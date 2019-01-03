Топ-10 лучших трансферов прошедшего лета в РПЛ

Зимой у российских клубов будет возможность усилить составы, а «Соккер.ру» вспоминает прошлое трансферное окно, называя лучшие приобретения на основании выступлений игроков.
10 место. Жоаозиньо (Россия/Бразилия)
Трансфер: из «Краснодара» в «Динамо» как свободный агент
«Краснодар» принял решение отпустить главного гвардейца в истории клуба на вольные хлеба, Жоаозиньо красиво проводили, выбрив на газоне великолепного стадиона его номер, но гражданин России нашел новое пристанище в РПЛ. Жоаозиньо принял предложение «Динамо» и стал одним из лидеров московского клуба с победными традициями. В первой части сезона Жо провел на поле 1517 минут (больше в «Динамо» только у вратаря Шунина – 1530), забил три гола и отдал четыре результативные передачи, являясь самым опасным в атаке наравне с Луценко. Отличного новичка заарканили «бело-голубые» с учетом того, что платить компенсацию за Жоаозиньо не пришлось.
9 место. Оливье Тилль (Люксембург)
Трансфер: из «Прогреса» в «Уфу» за 250 тысяч евро
В Люксембурге не так много профессиональных футболистов, один из них теперь выступает в России. Кажется, «Уфа» нашла жемчужину среди камней, Тилль демонстрирует весьма содержательный и умный футбол, по оценкам «Whoscored» Оливье – лучший игрок «Уфы» в первой части сезона. Приобретенный за 250 тысяч евро люксембуржец уже оценивается «Трансфермарктом» в 1.5 миллиона, и он должен прогрессировать и дальше, ведь две недели назад отметил только 22-й день рождения.
8 место. Самуэль Жиго (Франция)
Трансфер: из «Гента» в «Спартак» за 8 миллионов евро
Жиго мог оказаться выше, если бы продолжил играть на том уровне, который заявил на старте чемпионата. Самуэль действовал так, что его хотелось называть лучшим защитником РПЛ. К сожалению, вмешалась тяжелая травма – разрыв крестообразных связок, поэтому француза отмечаем, но с пометкой, что ему предстоит до конца восстановиться и вернуться к своей лучшей форме, чтобы не вылететь из этого списка по итогам сезона.
7 место. Гжегош Крыховяк (Польша)
Трансфер: из ПСЖ в «Локомотив» на правах аренды за 1 миллион евро
Крыховяк перешел в «Локомотив» на правах аренды, которая включает в себя опцию выкупа по окончании сезона за 10 миллионов евро. Впрочем, с учетом смены власти в стане железнодорожников (а Гжегоша приводили Геркус со Штоффельсхаусом) дальнейшая судьба поляка в тумане. Зато точно можно сказать, что в первой половине сезона Крыховяк нередко выручал «Локомотив», выделяясь уровнем мастерства и дерзостью на фоне команды, которая явно не всегда получает внятные установки. Класс и способности Гжегоша тоже не всегда используются по максимуму, но это вопросы к Сёмину и его тренерскому штабу, а так все видели, что в «Локомотив» приехал сильный и мотивированный футболист Крыховяк.
6 место. Урош Спаич (Сербия)
Трансфер: из «Андерлехта» в «Краснодар» за 6 миллионов евро
«Краснодар» летом хотел подписать двух центральных защитников из чемпионата Бельгии: не только Спаича, но и Жиго, которого перехватил «Спартак». Впрочем, роптать на судьбу «быкам» не приходится. Помните, сколько было опасений, что оборона развалится после ухода Андреаса Гранквиста? Не тут-то было! Урош действует в другом стиле, он жесткий и резкий, но за качество выполняемой им работы говорят цифры: «Краснодар» уверенно чувствует себя в обороне, меньше южан пропустил только ЦСКА. И это не в последнюю очередь заслуга новичка-серба.
5 место. Аяз Гулиев (Россия)
Трансфер: из «Спартака» в «Ростов» за 500 тысяч евро
Гулиев уже выступал за «Ростов» во второй половине прошлого сезона, а летом подписал полноценный контракт с «желто-синими» и стал одним из лидеров команды. Аяз действительно выглядит отлично под руководством Карпина: и мяч тащит, и бьет, и в подкатах пластается. Такие полузащитники всегда востребованы, вот «Спартак» и решил, что пора возвращать воспитанника в родной дом, и сейчас работает над возвращением Гулиева. Получится ли переход столь же удачным, как приобретение Аяза «Ростовом»?
4 место. Родриго Бекао (Бразилия)
Трансфер: из «Байи» в ЦСКА на правах аренды
ЦСКА провернул суперсделку, взяв в аренду никому не известного защитника из Бразилии. За полгода Бекао стал основным игроком одной из сильнейшей команд России, дважды обыграл «Реал» в Лиге чемпионов и вырос в цене на 3150%, то есть подорожал в тридцать с лишним раз. Самое крутое, что у армейцев есть право выкупа Бекао за фиксированную сумму, то есть ЦСКА нашел основного защитника за сущие копейки.
3 место. Зелимхан Бакаев (Россия)
Трансфер: из «Спартака» в «Арсенал» на правах аренды
Этого воспитанника «Спартак» тоже желает вернуть из аренды, но «Арсенал» упрямится, что объяснимо: Зелимхан шикарно заиграл в Туле, он самый результативный игрок «оружейников» (5 голов) и один из самых ярких дриблеров чемпионата. Бакаев добился внушительного прогресса за полгода, хотя такие аренды далеко не всегда оборачиваются взаимовыгодным сотрудничеством, но «Арсенал» угадал с футболистом.
2 место. Ильзат Ахметов (Россия)
Трансфер: из «Рубина» в ЦСКА как свободный агент
Бывший сотрудник отдела кадров «Рубина» оказался в правильном клубе прошедшим летом и добился удивительного прогресса под руководством Виктора Ганчаренко в ЦСКА. Ахметов стал центральной фигурой в полузащите армейцев, получил вызов в национальную сборную и удостоился премии «Первая пятерка». О таланте Ильзата давно было известно, но казалось, что мозги у него не на месте. А вот если 20-летний игрок продолжит развитие в темпе, взятом в последние полгода, получим одного из сильнейших российских полузащитников в своем поколении.
1 место. Никола Влашич (Хорватия)
Трансфер: из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды
Засидевшийся на лавке в «Эвертоне» полузащитник кажется гением на фоне коллег по РПЛ. По сумме параметров имеем, пожалуй, сильнейшего футболиста чемпионата России, и тут снова нужно снять шляпу перед ЦСКА. Обратите внимание на троих футболистов, попавших в топ-10 удачных трансферов лета-2018. В каждом случае отдельная история: нашли неумелого с виду бразильца и огранили его в кратчайшие сроки, уговорили талантливого россиянина принять приглашение и вставили ему нужные мозги, договорились с европейским клубом об аренде недооцененного резервиста. Профит – максимальный.
Зачем такие лозунги...)))
Зачем такие лозунги...)))