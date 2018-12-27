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Пилите, «Ливерпуль», пилите. Судьба «золота» АПЛ

вчера, 13:00

Благодаря двум поражениям «Ман Сити» на финише первого круга «Ливерпуль» лидирует с хорошим заделом. «Соккер.ру» интересуется судьбами зимних чемпионов в АПЛ.

В последнее десятилетие в АПЛ зимний чемпион в большинстве случаев завоевывает титул, но такой тренд держался не всегда, и в этом нам поможет убедиться информативная таблица, включая данные начиная с сезона 1992/1993, когда была образована АПЛ

 

Сезон

Зимний чемпион (после 1-го круга)

Очки

Отрыв от

2-го места

На финише сезона (очки)

Реальный чемпион (очки)

1992/93*

«Норвич»**

40

3

3-е место (72)

МЮ (84)

1993/94*

МЮ

52

13

1-е место (92)

МЮ (92)

1994/95*

«Блэкберн»

47

2

1-е место (89)

«Блэкберн» (89)

1995/96

«Ньюкасл»

45

10

2-е место (78)

МЮ (82)

1996/97

«Арсенал»

36

1

3-е место (68)

МЮ (75)

1997/98

МЮ

43

4

2-е место (77)

«Арсенал» (78)

1998/99

«Челси»

36

2

3-е место (75)

МЮ (79)

1999/2000

МЮ

45

1

1-е место (91)

МЮ (91)

2000/01

МЮ

43

8

1-е место (80)

МЮ (80)

2001/02

«Ньюкасл»

39

3

4-е место (71)

«Арсенал» (87)

2002/03

«Арсенал»

39

2

2-е место (78)

МЮ (83)

2003/04

МЮ

46

1

2-е место (89)

«Арсенал» (90)

2004/05

«Челси»

46

5

1-е место (95)

«Челси» (95)

2005/06

«Челси»

52

11

1-е место (91)

«Челси» (91)

2006/07

МЮ

47

2

1-е место (89)

МЮ (89)

2007/08

МЮ

45

1

1-е место (87)

МЮ (87)

2008/09

«Ливерпуль»

42

1

2-е место (86)

МЮ (90)

2009/10

«Челси»

42

1

1-е место (86)

«Челси» (86)

2010/11

МЮ

40

2

1-е место (80)

МЮ (80)

2011/12

«Ман Сити»

45

0

1-е место (89)

«Ман Сити» (89)

2012/13

МЮ

46

7

1-е место (89)

МЮ (89)

2013/14

«Арсенал»

42

1

4-е место (79)

«Ман Сити» (86)

2014/15

«Челси»

46

3

1-е место (87)

«Челси» (87)

2015/16

«Арсенал»

39

0

2-е место (71)

«Лестер» (81)

2016/17

«Челси»

49

6

1-е место (93)

«Челси» (93)

2017/18

«Ман Сити»

55

13

1-е место (100)

«Ман Сити» (100)

2018/19

«Ливерпуль»

51

6

?

?

* в сезонах 1992/93, 1993/94 и 1994/95 в АПЛ выступало по 22 команды, соответственно, зимний чемпион определялся после 21-го тура. 

** курсивом выделены зимние чемпионы, которым не покорился реальный титул. 

В 26 сезонах АПЛ команда, выигравшая первый круг, на финише сезона занимала:

1-е место – 15 раз (58%)
2-е место – 6 раз (23%)
3-е место – 3 раза (11.5%)
4-е место – 2 раза (7.5%)

1.Только в 58% случаев зимний чемпион завоевывал титул, в 42% выигрыш первого круга оборачивался черной меткой. 

2. По маршруту «зимний чемпион – летний чемпион» проходили всего лишь четыре клуба: «Манчестер Юнайтед» (7 раз), «Челси» (5 раз), «Манчестер Сити» (дважды) и «Блэкберн Роверс». 

3. Упускали титул, приходя первыми к промежуточному финишу: «Арсенал» (4 раза), «Ньюкасл» (2 раза), МЮ (2 раза), «Норвич», «Челси», «Ливерпуль». Самые большие неудачники среди зимних чемпионов – лондонские «канониры», которые провалили вторые круги всех четырех чемпионатов, в которых лидировали к экватору. При этом три титула в АПЛ «Арсенал» взял, выпрыгивая из-за чужих спин. Даже в знаменитой кампании 2003/2004 непобедимая дружина Арсена Венгера после 19-го тура занимала только вторую строчку вслед за МЮ

4. «Норвич», «Ньюкасл» и «Ливерпуль», становившиеся зимними чемпионами, не выигрывали «золото» в эпоху АПЛ.

5. Самый внушительный задел зимний чемпион растерял в сезоне 1995/1996. На экваторе сезона «Ньюкасл» опережал МЮ на 10 очков, а на финише проиграл команде сэра Алекса Фергюсона 4 балла. 

6. У «Ливерпуля» третий показатель по набранным очкам за первый круг за всю историю АПЛ (считаем сезоны, состоящие из 38 туров). Больше было у «Манчестер Сити» в прошлой кампании (55) и у «Челси» в сезоне 2005/06 (52). «Красные» за 19 туров набрали 51 балл. Никогда титул не упускала команда, набравшая больше 45 очков к экватору сезона. Мерсисайдцы – не случайный и весьма крепкий лидер

7. Если «Ливерпуль» выиграет чемпионство, то станет седьмым чемпионом в эпоху АПЛ, и во второй раз в истории Премьер-Лиги сложится цепочка из четырех разных чемпионов в соседних сезонах. Так, с 2013 по 2016 АПЛ выиграли «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «Лестер». Затем снова победил «Челси», нарушив череду разнообразия. Сейчас имеется действующая цепочка: «Лестер», «Челси», «Манчестер Сити». Присоединится ли к ним «Ливерпуль»?

Будущие чемпионы АПЛ на экваторе сезона

 

Сезон

Чемпион

Будущий чемпион на экваторе: место (очки)

Чемпион на финише сезона: очки (отрыв)

1992/93*

МЮ

3-е место (35)

84 (+10)

1993/94*

МЮ

1-е место (48)

92 (+8)

1994/95*

«Блэкберн»

1-е место (47)

89 (+1)

1995/96

МЮ

2-е место (35)

82 (+4)

1996/97

МЮ

4-е место (34)

75 (+7)

1997/98

«Арсенал»

6-е место (33)

78 (+1)

1998/99

МЮ

3-е место (34)

79 (+1)

1999/2000

МЮ

1-е место (45)

91 (+18)

2000/01

МЮ

1-е место (43)

80 (+10)

2001/02

«Арсенал»

2-е место (36)

87 (+7)

2002/03

МЮ

3-е место (35)

83 (+5)

2003/04

«Арсенал»

2-е место (45)

90 (+11)

2004/05

«Челси»

1-е место (46)

95 (+12)

2005/06

«Челси»

1-е место (52)

91 (+8)

2006/07

МЮ

1-е место (47)

89 (+6)

2007/08

МЮ

1-е место (45)

87 (+2)

2008/09

МЮ

3-е место (41)

90 (+4)

2009/10

«Челси»

1-е место (42)

86 (+1)

2010/11

МЮ

1-е место (40)

80 (+9)

2011/12

«Ман Сити»

1-е место (45)

89 (=)

2012/13

МЮ

1-е место (46)

89 (+11)

2013/14

«Ман Сити»

2-е место (41)

86 (+2)

2014/15

«Челси» (87)

1-е место (46)

87  (+8)

2015/16

«Лестер» (81)

2-е место (39)

81 (+10)

2016/17

«Челси» (93)

1-е место (49)

93 (+7)

2017/18

«Ман Сити» (100)

1-е место (55)

100 (+19)

2018/19

?

?

?

В 26 сезонах АПЛ будущий чемпион после первого круга занимал:

1-е место – 15 раз (58%)
2-е место – 5 раз (19%)
3-е место – 4 раза (15%)
4-е место – 1 раз (4%)
6-е место – 1 раз (4%)

1. «Манчестер Юнайтед» становился чемпионом Англии, занимая после первого круга каждую из первых четырех строчек. 

2. «Арсенал» - единственный клуб АПЛ, сумевший выиграть титул, не попав в первую четверку по итогам первого круга. Сумасшедший прорыв удался «канонирам» в сезоне 1997/1998: после 19 туров «Арсенал» занимал шестую строчку и отставал от лидера на 10 баллов, но все равно стал чемпионом. 

3. Первый круг в исполнении «Арсенала» в сезоне 1997/1998, за который они набрали только 33 очка, является худшим первым кругом для будущих чемпионов за всю историю АПЛ. Лучший на счету «Манчестер Сити», рекорд установлен в прошлом сезоне – 55 очков. 

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Все комментарии
Martini1987
Martini1987
   251 / 679
сегодня в 21:22
    DXTK
    DXTK
       57 / 679
    вчера в 22:21
    ну да, лучше сейчас зимой посмотреть на титул, чем после 38 тура опять его не увидать.
    Сантус
    Сантус
       178 / 679
    вчера в 20:37
    Сдуется Ливер,скиньте...))
    Дмитрий Роганов
    Дмитрий Роганов
       326 / 679
    вчера в 19:06
    ливер давай жару
    Club Atletico de Madrid
    Club Atletico de Madrid
       156 / 679
    вчера в 17:55
    Удачи Ливерпулю в борьбе за чемпионство!
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       30 / 679
    вчера в 15:20
    Глор семинольного спартака никак не может успокоиться, хех
    People Funny
    People Funny ответил 25процентный клоун
       650 / 679
    вчера в 14:56
    Может у Ливерпуля какой юбилей в следующем году?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 679
    вчера в 14:19
    Посмотрел обзор матча ,ужасное судейство
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 679
    вчера в 14:17
    Очередь на золото Ливерпуля.
    Байкал-38
    Байкал-38
       13 / 679
    вчера в 13:58
    Пора уже Ливеру и золото брать.
    YNWA
    YNWA ответил 25процентный клоун
       82 / 679
    вчера в 13:26
    Если судьи и дальше будут тащить тотвозможно
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         7 / 679
      вчера в 13:20
      Если судьи и дальше будут тащить тотвозможно
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