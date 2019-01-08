Краткий справочник Кубка Азии-2019

В ОАЭ стартовал турнир, который определит сильнейшую команду самой населенной части света. «Соккер.ру» подготовил информацию по Кубку Азии для любопытных.
Общая информация о Кубке Азии
- Нынешний Кубок Азии – 17-й по счету. Турнир проводится с 1956-го (то есть появился на четыре года раньше Евро) с периодичностью раз в четыре года. До 2004-го играли по четным годам, но следующий Кубок Азии разыграли в 2007-м, и отсчет пошел заново.
- Кубок Азии-2019 принимает ОАЭ (5 января – 1 февраля). Во второй раз сильнейшие команды Азии соберутся выяснить отношения в этой стране. В 1996 году в Эмиратах чемпионский титул взяла Саудовская Аравия, переигравшая хозяев в серии пенальти финального матча.
- Впервые в розыгрыше Кубка Азии принимают участие 24 команды.
- Самая титулованная команда Азии – сборная Японии, выигрывавшая «золото» четыре раза (1992, 2000, 2004, 2011). По три титула у Саудовской Аравии и Ирана.
- 10 раз занимала место на пьедестале сборная Южной Кореи. По общему числу комплектов наград корейцы превосходят всех в Азии. Сборная Республики Кореи – двукратный чемпион (1956, 1960), четырежды вице-чемпион (1972, 1980, 1988, 2015) и четырежды бронзовый призер (1964, 2000, 2007, 2011).
- Действующий чемпион – сборная Австралии, которая стала полноправным членом Азиатской конфедерации футбола в 2006 году. «Соккеруз» выиграли домашний турнир 2015 года, победив в финале Южную Корею (2:1).
- 14 голов забил самый результативный футболист в истории Кубка Азии. Рекорд принадлежит иранцу Али Даеи. Первая тройка исторического списка снайперов выглядит вот так:
1. Али Даеи (Иран) – 14 голов
2. Ли Дон Гук (Южная Корея) – 10 голов
3. Наохиро Такахара (Япония) – 9 голов
- Нынешний Кубок Азии станет 14-м для сборных Ирана и Южной Кореи. У этих сборных больше всего участий в турнире.
- Что касается гвардейцев среди игроков, то пока только одному футболисту удалось принять участие в пяти розыгрышах Кубка Азии. Речь о вратаре сборной Узбекистана Игнатии Нестерове.
- В Кубке Азии-2019 примут участие три сборных, которые дебютируют в финальных турнирах: это команды Киргизии, Филиппин и Йемена.
Возраст
Самый возрастной игрок: Чжэнг Чжи (Китай) – 38 лет
Игроки, появившиеся на свет в 70-е годы XX века, на Кубок Азии-2019 не заявлены. Самый возрастной – 38-летний китайский полузащитник Чжэнг Чжи, который на клубном уровне выступает за «Гуанчжоу Эвергранд», а когда-то даже ненадолго приезжал в Европу поиграть за «Селтик». Чжэнг Чжи выступает за сборную Китая с 2002 года, на его счету 104 матча (пятый результат в истории национальной команды Поднебесной, у лидера 112 встреч).
Самый молодой игрок: Мохаммад Давуд (Ирак) – 18 лет и 1 месяц
В Кубке Азии примут участие три футболиста 2000 года рождения. Двое представляют Ирак, один – Катар. Самый молодой из них – Мохаммад Давуд, который отметил свой 18-й день рождения совсем недавно – 22 ноября. Его партнер по сборной Ирака Моханад Али июньский, как и представитель Катара Халед Мохаммед.
Самая возрастная команда: сборная Китая (29.7 года)
Очень опытная сборная у Китая. Редко увидишь на большом турнире команду в столь солидном возрасте.
Самая молодая команда: сборная Вьетнама (по 23.7 лет)
Сборная Вьетнама как команда на шесть лет моложе сборной Китая. Жаль, что они не в одной группе, было бы любопытно посмотреть на битву «старости» с «юностью».
В денежном эквиваленте (по данным «Трансфермаркта»)
Самая дорогая команда: сборная Южной Кореи (84.43 миллиона евро)
Не сильно отстали от корейцев японцы, которые оценены в 80.8 миллиона евро, при этом если у «самураев» достаточно ровный состав, то у Южной Кореи 60 % общекомандной стоимости – это 50-миллионный Хын-Мин Сон, парень из «Тоттенхэма».
Самая дешевая команда: сборная Вьетнама (175 тысяч евро)
На предыдущем Кубке Африканских Наций самая дорогая команда турнира Сенегал превосходила самую дешевую Уганду в 45 раз, и эта разница казалась суровой. Ха-ха! Футболисты Южной Кореи в 482 раза дороже сборной Вьетнама. Да мизинец на правой ноге Сона стоит дороже, чем все вьетнамцы вместе взятые!
Самый дорогой футболист: Хын-Мин Сон (Южная Корея) – 50 миллионов евро
Собственно, неоднократно уже упомянутый Сон дороже всех. Второй по стоимости футболист – Алиреза Джаханбахш из Ирана, тоже выступающий в АПЛ, оценен в 18 миллионов евро. «Тоттенхэму» будет очень не хватать корейца в январских матчах, Сон сейчас просто «в огне».
Тренеры
Только четыре специалиста на момент старта турнира возглавляли национальные команды своих родных стран: Грэм Арнольд (Австралия), Язгулы Ходжагельдыев (Туркменистан), Хадзимэ Мориясу (Япония) и Ким Ен Джун (КНДР). Все остальные 20 тренеров – легионеры. Подавляющее большинство, 17 человек – европейцы. Полно известных фамилий: Эктор Купер, Свен-Горан Эрикссон, Хуан Антонио Пицци, Сречко Катанец, Паулу Бенту, Карлуш Кейруш, Марчелло Липпи, Альберто Дзаккерони и другие.
Самые возрастные наставники: Свен-Горан Эрикссон (сборная Филиппин; Швеция), Бернд Штанге (сборная Сирии; Германия) и Марчелло Липпи (сборная Китая; Италия) – 70 лет.
Самый молодой тренер: Ким Ен Джун (сборная КНДР; КНДР) – 35 лет
Дольше всех на посту: Карлуш Кейруш (сборная Ирана; Португалия) – 7 лет и 9 месяцев
Меньше всех на посту: Сирисак Йодьярдтай (сборная Таиланда; Таиланд) – 1 день. После поражения в стартовом матче Кубка Азии-2019 от Индии (1:4) Федерация футбола Таиланда отправила в отставку сербского специалиста Милована Раеваца и назначила ответственным за результат его бывшего ассистента.
Главное, чтобы человек хороший,
и у сборной медали появились )
Главное, чтобы человек хороший,
и у сборной медали появились )
Футбол всегда для нас праздник .
Удачи мои родные сб УЗБЕКИСТАНА .
Футбол всегда для нас праздник .
Удачи мои родные сб УЗБЕКИСТАНА .
Завтра наши сб УЗБЕКИСТАН сигарет сб Омман В О.А.Э.
УДАЧИ И ТОЛЬКО ПОБЕДА
Завтра наши сб УЗБЕКИСТАН сигарет сб Омман В О.А.Э.
УДАЧИ И ТОЛЬКО ПОБЕДА
Узбекистан.
Киргизия.
Туркменистан.
Узбекистан.
Киргизия.
Туркменистан.
Респект Одилу Ахмедову и Достомбеку Хамдамову ! Поднажмите там ! )
Респект Одилу Ахмедову и Достомбеку Хамдамову ! Поднажмите там ! )