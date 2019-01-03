Топ-10 лучших трансферов прошедшего лета в РПЛ

вчера, 17:30

Зимой у российских клубов будет возможность усилить составы, а «Соккер.ру» вспоминает прошлое трансферное окно, называя лучшие приобретения на основании выступлений игроков.

10 место. Жоаозиньо (Россия/Бразилия)

Трансфер: из «Краснодара» в «Динамо» как свободный агент

«Краснодар» принял решение отпустить главного гвардейца в истории клуба на вольные хлеба, Жоаозиньо красиво проводили, выбрив на газоне великолепного стадиона его номер, но гражданин России нашел новое пристанище в РПЛ . Жоаозиньо принял предложение «Динамо» и стал одним из лидеров московского клуба с победными традициями. В первой части сезона Жо провел на поле 1517 минут (больше в «Динамо» только у вратаря Шунина – 1530), забил три гола и отдал четыре результативные передачи, являясь самым опасным в атаке наравне с Луценко. Отличного новичка заарканили «бело-голубые» с учетом того, что платить компенсацию за Жоаозиньо не пришлось.

9 место. Оливье Тилль (Люксембург)

Трансфер: из «Прогреса» в «Уфу» за 250 тысяч евро

В Люксембурге не так много профессиональных футболистов, один из них теперь выступает в России. Кажется, «Уфа» нашла жемчужину среди камней, Тилль демонстрирует весьма содержательный и умный футбол, по оценкам «Whoscored» Оливье – лучший игрок «Уфы» в первой части сезона. Приобретенный за 250 тысяч евро люксембуржец уже оценивается «Трансфермарктом» в 1.5 миллиона, и он должен прогрессировать и дальше, ведь две недели назад отметил только 22-й день рождения.

8 место. Самуэль Жиго (Франция)

Трансфер: из «Гента» в «Спартак» за 8 миллионов евро

Жиго мог оказаться выше, если бы продолжил играть на том уровне, который заявил на старте чемпионата. Самуэль действовал так, что его хотелось называть лучшим защитником РПЛ . К сожалению, вмешалась тяжелая травма – разрыв крестообразных связок, поэтому француза отмечаем, но с пометкой, что ему предстоит до конца восстановиться и вернуться к своей лучшей форме, чтобы не вылететь из этого списка по итогам сезона.

7 место. Гжегош Крыховяк (Польша)

Трансфер: из ПСЖ в «Локомотив» на правах аренды за 1 миллион евро

Крыховяк перешел в «Локомотив» на правах аренды, которая включает в себя опцию выкупа по окончании сезона за 10 миллионов евро. Впрочем, с учетом смены власти в стане железнодорожников (а Гжегоша приводили Геркус со Штоффельсхаусом) дальнейшая судьба поляка в тумане. Зато точно можно сказать, что в первой половине сезона Крыховяк нередко выручал «Локомотив», выделяясь уровнем мастерства и дерзостью на фоне команды, которая явно не всегда получает внятные установки. Класс и способности Гжегоша тоже не всегда используются по максимуму, но это вопросы к Сёмину и его тренерскому штабу, а так все видели, что в «Локомотив» приехал сильный и мотивированный футболист Крыховяк.

6 место. Урош Спаич (Сербия)

Трансфер: из «Андерлехта» в «Краснодар» за 6 миллионов евро

«Краснодар» летом хотел подписать двух центральных защитников из чемпионата Бельгии: не только Спаича, но и Жиго, которого перехватил «Спартак». Впрочем, роптать на судьбу «быкам» не приходится. Помните, сколько было опасений, что оборона развалится после ухода Андреаса Гранквиста? Не тут-то было! Урош действует в другом стиле, он жесткий и резкий, но за качество выполняемой им работы говорят цифры: «Краснодар» уверенно чувствует себя в обороне, меньше южан пропустил только ЦСКА . И это не в последнюю очередь заслуга новичка-серба.

5 место. Аяз Гулиев (Россия)

Трансфер: из «Спартака» в «Ростов» за 500 тысяч евро

Гулиев уже выступал за «Ростов» во второй половине прошлого сезона, а летом подписал полноценный контракт с «желто-синими» и стал одним из лидеров команды. Аяз действительно выглядит отлично под руководством Карпина: и мяч тащит, и бьет, и в подкатах пластается. Такие полузащитники всегда востребованы, вот «Спартак» и решил, что пора возвращать воспитанника в родной дом, и сейчас работает над возвращением Гулиева. Получится ли переход столь же удачным, как приобретение Аяза «Ростовом»?

4 место. Родриго Бекао (Бразилия)

Трансфер: из «Байи» в ЦСКА на правах аренды

ЦСКА провернул суперсделку, взяв в аренду никому не известного защитника из Бразилии. За полгода Бекао стал основным игроком одной из сильнейшей команд России, дважды обыграл «Реал» в Лиге чемпионов и вырос в цене на 3150%, то есть подорожал в тридцать с лишним раз. Самое крутое, что у армейцев есть право выкупа Бекао за фиксированную сумму, то есть ЦСКА нашел основного защитника за сущие копейки.

3 место. Зелимхан Бакаев (Россия)

Трансфер: из «Спартака» в «Арсенал» на правах аренды

Этого воспитанника «Спартак» тоже желает вернуть из аренды, но «Арсенал» упрямится, что объяснимо: Зелимхан шикарно заиграл в Туле, он самый результативный игрок «оружейников» (5 голов) и один из самых ярких дриблеров чемпионата. Бакаев добился внушительного прогресса за полгода, хотя такие аренды далеко не всегда оборачиваются взаимовыгодным сотрудничеством, но «Арсенал» угадал с футболистом.

2 место. Ильзат Ахметов (Россия)

Трансфер: из «Рубина» в ЦСКА как свободный агент

Бывший сотрудник отдела кадров «Рубина» оказался в правильном клубе прошедшим летом и добился удивительного прогресса под руководством Виктора Ганчаренко в ЦСКА . Ахметов стал центральной фигурой в полузащите армейцев, получил вызов в национальную сборную и удостоился премии «Первая пятерка». О таланте Ильзата давно было известно, но казалось, что мозги у него не на месте. А вот если 20-летний игрок продолжит развитие в темпе, взятом в последние полгода, получим одного из сильнейших российских полузащитников в своем поколении.

1 место. Никола Влашич (Хорватия)

Трансфер: из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды