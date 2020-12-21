Бригада Иванова запечатлена с бутылкой водки перед матчем «Тамбов» — «Урал»

Судейская бригада Сергея Иванова была снята на видео в одном из ресторанов Саранска перед матчем 19-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Уралом» (1:1). Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».
Сергей Иванов вместе со своими ассистентами Дмитрием Березневым, Алексеем Ширяевым и Сергеем Куликовым, а также инспектором встречи Николаем Ивановым, были запечатлены с бутылкой из-под водки на столе накануне матча 19-го тура РПЛ в ресторане «Balcon» в Саранске. Видеозапись, которую опубликовал телеграм-канал, была сделана менее чем за сутки до начала игры.