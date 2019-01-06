Скандалист, которому всё прощают

вчера, 16:30

«Соккер.ру» сомневается, что российским футболистам фанаты и клубы простили бы поступки и заявления Рибери. Франк снова отличился.

Вопросы решает кулаками

У Франка на лице написано, что в детстве приходилось несладко. Шрамы, которые остались после автомобильной аварии – ударился в лобовое стекло после столкновения автомобиля отца с грузовиком, привлекали детей, которые умеют быть жестокими.

Рибери был классическим «трудным подростком». Постоянно дрался, умом не блистал. А поскольку Франк был маленьким и хилым, то над ним издевались не только из-за шрамов. Представители школы «Лилля» даже хотели исключить игрока из-за слабого физического развития.

Но не пришлось выдумывать причину – в одной из драк с одноклубником Франк сломал тому локоть. Жесткая травма для стычки детей повлекла за собой исключение. И это был далеко не первый и точно не последний проступок Рибери, связанный с напарниками по команде.

После того как Франка выгнали, тот вернулся домой. Играл за любительский клуб «Булонь», а поскольку платили там мало, то подрабатывал в муниципальной компании, где трудился его отец – простой французский работяга. Вместе прокладывали трубы, занимались дорожно-ремонтными работами.

Впрочем, руками работать Франк не очень хотел, поэтому пытался построить футбольную карьеру. Поначалу получалось плохо – Рибери до двадцати одного года выступал на уровне третьей лиги, ни один большой клуб его не забирал. Но потом повезло, игрока заметил сначала «Метц», а потом и «Галатасарай». И тех, и других он оставил не без скандалов.

Франк всегда найдет скандал

С Рибери сняли обвинения в подстрекательстве к проституции несовершеннолетней, как и с Бензема. Но судебные тяжбы длились более четырех лет. Многие футболисты сборной Франции были замешаны в деле о несовершеннолетних проститутках, одна из которых летала к Франку в Мюнхен.

От срока за педофилию – совращения малолетней, футболистов уберегли дорогие адвокаты и тот факт, что девушка, о которой речь, ушла в успешные модельеры, пока шел суд. У нее вдруг появились деньги для начала бизнеса, а эта барыня заявила под присягой, что футболисты не знали, что ей 16, думали, что целых 20 лет.

При этом ни «Реал», ни «Бавария» не смутились, что в их составе много лет успешно играют футболисты с опытом тесного общения с 16-летним подростком. Кроме того, Франк гулял с малолетней девушкой, когда дома сидела жена с двумя крохотными дочурками. Рибери никогда себя не ограничивал в развлечениях.

История с судом вряд ли изменила его привычки. Сейчас у Билала Юсуфа Мохаммеда – такое имя получил после принятия религии жены, уже четверо детей. Причем алжирская дама Вахибе родила Франку двух сыновей уже после истории с той девочкой.

Хотя после такого скандала во многих клубах фанаты требовали бы выставить человека на трансфер. Также Франк вряд ли милый и добрый к напарникам. Странно, что существуют двойные стандарты оценок футболистов в разных странах и лигах. Озил чаще получает на орехи, хотя не связан со скандалами масштаба Рибери, а Франка любят поклонники «Баварии».

Его даже не осуждали особо немецкие турки или французы, которые родом из Северной Африки. Теперь Рибери может еще раз связать карьеру с «Галатасараем». Не откажется играть в Стамбуле, а турки спокойно заплатят много денег ветерану с подмоченной репутацией. Во Франции также очень либерально относились к скандальным игрокам до прихода Дешама.

Вечный странный подросток

Подростки ведут себя неадекватно из-за гормонов? У мужика в 35 лет нет таких оправданий. Как-то скандальный Насри признался: «Я бываю удивительной скотиной». Самир только-только вернулся в футбол после дисквалификации, которая была связана с «витаминной терапией» в клинике, где избавляют от следов допинга.

Рибери с допингом вроде бы не связывался – хочется в это верить. Но если у Франка будет минутка адекватной оценки своего поведения, то применил бы к себе то же определение, что и Насри. А ведь Рибери - легенда французского футбола, один из лучших футболистов «Баварии» в 21 веке.

Франк был близок к «Золотому мячу», а еще в молодости помог Зидану затащить Францию в финал ЧМ -2006. На поле к футболисту вопросов нет – свыше 400 матчей за «Баварию», более 120 мячей и десятки голевых передач. Но вот за пределами стадионов Франк не раз пускался во все тяжкие, поскольку уважает только себя.

Дерзкий и резкий, француз никогда не сдерживается. Недавно набросился на журналиста, с которым давно лично знаком, за неудобный вопрос. Теперь вот прикончил «золотой стейк» за 1 200 евро в ресторане турецкого повара Нусрета Гекче (парень с мемов, который необычно солит мясо), а после странно отреагировал на комментарии пользователей.

Рибери назвал всех, кто смеет критиковать его Высочество за недешевые понты, результатом разрыва презерватива. Также в очень «культурной» форме предложил изнасиловать собственных матерей и бабушек, а потом всех родственников. Также чемпион Бундеслиги заявил, что его успех достигнут благодаря высшей силе его религии, талантам и близким, которые в него верили.

Приплести высшие силы рядом с предложением насиловать матерей – дно, которое вряд ли пробьет любой другой футболист-скандалист. Если бы Франк жил в России, его бы точно осудили за оскорбление чувств верующих, поскольку такие бессмысленные нападки не попадают под стандарты свободы слова.

Это просто наглые оскорбления всех подряд. Франк определенно странный человек с психологическими проблемами, которые остались у него с детства. Так что не подумайте, что российские футболисты уникальные ребята – деньги и слава кому только котелок не срывали. И чем голова легче, тем ее проще сорвать.

Рибери спокойно «принял в дар» на день рождение несовершеннолетнюю девушку. Не попросил показать паспорт, а поверил на слово, что ребенку целых 20 лет, а не 16. Впрочем, независимо от возраста, изменил матери своих детей, причем вряд ли всего с одной из жриц любви, ведь даже с той девочкой встречался не раз в разных странах.

В российском футболе за похожие проступки ругают, а в Германии в конце сезона проведут Рибери под овации. Всплакнет – эгоисты бывают плаксивыми. Клуб ему выписал серьезный штраф, а в мае все будут обнимать Франка и благодарить. В интересном мире живем – достаточно быть талантливым, тогда тебе простят буквально всё.

Дешам – спаситель Франции

В списке любимых французами людей 2018 года два комика – Омар Си и Дани Бун, а также певец Жан-Жак Гольдман. А на четвертом месте - Мбаппе. Дешама нет даже близко. И зря, ведь именно Дидье спас французский футбол от глупой потери исторического шанса на вторую мировую корону. И только Эдер помешал выиграть еще и Евро-2016.

Как показала история, Дешам оказался не робкого десятка, он абсолютно верно рассудил – расчистил сборную Франции от тех, кто таскал бы тайком на базу в России девушек табунами. Или праздновал победу над Месси с алкоголем за игрой в карты. И на поле вёл себя так, что ни под каким соусом не получилось бы деловито выйти в финал и уверенно его выиграть.

Рибери много раз жаловался, что его обделили «Золотым мячом». Но если подумать, то он всегда ценил себя в футболе сильнее, чем саму игру и то, что спорт ему подарил. Примерным профессионалом не был ни во Франции, ни в Турции, ни в Германии. Достаточно техничный, быстрый и одаренный природой, чтобы отвлекаться на развлечения и скандалы, но при этом до 35 лет соответствовать уровню «Баварии».

Франк трудился на тренировках, умеет всё – бесспорно. Но даже с учетом, что средняя результативность Рибери за карьеру выше, чем у Зидана, нет никаких оснований проводить параллели и считать его наследником Зинедина, который чудил на поле, удаляясь, но не забывал о ценности репутации. А Франк в 20 лет был драчуном и любителем выругаться, да и в 35 ничего не изменилось. Упоминать матерей – последнее дело, а Рибери к этому опустился.

Не случайно француз так и не стал чемпионом мира. Не случайно сам отказался от сборной Франции – понимал, что Дешам его выходки прощал лишь до поры до времени. Вместо того, чтобы запомниться феноменальной игрой и достойным поведением, Франк запомнится еще и скандалами. Заработал деньги для ресторана со стейком за 1 200 евро, он имеет полное право его съесть, но вести себя культурно не научился.

Если бы каждая знаменитость, которой написали парочку злых комментариев, в ответ строчила дикие сообщения, то не было бы в мире футбола взрослых мужиков, заслуживающих уважения. Но Рибери повезло, как бы низко ни падал – всё прощают. Во Франции отношение немного другое, поэтому Франк и жалуется, какие французы злые, а немцы добрые.