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Топ-10 лучших трансферов прошедшего лета в РПЛ

вчера, 17:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Крыховяк Гжегош
Крыховяк Гжегош
Полузащитник
Жоаозиньо
Жоаозиньо
Полузащитник
Влашич Никола
Влашич Никола
Полузащитник

Зимой у российских клубов будет возможность усилить составы, а «Соккер.ру» вспоминает прошлое трансферное окно, называя лучшие приобретения на основании выступлений игроков.

10 место. Жоаозиньо (Россия/Бразилия)

Трансфер: из «Краснодара» в «Динамо» как свободный агент

«Краснодар» принял решение отпустить главного гвардейца в истории клуба на вольные хлеба, Жоаозиньо красиво проводили, выбрив на газоне великолепного стадиона его номер, но гражданин России нашел новое пристанище в РПЛ. Жоаозиньо принял предложение «Динамо» и стал одним из лидеров московского клуба с победными традициями. В первой части сезона Жо провел на поле 1517 минут (больше в «Динамо» только у вратаря Шунина – 1530), забил три гола и отдал четыре результативные передачи, являясь самым опасным в атаке наравне с Луценко. Отличного новичка заарканили «бело-голубые» с учетом того, что платить компенсацию за Жоаозиньо не пришлось.

9 место. Оливье Тилль (Люксембург)

Трансфер: из «Прогреса» в «Уфу» за 250 тысяч евро

В Люксембурге не так много профессиональных футболистов, один из них теперь выступает в России. Кажется, «Уфа» нашла жемчужину среди камней, Тилль демонстрирует весьма содержательный и умный футбол, по оценкам «Whoscored» Оливье – лучший игрок «Уфы» в первой части сезона. Приобретенный за 250 тысяч евро люксембуржец уже оценивается «Трансфермарктом» в 1.5 миллиона, и он должен прогрессировать и дальше, ведь две недели назад отметил только 22-й день рождения.

8 место. Самуэль Жиго (Франция)

Трансфер: из «Гента» в «Спартак» за 8 миллионов евро

Жиго мог оказаться выше, если бы продолжил играть на том уровне, который заявил на старте чемпионата. Самуэль действовал так, что его хотелось называть лучшим защитником РПЛ. К сожалению, вмешалась тяжелая травма – разрыв крестообразных связок, поэтому француза отмечаем, но с пометкой, что ему предстоит до конца восстановиться и вернуться к своей лучшей форме, чтобы не вылететь из этого списка по итогам сезона.

7 место. Гжегош Крыховяк (Польша)

Трансфер: из ПСЖ в «Локомотив» на правах аренды за 1 миллион евро

Крыховяк перешел в «Локомотив» на правах аренды, которая включает в себя опцию выкупа по окончании сезона за 10 миллионов евро. Впрочем, с учетом смены власти в стане железнодорожников (а Гжегоша приводили Геркус со Штоффельсхаусом) дальнейшая судьба поляка в тумане. Зато точно можно сказать, что в первой половине сезона Крыховяк нередко выручал «Локомотив», выделяясь уровнем мастерства и дерзостью на фоне команды, которая явно не всегда получает внятные установки. Класс и способности Гжегоша тоже не всегда используются по максимуму, но это вопросы к Сёмину и его тренерскому штабу, а так все видели, что в «Локомотив» приехал сильный и мотивированный футболист Крыховяк.

6 место. Урош Спаич (Сербия)

Трансфер: из «Андерлехта» в «Краснодар» за 6 миллионов евро

«Краснодар» летом хотел подписать двух центральных защитников из чемпионата Бельгии: не только Спаича, но и Жиго, которого перехватил «Спартак». Впрочем, роптать на судьбу «быкам» не приходится. Помните, сколько было опасений, что оборона развалится после ухода Андреаса Гранквиста? Не тут-то было! Урош действует в другом стиле, он жесткий и резкий, но за качество выполняемой им работы говорят цифры: «Краснодар» уверенно чувствует себя в обороне, меньше южан пропустил только ЦСКА. И это не в последнюю очередь заслуга новичка-серба.

5 место. Аяз Гулиев (Россия)

Трансфер: из «Спартака» в «Ростов» за 500 тысяч евро

Гулиев уже выступал за «Ростов» во второй половине прошлого сезона, а летом подписал полноценный контракт с «желто-синими» и стал одним из лидеров команды. Аяз действительно выглядит отлично под руководством Карпина: и мяч тащит, и бьет, и в подкатах пластается. Такие полузащитники всегда востребованы, вот «Спартак» и решил, что пора возвращать воспитанника в родной дом, и сейчас работает над возвращением Гулиева. Получится ли переход столь же удачным, как приобретение Аяза «Ростовом»?

4 место. Родриго Бекао (Бразилия)

Трансфер: из «Байи» в ЦСКА на правах аренды

ЦСКА провернул суперсделку, взяв в аренду никому не известного защитника из Бразилии. За полгода Бекао стал основным игроком одной из сильнейшей команд России, дважды обыграл «Реал» в Лиге чемпионов и вырос в цене на 3150%, то есть подорожал в тридцать с лишним раз. Самое крутое, что у армейцев есть право выкупа Бекао за фиксированную сумму, то есть ЦСКА нашел основного защитника за сущие копейки.

3 место. Зелимхан Бакаев (Россия)

Трансфер: из «Спартака» в «Арсенал» на правах аренды

Этого воспитанника «Спартак» тоже желает вернуть из аренды, но «Арсенал» упрямится, что объяснимо: Зелимхан шикарно заиграл в Туле, он самый результативный игрок «оружейников» (5 голов) и один из самых ярких дриблеров чемпионата. Бакаев добился внушительного прогресса за полгода, хотя такие аренды далеко не всегда оборачиваются взаимовыгодным сотрудничеством, но «Арсенал» угадал с футболистом.

2 место. Ильзат Ахметов (Россия)

Трансфер: из «Рубина» в ЦСКА как свободный агент

Бывший сотрудник отдела кадров «Рубина» оказался в правильном клубе прошедшим летом и добился удивительного прогресса под руководством Виктора Ганчаренко в ЦСКА. Ахметов стал центральной фигурой в полузащите армейцев, получил вызов в национальную сборную и удостоился премии «Первая пятерка». О таланте Ильзата давно было известно, но казалось, что мозги у него не на месте. А вот если 20-летний игрок продолжит развитие в темпе, взятом в последние полгода, получим одного из сильнейших российских полузащитников в своем поколении.

1 место. Никола Влашич (Хорватия)

Трансфер: из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды

Засидевшийся на лавке в «Эвертоне» полузащитник кажется гением на фоне коллег по РПЛ. По сумме параметров имеем, пожалуй, сильнейшего футболиста чемпионата России, и тут снова нужно снять шляпу перед ЦСКА. Обратите внимание на троих футболистов, попавших в топ-10 удачных трансферов лета-2018. В каждом случае отдельная история: нашли неумелого с виду бразильца и огранили его в кратчайшие сроки, уговорили талантливого россиянина принять приглашение и вставили ему нужные мозги, договорились с европейским клубом об аренде недооцененного резервиста. Профит – максимальный.

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Все комментарии
cska59
cska59
   562 / 657
вчера в 23:02
Н-да,молодцы.Взять игрока в аренду из клуба АПЛ -это высший пилотаж .
Аксинья
Аксинья ответил ЦСКА 06
   49 / 657
вчера в 22:28
Ну зенит со спартаком любят называть себя народной и самый популярный клуб восточной Европы, почему ЦСКА не может делать так?
Сам себя не похвалишь - хрен кто похвалит, на этом и жиждется популярность этих клубов...А ЦСКА команда будущего - если не распродадут молодняк то через пару лет в РПЛ она будут без конкуренции...
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Jeck Denielse
   200 / 657
вчера в 22:15
Ну зенит со спартаком любят называть себя народной и самый популярный клуб восточной Европы, почему ЦСКА не может делать так?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил RamonCSKA
   200 / 657
вчера в 22:13
Ты прав играл он плохо. Но он почти не играл. Нужно время чтобы понять что он может. Плюс Чалов пока шансов не даёт ему чтобы проявить себя
viv
viv
   110 / 657
вчера в 21:59
И здесь армейцы в первых рядах... молодцы...чё..
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   574 / 657
вчера в 21:51
Неужели Спаич лучше Мвгнуса
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил cska.78
   5 / 657
вчера в 20:25
ЦСКА - лучший клуб России!
Сайт не хоккейный.....
Зачем такие лозунги...)))
kingoffam
kingoffam ответил cska.78
   117 / 657
вчера в 19:46
    kingoffam
    kingoffam ответил cska.78
       117 / 657
    вчера в 19:45
    Ерема глупый торчок, вот и отсидел свое, а пищевик весь жрал допинг!
    И Дзага глупый торчок.Не смеши мой пятачок...
    cska.78
    cska.78 ответил kingoffam
       25 / 657
    вчера в 19:43
    Ну дык и Еремея просто так на 2 года в утиль?
    Ерема глупый торчок, вот и отсидел свое, а пищевик весь жрал допинг!
    kingoffam
    kingoffam ответил cska.78
       117 / 657
    вчера в 19:42
    Угу, все наговаривают на пищевик, а Егорка ни за что пострадал :)
    Ну дык и Еремея просто так на 2 года в утиль?
    kingoffam
    kingoffam ответил parallels
       117 / 657
    вчера в 19:41
    Ты наверное жесткий забэкапил с этим моим постом)))
    cska.78
    cska.78 ответил kingoffam
       25 / 657
    вчера в 19:39
    Слова,слова..Да ещё и от хохла.
    Угу, все наговаривают на пищевик, а Егорка ни за что пострадал :)
    kingoffam
    kingoffam ответил cska.78
       117 / 657
    вчера в 19:38
    Слова,слова..Да ещё и от хохла.
    Фата лист
    Фата лист ответил RamonCSKA
       164 / 657
    вчера в 19:25
    У него и шансов что-то показать было не так уж много. Вообще оценивать по половине сезона неверно, нужно полностью сезон отсмотреть, у каждого свое время адаптации.
    parallels
    parallels ответил cska.78
       4 / 657
    вчера в 18:46
    cska.78
    cska.78 ответил kingoffam
       25 / 657
    вчера в 18:28
    Да,кони умеют гранить алмазы.Возьмут отстой за копейки,завернут в красивую обёртку и впарят 8 ам.А 8 не знают потом,что с неликвидом делать.Ведь кроме как в конюшне под наркотой,они нигде больше не играют.
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 657
    вчера в 18:17
    Все мы с нетерпением ждём главный летний трансфер. Спартак в ФНЛ. Гыгыгы
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
       107 / 657
    вчера в 18:08
    Браво селекционному отделу ЦСКА и президенту клуба Гинеру!!!
    Аксинья
    Аксинья
       49 / 657
    вчера в 18:02
    Почему нет Маленького Принца из Юве - ведь Зеня вложил в него столько надежд и бабла...
    kingoffam
    kingoffam
       117 / 657
    вчера в 18:01
    Да,кони умеют гранить алмазы.Возьмут отстой за копейки,завернут в красивую обёртку и впарят 8 ам.А 8 не знают потом,что с неликвидом делать.Ведь кроме как в конюшне под наркотой,они нигде больше не играют.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       23 / 657
    вчера в 17:46
    Да, ЦСКА умеет гранить алмазы. Берёт за копейки, продаёт с капитальным наваром. Не даром единственный в России самоокупаемый клуб!
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответил ЦСКА 06
       403 / 657
    вчера в 17:46
    ток нисимура ничего нк показал, вообще ничего
    cska.78
    cska.78
       25 / 657
    вчера в 17:45
    ЦСКА - лучший клуб России!
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       403 / 657
    вчера в 17:45
    рулит менеджмент все таки
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06
       200 / 657
    вчера в 17:44
    Единственная ошибка ЦСКА это то что нету право выкупа Влашича. А так у них идеальные трансферы. Цена и качество на хорошем уровне
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