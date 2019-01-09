После Акинфеева. Идеальный вратарь для сборной

вчера, 16:00

Игорь оставил сборную, но радовал ЦСКА , а его сменщики допускали ошибки. «Соккер.ру» напоминает, из кого выбирает Черчесов по пути на Евро-2020.

Александр Филимонов заявил, что раз Акинфеева нет в сборной, то Игорь не лучший вратарь России. Странная у спартаковца логика. Хотя бы потому, что «армеец» объяснил причину отказа от дальнейших выступлений за сборную – проблема с коленом, и в любой момент стройная серия выступлений за ЦСКА может прерваться.

Рисковать здоровьем и карьерой чаще, если понятно, что российских вратарей в РПЛ подавляющее большинство, а Гильерме взял паспорт и уже играл за сборную, было бы странно. С другой стороны, Акинфееву проблемы со здоровьем не мешают стабильно и успешно выступать за ЦСКА , то есть нам могут рассказать только часть правды.

Скорее всего, Игорь, натерпевшись оскорблений, решил уйти из сборной после успешного для него лично крупного турнира, а не выслушивать потом обвинения – нередко вполне справедливые, после промахов в воротах в красной форме. Вот только без опытного стража в Лиге Наций сыграли Лунев и Гильерме, а выйти в дивизион А не получилось, застряли во второй лиге до нового турнира.

Да и Филимонов поднял важный вопрос – не исключено, что лучшего вратаря в российском футболе сейчас попросту нет. Особенно среди тех, кто доступен Черчесову. Отсутствие «первого номера» в насыщенном 2019 году – за короткое время сыграют 10 официальных и несколько товарищеских поединков, может стать проблемой.

Акинфеев до сих пор сильнее остальных?

Как минимум успешнее, ведь ЦСКА пропустил меньше всех в РПЛ . И Митрюшкин – редкий российский голкипер за рубежом, не вызывается в первую команду, то есть все основные кандидаты в первую команду сосредоточены в одной лиге. Сравнивать намного проще, чем тренерам, вроде Лёва, у которого Нойер в «Баварии», а тер Штеген – в «Барселоне».

В России, если говорить о сэйвах на единицу времени, рекордсменами являются Дюпин из «Анжи» и Левашов из «Арсенала». Но количество спасений не значит, что вратарь сильнее всех. Например, у Гильерме по 3.9 сэйва в среднем за каждые 90 минут, у Крицюка – 3.8, однако эти два кандидата в сборную оставили разные впечатления. Второму мешала травма, первому – оборона «Локомотива».

У Гильерме были грубые ляпы – голы, пропущенные по его вине. Так что общее количество сэйвов не является мерилом крутости голкипера. Хотя лидерство бразильца и голкипера «Краснодара» показательное – оба заслуживают внимания тренерского штаба сборной. В Казани у Бердыева Бабурин и Коновалов могут подрасти. Шунин собирает столько же сэйвов за единицу времени, как и Лунев – 2.8. А вот Беленов - 2.6, сбавил по сравнению с прошлыми сезонами.

У Акинфеева спасений меньше, чем даже у Максименко из «Спартака» – 2.4, но важно уметь оценивать голкиперов комплексно. У Гильерме за игру по 13 ударов по воротам, у Игоря – 10.6. Но это все удары, не только точные. С учетом только метких попыток имеем у Акинфеева 83.3 % отраженных ударов в створ, у Маринато – 79.8 %, у Лунева – 73.8 %, а у Шунина 78.3 %. Даже если взять тех, у кого суммарно больше сэйвов, чем у вратаря ЦСКА , никто не ушел в отрыв по непробиваемости.

С другой стороны, есть голкиперы, которые не хуже, чем Акинфеев, играют ногами – Лунев и Шунин в этом компоненте хороши, особенно Андрей. А вот Гильерме позволял себе плохие передачи. Но при этом никто так не влияет на свою линию защиты, как Акинфеев. Состав тройки центральных беков ЦСКА теперь не тот, что был сезоном ранее, а на успешности защиты перемены не сказались. Никто в РПЛ не пропустил меньше, чем «армейцы» - всего 8 голов. У «Зенита», «Локомотива» и «Спартака» по 17 ошибок, а у «Краснодара» - 13.

Кто может приятно удивить в 2019 году?

В первую очередь, приходит на ум голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Парень из спортивной семьи – отец работает баскетбольным наставником. Родился в Краснодаре, воспитывался в одноименном клубе, дебютировал в РПЛ , а в 19 лет работает как взрослый голкипер. Если обойдет Синицына и Крицюка – заслужит вызов в сборную.

Хотя и его коллега Станислав может добавить в этом году, если «Краснодар» будет лидером дивизиона и дебютирует в Лиге чемпионов осенью. Также ждем шага вперед от вратарей молодежки – Максименко, Мелихова и Обухова, хотя первого может задвинуть на лавку Селихов – после травмы Александр должен прибавлять, ведь в «Спартаке» для вратаря всегда есть работа.

Важно отметить, что в РПЛ сыграли всего четыре голкипера моложе 25 лет. Коновалов, Максименко и Сафонов в будущем станут претендентами на вызов в первую команду. Не только опытного Крицюка пора заметить, молодым тоже нужно доверять, как и новым именам. Голкипер может выстрелить, даже если за неделю до первого успешного большого матча о нем мало кто слышал. У Лодыгина, например, 11 матчей за сборную России, а кто в него верил в день перехода в «Зенит»?

Андрей Лунев в 2015 году представлял умирающий «Сатурн», а через два года дебютировал в сборной, теперь основной в составе лидера РПЛ . У Черчесова раньше был читаемый подход к формированию вратарской тройки. Акинфеев достаточно ревнивый к своему статусу, чтобы не предлагать более одного конкурента, поэтому на ЧМ -18 играющим тренером стал Габулов, никак не угрожавший позициям Игоря. Но теперь Акинфеева в сборной нет, так что третий вратарь в заявке может стать первым в любой момент.

Акинфеев в будущем вернется в сборную?

В отдельно взятом матче спасти могут и Лунев, и Гильерме. Но не заметно, чтобы эти голкиперы сильно росли. Кроме того, Андрею в этом году будет 28, а Гильерме – 34. Нет молодого человека, который бы затмил Акинфеева игрой и вынудил уйти. При этом как у Шунина проблемы с дальними ударами, так у вратарей «Зенита» и «Локомотива» - свои слабые стороны.

Не стоит исключать, что если все голкиперы, которым Черчесов будет доверять в первую очередь – а это названные выше с приглашениями в первую команду на матчи Лиги Наций, не смогут ярко сыграть в первой половине 2019 года, то Игорь Акинфеев получит предложение спасти футбольное отечество. Если параллельно будет в шикарной форме в ЦСКА , конечно же.

Кризисный сценарий возможен минимум по трем веским причинам, которые завязаны на вратаре ЦСКА . У Акинфеева новый контракт с родным клубом до 2022 года – Гинер никогда не предложил бы столько денег человеку с чрезвычайно серьезной проблемой колена, даже с учетом значимости Игоря. Вратарю всего 32 года, собирается играть минимум до 36 лет, чтобы побить еще парочку рекордов.

Вторая причина – возможный рекорд сборной России по количеству матчей. Акинфеев ушел после 110-й игры, а мог бы остаться и превзойти достижение Игнашевича, сыграв всего 17 матчей, на что хватило бы всего два года. Третья причина, почему Акинфеев недалеко от сборной убежал – в России найдется человек с классической для страны фамилией, который может шепнуть любому «армейцу» личную просьбу. И этого человека слушают.

Слуцкий ведь сборную возглавил, хотя не хотел. Да и Игнашевич пошел на контакт с Черчесовым, встретились в кафе, поговорили. Сборной пока не нужен проверенный голкипер, ведь по именам людей хватает - Лунев, Гильерме, Крицюк, Селихов, Шунин, Беленов и молодежь. Но есть ли в этом списке человек, при упоминании которого в первую очередь думаешь о плюсах? Филимонов ведь может оказаться прав, если ограничить его высказывание интересами сборной, не оценивая Акинфеева.

Ярко выраженного «первого номера» у Черчесова нет. И это проблема, ведь нет и сыгранной защитной линии. Никто из голкиперов не выше остальных на голову. Поэтому и возникает разговор об Игоре. Капитан ЦСКА показывает стабильную игру, он сохранил козыри, забыв о ляпах. У Игоря были разные периоды – его и превозносили, и втаптывали после ужасных ошибок. Но на данный момент ветеран явно не уступает коллегам, среди которых нет молодого гения, который в 2019 году вырастет в основного голкипера для «Ювентуса».

Так что имеем ряд примерно равных вратарей для первой сборной – причем с запасом, того же Крицюка толком не испытали, а также Игоря, который точно не стал хуже, чем был. А вы бы хотели, чтобы Акинфеев вернулся в сборную по примеру Игнашевича или стоит перевернуть страницу навсегда?