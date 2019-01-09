«I'll be back». Легенды вспоминают молодость

вчера, 13:00

Уезжают, завоевывают трофеи, а потом возвращаются к истокам. «Соккер.ру» рассказывает о приятной футбольной традиции после свежего примера.

Кеплер Лаверан «Пепе» («Порту»)

Хотя все в мире знают, что Пепе открыл тренер Бышовец в «Маритиму», родного клуба как такового в Европе у защитника быть не может. Ведь он бразилец по национальности и месту рождения. Но получил португальский паспорт, перешел в «Порту», выиграл с «драконами» 5 трофеев, после этого долго и успешно дрался за «Реал» - 14 побед, в том числе 3 чемпионства и 3 победы в ЛЧ . Теперь вернулся в «Порту» спустя 12 лет, где снова сыграет вместе с Касильясом. Интересно, как сложится, ведь «Порту» очень хорош и ветерану будет непросто закрепиться в основе.

Андрей Шевченко («Динамо» Киев)

Форвард не успел наиграться за «Динамо» после начала карьеры – после пятого сезона забрали в «Милан», где Шевченко выигрывал Лигу чемпионов и звания лучшего снайпера Серии А, но после неудачного перехода в «Челси», где его хотел видеть Абрамович, Андрей сначала на время вернулся в «Милан», а потом и домой отправился спустя десяток лет. В Киеве снова забивал мячи – в сезоне с самым большим количеством матчей забил 16 голов, хотя чемпионом Украины в шестой раз не стал. Зато Суперкубок выиграл, без трофеев не остался.

Карлос Тевес («Бока Хуниорс»)

Как и у Шевченко, «Бока Хуниорс» - родной клуб Карлитоса, ведь после старта детской части карьеры в «Олл Бойз» (не путать с «Ньюэллс Олд Бойз») перебрался в большую команду из Буэнос-Айреса. Затем попал в трудовое рабство к агенту – так в его карьере нашлись «Коринтианс» и «Вест Хэм». Лишь после этих метаний оказался в МЮ , чтобы уйти в МС и задержаться у «горожан» дольше. Потом был «Ювентус» (яркая страница в карьере Тевеса) и возвращение домой спустя 10 лет. А в прошлом году снова вернулся после китайского вояжа, но второй Кубок Либертадорес, как знаем, не выиграл.

Джованни Ван Бронкхорст («Фейеноорд»)

Родился в Роттердаме, воспитывался в школе «Валвейка». Но взрослую карьеру серьезно начал именно в «Фейеноорде». Откуда впервые позвали в сборную Нидерландов, за которую в итоге провел 106 матчей и забил тот самый гол Уругваю на ЧМ -10. Джованни из Голландии уехал в Шотландию – неожиданный выбор в пользу «Рейнджерс», но затем были «Арсенал» и «Барселона». Спустя долгих 9 лет вернулся домой, провел за «Фейеноорд» немало матчей и даже выиграл Кубок Голландии. Но самое главное – стал тренером клуба, чтобы вместе с Кейтом (еще одним возвращенным) выиграть чемпионат Нидерландов.

Даниэль Аггер («Брондбю»)

Датчанина не смутило, что его родной «Брондбю» не мог предложить ему китайскую зарплату или возможность выступать в топ-5. Аггеру хватило девяти сезонов в АПЛ за «Ливерпуль», чтобы наиграться. Защитник, не заставший победу в Стамбуле, но с переменным успехом завоевывавший игровое время в основе «красных» и добившийся побед в Суперкубке Англии и Кубке Лиги, отправился домой. Снова стать чемпионом Дании, как в юности, не смог, но пару лет поиграл, а затем ушел делать друзьям татуировки (Аггер ведь профессиональный тату-мастер) и заниматься бизнесом – на родине у него есть свой бар.

Хуан Себастьян Верон («Эстудиантес»)

«Ведьмочка» - сын «Ведьмы», но оба футболиста с такими прозвищами - мужчины, оба связали карьеры с «Эстудиантесом». Только младший Верон быстро уехал – транзитом через «Бока Хуниорс» в «Сампдорию», а затем была известная всем история. «Парма», «Лацио», неудачная попытка заиграть в АПЛ – в МЮ и «Челси», возвращение в Италию, а затем игра дома за «Эстудиантес». Плеймейкера хватило на целых восемь лет - Верон завершил карьеру в 2014 году в 39 лет. Стал президентом родного клуба и в 2017 даже схулиганил (вернулся в футбол и сыграл в Кубке Либертадорес в 42 года).

Дирк Кейт («Квик Бойз»)

Если послушать запись того, как правильно выговаривать фамилию Дирка, то можно услышать даже Къоут. Так что мы никогда не узнаем, как правильно произносить этот странный набор букв, однако точно знаем, что голландец – крутой мужик. Ведь он в 2018 году после ухода из «Фейеноорда» вернулся… в свой первый клуб. «Квик Бойз» играют в любительской лиге, но это не смутило титулованного форварда. Дирк не сделал «Квик Бойз» чемпионом, как «Фейеноорд», зато привлек внимание локальных спонсоров к команде.

Томаш Росицки («Спарта»)

Томаш явно не лучший игрок Чехии последних десятилетий. У Недведа есть «Золотой мяч», а у Чеха – статус легенды АПЛ , который Росицки не получил, хотя за «Арсенал» «Маленький Моцарт» играл целых десять лет. С переменным успехом, не настолько ярко и цельно, как в составе «Боруссии» из Дортмунда, где у Росицки многое получалось, однако в «Арсенал» пришел в период, когда клуб претендовал уже не на «золото» АПЛ , а максимум на кубки – дважды становился первым в Кубке Англии. После Лондона вернулся в Прагу, но почти не играл, зато занял пост спортивного директора «Спарты».

Хуан Карлос Валерон («Лас-Пальмас»)

Замечательный полузащитник, который смог играть в футбол почти до 41-го дня рождения, наибольших успехов добился в «Депортиво» - пришел уже после чемпионского сезона, зато славно играл в Лиге чемпионов (в Европе запомнили знаменитый камбэк против «Милана»), выиграл Кубок Короля, а под конец карьеры даже помог вернуть «Депортиво» в высшее общество – вышли из Сегунды в 2012 году. Но после завершения карьеры Валерон вдруг вспомнил родной клуб и подписал контракт с «Лас-Пальмас». После двух сезонов в Сегунде вернулся в Ла Лигу, сыграл юбилейный 400-й матч в Примере и завершил карьеру.

Руй Кошта («Бенфика»)

В отличие от Пепе, который лишь по дикому стечению обстоятельств мог быть воспитанником «Порту» - хотя и стал заметным игроком клуба в молодости, Руй Кошта воспитывался в системе «Бенфики» с 1977 года, то есть с пяти лет. Неудивительно, что после выступлений за «Фиорентину» и «Милан» (выиграл чемпионат, Кубок Италии, Суперкубки и ЛЧ со вторыми) вернулся домой. «Бенфика» встретила плеймейкера с большой радостью, а когда поняли, что Руй еще и разбирается в футболе как эксперт, доверили ему пост спортивного директора. Судя по трансферам «орлов», Кошта – мастер на поле и за его пределами.

Марк Овермарс («Гоу Эхед Иглс»)

Еще один директор, только уже из «Аякса». Но Марк не является воспитанником этого великого клуба, ведь начал карьеру в «Гоу Эхед Иглс», потом выступал за «Виллем II». И только после этого радовал скоростью на фланге в «Аяксе». Выиграв три раза чемпионат Голландии и взяв Лигу чемпионов, отправился в АПЛ , где тоже был чемпионом – «Арсенал» с Марком стал чемпионом в 1998 году. А вот переход в «Барселону», пожалуй, стал ошибкой, ведь раскрыться в Каталонии на сто процентов не смог. Зато вернулся в родной клуб, где и завершил карьеру – красиво поступил, а потом еще и техническим директором «Гоу Эхед Иглс» был до возвращения в «Аякс».

Роке Санта Крус («Олимпия»)

Семнадцать долгих лет ждали известного путешественника Роке Санта Круса в родном клубе из Асунсьона. В Парагвае и не думали, что после «Баварии», «Блэкберна», «Манчестер Сити», «Бетиса», «Малаги» и «Крус Асуля» он окажется в родной команде. Пятикратный чемпион Германии не просто вернулся, а даже завершил карьеру в сборной после 112 матчей и 32 голов, чтобы сконцентрироваться на родном клубе. «Олимпия» благодаря помощи Санта Круса выиграла Апертуру 2018 года. Можно вешать бутсы на гвоздь?

Робин Ван Перси («Фейеноорд»)

Возвращение это прямо традиция у знаменитых воспитанников «Фейеноорда». Если Йохан Кройф на старости лет выбрал этот клуб, чтобы отомстить руководству «Аякса», то у Ван Перси такой дилеммы не было – спустя 13 лет он снова показался в красно-белой форме «Фейеноорда». После восьми сезонов в «Арсенале» его футболки жгли фанаты за выбор в пользу «Манчестер Юнайтед». Впрочем, в клубе Фергюсона его любят, ведь он помог завоевать последнее на данный момент чемпионство, а после «Фенербахче» выбрал «Фейеноорд». Лучший снайпер в истории сборной Голландии (50 мячей) до сих пор умеет забивать мячи – в 13 играх 7 мячей и 2 ассиста.

Хуан Роман Рикельме («Архентинос Хуниорс»)

Судя по тому, как часто аргентинцы на старости футбольных лет вспоминают о родных клубах, Месси действительно в 40 лет может оказаться в составе «Ньюэллс Олд Бойз», хотя и не играл за них на взрослом уровне. Вот и Хуан Роман Рикельме, известный миру по выступлениям за «Бока Хуниорс» - клуб, в который тоже возвращался, в конце карьеры вспомнил коллектив, за который не играл на взрослом уровне, зато выступал в детстве. В «Архентинос Хуниорс» были счастливы увидеть кумира миллионов аргентинских фанатов футбола. И хотя с этим клубом, как с «Бока Хуниорс», Кубок Либертадорес не выиграл, поставил правильную точку в карьере.

Возвращения ветеранов в родные края являются прекрасной футбольной традицией. И пусть не все возвращенные заканчивают карьеры в клубах молодости (Аршавин после «Зенита» играл дальше), такие истории напоминают, что в футболе есть место ностальгии.

Титулованный игрок, который достиг всего, на старости лет возвращается в клуб, с которым у него связаны приятные воспоминания юности и молодости – отличный вариант для достойного прощания с карьерой футболиста.