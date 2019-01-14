Тренеры, которые должны найти работу в 2019 году

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Англия. Кубок 2018/2019, 3-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 2.3 3.2 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 2.25 3.35 3.1
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.45 4.2 7.2
Испания. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолид -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе 3.05 3 2.55
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 1.23 6.1 13
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Анже -:-  Бордо 2.5 3.1 3
Австралия. А-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 3.2 3.75 2
Англия. Лига Два 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
Кубок Азии 2019, 3 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Палестина -:-  Иордания - - -
16:30 сегодня  Австралия -:-  Сирия - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Челик (Зеница)Челик - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Бутовия БутовБутовия Бутов - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок -:- Логотип футбольный клуб Годонин-ШардицеГодонин-Шардице - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова -:- Логотип футбольный клуб Липтовски МикулашЛиптовски Микулаш - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия Л (Лустенау)Аустрия Л -:- Логотип футбольный клуб Ст. ЭндрюСт. Эндрю - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рот-Вайсс ЭрфуртРот-Вайсс Эрфурт -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ХорнХорн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ -:- Логотип футбольный клуб ВинтертурВинтертур - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МурсияМурсия -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб БельтинчиБельтинчи - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТрайкирхенТрайкирхен -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Алемания (Аахен)Алемания -:- Логотип футбольный клуб Падерборн 2Падерборн 2 - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Австрия Вена IIАвстрия Вена II -:- Логотип футбольный клуб МаннсвортМаннсворт - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия (Вейгмал)Олимпия -:- Логотип футбольный клуб Оуд-Хеверли (Левен)Оуд-Хеверли - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс -:- Логотип футбольный клуб Гэлвей Юнайтед Гэлвей Юнайтед - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4.6 3.5 1.72
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лейшоеш (Матозиньюш)Лейшоеш -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 9.9 5.2 1.27
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.55 3.55 6.5
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Тренеры, которые должны найти работу в 2019 году

вчера, 21:49

Достойных команд меньше, чем достойных тренеров, поэтому «на передержке» всегда хватает интересных специалистов. «Соккер.ру» - о тех, кто должен найти работу в 2019 году.

Зинедин Зидан (Франция, 46 лет)

Последнее место работы: «Реал» (2016 – 2018) 

Где может оказаться? В «Ювентусе», ПСЖ или любом другом топ-клубе

Стало известно, почему Зидан неожиданно покинул «Реал»: оказывается, Зинедин настаивал на продаже Бэйла и сохранении в составе Роналду, но Флорентино Перес решил поступить иначе, а Зизу не стал переступать через самоуважение. Француз, выигрывавший Лигу чемпионов в каждом из трех своих тренерских сезонов, хорошо отдохнул и в 2019 году почти наверняка дождется предложения, которое его заинтересует. Вряд ли увидим Зидана в АПЛ, а вот в Турине или в Париже – очень может быть.

Арсен Венгер (Франция, 69 лет)

Последнее место работы: «Арсенал» (1996 – 2018) 

Где может оказаться? Топ-клуб или сборная.

У Венгера еще достаточно пороха в пороховницах, а футбол – его страсть, поэтому Арсен мечтает получить еще один большой вызов, но он понимает, что в его возрасте остается времени, пожалуй, только на один вызов. Поэтому на меньшее, чем «Бавария», француз не согласится. Но если прождет до лета и не получит предложений, то вполне может устроиться на денежную работу, например, в Катаре.

Леонардо Жардим (Португалия, 44 года)

Последнее место работы: «Арсенал» (2014 – 2018) 

Где может оказаться? В серьезном клубе, который готов дать Жардиму время.

Нет сомнений, что этот португальский специалист найдет работу летом. К увольнению из «Монако» привела чересчур самонадеянная трансферная политика монегасков этим летом, а ведь пока работа велась планомерно, Леонардо выиграл чемпионат Франции, довел «Монако» до полуфинала Лиги чемпионов, взрастил Мбаппе и других звезд, обеспечив владельцам сумасшедшую прибыль. Не каждому клубу Жардим подойдет, ему нужно время и простор для роста, но специалист сильный и обязательно будет востребован на рынке. 

Жозе Моуриньо (Португалия, 55 лет)

Последнее место работы: «Манчестер Юнайтед» (2016 – 2018) 

Где может оказаться? Везде и нигде.

А вот в будущем этого португальца я не столь уверен. У Моуриньо тяжелый этап в карьере, он в конечном итоге был уволен из «Челси» и МЮ, причем его изгнания стоили английским клубам в сумме порядка 40 миллионов евро. Это способно отпугнуть потенциальных работодателей: Жозе с возрастом выигрывает реже, стоит дороже, а проблем в сотрудничестве с ним масса. Если Моуриньо сделает шаг назад, согласится возглавить клуб из «второй линии» и не станет требовать всесторонне защищенный контракт, то может восстановить свою репутацию, в ожидании же зазывал от грандов может окончательно закиснуть. Разве что дон Флорентино Перес совсем выжил из ума.

Хулен Лопетеги (Испания, 52 года)

Последнее место работы: «Реал» (2018) 

Где может оказаться? Там, где сможет реваншироваться. 

2018-й получился для Лопетеги непростым. Сначала он потерял работу в сборной Испании из-за того, что повел себя не слишком корректно, а потом вылетел из «Реала», хотя игра «сливочных» под его руководством была далеко не так плоха, как результаты. После двойного удара судьбы Хулену важно не засиживаться долго без работы, принять новый вызов и доказать, прежде всего, самому себе, что не утратил качеств тренера-созидателя.

Антонио Конте (Италия, 49 лет)

Последнее место работы: «Челси» (2016 – 2018) 

Где может оказаться? В Италии или Англии.

Конте – человек непростой, но он отличный тренер с высокой «стартовой скоростью». Антонио нужен клубу, который заждался результатов. По-хорошему, итальянец должен идти в «Интер» или «Рому» и воевать против нечужого «Ювентуса» в Серии A. Будет символично, если именно Конте с другой командой сумеет прервать гегемонию «Ювентуса», начавшуюся с чемпионских сезонов под его же руководством.

Лоран Блан (Франция, 53 года)

Последнее место работы: ПСЖ (2013 – 2016) 

Где может оказаться? В одной из европейских футбольных столиц.

Пока про Блана помнят, он фигурировал в числе претендентов на тренерский мостик МЮ, его вспоминали применительно к «Баварии», когда дела у Нико Ковача шли плохо, но Лоран уже почти три года сидит без работы. Думаю, в его случае 2019 год определяющий: если француз не найдет себе работу в ближайшее время, то его можно будет смело вычеркивать из числа действующих тренеров. Пауза в карьере как-то слишком затягивается.

Филлип Коку (Нидерланды, 53 года)

Последнее место работы: «Фенербахче» (2018) 

Где может оказаться? Там, где его не предадут.

Коку построил симпатичный ПСВ, дважды выиграл чемпионат Голландии, а потом принял предложение «Фенербахче», о чем будет жалеть до конца своих дней. В Стамбуле толковый тренер попал во враждебную среду, причем змеи ползали под самым носом: помощники сливали информацию соперникам, не забывая попутно делать команду «червивой» изнутри. Печальный опыт в «Фенере» не характеризует Коку, и он должен это доказать, приняв новый вызов.

Андре Виллаш-Боаш (Португалия, 41 год)

Последнее место работы: «Шанхай СИПГ» (2016-2017) 

Где может оказаться? Где хорошо заплатят, или где будет интересно.

Виллаш-Боаш по-прежнему преступно молод для тренера, а ведь в его карьере уже были «Порту», «Челси», «Тоттенхэм», «Зенит» и поездка в Китай. После работы в Поднебесной Андре успел принять участие в ралли «Дакар», но пока нет ощущения, что португалец вышел в тираж. Нагуляет аппетит по футболу, может быть, подучится у старших товарищей и вернется. Предложение «Фулхэма» отклонил, обозначив, что сражаться за выживание в АПЛ не желает, в ОАЭ зовут на королевскую зарплату, но и здесь Андре думает. Если Виллаш-Боаш хочет и дальше тренировать, пора возвращаться в профессию.

Массимо Каррера (Италия, 54 года)

Последнее место работы: «Спартак» (2016-2018) 

Где может оказаться? В Италии или России.

Каррера не отрицал, что может вернуться в Россию, если получит выгодные предложения, определенно, его может заинтересовать работа в Италии, но пока Массимо никуда не спешит. Возможно, он даже немного опасается, что не оправдает ожидания болельщиков, для которых стал идолом. Если Каррера вдруг провалится на новом месте работы, это станет настоящей трагедией, куда хуже десятиматчевой серии поражений «Спартака», для части болельщиков «красно-белых». Оставшиеся, напротив, будут злорадствовать, как будто успехи или неудачи бывшего тренера с другой командой вообще имеют хоть какое-нибудь значение.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
   82 / 709
сегодня в 02:49
Мне кажется что роль ТРЕНЕРА в последнее время сильно нивелировалась.В топ-клубах игроки научились качественно сливать коучей если что то не так по мнению состава.Примеры у всех на виду.Твоё имя и знания ничто,если ты не нашёл подход к раздевалке-ты труп.Времена железных диктаторов в прошлом.Насколько практика выдачи чупачупсов и поглаживания по голове действенна мы увидим в ближайшее время.Я бы поговорил об этом с Фергюсоном и Лобановским....жаль последний вне доступа...
амурец
амурец
   124 / 709
сегодня в 02:12
ну Зидан, Венгер, Конте точно уж без работы не останутся
parallels
parallels
   3 / 709
сегодня в 01:42
"они могли бы возглавить спартак!" - такой должен быть заголовок, с точки зрения спартачей 😄
Ruslan3132
Ruslan3132
   110 / 709
сегодня в 00:48
Хорошим трансфером стало бы возращение Зизу в Реал и замена Переса на Рауля например на президентском мостике ))
dimagas1
dimagas1
   76 / 709
сегодня в 00:04
Венгер то точно уже не найдет себе клуб,Мауру тоже это будет сложно.Все остальные вполне.
juchok
juchok
   230 / 709
вчера в 23:10
ребята, Коку 48 лет, а не 53
juchok
juchok
   230 / 709
вчера в 23:06
ребята, поправьте последнее место работы Жардима
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил CITYZENS
   186 / 709
вчера в 22:57
Зидан тренер который выиграл 3 лиги чемпионов подряд. А то что он не трус он показал на ЧМ 2006
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   202 / 709
вчера в 22:56
Отдыхай,ты уже всё выиграл!
beefs
beefs
   144 / 709
вчера в 22:55
они то без работы не остануться...
sihafazatron
sihafazatron
   125 / 709
вчера в 22:23
9 тренеров и 1 переводчик ищут работу )
CITYZENS
CITYZENS
   335 / 709
вчера в 22:10
Зидан трус, он боится новых вызовов.
XL-965
XL-965
вчера в 22:06
Сказать честно Баварии не нужен ни один, Реалу если только возвращать Зидана или Конте так как Моуринью это гиблое дело, Венгеру дорога в Китай или ОАЭ, Жардиму Бенфика самое то что нужно, Карере возвращаться в Россию или какой-нибудь итальянский середнячок, Благ, Коку ждать предложений из своих чемпионатов.
Gelious
Gelious
   36 / 709
вчера в 22:05
Каррера должно быть от Реала предложения ждет
Бильге Октай
Бильге Октай
   211 / 709
вчера в 22:04
Коку построил симпатичный ПСЖ, дважды выиграл чемпионат Голландии
Yuri Krugov
Yuri Krugov
   426 / 709
вчера в 22:04
Моур в Реал а ЗиЗу в Юве - самый ожидаемый мной вариант
allemz
allemz
   13 / 709
вчера в 21:55
Леонардо Жардим (Португалия, 44 года)
Последнее место работы: «Арсенал» (2014 – 2018)

У автора копипаст сбился.
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