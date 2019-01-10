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ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

Под каблуком

вчера, 22:30

Иногда самым главным недостатком крутого футболиста является его жена. «Соккер.ру» - о бомбардире, судьбу которого решает его спутница.

О том, что не все ладно с аргентинской медийной персоной Вандой Нарой, стало ясно несколько лет назад. Ее союз с форвардом «Интера» Мауро Икарди стал одиозным еще до того, как официально сформировался. Ведь до 2013 года Нара была женой другого аргентинского нападающего Макси Лопеса. И расстались они с Лопесом отнюдь не полюбовно, а когда стало известно, что дама крутит роман на стороне с Икарди.

Поговаривают, что карма Мауро с тех пор испорчена – якобы в том числе из-за этого, несмотря на все бомбардирские усилия и заслуги, Икарди не приглашается в сборную Аргентины до сих пор. Дескать Месси, имея большое влияние на тренерский штаб национальной команды, блокирует это приглашение, поскольку дружит с Лопесом.

Но это все на уровне слухов, которые тем не менее не дают забывать о том, каким именно образом начался союз Икарди и Нары, у которой, к слову, есть трое детей от Лопеса. Но та история оказалась только началом большой саги, за которой с огромным вниманием следят не только болельщики «Интера», но и чуть ли не все футбольное сообщество.

Ванда Нара стала футбольным агентом Икарди, принялась изо всех сил представлять его интересы, из-за чего у Мауро периодически возникают проблемы и недопонимания. В частности с руководством клуба. Очевидно, что Икарди совершенно комфортно в «Интере». Об этом он сам не раз говорил. Здесь он главная ударная сила, главная звезда в атаке, основной бомбардир, который забивает много и на любой вкус.

Такой человек мог бы стать большим героем, легендой клуба, если бы имел чуть более налаженные отношения с теми же болельщиками, которым среди прочего не очень нравится то, как себя ведет Нара в качестве его представителя. Вот что считает по этому поводу бывший агент Икарди, которого форвард и променял на свою жену:

Икарди многое делает на поле в качестве нападающего. Однако у него плохое влияние, Нара думает только о деньгах. Его работа на поле феноменальна, он сильно вырос в итальянском футболе, его менталитет и тело идеально подходят для Серии А, но Ванда заботится только о деньгах, а не о его имидже и ценности как капитана «Интера».

Действительно, Нара не пытается в своих заявлениях, в своих жестких действиях как-то настроить на более душевный лад отношения между игроком и болельщикам и клубом. Она в довольно резкой форме выступает всегда, оказывая давление на «Интер» и намекая неустанно, что продление контракта так-то нужнее миланцам, чем игроку, который якобы хоть завтра может отправиться в «Реал».

В данный момент Икарди далек от продления контракта с «Интером». Мы пока не получили удовлетворительного предложения от клуба.

Не исключаю, что мы можем достигнуть соглашения, но пока мы очень далеки от этого. Нелогично обновлять контракт Мауро при зарплате, которую он сейчас получает. Мы считаем, что Мауро стоит гораздо больше.

Есть очень большие клубы, которые хотят его подписать. Например, два крупнейших клуба в Испании, с ними у нас прекрасные взаимоотношения. Есть еще английская команда и французская.

Характерна реакция самого Икарди, риторика которого после слов Нары значительно отличается от тех слов, которые он говорил год назад, например, признаваясь в преданной любви «Интеру» и его фанатам. С нескрываемым раздражением он прокомментировал слухи, которые появились в итальянской прессе – о том, что якобы Мауро недоволен работой Нары:

Кто пишет этот мусор? Я очень доволен той работой, которую она проделывает.

Ванда будет заботиться о моих интересах до конца моей футбольной карьеры. Я хотел бы предостеречь всех болельщиков, которые верят всему, что пишут псевдожурналисты в «серьезных» изданиях. Они далеки от правды. Истина заключается в том, что я продлю контракт с «Интером», когда будет достойное предложение от клуба.

Слова про заботу об интересах до конца карьеры выглядят как-то даже обреченно. Глядя на то, как разворачиваются дела вокруг Икарди в «Интере», порой хочется, чтобы форвард перешел-таки в «Реал», которым им давно интересуется. Просто ради эксперимента, ради искр, которые будут выбивать на переговорах Флорентино Перес и Ванда Нара.

Кажется, это бизнес-деятели примерно одной категории. «Интер» постоянно находится в напряжении, работая с таким представителем своего лидера. Хотя Лучано Спаллетти утверждает, что обстановка не влияет на командный дух:

Эти слухи не влияют на нас. Все думают только о своей работе. Трансферы? Вы должны спросить об этом у руководства клуба.

Что же конкретно не устраивает Нару? Да, именно Нару, потому что итальянская пресса, комментируя все контрактные дела Икарди, упоминает не игрока и клуб, как это было бы в любой другой ситуации, а клуб и жену игрока. Это именно она вешает ценник на супруга. По последним данным, «Интер» готов практически удвоить зарплату Икарди – до 7 миллионов евро в год. Однако Нара требует не менее 9 миллионов.

Также неизвестна ее позиция по поводу намерения клуба увеличить сумму отступных за игрока до 110 миллионов евро. На тот случай, если обезумевший от результативности Бензема Перес решит открыть кошелек и без спроса «Интера» вытащить оттуда Икарди. Так что можно смело утверждать, что если кому и живется весело и нескучно в Италии, то это администрации «Интера».

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Все комментарии
Tott_Hot
Tott_Hot
   605 / 689
сегодня в 06:32
Взглянул на ее фото, чуть кофе не пролил на себя. Страшнее ее только Собчак. Как Икарди на нее повелся?? В его распоряжении все красотки Вселенной, а он выбрал ЭТО, алчное нечто с тремя прицепами! Просто фейспалм...
underground_10
underground_10
сегодня в 03:52
Ну на счёт зарплаты я согласен. При сегодняшних расценках он достоин этих денег.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ATG
   16 / 689
вчера в 23:52
далеко не Белуччи или Кардашьян ) но ты прав
А в Кардашьян-то что ты нашел? Ж%пу размером с грузовик или культурный багаж в виде тысячи фоток в Инсте все с тем же единственным предметом гордости? Как можно Белуччи и Кардашьян на один уровень ставить)) Популярность ее понятна в свете любви американских нигг и латиносов к широкому седалищу, это понятно, конечно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил fantazior
   16 / 689
вчера в 23:49
Дабротная баба, но 3 прицепа такое себе.
У них хватит денег обеспечить и три десятка) А Икарди человек семейный, он на тату имена приемных детей в том числе набил.

Это кому как, например, Аршавин, наоборот, уже 4рых детей сбросил, трех от первой жены и одного от второй, и первая жена только через суд алименты выбивала. Вот таким действительно непонятно зачем столько.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил fantazior
   10 / 689
вчера в 23:43
я люблю таких сильных женщин ,чтобы не ты ее а она тебя
fantazior
fantazior ответил 25процентный клоун
   347 / 689
вчера в 23:31
Дабротная баба, но 3 прицепа такое себе.
djaich
djaich
   508 / 689
вчера в 23:25
Вот все Ванду ругают, а ведь, видимо, умнейшая баба. Хорошего мужика под себя подмяла, хотя от предыдущего у нее уже трое детей. Отнюдь не каждая так сможет. Так что будет не удивительно, если у нее тайный договор с Реалом на динамо руководства Интера. Видимо, последние готовы форварда отпустить, но пытаются задрать напоследок на него ценник еще на 50 миллионов. Но, так как у Икарди остался всего год контракта, миланцы хочешь не хочешь, а могут продать Мауро даже ниже суммы нынешних отступных. Сэкономит Ванда Пересу деньги, так он ее мужу и зарплату 10+ миллионов обеспечит и подъемные семье миллионов 10-20 оформит. Вот потом ее критики будут себе локти кусать, если будет действительно так.
ATG
ATG ответил 25процентный клоун
   421 / 689
вчера в 23:14
на вкус и цвет,по мне она просто бомба
далеко не Белуччи или Кардашьян ) но ты прав
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ATG
   10 / 689
вчера в 23:04
на вкус и цвет,по мне она просто бомба
ATG
ATG ответил jobss
   421 / 689
вчера в 22:57
готово
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ATG
   16 / 689
вчера в 22:51
У тебя прям компромат такой весомый что аж хоть стой хоть падай ... Просто что это меняет ?
Компромат у автора, а у меня факты, потому что суд над Макси Лопесом это факт, а вот подкалбучество Икарди - предположения). Но, ты прав, ничего не меняет. Но и зачем менять? Все равно, думаю, Икарди уйдет в "Реал", трудно этого избежать. Что ему в Серии А мариноваться, тем более, он страйкер, а в "Интере" ассистентов нормальных просто нет, Перешич и Политано просто боты, поэтому сейчас ему и забивать там не с чего.
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 689
вчера в 22:50
Глушаков милота
ATG
ATG ответил Так Себе Аналитик
   421 / 689
вчера в 22:47
Интересно, почему автор упустил тот момент, что до встречи с Икарди Ванда пережила суд над мужем, где тому пришлось признаться и зачитать, в том числе перед ней, что он регулярно спал с их домработницей, в том числе, когда Нара спала в соседней комнате с детьми. Так как домработница вообще (по традиции) обвинила его в насилии и захотела, кроме ласки, получить еще огромный куш. И что, таким образом, на момент романа Ванды и Икарди никакой любви между Вандой и Макси не было и подавно, скорее, было презрение? И каким образом для автора самыми весомыми аргументами против Нары являются слова агента, которого она, по сути, оторвала от кормушки и который очевидно недоволен этим событием? Сергей, признайся, ты в принципе хоть что-нибудь гуглил перед статьей или по комментариям на Соккере ее писал?
У тебя прям компромат такой весомый что аж хоть стой хоть падай ... Просто что это меняет ?
Сантус
Сантус
   116 / 689
вчера в 22:47
На тему можно посмотреть с двух сторон.С одной-алчная баба,использующая оказию,с другой женщина старающаяся для семьи....)Учитывая что и боссы Интера не благотворительностью занимаются,делаем выводы-Икарди рвут как петлюровскую гармошку....)И каждый давит на мозоль по имени Любовь..:)
cevin cigan
cevin cigan
   19 / 689
вчера в 22:45
Да.........Нара держит Интер за яйца!
ATG
ATG
   421 / 689
вчера в 22:44
Интересная статья )) Не знал даже обо всём этом.. Для интереса посмотрел на это чудо создание с хорошей фигурой и сиськами но вот страшная какая - это просто ужас ! Ещё и АЖ ПЯТЬ ДЕТЕЙ!!! )) Макси Лопес видать хорошо имел И драл эту (ну вы поняли) )) Зачем Икарди она понадобилась когда у тебя столько бабла можно экспонат нормальный найти, молоденькую, пускай даже без сисек - это всё делается тем более когда у тебя деньжата есть на всё что хочешь...загуглите эту бабу короче ... Мне Икарди как то жаль даже . Но это его личное дело ))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   16 / 689
вчера в 22:43
Может, ты не минусы будешь ставить, а ответишь?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   16 / 689
вчера в 22:39
Интересно, почему автор упустил тот момент, что до встречи с Икарди Ванда пережила суд над мужем, где тому пришлось признаться и зачитать, в том числе перед ней, что он регулярно спал с их домработницей, в том числе, когда Нара спала в соседней комнате с детьми. Так как домработница вообще (по традиции) обвинила его в насилии и захотела, кроме ласки, получить еще огромный куш.

И что, таким образом, на момент романа Ванды и Икарди никакой любви между Вандой и Макси не было и подавно, скорее, было презрение?

И каким образом для автора самыми весомыми аргументами против Нары являются слова агента, которого она, по сути, оторвала от кормушки и который очевидно недоволен этим событием?

Сергей, признайся, ты в принципе хоть что-нибудь гуглил перед статьей или по комментариям на Соккере ее писал?
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