Бригада Иванова запечатлена с бутылкой водки перед матчем «Тамбов» — «Урал»

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сегодня, 19:30

Судейская бригада Сергея Иванова была снята на видео в одном из ресторанов Саранска перед матчем 19-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Уралом» (1:1). Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».