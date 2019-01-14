Тренеры, которые должны найти работу в 2019 году

вчера, 21:49

Достойных команд меньше, чем достойных тренеров, поэтому «на передержке» всегда хватает интересных специалистов. «Соккер.ру» - о тех, кто должен найти работу в 2019 году.

Зинедин Зидан (Франция, 46 лет)

Последнее место работы: «Реал» (2016 – 2018)

Где может оказаться? В «Ювентусе», ПСЖ или любом другом топ-клубе

Стало известно, почему Зидан неожиданно покинул «Реал»: оказывается, Зинедин настаивал на продаже Бэйла и сохранении в составе Роналду, но Флорентино Перес решил поступить иначе, а Зизу не стал переступать через самоуважение. Француз, выигрывавший Лигу чемпионов в каждом из трех своих тренерских сезонов, хорошо отдохнул и в 2019 году почти наверняка дождется предложения, которое его заинтересует. Вряд ли увидим Зидана в АПЛ , а вот в Турине или в Париже – очень может быть.

Арсен Венгер (Франция, 69 лет)

Последнее место работы: «Арсенал» (1996 – 2018)

Где может оказаться? Топ-клуб или сборная.

У Венгера еще достаточно пороха в пороховницах, а футбол – его страсть, поэтому Арсен мечтает получить еще один большой вызов, но он понимает, что в его возрасте остается времени, пожалуй, только на один вызов. Поэтому на меньшее, чем «Бавария», француз не согласится. Но если прождет до лета и не получит предложений, то вполне может устроиться на денежную работу, например, в Катаре.

Леонардо Жардим (Португалия, 44 года)

Последнее место работы: «Арсенал» (2014 – 2018)

Где может оказаться? В серьезном клубе, который готов дать Жардиму время.

Нет сомнений, что этот португальский специалист найдет работу летом. К увольнению из «Монако» привела чересчур самонадеянная трансферная политика монегасков этим летом, а ведь пока работа велась планомерно, Леонардо выиграл чемпионат Франции, довел «Монако» до полуфинала Лиги чемпионов, взрастил Мбаппе и других звезд, обеспечив владельцам сумасшедшую прибыль. Не каждому клубу Жардим подойдет, ему нужно время и простор для роста, но специалист сильный и обязательно будет востребован на рынке.

Жозе Моуриньо (Португалия, 55 лет)

Последнее место работы: «Манчестер Юнайтед» (2016 – 2018)

Где может оказаться? Везде и нигде.

А вот в будущем этого португальца я не столь уверен. У Моуриньо тяжелый этап в карьере, он в конечном итоге был уволен из «Челси» и МЮ , причем его изгнания стоили английским клубам в сумме порядка 40 миллионов евро. Это способно отпугнуть потенциальных работодателей: Жозе с возрастом выигрывает реже, стоит дороже, а проблем в сотрудничестве с ним масса. Если Моуриньо сделает шаг назад, согласится возглавить клуб из «второй линии» и не станет требовать всесторонне защищенный контракт, то может восстановить свою репутацию, в ожидании же зазывал от грандов может окончательно закиснуть. Разве что дон Флорентино Перес совсем выжил из ума.

Хулен Лопетеги (Испания, 52 года)

Последнее место работы: «Реал» (2018)

Где может оказаться? Там, где сможет реваншироваться.

2018-й получился для Лопетеги непростым. Сначала он потерял работу в сборной Испании из-за того, что повел себя не слишком корректно, а потом вылетел из «Реала», хотя игра «сливочных» под его руководством была далеко не так плоха, как результаты. После двойного удара судьбы Хулену важно не засиживаться долго без работы, принять новый вызов и доказать, прежде всего, самому себе, что не утратил качеств тренера-созидателя.

Антонио Конте (Италия, 49 лет)

Последнее место работы: «Челси» (2016 – 2018)

Где может оказаться? В Италии или Англии.

Конте – человек непростой, но он отличный тренер с высокой «стартовой скоростью». Антонио нужен клубу, который заждался результатов. По-хорошему, итальянец должен идти в «Интер» или «Рому» и воевать против нечужого «Ювентуса» в Серии A. Будет символично, если именно Конте с другой командой сумеет прервать гегемонию «Ювентуса», начавшуюся с чемпионских сезонов под его же руководством.

Лоран Блан (Франция, 53 года)

Последнее место работы: ПСЖ (2013 – 2016)

Где может оказаться? В одной из европейских футбольных столиц.

Пока про Блана помнят, он фигурировал в числе претендентов на тренерский мостик МЮ , его вспоминали применительно к «Баварии», когда дела у Нико Ковача шли плохо, но Лоран уже почти три года сидит без работы. Думаю, в его случае 2019 год определяющий: если француз не найдет себе работу в ближайшее время, то его можно будет смело вычеркивать из числа действующих тренеров. Пауза в карьере как-то слишком затягивается.

Филлип Коку (Нидерланды, 53 года)

Последнее место работы: «Фенербахче» (2018)

Где может оказаться? Там, где его не предадут.

Коку построил симпатичный ПСВ , дважды выиграл чемпионат Голландии, а потом принял предложение «Фенербахче», о чем будет жалеть до конца своих дней. В Стамбуле толковый тренер попал во враждебную среду, причем змеи ползали под самым носом: помощники сливали информацию соперникам, не забывая попутно делать команду «червивой» изнутри. Печальный опыт в «Фенере» не характеризует Коку, и он должен это доказать, приняв новый вызов.

Андре Виллаш-Боаш (Португалия, 41 год)

Последнее место работы: «Шанхай СИПГ» (2016-2017)

Где может оказаться? Где хорошо заплатят, или где будет интересно.

Виллаш-Боаш по-прежнему преступно молод для тренера, а ведь в его карьере уже были «Порту», «Челси», «Тоттенхэм», «Зенит» и поездка в Китай. После работы в Поднебесной Андре успел принять участие в ралли «Дакар», но пока нет ощущения, что португалец вышел в тираж. Нагуляет аппетит по футболу, может быть, подучится у старших товарищей и вернется. Предложение «Фулхэма» отклонил, обозначив, что сражаться за выживание в АПЛ не желает, в ОАЭ зовут на королевскую зарплату, но и здесь Андре думает. Если Виллаш-Боаш хочет и дальше тренировать, пора возвращаться в профессию.

Массимо Каррера (Италия, 54 года)

Последнее место работы: «Спартак» (2016-2018)

Где может оказаться? В Италии или России.

Каррера не отрицал, что может вернуться в Россию, если получит выгодные предложения, определенно, его может заинтересовать работа в Италии, но пока Массимо никуда не спешит. Возможно, он даже немного опасается, что не оправдает ожидания болельщиков, для которых стал идолом. Если Каррера вдруг провалится на новом месте работы, это станет настоящей трагедией, куда хуже десятиматчевой серии поражений «Спартака», для части болельщиков «красно-белых». Оставшиеся, напротив, будут злорадствовать, как будто успехи или неудачи бывшего тренера с другой командой вообще имеют хоть какое-нибудь значение.