 1.22
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 2.15 3.3 3.2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.2 6 13
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.3 3.2 3
Италия. Серия А 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Ювентус 2:1  Сампдория - - -
17:00 сегодня  Парма -:-  Рома 5.6 4.17 1.64
17:00 сегодня  Лацио -:-  Торино 1.6 4.15 6.2
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Фиорентина 2.65 3.22 2.95
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Интер 7.5 4.85 1.45
17:00 сегодня  Кьево -:-  Фрозиноне 1.95 3.35 4.6
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Кальяри 2.55 3.1 3.2
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Аталанта 3.65 3.55 2.12
20:00 сегодня  Наполи -:-  Болонья 1.25 6.4 14
22:30 сегодня  Милан -:-  СПАЛ 1.48 4.45 7.8
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 1:1 Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра 3.55 1.4 15
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1:1 Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб ЭшторилЭшторил 2.7 3.05 2.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
20:00 сегодня  Бахрейн -:-  КНДР - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:30 49’ Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1:0 Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин 3.2 3 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 2 3.4 3.6
ГлавнаяБлогиЦифровое измерение

Месси или Роналду? Лучшие бомбардиры ведущих первенств Европы

вчера, 13:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий

2018-й подходит к концу, большинство чемпионатов уже ушли на праздничные каникулы. «Соккер.ру» подсчитывает количество голов и называет лучших стрелков года в разных странах.

Изучив статистику за год, называем футболистов, которые стали лучшими бомбардирами 2018-го в Англии, Испании, России и других странах, занимающих первые 11 строчек в таблице клубных коэффициентов УЕФА. Ради интереса расположим их в порядке возрастания количества голов.

11 место. Фёдор Чалов – лучший в России!

15 голов в 24 матчах (0.63 за игру)

Клуб: ЦСКА. Национальность: Россия.

Российские стрелки не блещут результативностью. В 2017-м лучшим был Федор Смолов, отметившийся 18 голами, теперь на пьедестале другой Федор. Чалов из ЦСКА забил 15 мячей за год, для молодого футболиста лично это хороший показатель, но мы видим, что бомбардир из России на последнем месте среди коллег. Те же 15 мячей забил Жуниор Мораес, выступающий на Украине, но ему потребовалось на один матч меньше.

10 место. Жуниор Мораес – лучший на Украине!

15 голов в 23 матчах (0.65 за игру)

Клуб: «Динамо Киев»/«Шахтер». Национальность: Бразилия.

Первую половину года Мораес провел в киевском «Динамо» и забил в весенней части чемпионата Украины 2017/2018 всего лишь один гол. Летом бразилец на правах свободного агента перебрался в «Шахтер» и буквально расцвел под руководством Паулу Фонсеки. 14 голов в первой части сезона 2018/2019 позволили Жуниору вырваться в лидеры всея Украины!

9 место. Хамди Харбауи – лучший в Бельгии!

17 голов в 25 матчах (0.68 за игру)

Клуб: «Зюлте-Варегем». Национальность: Тунис.

33-летний тунисский нападающий исполнил красивую лебединую песню, оказавшись самым стабильным забивакой Бельгии в завершающемся году. Харбауи выиграл гонку снайперов по итогам сезона 2017/2018 и в новом чемпионате наколотил уже 11 голов, выступая за скромный клуб из нижней части турнирной таблицы. А прошлогодний лучший бомбардир Бельгии Анри Оньекуру (21 гол в 2017 году) теперь выступает за «Галатасарай» на правах аренды из «Эвертона».

8 место. Люк де Йонг – лучший в Нидерландах!

22 гола в 30 матчах (0.73 за игру)

Клуб: ПСВ. Национальность: Нидерланды.

В Голландии тоже лучше всех «отстрелялся» опытный парень. Люк де Йонг лидирует в снайперском зачете нынешнего сезона, как и его ПСВ – в турнирной таблице. 14 голов в текущем чемпионате плюс 8 точных ударов весной – вот формула успеха капитана ПСВ.

7 место. Чиро Иммобиле – лучший в Италии!

23 гола в 34 матчах (0.68 за игру)

Клуб: «Лацио». Национальность: Италия.

До последнего шла упорная борьба между Иммобиле и Икарди, двумя топ-ганами Серии A последнего времени. Правда, теперь подъехал Криштиану Роналду и может выгнать детишек из песочницы. В споре двух «И» первым к финишу пришел Чиро, опередивший Мауро на два гола. Правда, Иммобиле проиграл самому себе из 2017 года: тогда он забил 30 мячей против 23 нынешних голов.

6 место. Роберт Левандовски – лучший в Германии!

24 гола в 29 матчах (0.83 за игру)

Клуб: «Бавария». Национальность: Польша.

Левандовски из года в год забивает больше всех в Германии, но в 2018-м у него не выдающиеся показатели результативности. Да, Роберт всех опередил, но, как и Иммобиле, проиграл своей лучшей версии из 2017 года: тогда поляк забил 33 гола, сейчас почти на десяток меньше – 24. Не исключаю, что частично расслабил поляка отъезд в Англию любимого конкурента – Обамеянга. Кстати, Пьер-Эмерик за прошедший год забил в национальных чемпионатах 23 мяча, но у него еще будет возможность догнать и перегнать Роберта.

5 место. Бас Дост – лучший в Португалии!

24 гола в 24 матчах (1 за игру)

Клуб: «Спортинг». Национальность: Нидерланды.

Еще один голландский нападающий в числе лучших бомбардиров ведущих чемпионатов Старого Света, Дост продолжает терроризировать Португалию. Правда, в 2017-м Бас забил 38 раз и уступил в результативности только Кейну и Месси, сейчас этот показатель сильно скромнее, но и матчей было меньше, и «Спортинг» переживал разные невзгоды.

4 место. Флориан Товен – лучший во Франции!

25 голов в 32 матчах (0.78 за игру)

Клуб: «Марсель». Национальность: Франция.

Вот так неожиданность! Наверняка вы рассчитывали увидеть здесь кого-то из тройки нападения ПСЖ. Однако Неймар и Кавани в 2018 году отличились в матчах Лиги 1 по 19 раз, а Мбаппе забил 18 мячей. Лучшим же стал Товен, записавший на свой счет четверть сотни голов. Флориан результативно играет и справедливо считает, что «Марсель» должен платить ему больше

3 место. Мохамед Салах – лучший в Англии!

27 голов в 34 матчах (0.79 за игру)

Клуб: «Ливерпуль». Национальность: Египет.

Возможно, это не финальные цифры, ведь «Ливерпулю» и Салаху еще предстоит сыграть в этом году. Тем не менее, вряд ли Кейну удастся сдвинуть египтянина с первого места: отставание форварда «Тоттенхэма» составляет три мяча, то есть для чистой победы Харри нужно забивать четыре и надеяться, что Мо не забьет «Арсеналу».

2 место. Мбайе Дианье – лучший в Турции!

32 гола в 34 матчах (0.94 за игру)

Клуб: «Касымпаша». Национальность: Сенегал.

В топ-3 у нас два футболиста из Африки. Это успех! Но если Мохамед Салах – уже футбольная знаменитость, то сенегалец Дианье из турецкого клуба «Касымпаша» пока темная лошадка. 193-сантиметровый гигант наколотил 32 гола в матчах чемпионата Турции за команду не из круга лидеров, и это не осталось незамеченным. Мбайе мечтает выступать в Англии, Испании или Германиивероятно, в ближайшем будущем ему представится такой шанс.

1 место. Лионель Мессии – лучший в Испании!

34 гола в 34 матчах (1 за игру)

Клуб: «Барселона». Национальность: Аргентина.

В 2017-м Месси тоже был лучшим в Испании с 40 забитыми голами и на первом месте среди всех лучших бомбардиров национальных первенств. Сейчас Лео снова выше всех в Испании, и тут его с первого места никто не сдвинет, но если говорить о серьезных чемпионатах Старого Света в целом, то все не сталь однозначно, и вот почему.

Криштиану Роналду – просто лучший?

34 гола в 33 матчах (1.03 за игру)

Клуб: «Реал»/«Ювентус». Национальность: Португалия.

Роналду забил те же 34 мяча, что и Месси, только португалец свои голы разделил между Ла Лигой (22 гола) и Серией A (12 голов). Лучшим в Испании или Италии Криштиану стать не сможет, но он может стать лучшим бомбардиром ведущих первенств Европы. Если Месси пополнить свой голевой счет не сможет, то у Роналду еще есть матч в запасе: завтра «Ювентус» сыграет против «Сампдории». Если португалец забьет, то станет лучшим стрелком года. Соперничество Месси и Роналду и не собирается заканчиваться!

Поделиться
Другие материалы по теме
Пилите, «Ливерпуль», пилите. Судьба «золота» АПЛ
27 декабряАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии12
«Милан» повторил антирекорд 1984 года по реализации моментов в Серии А
26 декабря Комментарии1
Де Брюйне забил первый гол в сезоне
19 декабря Комментарии4
У «Монако» худшая оборона среди команд топ-5 лиг Европы
17 декабря Комментарии14
МЮ повторил худший старт в АПЛ за последние 28 лет
16 декабря Комментарии16
МЮ пропустил 29 голов в АПЛ. Больше, чем за весь прошлый сезон
16 декабря Комментарии31
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Александр Колесников 3
Александр Колесников 3
сегодня в 10:22
Гном всю жизнь за одну команду играет , я бы тоже там ноги подставлял бы главное асистенты
амурец
амурец
   91 / 677
сегодня в 02:37
Месси лучший в Испании, за счёт хет триков в ворота команд из нижней части таблицы
NGY
NGY ответил Michael Korenblioum
   177 / 677
вчера в 23:47
Откуда такая уверенность? Статистика реализованных моментов благодаря мастерству,конечно,на стороне Месси.
Это команда сборная Аргентины.
Фата лист
Фата лист
   241 / 677
вчера в 20:41
5-5 по ЗМ.
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum ответил NGY
   392 / 677
вчера в 17:42
Интересно увидеть бы Месси в составе иного клуба..., пока что, в составе другой команды, он бледная тесь самого себя в Барсе.
Откуда такая уверенность? Статистика реализованных моментов благодаря мастерству,конечно,на стороне Месси.
-Inquisitor-
-Inquisitor-
   38 / 677
вчера в 15:42
Голы Месси помогли стать Барсе чемпионом, кристинка же, обгадившись в первом круге, затем по традиции наколотила мусорную статистику, когда почти не осталось шансов даже на серебро. Это в Испании, а в кабинетном чемпионате Ювентус и без услуг пенальтистки исправно брал золото... А вообще к чему все эти подсчёты, ежели ещё только середина сезона? Золотая Бутса у Месси, рекорд за календарный год был установлен им же в 2012-м году, всё остальное не имеет значения и выкладывается разве что от безделья и желанья приободрить приунывших поклонниц португалки, оставшейся без индивидуальных наград...
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   86 / 677
вчера в 15:25
Лишь бы эту португальку куда нибудь впихнуть.
Месси второй год подряд берет ЗБ.
К чему это дешевая статистика???
В нормальных статистиках учитывают ещё пенальти и их количество явно не в пользу игрока.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   86 / 677
вчера в 15:23
Статистку пеналду в Италии где есть только один клуб не стоит считать.
Там даже сделай индеец бы забил да ещё и раз 5 больше чем пеналду играя в чемпионате где дет 8 как нет интриги.
NGY
NGY ответил 070maks
   177 / 677
вчера в 15:08
интересно было бы увидеть эту статистику без учета пенальти, заработанных не собой
Интересно увидеть бы Месси в составе иного клуба..., пока что, в составе другой команды, он бледная тесь самого себя в Барсе.
realmadrid92
realmadrid92 ответил 070maks
   283 / 677
вчера в 13:59
интересно было бы увидеть эту статистику без учета пенальти, заработанных не собой
Вечно какие то отмазки от вас
070maks
070maks
   503 / 677
вчера в 13:48
интересно было бы увидеть эту статистику без учета пенальти, заработанных не собой
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100