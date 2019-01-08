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Австралия. А-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 2.55 3.4 2.55
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней 2.6 3.4 2.5
Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 1.02 18.5 38
Испания. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 5.45 3.45 1.71
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.98 3.3 4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолид 1.9 3.1 4.6
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес 1.23 6.2 12.5
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 2 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 3.1 3.5 2.15
Кубок Азии 2019, 1 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Япония -:-  Туркменистан - - -
16:30 сегодня  Узбекистан -:-  Оман - - -
19:00 сегодня  Катар -:-  Ливан - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб РеннРенн 2.7 3.1 2.7
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1.57 3.75 6
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам 1.1 8.7 22
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Краткий справочник Кубка Азии-2019

вчера, 17:45

В ОАЭ стартовал турнир, который определит сильнейшую команду самой населенной части света. «Соккер.ру» подготовил информацию по Кубку Азии для любопытных.

Общая информация о Кубке Азии

- Нынешний Кубок Азии – 17-й по счету. Турнир проводится с 1956-го (то есть появился на четыре года раньше Евро) с периодичностью раз в четыре года. До 2004-го играли по четным годам, но следующий Кубок Азии разыграли в 2007-м, и отсчет пошел заново.

- Кубок Азии-2019 принимает ОАЭ (5 января – 1 февраля). Во второй раз сильнейшие команды Азии соберутся выяснить отношения в этой стране. В 1996 году в Эмиратах чемпионский титул взяла Саудовская Аравия, переигравшая хозяев в серии пенальти финального матча.

- Впервые в розыгрыше Кубка Азии принимают участие 24 команды.

- Самая титулованная команда Азии – сборная Японии, выигрывавшая «золото» четыре раза (1992, 2000, 2004, 2011). По три титула у Саудовской Аравии и Ирана.

- 10 раз занимала место на пьедестале сборная Южной Кореи. По общему числу комплектов наград корейцы превосходят всех в Азии. Сборная Республики Кореи – двукратный чемпион (1956, 1960), четырежды вице-чемпион (1972, 1980, 1988, 2015) и четырежды бронзовый призер (1964, 2000, 2007, 2011).

- Действующий чемпион – сборная Австралии, которая стала полноправным членом Азиатской конфедерации футбола в 2006 году. «Соккеруз» выиграли домашний турнир 2015 года, победив в финале Южную Корею (2:1).

- 14 голов забил самый результативный футболист в истории Кубка Азии. Рекорд принадлежит иранцу Али Даеи. Первая тройка исторического списка снайперов выглядит вот так:

1. Али Даеи (Иран) – 14 голов

2. Ли Дон Гук (Южная Корея) – 10 голов

3. Наохиро Такахара (Япония) – 9 голов

- Нынешний Кубок Азии станет 14-м для сборных Ирана и Южной Кореи. У этих сборных больше всего участий в турнире.

- Что касается гвардейцев среди игроков, то пока только одному футболисту удалось принять участие в пяти розыгрышах Кубка Азии. Речь о вратаре сборной Узбекистана Игнатии Нестерове. 

- В Кубке Азии-2019 примут участие три сборных, которые дебютируют в финальных турнирах: это команды Киргизии, Филиппин и Йемена.

Возраст

Самый возрастной игрок: Чжэнг Чжи (Китай) – 38 лет

Игроки, появившиеся на свет в 70-е годы XX века, на Кубок Азии-2019 не заявлены. Самый возрастной – 38-летний китайский полузащитник Чжэнг Чжи, который на клубном уровне выступает за «Гуанчжоу Эвергранд», а когда-то даже ненадолго приезжал в Европу поиграть за «Селтик». Чжэнг Чжи выступает за сборную Китая с 2002 года, на его счету 104 матча (пятый результат в истории национальной команды Поднебесной, у лидера 112 встреч).

Самый молодой игрок: Мохаммад Давуд (Ирак) – 18 лет и 1 месяц

В Кубке Азии примут участие три футболиста 2000 года рождения. Двое представляют Ирак, один – Катар. Самый молодой из них – Мохаммад Давуд, который отметил свой 18-й день рождения совсем недавно – 22 ноября. Его партнер по сборной Ирака Моханад Али июньский, как и представитель Катара Халед Мохаммед.

Самая возрастная команда: сборная Китая (29.7 года)

Очень опытная сборная у Китая. Редко увидишь на большом турнире команду в столь солидном возрасте.

Самая молодая команда: сборная Вьетнама (по 23.7 лет)

Сборная Вьетнама как команда на шесть лет моложе сборной Китая. Жаль, что они не в одной группе, было бы любопытно посмотреть на битву «старости» с «юностью».

В денежном эквиваленте (по данным «Трансфермаркта»)

Самая дорогая команда: сборная Южной Кореи (84.43 миллиона евро)

Не сильно отстали от корейцев японцы, которые оценены в 80.8 миллиона евро, при этом если у «самураев» достаточно ровный состав, то у Южной Кореи 60 % общекомандной стоимости – это 50-миллионный Хын-Мин Сон, парень из «Тоттенхэма».

Самая дешевая команда: сборная Вьетнама (175 тысяч евро)

На предыдущем Кубке Африканских Наций самая дорогая команда турнира Сенегал превосходила самую дешевую Уганду в 45 раз, и эта разница казалась суровой. Ха-ха! Футболисты Южной Кореи в 482 раза дороже сборной Вьетнама. Да мизинец на правой ноге Сона стоит дороже, чем все вьетнамцы вместе взятые!

Самый дорогой футболист: Хын-Мин Сон (Южная Корея) – 50 миллионов евро

Собственно, неоднократно уже упомянутый Сон дороже всех. Второй по стоимости футболист – Алиреза Джаханбахш из Ирана, тоже выступающий в АПЛ, оценен в 18 миллионов евро. «Тоттенхэму» будет очень не хватать корейца в январских матчах, Сон сейчас просто «в огне».

Тренеры

Только четыре специалиста на момент старта турнира возглавляли национальные команды своих родных стран: Грэм Арнольд (Австралия), Язгулы Ходжагельдыев (Туркменистан), Хадзимэ Мориясу (Япония) и Ким Ен Джун (КНДР). Все остальные 20 тренеров – легионеры. Подавляющее большинство, 17 человек – европейцы. Полно известных фамилий: Эктор Купер, Свен-Горан Эрикссон, Хуан Антонио Пицци, Сречко Катанец, Паулу Бенту, Карлуш Кейруш, Марчелло Липпи, Альберто Дзаккерони и другие.

Самые возрастные наставники: Свен-Горан Эрикссон (сборная Филиппин; Швеция), Бернд Штанге (сборная Сирии; Германия) и Марчелло Липпи (сборная Китая; Италия) – 70 лет.

Самый молодой тренер: Ким Ен Джун (сборная КНДР; КНДР) – 35 лет

Дольше всех на посту: Карлуш Кейруш (сборная Ирана; Португалия) – 7 лет и 9 месяцев

Меньше всех на посту: Сирисак Йодьярдтай (сборная Таиланда; Таиланд) – 1 день. После поражения в стартовом матче Кубка Азии-2019 от Индии (1:4) Федерация футбола Таиланда отправила в отставку сербского специалиста Милована Раеваца и назначила ответственным за результат его бывшего ассистента.

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Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ravshan878
   94 / 670
сегодня в 01:18
Назар .) Извиняюсь за ошибки.)
Удачи, Равшан ! Ошибки-ерунда !
Главное, чтобы человек хороший,
и у сборной медали появились )
Ravshan878
Ravshan878 ответил neomessi
   41 / 670
вчера в 20:54
Спасибо дружище за тёплый слова. )
Футбол всегда для нас праздник .
Удачи мои родные сб УЗБЕКИСТАНА .
Ravshan878
Ravshan878 ответил NAZAR 007
   41 / 670
вчера в 20:50
Назар .) Извиняюсь за ошибки.)
Ravshan878
Ravshan878 ответил NAZAR 007
   41 / 670
вчера в 20:48
Спасибо АЗАР за тёплые слова .
Завтра наши сб УЗБЕКИСТАН сигарет сб Омман В О.А.Э.
УДАЧИ И ТОЛЬКО ПОБЕДА
parallels
parallels
   6 / 670
вчера в 20:04
не по теме. чёт вспомнилось, как на чм-18 соперник по группе шпионил за тренировкой азиатской команды, а те это просекли, и вся команда обменялась футболками, каждый тренировался не под своим номером. они ж все на одно лицо - шпионы сильно обломались 😅
KUDE9IR
KUDE9IR
   472 / 670
вчера в 19:28
Освещайте сиё событие и далее.
neomessi
neomessi
   85 / 670
вчера в 19:02
Болеем за бывших союзных республик:
Узбекистан.
Киргизия.
Туркменистан.
NAZAR 007
NAZAR 007
   94 / 670
вчера в 18:18
Сборной Узбекистана - удачи на Кубке и обязательно, призовых мест !
Респект Одилу Ахмедову и Достомбеку Хамдамову ! Поднажмите там ! )
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