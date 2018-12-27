Пилите, «Ливерпуль», пилите. Судьба «золота» АПЛ

Благодаря двум поражениям «Ман Сити» на финише первого круга «Ливерпуль» лидирует с хорошим заделом. «Соккер.ру» интересуется судьбами зимних чемпионов в АПЛ.
В последнее десятилетие в АПЛ зимний чемпион в большинстве случаев завоевывает титул, но такой тренд держался не всегда, и в этом нам поможет убедиться информативная таблица, включая данные начиная с сезона 1992/1993, когда была образована АПЛ.
|
Сезон
|
Зимний чемпион (после 1-го круга)
|
Очки
|
Отрыв от
2-го места
|
На финише сезона (очки)
|
Реальный чемпион (очки)
|
1992/93*
|
«Норвич»**
|
40
|
3
|
3-е место (72)
|
МЮ (84)
|
1993/94*
|
МЮ
|
52
|
13
|
1-е место (92)
|
МЮ (92)
|
1994/95*
|
«Блэкберн»
|
47
|
2
|
1-е место (89)
|
«Блэкберн» (89)
|
1995/96
|
«Ньюкасл»
|
45
|
10
|
2-е место (78)
|
МЮ (82)
|
1996/97
|
«Арсенал»
|
36
|
1
|
3-е место (68)
|
МЮ (75)
|
1997/98
|
МЮ
|
43
|
4
|
2-е место (77)
|
«Арсенал» (78)
|
1998/99
|
«Челси»
|
36
|
2
|
3-е место (75)
|
МЮ (79)
|
1999/2000
|
МЮ
|
45
|
1
|
1-е место (91)
|
МЮ (91)
|
2000/01
|
МЮ
|
43
|
8
|
1-е место (80)
|
МЮ (80)
|
2001/02
|
«Ньюкасл»
|
39
|
3
|
4-е место (71)
|
«Арсенал» (87)
|
2002/03
|
«Арсенал»
|
39
|
2
|
2-е место (78)
|
МЮ (83)
|
2003/04
|
МЮ
|
46
|
1
|
2-е место (89)
|
«Арсенал» (90)
|
2004/05
|
«Челси»
|
46
|
5
|
1-е место (95)
|
«Челси» (95)
|
2005/06
|
«Челси»
|
52
|
11
|
1-е место (91)
|
«Челси» (91)
|
2006/07
|
МЮ
|
47
|
2
|
1-е место (89)
|
МЮ (89)
|
2007/08
|
МЮ
|
45
|
1
|
1-е место (87)
|
МЮ (87)
|
2008/09
|
«Ливерпуль»
|
42
|
1
|
2-е место (86)
|
МЮ (90)
|
2009/10
|
«Челси»
|
42
|
1
|
1-е место (86)
|
«Челси» (86)
|
2010/11
|
МЮ
|
40
|
2
|
1-е место (80)
|
МЮ (80)
|
2011/12
|
«Ман Сити»
|
45
|
0
|
1-е место (89)
|
«Ман Сити» (89)
|
2012/13
|
МЮ
|
46
|
7
|
1-е место (89)
|
МЮ (89)
|
2013/14
|
«Арсенал»
|
42
|
1
|
4-е место (79)
|
«Ман Сити» (86)
|
2014/15
|
«Челси»
|
46
|
3
|
1-е место (87)
|
«Челси» (87)
|
2015/16
|
«Арсенал»
|
39
|
0
|
2-е место (71)
|
«Лестер» (81)
|
2016/17
|
«Челси»
|
49
|
6
|
1-е место (93)
|
«Челси» (93)
|
2017/18
|
«Ман Сити»
|
55
|
13
|
1-е место (100)
|
«Ман Сити» (100)
|
2018/19
|
«Ливерпуль»
|
51
|
6
|
?
|
?
* в сезонах 1992/93, 1993/94 и 1994/95 в АПЛ выступало по 22 команды, соответственно, зимний чемпион определялся после 21-го тура.
** курсивом выделены зимние чемпионы, которым не покорился реальный титул.
В 26 сезонах АПЛ команда, выигравшая первый круг, на финише сезона занимала:
1-е место – 15 раз (58%)
2-е место – 6 раз (23%)
3-е место – 3 раза (11.5%)
4-е место – 2 раза (7.5%)
1.Только в 58% случаев зимний чемпион завоевывал титул, в 42% выигрыш первого круга оборачивался черной меткой.
2. По маршруту «зимний чемпион – летний чемпион» проходили всего лишь четыре клуба: «Манчестер Юнайтед» (7 раз), «Челси» (5 раз), «Манчестер Сити» (дважды) и «Блэкберн Роверс».
3. Упускали титул, приходя первыми к промежуточному финишу: «Арсенал» (4 раза), «Ньюкасл» (2 раза), МЮ (2 раза), «Норвич», «Челси», «Ливерпуль». Самые большие неудачники среди зимних чемпионов – лондонские «канониры», которые провалили вторые круги всех четырех чемпионатов, в которых лидировали к экватору. При этом три титула в АПЛ «Арсенал» взял, выпрыгивая из-за чужих спин. Даже в знаменитой кампании 2003/2004 непобедимая дружина Арсена Венгера после 19-го тура занимала только вторую строчку вслед за МЮ.
4. «Норвич», «Ньюкасл» и «Ливерпуль», становившиеся зимними чемпионами, не выигрывали «золото» в эпоху АПЛ.
5. Самый внушительный задел зимний чемпион растерял в сезоне 1995/1996. На экваторе сезона «Ньюкасл» опережал МЮ на 10 очков, а на финише проиграл команде сэра Алекса Фергюсона 4 балла.
6. У «Ливерпуля» третий показатель по набранным очкам за первый круг за всю историю АПЛ (считаем сезоны, состоящие из 38 туров). Больше было у «Манчестер Сити» в прошлой кампании (55) и у «Челси» в сезоне 2005/06 (52). «Красные» за 19 туров набрали 51 балл. Никогда титул не упускала команда, набравшая больше 45 очков к экватору сезона. Мерсисайдцы – не случайный и весьма крепкий лидер.
7. Если «Ливерпуль» выиграет чемпионство, то станет седьмым чемпионом в эпоху АПЛ, и во второй раз в истории Премьер-Лиги сложится цепочка из четырех разных чемпионов в соседних сезонах. Так, с 2013 по 2016 АПЛ выиграли «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «Лестер». Затем снова победил «Челси», нарушив череду разнообразия. Сейчас имеется действующая цепочка: «Лестер», «Челси», «Манчестер Сити». Присоединится ли к ним «Ливерпуль»?
Будущие чемпионы АПЛ на экваторе сезона
|
Сезон
|
Чемпион
|
Будущий чемпион на экваторе: место (очки)
|
Чемпион на финише сезона: очки (отрыв)
|
1992/93*
|
МЮ
|
3-е место (35)
|
84 (+10)
|
1993/94*
|
МЮ
|
1-е место (48)
|
92 (+8)
|
1994/95*
|
«Блэкберн»
|
1-е место (47)
|
89 (+1)
|
1995/96
|
МЮ
|
2-е место (35)
|
82 (+4)
|
1996/97
|
МЮ
|
4-е место (34)
|
75 (+7)
|
1997/98
|
«Арсенал»
|
6-е место (33)
|
78 (+1)
|
1998/99
|
МЮ
|
3-е место (34)
|
79 (+1)
|
1999/2000
|
МЮ
|
1-е место (45)
|
91 (+18)
|
2000/01
|
МЮ
|
1-е место (43)
|
80 (+10)
|
2001/02
|
«Арсенал»
|
2-е место (36)
|
87 (+7)
|
2002/03
|
МЮ
|
3-е место (35)
|
83 (+5)
|
2003/04
|
«Арсенал»
|
2-е место (45)
|
90 (+11)
|
2004/05
|
«Челси»
|
1-е место (46)
|
95 (+12)
|
2005/06
|
«Челси»
|
1-е место (52)
|
91 (+8)
|
2006/07
|
МЮ
|
1-е место (47)
|
89 (+6)
|
2007/08
|
МЮ
|
1-е место (45)
|
87 (+2)
|
2008/09
|
МЮ
|
3-е место (41)
|
90 (+4)
|
2009/10
|
«Челси»
|
1-е место (42)
|
86 (+1)
|
2010/11
|
МЮ
|
1-е место (40)
|
80 (+9)
|
2011/12
|
«Ман Сити»
|
1-е место (45)
|
89 (=)
|
2012/13
|
МЮ
|
1-е место (46)
|
89 (+11)
|
2013/14
|
«Ман Сити»
|
2-е место (41)
|
86 (+2)
|
2014/15
|
«Челси» (87)
|
1-е место (46)
|
87 (+8)
|
2015/16
|
«Лестер» (81)
|
2-е место (39)
|
81 (+10)
|
2016/17
|
«Челси» (93)
|
1-е место (49)
|
93 (+7)
|
2017/18
|
«Ман Сити» (100)
|
1-е место (55)
|
100 (+19)
|
2018/19
|
?
|
?
|
?
В 26 сезонах АПЛ будущий чемпион после первого круга занимал:
1-е место – 15 раз (58%)
2-е место – 5 раз (19%)
3-е место – 4 раза (15%)
4-е место – 1 раз (4%)
6-е место – 1 раз (4%)
1. «Манчестер Юнайтед» становился чемпионом Англии, занимая после первого круга каждую из первых четырех строчек.
2. «Арсенал» - единственный клуб АПЛ, сумевший выиграть титул, не попав в первую четверку по итогам первого круга. Сумасшедший прорыв удался «канонирам» в сезоне 1997/1998: после 19 туров «Арсенал» занимал шестую строчку и отставал от лидера на 10 баллов, но все равно стал чемпионом.
3. Первый круг в исполнении «Арсенала» в сезоне 1997/1998, за который они набрали только 33 очка, является худшим первым кругом для будущих чемпионов за всю историю АПЛ. Лучший на счету «Манчестер Сити», рекорд установлен в прошлом сезоне – 55 очков.