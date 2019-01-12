Старики-разбойники. Моуриньо и «Реал»

вчера, 19:00

Перес не против, Солари не справляется, команде нужен тактический кнут после пряников Зидана. «Соккер.ру» оценивает идею босса «Реала».

Моуриньо сам заговорил о «Реале»

Перес не дружил с Зиданом, хотя и побаивался авторитетного француза. Но у Флорентино всегда были хорошие отношения с таким маленьким Наполеоном, как он сам. Португалец Моуриньо заявил, что не прочь вернуться в «Интер», где появился Маротта – один из людей, воскресивших «Ювентус», или в «Реал», еще один свой бывший дом.

В Мадрид могла бы переехать семья Моуриньо – хотя бы жена, ведь в Манчестере наставник жил в отеле. Ездил в Лондон домой к родным, а работу на «Юнайтед» рассматривал как заработки. Именно финансовые условия разорванного с англичанами контракта мешают в эту же секунду заменить Солари и подмахнуть соглашение с «Реалом» - ждет выплаты «неустойки».

С аргентинцем на бровке победители Лиги чемпионов идут на пятом месте в Ла Лиге – в пяти пунктах от второго места, уступая «Алавесу» одно очко. И не смотрятся фаворитами в противостоянии с дерзким «Аяксом», ведь бояться нынешний «Реал» - себя не уважать. Моуриньо в Манчестере как раз и требовал уважения, но у него ничего не получилось. Ни на поле, ни за его пределами.

В бывшей команде у него было столько врагов, что Шоу, Санчес и Погба открыто праздновали отставку португальца. В Мадриде у Жозе тоже не со всеми футболистами были теплые отношения, особенно перед расставанием, но много воды утекло. Ветеранам нужны подсказки опытного наставника, и Моуриньо подходит.

Жозе не в форме, как и «Мадрид»

Сложно поверить, что португалец способен быть другим, но болельщики со стажем помнят его не таким скучно-депрессивным и агрессивно-бесполезным, как в прошлом году. Жозе помнят как тренера хитрого, в лучшие годы был футбольным Мориарти. Но, как показывает опыт, в «Реале» свой суперзлодей уже есть.

Перес самых больших успехов добился, доверяя людям с репутацией добряков. Или хотя бы спокойных наставников. Рассудительных, не склонных к резким движениям и конфликтам в раздевалке. Дель Боске, Анчелотти и Зидан добавляли к демоническому королевскому образу «Реала» недостающих деталей, тогда как приход Моуриньо – масло масляное.

Не исключено, что «Реал» вообще не спасти усилиями Переса, от которого шарахались Погба, Де Хеа, Неймар, а Роналду показал мнение о перспективах «сливочных» уходом в «Ювентус». Не покидают клубы, в успешность которых верят, а к Пересу перестали мечтать попасть все и каждый. Зато есть бренд «Реала», на который могут клюнуть Эриксен или Азар.

С другой стороны, и за этих ребят, и за Почеттино летом нужно будет отстегнуть сумасшедшие деньги. Тогда как Моуриньо под рукой, ждет приглашения, Жорже Мендеш точно забрасывал удочки, и португалец может вступить сразу же. Но вряд ли команда готова к волевому отрезку, как в первую зиму и весну тренера Зидана. Проблема ведь не только в Жозе.

«Реал» не тот, что был три года назад. Команду нужно масштабно перестраивать, а у Моуриньо среди элитных футболистов после ссор в «Челси» и «Манчестер Юнайтед» не лучшая репутация. Великие чемпионы вроде Марсело, Крооса и Модрича думают о своей беспечной старости и могут выбрать Серию А для продолжения карьеры. Неймар ведет переговоры с «Барселоной», боится идти в «Реал».

А Моуриньо уже без разницы – или дождется, когда Ковач провалится в «Баварии», или сейчас убедит боссов «Интера» или «Реала», что можно дважды вступить в знакомую реку. В «Челси» ведь вернулся, сделал команду чемпионом, хотя все завершилось по классике – когда пропели третьи петухи, случилась отставка Жозе. С другой стороны, чем Перес рискует, меняя Солари на Моуриньо?

Хуже «сливочным» сделать сложно

Жозе намного опытнее, давно утратил статус того, кого не стоит отправлять в отставку. Португалец может подписать краткосрочный контракт. Хуже не будет, поскольку в ЛЧ можно забраться, в плей-офф этого же турнира опытный наставник битой команды при удачном жребии выступит удачнее, чем Солари.

Кроме того, в «Манчестер Юнайтед» к португальцу не было доверия со стороны Вудворда. А Перес доверяет португальцу. Они с одного потустороннего мира футбола – знают всю подноготную. Жозе умел настроить «Реал» на дикую борьбу с великолепной «Барселоной», но ему не повезло встретиться с каталонцами, когда закончилось топливо Гвардиолы. И не повезло пройти сезон ЛЧ без пересечения с самыми неудобными для него соперниками.

Но, что ни говорите, а назначение в «Реал» Моуриньо ничем не хуже идей с приглашением Бенитеса или Лопетеги. Ошибки Переса с тренерами – норма. Это еще хорошо, что Зидан не позволил включить водопад трансферов и скупить половину футбольного небосклона. И хотя все видят, что у самого Жозе нет нюха на умные сделки – тут со стариком Флорентино в одной дырявой лодке, разве у «Реала» шикарный выбор?

Только отчаянный тренер согласится работать в пасти аллигатора. В мире очень мало наставников, которых Перес уважает или боится – а только такого не сожрет. Анчелотти и Зидан оказались из лиги крепких орешков, которые Флорентино не по зубам, но и Жозе не робкого десятка. Для него действительно было бы честью вернуться в «Реал», он искренне так думает. Кроме того, для португальца это последний шанс.

МЮ не второй «Реал», в Мадриде проще

Спортивные менеджеры высшего эшелона вряд ли высокого мнения о Вудворде. Поэтому провал Моуриньо в МЮ стараются делить на двоих, понимая вину Жозе, но и осознавая, что его не поддержали. А когда включил диктатора с игроками новой формации, те его успешно выжили. В «Реале», наполовину состоящем из таких же дерзких, как сам Жозе – Куртуа, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Иско и Бензема показывали характер, может получиться лучше, чем в МЮ .

Футбол не линейный и не предсказуемый, когда говорим о судьбе одного клуба. Всего три с копейками года назад, когда плохой тренер второй команды «Реала» без опыта на высоком уровне по фамилии Зидан был представлен Пересом, многие писали – у француза ничего не получится. Оказалось, что Зинедин подходил идеально. Так и Моуриньо может быть ставкой куда лучше, чем Солари или Лопетеги. В конце концов, его всегда можно уволить – денег хватит и на это, и на ставку на Почеттино.

В Маурисио влюблены многие адепты культа современного футбола – и аргентинец заслужил уважение. Но сколько он выиграл трофеев? Пока Жозе работал с МЮ , то взял три кубка, в том числе один международный. Почеттино в «Тоттенхэме» почти четыре года, и за это время не завоевывал даже Кубок Лиги. Пересу плевать на красивый футбол, плевать на тактическую стильность. Флорентино нужен результат, и если Лопетеги с Солари не приносят победы – ждите в Мадриде Моуриньо.

Маротта ждет в «Интере» Диего Симеоне, не будет спешить с отставкой без вины виноватого Спаллетти. А вот Флорентино ждать не любит. Все идет к тому, что португальца представят тренером «Реала» минимум до конца сезона. Значит, в плей-офф Лиги чемпионов будет веселее. И «Севилье» с «Алавесом» расслабляться не стоит. Кризисному «Реал» до второго места, где сейчас находится «Атлетико», всего пять пунктов, а впереди 20 туров.

Самое время пригласить именно Моуриньо – тренера, который понимает суть футбольного клуба «Реал». Эта команда всегда была о результате, и хотя далеко не все футболисты будут рады возвращению колючего Жозе, решения в испанском клубе принимает один человек. А Флорентино в прошлом после отставки португальца из «Мадрида» желал ему удачи в «Челси». Не случайно бывший президент «Реала» Кальдерон недавно сказал: «Я думаю, Моуриньо – единственный тренер, которого Перес уважает».

Но вот будет ли старый дуэт плохишей полезным для первой команды «Реала» и ее развития – большой вопрос. Скептические оценки справедливы, но если «Бетис» завтра дома удачно сыграет против команды Солари – на следующей неделе ждите Моуриньо на «Сантьяго Бернабеу».