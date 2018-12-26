Худшие и лучшие команды РПЛ в 2018 году

вчера, 13:00

«Соккер.ру» ищет лучшую команду лиги за двенадцать месяцев. Узнайте, как от года к году меняются результаты ваших любимых команд.

Зимний перерыв в России настолько длительный, что многие клубы изменят если не костяк состава, то как минимум подход к матчам. Тренеры обещают, что настоящий «Спартак» (подставьте любое другое название) увидите лишь весной.

И наставники правы, ведь перерыв на два с половиной месяца означает полноценные сборы, словно подготовка к новому сезону. Поэтому крайне любопытно оценить выступления не по системе «осень-весна», а за календарный год – как в прежние времена.

Выясним, кто лучший и худший в 2018 году. Но перед этим давайте взглянем на таблицу прошлого года, чтобы было с чем и кем сравнивать. Ведь в 2017-м чемпионом календарного года оказалась команда тренера, которого сейчас обвиняют во всех смертных грехах.



- за календарный 2017 год больше всех пунктов набрал «Спартак». Скомканный старт после чемпионства не помешал. Более того, у коллектива Карреры рекорд по забитым мячам – 56. Также они делят первое место по количеству побед – по 19 с ЦСКА и «Локомотивом»;

- у «красно-белых» минимальное количество поражений – всего 5. Причем речь о 33 поединках за двенадцать месяцев. Вылетевший в год чемпионства Промеса и компании «Оренбург» уступил в 5 матчах из 13, а лучший показатель из тех, кто не вылетал – 6 поражений у ЦСКА и «Зенита»;

- в 2017 календарном году меньше всех пропустила защита «Зенита» - Луческу и Манчини тогда справились. Второе место у ЦСКА – 21 пропущенный мяч. «Динамо» за 20 матчей пропустил 20 раз, но по среднему показателю не в тройке;

- «Ростов» (23 мяча) и «Локомотив» (29) выделяются среди тех, кто мало пропускал. У тренеров получалось настроить две агрессивные и боевитые команды с крепкими ребятами на поле на настоящий бой – в первой пятерке по успешности в защите;

- больше всего очков набрали пять лидеров по забитым мячам. Не было аномальной результативности среди нестабильных команд. После «Спартака» (56 мячей) идут ЦСКА (54) и «Локомотив» (50). Затем - «Зенит» и «Краснодар» (по 48 голов);

- «Локомотив» набрал за 2017 год всего на два пункта меньше, чем «Спартак», а на одно очко уступил ЦСКА . И это с учетом, что команда Семина сезон-2016/17 завершила в середине таблицы. Год назад готовились к чемпионскому рывку;

- раз «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» набрали примерно столько же пунктов за год, как будущий чемпион, можно констатировать, что конкуренты за лето 2017-го сбавили. Сбавили ровно настолько, чтобы «железнодорожники» оторвались в первой части сезона;

- в прошлом году лучшая разница мячей была у ЦСКА – плюс 33, дальше шел «Зенит» - плюс 29, а затем «Локомотив» - плюс 21. «Анжи» опередил « СКА -Хабаровск» и «Томь» в рейтинге со знаком минус – пропустил на 25 мячей больше, чем забил;

- из-за чемпионата мира в России в прошлом году было сыграно 20 туров первенства против 17 в этот раз. Учтем это, когда будем проводить параллели с 2018 годом.



- своеобразным чемпионом уходящего календарного года стал не «Локомотив» - весенний триумфатор. Выиграл не «Зенит» - команда, которая снова поменяла тренера и лидирует в таблице. Даже не «Краснодар» - один из фаворитов, не менявший наставника, а собранный за лето ЦСКА ;

- победа «армейцев» впечатляет, поскольку она очевидно тренерская. Ганчаренко фактически работает с двумя разными командами под одними знаменами. Различия огромные, невзирая на пересечение имен – Акинфеева, Фернандеса и Чалова;

- у ЦСКА 53 пункта в 27 играх, это по 1.96 за игру. Для сравнения, лидер прошлого года «Спартак» набирал по 2.00 очка за матч, то есть у нынешних «армейцев» график команды Карреры;

- в номинации «Самая результативная команда 2018 года» в РПЛ побеждает «Краснодар» - положили 45 голов, хотя у ЦСКА всего на один удар меньше, а «Зенит» замыкает тройку – 42 мяча;

- средняя результативность самого успешного в атаке теперь 1.67 гола за игру (речь о «быках») – весьма скромно. В прошлом году речь шла о 1.70 за матч, то есть «Спартак» Карреры и «Краснодар» Мусаева по этому параметру почти равны;

- самая успешная защита 2018 года в чемпионате России у ЦСКА – пропустили всего 14 раз за 27 поединков, причем 17 матчей нового сезона сыграли с совершенно другими центральными защитниками;

- Акинфеев теперь пропускает 0.52 мяча за игру в среднем, а с Игнашевичем и Березуцкими пропускал 0.64 мяча за матч. Очень помог новый сезон – всего 8 пропущенных в 17 турах;

- в тройке самых надежных защитных линий лиги теперь ЦСКА (средний показатель пропущенных голов за игру – 0.52), «Краснодар» (0.74), а на третьем месте «Рубин» и «Ростов» (0.81). В прошлом сезоне лидер «Зенит» пропускал по 0.57 за матч, «армейцы» их немного обошли;

- средняя результативность 2017 года в РПЛ – 2.27 гола за игру, 2018-го – 2.15. Огорчает такое падение, ведь совпадает с картиной по сезонам – сейчас видим 2.13 гола за матч, а в прошлом сезоне было 2.25. Голов стало меньше – печально;

- «Оренбург» в 16 играх набрал 22 очка, что больше, чем у «Анжи» за 27 матчей в 2018 году в РПЛ . Также бросается в глаза, что «Амкар» в 10 турах весны взял 14 пунктов, а теперь «Енисей» Аленичева в 17 играх набрал всего 10 баллов;

- пусть нынешним аутсайдерам далеко до весеннего « СКА -Хабаровска», ведь у той команды в 10 матчах было 0 забитых мячей, 1 ничья и 9 поражений, результаты слабейших не радуют. Пока ЦСКА набирает за матч 1.96 очка в 2018 году, «Анжи» - 0.74. Разрыв более чем в два раза;

- самый большой регресс из 15 клубов, которые играли в РПЛ и в 2017-м, и в 2018 году, у «Локомотива» и «Спартака». Разница по очкам за матч у команды Семина составила -0.32 (это примерно 9-10 пунктов за полный чемпионат), а у «красно-белых» чуть меньше. Но параметр -0.26 за игру означает потерю 7-8 дополнительных пунктов за сезон;

- даже разница мячей у «Локомотива» и «Спартака» изменилась, хотя они остались в группе лидеров. Даже если учесть разницу в 6 сыгранных поединков, регресс значительный, ведь команда Семина откатилась с разницы +21 до +9;

- когда говорим о прогрессе в динамике набора пунктов от года к году, то лучше всех выступили «Рубин» и «Динамо». У москвичей теперь на 0.31 очка за игру больше – вправду могут играть сильнее, чем кажется по результатам, а казанцы стали набирать на 0.33 больше – эффект Бердыева, как обычно;

- на всю РПЛ сейчас всего четыре команды, которые в 2018 году выступали заметно успешнее, чем в 2017-м – «Рубин», «Динамо», «Краснодар» и «Арсенал», а у «Урала» и «Крыльев Советов» разница менее 0.1 очка за матч.

Кто чемпион и главное разочарование 2018 календарного года?

Когда говорим о количестве набранных пунктов, забитых и пропущенных мячах, их разнице, о минимальном числе поражений за календарный 2018 год, максимальном количестве побед, то самой успешной командой за двенадцать месяцев получается ЦСКА .

А на другом полюсе не «Анжи», не «Уфа», не «Ахмат», хотя все стали в 2018 году набирать очки реже, чем годом ранее. Худшую динамику от года к году в РПЛ показали «Локомотив» и «Спартак» - чемпионы последних лет. Синдром «второго сезона» для РПЛ очень актуален.

Получается, что если бы турнир разыгрывали по старой системе «весна-осень», то чемпионом сезона 2017 года мог стать «Спартак» - «красно-белые» опередили «армейцев» на 1 пункт. В этом же году успешнее всех сыграл ЦСКА , а вторым стал «Краснодар», причем отрыв снова меленький – 2 очка.

Любопытный угол анализа. И хотя понятно, что в чемпионате «весна-осень» никто летом не покидает дивизион, а в 10 турах весны были крошечные различия по силе соперников, результаты очень показательные. Например, теперь знаем, как что «Краснодар» прыгнул с пятого места на второе, «Динамо» с четырнадцатого – на седьмое, «Рубин» - с одиннадцатого на шестое.

«Зенит» остался на прежнем уровне, 2017 год с Луческу и Манчини провели не слабее, чем новый с Роберто и Семаком. ЦСКА , хотя в прошлый раз был вторым, а сейчас – первый, также не изменил динамику сбора пунктов. А вот «Спартак» и «Локомотив» могут смело считать 2018 год - годом провала, скатились хуже всех в РПЛ .