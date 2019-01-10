Кто выиграет Кубок Азии? Определяем победителя «на бумаге»

Азиатский футбол не слишком здорово изучен за пределами региона, но «Соккер.ру» готов развернуть вокруг Кубка Азии-2019 традиционную игру в «угадайку».
Знакомимся с участниками Кубка Азии-2019 и их возможностями в формате игры: «выявляем» победителей групп, «определяем» возможную сетку плей-офф, «называем» победителя. И да, мы обязательно угодим впросак, ведь многие сборные-участницы турнира в ОАЭ представляют собой неопределенные туманности, обязательно будут сенсации и неожиданности, но полученного в ходе виртуального розыгрыша удовольствия у нас никто не отнимет.
Итак, в финальной части Кубка Азии впервые принимают участие 24 сборные. Они разделены на шесть групп по четыре команды. Победители и занявшие вторые места команды автоматически выходят в 1/8 финала, кроме того, в первую стадию плей-офф пробьются четыре лучшие сборные, которые финишируют на третьих местах. Точно такой же формат был у Евро-2016, который прошел во Франции, так что разберемся. И без дальнейших прелюдий – поехали!
Группа A: Индия, Таиланд, ОАЭ, Бахрейн
Бахрейн отчаянно сопротивлялся хозяевам турнира (ничья 1:1 с ОАЭ) и Таиланду (поражение 0:1), но в последнем туре не выиграет у Индии и останется на последней строчке. Индусы уже порадовали своих болельщиков, крупно переиграв тайцев, но, думается, ОАЭ активизируется и по-хозяйски запрыгнет на первую строчку. Впрочем, нужно понимать, что эта группа – слабейшая на турнире, можем не увидеть ни одной команды даже в четвертьфинале.
Итог: A1 – ОАЭ; A2 – Индия; A3 – Таиланд; A4 – Бахрейн.
Группа B: Австралия, Иордания, Сирия, Палестина
Действующий чемпион и явный фаворит группы – сборная Австралии, начала с сенсационного поражения от Иордании, что уже путает турнирную ситуацию. Впрочем, «Соккеруз» по силам выиграть в обоих оставшихся матчах и без проблем выйти в плей-офф. Возможно, со второй строчки, а не с первой, если Иордания продолжит удивлять.
Итог: B1 – Австралия; B2 – Иордания; B3 – Сирия; B4 – Палестина.
Группа С: Китай, Южная Корея, Киргизия, Филиппины
Южная Корея – один из фаворитов всего турнира, Китай с Марчелло Липпи тоже обязан выходить из группы, а в соперничестве дебютантов Кубка Азии Киргизии и Филиппин пожелаем успехов команде из бывшей республики Советского Союза, которую возглавляет российский тренер Александр Крестинин.
Итог: C1 – Южная Корея; C2 – Китай; C3 – Киргизия; C4 – Филиппины.
Группа D: Иран, Ирак, Вьетнам, Йемен
Иран – сборная с самым высоким международным рейтингом в Азии, у Ирака тоже приличная команда по меркам среднего уровня турнира, а Вьетнам и Йемен – две самые дешевые, согласно рейтингу «Трансфермаркта» команды на Кубке Азии-2019. У большинства футболистов вообще нет рейтинга и, соответственно, установленной стоимости. В общем, с двумя первыми строчками в этой группе, пожалуй, все ясно, а вот кто из «титанов» вырвется вперед – большой вопрос.
Итог: D1 – Иран; D2 – Ирак; D3 – Вьетнам; D4 – Йемен.
Группа E: Саудовская Аравия, Катар, Ливан, КНДР
Саудовская Аравия играла на ЧМ-2018, проиграла сборной России в матче открытия, но взяла верх над Египтом с Салахом, Катар готовится принять свой собственный мундиаль, так что от этих сборных ждут выхода в плей-офф. Однако у футболистов из КНДР особая мотивация разбить ближневосточную пару, да и Ливан не обязательно окажется подарком, хотя в первом туре и корейцы, и ливанцы проиграли.
Итог: E1 – Саудовская Аравия; E2 – Катар; E3 – КНДР; E4 – Ливан.
Группа F: Япония, Узбекистан, Туркменистан, Оман
Япония наравне с Южной Кореей считается фаворитом Кубка Азии-2019, у Узбекистана снова сильный коллектив, хотя этой команде часто не везет на азиатских стартах. Туркменистан вряд ли поднимется выше третьего места, но Оман точно нужно оставлять на четвертой строчке.
Итог: F1 – Япония; F2 – Узбекистан; F3 – Туркменистан; F4 – Оман.
Лучшие четыре команды, занявшие третьи места (допустим): Таиланд, Киргизия, Сирия, Туркменистан.
Плей-офф
Сетка розыгрыша плей-офф известна. Осталось подставить команды, «занявшие» соответствующие места после группового турнира, а дальше будем выбирать победителей в образовавшихся парах, пока не доберемся до финала.
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1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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A2 – Индия
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C2 – Китай*
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Китай
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D1 – Иран*
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Иран*
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B3 – Сирия
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Иран
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B1 – Австралия*
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Япония*
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A3 – Таиланд
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Австралия
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ЯПОНИЯ
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F1 – Япония*
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Япония*
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E2 – Катар
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vs
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C1 – Южная Корея*
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F3 – Туркменистан
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Южная Корея*
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ
|
E1 – Саудовская Аравия*
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Саудовская Аравия
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D2 – Ирак
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Южная Корея*
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A1 – ОАЭ*
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Узбекистан
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C3 – Киргизия
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ОАЭ
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B2 – Иордания
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Узбекистан*
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F2 – Узбекистан*
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Такой получилась наша предполагаемая сетка плей-офф Кубка Азии-2019. Не было задачи подогнать расклад под победу определенной команды, хотя, признаюсь, и до составления виртуальной версии Кубка Азии думал о том, что этот турнир выиграет либо Япония, либо Южная Корея. Если эти сборные займут первые места в своих квартетах и не оступятся в плей-офф, то могут встретиться в финале. Кто станет победителем?
Финал. Япония – Южная Корея. За корейцев сыграет главная звезда всего турнира – Хын-Мин Сон, которого весь мир знает по выступлениям за «Тоттенхэм». Форвард «шпор» в изумительной форме, но все же поставлю на победу команды с «самурайским» духом. Сборная Японии – чемпион Азии-2019, футболисты из Страны Восходящего Солнца добудут пятый титул в истории. Правда ли это? Узнаем через три недели, а пока еще есть возможность дурачиться, делая прогнозы.
Сообщается, что форвард покинет расположение «шпор» сразу после матча с «Манчестер Юнайтед» (13 января). Кубок Азии пройдет с 5 января по 1 февраля в ОАЭ.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1085860/son-hyn-min-yuzhnaya-koreya
Сообщается, что форвард покинет расположение «шпор» сразу после матча с «Манчестер Юнайтед» (13 января). Кубок Азии пройдет с 5 января по 1 февраля в ОАЭ.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1085860/son-hyn-min-yuzhnaya-koreya
ПЕРЕД УЗБЕКИСТАН .))
ПЕРЕД УЗБЕКИСТАН .))