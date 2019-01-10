Под каблуком

вчера, 22:30

Иногда самым главным недостатком крутого футболиста является его жена. «Соккер.ру» - о бомбардире, судьбу которого решает его спутница.

О том, что не все ладно с аргентинской медийной персоной Вандой Нарой, стало ясно несколько лет назад. Ее союз с форвардом «Интера» Мауро Икарди стал одиозным еще до того, как официально сформировался. Ведь до 2013 года Нара была женой другого аргентинского нападающего Макси Лопеса. И расстались они с Лопесом отнюдь не полюбовно, а когда стало известно, что дама крутит роман на стороне с Икарди.

Поговаривают, что карма Мауро с тех пор испорчена – якобы в том числе из-за этого, несмотря на все бомбардирские усилия и заслуги, Икарди не приглашается в сборную Аргентины до сих пор. Дескать Месси, имея большое влияние на тренерский штаб национальной команды, блокирует это приглашение, поскольку дружит с Лопесом.

Но это все на уровне слухов, которые тем не менее не дают забывать о том, каким именно образом начался союз Икарди и Нары, у которой, к слову, есть трое детей от Лопеса. Но та история оказалась только началом большой саги, за которой с огромным вниманием следят не только болельщики «Интера», но и чуть ли не все футбольное сообщество.

Ванда Нара стала футбольным агентом Икарди, принялась изо всех сил представлять его интересы, из-за чего у Мауро периодически возникают проблемы и недопонимания. В частности с руководством клуба. Очевидно, что Икарди совершенно комфортно в «Интере». Об этом он сам не раз говорил. Здесь он главная ударная сила, главная звезда в атаке, основной бомбардир, который забивает много и на любой вкус.

Такой человек мог бы стать большим героем, легендой клуба, если бы имел чуть более налаженные отношения с теми же болельщиками, которым среди прочего не очень нравится то, как себя ведет Нара в качестве его представителя. Вот что считает по этому поводу бывший агент Икарди, которого форвард и променял на свою жену:

Икарди многое делает на поле в качестве нападающего. Однако у него плохое влияние, Нара думает только о деньгах. Его работа на поле феноменальна, он сильно вырос в итальянском футболе, его менталитет и тело идеально подходят для Серии А, но Ванда заботится только о деньгах, а не о его имидже и ценности как капитана «Интера».

Действительно, Нара не пытается в своих заявлениях, в своих жестких действиях как-то настроить на более душевный лад отношения между игроком и болельщикам и клубом. Она в довольно резкой форме выступает всегда, оказывая давление на «Интер» и намекая неустанно, что продление контракта так-то нужнее миланцам, чем игроку, который якобы хоть завтра может отправиться в «Реал».

В данный момент Икарди далек от продления контракта с «Интером». Мы пока не получили удовлетворительного предложения от клуба. Не исключаю, что мы можем достигнуть соглашения, но пока мы очень далеки от этого. Нелогично обновлять контракт Мауро при зарплате, которую он сейчас получает. Мы считаем, что Мауро стоит гораздо больше. Есть очень большие клубы, которые хотят его подписать. Например, два крупнейших клуба в Испании, с ними у нас прекрасные взаимоотношения. Есть еще английская команда и французская.

Характерна реакция самого Икарди, риторика которого после слов Нары значительно отличается от тех слов, которые он говорил год назад, например, признаваясь в преданной любви «Интеру» и его фанатам. С нескрываемым раздражением он прокомментировал слухи, которые появились в итальянской прессе – о том, что якобы Мауро недоволен работой Нары:

Кто пишет этот мусор? Я очень доволен той работой, которую она проделывает. Ванда будет заботиться о моих интересах до конца моей футбольной карьеры. Я хотел бы предостеречь всех болельщиков, которые верят всему, что пишут псевдожурналисты в «серьезных» изданиях. Они далеки от правды. Истина заключается в том, что я продлю контракт с «Интером», когда будет достойное предложение от клуба.

Слова про заботу об интересах до конца карьеры выглядят как-то даже обреченно. Глядя на то, как разворачиваются дела вокруг Икарди в «Интере», порой хочется, чтобы форвард перешел-таки в «Реал», которым им давно интересуется. Просто ради эксперимента, ради искр, которые будут выбивать на переговорах Флорентино Перес и Ванда Нара.

Кажется, это бизнес-деятели примерно одной категории. «Интер» постоянно находится в напряжении, работая с таким представителем своего лидера. Хотя Лучано Спаллетти утверждает, что обстановка не влияет на командный дух:

Эти слухи не влияют на нас. Все думают только о своей работе. Трансферы? Вы должны спросить об этом у руководства клуба.

Что же конкретно не устраивает Нару? Да, именно Нару, потому что итальянская пресса, комментируя все контрактные дела Икарди, упоминает не игрока и клуб, как это было бы в любой другой ситуации, а клуб и жену игрока. Это именно она вешает ценник на супруга. По последним данным, «Интер» готов практически удвоить зарплату Икарди – до 7 миллионов евро в год. Однако Нара требует не менее 9 миллионов.

Также неизвестна ее позиция по поводу намерения клуба увеличить сумму отступных за игрока до 110 миллионов евро. На тот случай, если обезумевший от результативности Бензема Перес решит открыть кошелек и без спроса «Интера» вытащить оттуда Икарди. Так что можно смело утверждать, что если кому и живется весело и нескучно в Италии, то это администрации «Интера».