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Австралия. А-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 1.57 4 5.15
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 1.75 3.7 4.4
Испания. Примера 2018/2019, 19 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Сельта 2.45 3.4 2.85
Испания. Сегунда 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 2.2 2.85 3.6
Кубок Азии 2019, 2 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Палестина -:-  Австралия - - -
16:30 сегодня  Филиппины -:-  Китай - - -
19:00 сегодня  Кыргызстан -:-  Южная Корея - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Кан -:-  Лилль - - -
22:45 сегодня  Лион -:-  Реймс 1.4 4.75 7.7
Франция. Лига 2 2018/2019, 20 тур 1 X 2
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22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор 1.65 3.4 5.55
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Кто выиграет Кубок Азии? Определяем победителя «на бумаге»

вчера, 17:42

Азиатский футбол не слишком здорово изучен за пределами региона, но «Соккер.ру» готов развернуть вокруг Кубка Азии-2019 традиционную игру в «угадайку».  

Знакомимся с участниками Кубка Азии-2019 и их возможностями в формате игры: «выявляем» победителей групп, «определяем» возможную сетку плей-офф, «называем» победителя. И да, мы обязательно угодим впросак, ведь многие сборные-участницы турнира в ОАЭ представляют собой неопределенные туманности, обязательно будут сенсации и неожиданности, но полученного в ходе виртуального розыгрыша удовольствия у нас никто не отнимет. 

Итак, в финальной части Кубка Азии впервые принимают участие 24 сборные. Они разделены на шесть групп по четыре команды. Победители и занявшие вторые места команды автоматически выходят в 1/8 финала, кроме того, в первую стадию плей-офф пробьются четыре лучшие сборные, которые финишируют на третьих местах. Точно такой же формат был у Евро-2016, который прошел во Франции, так что разберемся. И без дальнейших прелюдий – поехали!

Группа A: Индия, Таиланд, ОАЭ, Бахрейн

Бахрейн отчаянно сопротивлялся хозяевам турнира (ничья 1:1 с ОАЭ) и Таиланду (поражение 0:1), но в последнем туре не выиграет у Индии и останется на последней строчке. Индусы уже порадовали своих болельщиков, крупно переиграв тайцев, но, думается, ОАЭ активизируется и по-хозяйски запрыгнет на первую строчку. Впрочем, нужно понимать, что эта группа – слабейшая на турнире, можем не увидеть ни одной команды даже в четвертьфинале.

Итог: A1 – ОАЭ; A2 – Индия; A3 – Таиланд; A4 – Бахрейн. 

Группа B: Австралия, Иордания, Сирия, Палестина

Действующий чемпион и явный фаворит группы – сборная Австралии, начала с сенсационного поражения от Иордании, что уже путает турнирную ситуацию. Впрочем, «Соккеруз» по силам выиграть в обоих оставшихся матчах и без проблем выйти в плей-офф. Возможно, со второй строчки, а не с первой, если Иордания продолжит удивлять. 

Итог: B1 – Австралия; B2 – Иордания; B3 – Сирия; B4 – Палестина. 

Группа С: Китай, Южная Корея, Киргизия, Филиппины

Южная Корея – один из фаворитов всего турнира, Китай с Марчелло Липпи тоже обязан выходить из группы, а в соперничестве дебютантов Кубка Азии Киргизии и Филиппин пожелаем успехов команде из бывшей республики Советского Союза, которую возглавляет российский тренер Александр Крестинин. 

Итог: C1 – Южная Корея; C2 – Китай; C3 – Киргизия; C4 – Филиппины. 

Группа D: Иран, Ирак, Вьетнам, Йемен

Иран – сборная с самым высоким международным рейтингом в Азии, у Ирака тоже приличная команда по меркам среднего уровня турнира, а Вьетнам и Йемен – две самые дешевые, согласно рейтингу «Трансфермаркта» команды на Кубке Азии-2019. У большинства футболистов вообще нет рейтинга и, соответственно, установленной стоимости. В общем, с двумя первыми строчками в этой группе, пожалуй, все ясно, а вот кто из «титанов» вырвется вперед – большой вопрос.

Итог: D1 – Иран; D2 – Ирак; D3 – Вьетнам; D4 – Йемен. 

Группа E: Саудовская Аравия, Катар, Ливан, КНДР

Саудовская Аравия играла на ЧМ-2018, проиграла сборной России в матче открытия, но взяла верх над Египтом с Салахом, Катар готовится принять свой собственный мундиаль, так что от этих сборных ждут выхода в плей-офф. Однако у футболистов из КНДР особая мотивация разбить ближневосточную пару, да и Ливан не обязательно окажется подарком, хотя в первом туре и корейцы, и ливанцы проиграли.

Итог: E1 – Саудовская Аравия; E2 – Катар; E3 – КНДР; E4 – Ливан. 

Группа F: Япония, Узбекистан, Туркменистан, Оман

Япония наравне с Южной Кореей считается фаворитом Кубка Азии-2019, у Узбекистана снова сильный коллектив, хотя этой команде часто не везет на азиатских стартах. Туркменистан вряд ли поднимется выше третьего места, но Оман точно нужно оставлять на четвертой строчке. 

Итог: F1 – Япония; F2 – Узбекистан; F3 – Туркменистан; F4 – Оман. 

Лучшие четыре команды, занявшие третьи места (допустим): Таиланд, Киргизия, Сирия, Туркменистан.  

Плей-офф

Сетка розыгрыша плей-офф известна. Осталось подставить команды, «занявшие» соответствующие места после группового турнира, а дальше будем выбирать победителей в образовавшихся парах, пока не доберемся до финала.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

A2 – Индия

 

 

 

C2 – Китай*

Китай

 

 

D1 – Иран*

Иран*

 

 

B3 – Сирия

 

Иран

 

B1 – Австралия*

 

Япония*

 

A3 – Таиланд

Австралия

 

ЯПОНИЯ

F1 – Япония*

Япония*

 

 

E2 – Катар

 

 

vs

C1 – Южная Корея*

 

 

 

F3 – Туркменистан

Южная Корея*

 

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

E1 – Саудовская Аравия*

Саудовская Аравия

 

 

D2 – Ирак

 

Южная Корея*

 

A1 – ОАЭ*

 

Узбекистан

 

C3 – Киргизия

ОАЭ

 

 

B2 – Иордания

Узбекистан*

 

 

F2 – Узбекистан*

 

 

 

Такой получилась наша предполагаемая сетка плей-офф Кубка Азии-2019. Не было задачи подогнать расклад под победу определенной команды, хотя, признаюсь, и до составления виртуальной версии Кубка Азии думал о том, что этот турнир выиграет либо Япония, либо Южная Корея. Если эти сборные займут первые места в своих квартетах и не оступятся в плей-офф, то могут встретиться в финале. Кто станет победителем? 

Финал. Япония – Южная Корея. За корейцев сыграет главная звезда всего турнира – Хын-Мин Сон, которого весь мир знает по выступлениям за «Тоттенхэм». Форвард «шпор» в изумительной форме, но все же поставлю на победу команды с «самурайским» духом. Сборная Японии – чемпион Азии-2019, футболисты из Страны Восходящего Солнца добудут пятый титул в истории. Правда ли это? Узнаем через три недели, а пока еще есть возможность дурачиться, делая прогнозы.

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Все комментарии
cska.78
cska.78 ответил Шишанутый
   3 / 689
вчера в 22:05
Сон пропустит 3 матча «Тоттенхэма» из-за участия в Кубке Азии Сообщается, что форвард покинет расположение «шпор» сразу после матча с «Манчестер Юнайтед» (13 января). Кубок Азии пройдет с 5 января по 1 февраля в ОАЭ. Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1085860/son-hyn-min-yuzhnaya-koreya
Ясно, спасибо, пропустил эту новость :)
Шишанутый
Шишанутый ответил cska.78
   21 / 689
вчера в 21:56
Так Сон же в Тоттенхэме, его нет в сборной!
Сон пропустит 3 матча «Тоттенхэма» из-за участия в Кубке Азии

Сообщается, что форвард покинет расположение «шпор» сразу после матча с «Манчестер Юнайтед» (13 января). Кубок Азии пройдет с 5 января по 1 февраля в ОАЭ.

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1085860/son-hyn-min-yuzhnaya-koreya
Nursultan_rma
Nursultan_rma
   378 / 689
вчера в 20:25
Мы чуть ли не выиграли китайцев. Выигрывая по ходу встречи пропустили 2 гола из за ошибки вратаря. Но нечего завтра корейцам покажем настоящий кыргызский дух!
cska.78
cska.78 ответил Шишанутый
   3 / 689
вчера в 18:59
Я буду за Саудовскую Аравию болеть в турнире! Но выйграет скорее всего Корея. Сон крутой у них, наверное затащит!
Так Сон же в Тоттенхэме, его нет в сборной!
Ravshan878
Ravshan878
   57 / 689
вчера в 18:49
Как я хочу наши финале сб ИРАНОм !
ПЕРЕД УЗБЕКИСТАН .))
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
   153 / 689
вчера в 18:45
Япония блестяще показала себя на ЧМ, если бы не расслабились выбили бы Бельгию, а там глядишь и дальше бы прошли. Но Корея обыграла Германию, которая, конечно, была не в форме, но всё же. С другой стороны, австралийцы крепкий орешек, поэтому всякое может быть. Но согласен с автором, расклад правдоподобный.
Шишанутый
Шишанутый
   21 / 689
вчера в 18:45
Я буду за Саудовскую Аравию болеть в турнире! Но выйграет скорее всего Корея. Сон крутой у них, наверное затащит!
cska.78
cska.78
   3 / 689
вчера в 18:36
Иран!
cevin cigan
cevin cigan
   19 / 689
вчера в 18:21
А "кенгурушники" вообще никак?
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 689
вчера в 17:56
Япоши выиграют. Чую. Гыгыгы
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