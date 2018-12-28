Месси или Роналду? Лучшие бомбардиры ведущих первенств Европы

вчера, 13:30

2018-й подходит к концу, большинство чемпионатов уже ушли на праздничные каникулы. «Соккер.ру» подсчитывает количество голов и называет лучших стрелков года в разных странах.

Изучив статистику за год, называем футболистов, которые стали лучшими бомбардирами 2018-го в Англии, Испании, России и других странах, занимающих первые 11 строчек в таблице клубных коэффициентов УЕФА . Ради интереса расположим их в порядке возрастания количества голов.

11 место. Фёдор Чалов – лучший в России!

15 голов в 24 матчах (0.63 за игру)

Клуб: ЦСКА . Национальность: Россия.

Российские стрелки не блещут результативностью. В 2017-м лучшим был Федор Смолов, отметившийся 18 голами, теперь на пьедестале другой Федор. Чалов из ЦСКА забил 15 мячей за год, для молодого футболиста лично это хороший показатель, но мы видим, что бомбардир из России на последнем месте среди коллег. Те же 15 мячей забил Жуниор Мораес, выступающий на Украине, но ему потребовалось на один матч меньше.

10 место. Жуниор Мораес – лучший на Украине!

15 голов в 23 матчах (0.65 за игру)

Клуб: «Динамо Киев»/«Шахтер». Национальность: Бразилия.

Первую половину года Мораес провел в киевском «Динамо» и забил в весенней части чемпионата Украины 2017/2018 всего лишь один гол. Летом бразилец на правах свободного агента перебрался в «Шахтер» и буквально расцвел под руководством Паулу Фонсеки. 14 голов в первой части сезона 2018/2019 позволили Жуниору вырваться в лидеры всея Украины!

9 место. Хамди Харбауи – лучший в Бельгии!

17 голов в 25 матчах (0.68 за игру)

Клуб: «Зюлте-Варегем». Национальность: Тунис.

33-летний тунисский нападающий исполнил красивую лебединую песню, оказавшись самым стабильным забивакой Бельгии в завершающемся году. Харбауи выиграл гонку снайперов по итогам сезона 2017/2018 и в новом чемпионате наколотил уже 11 голов, выступая за скромный клуб из нижней части турнирной таблицы. А прошлогодний лучший бомбардир Бельгии Анри Оньекуру (21 гол в 2017 году) теперь выступает за «Галатасарай» на правах аренды из «Эвертона».

8 место. Люк де Йонг – лучший в Нидерландах!

22 гола в 30 матчах (0.73 за игру)

Клуб: ПСВ . Национальность: Нидерланды.

В Голландии тоже лучше всех «отстрелялся» опытный парень. Люк де Йонг лидирует в снайперском зачете нынешнего сезона, как и его ПСВ – в турнирной таблице. 14 голов в текущем чемпионате плюс 8 точных ударов весной – вот формула успеха капитана ПСВ .

7 место. Чиро Иммобиле – лучший в Италии!

23 гола в 34 матчах (0.68 за игру)

Клуб: «Лацио». Национальность: Италия.

До последнего шла упорная борьба между Иммобиле и Икарди, двумя топ-ганами Серии A последнего времени. Правда, теперь подъехал Криштиану Роналду и может выгнать детишек из песочницы. В споре двух «И» первым к финишу пришел Чиро, опередивший Мауро на два гола. Правда, Иммобиле проиграл самому себе из 2017 года: тогда он забил 30 мячей против 23 нынешних голов.

6 место. Роберт Левандовски – лучший в Германии!

24 гола в 29 матчах (0.83 за игру)

Клуб: «Бавария». Национальность: Польша.

Левандовски из года в год забивает больше всех в Германии, но в 2018-м у него не выдающиеся показатели результативности. Да, Роберт всех опередил, но, как и Иммобиле, проиграл своей лучшей версии из 2017 года: тогда поляк забил 33 гола, сейчас почти на десяток меньше – 24. Не исключаю, что частично расслабил поляка отъезд в Англию любимого конкурента – Обамеянга. Кстати, Пьер-Эмерик за прошедший год забил в национальных чемпионатах 23 мяча, но у него еще будет возможность догнать и перегнать Роберта.

5 место. Бас Дост – лучший в Португалии!

24 гола в 24 матчах (1 за игру)

Клуб: «Спортинг». Национальность: Нидерланды.

Еще один голландский нападающий в числе лучших бомбардиров ведущих чемпионатов Старого Света, Дост продолжает терроризировать Португалию. Правда, в 2017-м Бас забил 38 раз и уступил в результативности только Кейну и Месси, сейчас этот показатель сильно скромнее, но и матчей было меньше, и «Спортинг» переживал разные невзгоды.

4 место. Флориан Товен – лучший во Франции!

25 голов в 32 матчах (0.78 за игру)

Клуб: «Марсель». Национальность: Франция.

Вот так неожиданность! Наверняка вы рассчитывали увидеть здесь кого-то из тройки нападения ПСЖ . Однако Неймар и Кавани в 2018 году отличились в матчах Лиги 1 по 19 раз, а Мбаппе забил 18 мячей. Лучшим же стал Товен, записавший на свой счет четверть сотни голов. Флориан результативно играет и справедливо считает, что «Марсель» должен платить ему больше.

3 место. Мохамед Салах – лучший в Англии!

27 голов в 34 матчах (0.79 за игру)

Клуб: «Ливерпуль». Национальность: Египет.

Возможно, это не финальные цифры, ведь «Ливерпулю» и Салаху еще предстоит сыграть в этом году. Тем не менее, вряд ли Кейну удастся сдвинуть египтянина с первого места: отставание форварда «Тоттенхэма» составляет три мяча, то есть для чистой победы Харри нужно забивать четыре и надеяться, что Мо не забьет «Арсеналу».

2 место. Мбайе Дианье – лучший в Турции!

32 гола в 34 матчах (0.94 за игру)

Клуб: «Касымпаша». Национальность: Сенегал.

В топ-3 у нас два футболиста из Африки. Это успех! Но если Мохамед Салах – уже футбольная знаменитость, то сенегалец Дианье из турецкого клуба «Касымпаша» пока темная лошадка. 193-сантиметровый гигант наколотил 32 гола в матчах чемпионата Турции за команду не из круга лидеров, и это не осталось незамеченным. Мбайе мечтает выступать в Англии, Испании или Германии, вероятно, в ближайшем будущем ему представится такой шанс.

1 место. Лионель Мессии – лучший в Испании!

34 гола в 34 матчах (1 за игру)

Клуб: «Барселона». Национальность: Аргентина.

В 2017-м Месси тоже был лучшим в Испании с 40 забитыми голами и на первом месте среди всех лучших бомбардиров национальных первенств. Сейчас Лео снова выше всех в Испании, и тут его с первого места никто не сдвинет, но если говорить о серьезных чемпионатах Старого Света в целом, то все не сталь однозначно, и вот почему.

Криштиану Роналду – просто лучший?

34 гола в 33 матчах (1.03 за игру)

Клуб: «Реал»/«Ювентус». Национальность: Португалия.

Роналду забил те же 34 мяча, что и Месси, только португалец свои голы разделил между Ла Лигой (22 гола) и Серией A (12 голов). Лучшим в Испании или Италии Криштиану стать не сможет, но он может стать лучшим бомбардиром ведущих первенств Европы. Если Месси пополнить свой голевой счет не сможет, то у Роналду еще есть матч в запасе: завтра «Ювентус» сыграет против «Сампдории». Если португалец забьет, то станет лучшим стрелком года. Соперничество Месси и Роналду и не собирается заканчиваться!