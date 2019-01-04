Топ-10 худших трансферов прошедшего лета в РПЛ

вчера, 22:00

Какие сделки не принесли пользы? Какие новички оказались слабыми звеньями? «Соккер.ру» в противовес десятке удачных приобретений лета выставляет топ-10 неудачных трансферов.

10 место. Зоран Нижич (Хорватия)

Трансфер: из «Хайдука» в «Ахмат» за 800 тысяч евро

Нижич в 2018 году появлялся на поле в футболке сборной Хорватии и был в расширенном списке кандидатов на поездку в Россию, а «шашечные», как вы помните, заняли второе место на чемпионате мира. Да и 800 тысяч евро по нынешним временам в РПЛ – не копейки. Однако трансфер Зорана обернулся для «Ахмата» сплошным разочарованием. В первой половине сезона гигантский защитник принял участие только в кубковом матче против хабаровского СКА , где грозненцы пропустили три мяча. Нижич не сыграл ни минуты в РПЛ , зато загремел в лазарет. Пока у этого трансфера нулевая эффективность.

9 место. Ловро Бизьяк (Словения)

Трансфер: из «Домжале» в «Уфу» за 450 тысяч евро

Если с Оливье Тиллем «Уфа» попала в яблочко, то футболист, приобретенный у другого соперника по квалификации Лиги Европы, пока не столь полезен. Да, Ловро забил гол «Спартаку» после выхода на замену, но в целом выглядел блекло: конкуренцию не выиграл и джокером не стал, появляясь по ходу матчей. Три матча в основе, семь выходов на замену, один гол на 90+3 минуте, который уже ничего не решал, и худшая оценка среди 28 футболистов, сыгравших за «Уфу» в первой части сезона, по данным «Whoscored».

8 место. Мигел Кардосу (Португалия)

Трансфер: из «Тонделы» в «Динамо» за 500 тысяч евро

Мигел начал за здравие: в первом же матче, который начал с первых минут, отметился голом, причем огорчил не кого-нибудь, а действующего чемпиона – московский «Локомотив». Но дальше – хуже. Серия безликих матчей обернулась потерей места в стартовом составе. По словам ответственного в «Динамо» за спортивный сектор Романа Широкова, клуб недоволен выступлениями португальца и ждет от него большего.

7 место. Такума Нисимура (Япония)

Трансфер: из «Вегалта Сэндай» в ЦСКА за 1 миллион евро

И на старуху бывает проруха, как гласит старая поговорка. ЦСКА провернул несколько крайне удачных трансферов, но с японцем в цель сходу не попал, хотя Такуме только 21 год, и у японского форварда еще есть время себя проявить. Но пока у Нисимуры считанное количество появлений на поле, полное непонимание происходящего вокруг и ноль результативных действий.

6 место. Видар Кьяртанссон (Исландия)

Трансфер: из «Маккаби» в «Ростов» за 2.5 миллиона евро

Два гола в кубковом матче против «Сызрани» не оправдывают Кьяртанссона, который результативно действовал в своих предыдущих командах. «Ростов» заплатил за опытного нападающего кругленькую сумму – 2.5 миллиона евро, но Видар провел в РПЛ только 188 минут и не отметился результативными действиями. Портал «Whoscored» считает исландца наименее эффективными игроком «Ростова». И мы согласны: затраты явно не соответствуют отдаче.

5 место. Чико Флорес (Испания)

Трансфер: из «Гранады» в «Рубин» как свободный агент

Испанский защитник достался «Рубину» бесплатно – хоть это хорошо, но Курбан Бердыев рассчитывал на опытного испанца, а тот оказался невменяемым парнем. Чико не влился в коллектив, поставил себя выше партнеров и тренерского штаба, не прислушивался к Курбану Бекиевичу и своему соотечественнику Сесару Навасу. А еще Чико вроде бы отвратительно вел себя с кем-то из помощников Бердыева, из-за чего был выведен из состава, и казанцы уже сейчас хотят расстаться с проблемным Флоресом.

4 место. Федор Смолов (Россия)

Трансфер: из «Краснодара» в «Локомотив» за 9 миллионов евро

То же самое можно сказать и о Смолове, хотя еще недавно приобретение Федора за 9 миллионов евро показалось бы большой удачей. Но дважды лучший бомбардир РПЛ провел неудачный год, не уехал в Англию и провалился на ЧМ -2018. «Краснодар» вовремя решил избавиться от увязшего в негативе актива, и «Локомотив» попался на эту удочку. За 9 миллионов евро железнодорожники получили лишь тень еще недавно грозного нападающего, Федор забил три гола, два из которых пришлись на проигранные матчи, а еще один – на игру с бедствующим «Анжи».

3 место. Александр Ташаев (Россия)

Трансфер: из «Динамо» в «Спартак» за 1.5 миллионов евро

Нужен ли был этот скандальный переход из «Динамо» в «Спартак»? Среди «бело-голубых» Ташаев был одним из лидеров, в другом московском клубе все чаще полирует скамейку. Возможно, сам трансфер и обрушившееся давление выбили Александра из колеи, виноват и «Спартак», пригласивший футболиста, который создал чрезмерную конкуренцию на флангах и не подходил по стилю. В первой половине сезона Ташаев не воспользовался своими шансами в «Спартаке», а новых может и не быть, учитывая наличие Ломовицкого, перевод Ханни на фланг и желание вернуть Бакаева из аренды.

2 место. Кристиан Куэва (Перу)

Трансфер: из «Сан-Паулу» в «Краснодар» за 8 миллионов евро

Слишком дорогой трансфер по меркам РПЛ , чтобы прийтись не ко двору. «Краснодар» подписал опытного игрока, основного полузащитника сборной Перу, участника чемпионата мира в России, но при этом внятной роли для Куэвы в команде не нашлось. И даже после исчезновения Мамаева у Кристиана не стало больше игровой практики (всего 3 матча в основе и 12 выходов на замену). Да, на «Краснодар» давит лимит на легионеров, Куэва не раз становился жертвой этого закона, но чья бы ни была вина, пока приглашение Кристиана выглядит как промашка. Ходят слухи, что перуанец может вернуться в Южную Америку из негостеприимной России.

1 место. Клаудио Маркизио (Италия)

Трансфер: из «Ювентуса» в «Зенит» как свободный агент