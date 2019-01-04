Топ-10 худших трансферов прошедшего лета в РПЛ

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 11 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.83 3.7 3.8
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 3 3.5 2.2
Англия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 1.8 3.7 4.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 1.43 4.5 6.8
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 1.95 3.4 3.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 3.8 3.27 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.65 3.7 5.2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.08 9.5 22
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 2.25 3.4 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2 3.35 3.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.15 3.25 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 2.5 3.25 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 2.75 3.15 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 4.1 3.6 1.83
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1.95 3.5 3.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 1.22 6 12.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 1.47 4.25 6.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 1.52 4.1 6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.77 3.65 4.35
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 2.13 3.25 3.25
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.65 3.8 5.1
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун - - -
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.8 3.5 1.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 2.75 3.1 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2.7 3.25 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2.05 3.4 3.5
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 2.4 3.5 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.55 3.25 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.65 3.3 2.5
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.6 3 2.75
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 1.98 3.2 3.75
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3.75 3.3 1.95
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 4.1 3.2 1.95
Испания. Примера 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Вальядолид -:-  Райо Вальекано 2 3.37 3.85
18:15 сегодня  Алавес -:-  Валенсия 3.15 3.1 2.4
22:45 сегодня  Уэска -:-  Бетис 3.4 3.5 2.1
Испания. Сегунда 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.9 3.2 4.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.7 2.9 2.7
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос 1.33 4.8 9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 8.5 4.5 1.35
Кубок Азии 2019, 1 тур 1 X 2
20:00 сегодня  ОАЭ -:-  Бахрейн - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 16 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 2.4 3.2 2.85
Франция. Кубок 2018/2019, 1/32 финала 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТурТур -:- Логотип футбольный клуб Ле-ЭрбьеЛе-Эрбье - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариньянМариньян -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб Раон-л'ЭтапРаон-л'Этап - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вири-ШатийонВири-Шатийон -:- Логотип футбольный клуб АнжеАнже - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КонкарноКонкарно - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб Л'Эглон дю ЛамантенЛ'Эглон дю Ламантен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ле Пю (Ле-Пю-ан-Веле)Ле Пю -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БержеракБержерак -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер -:- Логотип футбольный клуб НимНим 4.6 3.4 1.75
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АмьенАмьен -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.65 3.5 5.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШилтихэмШилтихэм -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб КанКан 3.4 3.2 2.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца 2.6 3.1 2.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб ЛимонестЛимонест - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сен-Кантен Сен-Кантен -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГравлинГравлин -:- Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш - - -
22:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бург ФутБург Фут -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
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Топ-10 худших трансферов прошедшего лета в РПЛ

вчера, 22:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Маркизио Клаудио
Маркизио Клаудио
Полузащитник
Ташаев Александр
Ташаев Александр
Полузащитник

Какие сделки не принесли пользы? Какие новички оказались слабыми звеньями? «Соккер.ру» в противовес десятке удачных приобретений лета выставляет топ-10 неудачных трансферов.

10 место. Зоран Нижич (Хорватия)

Трансфер: из «Хайдука» в «Ахмат» за 800 тысяч евро

Нижич в 2018 году появлялся на поле в футболке сборной Хорватии и был в расширенном списке кандидатов на поездку в Россию, а «шашечные», как вы помните, заняли второе место на чемпионате мира. Да и 800 тысяч евро по нынешним временам в РПЛ – не копейки. Однако трансфер Зорана обернулся для «Ахмата» сплошным разочарованием. В первой половине сезона гигантский защитник принял участие только в кубковом матче против хабаровского СКА, где грозненцы пропустили три мяча. Нижич не сыграл ни минуты в РПЛ, зато загремел в лазарет. Пока у этого трансфера нулевая эффективность.

9 место. Ловро Бизьяк (Словения)

Трансфер: из «Домжале» в «Уфу» за 450 тысяч евро

Если с Оливье Тиллем «Уфа» попала в яблочко, то футболист, приобретенный у другого соперника по квалификации Лиги Европы, пока не столь полезен. Да, Ловро забил гол «Спартаку» после выхода на замену, но в целом выглядел блекло: конкуренцию не выиграл и джокером не стал, появляясь по ходу матчей. Три матча в основе, семь выходов на замену, один гол на 90+3 минуте, который уже ничего не решал, и худшая оценка среди 28 футболистов, сыгравших за «Уфу» в первой части сезона, по данным «Whoscored».

8 место. Мигел Кардосу (Португалия)

Трансфер: из «Тонделы» в «Динамо» за 500 тысяч евро

Мигел начал за здравие: в первом же матче, который начал с первых минут, отметился голом, причем огорчил не кого-нибудь, а действующего чемпиона – московский «Локомотив». Но дальше – хуже. Серия безликих матчей обернулась потерей места в стартовом составе. По словам ответственного в «Динамо» за спортивный сектор Романа Широкова, клуб недоволен выступлениями португальца и ждет от него большего.

7 место. Такума Нисимура (Япония)

Трансфер: из «Вегалта Сэндай» в ЦСКА за 1 миллион евро

И на старуху бывает проруха, как гласит старая поговорка. ЦСКА провернул несколько крайне удачных трансферов, но с японцем в цель сходу не попал, хотя Такуме только 21 год, и у японского форварда еще есть время себя проявить. Но пока у Нисимуры считанное количество появлений на поле, полное непонимание происходящего вокруг и ноль результативных действий.

6 место. Видар Кьяртанссон (Исландия)

Трансфер: из «Маккаби» в «Ростов» за 2.5 миллиона евро

Два гола в кубковом матче против «Сызрани» не оправдывают Кьяртанссона, который результативно действовал в своих предыдущих командах. «Ростов» заплатил за опытного нападающего кругленькую сумму – 2.5 миллиона евро, но Видар провел в РПЛ только 188 минут и не отметился результативными действиями. Портал «Whoscored» считает исландца наименее эффективными игроком «Ростова». И мы согласны: затраты явно не соответствуют отдаче.

5 место. Чико Флорес (Испания)

Трансфер: из «Гранады» в «Рубин» как свободный агент

Испанский защитник достался «Рубину» бесплатно – хоть это хорошо, но Курбан Бердыев рассчитывал на опытного испанца, а тот оказался невменяемым парнем. Чико не влился в коллектив, поставил себя выше партнеров и тренерского штаба, не прислушивался к Курбану Бекиевичу и своему соотечественнику Сесару Навасу. А еще Чико вроде бы отвратительно вел себя с кем-то из помощников Бердыева, из-за чего был выведен из состава, и казанцы уже сейчас хотят расстаться с проблемным Флоресом.

4 место. Федор Смолов (Россия)

Трансфер: из «Краснодара» в «Локомотив» за 9 миллионов евро

То же самое можно сказать и о Смолове, хотя еще недавно приобретение Федора за 9 миллионов евро показалось бы большой удачей. Но дважды лучший бомбардир РПЛ провел неудачный год, не уехал в Англию и провалился на ЧМ-2018. «Краснодар» вовремя решил избавиться от увязшего в негативе актива, и «Локомотив» попался на эту удочку. За 9 миллионов евро железнодорожники получили лишь тень еще недавно грозного нападающего, Федор забил три гола, два из которых пришлись на проигранные матчи, а еще один – на игру с бедствующим «Анжи».

3 место. Александр Ташаев (Россия)

Трансфер: из «Динамо» в «Спартак» за 1.5 миллионов евро

Нужен ли был этот скандальный переход из «Динамо» в «Спартак»? Среди «бело-голубых» Ташаев был одним из лидеров, в другом московском клубе все чаще полирует скамейку. Возможно, сам трансфер и обрушившееся давление выбили Александра из колеи, виноват и «Спартак», пригласивший футболиста, который создал чрезмерную конкуренцию на флангах и не подходил по стилю. В первой половине сезона Ташаев не воспользовался своими шансами в «Спартаке», а новых может и не быть, учитывая наличие Ломовицкого, перевод Ханни на фланг и желание вернуть Бакаева из аренды.

2 место. Кристиан Куэва (Перу)

Трансфер: из «Сан-Паулу» в «Краснодар» за 8 миллионов евро

Слишком дорогой трансфер по меркам РПЛ, чтобы прийтись не ко двору. «Краснодар» подписал опытного игрока, основного полузащитника сборной Перу, участника чемпионата мира в России, но при этом внятной роли для Куэвы в команде не нашлось. И даже после исчезновения Мамаева у Кристиана не стало больше игровой практики (всего 3 матча в основе и 12 выходов на замену). Да, на «Краснодар» давит лимит на легионеров, Куэва не раз становился жертвой этого закона, но чья бы ни была вина, пока приглашение Кристиана выглядит как промашка. Ходят слухи, что перуанец может вернуться в Южную Америку из негостеприимной России. 

1 место. Клаудио Маркизио (Италия)

Трансфер: из «Ювентуса» в «Зенит» как свободный агент

Маркизио пришел из «Ювентуса» как свободный агент, но эта формулировка не должна вводить в заблуждение. Во-первых, Клаудио положили царскую зарплату на берегах Невы (по данным итальянских СМИ, от 6 до 6.5 миллиона евро в год), во-вторых, мы никогда не узнаем сумму подъемных, так называемый подписной бонус. За сумасшедшие деньги «Зенит» получил обузу, опытного и титулованного футболиста, которому в России интересны только регулярные оповещения от банка о поступлении средств на счет. Клаудио хорошо устроился, всем бы так.

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Все комментарии
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил Ваня лучший
   510 / 670
сегодня в 00:05
Можно подумать , что Маркизио единственный в Зените, кто получает "сумасшедшую "зарплату. Был бы Зенит частным клубом , например Миллера, он бы 100 раз подумал, чтобы отстегивать такие деньги. А так, что их жалеть ( деньги то) они ведь не свои . а из госказны.
Был бы ты грамотным человеком- назвал бы свой аккаунт не Wagner Lave, а Wagner Love))
Дима Головашич
Дима Головашич ответил ЦСКА 06
   407 / 670
вчера в 23:29
А как же супер пупер трансфер по мнению болельщиков спартака Еременко. Хотели нагадить ЦСКА а получилось как всегда.
А чем тебя Ерёменко смущает, я не понимаю?
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   161 / 670
вчера в 23:14
А как же супер пупер трансфер по мнению болельщиков спартака Еременко. Хотели нагадить ЦСКА а получилось как всегда.
d_fincher
d_fincher ответил Литейный 4
   354 / 670
вчера в 23:01
Надо взять на заметку зулуса. Как сказал бы Филл это баклажан. Гыгыгы
Как странно, что ты коллекционируешь такие фотки. Хотя... лазурь даёт о себе знать.
d_fincher
d_fincher
   354 / 670
вчера в 23:00
Зенит как всегда тратит наши деньги и будет это делать в новом, 2019-м, году. С новым годом!
Костик Смирнов
Костик Смирнов ответил Ваня лучший
вчера в 22:56
Какой гозказны?
Литейный 4
Литейный 4 ответил jobss
   5 / 670
вчера в 22:54
Ну дЫк рамочку снизу приподнять и все дела. Атлет. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4 ответил Ваня лучший
   5 / 670
вчера в 22:53
Можно подумать , что Маркизио единственный в Зените, кто получает "сумасшедшую "зарплату. Был бы Зенит частным клубом , например Миллера, он бы 100 раз подумал, чтобы отстегивать такие деньги. А так, что их жалеть ( деньги то) они ведь не свои . а из госказны.
Можно подумать , что Педры и Софьи единственные, кто получают "сумасшедшую "зарплату. Далее все тоже самое по твоему тексту в отношении Спартака и не только. Пишешь как истинный спартач. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4 ответил jobss
   5 / 670
вчера в 22:47
Срамота конечно, но это же спартаковский игрок. Надо коллеге посоветовать рамку фото немного поднять. Гыгыгы
Ваня лучший
Ваня лучший
   25 / 670
вчера в 22:45
Можно подумать , что Маркизио единственный в Зените, кто получает "сумасшедшую "зарплату. Был бы Зенит частным клубом , например Миллера, он бы 100 раз подумал, чтобы отстегивать такие деньги. А так, что их жалеть ( деньги то) они ведь не свои . а из госказны.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   510 / 670
вчера в 22:43
Нам пофигу! Деньги московских бабушек.))
Литейный 4
Литейный 4 ответил parallels
   5 / 670
вчера в 22:39
а где идрис самба тарасовский? взяли зулуса в дубль, по просьбе глушакова - так тот в состав не пробился, всё в бане сидит. тьфу, срамота! дезеувы!
Надо взять на заметку зулуса. Как сказал бы Филл это баклажан. Гыгыгы
parallels
parallels
   6 / 670
вчера в 22:37
а где идрис самба тарасовский? взяли зулуса в дубль, по просьбе глушакова - так тот в состав не пробился, всё в бане сидит. тьфу, срамота! дезеувы!
sir_Alex
sir_Alex
   55 / 670
вчера в 22:37
зенит заслуженно на 1-ом месте!)))
FROLL 001
FROLL 001 ответил ошалевший
   29 / 670
вчера в 22:31
у него зарплата перекроет и их зарплату и трансфер вместе взятое
Это тебе на Соккере написали, или желтые СМИ?
parallels
parallels
   6 / 670
вчера в 22:30
как же стыдно за спартак! позор!
ошалевший
ошалевший ответил Литейный 4
   184 / 670
вчера в 22:18
Маркизио хоть бесплатно пришел, а пупсики купили лавочников Педр и Софий. Гыгыгы
у него зарплата перекроет и их зарплату и трансфер вместе взятое
Тiпа Тралi-Валi
Тiпа Тралi-Валi
   219 / 670
вчера в 22:16
Да тут должно быть половина спартаковских. Понабрали неликвид.
Литейный 4
Литейный 4
   5 / 670
вчера в 22:04
Маркизио хоть бесплатно пришел, а пупсики купили лавочников Педр и Софий. Гыгыгы
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