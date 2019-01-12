Старики-разбойники. Моуриньо и «Реал»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:15 сегодня  Эвертон -:-  Борнмут - - -
19:30 сегодня  Тоттенхэм -:-  Ман Юнайтед 2.15 3.7 3.5
Испания. Примера 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Атлетико М -:-  Леванте 1.25 5.8 12.5
18:15 сегодня  Атлетик Б -:-  Севилья 2.78 3.3 2.55
20:30 сегодня  Барселона -:-  Эйбар - - -
22:45 сегодня  Бетис -:-  Реал 3.45 3.65 2.05
Италия. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2.4 3.4 2.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 1.2 7.1 12.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло 1.38 5.1 7.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Нант -:-  Ренн 2.55 3.25 2.8
19:00 сегодня  Тулуза -:-  Страсбур 2.4 3.15 3.1
19:00 сегодня  Дижон -:-  Монпелье 3.5 3.2 2.2
23:00 сегодня  Марсель -:-  Монако 1.63 4.15 5
Австралия. А-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
10:00 сегодня Логотип футбольный клуб СиднейСидней -:- Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 1.85 3.6 4
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори -:- Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1.55 4.1 5.2
Греция. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 8.5 4.2 1.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 1.45 3.95 7
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 3.7 3.03 2.15
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 1.85 3.5 4
Испания. Сегунда 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.95 2.9 4.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага 2.75 3 2.6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 2.12 2.95 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 1.5 3.8 6.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.37 4.3 8.5
Кубок Азии 2019, 2 тур 1 X 2
14:00 сегодня  КНДР -:-  Катар - - -
16:30 сегодня  Оман -:-  Япония - - -
19:00 сегодня  Туркменистан -:-  Узбекистан - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.1 3.2 3.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 1.95 3.35 3.7
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Старики-разбойники. Моуриньо и «Реал»

вчера, 19:00

Перес не против, Солари не справляется, команде нужен тактический кнут после пряников Зидана. «Соккер.ру» оценивает идею босса «Реала». 

Моуриньо сам заговорил о «Реале»

Перес не дружил с Зиданом, хотя и побаивался авторитетного француза. Но у Флорентино всегда были хорошие отношения с таким маленьким Наполеоном, как он сам. Португалец Моуриньо заявил, что не прочь вернуться в «Интер», где появился Маротта – один из людей, воскресивших «Ювентус», или в «Реал», еще один свой бывший дом. 

В Мадрид могла бы переехать семья Моуриньо – хотя бы жена, ведь в Манчестере наставник жил в отеле. Ездил в Лондон домой к родным, а работу на «Юнайтед» рассматривал как заработки. Именно финансовые условия разорванного с англичанами контракта мешают в эту же секунду заменить Солари и подмахнуть соглашение с «Реалом» - ждет выплаты «неустойки».

С аргентинцем на бровке победители Лиги чемпионов идут на пятом месте в Ла Лиге – в пяти пунктах от второго места, уступая «Алавесу» одно очко. И не смотрятся фаворитами в противостоянии с дерзким «Аяксом», ведь бояться нынешний «Реал» - себя не уважать. Моуриньо в Манчестере как раз и требовал уважения, но у него ничего не получилось. Ни на поле, ни за его пределами. 

В бывшей команде у него было столько врагов, что Шоу, Санчес и Погба открыто праздновали отставку португальца. В Мадриде у Жозе тоже не со всеми футболистами были теплые отношения, особенно перед расставанием, но много воды утекло. Ветеранам нужны подсказки опытного наставника, и Моуриньо подходит. 

Жозе не в форме, как и «Мадрид»

Сложно поверить, что португалец способен быть другим, но болельщики со стажем помнят его не таким скучно-депрессивным и агрессивно-бесполезным, как в прошлом году. Жозе помнят как тренера хитрого, в лучшие годы был футбольным Мориарти. Но, как показывает опыт, в «Реале» свой суперзлодей уже есть.

Перес самых больших успехов добился, доверяя людям с репутацией добряков. Или хотя бы спокойных наставников. Рассудительных, не склонных к резким движениям и конфликтам в раздевалке. Дель Боске, Анчелотти и Зидан добавляли к демоническому королевскому образу «Реала» недостающих деталей, тогда как приход Моуриньо – масло масляное. 

Не исключено, что «Реал» вообще не спасти усилиями Переса, от которого шарахались Погба, Де Хеа, Неймар, а Роналду показал мнение о перспективах «сливочных» уходом в «Ювентус». Не покидают клубы, в успешность которых верят, а к Пересу перестали мечтать попасть все и каждый. Зато есть бренд «Реала», на который могут клюнуть Эриксен или Азар.

С другой стороны, и за этих ребят, и за Почеттино летом нужно будет отстегнуть сумасшедшие деньги. Тогда как Моуриньо под рукой, ждет приглашения, Жорже Мендеш точно забрасывал удочки, и португалец может вступить сразу же. Но вряд ли команда готова к волевому отрезку, как в первую зиму и весну тренера Зидана. Проблема ведь не только в Жозе.

«Реал» не тот, что был три года назад. Команду нужно масштабно перестраивать, а у Моуриньо среди элитных футболистов после ссор в «Челси» и «Манчестер Юнайтед» не лучшая репутация. Великие чемпионы вроде Марсело, Крооса и Модрича думают о своей беспечной старости и могут выбрать Серию А для продолжения карьеры. Неймар ведет переговоры с «Барселоной», боится идти в «Реал».

А Моуриньо уже без разницы – или дождется, когда Ковач провалится в «Баварии», или сейчас убедит боссов «Интера» или «Реала», что можно дважды вступить в знакомую реку. В «Челси» ведь вернулся, сделал команду чемпионом, хотя все завершилось по классике – когда пропели третьи петухи, случилась отставка Жозе. С другой стороны, чем Перес рискует, меняя Солари на Моуриньо? 

Хуже «сливочным» сделать сложно

Жозе намного опытнее, давно утратил статус того, кого не стоит отправлять в отставку. Португалец может подписать краткосрочный контракт. Хуже не будет, поскольку в ЛЧ можно забраться, в плей-офф этого же турнира опытный наставник битой команды при удачном жребии выступит удачнее, чем Солари. 

Кроме того, в «Манчестер Юнайтед» к португальцу не было доверия со стороны Вудворда. А Перес доверяет португальцу. Они с одного потустороннего мира футбола – знают всю подноготную. Жозе умел настроить «Реал» на дикую борьбу с великолепной «Барселоной», но ему не повезло встретиться с каталонцами, когда закончилось топливо Гвардиолы. И не повезло пройти сезон ЛЧ без пересечения с самыми неудобными для него соперниками. 

Но, что ни говорите, а назначение в «Реал» Моуриньо ничем не хуже идей с приглашением Бенитеса или Лопетеги. Ошибки Переса с тренерами – норма. Это еще хорошо, что Зидан не позволил включить водопад трансферов и скупить половину футбольного небосклона. И хотя все видят, что у самого Жозе нет нюха на умные сделки – тут со стариком Флорентино в одной дырявой лодке, разве у «Реала» шикарный выбор? 

Только отчаянный тренер согласится работать в пасти аллигатора. В мире очень мало наставников, которых Перес уважает или боится – а только такого не сожрет. Анчелотти и Зидан оказались из лиги крепких орешков, которые Флорентино не по зубам, но и Жозе не робкого десятка. Для него действительно было бы честью вернуться в «Реал», он искренне так думает. Кроме того, для португальца это последний шанс. 

МЮ не второй «Реал», в Мадриде проще

Спортивные менеджеры высшего эшелона вряд ли высокого мнения о Вудворде. Поэтому провал Моуриньо в МЮ стараются делить на двоих, понимая вину Жозе, но и осознавая, что его не поддержали. А когда включил диктатора с игроками новой формации, те его успешно выжили. В «Реале», наполовину состоящем из таких же дерзких, как сам Жозе – Куртуа, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Иско и Бензема показывали характер, может получиться лучше, чем в МЮ

Футбол не линейный и не предсказуемый, когда говорим о судьбе одного клуба. Всего три с копейками года назад, когда плохой тренер второй команды «Реала» без опыта на высоком уровне по фамилии Зидан был представлен Пересом, многие писали – у француза ничего не получится. Оказалось, что Зинедин подходил идеально. Так и Моуриньо может быть ставкой куда лучше, чем Солари или Лопетеги. В конце концов, его всегда можно уволить – денег хватит и на это, и на ставку на Почеттино.

В Маурисио влюблены многие адепты культа современного футбола – и аргентинец заслужил уважение. Но сколько он выиграл трофеев? Пока Жозе работал с МЮ, то взял три кубка, в том числе один международный. Почеттино в «Тоттенхэме» почти четыре года, и за это время не завоевывал даже Кубок Лиги. Пересу плевать на красивый футбол, плевать на тактическую стильность. Флорентино нужен результат, и если Лопетеги с Солари не приносят победы – ждите в Мадриде Моуриньо.

Маротта ждет в «Интере» Диего Симеоне, не будет спешить с отставкой без вины виноватого Спаллетти. А вот Флорентино ждать не любит. Все идет к тому, что португальца представят тренером «Реала» минимум до конца сезона. Значит, в плей-офф Лиги чемпионов будет веселее. И «Севилье» с «Алавесом» расслабляться не стоит. Кризисному «Реал» до второго места, где сейчас находится «Атлетико», всего пять пунктов, а впереди 20 туров. 

Самое  время пригласить именно Моуриньо – тренера, который понимает суть футбольного клуба «Реал». Эта команда всегда была о результате, и хотя далеко не все футболисты будут рады возвращению колючего Жозе, решения в испанском клубе принимает один человек. А Флорентино в прошлом после отставки португальца из «Мадрида» желал ему удачи в «Челси». Не случайно бывший президент «Реала» Кальдерон недавно сказал: «Я думаю, Моуриньо – единственный тренер, которого Перес уважает». 

Но вот будет ли старый дуэт плохишей полезным для первой команды «Реала» и ее развития – большой вопрос. Скептические оценки справедливы, но если «Бетис» завтра дома удачно сыграет против команды Солари – на следующей неделе ждите Моуриньо на «Сантьяго Бернабеу». 

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Ruslan3132
   9 / 686
сегодня в 01:26
глупая статья какая то...Реалу худо, так что нечего терять мол ставьте беспонтового Маура...Вымараживает уже Багров. Не пиши про Реал, запарил ты.
Увы, Соккеру давно пора обновить состав журналистов, потуги Багрова или Горина очень трудно переваривать)
Ruslan3132
Ruslan3132
   84 / 686
вчера в 23:54
глупая статья какая то...Реалу худо, так что нечего терять мол ставьте беспонтового Маура...Вымараживает уже Багров. Не пиши про Реал, запарил ты.
BARCDJIN
BARCDJIN
   67 / 686
вчера в 22:39
Ему надо отдать должное он поднял Барсу до вершины футбольного совершенства.. 5-0 не забыть..
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   89 / 686
вчера в 19:47
У каждого тренера, также как и игрока, есть свой срок годности. Так вот у моура он истёк полностью. Надеюсь Переса учит жизнь, пример Бенитеса не забудит.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   89 / 686
вчера в 19:34
Нееееееееееееееееееееееееееееееееееет.
NOVA
NOVA
   161 / 686
вчера в 19:13
ну надеюсь что Реал при Солари будет выигрывать!!! удачи!!!
neverwin
neverwin
   94 / 686
вчера в 19:04
По второму кругу пошёл.
particular
particular
   195 / 686
вчера в 19:04
Кашу Маура "сливочным" маслом не испортить..))
bublikyo
bublikyo
   254 / 686
вчера в 18:58
Пригласить можно, но без бешенных отступных, чтобы была возможность поменять его без проблем, если запахнет жаренным и станет понятно, что Моуриньо спекся как тренер
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