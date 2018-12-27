Пилите, «Ливерпуль», пилите. Судьба «золота» АПЛ

вчера, 13:00

Благодаря двум поражениям «Ман Сити» на финише первого круга «Ливерпуль» лидирует с хорошим заделом. «Соккер.ру» интересуется судьбами зимних чемпионов в АПЛ .

В последнее десятилетие в АПЛ зимний чемпион в большинстве случаев завоевывает титул, но такой тренд держался не всегда, и в этом нам поможет убедиться информативная таблица, включая данные начиная с сезона 1992/1993, когда была образована АПЛ .

Сезон Зимний чемпион (после 1-го круга) Очки Отрыв от 2-го места На финише сезона (очки) Реальный чемпион (очки) 1992/93* «Норвич»** 40 3 3-е место (72) МЮ (84) 1993/94* МЮ 52 13 1-е место (92) МЮ (92) 1994/95* «Блэкберн» 47 2 1-е место (89) «Блэкберн» (89) 1995/96 «Ньюкасл» 45 10 2-е место (78) МЮ (82) 1996/97 «Арсенал» 36 1 3-е место (68) МЮ (75) 1997/98 МЮ 43 4 2-е место (77) «Арсенал» (78) 1998/99 «Челси» 36 2 3-е место (75) МЮ (79) 1999/2000 МЮ 45 1 1-е место (91) МЮ (91) 2000/01 МЮ 43 8 1-е место (80) МЮ (80) 2001/02 «Ньюкасл» 39 3 4-е место (71) «Арсенал» (87) 2002/03 «Арсенал» 39 2 2-е место (78) МЮ (83) 2003/04 МЮ 46 1 2-е место (89) «Арсенал» (90) 2004/05 «Челси» 46 5 1-е место (95) «Челси» (95) 2005/06 «Челси» 52 11 1-е место (91) «Челси» (91) 2006/07 МЮ 47 2 1-е место (89) МЮ (89) 2007/08 МЮ 45 1 1-е место (87) МЮ (87) 2008/09 «Ливерпуль» 42 1 2-е место (86) МЮ (90) 2009/10 «Челси» 42 1 1-е место (86) «Челси» (86) 2010/11 МЮ 40 2 1-е место (80) МЮ (80) 2011/12 «Ман Сити» 45 0 1-е место (89) «Ман Сити» (89) 2012/13 МЮ 46 7 1-е место (89) МЮ (89) 2013/14 «Арсенал» 42 1 4-е место (79) «Ман Сити» (86) 2014/15 «Челси» 46 3 1-е место (87) «Челси» (87) 2015/16 «Арсенал» 39 0 2-е место (71) «Лестер» (81) 2016/17 «Челси» 49 6 1-е место (93) «Челси» (93) 2017/18 «Ман Сити» 55 13 1-е место (100) «Ман Сити» (100) 2018/19 «Ливерпуль» 51 6 ? ?

* в сезонах 1992/93, 1993/94 и 1994/95 в АПЛ выступало по 22 команды, соответственно, зимний чемпион определялся после 21-го тура.

** курсивом выделены зимние чемпионы, которым не покорился реальный титул.

В 26 сезонах АПЛ команда, выигравшая первый круг, на финише сезона занимала:

1-е место – 15 раз (58%)

2-е место – 6 раз (23%)

3-е место – 3 раза (11.5%)

4-е место – 2 раза (7.5%)

1.Только в 58% случаев зимний чемпион завоевывал титул, в 42% выигрыш первого круга оборачивался черной меткой.

2. По маршруту «зимний чемпион – летний чемпион» проходили всего лишь четыре клуба: «Манчестер Юнайтед» (7 раз), «Челси» (5 раз), «Манчестер Сити» (дважды) и «Блэкберн Роверс».

3. Упускали титул, приходя первыми к промежуточному финишу: «Арсенал» (4 раза), «Ньюкасл» (2 раза), МЮ (2 раза), «Норвич», «Челси», «Ливерпуль». Самые большие неудачники среди зимних чемпионов – лондонские «канониры», которые провалили вторые круги всех четырех чемпионатов, в которых лидировали к экватору. При этом три титула в АПЛ «Арсенал» взял, выпрыгивая из-за чужих спин. Даже в знаменитой кампании 2003/2004 непобедимая дружина Арсена Венгера после 19-го тура занимала только вторую строчку вслед за МЮ .

4. «Норвич», «Ньюкасл» и «Ливерпуль», становившиеся зимними чемпионами, не выигрывали «золото» в эпоху АПЛ .

5. Самый внушительный задел зимний чемпион растерял в сезоне 1995/1996. На экваторе сезона «Ньюкасл» опережал МЮ на 10 очков, а на финише проиграл команде сэра Алекса Фергюсона 4 балла.

6. У «Ливерпуля» третий показатель по набранным очкам за первый круг за всю историю АПЛ (считаем сезоны, состоящие из 38 туров). Больше было у «Манчестер Сити» в прошлой кампании (55) и у «Челси» в сезоне 2005/06 (52). «Красные» за 19 туров набрали 51 балл. Никогда титул не упускала команда, набравшая больше 45 очков к экватору сезона. Мерсисайдцы – не случайный и весьма крепкий лидер.

7. Если «Ливерпуль» выиграет чемпионство, то станет седьмым чемпионом в эпоху АПЛ , и во второй раз в истории Премьер-Лиги сложится цепочка из четырех разных чемпионов в соседних сезонах. Так, с 2013 по 2016 АПЛ выиграли «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «Лестер». Затем снова победил «Челси», нарушив череду разнообразия. Сейчас имеется действующая цепочка: «Лестер», «Челси», «Манчестер Сити». Присоединится ли к ним «Ливерпуль»?

Будущие чемпионы АПЛ на экваторе сезона

Сезон Чемпион Будущий чемпион на экваторе: место (очки) Чемпион на финише сезона: очки (отрыв) 1992/93* МЮ 3-е место (35) 84 (+10) 1993/94* МЮ 1-е место (48) 92 (+8) 1994/95* «Блэкберн» 1-е место (47) 89 (+1) 1995/96 МЮ 2-е место (35) 82 (+4) 1996/97 МЮ 4-е место (34) 75 (+7) 1997/98 «Арсенал» 6-е место (33) 78 (+1) 1998/99 МЮ 3-е место (34) 79 (+1) 1999/2000 МЮ 1-е место (45) 91 (+18) 2000/01 МЮ 1-е место (43) 80 (+10) 2001/02 «Арсенал» 2-е место (36) 87 (+7) 2002/03 МЮ 3-е место (35) 83 (+5) 2003/04 «Арсенал» 2-е место (45) 90 (+11) 2004/05 «Челси» 1-е место (46) 95 (+12) 2005/06 «Челси» 1-е место (52) 91 (+8) 2006/07 МЮ 1-е место (47) 89 (+6) 2007/08 МЮ 1-е место (45) 87 (+2) 2008/09 МЮ 3-е место (41) 90 (+4) 2009/10 «Челси» 1-е место (42) 86 (+1) 2010/11 МЮ 1-е место (40) 80 (+9) 2011/12 «Ман Сити» 1-е место (45) 89 (=) 2012/13 МЮ 1-е место (46) 89 (+11) 2013/14 «Ман Сити» 2-е место (41) 86 (+2) 2014/15 «Челси» (87) 1-е место (46) 87 (+8) 2015/16 «Лестер» (81) 2-е место (39) 81 (+10) 2016/17 «Челси» (93) 1-е место (49) 93 (+7) 2017/18 «Ман Сити» (100) 1-е место (55) 100 (+19) 2018/19 ? ? ?

В 26 сезонах АПЛ будущий чемпион после первого круга занимал:

1-е место – 15 раз (58%)

2-е место – 5 раз (19%)

3-е место – 4 раза (15%)

4-е место – 1 раз (4%)

6-е место – 1 раз (4%)

1. «Манчестер Юнайтед» становился чемпионом Англии, занимая после первого круга каждую из первых четырех строчек.

2. «Арсенал» - единственный клуб АПЛ , сумевший выиграть титул, не попав в первую четверку по итогам первого круга. Сумасшедший прорыв удался «канонирам» в сезоне 1997/1998: после 19 туров «Арсенал» занимал шестую строчку и отставал от лидера на 10 баллов, но все равно стал чемпионом.