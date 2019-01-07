Чтобы Классон не скучал. Еще один швед в «Краснодаре»

вчера, 16:00

«Краснодар» осуществил первый трансфер зимы, подписав хавбека сборной Швеции, воспитанного в лондонском «Арсенале». «Соккер.ру» знакомится с интересным футболистом.

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Полное имя: Матс Кристоффер Ольссон.

Гражданство: Швеция.

Возраст: 23 года (30 июня 1995).

Антропометрия: 179 сантиметров, 78 килограмм.

Предыдущие клубы: «Арсенал» (Лондон), «Мидтьюлланд», АИК .

Позиция: центральный полузащитник.

Статистика

Клубная карьера: 147 матчей, 12 голов.

Сезон-2018 в АИКе: 38 матчей, 6 голов.

В сборной Швеции до 21 года: 27 матчей, 6 голов.

В сборной Швеции: 5 матчей.

Кто вы, мистер Ольсон?

Первое упоминание об Ольссоне в российской прессе датировано 2011 годом. Да-да, тогда Кристофферу было всего лишь 15 лет, он выступал за юношескую команду «Норрчепинга» для 19-летних, что подчеркивает уровень таланта, и приглянулся скаутам лондонского «Арсенала». Записи с игрой юного шведа показали Арсену Венгеру, тот одобрил приглашение Кристоффера, а «Норрчепинг» некоторое время упирался для протокола и правил торговли («Нам бы хотелось, чтобы наши таланты оставались в команде и формировали костяк»), но все же уступил Ольссона «канонирам» за 350 тысяч евро. Нужно сказать, что выбор у тинэйджера Криса был: помимо «Арсенала» им интересовались «Ювентус» и «Аякс», не говоря о клубах более мелкого пошиба. Тем не менее, Ольсон и его родители посчитали, что самый внятный проект спортивного развития предлагает «Арсенал», и швед отправился в Лондон, несмотря на то, что тогда считал себя преданным поклонником «Манчестер Юнайтед».

Скажем прямо, Кристоффер не оправдал надежд «Арсенала», Арсена Венгера да и своих собственных, наверное, тоже. Будущему «быку» не удалось закрепиться не только в «Арсенале», но и вообще в Англии. Определяющим стал сезон 2013/2014, по ходу которого Ольссон должен был стать частью главной команды, но его видимая часть карьеры в «Арсенале» ограничилась выходом на замену в матче Кубка Лиги против «Вест Бромвича» и реализованным пенальти в послематчевой серии. Думаете, Кристоффер получил не так много шансов от Арсена Венгера? Что ж, он прошел две предсезонных подготовки с командой, участвовал в контрольных матчах, а из Лондона поехал не в какой-нибудь английский клуб уровнем ниже, а в чемпионат Дании, да и в «Мидтьюлланде» у шведа не сразу все получилось.

Тем не менее, датчане воспользовались возможностью и выкупили трансфер Ольссона за 1 миллион евро, и постепенно Крис стал набираться уверенности, обрастать мясом, пока, наконец, не стал незаменимым полузащитником «волков». Параллельно с выступлениями за клубы Ольссон много играл за шведские сборные разных возрастов. У него в сумме 61 матч и 11 забитых голов за команды U17, U19 и U21. Кристоффер – чемпион Европы среди молодежи 2015 года, хотя на том турнире он не провел ни минуты. Настоящий же прорыв в карьере Ольссона случился после перехода в АИК в начале 2017-го. В родном чемпионате полузащитник засиял, раскрывшись в амплуа, предполагающем больше созидательной активности. Игра Ольссона – один из факторов победы АИКа в чемпионате Швеции 2018.

Каков Кристоффер на поле?

Ольссон – центральный полузащитник, при этом он не «собака» и не «краеугольный камень», этот хавбек хорош в конструировании игры, в АИКе он имел определяющее влияние на командный темп и выбор направления для движения мяча. Одна из причин, притормозивших карьеру Кристоффера, заключалась как раз в неопределенности с его позицией. В «Арсенале» Ольссона пробовали чистым опорным полузащитником и «бокс ту бокс», в роли чистого разрушителя шведу не хватает мощи и оборонительных навыков, а в качестве игрока широкого спектра действий по молодости не хватало сил и выносливости.

В «Мидтьюлланде» Ольссона снова запихнули в глубину поля, и хотя он ответственно выполнял разрушительную работу (обычно в связке с напарником) сильные качества хавбека раскрылись в АИКе, где Кристоффер получил больше свободы. За первый сезон в Стокгольме он забил четыре мяча, это вдвое больше, чем за предыдущие два с половиной года в Дании. В кампании-2018 новичок «Краснодара» побил собственный рекорд – 6 забитых мячей (+5 ассистов). Неудивительно, что «быки» заинтересовались парнем, который сейчас на взлете, тем более команде Мусаева нужен игрок с такими талантами.

Как Ольсон оказался в «Краснодаре»?

«Краснодар» не покупает игроков с бухты-барахты, а так как клуб из столицы Кубани ориентирован на скандинавский рынок, то трудно было не заметить рыбу размеров Ольссона, который в завершившемся чемпионате Швеции стал одним из лучших полузащитников. В свою очередь, «Краснодар» на грани обновления средней линии: истекающие в конце сезона контракты с Каборе и Перейрой, похоже, не будут продлены, и Кристоффер – это загодя подготовленная замена в освобождающуюся зону. Еще в декабре агент Ольссона сообщал об интересе к полузащитнику со стороны клубов из пяти стран. «Краснодар» оказался самым настойчивым и расторопным, наверняка сыграл какую-то роль в этом трансфере Виктор Классон, заинтересованный в том, чтобы в команде появился соотечественник, с которым можно будет поболтать на родном языке. Сумма трансфера, по неофициальной информации, составила 4.9 миллиона евро.

Как «Краснодар» собирается использовать новичка?

Пока для меня загадка, является ли Ольссон заменой Перейре или Каборе. В теории возможны оба варианта: на позицию опорного полузащитника в будущем сезоне может опуститься Газинский, либо появится еще один новичок специально под эту задачу. В то же время, это может быть именно Ольссон, который способен занять любую позицию в средней линии. Однако Мураду Мусаеву только предстоит вылепить из Кристоффера полузащитника своей мечты, ведь в АИКе перед шведом стояли совершенно иные задачи. Во-первых, «Краснодар» играет по схеме 4-3-3, в то время как в АИКе талант Ольссона в полной мере раскрылся в расстановках с тремя центральными защитниками.