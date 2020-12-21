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Бригада Иванова запечатлена с бутылкой водки перед матчем «Тамбов» — «Урал»

сегодня, 19:30
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Судейская бригада Сергея Иванова была снята на видео в одном из ресторанов Саранска перед матчем 19-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Уралом» (1:1). Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

Сергей Иванов вместе со своими ассистентами Дмитрием Березневым, Алексеем Ширяевым и Сергеем Куликовым, а также инспектором встречи Николаем Ивановым, были запечатлены с бутылкой из-под водки на столе накануне матча 19-го тура РПЛ в ресторане «Balcon» в Саранске. Видеозапись, которую опубликовал телеграм-канал, была сделана менее чем за сутки до начала игры.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 22:39
кабы водка не из опилок, что бы нам было с 5 бутылок? (В Высоцкий). А тут одна!Хотя, может это как раз последняя из тех 5!
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 22:38
мы бывало и до матча принимали
berda2003
berda2003
сегодня в 22:35
бутылка на 4 рыла - лекарство успокоительное...
Анд-м
Анд-м
сегодня в 21:55
🤦 И, что??!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 21:49
Смотреть матч Тамбов - Урал тяжело трезвым, а судить тем более.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 21:45
А из туалета, ванной нет записи???
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 21:39
Единственное, что смешно, что сейчас каждого человека снимает десятки и сотни камер каждый день, в метро, в кафе, на улицах, в заведениях, и эти съемки продают весьма дешево всем желающим заплатить.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 21:35
Наш футбол без водки, это не футбол.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 21:34
Эти подпольные папарацци и видеокамеры повсюду (встречал даже в туалете!) уже достали всех. Теперь каждый носит в кармане личную видеокамеру и снимает все, что ему кажется интересным и "выкладывает" на всеобщее обозрение. Но как-то забывается, что съемка живого человека требует его разрешения, за исключением оперативной съемки. Это оборотная негативная сторона "удобства" СамСебеРежиссера. С помощью всяких примочек типа фотошопов любого человека можно представить на суд людской в любом виде и состоянии. А разве это правильно?
рже
рже
сегодня в 21:33
За сутки , не за час же до игры
trimetil
trimetil ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 21:27
Какие рамки? Пить водку - это не преступление. Они же не буянят. Они - это тоже мы, которые хотят с друзьями... Вот так и делят людей на касты.
alexgurzan
alexgurzan ответ Твой Арсен (раскрыть)
сегодня в 21:26
.
Futurista
Futurista ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 21:24, ред.
После стакана имиджевое лицо становиться более простым...советским...
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 21:24
"Ты не понял, мальчик, водочки нам принеси. Мы судить летим".
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2
сегодня в 21:22
А судьи не люди что ли.
LOpp
LOpp
сегодня в 21:20
Я тоже не могу смотреть матчи РПЛ без водки.
Паровозов
Паровозов
сегодня в 21:17
Чистые Росы, всё хочется попробовать на Н.Г отзывы не плохие.
steel900
steel900
сегодня в 21:14
В России же живем, с чего переполох то?
Жека10
Жека10
сегодня в 21:12
ну это же не был матч,в котором решалась судьба чемпионства.Тогда и смысла от такой новости ноль
санек002
санек002 ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 21:10
ну выпили мужики по стопарику!расслабились!что теперь все под одну гребенку грести?теперь все разговоры про заговор поэтому вести?глупость какая то!
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 21:08
независимо от того, что там происходит...снимает КРЫСА. Просто крыса, и со знанием этого пусть живет дальше.
морозз
морозз
сегодня в 21:08
Есть имиджевое лицо, которое должно соблюдать рамки и не в коем случае не переходить их! А есть мы, которые сходят с друзьями в кафе или ресторан и бахнут по паре соточек беленькой! Вот в этом и есть разница между нами!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 21:07
Водилу автобуса перед рейсом проверяют, чтобы не накосячил. Где гарантии, что бригада после трапезы не продолжила банкет, где-нибудь и с кем-нибудь?).
Потом удивляемся ошибкам судкорпуса.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ mortid (раскрыть)
сегодня в 21:07
Может и не пили в 1 тысячелетии, пока не смешались с угрофинами) Похрен на арбитров, но всякие пилоты тоже любят прибухнуть...
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 20:55
Отсудили они норм без скандалов, по полю вроде бегали
протон1
протон1
сегодня в 20:46
боже мой попробуй садись за руль пьяный... или верховный судья будет выносить вердикт по 105м?. это судьи . от них зависит судьба клуба. это не шутки. в клубы вкладывают миллиарды рублей. а эти что творят?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 20:46
такого слова "онвывел" даже гугл не знает
протон1
протон1
сегодня в 20:45
этих алкашей когда на поле выходят их что не проверяют? и почему игроки не разглашают эти случаи подсудные. на бухую голову игры судят. а там идетречь о выживании клубов в таблице. ваще слов нет позорище. отстранить на вечно всех.
13 RUS
13 RUS
сегодня в 20:43
Тогда уж не водку, а мордовский могарыч
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:40
Сдают друг друга 14ки, ну выпил 50-100 граммов и что? Людям при мину семь работать и вообще для здорового, крепкого мужика это ровно ничего, пусть лучше снимают чемоданчики федуна от этого толку будет больше может кто-нибудь и займётся им.
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